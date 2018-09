SER Deportivos Córdoba Viernes (21/09/2018)

Voz 1 00:00 BMW nunca fue tan fácil si tienes un vehículo diez el Antequera dos mil once peina BMW

Voz 7 01:38 tres Sí veintiún minutos de la tarde qué tal muy buenas bienvenido si bienvenidas al tiempo para el deporte aquí en la sintonía de la Cadena SER hasta las cuatro jornada ya de previa además previo apura eh porque mañana a las ocho y media tenemos ese partido ante el Córdoba y el Club Deportivo Tenerife esta mañana ha hablado José Ramón Sandoval al que vamos a escuchar enseguida además ya en avance os cuento que no hay lista de convocados van todos lo disponibles mañana horas antes del partido el míster decidirá quién se queda fuera quién entra en esa convocatoria en la que muy probablemente habrá alguna que otra sorpresa hay alguna que otra novedad Alberto es la novedad la única que tenemos segura en la portería Bastad porque el Córdoba no va a pagar los cien mil euros que compensaría en esa cláusula del miedo que impuso el Tenerife en la cesión de Carlos Abad al conjunto de aunque verte de todo ello hablamos dentro de un momento en una forzada hoy muy especial para nosotros porque estamos ya de Congreso esta mañana han empezado las actividades paralelas del Congreso de la sabiduría y el conocimiento el congreso de bienestar de la Cadena Ser que arranca formalmente esta tarde a las siete con la inauguración oficial esa primera mesa de diálogo en la que estará Alfredo Pérez Rubalcaba y el que fuera primer ministro de Francia Manuel Valls eso va a ser esta tarde a partir de las siete y media en el Teatro Góngora pero nosotros nos vamos a centrar en el mundo del deporte en el mundo del fútbol y un primer avance con la voz de José Ramón Sandoval al que si la cuestión

Voz 8 03:02 no esta mañana por S

Voz 7 03:05 ambiente enrarecido que hay esa rumorología eh que circulan el ambiente de un posible cese en caso de que el Córdoba no consiguiera la victoria frente al Tenerife esta es la respuesta del técnico cordobés exista

Voz 9 03:17 yo es que no me creo nada de nada eso no yo tengo yo creo que ni el Córdoba hicimos tampoco se lo cree claro que en ningún momento a miman me han transmitido nada ni por parte del Cluny por parte de mi gente no creo que todo lo contrario solamente fortaleza Hay Isabel que es un proyecto muy difícil Iker venimos aquí a hacer algo inédito que que nadie se olvide hemos venido aquí a ir allí a partir de las primeras cuatro jornadas sin saber a qué competían Monique como competían entonces yo creo que los chicos los está costando y yo lo único puedo estar a su lado potenciar más bien todo lo positivo que hagan como el otro día en el partido del Málaga a pesar de que haya gente que tenga otra percepción que la mía yo no me suelo reír de nadie ni sólo ver una cosa diferente de nadie pero a lo mejor sí que veo cosas que otros no ven porque yo trabajo el día a día con ellos y les pido cosas no les pido dos cosas como que no fueran acomplejados a Málaga con balón y así se demostró o no que perdiéramos duelos pues esa falta de concentración los penalizó el partido al final se nos puso muy feo pero también competiremos contra un equipo que que sabíamos que era muy difícil pero que fuimos a intentar ganar Ike que perdimos Si el pasado de los otros partidos no hizo mucho daño ese ese resultado yo si otros partido hubiésemos sacado otros resultados diferentes ese ese resultado no hubiese hecho tanto daño

Voz 7 04:51 bueno pues José Ramón Sandoval hablando muy clarito luego lo vamos a escuchar en la rueda de prensa la captado o nuestro querido Lalo Rodríguez al que vamos a saludar enseguida hablamos de Sandoval eh hablaremos con Antonio Flores tenemos un ratito de tertulia ya hablaremos también con los compañeros de Tenerife para conocer la última hora escucharemos a Oltra que ha hablado del partido del Córdoba ídem la situación del Córdoba atención y luego hablaremos también de la Media Maratón de Córdoba ir del triatlón así que el menú yo creo que es súper interesante de aquí a las cuatro en punto de la tarde en directo en la SER Daniel de la Cadena SER para la provincia de Córdoba a través de nuestras emisoras acaba de venir aquí

Voz 8 05:27 Nos muy elegante que Leante viene viene es que viene

Voz 7 05:30 el club de empresa no de del Córdoba acaba de entrar por la puerta de Radio Córdoba ahora mismo Fernando Sánchez que en el tío de chaqueta y corbata que viene hecho un pincel ahora los saludamos

Voz 7 07:24 no sé qué pasa últimamente con con el micrófono ese de Lalo a ver si ahora lo hará lo saluda a los Lalo al darlo Rodríguez Fernando Sánchez buenas tardes hacer castrati Katy haber suena ese suena el teléfono el micrófono tienes conectados sino no Fernando buenas tardes buenas

