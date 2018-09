SER Deportivos Córdoba Miércoles (19/09/2018)

Voz 1 00:00 otro más conversaciones de deporte en SER Deportivos vuelve el evento deportivo del año tras el éxito de la primera edición vuelve el PAL vital Josefa Astray Domingo veintiocho de octubre pero se refuerza reposada las distancias seis recorridos para todos son Cibeles Walking Nordin Populaire trae extécnico trae inscribe en Posadas punto com organiza Ayuntamiento de Posadas y kit deportivo para el Mittal Sport Green patrocina Diputación de Córdoba colabora parque joyero carrete a beneficio de Proyecto Hombre

Voz 5 01:41 vive toda la pasión del fútbol en la SER este sábado desde las ocho y cuarto de la tarde Córdoba Club Deportivo Tenerife desde el estadio El Arcángel toda la emoción del fútbol en directo con la aplicación de la Cadena SER Radio Córdoba punto es viene in quinientos setenta y cinco de onda media Córdoba

Voz 6 02:05 SER Deportivos Córdoba

Voz 0470 02:11 tres Sí veintidós minutos de la tarde esto es Ser Deportivos Córdoba afectivamente hasta las cuatro en punto no centramos ya en lo más cercano en el

Voz 7 02:19 porte de casa con muchas cosas que contaros hoy evidentemente con pasada por el Arcángel para hablar de fútbol hablar del Córdoba

Voz 8 02:27 se está jugando este fin de semana que es mucho

Voz 7 02:29 el Córdoba y Oltra bueno y todos porque dos puntos sobre quince la verdad es que peor comienzo imposible comienzo que pone los pelos de punta fijaros el año pasado como fue el año el equipo a estas alturas tenía más juntos creo que tenía cuatro cinco puntos el año pasado a estas alturas así que hay que hay que mejorar como sea Hay rápido yo es que sigo confiando en que eso va a ser así íbamos a mejorar el equipo yo estoy seguro que no va a pasar ningún apuro este año pero hay que empezar a hacerlo ya ir contra el Tenerife no no vale ningún tipo de de excusa hay que ganar sí o sí

Voz 0470 03:04 Fernando qué tal buenas tardes buena hasta que gofada

Voz 8 03:07 dos Sánchez que que hoy estaba por aquí por la por la radio dice pues ya me quedo y me queda un ratito el programa estamos aquí charlando este sábado ya no hay excusa Fernando que ganar eh

Voz 9 03:16 ninguna muy buena ya que luego pasa lo que te

Voz 8 03:20 me pasaré con jamón hablando aquí sentando cátedra tu yo no somos desertar

Voz 9 03:23 pero bueno jugamos en casa el equipo uno de los equipos llamada en nuestra liga hay hay que dejarse de todo lo que sea en el campo para llevarse los tres puntos no queda otra aparte que José Ramón Sandoval tiene que tiene eso tiene que cuidar ese tipo de cosas porque necesitamos los tres puntos

Voz 8 03:48 a mí me iba a decir me preocupa que no este carros Javad y me pregunta que este Alberto pero no porque Alberto sea malo que el otro MCC Iñaki la Pepe López Murga que que es magnífico portero no porque es un chaval que hombre que no jugó en Segunda División pero no no parar un par de cosas porque meterle presión no

Voz 9 04:04 a ver si está en el primer equipo es porque tiene valía porque está preparan nosotros lo que no podemos hacer encima como aficionado al equipo a crear duda o eso o cualquier cosa que pueda interpretar porque evidentemente todos escuchan no creo que estén una burbuja ni nada por el estilo y hay que confiar en que en el chaval

Voz 8 04:29 yo confío en él le sé que es muy buen portero la única preocupación que mientras un poco la que le ponen un poco nervioso no con tanta gente y con lo que se está jugando el Córdoba lo que hay que intentar es en defensa estar muy bien y que no estire lo menos posible para que no no tenga tanta presión el el bueno de Alberto que dicho sea de paso muy buen portero y lo va a hacer muy bien estoy convencido de que va a ser así bueno Fernando ahora escuchamos a Oltra que ayer fue presentado ya con el con el Tenerife hay una frase muy buena no tú sabes que tiene o ha tenido problemas con su uso uno de los capitanes del del Tenerife que hace unos años dijo de Oltra que era mal entrenador y mala persona pues fíjate lo que son las cosas ahora se lo va a tener que come

Voz 10 05:09 él de entrenador y claro le han preguntado a Oltra eh

Voz 8 05:14 qué quiere parece no esa declaró que le parece que sí va a tener problemas con con Suso que junto con mucho peso en la plantilla el Tenerife pero claro que dijo hace un tiempo que eran malas personas mal entrenador Oltra políticamente correcto como siempre ha dicho esto

