SER Deportivos Córdoba Jueves (20/09/2018)

Voz 7 01:50 casi las tres si veintidós minutos de la tarde y aquí estamos abriendo ya nuestra Ventana al mundo del deporte

Voz 6 01:56 y provincial y local con el Córdoba

Voz 7 02:04 conoceremos la convocatoria y el sábado de ese partido a las ocho y media frente al Tenerife en el que como venimos contando durante toda la semana valen pocas excusas ya han pasado cinco jornadas de Liga Sandoval ha tenido tiempo de ver que conviene que no conviene con quién debe contar con quién no y qué tecla tocar para que esto funcione yo creo que ya en casa contra un rival que viene en horas bajas como el Tenerife no vale otra que ganar que dicho sea de paso yo creo que lo vamos a conseguir vamos a ganarle al Tenerife yo estoy casi convencido y a partir de ahí crecer que lo único que

Voz 6 02:37 a falta que este equipo psicológicamente cambia un poco el chip ya alguna una vez y el equipo empiece a funcionar algo que de momento no está sucediendo en el ambiente enrarecido enrarecido que llevamos durante toda la semana esa sensación de que bueno de que el puesto es anual está un poquito es sujeto con alfileres no portada por los resultados expresamente por los resultados yo quería hoy opinar sobre ese tema voy a hablar enseguida con Lalo Rodríguez con Rafa roja yo quiero abrir ese melón poco porque a mí me parece desde luego pelín injusto que se hable de eso ya a estas alturas aunque la ley del fútbol dice que si los resultados no marchan el primero que cae es el entrenador por más que no sea el único responsable o el máximo responsable que no lo es de lo que está pasando porque ha llovido falta de actitud tremendas en algunos futbolistas en algunos partidos pasados y sobre todo falta de forma física o de claridad de ideas también en otros que igual corre mucho pero luego se resuelven poco de todo eso vamos a hablar enseguida yo creo que es tema hoy que vamos a tratar profundamente aquí en este programa pero no sólo vamos a hablar de Sandoval también vamos a escuchar a Fernández uno de los capitanes de la plantilla que ha expresado un poco el sentir del vestuario es esas ganas locas ya que tienen de que esto empiece a a cambiar de ambiente

Voz 8 03:58 tenemos mucha gana no de de revertir la situación ya que no nació el inicio de Liga esperado eh tenemos muchas ganas de empezar Abby tiene que ser desde ya

Voz 6 04:07 bueno pues están ellos eh absolutamente está en ellos este sábado a las ocho y media hay poca excusa hablaremos también del triatlón de Posadas que también se va a disputar este sábado sábado todo va partido el Córdoba el triatlón de Posada en fin

Voz 7 04:21 todo ello vamos a hablar con eh Rafa Moreno y además como ese

Voz 6 04:25 jueves también tenemos un ratito de senderismo y tiempo libre e al final del programa con Ricardo Guerrero hacemos un alto en el camino hablamos de por ejemplo la Fiesta del Queso de Zuberoa que también es este fin de semana igual que ya barro para casa al Congreso de la sabiduría del conocimiento el congreso de la Cadena Ser que va a acaparar también toda la actualidad informativa en la plaza de las Tendillas en el Teatro Góngora desde mañana por la mañana aunque la inauguración del congreso es a las siete y media de la tarde hacemos un alto en el camino rápido y no metemos en materia enseguida no falléis

Voz 7 06:05 mi lleven desde minuto de la tarde no metemos ya un poquito en materia que ya está aquí Lalo Rodríguez también hola al halo compañero qué tal buenas tardes

Voz 11 06:29 hay emoción y un problemilla

Voz 6 06:31 técnico que estamos intentando solucionar con el micrófono del estudio que ya parece que esa solución a a ver si se escucha ahora yo creo que si la lo me escuchas ahora buenas tardes qué tal edad clase muy buenas bueno pues vuelta a la actividad del Córdoba estos días con el partido con el Tenerife el sábado y esa sensación de inquietud que hay un poco en el ambiente no que venimos relatando estos día de de de que bueno de que igual Sandoval ahora hablaremos con con Rafa roja de ese tema más justa o injustamente pero que que partió Tenerife es que sacaban ya un poco si las excusas no es verdad que venimos un verano muy complicado pero ya es la sexta jornada el cordón ha ganado un partido