Voz 8 07:39 hasta ahora sí fíjate que está al lado ahí dándole al teclado sí si puede ser que los saludemos también ya ya ya está arreglado el micro ayer no pasó igual ahí tiene que haber un cable cambiado que Lalo qué tal buenas tardes

Voz 13 07:52 se qué tal muy buenas vamos a hablar un poquito de

Voz 7 07:54 el fútbol no hay cómo como conmovido la mañana en el en el Arcángel última sesión de trabajo todos convocado para mañana no

Voz 13 08:01 estado convoca a expensas de Jesús Valentín que hoy ha entrenado con el equipo ayer hizo la sesión de recuperación con ellos pero como tiene que dejar un central fuera a lo mejor el que hizo un poquito entrado Mané le hace a Sandoval poner un poquito de la situación más fácil y que sea el finalmente del que se quede fuera para terminar de recuperar pero era ha dicho que mañana decidirá finalmente el once pero que sí que

Voz 7 08:21 todos convocado una pregunta al la de jugará entiendo es la no va a hacer el cordial a cien mil euros no Albert Alberto Álvarez sería bueno pues que también eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de pedir luego explicaciones que no se nos olvide que jugamos mañana con el cuarto portero del equipo que que es un crack que el chaval es muy buen portero pero que a la hora de pedir responsabilidades que todo el mundo sepa que no es Carlos Javad que no he Marco la bien sino que es el portero del filial eh tercer portero del equipo dicho cuarto tercero

Voz 13 08:52 a arropar muchísimo al chaval pero

Voz 8 08:55 a la solidaridad del combate

Voz 13 08:57 ánimo en este caso el sacrificio de un equipo que lo defensa tienen que estar evitar caer ya lanzamiento a portería el menor es posible

Voz 7 09:04 en fin que hasta para que éste tenga confía

Voz 13 09:06 hasta hace arropaba con Erazo que va a parar lo que tenga que parar pero al principio a lo mejor le impone no al jugar con veinte mil personas Arcángel normal si es que claro que eso no

Voz 7 09:17 pues desde aquí le quitamos toda la presión que que podamos no porque no olvidemos que es el portero del filial y ojalá tenga toda la suerte del mundo porque he dicho sea de paso recuerdo unas palabras de Iñaki López murga al que por cierto ya le mando un abrazo también desde aquí muy fuerte al CRA de Iñaki que dice que es un portero Iñaki lo dice yo confío en él

Voz 13 09:37 también confió en Sandoval vengan tengo mucho

Voz 7 09:39 la fe en que su trabajo que está siendo tremendo desde hace mucho tiempo eh por fin tenga los resultados que todos esperamos que citó que esa teclista que decía ayer ya para que el equipo ya responda gane que es lo que hace falta

Voz 13 09:53 que esta semana también va a ser atípica por aquello de la convocatoria los jugadores del filial que pueden jugar los sub veintitrés eh vamos que no va a tener digamos a porque ya está condicionado porque hay un jugador que si si va a estar que es

Voz 7 10:06 el el portero claro ahora ya sí que se pone a Eric Expósito no ponen un trocito

Voz 13 10:12 ya ya ya empieza a las que salga también

Voz 7 10:14 es sub veintitrés años que tiene que andar hilando muy

Voz 13 10:17 que no va a ser una semana en la que él puede ya contar con todos los jugadores digamos ya tranquilamente sino que tiene que hacerlo poquito a poco lo que sí tiene claro el técnico es

Voz 9 10:26 el sistema que va a emplear vamos a seguir igual yo creo que no podemos es estar pegando bandazos yo creo que hemos hemos hecho ahora una plantilla con jugadores o a mí no me gusta que pueden jugar a pierna cambiada que se metan por dentro como a eh jugamos en Copa pero con el condicionante de los delanteros es que ahora arriba a ver arriba tenemos ahora una asignatura de que no puedes aliñar a delanteros con centrocampistas sub veintitrés diez Liñán a otro delantero aquí ese delantero se tiene que acoplar al sistema de juego que tu haces Si ese sistema Le viene viéndole viene bien tienes que trabajar llevamos dos semanas nada más con este delantero adaptación eh por eso desde un principio pedí paciencia porque creo que todos sino vamos adaptando a las situaciones Hinault miramos el resultado porque al final esto llega en el kilómetro cuarenta y dos no el kilómetro cuatro eh creo que vamos a sacar provecho de ello porque creo mucho en esta gente me jugadores las cualidades que tienen

Voz 13 11:31 también tiene muy claro José Ramón Sandoval que no va a especular ni a madurar el partido de aquí prisión si de primera hora por el encuentro