Voz 11 05:29 el segurísimo que no Suso el tío extraordinario que dice lo que piensa y que en ese momento hace cuatro años au cinco años o no sé cuánto pues tenía esa sensación luego nos hemos enfrentado nos hemos saludado con total respeto no hemos hablado de esa situación no creo que haga falta pero evidentemente es uno de los que tengo que hablar pero no por esas declaraciones sino porque es uno de los hombres con peso en este equipo es uno de los capitanes de aquí tiene sentimiento es un jugador determinante en el terreno de juego participe de inicio participe después o no participe o participe muchísimo porque es un jugador que tiene bagaje que a mí siempre me ha gustado que en aquel momento yo tomé unas decisiones junto con el director deportivo que entendíamos que porque cada tuvo lo que dice hoy vale para hoy en aquel momento se tomaron las decisiones ya está con sus no va haber ningún problema

Voz 8 06:22 bueno una de dos Oltra es súper buena persona que no lo dudo o dice lo que tiene que decidir para intentar calmar las cosas y no tener ya un problema en el Vestuario antes de entrar pero

Voz 0470 06:33 com habrá que esas cosas no olvidan eh

Voz 9 06:37 a la evidentemente el basa su trabajo igual que su uso hacer suyo y no le queda otra tiene que convivir con él y eso me suena muy mucho a otras situaciones

Voz 8 06:49 totalmente a mí me recuerda esto también a mucha a muchas cosas hacemos

Voz 12 06:53 en el camino en seguida no metemos de materia

Voz 8 06:56 esto es Ser deportivos son las tres y veintisiete ir tenemos treinta y cinco grados en el centro de Córdoba el veranillo de San Miguel vamos

Voz 0470 08:37 vendemos en materia íbamos a hablar de el cordón

Voz 8 08:39 pero quería recuperar un sonido más de José Luis Oltra que fue entrenador del Córdoba que ahora lo es

Voz 11 08:45 el Tenerife y que va a debutar

Voz 8 08:47 el próximo sábado próximo domingo perdón a las ocho y media contra su ex equipo contra el Córdoba e Oltra hablaba de recuperar al Tenerife después de este mal comienzo que también ha hecho de temporada

Voz 11 09:00 intentar recobrar ese ánimo e intentar contagiar les repito la la ilusión las ganas el convencimiento el el hacerles ver que son muy buenos futbolistas pero ahora lo tienen que demostrar no vale con decirlo hay que hacerlo y luego evidentemente a nivel táctico no voy a desvelar mucho sí voy a cambiar alguna cosita que no digo que estuvo era mal sino simplemente cada entrenador tenemos una idea y le vamos a dar un matiz insistiremos en muchos aspectos del del juego porque cada entrenador repito tenemos una una idea a una filosofía un estilo una manera de trabajar ahí tampoco quiero que haya muchas comparaciones porque ni con la temporada pasada ni con el entrenador anterior con al que por cierto no he nombrado quería mandarle un abrazo sentido porque he pasado puesta situaciones y es complicado seguro que está sufriendo seguro que ha hecho un trabajo excepcional pero los resultados no han acompañado y esto todos sabemos cómo como suele funcionar

Voz 8 09:54 bueno pues José Luis Oltra en estado puro debutará he dicho el domingo Fernando al tema

Voz 0470 09:59 cabeza de no ser así tener en Valencia ante el domingo

Voz 8 10:04 domingo me parece a mí que a esa hora viajaba hacia otra cosa porque el sábado a las ocho y media pero porque he dicho el domingo pero pero escúchame es que hay alguna crónica agravada dictó diciendo el domingo

Voz 3 10:14 toca renovar el

Voz 8 10:17 sábado el sabes que yo creo que con esto es que este fin de semana tenemos el congreso de la sabiduría y el conocimiento al Congreso del bienestar de la Cadena Ser que se inaugura el próximo viernes por la tarde en el Teatro Góngora de desde por la mañana ya tenemos actividades paralelas mañana el Hoy por hoy con Toni Garrido segunda parte hoy por hoy se hace desde Córdoba desde la delegación de dura de la Junta aquí en la calle capitulares así que estamos todos un poco en modo Congreso yo tengo la cabeza en no sé dónde la tengo bueno en cualquier caso el sábado a las ocho y media Córdoba Tenerife vamos a hablar con uno que más serio que tú que yo Fernando en este es seguro que está más centrado Rafa Fernández qué tal buenas tardes Rafa hola buenas tardes que Trump Jito le está costando al bueno de Sandoval dar con la tecla este año ya son cinco partidos entre comillas ya el cupo de excusas empieza a agotarse

Voz 17 11:06 sí porque bueno ha sido mucho gol encajado la es cierto también que ha entrado en Málaga un sitio donde donde se puede perder porque con un equipo de lo que los que tienen que estalla EPO por el ascenso directo pero pero sí que es verdad que son mucho gol encajado y que que que van pasando a la jornada trabajo y hay que solucionar el problema