Voz 12 07:08 si no ganado muy triste bagaje que lleva dos puntos de quince posibles bueno pues eh yo creo que con lo tiene que despertar ya sin si ahora que yo no entienda ese rumor que hay en la calle de que no puede ser la última oportunidad de Sandoval yo eso no lo comparto creo que muy pronto creo que ha habido demasiada marejada este verano como para que a los cinco partidos o a los seis cuando se cumpla ese encuentro del Tenerife eh se señala un culpable como Sandoval creo que aquí Sandoval no es el culpable Sandoval ha llegado en agosto con la pretemporada terminaba con un equipo ya formado IN la tira p'alante con los trastos que había pues intentando por su mejor versión necesita su tiempo adaptación pues sí pero yo estoy convencido de que el mejor entrenador que este para sacar la situación de la que estamos creo que que no lo hay que ha finalmente lo cesen pues para mí sería un tapar no con una salida de un entrenador que creo que bastante querido por la afición que son lo de menos que han querido que no ha querido pero creo que Tamar una pésima eh

Voz 6 08:17 el guión de la gestión de la situación deportiva pero no deportiva de todo gestión de la

Voz 12 08:22 de la de la de de todo lo que aconteció este verano

Voz 6 08:24 Sandoval de lo que está pasando en este arranque de temporada yo creo que tiene su cuota de responsabilidad porque el entrenador del equipo no gana el entrenador tiene culpa Abidal tiene claro que tiene pero desde luego que no es el responsable de que el equipo todavía no haya ganado eh eso que la gente lo tenga pero que muy claro luego que hagan en el club lo que tengan que hacer pero que Sandoval no tiene la culpa o no toda la culpa la culpa que repartirla también entre los que están en ese vestuario que no han dado todo lo que tenían que dar en algunos momentos porque lo de el Albacete fue una vergüenza para mí el otro día en Málaga no fue tan lamentable como el día de Albacete pero creo que el equipo estuvo también con una falta de concentración y de actitud en algunos momentos tremenda que ha habido ha habido partidos en los que dicen madre mía el día de lo bien en casa tampoco quiere acordar para mí los primeros responsable desde luego son los que juega para mí también pero también a Sandoval hay que exigirle que todavía no ha dado con la tecla de Hadassah cierto pero yo he dicho cambio de futbolista mucho cambio de sistema que no no ha dado con la tecla

Voz 1620 09:25 todavía no da con la tecla y ya

Voz 6 09:27 este partido ya en poco definitivo pero pero vamos que no creo que sea el responsable el máximo ni muchísimo menos yo espero que que tengan tranquilidad en el club porque hay que también valorar lo que ha hecho Sandoval viniendo a Córdoba este verano en la forma y el momento en el que vino pero bueno es verdad que al final los resultados mandan pero que la salmuera muy claro de dónde viene todo esto Ch

Voz 12 09:48 bueno yo creo que les amaba lo que he intentado enderezar esto es la manera de la posible que ha podido que que la tiene cáncer yo creo que ha sacrifica jugador importante a dar bueno Bueno sacado hasta de convocatoria a jugadores como ha sido el caso de Haití a mí a sienta en el banquillo a Javi Lara es decir eh ahí hay son gente y fue lista de responsabilidad de peso grande en un vestuario que está buscando ahí la tecla esta semana va a tener otro problema y es que Carlo AVA no va a poder estar el portero va a tener que tirar desde el filial es va condiciona también alineación es decir han sido