Voz 9 11:37 su los resultados nosotros no estamos ahora para operar yo creo que pero es que no va a cambiar el planteamiento de este con el Málaga pasó lo mismo es que otra cosa que el rival te deje pero imán jugando en casa que jugamos con más jugadores que ellos eh yo yo pienso que su partido para tratarle a que el Tenerife no piense yo quiero que el no piense yo yo lo que tengo que hacer es no dejarles espacios y que cuando tengamos el balón pensemos muy rápido se muy verticales no dé al no darle pie a que a que me me robe el balón no no echar balones para atrás para provocar presiones adelantada suyas entonces hay que ella por el partido hay que ir a tumba abierta creo que a él no se ha sido el empate porque nosotros ya tenemos que sumar de tres en tres sobre todo para dar esa sensación de que este equipo es capaz de ganar un partido no porque parece ser que muchas veces vamos con pistolas de agua a la guerra entonces yo como confío que tengo metralletas tengo que hacer demostrar a mi gente de que son capaces de liquidar a cualquiera que se ponga delante entonces tengo intentar convencer a mi gente Si yo convenza a mi gente no tengo ninguna duda que ese resultado va a salir

Voz 13 12:48 hay evidentemente enfrente un rival el Tenerife entrenador nuevo José Luis Oltra que llega de nuevo al Arcángel también han sumado en crisis de resultado pero Sanma Abalo lo tiene claro la cambio un poquito el paso por aquello del cambio pero los

Voz 7 13:01 claro porque me imagino que Sandoval tendría estuvo obviar Tenerife de Etxeberria un hándicap abaratará el en contrato con un equipo que no sabe pero bueno a Oltra a los conocemos todos no son muy parejo si yo creo que sí vamos a escuchar a Sandoval

Voz 9 13:15 no es que me preocupa Gemma mapa más cambia el paso llevaba del domingo trabajando una cosa todos los vídeos todo lo teníamos todo ya analizados bueno yo no llegamos al martes planificamos las tareas un poquito viendo un poquito al rival todo eso ha cambiado aunque sabemos como José Luis Juega sabemos lo que son los equipos de José Luis o ellos son muy amigo del imputado hemos intercambiado opiniones y cosas que que practicamente y hablamos del mismo idioma eh sí pero lo que tú has dicho ese plus de que viene un entrenador nuevo de que todo el mundo se va a querer ganar ese puesto porque suprime el partido que la primera decisión que tome el entrenador demuestra da al entrenador que que son los que quieren jugar pues ese plus nosotros ahora tenemos que contrarrestar con qué venimos muy son muy heridos de atrás de que estamos ante nuestra afición y en actitud no nos pueden ganar ningún equipo este domingo este domingo nos puede ganar nadie la actitud no el domingo nos tienen que ganar porque nos tienen que descargar un cargador la cabeza sino es imposible todo mimo tengo que salir al campo a cada disputa cada balón dividido a cada acción no sólo los ganadores en todo todos los duelos lo tenemos que ganar nosotros porque eso nos va a dar la confianza para luego con balón ser el equipo que yo quiero

Voz 7 14:39 y cerramos con José Ramón Sandoval con un tema que se sale un poco de lo meramente deportivo pero ha querido lanzar un mensaje no he quedado mañana en la sala era que tenías

Voz 13 14:48 sentido creo que tenía sentido las cosas como son bien acordar la declaración que hizo Magdalena entrena el otro día en la Tertulia en nuestra tertulia de ser deportivo en la que bueno no entendió un poco lo que había hecho Sandoval en convocatoria en el sistema no oí eso Sandoval pues yo entiendo que le ha dolido esto lo que ha dicho esta mañana

Voz 9 15:05 cuando yo creo que es el mundo en el fútbol lo que tenemos que hacer muchas veces es asimilar lo que tenemos y saber lo que realmente el valor que tenemos no es una opinión de una consejera de algunas de las mayores personas que tengo cariño de este club soy de las personas que queman manda en este club yo lo único que tengo que hacer es hablar con ella Hay que me lo explica mí porque muchas veces y por querer ayudar lo único que hacemos poner palos en las ruedas entonces yo creo que ahora estamos todos para ayudar y creo que ella es la una de las principales que que apostó para que yo viniera aquí entonces yo lo único que me tengo que limitar a que cambia esa opinión ya que esas opiniones dejen de puertas para dentro Si en algún momento se tiene porque si algo tengo yo es hacer caso a todo lo que me digan gente

Voz 7 16:02 José Ramón Sandoval protagonista esta mañana en la sala de prensa del estadio de El Arcángel seguimos adelante esto es Ser Deportivos aquí en la Cadena Ser

Voz 7 16:36 trece y treinta y seis de la tarde seguimos adelante ya está al otro lado del teléfono nuestro querido Antonio Flores vamos a echar un ratito de tertulia hola Antonio buenas tardes cómo están los ánimos para lo que se nos avecina mañana Antonio que un partido no voy a decir que es una final porque una final en septiembre en imposible siguen partido muy muy muy importante