Voz 8 11:31 teóricamente a Pau aparentemente lo hemos hablado alguna vez Rafa hay una plantilla por lo menos yo creo que para no pasar apuros no por qué quieres que le está costando a Sandoval dar con su equipo ideal IU dotarle de una identidad al equipo que todavía no tiene porque vemos que hay gente que entra que sale que en partidos titular y al otro estar la grada y viceversa no

Voz 17 11:51 bueno quizá él también venía con la idea de de cómo terminó la temporada el año pasado el año pasado se lleva al límite estaba todo el mundo super enchufado y este año muy bueno que tú quieras meter esa intensidad al principio no pueden meter la porque lógicamente físicamente no están bien creo que han pedido algún algún jugador qué le le le está costando volea cuesta un poquito ponerse Folman incluso fuera de de la super eso sí al final empieza ahí empieza el Caja mucho gol a la cambia y no no termina de encontrar un sistema no sí que es verdad que que bueno esta semana tenemos partido un partido súper importante con un equipo que viene también también jodido pero que viene con cambio de entrada hoy bueno esto se solucionará sacándolo punto hoy hizo Bretón no encajando gol con tanta facilidad como en encaja

Voz 8 12:42 esto es una opinión pero a a ti qué tipo de sistema viendo a los jugadores que tiene el Córdoba pondría el otro día decíamos en la tertulia que parece que este equipo estuviera diseñado para jugar con cinco atrás no con dos laterales de largo recorrido pero bueno hay quien dice que no que que con cuatro cero

Voz 17 12:57 de dependiendo de lo de lo que quiera meter no es de los que tengan la verdad que te luego por bando nosotros somos agua no no no terminamos con Serrat viene a los medios inmersa en la cobertura a lo Carnero no hemos despejado porque un cuatro uno cuatro uno oí si payaso que tan cuando muy grande yo creo que lo está haciendo bien que sería el jugador equilibrio tu cuadro atrás bien planta Eaton oí intentando no encaja porque es verdad que luego hay desajustes con la gente que se incorpora sin ahí al final cuando cuando no está jodido muchas veces por por meter más gente atrás no no defiende mal ir de los cinco

Voz 8 13:36 partidos que se han visto y uno de Copa para ti quiénes serían los jugadores que tienen que estar siglos y en ese once titular

Voz 17 13:43 bueno yo ya había futbolistas que que han estado bien una jornada que a mí me me sorprendió más Vallejo André tía de culpa lo voy estuvo bien pero creo que un futbolista que que no se le puede la responsabilidad todavía porque a un futbolista joven y jugadores de la terraza se tienen que poner bien te iba a arreglar no he dicho los que tienen que estar ahí en los momentos difíciles no es verdad que luego también hay que ponerse en el lugar desde el entrenador al que debe servir a día de entrenamiento con común entre unos jugadores con él ay pero sí que es verdad que tiene que haber algunos jugadores que tienen que son los que tienen que marcar un poco lo que tienen que llevar el peso de del equipo que tiene muy buena pinta

Voz 8 14:29 da de Blat y Toure

Voz 17 14:31 sí sí sí de mí es el timón para la verdad que me causó muy buena impresión eh y sobre todo porque se le ve con ganas y con con ilusión yo creo que ahora mismo lo que hace falta esa gente común con ganas que que tenga ganaderos de de de pone el de toda la intensidad del mundo de hacer bien las cosas y luego te pueden saliendo puede libros sobre todo la actitud y la ida intensidad tiene que tiene que por ahí

Voz 8 14:54 y lo que pueda

Voz 17 14:56 hemos dicho la verdad que hay un adoptado mucho

Voz 8 14:58 la última Rafa existe un bueno no no rumorea que tampoco es eso pero sí que la sensación la tenemos todos y además yo creo que es así en que una posible derrota o incluso te diría que un empate con mal imagina ante el Tenerife podría significar que el puesto de Sandoval estarían muy muy en entredicho sino incluso fuera

Voz 17 15:19 sí al final el fútbol así el juego no no recuerdos nosotros no tenemos en el caso de de esta semana que dice no que Roy cuando firmó Etxeberria parecía que iba a ser el entrenador del futuro de Tenerife que parecía que había encontrado a su entrenador ideal ahí a la vuelta de de los los fuera yo estaba no al en en el en el fútbol mandan los resultados los resultados no están siendo bueno la imagen del equipo en otros y me buena oí el cine pone gracias a cientos quizás siempre me acuerdo porque por un lado como entrenador pero bueno lo confirman que en que esta semana se pueden sacar apuntó que que la gente vaya cogiendo confianza Hay se creía pues verdad también muchas veces cuando cuando se firma un a un entrenador no sólo tiene que caer bien la afición que que lo que allí en la plantilla no porque el año pasado ya fue muy al límite todo el mundo estaba al cien por cien pero cuando se inició la temporada cambia cambia la cosa no oí y al final pues bueno tiene que estar todo el mundo una Hay yo te va