Voz 11 10:21 todo una semana y un poco

Voz 12 10:24 extraña sinceramente muy en la línea sin

Voz 6 10:26 verdad que por eso digo que este partido es muy importante porque ya va a servir para para abrir ya camino de decir bueno para bien o para mal esto es lo que hay pero yo creo que ya en casa Tenerife un equipo que está bajo que no hay ninguna excusa es que el equipo tiene que salir a morder pero yo le pido a la gente a la afición que esté viendo el partido allí o los que lo ven por la tele pero sobre todo los que vayan al campo que se fijen también en cómo está el equipo hay jugadores que no están en su mejor momento otros que si en fin y ahí es donde yo sí le pongo el foco a Sandoval que él tiene que verlo igual que lo vemos todos pero bueno el él sabrá la alineación a mí me me extrañan algunas titularidades indiscutibles que está dando que no las entiendo pero es mi opinión personal es que la lleva la entiende y él sabrá por qué porque lo hace ir porque lo porque lo decide así porque es el que sabe y el que está con ellos todos los días no pero bueno dicho eso poniéndole su cuota de responsabilidad al entrenador para mí sería una locura ahora mismo plantearse un cambio en la sexta jornada la cosa está mal y si el equipo sigue perdiendo eso va a ocurrir pero me daría mucha pena deberán muchísima pena porque pocos entrenadores he visto yo en Córdoba que tengan ese apego al club a la ciudad y que estén dando todo lo que tienen para intentar salvar la situación pero bueno vamos a ver

Voz 12 11:41 ha sido una victoria ahí salen

Voz 6 11:44 ahora fantástica le preguntamos a Rafa de tal manera juega Rafa roja que nos está esperando ya al teléfono pero antes vamos a escuchar a uno de los capitanes no un jugador que que yo creo que es interesante lo que ha comentado esta mañana José Manuel Fernández

Voz 12 11:55 pues mira vamos a empezar y lo primero que ha hablado de lo primero que ha hablado precisamente de eso de el crédito Sandoval cómo está cómo lo ve como la entiende

Voz 8 12:03 para mí sí pronto cinco jornadas al final de esta temporada no podemos no podemos sacar conclusiones la jornada cinco al final Sandoval está dando todo por el Córdoba nosotros estamos unidos de la mano cogido de la mano de sí sí podemos sacar adelante algo con él

Voz 12 12:21 de la mano también evidentemente era una pregunta obligada cómo está el equipo cómo está la situación como están ellos creen que se puede salir y esto es lo que decía nosotros

Voz 8 12:32 muy bien eh Si algo algo a que tenemos un gran vestuario como ya hemos demostrado muchas veces no son aún muy unido al final somos una familia y el equipo está muy bien la vida

Voz 12 12:45 bueno seguimos con Fernande porque también ha tratado ese mal endémico que tiene el Córdoba con la sangría goleadora que encaja Eden ha tratado a él le afecta directamente

Voz 6 12:55 otro de los temas de de Sandoval quien dice no es que no que Sandoval puede hacer lo que tenía que hacer pero si luego el equipo no está concentrado qué haces no de un gol en un saque de banda que es que no ha trabajado lo suficiente eso o que los jugadores están en otra cosa otra cosa es el método más escuchara

Voz 8 13:13 es grande al final son son datos no que que al final te repercuten a al equipo hay trabajamos con la intensidad que que hace falta no para que eso no vuelva pasa sí que es verdad que la mayoría de los goles ha encajado en contra ha sido he a balón parado y algo que un aspecto que que ha estamos trabajando bastante para ser no para que no vuelva a pasar eso

Voz 12 13:34 bueno pues cerramos con Fernande preguntada también por la suplencia la suplencia si la ha visto bien si la entiende la comparte o cómo lo valora él

Voz 8 13:43 bueno yo en ese tema no entro yo me dedico a entrenar todos los días y luego el míster decide no quién poner quién está más capacitado para jugar ese partido en este caso pues pues a mi me tocó estar en el banquillo oí y lo acepto oí no a mí hay no es más que decir no lo acepto porque tengo un compañero que trabaja todos los días muy bien y muy duro para para que llegue su su oportunidad y el otro día se la dio el mito ahí yo voy a seguir peleando no para para en unieron once toda la semana

Voz 7 15:01 tres Si treinta y cinco minutos de la tarde seguimos

Voz 6 15:04 delante como decíamos ya no se está esperando Rafa Rojas hola Rafa qué tal buenas tardes buenas tardes

Voz 15 15:09 no sé qué tal muy buenas muy buenas Rafa

Voz 6 15:11 hola con ganas de tú un poquito cómo está viviendo lo que se nos avecina este fin de semana para el Córdoba y con esa sensación de de que Sandoval no sé si se juega el puesto no porque no no lo sé pero desde luego que supuesto empieza a estar ya un poco en el aire si los resultados no mejoran eso no hace falta ser muy listo para decirlo