Voz 15 16:58 pues sí porque puede devenir puede marcar el devenir de del futuro te parece que está todo muy bien

Voz 1963 17:05 ha sido ellas están

Voz 15 17:07 en empezando a descolgar cosas como un futuro se se del entrenador depende del resultado hecho en el mes de septiembre y naturalmente es muy malo

Voz 7 17:19 yo entiendo las prisas y entiendo los mil más que las prisas los miedo no a poco por el recuerdo todavía tan fresco de lo que pasó el año pasado pero vamos yo creo que destituir a Sandoval en caso de hipotética derrota en el mes de septiembre es una es una barbaridad

Voz 15 17:37 pues sí que era una barbaridad ir además dejaría en ridículo en los los señores cesantes dejarían en ridículo a a la acción y al cesado por

Voz 1963 17:46 que por por qué por

Voz 15 17:48 porque van en busca suya cuando lees fallido el primer entrenador llamado Fran chicos creo que la historia de tenían depositada una confianza plena añadió esta confianza se tiene que seguir manteniéndolo

Voz 7 18:01 si no la verdad es que dejaría en mal lugar también al club pero en cualquier caso insisto con el miedo en el cuerpo un poco de lo que pasó el año pasado pero yo creo que es justo también ver valorar en qué condiciones llega a Sandoval y que se encuentra un equipo con doce profesionales eh

Voz 15 18:19 sí señor son dos profesionales donde tenemos más que ningún otro equipo con jugadores con el dorsal número veintiséis en adelante que si no damos cuenta a la hora de confeccionar la plantilla la la alineación podemos caer en la alineación indebida si no nos damos cuenta el número de profesionales que además es escaso y habrá que ver en la segunda vuelta si no hay refuerzo en el mercado de invierno esa necesidad puede ser aún mayor más grande Sara este hombre en el sexto parte

Voz 16 18:52 de Liga me parece

Voz 15 18:55 totalmente una locura y más viniendo de una pretemporada atípica tan rara como el Córdoba

Voz 7 19:01 en cualquier caso yo creo que el club con las ataduras de mano que ha tenido no Lalo porque es verdad yo voy a romper una lanza por el club en el único sentido de que han hecho lo que han podido y menos mal que han han llegado siete jugadores de refuerzo que yo creo que que muchos de los que han llegado son buenos como Latin yo confío mucho en el colegio

Voz 13 19:18 eso mimo y con lo que han podido lo han hecho

Voz 7 19:21 lo que han podido pero eso no deja de de de uno ver que Sando Barça encontrar lo que se ha encontrado y que está todavía por eso haciendo el equipo que tiene que dar con la tecla que tiene que ir en contra lo que yo decía ayer pero pero que yo creo que con lo que tiene está haciendo lo que puede

Voz 13 19:35 que por eso hasta que esto avances por eso mismo yo creo que como se ha encontrado el percal que se ha encontrado como El club ha tenido a los problemas que ha tenido este este verano las decisiones han sido las que han sido el entrenador finalmente es él cree que es José Ramón Sandoval creo que es una locura sacara ahora mismo en caso de que se estén planteando sacar al entrenador sacarlo del plantel porque esto ha más que nunca tiene que ser una familia tenemos que estar todos en el mismo barco todo hacia la misma dirección y creo que ahora un entrenador que venga que Sandoval los conoce del año pasado la inmensa mayoría es cierto que hay gente nueva edema

Voz 9 20:11 pero creo que una persona nueva ahora mismo

Voz 13 20:13 cuanto menos no va a conocer absolutamente a nadie de los que han estado ahí por en lo que hasta donde pueden dar cada uno de si mal la digamos la la incorporación de que vienen a aportar sea yo creo que sería un error grave error esa cara a Sandoval creo que el técnico apropiado para sacar la situación ahora mismo yo confío en que esto se va se va a hacer que va lento si va lento pero es que Sandoval llegó con la plantilla hecha con la temporada puntito de comenzar prácticamente como que dice con refuerzo como hemos estado hablando que han llegar el último día de mercado yo no lo demás

Voz 7 20:42 coño que que la afición no es tonta y la afición ve las cosas la afición eh ve lo que está ocurriendo sabe perfectamente la afición como ha sido el verano sabe con lo que está lidiando y las herramientas que tiene ahora mismo Sandoval es verdad que el tiempo apremia y que ya no hay excusa eh hay que ganar ya al Tenerife que ganarle pero es que yo es que estoy convencido que lo vamos a ganar mañana pero que la afición eh yo creo que tiene clarísimo lo que está pasando no

Voz 15 21:06 yo voy a aventurar una cosa todos sabemos que cuando empieza el mal juego de un equipo la primera protesta de la fisio es hacia el banquillo Easyjet del banquillo no sale entonces se vuelven para el palco