Voz 8 16:24 totalmente el domingo tebeo Rafa un abrazo muy fuerte

Voz 17 16:27 un abrazo Rafa Fernández en la sintonía

Voz 8 16:29 en la Cadena SER estará en esa retransmisión del partido del próximo sábado a las ocho y media en El Arcángel junto a Lalo Rodríguez que Rafa Rafa Navarro en fin escuchando a Rafa Fernández la verdad es que a mí me me encanta escucharlo no igual que cuando habla Rafa Navarro no porque han jugado al fútbol

Voz 10 16:45 entrenan saben poco de qué va esto no muy no sea a mí no sabe

Voz 8 16:51 qué tecla tocar no estuviera en el puesto de Sandoval que la defensa en la misma del año pasado reforzada con Luis Muñoz y con Quezada no la portería vale no está aquí hacer pero Carlos Abando es manco buen portero también que no va a jugar el sábado se ha ido Edu Ramos pero estaban Bob que entrena con el Córdoba desde diciembre del año pasado que hace una función similar ha venido blandito Ureña fin ha vuelto Romero que si tuviera un poquito más de sangre yo creo que le vendría estupendamente porque calidad tiene en fin he arriba ha venido Expósito que puede ser no quiere decir que salga como Guardiola pueblo Guardiola fue una sorpresa agradable Kim contaba con Guardiola el año pasado nadie todo el mundo pensaba que el titularísimo era Jona que qué pedazo de fichajes Jonah no fíjate al final Guardiola el año Keith por eso nunca sabes no eh pero yo creo que el Córdoba tiene plantilla Fernando para conseguirlo cincuenta puntos no te voy a decir sin despeinarse pero para conseguirlo con cierta solvencia no no llegar al último al penúltimo partido sufriendo yo yo así lo espero eh

Voz 9 17:56 yo creo que también Guardiola hizo uno muy bueno número el año pasado pero nadie te garantiza que en el caso de haber sido aquí hubiese repetido lo mismo guarismo eso no podemos saber ahora tenemos voz a los grandes era futbolista arriba como Andrés sito como Icon una Expósito los dos jóvenes y creo que con ganas de comerse el mundo y hice triunfar vamos a esperar que que pasen poco el tiempo ir a verla no sobre el campo y ver de lo que son capaces de hacer

Voz 8 18:33 estaba yo enumerando jugadores que han venido también se me ha olvidado nombrar a Miguel de las Cuevas futbolista con experiencia en Primera en Segunda y que mucha gente dice no es que viene sin competir bueno pues cuando se pongan forma que tiene treinta y dos tacos que que es que parece que una persona con treinta y dos años ya tiene que hacían Ronaldo XXXIII que hay quien dice que todavía que está pagada del Balón de Oro que no sé que que no sé cuánto

Voz 9 18:55 quién eres en fin que Ike tenemos más efectivo que estás hablando de Ramos que evidentemente una bajada sensible

Voz 8 19:03 pero evidentemente él me acuerdo también cuando se le pitaba

Voz 9 19:06 ignoro que estás hablando a están hablando pero tenemos también a otro centro campista que lo viene haciendo bastante bastante bien y si es que tenemos dos hombres por puesto

Voz 8 19:21 apura hasta Javi Lara que el año pasado la segunda vuelta no no estuvo por la lesión que tuvo con Sandoval casi no estuvo y ahora lo tiene no es bueno hay desde luego más alternativas hay que el año pasado para elegir porque no me olvido de Sebas Moyano que todo el mundo habla maravillas desde chaval ahí está aguado con un poquito más de experiencia está me Romero ahí está Vallejo ahí estaba Vallejos ahí están Amparo Aleix Vallejo Miguel de las Cuevas centro del campo tiene para elegir ahí unos cuantos eh y arriba tiene pues bueno yo a Jovanovic no lo pondría ahora mismo porque creo que no está fino pero ahí tienes a Eric Expósito en fin lo que me sigue sorprendiendo que Sandoval no haya todavía toca la tecla correcta para que el equipo sea una máquina ir aunque perderá partidos pero bueno que el equipo compita un poco mejor de lo que lo está haciendo es que ahora somos más

Voz 9 20:08 hoy le leído una entrevista de los amigos de Córdoba sismo Aguado de una sensata es impresionante y el mismo lo dice una una pretemporada que no ha sido todo lo normal que tenía que tenía que hacer y que bueno pues que tienen eso en la cabeza lo que tienen que revertir lo oí en el momento que ya empieza un poco más a funcionar las cosa pues supongo que que pagarán ellos mismos reconocen que alguien tan joven como Aguado eh reflexionando sobre eso puede abrir a mí me gusta ver que están comprometió y quiero pensar que lo van a sacar adelante