Voz 15 15:30 pues sí la verdad es que los resultados son los que mandan no en fútbol ya estamos acostumbrados a ver a ver cómo Grande hazaña pues de un año para otro pues no no son un aval suficiente no este hombre pues si es cierto que que he comprado el cuerpo técnico Louis Jesule consiguieron la pasada temporada prácticamente un milagro o casi un milagro Luque pues la idea tiene las patas muy cortas y la verdad que que eso no se tiene en cuenta

Voz 6 16:06 a día de hoy digo una cosa Rafa perdona que te corte eso de la memoria es verdad que lo lo utilizamos mucho ese recurso ya es verdad no pero claro luego esta otra cosa que la realidad no es que yo no quiero que se vaya Sandoval porque creo que es un entrenador que que quiere a este club que quiere quedarse en esta ciudad y que ha demostrado con crece volviendo al Córdoba lo que significa el Córdoba para él pero claro de es de sólo se vive no quise vive de de resultados ni lo único claro es que ahora mismo son dos puntos de quince y esto no se puede aguantar mucho más eh

Voz 15 16:35 sí sí evidentemente así que la realidad es que la trayectoria y sobre todo la hace la sensación de que que que que todo el mundo y todo el gordo Ximo tiene pues que la cosa no no no pinta no en bien no entonces se está claro de qué es más fácil pues tomar una decisión salomónica que echar al entrenador que no que no es verdad yo lo hemos comentado en la Tertulia y vosotros diferentes programas que han sido muchas las circunstancias que se han dado este verano el Moncho lo inconveniente el Concha lastraba prácticamente el equipo MF ha hecho en los últimos veinte días XXV era igual no oí eso para para para este entrenador para cualquier otro qué duda cabe un handicap importante no es sin embargo sí es verdad que el factor motivador que el año pasado puede fue uno de de de las principales cualidades de de de Sandoval pues este año no está batiendo no pero sí es verdad también que hay un grupo de jugadores que posiblemente en la salvación fueron fundamentales sin embargo en este arranque de Liga pues no están dando lo mejor de de de ellos no no sé si hay alguna alguna situación que les conozcamos no sé si si no hay buen feeling entre esos jugadores el entrenador Hilario pero la verdad es que no está no se ve que hayan la armonía que se traduzca en en sobretodo en una actitud de lucha entrega de pelea hace puede perderse puede ganar pero la actitud de un equipo combativo y de un equipo que es entrega hasta el final la verdad es que tampoco la estamos viendo la hemos visto en algún partido puntual en la Copa y poco más IVA bueno sí es verdad que se mejora ese mejorar cosas pero también es verdad que que bueno que se están dando eh alineaciones que que tampoco pudo a lo mejor pueden ser la las más ideales pero bueno es verdad que el que está todos los días con ello el entrenador cuando digo que nadie espera pues por algo será más a nosotros no dan el balón

Voz 6 19:00 ahora bien no a mí no me quita Rafa que esto

Voz 12 19:02 o sea una mera tapadera no digamos de la pésima el pésimo tratamiento que tuvo el tema del límite salarial la venta de Sergi Guardiola y las consecuencias que han tenido no yo creo que una pésima nota tapadera digamos a esa lamentable gestión que hubo el principio del verano si ahora se cesa a Sandoval a cinco en la jornada vamos con cinco partidos jugados

Voz 15 19:25 claro pero es que de todo eso tiene el culpable es decir estamos hablando de los límites salariales estaba hablando los mercado de invierno en el que se superó con creces estamos hablando del señor olvidé el Estado avanzadas señor León estamos hablando de que posiblemente sea el que menos culpa tenga están hablando de Sandoval hay mucho nombre propio pero nada sí le pone el cascabel hará todo lo decide de todo esto hay hay una responsabilidad evidente quizá no sea de ahora