Voz 7 21:19 exacto

Voz 15 21:20 yo estoy convencido de que como tú ahondando es ir la razón de lo que ha dicho de que la decisión no es tonta ni mucho menos sino todo lo contrario que el mañana perdemos el partido y la fisio no se vuelve contra el banquillo tal vez se volvió contra el palco

Voz 7 21:37 yo no he escuchado todavía ni una mala palabra contra el banquillo a estas alturas y eso que que el equipo es verdad que ha comenzado la temporada en cuanto a a número y en cuanto a juego en algunos partidos a que no todo ha sido malo que yo recuerdo algunas fases de juego buena me gustó el partido de Copa mucho me gustó partidos Marcia lo cual quiere decir que el equipo

Voz 15 21:58 capaz de hacerlo porque lo he visto en Copa contra otro equipo de la misma categoría

Voz 7 22:01 yo creo que Antonio fíjate yo creo que que es cuestión de que Sandoval toque la tecla correcta ya hay y por fin tenga todos a su disposición que no haya que hacer cambios como el otro día después del partido de Copa que yo creo que el equipo tipo de de de Sandoval va ser más parecido al de la Copa que al de Málaga sino al tiempo eh al tiempo lo que os estoy contando estas creo que de Málaga fue algo

Voz 15 22:23 que no se correspondió con la realidad

Voz 7 22:25 no pasa que claro con dos días de descanso menos pues pues tuvo que hacer lo que tuvo que hacer a ver qué pasa mañana por eso yo creo que el partido de mañana un poco definitivo para clarificar nos cosas no a ver qué once saca mañana José Ramón Sandoval como les responde ese once estoy convencido que él se está haciendo su guarda guardia pretoriana dentro del vestuario con los once doce catorce quince que más utilice y yo estoy seguro que el equipo va a responder pero que esto no es cuestión

Voz 15 22:50 me que no tiene más remedio que guardarse de guardia pretoriana eh para si les falla la guardia pretoriana entonces Bayo esté haciendo las maletas

Voz 7 22:59 de la volea se damos a saber qué es lo que lo que ocurre eso sí bueno pueden Antonio Nos vemos mañana un abrazo muy fuerte que que tengan un buen fin de semana e igualmente muchas gracias nada fácil como para digna lo abraza

Voz 17 23:13 Córdoba echa a andar laboratorios Pérez tienen el ex junto a la Universidad de Córdoba Córdoba mundo saludo día Smart Cities en propone ningún reto a todos los cordobeses alcanzar quince millones de paso pasa por la plaza de las Tendillas el viernes veintiuno y veintidós en la carpa de Pérez Jiménez Farmer recogerá es tu podómetros gratuito haz de Córdoba la ciudad más saludable de Europa

Voz 8 23:42 el mío aquí

Voz 7 23:43 sí la verdad que que está está muy chulo vámonos hasta Tenerife para conocer la última hora del conjunto canario que mañana es nuestro rival equipo de Oltra ahí está nuestro compañero en Radio Club Tenerife Cadena SER Alejandro Scully Hola Alejandro buenas tardes

Voz 18 23:58 qué tal compañero saludó buenas tardes primer partido de José Luis Oltra al frente del Club Deportivo Tenerife debutando en esta sexta jornada del campeonato de Liga sustituyendo a Joseba Etxeberria quien fue destituido a comienzos de semana hay ese mismo lunes ya la confirmación oficial de José Luis Oltra como nuevo técnico del conjunto blanquiazul ha completado cuatro sesiones de trabajo martes miércoles jueves de esta mañana con posterior lista de convocados como gran novedad la presencia del francés Camil la ausencia del delantero colombiano Joao Rodríguez que no termina de recuperarse de sus molestias en el tobillo ocasionado en el choque de hace quince días en La Rosaleda frente al Málaga ni tampoco la presencia de chunda el delantero estando sano quién todavía no se ha incorporado a la dinámica el grupo tras haber disputado el partido con su selección frente a Uganda sobre el posible once titular que ponga en liza José Luis Oltra mañana en el Nuevo Arcángel no ha dado ningún tipo de vista ha considerado el entrenador que primero lo tienen que saber los futbolistas y luego de cara a la opinión pública así que aventurarse con un posible equipo titular mañana es tarea complicada primero porque no sabemos el sistema que utilizará el entrenador