Voz 8 20:52 yo espero que que también que así sea pero que este próximo sábado a ver qué convocatoria hace Sandoval a ver quién se queda fuera quién se queda dentro porque tiene que hilar fino decía ahora tengo un problema decía después de la de la Copa al bueno Sandoval cero a ver qué es lo que hace porque está claro que para mí la responsabilidad recae sobre los jugadores que son los que están en el terreno de juego pero claro tampoco hay que dejar de ver y es una obviedad que el entrenador también tiene una cuota responsabilidad alta

Voz 9 21:20 evidentemente los éxitos

Voz 8 21:22 también en la derrota no sólo los éxitos vamos a acordarnos de lo que pasó el año pasado de los jugadores de Sandoval pero es la derrota pues también los jugadores no lo están haciendo bien au gran parte de los jugadores no lo están haciendo bien Sandoval si los números no salen el primero que va a salir por la puerta va a ser él yo creo que él lo sabe sino todo lo posible por revertir eso yo confío en que se sepa rodear de la gente que le vaya a dar el callo que le vaya a responder en el campo vaya a partir el pecho por su idea no pero claro yo sigo viendo en Córdoba de momento sin ideas sin esa identidad que tenía el año pasado que sabía que que era atrás una roca portería a cero arriba que ya a enganchar alguna Guardiola o Reyes al que sea este año yo todavía no ve una idea clara no sé si el Córdoba juega a defenderse y atacar cuando pueda o si sale a jugar en el campo rival a tener el balón en fin yo quiero ver que que tengamos esa identidad para mí el la paciencia está ya en el próximo partido como mucho uno más pero no mucho más porque lo que no puede ser es que tengamos dos puntos de quince y que luego empecemos a echar en falta esos puntos que vayamos ya con la soga al cuello vayamos ya como como el año pasado eso es lo que espero que no ocurra

Voz 9 22:29 ya no hay más excusas eso ya lo ya lo sabe ha tenido a lo mejor un poco el tema de que no ha tenido todos los jugadores que los últimos fichajes llega tarde que Blat y Touré ha tenido que irse con su selección ya están todo vamos a ver si escapada armar un equipo ya en condiciones que salgan adelante todas las resultado como tienen que salir

Voz 8 22:53 trece y cuarenta y tres hay que ver lo malito que se ponen aquí Fernando ahí hablando con e Iggy luego en el Twitter como Se me desata se viene arriba alto en el camino seguimos

Voz 5 23:04 lo vive toda la pasión del fútbol en la SER este sábado desde las ocho y cuarto de la tarde Córdoba Club Deportivo Tenerife desde el estadio El Arcángel toda la emoción del fútbol en directo con la aplicación de la Cadena SER Radio Córdoba punto es viene in quinientos setenta y cinco de onda método Córdoba

Voz 12 24:49 buscando las tres menos cuarto en las cuatro menos cuarto perdón íbamos a saludar a todo un campeón olímpico un campeón del mundo a un campeón de España bueno

Voz 8 24:57 ahora mi sin duda el deportista más grande que tiene esta tierra en la provincia de porque él es de la Rambla saludamos Alfonso Cabello que este sábado afronta el campeonato de España de ciclismo en pista y lo va a hacer además compitiendo contra otros deportistas sin ningún tipo de discapacidad la verdad es que es espectacular Alfonso Cabello qué tal buenas tardes hola buenas tardes tenemos una ilusión todo oye lo de este sábado en el Campeonato de España en ese kilómetro contrarreloj que vas a competir con un montón de deportistas con esa ilusión de de bueno de conseguir medalla tú dices que que está difícil que está chungo pero no sé si en modestia tuya que de verdad está difícil

Voz 21 25:33 bueno nosotros sabéis que me siempre me gusta se muy realista Hay yo aunque en el fondo soy bueno fondos nos como cualquier deportista soy positivo pero a quiero ser realista y no crear falsas expectativas trata de un campeón de España absoluto contra los mejores de España de ese tipo de discapacidad y bueno aunque ya ha demostrado que por marca puedo dejar ahí a Lance también yo estar ahí hacerlo los llegaron en buen momento de temporada yo simplemente voy con con la intención patentada

Voz 22 26:04 pedirá revivirá experiencia que que

Voz 21 26:06 ser la primera de muchas más así que nada con mucha ilusión muy contento oí como siempre lo voy a dar todo

Voz 8 26:12 oye hay nada decía esta mañana que va a ser la primera de muchas el objetivo es volver a hacerlo para competir habló Yasin deporte adaptado ni nada osea del tirón con todo el mundo ya pelearse con con todos y con títulos en juego esto es un camino que abren ahora nuevo no