Voz 6 19:59 arranca en el mercado invernal eco

Voz 15 20:01 la tuvo que hacer cosas que posiblemente en circunstancias normales no la hubiera hecho yo creo que se hicieron a sabiendas de las consecuencias que que que había desbordado no yo no creo que nadie eh del mundo profesional el cometa errores eh importante como han podido ser los que verse están analizando y se están viviendo pero yo creo que se hicieron porque posiblemente no les quedaba otro camino si querían salvar la categoría entonces una una cosa ha traído la otra italo de la la permanencia no sólo pues tocara en lo económico sino que posiblemente como se suele decir de aquello el luego eso Gastón fango o algo parecido pero lo que está claro de que de que bueno de que la responsabilidad pero quizá no lo sean de los principales protagonista actuales no yo creo que el entrenador ha hecho el equipo que ha podido eh el director deportivo ha afirmado lo que le han dejado lo que económicamente se ha podido igual bueno si de verdad que que el le va a pasar mal igual Louis tendrá que buscar soluciones pues cuando cuando se le pueda dar no quizás esas alusiones hasta el mercado de invierno cuando puedan llegar no de manera que tendrá que apañar con lo que hay ay bueno ahí hiciese entraba es capaz de imaginar a intentar el lo único que cabe pues lo sacará adelante Si vuelve por donde ha estado en está última jornada pues yo lo veo difícil

Voz 6 21:39 en fin Rafa pues vamos a salir de dudas este fin de semana y ojalá sea con un triunfo del Córdoba que permita que todo esto se tranquilice porque yo sigo manteniendo que hay equipo de sobra para salvarse y que las excusas también evidentemente se tiene que acabar ya no no podemos estar perdiendo y perdiendo partidos con con este equipo yo creo que este equipo tiene que

Voz 15 21:57 lo cambia todo lo cambia todo gente

Voz 16 22:00 eh bueno hay uno que

Voz 15 22:02 los todo es un negro soleada tener y se irá la expectativa son son otras no totalmente

Voz 6 22:09 de Rafa un abrazo muy fuerte Nos vemos en el fin de semana

Voz 15 22:12 pues no la superó todas las

Voz 12 22:15 no

Voz 6 22:16 en fin la lo que yo creo que la cosa estaba bastante clara a ver lo qué pasa el sábado porque esto es como todo si los jugadores desde luego tienen entre ceja y ceja cargarse entrenador aquí en Pekín lo consiguen todo temprano

Voz 12 22:29 poder para eso estaciones en todo el poder pero King

Voz 6 22:31 el buen fútbol en Kent justo es todo pero en fin también es verdad que no vamos a eximir de responsabilidad a los malos resultados en mal inicio no sólo a la jugadores también a Sandoval evidentemente porque a mí lo lo único para mí más criticable aún más achacable un poco a esa falta de identidad que parece que tiene el Córdoba todavía es tanto a cambio no en las alineaciones que evidencian que no ni él tiene claro todavía cuál es su equipo tipo el año pasado no sabíamos el once de carrerilla y este año no a ver con qué nos sorprende el sábado y poco a poco ya se queda con once que jueguen o doce o trece de esos trece catorce que que jueguen siempre pues bueno luego pueda haber algún cambio pero no puede ser que todas las semanas te cambie la alineación uno que están titulares una semana pasen otro a la grada eso yo creo que despista a los jugadores despistar a la afición sí yo creo que incluso al propio Sandoval eso es lo único que yo la Chuck un poco eh

Voz 12 23:26 hemos dado con la tecla todo lo bien lo que con lo que hemos comentado antes no al principio que yo creo que también fruto también de ese año difícil de verano que bueno Sandoval haya con una plantilla hecha que sí que la base es la misma pero que ahora ha llegado ya con la pretemporada finalizar saque pues bueno

Voz 6 23:43 son palos en las rueda no lo que la han puesto no no le está resultando fácil le está costando pero yo es que soy de los que confían Sandoval que también yo confío Sandoval yo estoy convencido de que puedo hacerlo muy bien en el Córdoba este año creo que tiene una buena plantilla para conseguir el objetivo que Sandoval tiene el plus de que de que tiene a la afición Manel y que es motivador nato ahora le falta ese poquito de suerte y El Vestuario también demuestre no sólo en declaraciones como hemos escuchado pero que también demuestren en el campo que están con él que están con su entrenador porque esto va a ser bueno para todos que el equipo gane que el equipo sume de tres en tres tranquila irá para todo el mundo para jugadores para el club para Sandoval para trabajar más mejor el sábado tenemos cita a las ocho y media de la tarde el Córdoba recibe al Club Deportivo Tenerife partidazo que os contaremos en directo a través de la aplicación de la Cadena SER a los teléfonos móviles y a través del mil quinientos setenta y cinco de la onda media ahí estará la Rodríguez y sus comentaristas para que no falte ni un detalle de lo que va a acontecer en ese partido