Voz 7 25:01 blanquiazul a pesar de que esté viviendo una según

Voz 18 25:03 la etapa como técnico del conjunto tinerfeño porque hay que recordar es el entrenador con más partidos en el banquillo del Club Deportivo Tenerife tres temporadas estuvo al frente del conjunto blanquiazul en un primer curso liguero quedando en la posición décimo primera en la segunda temporada la del ascenso a Primera División en la tercera temporada la temporada en la que el conjunto blanquiazul perdía precisamente su presencia entre los mejores equipos de la categoría bajando nuevamente a la Segunda División por aquel entonces el presidente de la entidad Miguel Concepción consideró oportuno no renovar el contrato del técnico prescindir de los servicios de quién eh ahora mismo ha convertido tras ocho temporadas en nuevo técnico del conjunto tinerfeño todo hace indicar que no variará mucho en cuanto al equipo titular así que Dani estaría en portería la línea de cuadro podría ser la formada por Luis Pérez en el lateral derecho por en el lateral izquierdo a pesar de la presencia de Camil quien ha entrado en la convocatoria da la sensación de que Héctor Hernández vuelve a continuar Héctor Fernández vuelve a ocupar ese puesto de lateral izquierdo en sustitución del francés como pareja de centrales Carlos Ruiz Jorge Saenz han sido los hombres que la han ocupado en las últimas semanas aunque también hay que darle la alternativa al Lucas Abe el daño en el medio campo da la sensación de que la presencia de segura de Luis Milla Brian Acosta por los costados podrían estar José Naranjo hizo uso y arriba Philip mal Basic ahí Nano esto podría hacer un posible equipo titular

Voz 13 26:26 que se enfrenta mañana al Córdoba Club de Fútbol gracias

Voz 7 26:28 las Alejandro de de la Cadena Ser en Tenerife esta mañana ha hablado como decía el arranque del programa Oltra José Luis Oltra que cómo no ha hablado de lo que significa para él el choque de mañana en el Arca

Voz 19 26:40 si todos los equipos donde he estado siempre he dicho que dejaba muy muy buen recuerdo Bale llevado muy buen recuerdo para ser exacto porque buen recuerdo dejas no a todo el mundo esto es evidente no lo puedes evitar no pero he vivido violento en los sitios Córdoba fueron unos años maravilloso el primero jugamos el playoff un año que yo creo que estuvimos cerca de lograr el el objetivo en opinión personal que influyó es que no tuvimos al jugador referencia de la temporada de máximo goleador en ese leyó poco en su selección que fue Florin tenemos plantilla para solucionarlo pero al final pues no nos dio pero jugamos el segundo que no fue bien pero fueron unos años maravillosos especial yo por un lado y me apetece porque van a venir muchos amigos y voy a ver a a mucha gente que que aprecie y tengo cariño por otro lado pues una semana en la que yo quiero estar voy a estar únicamente centrada en el en el equipo pero por supuesto que especial acudiera a un campo donde también se vive el fútbol con con con paseando con sentimiento y donde además pues hay ganas de de fútbol y no han empezado bien entonces pesarle no mejor a partir de mañana como siempre pero mañana ir con la idea de lograr los tres puntos pero indudablemente sitio donde has estado es especial ayer unas que son más especiales que otros pero es especial

Voz 7 27:57 bueno pues Oltra que tenemos clarísimo que no iba a decir nada malo tampoco tiene porqué decirlo la verdad pero sabía que el iba hablar muy bien del Córdoba porque aquí estuvo muy a gusto incluso cuando ya no era entrenador del Córdoba se queda aquí por el colegio de los pequeños ni el guarda un buen recuerdo del club sobre la situación de del equipo de Sandoval también ha tenido opinión hoy el técnico del Tenerife pues eh a priori

Voz 19 28:18 que tenga las mismas urgencias que tú igual a casi todo pero a veces el que tenga muchas urgencias y mucha necesidad hace que también pues jueguen al máximo de de de concentración y de esfuerzo oí de todo pero Si les damos un susto Nos estamos mejor en el terreno de juego les ganamos la gente a lo mejor se puede poner nerviosa pues igual es peor para para ellos pero eso lo va a marcar lo que seamos capaces de hacer nosotros lo que nos permita hacer el rival en el terreno de juego y entonces esto hasta que no empiece el partido nunca sabes que si es mejor porque si signos galenos pasen por encima diremos es que ellos claro como no tenían el colchón ese la situación y tenían urgencia por lo al afrontar mejor que nosotros y ganamos pues probablemente hablaremos de que han acusado mucho esa presión a mí es que el rival eh de siempre me parece muy relevante pero lo que más me importa es lo que sea capaz de hacer en este caso el Tenerife que compita arreglarse pueda al que yo le veo que todavía por circunstancias por fortuna o por situaciones del juego por el rival no ha podido mostrar del todo ha mostrado en fases pero no con continuidad

Voz 7 29:22 Oltra esta mañana en rueda de prensa allí en Tenerife la cita mañana ocho y media Córdoba Tenerife en el estadio de Alarcón

Voz 8 30:01 diez minutos para las cuatro de la tarde en los está esperando el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Córdoba y presidente del INDEC con del Instituto de Deportes Antonio arroja buenas tarde

