SER Deportivos Córdoba - Tertulia (24/09/2018)

Voz 1 00:00 SER Deportivos

Voz 3 00:08 a las tres veintiún minutos de la tarde qué tal muy buenas bienvenidos si bienvenidas a nuestra tertulia como todos los lunes estamos ya en el hotel Córdoba Center hemos hecho un ratito extraordinario antes de la tertulia almorzando y charlando de fútbol y ahora pues hasta las cuatro de la tarde toca compartir con todos vosotros alguno de nuestros pensamientos y reflexiones y análisis de lo que pasó el sábado en ese partido contra el Tenerife un empate que bueno que tiene un sabor agridulce porque necesitábamos los tres puntos que era lo que lo que queríamos pero bueno tiene su parte dulce y agradable en que el partido se pudo perder también se pudo ganar si si el Córdoba cierta alguna de las ocasiones que tuvo en la segunda parte pero bueno al final empate y una segunda parte que no dejó mejores sensaciones que que la primera Sandoval que ojalá eh haya encontrado ese equipo tipo que va a ser muy parecido al que vimos el sábado a partir de ahora eh con Córdoba que ojalá desde ya empiece a

Voz 4 01:02 a sumar de momento ha sumado sólo de uno en uno pero llevamos seis partidos que ha toda la Liga por delante está claro que eh ahora mismo la puntuación es incluso peor que que el año pasado que que ya fue complicado pero las sensaciones son distintas parece que este año hay un poquito de más margen de maniobra o pensamos que la plantilla también hay calidad para para intentar revertir esta situación que no ha sido buena en el arranque pero que que tiene que serlo tiene que serlo yo estoy convencido que va a ser así la Laure Rodríguez buenas tardes muy buena Lalo eh esto se escucha bien yo escuchaba a ver

Voz 3 01:38 bueno pues saludo vendrán a empiezo por aquí a Alberto Mayoral Alberto qué tal buenas tardes muy buenas tardes muy buenas Alberto estaba por aquí también Fernando Sánchez hola Fernando muy buenas canastas Marie Carreño qué tal muy buenas tardes muy buenas Ignacio Luque buenas tardes buenas tardes José Paco Rojas muy buenas tardes y sólo buenas tardes qué tal hombre ahí determinados el postre buenas tardes muy buenas

Voz 5 01:59 Jiménez Papa al final la Diego Arellano acompañado del día de Córdoba

Voz 4 02:02 aquí también se incorpora a esta su casa hola Diego

Voz 3 02:05 buenas tardes buenas tarde y me preocupa

Voz 4 02:07 el micro de la función que no sé porque no soy el micro de de ala de aquí hay un pequeño problema no sabemos porque el de Lalo no ya sé lo que ya se por lo que bueno

Voz 5 02:20 eh que os pareció el partido es el es que la lo hemos hecho hace unas conexión para lo bueno y es que había una cosa

Voz 4 02:28 no no digo porque entre el uno y el siete son dos números parecido verdad que se dibuja muy parecido entre una composición Lala o qué te parece

Voz 6 02:38 el exceso de vista muy bien muy bien Córdoba muy muy bien muy bien no lo vi bueno pues

Voz 7 02:50 me equivoqué sigue ha mejorado que yo creo que se vieron cosa distinta a la semana anterior muchos cambios en el once pero creo que estando en la tecla con el once que que quiere y un equipo más implicado que generó ocasiones pero también esa lectura me deja como una parte también agridulce y es que con todo lo que ese género y jugando más de media hora con un jugador menos fue incapaz de ganar no es decir ahí esa lectura una buena es la que parece que poco a poco va cogiendo lo que quiero de Sandoval once porque también esa lectura preocupante de que con uno menos fuimos incapaces de ganar el partido

Voz 4 03:27 bueno pues a micrófono abierto presentación rápida en apenas dos minutos para que podamos hablar tranquilamente venga quien quiera abrir el fuego de lo que fue ese partido el sábado contra el Tenerife venga Diego

Voz 8 03:38 tú que hoy te incorpora bueno pues yo coincido mucha hasta H muchas cosas con lo que dice Lalo no yo vi que bueno Sandoval y sigue queriendo buscar su once ideal el otro día creo que fueron ocho cambios respecto a lo que venían jugando son mucho algunas provocados como por ejemplo el de dar Berto eh pero a otro son bueno y restos de lo que sacó en Copa del Rey lo poquito que pudo ver en Málaga yo creo que Córdoba eh hizo lo que tenía que hacer para ganar un primer tiempo muy iguale muy igualado primer tiempo en el que se las vio venir miedo quizá a irse hacia arriba en busca de Aragón por temor a recibir y un segundo tiempo en que sobre todo después de de quedarse en superioridad numérica disfrutó de muchísima bueno muchísimas disfrutó de varias ocasiones para haber conseguido el triunfo yo creo que el coreaba Si llega a acertar en en el gol en el osea perdón en el penalti en hubiéramos visto una victoria cómoda sobre todo porque hubo ocasiones muy clara incluso en el descuento y tuvimos la gran ocasión de ganar en lo que a dar ella