Voz 7 25:39 dejamos un poquito el fútbol y vamos a hablar del triatlón de Posadas el triatlón califato Hierro que llega también este sábado un sábado intenso con el Congreso de la Cadena SER con el partido entre el Córdoba y el Tenerife y también ese triatlón eh Posadas eh de Posada el telón califas de hierro vamos a saludar al organizador de la prueba nuestro buen amigo Rafa Moreno hola Rafa qué tal buenas tardes buenas tardes bueno ya estamos en capilla vamos es que esto es el el sábado en Posada como hemos estado hablando yo esta mañana no hablamos de la prueba de triatlón Lalo pues probablemente más señera y más importante voy a decir de Córdoba pero en una de las más importantes a lo mejor de Andalucía nada por supuesto que

Voz 12 26:19 eh hay hay un medio distancia importante que viene Rafa lo podrá decir que vienen gente

Voz 7 26:25 diferente apunta de España para hacerlo no noventa cuéntanos Rafa Sanz

Voz 20 26:28 sí puede ser también yo ya estoy interdicción del hierro abertzalismo ir como tú has dicho pues como el aniversario pues yo soy un hombre ampliación Campeonato de Andalucía de triatlón sí pues tiene gente bastante importantes ya no hace falta salir fuera de nivel aprovecho para que para que la gente con renombre tenemos ya acabó cuarta una serie de de personas deportistas tanto masculino como femenino que que están a nivel nacional e incluso internacional ya digo entonces pues que viene gente de fuera estoy dicho años viene chafa pronto del mundo de Triatlón Cross viene cruzadas está viviendo una larga distancia viene María fue campeona de España de larga distancia ir este año la cosa está bastante bastante bastante movida en cuanto a alerta de nivel muy bueno hojalata que no son de tanto nivel pero que Bancaja hay acompañando no que tiene tanta importancia tiene el que tiene como el que no te

Voz 7 27:36 yo quería preguntarte Rafa más que por mí incluso que también por toda la gente que nos está escuchando que que a lo mejor no he ido nunca a un triatlón en directo hay Posadas está aquí cerquita qué distancia se se cubren en una prueba de este tipo

Voz 20 27:51 mira si pues este año no lo distancia sprint ya sabemos que los cincuenta metros nadando veinte kilómetros Busi Tim cogí mi distancia media distancia que esperar talismán pues en mil novecientos metros entrando en noventa en biquini la verdad que está muy bien para para ver porque que año bueno ambas pruebas se desarrolla en el empacho que la Peña algo lo va del río se por era completamente la prueba burdos incluso amar dejar bajar prácticamente hasta el agua a al público seré espectacular porque cubriendo luego hay una carretera de acceso Secundaria tras Almodóvar del Río que llegamos a las cien días minutitos podemos hasta ahí perfectamente para poder ver el poder preparando para cargas bien pues sino desplazando para la avisó a tu bastante animado Posada se viste de gala este año no hemos hecho la meta es la parte sectadas Gaitán de que iba con vamos a hacer la prueba diurno nocturna lo que para haber Calima entrarán a partir de las ocho millas de la tarde luego habrá alumbrado del uso de color en Turín y batucada cola hasta ayer damos que ya se ha hecho con lo cual es una fiesta sin de habrá un concierto para público la mucho grabarlo aquí

Voz 12 29:08 qué bien Olli Rafa para información para los corredores se prevé una temperatura de que ronde los XXXV orado y el sábado y el agua como estaba va ser falta el neopreno no

Voz 20 29:19 no no hace falta que yo he estado viendo la previsión de el tiempo para el sábado ha dado XXXV pero intenso grado pese a ser una temperatura alta la mayor parte de la actualidad salió del Calima era de larga distancia a las tres chica va crear una prueba que hace agua y luego la bici la verdad que ya quince grados se a pie