Voz 20 30:09 sí bueno claro está llamada sobre todo

Voz 7 30:13 CC a bueno a un tuit que había dispuesto

Voz 8 30:15 desde el Inteco de que de que quedan ya poquitas inscripciones para la media de Córdoba hombre y mira que queda todavía para noviembre pero ya quedan cuantas menos de mil no Antonio

Voz 21 30:23 sí ya de cierto de que vi el tuyo ha bajado hoy hemos pasado de la once mil este año eso o Iniesta trescientos cincuenta la exclusiones que ponemos a disposición con lo cual estamos ya en menos de trescientas pues la inscripción aquel bien que llega a Libia

Voz 13 30:42 lo que tiene que tiene esta Media Maratón Antonio que tanto gusta eh y que tan buen sabor de boca deja

Voz 21 30:48 pues la media de una parte de la organización por parte de todo esto galas que formó parte el ahí todo luego los clubs que se vuelcan en el desarrollo de la prueba pues

Voz 1963 31:02 el entorno y el recorrido muy llano hace no a los deportista fuera atraiga Clavería visitas Córdoba la magnífica excusa Antonio

Voz 13 31:14 no sé si te pongo un compromiso no puedo adelantar un poco de esa bolsa del corredor que tan deseada por los que tan completo viene siéndolo último año bueno

Voz 1963 31:22 este año vamos a dar alguna sorpresa bien

Voz 22 31:26 bueno acuerdo hemos apostado

Voz 1963 31:28 yo por cambiar la camiseta técnica se ha lleva a hacer una camiseta de manga larga hemos suprimido el pantalón hemos cambiado el pan tardó porque la camiseta sea una careciera manga larga en breve y presentaremos la la camiseta que yo creo que que el diseño es totalmente se la oí a gustar mucho

Voz 8 31:51 oye y alguna novedad de recorrido Antonio hay alguna novedad de algo más o menos parecido

Voz 1963 31:57 no al revés el recorrido Se mantiene vale el circuito de recorrido homologado ya de cara a bienes y habrá que hacer claro que habrá que puedo circuito y algunas mejoras que que hay que acometer pero ya de cara a la que llegó del circuito el recorrido se mantienen cuál

Voz 13 32:18 ya entonces nos planteamos por aquello de que a lo mejor el año que viene que hacer alguna modificación de manos planteamos subir al llegar un poquito más a estarlo bien mil corredores o eso es aventurar ya demasiado

Voz 7 32:29 la modificación me recorrí

Voz 1963 32:31 yo yo que se puedan plantean no pasa por cambiar el final he estado Puerta del puente cruzaba todo el puente romano ya son los que no condicionan muy mucho el el aumento de de partido en el año pasado no crecieron eran ocho mil trescientas y este año han comenzado a su juicio trescientos cincuenta tenemos que ir viendo poquito a poco como

Voz 15 32:58 no

Voz 1963 32:59 cómo absorbe todo ese flujo de de de de las lector lo que nos condiciona sigan bosque absorbe bien las garantía pues podemos seguir subiendo poco a poco pues

Voz 13 33:12 sube el número pero en la puerta de cuéntenos ensancha no grande

Voz 1963 33:18 si la puerta pues de no no a mí en la capa pena porque hay de todo eso es lo que nos condiciona mucho parece ser que el encanto que tiene cruzar el puente romano y que la la meta este la puerta del puente yo creo que eso ha sido un salto de calidad en la prueba ahí ahí están los datos de participación de que se decidió optar por por esa ubicación corren Antón

Voz 7 33:47 este año los medios no

Voz 1963 33:49 pues este año vamos a que un hombre de alegría no estamos ya preparando oí este fin de semana tendrán juego la primera participación en la carrera de la Fuensanta para ahí a la competición

Voz 8 34:05 el filme desata eh que lo he visto eh doy fe de que está fino el alcalde

Voz 7 34:08 es Antonio no sean animada es la media que yo sé que yo también le gusta correr

Voz 1963 34:12 también le gusta correr pero eso no se lo tienen que preguntar a ella ya para en todas las protocolarios entonces no lo sé lo no correrá no creo pero no es una cuestión que ella tiene que decidir

Voz 7 34:27 ya le preguntaremos nada Antonio no tenemos ni un segundo felicidades por todo que que ya quedan muy poquitas inscripciones que eso sí el motivo de la llamada en torno a setecientas o incluso por debajo y que esto todavía queda un poquito en noviembre así que Antonio un abrazo muchas gracias eh

Voz 1963 34:41 venga un abrazo

Voz 8 35:05 cinco minutos para las cuatro de la tarde y saludamos al campeón del año pasado del triatlón califa de hierro en Posadas que tiene lugar mañana por la tarde Camilo puerta

Voz 7 35:14 las buenas tardes muy buenas tardes bueno cómo cómo está la preparación como está la mente sobre todo porque el cuerpo imagino que que estupendamente para para lo de mañana podemos bien ya