Voz 21 26:30 sí por supuesto el objetivo es competir llamas la primera pero a partir de ahora intentaré compaginan y calendario paralímpico con chicos cantará asistir también a mayor número de pruebas está ya exagero al final quiero llegar lo más fuerte posible los Jove de Toquero min veinte Hay creo y confío mejora pasa por competir con personas de capacidad con y con lo mejor ahí con que me cerca lo más posible yo a ellos por supuesto también estoy convencido de que al final habrá verde de Asia de capacidad de puertas indica parece ya una soberana tontería simplemente ahí está el crono ahí está la prueba que cada uno sabe qué quiere el máximo tiempo que pueda estar ahí con ello porque no competir

Voz 8 27:18 totalmente de acuerdo que que bonitos Oca dicho Alfonso y además yo es que estoy convencido que tú detrás una medalla del campeonato de España

Voz 21 27:24 bueno ojalá como he dicho es algo muy complicado yo mucho trabajando para ellos Si bueno aunque tenía Un pequeño inconveniente hace uno humano así que me caí de la bici he tenido que ir preparaciones visto un poco hay truncada ello trabajando muy todo el verano pero que es una posible que que bien que me salga un buen tiempo

Voz 8 27:45 qué bien pues nada Alfonso E a qué hora es la prueba de donde

Voz 21 27:49 el sábado a las ocho de la tarde en El Puig creo que se podrá seguir en el Premi por pues la página web de la rehacer hacían el ciclismo español a decir

Voz 8 27:57 eh pues Alfonso pase lo que pase si hay medalla estupendos sino orgullosos igual la semana que viene te te llamamos ni nos cuentas Un poquito cómo cómo ha sido la experiencia un abrazo y mucha suerte amigo muchas gracias está como cuadro Alfonso cabello en directo a través del teléfono pero fíjate que está aquí ya asentado en el estudios de hace unos minutos el Luis Castro como anunciaba yo al arranque del programa el director deportivo y técnico del Córdoba Patrimonio de la Humanidad Aldesa Córdoba Patrimonio de la Humanidad que darlo y buenas tardes

Voz 23 28:25 hola muy buenas tardes gracias por acercarse

Voz 8 28:27 eh está tu casa fin y al cabo todas de de la familia ya gracias a vosotros como siempre como van las cosas Luis que hacía tiempo que no que no echamos un un ratito de charla y son muy habitual en nuestras llamada nuestras entrevistas pero hacía ya ha pasado el verano entero y han pasado muchas cosas en el verano que yo ahora quería resumir contigo cómo van las cosas verano Inter

Voz 23 28:46 eso vamos dejarlo así porque hemos tenido muchísimo trabajo no hemos parado no hemos tenido vacaciones tiene en el equipo oí pero bueno lo ha resultado ha merecido la pena no tener vacaciones porque han sido más que satisfactorio

Voz 8 28:59 por lo que yo sé por lo que hablamos Luis eh está siendo este año dos mil dieciocho el pues no sé desde hace ya mucho no porque ha habido año muy bueno pero uno de los mejores años de de la última década para el equipo de Córdoba Patrimonio de la montaña

Voz 23 29:12 totalmente después del Mundial de Resistencia siempre hemos insistido todo el año culmen no hombre un podio en el Mundial dos mil nueve que quinto en la general tener dos mil competía en Qatar Bahrein veinticuatro horas de Le Mans Veinticuatro ahora Bordón la verdad que fue una pasada una pasada a nivel personal porque además estaba metido como piloto que era lo que más me gustaba lo que me casi me sigue gustando más pero este año creo que hemos dado un paso de gigante estar donde estamos N en el CEF hemos luchado hasta prácticamente la última carrera por el campeonato el subcampeonato ya lo tenemos garantizado con Andrea seguimos en el campeonato femenino arriba pero lo del Mundial de este fin de semana haya sido la la guinda al pastel

Voz 8 29:56 cuéntame un poquito por dónde empezamos que quede Granados primero para que la gente que no esté escuchando día One cómo le va al equipo de Luis Castro no bueno pues ahora lo vamos a explicar por dónde empezamos Luis bueno a mí no me llama la atención en los dos los dos pilotos catalanes Javi fichado este año

Voz 23 30:10 que son un delito que yo me acuerdo

Voz 8 30:12 conocí el día de la presentación del equipo tenían buena pinta pero ha resultado mejor todavía lo que parecía

Voz 23 30:18 totalmente la unión del equipo técnico que este año es una auténtica pasada