Voz 1620 29:40 se

Voz 20 29:41 y la carrera a pie cuando se van a correr a pie que califal llegará a la que medio sí que Villagrán algo de talar perdona kilómetro que tampoco muy extremo Calima José bajará un poquito más tarde seis y media de la tarde prácticamente va a correr a última hora eso se lo que hemos visto que en esta fecha cruce forma toda están ya un poco las temperaturas tan extremas que hemos tenido en agosto como he dicho que es verdad que has un poco él se anima al calor pero hay que mantener unos márgenes de seguridad ya hemos visto ya que hay mucha persona que que he hecho y que cuando llegan aquí se llevara archivo con el batacazo me casé porque me están preparados para eso que yo o las dos cosas pero quiere la seguridad totalmente

Voz 6 30:25 a Rafa cuida tela la garganta ese tener un poquito

Voz 20 30:28 la otra ya es mucho rato hablando hay mucho rato si estamos con los preparativos y la parte ya que contó coordinándola ocho porque tienes

Voz 6 30:39 un abrazo muy fuerte Rafa que salga todo muy bien

Voz 20 30:42 pues nada voy a esperar mejor equipo acosada necesitábamos nada

Voz 7 31:30 tres y cincuenta y minutos de la tarde tenemos XXXV grados en el centro de Córdoba aquí en la plaza de las Tendillas la verdad que el veranillo de San Miguel este está durando más de la cuenta pero bueno ya llegar al frío ya llegar al frijoles Ricardo Guerrero qué tal buenas tardes

Voz 23 31:46 muy buena estorbo años adoptó piensas que en verano ampliar el tiempo

Voz 7 31:50 qué es lo que pasa que como si a final de agosto y principios de septiembre una Se Manilla y que hombre no hacía frío pero que ya parecía que el calor se había ido Díaz de veintiséis veintisiete grados treinta como mucho pero sí que es alumno de la radio a las cuatro y te pega un golpe de calor ahí un bochorno que hay que que yo no sé cuando cuando va a llegar el fresquito ya no que no apetezca la la chaquetilla pasó tardará todavía no

Voz 23 32:13 tras llegar a esa fase igual que el sonido que selecto pues son el motivo para el cuerpo

Voz 1620 32:19 sí la verdad es que sí que no ha sido un verano no soy un verano muy muy dramático le había algunas semanas concreta de ola de calor pero no ha sido de los veranos más dramáticos que yo recuerdo en Córdoba así que bienvenido sea ha dicho está de paso pues eh Ricardo vamos a hablar un poquito no sé si ya para este fin de semana o para más adelante Si tenemos alguna cosita que podamos Villa ha apuntado

Voz 23 32:40 pues estamos viendo mucho para sí para ir de la semana que viene a partir sobre todo los veintinueve ya se está moviendo mucho dinero y las acciones de la empresa de Turismo hizo que hemos sido estamos viendo ya muchos actividades antes tanto voy a los programas salir todos los programas hay cosas interesantes por supuesto con clásico casi todo el mundo parecía veintinueve la berrea dado que todo el mundo ha empezado a partir de esta semana Ignacio M tiene en otra nos saldremos seguramente con un grupo de niños también hay familias para este mismo sábado hemos quedado de diferente a este nuevo tal que coordina un poco Manolo Trujillo es la plataforma de la Sala Penal muy interesante en la salida ya que se está organizando él ni a partir de de la semana que viene pues por ejemplo que olvidó si obtiene una salida el día veintinueve en para de Herrera tiene tiene otra el mismo fin de semana el sendero Córdoba tiene también el día veintinueve una salida a la zona de la sierra de Montoro también para la de Estados bajo la desde ya saben lo que vemos porque tanta gente porque el suyo

Voz 6 33:55 bueno más que más que ver escuchar no voy no

Voz 23 33:58 eso no pero usted siempre a Avatar a la zona con la que de muebles para poder escucharlas desleal ante la hagan plenamente noche sí es cierto que sea probable que ese día reservamos cuando se va muy en grupo de yo retiro no

Voz 1620 34:16 sí la verdad es que sí bueno pues la berrea que es uno de los temas que que centraliza un poco la atención de los amante de la naturaleza y el campo esto próximo día que que está ahí a la vuelta de la esquina in poco todas las actividades que han estado un poco durante el verano más o menos ahí como parada no Ricardo ahora con él cuando llega un poco el otoño y demás es cuando empieza a apetecer otra vez salir al campo no claro