Voz 15 35:25 la te lanzando tranquilo y concentrado para mañana

Voz 7 35:29 oye cómo cómo ha ido la preparación supongo que esto te te llevarán siempre cito no preparar un triatlón de este tipo

Voz 15 35:37 pues sí hombre durante todo el año estamos trabajando hay diferentes pruebas del campeonato imagínate vinculada pues un poquito la intensidad porque llevamos mucho tiempo trabajando y claro por lesión y también un poco la mente ya tampoco quiere trabajar al masivo así que bueno se compensa hay un poco

Voz 7 35:55 claro Camilo hace un año

Voz 13 35:58 no que te estás espectacular no

Voz 15 36:01 pues bueno la verdad es que sí año año voy mejorando y eso lo importante que siempre haya progresión

Voz 13 36:06 veamos no es sin lugar a duda hablamos de lo ha hablado de Camilo puerta ya hablamos normalmente de éxito sea que quieren quemar ser puede pedir no

Voz 15 36:14 bueno yo estoy muy contento y me entrar pueda seguir mejorando pues así seguiré practicando deporte siempre pero sí buenos Brando pues nada contento

Voz 7 36:24 oye para mañana Camilo cómo lo ven

Voz 13 36:27 mañana apretaba el sol tela marinera no hace falta neopreno como nos contaba la organización como ver mañana bueno tú bueno la verdad que tú compites en corto no de todas formas

Voz 15 36:37 sí sí ya tan encima de veintiséis diecisiete grados así que se datación estaba a la sombra antes hay aprovechar el agua va reflejando

Voz 7 36:47 oye Camilo y que qué tiene de especial este triatlón que es lo más grande que tenemos en Córdoba que que lo hace especial y diferente a otros que tú has ido mucho

Voz 15 36:56 pues hombre sobre todo en la implicación que tiene todo el pueblo con el donde posaba ido que aún no histórico en hace más son la XXX edición trigésima ya bueno pues como indica el Calima no un poco la calima que en Córdoba y lo hace diferente especial hay que saber contrarrestar pegado ahí esa esa humedad en la zona de por Xavier contando la Breña

Voz 13 37:23 te puede estar la clave de de la prueba

Voz 15 37:27 bueno yo creo que la clave va a hacer la transición que hay del pantano a la T uno que son unos quinientos metros en plena cuesta a una inclinación super dura yo creo que ahí donde se va a romper la carrera

Voz 7 37:39 oiga yo ya cuando hablamos con un campeón como tú me asalta la curiosidad no yo pongo a la lo veo cómo ha sido su evolución desde que empezó a correr a ahora que ya le está dando también por este tipo de de pruebas que Alá les gustan poco a poco

Voz 8 37:51 no porque tampoco pero sé que al final acabará haciéndolo

Voz 7 37:54 la pregunta es cómo te engancha tú va a al triatlón me imagino que empezaría corriendo no

Voz 15 37:59 pues qué va yo empezaba venía de la natación incluso tenía explotación Córdoba tenía sesión material no decidí probar por ahí al final me enganché hasta aquí

Voz 7 38:08 ya que lo que mejor se te dan la natación Easy luego que prefieres el con correr o bicicleta

Voz 15 38:13 me estoy un poco igual a los que más se disfruta de la bicis

Voz 13 38:18 oye hay un campeón Camilo cómo lleva lo entrenamiento de semana cuántas veces corre cuántas veces monta en bici cuanto nada cómo lo lleva

Voz 15 38:26 bueno pues me encantaría mucho más pero mi ya este año creando posiciona Lucía que sólo hacer pues por la mañana entre una cosa y por la tarde otra vive compaginando casi siempre todos los días nado ir por la mañana poco Un día compaginó carrera otro día vicios de Herrera vaya sí

Voz 7 38:42 a qué bien pues oye Camilo no te queremos robar demasiado tiempo que vaya muy bien mañana que disfrutes que te lo pase bien oye y si hay triunfo pues mejor que mejor ya no contará

Voz 20 38:54 muchísimas gracias un abrazo

Voz 15 38:56 daba abrazos cabido Puerto directo

Voz 8 38:59 la sintonía de la cada de la Cadena SER porque ya no sabe lo que dicen lo vamos marchando Fernando hasta hoy hoy súper calladito e está hoy muy calladito en en el programa escuchando y nos quería hablar mucho no

Voz 23 39:11 no vengo vengo con prisa como ya dicho y encima están aquí flores

Voz 13 39:16 no vamos a la Carling poco bueno bueno

Voz 8 39:18 sí es verdad ya tendrá tiempo el lunes de de hablar gracias Fernando por pasarte por aquí súper súper elegante hay foto ya anulado por el Twitter si alguien quiere nos marchamos que disfruta de la tarde un abrazo muy fuerte hasta luego