Voz 8 30:22 también era nuevo no había pisado también jefe nuevo

Voz 23 30:24 capitaneado por Juan Cala Aragón que está dejando las motos como como yo creo que nunca la hemos tenido esa unión de ese equipo técnico ya digo capitaneado pero que son casi diez personas currando cada fin de semana poco por nuestra moto ICO los pilotos tanto a la eh Borneo como Jen Arili Andrea si bajan en el pero éramos más Andrea igual en el en el andaluz al el de Super Sport o nuestro pequeño Nano en minimotos que está jugando este fin de semana precisamente irá a Talavera la Real a a jugarse un puesto entra otra mejora de la andaluz y aparte el apoyo técnico en la Z capa a Iván ya José Enrique donde la la semana que viene estará en el Mundial júnior porque realmente corremos con el Mundial júnior en dentro de la de la Z Cup de la European Z K

Voz 8 31:10 así tenso es lo que te iba a decir que Luis lo que veo es que el equipo ha crecido muchísimo eh sí o sea que ha empezado a ahí yo estaba haciendo bueno cuando terminan hoy uno y otro y otro y aquí allí aquí allí la parte de la escuela rural que tenéis ahora mismo aparte de la escuela en Villafranca puede ser la estructura a nivel en Andalucía no sé si hay algún equipo así sí

Voz 23 31:29 bueno de estamos siendo tanto o puntera en Andalucía como a nivel nacional cada cadáver estamos saliendo más a campeonato internacional como ya hicimos en su día eh no falta un poquito a apoyo económico e este año no estamos siendo muy bien con muy poquito recursos pero el año que viene a buen buen feeling buenas sensaciones creemos que algún que otro patrocinador nuevo entrará este año ya ya está con los otra parte de lo habitual viene entró este año Cajasur eh creo que eso es un salto de calidad importante en una entidad financiera como hallo estén acompañando a lo que a los que ya lleva muchísimos años ya digo muy contento el año que viene muy probablemente tendrán un camión que que se unirá a la a la flota de dos furgones que tenemos porque cada va a estar aún más cosa acababa en la estructura crece y eso muy importante perra Álava es y Gemma de tanto de la dirección mía propia como de todo el equipo técnico si no cáñamo para aquí como saben soy bastante inconformista Mi equipo técnico también que eso puede ser sí porque me me meten más ganas todavía de hecho acabamos en Portimao ya querían hasta la semana que viene en Francia hay digo eh tranquilitos que es que todo cuesta muchísimo y hay que tener en el suelo porque no los resultados no están ilusionado muchísimo pero también hay que tiene el soporte económico suficiente para para hacer las cosas bien hechas como lo estamos haciendo

Voz 8 32:44 supongo que lo que más desgaste tiene a nivel mental no y físico también porque es que no para en fin de semana entrenando aquí otro compitiendo allí y esto a nivel personal esta quitando mucho y sobre todo no sé hasta qué punto tienes tiempo libre para decirme que me voy al cine que sé que te gusta señor me acuerdo pero lo hace

Voz 23 33:05 el problema que ha condensado en muy poquitas semanas tanto junio como Julio fue muy intenso e incluso mayo y hará en septiembre pero gran parte de agosto hemos tenido todos los fines de semana entrenamientos preparatorios carrera otra carrera además carrera donde en una de ellas de Cheste no jugaba campeonato bien en el Mundial sabíamos que hoy teníamos buen feeling de que de que podíamos el muy bien como como al final ha sido que Alex que da un décimo hizo mejor tiempo que el que ganó de vuelta rápida lo que pasa es que en el en el en esa categoría de quince dice piloto en el grupo de cabeza o estás atento al corte de grupo o te puedes quedar lo que no ha pasado nosotros que simplemente se dividió dividió el grupo o es que Ana Carrasco que se está jugando el Mundial quedó décimas nosotros undécimo y duodécimo

Voz 3 33:51 hogar dato con uno que en paso

Voz 23 33:54 Mac hace tres semanas cuando fui malos ustedes allí ese no cenó rompió los dos motores Si hubiéramos aprovechar ese día yo creo que hubiéramos está en el grupo de cabeza sin ningún lugar

Voz 8 34:04 me decía Gene el Campeonato de España de Velocidad CEV mínimo segundos totalmente subcampeona

Voz 23 34:09 no tenemos garantizado de hecho ahora mismo va va segundo Álex pero el único que le puede quitar subcampeonato sería el compañero Guillén nuestro Guillén que también lo está haciendo realmente bien bien en una línea ascendente muy muy buena

Voz 8 34:22 en categoría Luis perdón supera por ciento lo mismo

Voz 23 34:25 ha hecho en el Mundial con las nuevas Kawasaki Ninja cuatrocientos que hemos trabajado mucho como digo con con Juan los pero con todo con todo el equipo técnico la hemos sacado hasta la última décima de caballo hasta la mejor puesta a punto con con la suspensión e italiana Franco el INE la verdad que que una pasada el trabajo del equipo cuando haces algo que te gusta que haces bien que todo el mundo está por la misma alabó sale muy satisfecho muy cansado pero muy satisfecho de todos los circuitos