Voz 23 34:37 pero este hecho tiempo intermedio entre el invierno y el verano que sigue porque en ahí en Andalucía va a seguir haciendo calor es muy propicia por ejemplo para seguir subiendo hacia la anhelada y por qué se sube todavía sin mucho material porque todavía no hay nieve no sé si Messi no se necesita materiales y citó de nieve y de hielo y nada eso aunque ya hay que subir con abrigo porque te afecta ya bastante con la noche a mí me gustaría destacar para bien para ese fin de semana veintinueve y treinta lo que organizar llega como vuela unos a su salida clásica Ibar en alguna maravillosa lo que recordar

Voz 6 35:21 sí porque ha agotado la vía serán

Voz 23 35:24 yo creo que está muy bien organizado porque es muy dura ya a día de andar aunque el primer día del Heinze ella prácticamente nada de destruida casi todos bajada INSEE entre vapor por Granada ingresarle el capitán que hacerlo la tuvo miro sido muy bonito porque acampa en eso en La Laguna Laguna Larga hay muy poco que recomendamos a lo mejor el resto de los grupos pueda de todo Quentin qué descenso de Cerrillo día errata están programando ya por diferentes político de toda Andalucía ya que todo eso empezaremos a hablar pronto porque se irán aproximando la feria iremos concretando y dando la referencia

Voz 1620 36:17 perfecto Ricardo tú tienes alguna cosita prevista ya más a nivel personal el tema de la escalada de piel que hace tiempo que no hablamos Si Si retomar eso lo tienes un poco más dejado porque el trabajo no no te permita a lo mejor hacer todo lo que te gusta o no

Voz 23 36:32 pues tenemos pendiente la escalada en el como todos los años a partir de que empieza la temporada aunque cuando cuando algo estado realmente enganchado a la escalada en verano no nos para pero vamos para ellas y él ha hecho que las modas ahí la mañana nos estamos de vuelta porque hay imposibles a partir de ahora es imposible seguir entonces a ver si vamos a retomando porque mi compañero escaladas vuelve ya de Pirineos trabajando toda la temporada eh y lo vamos a retomar a partir de octubre como referencia para el mundo de la escalada en general y especialmente para los pequeños que quieran iniciarse la referencia a interesante porque insisten en la temporada el el rock los rocódromo los Paquito rapados en Córdoba a tener en cuenta de Fátima que los lleva el lucro cabra así el de Vistalegre lo mismo lo que son municipales puede estar dentro de las escuelas municipales el privado en Monquis rol que está en la zona del polígono de de Pedroche detrás del líder que muy reciente completamente nuevo muy recomendable porque sin en curso y además tiene a muchas actividades para todo lo que está interesado que se pase por allí porque realmente interesante de lo poquito que hay en Córdoba porque sigue siendo la escalada deportiva una asignatura pendiente en cuanto a instalaciones nuestra ciudad

Voz 1620 38:01 yo siempre con todos lo mismo Ricardo en en treinta segundos un poquito más de treinta segundo esta actividad segura no se hayan es que siempre me ha dado mucho respeto su de engancharse con una cuerda de tirar para arriba

Voz 23 38:12 no lo era completamente seguras estamos hablando de instalaciones deportivas con seguridad

Voz 6 38:19 sí mate

Voz 23 38:21 que el fútbol por ejemplo a lo que es lo que hago todo ello SCI mucha preparación Imperio bastante más lesiones de pero no la de garantizar que chalada que está completamente instalaciones deportivas completamente segura siempre con con él subir por cuenta calidad alguien el bloque Devolder que con colchonetas debajo no os estuve en la incierta la chantaje es muy divertido grabada para los Nené once aunque bastante más invasiva no perfecto

Voz 6 38:52 cardo que disfrutes de lo que queda de semana que te mandamos un abrazo muy fuerte como siempre gracias para sumar de este ratito que a la radio igualmente un abrazo un abrazo muy fuerte a Ricardo Guerrero aquí indirecto como siempre la sintonía de la Cadena Ser cada jueves tiempo libre y senderismo y naturaleza