Voz 8 34:52 y Andrea merecías que va quinta pero de nuevo así en un año marcado por un poquito por la mala fortuna eh si la operación no le acabó de medio que os de cabeza de no lo contaba en una vez que se le volvía abrir la herida hasta fastidiada

Voz 23 35:05 hasta fastidiado bastante cuando por fin se recuperó llevas cien pasos Hurraco eh a nivel de de de los chico de del campeonato España tenemos muchísima esperanza en Aragón todavía arrancaba de alguna lesión en Valencia que ya después del verano se había preparado durísimo otro participante en uno entrenador libre de la semana anterior se la llevó puesta por desgracia en final de recta que se va casi a doscientos vamos de hecho el chaval le tuvo casi una semana en la UCI con un coágulo en la cabeza osea fue un accidente bastante grave pudo competir pero no estaba en las mejores condiciones en pudo acabar las carreras quinta y cuarta que no está nada mal pero claro ya no buscaban y el equipo evidentemente no buscamos buscamos luchar como mucho lo último año por el campeonato que ya ha desaparecido de esa opción porque solamente queda la manga dejará pero bueno a seguir aprendiendo seguir evolucionando lo está haciendo ha pasado lesiona hizo apretó tiene muchísimas ganas que eso es lo importante para un piloto

Voz 8 35:59 ni ya que entre comillas el año va pues ya iniciando la cuesta abajo no que ya estamos para terminar la temporada oficial vuestra está ya pensando en el año que viene Boko ellas llevamos años no ese cambio aparte del camión que me has dicho pero algún patrocinador que va a entrar también los comentaba pero algo más que se pueda contar ya de cara al año que viene no esto muy pronto todavía hay una

Voz 23 36:20 la pequeña posibilidad de hacer el mundial completo

Voz 8 36:22 eh no

Voz 23 36:25 nos han insinuado que podemos a uno dará equipar Ejido eh eso debe de estar acompañado por un soporte económico que estamos hablando de casi duplicar el presupuesto este año no es fácil aún tenemos cosas pendientes con el Ayuntamiento de Córdoba el pasado año y ya estamos estamos mirándolo eh este también el el año dos mil dieciocho pero para dos mil diecinueve lo que sí tenemos muchísimas ganas e sino liderado el Mundial nuestra intensidad hacer dos otra prueba e como como como hemos hecho en Portimao por cada más con la buena noticia que el mundial de Superbike vuelve a es que este año no ha te no he estado en calendario pero está firmado en dos mil diecinueve dos mil veintiuno en Jerez en nuestra casa equipazo picotazo solamente puede podemos intentar tener un éxito oí está claro que lo vamos lo vamos a trabajar a tope lo in

Voz 8 37:14 cortante que es el contar con patrocinadores obtener un gran patrocinador aparte del ayuntamiento y instituciones y demás tenía adereza que que sigue apostando fuerte por el equipo que grandes sería encontrar otro otro patrocinador de este tipo no fíjate que diga mira voy a por a muerte y ayudarle no

Voz 23 37:32 esa es la intención tenemos varios contactos la verdad que calle algún sponsor que ha visto el trabajo que estamos haciendo estamos trabajando en varias líneas por primera vez en nuestra vida tenemos colas de piloto e llamando a nuestra puerta que eso también muy importante significa que el trabajo lo hemos hecho bien está claro que nuestra moto son de lo mejorcito que hay en el Campeonato España el sábado éramos los segundo en velocidad punta en el Mundial no en el Campeonato de nuestra casa de de Villafranca con todo mi respeto que evidentemente mi casa Villafranca N todo tenemos la escuela en el mundial segundo en Montmeló era nuestra moto la más rápida en la recta haciendo cosa muy muy muy importantes con presupuestos limitados porque si tuviera es un presupuesto como alguno creo que hay cinco hay equipos que tienen un presupuesto un poquito superado nuestro nosotros con un presupuesto inferior estamos demostrando que con ganas ilusión y muchísimo trabajo se puede conseguir que Luiz pue setenta y siete todo bien no todo bien trabajando mucho un dato que para mí ya sabes que también me gusta muchísimo este sábado comenzaremos con con la nueva temporada setenta y siete School como siempre en el circuito Villafranca

Voz 8 38:39 qué bien pues a todos los peques que no estén escuchando a los papás mejor dicho no eh que quieran que los fe que cojan una moto pues en las mejores manos estarían con la escuela setenta y siete en el circuito de Villafranca Luis Castro macho gracias eh gracias a la radio porvenir un ratito a la Cadena Ser poder contarnos todas estas cosas de de este deporte que te apasiona desde hace

Voz 23 39:01 veinticinco pero de toda la vida yo diría es de veinticinco estamos metidos de lleno de de toda la vida de yo creo que hay que te