Voz 5 04:46 yo creo que sin duda el partido diez minutos más yo creo que lo he hecho tanto Antón tanto tiempo nudillos igual

Voz 8 04:51 acertar en alguna de las que tuvimos en ese tramo de media hora que yo creo que fueron yo lo importante que vía es que el equipo implicó que el equipo estaba metido en el partido que el equipo creo para para marcar gol ir a mala fortuna de que no hicimos ocasiones claras que que se dispusieron

Voz 9 05:06 bueno no todo yo a mi me gustaría ser tan optimista yo vi un Tenerife que tenía tanto miedo como nosotros un Tenerife que se encerró atrás tanto en la primera que tuvo la suerte de la única que tuvo para marcar el gol como la segunda parte que es verdad que no sólo tenemos que pegar el arreón más fuerte pero yo lanzo la pregunta con superioridad de más de treinta minutos hoy con un equipo encerrado atrás es verdad que se novio más pero es verdad que también nos dejaron hacer más yo sí

Voz 11 05:39 sí me gustaría ser tan optimista

Voz 9 05:41 es verdad que pudimos ganar pero no olvidemos que también pudimos perder estuvieron estuvo cerca ese cero dos que él

Voz 6 05:49 final del partido al borde del área no

Voz 9 05:52 le cortó la respiración y que nos quedamos con el uno uno pero pudo ser un cero dos Si no llega a ser también por la actuación que desde aquí quiero destacar no de Alberto que creo que sacó una mano providencial de un portero muy maduro para la que tenía encima no con lo que yo es verdad que jugamos con mejoría si lo comparamos con Alcorcón o lo comparamos con otros partidos

Voz 4 06:17 era como una la dijera línea ascendente no pero no faltase pub pero falta faltan da al para el Pamuk que no alta el último

Voz 12 06:26 que por cierto jugábamos en casa es decir y creemos que llevarse con una mano con lo cual todo en cuarentena pero creo creo que eh a mi equipo en la primera parte no me no me aporta nada nuevo no con expansión anterior no veo a pasar de ocho cambió bueno pues hay que recordar que saldó va en sala de prensa el viernes les dijo lo de ya no vamos a dar más tumbos no va a buena parte de que de que iba salió a tumba abierta también lo dijo pero sobre todo que nos daremos más tumbos ir a meter ocho cambios no a Málaga a mí en esa primera parte en mi equipo no me dice nada nuevo que ya ha dicho que no le veo tiene balón porque el rival algo que sale algo que sale con sabrá otra pero lo tiene profundidad no tiene idea en la segunda parte al equipo se le ve la última media hora en mi opinión muy personajes que se le ve un poco atropellado ha tropezado a empujones empellones eh acumulando arriba pero no con un plan para ganar un partido contra uno menos esa es mi opinión yo al equipo lo veo esa cierta mejoría en esa última media hora con superioridad pero me sigue dejando muchísima interrogantes para para

Voz 8 07:48 el futuro estoicos Ignacio

Voz 13 07:50 que yo sigo viendo el fútbol con con apatía es que no veo idea ninguna incluso jugando con con hoy además con el con el otro equipo es que no tenemos idea ninguna el equipo se va sola noventa minutos en el equipo hablantes centramos que alguien remate centramos que alguien remate ya que no hay idea no hay balón parado no no veo que fatal lo entrenamiento que no sé si se hace trabaja más la la práctica no lo sé pero yo veo una falta de ideas es bastante difícil de de solucionar porque siguen pasando la jornada ya es que no veo que destacamos en nada en nada

Voz 4 08:28 bueno recibiendo que se está equilibrando entre los más optimistas entre los que me incluyo un cierto sector también que hay un poquito de menos optimismo no se bueno más eso sí que lo somos o queremos serlo no se esto

Voz 10 08:42 yo para mí antes hubo dos parte totalmente diferenciado en la primera parte del equipo totalmente atenazado atemorizado por la racha que llevaba y que creo que es muy lógico que qué mal cola intentando un poco como de Alcorcón de que no lo hicieran como eh de que vieran que que la defensa ya era otra quema el luego a la segunda parte efectivamente la última media hora es cuando dominaban porque estamos como una broma pero hombre yo estoy de partido donde a otro equipo tan con diez jugadores incluso recuerdo el año pasado yo otra temporada que han venido aquí poco digo no sólo no ha empatado no han ganado o sea que que dio una eh se fue para atrás de acuerdo pero también creo que que nosotros no lo apabulló llamo totalmente y que lo que hubo un momento mucho hubo que se bastante bien yo para mí lo que más positivos a que a que hay dos jugadores que aunque no fue tuvieran muy brillante pero para mí son muy muy necesario en el Córdoba no se corte de jugadores que son los van Morenito sea aquellos para mí son dos jugadores que necesitamos pues bueno ahora Morenito negro porque es que alguno se se ofenda no nos ofende porque son negro bueno del blanco no entonces son dos jugadores que para mí son esto es muy importante

Voz 4 10:09 la verdad que que a mí me me gustó bastante hizo con Sandoval de una confianza tremenda en Blat y Toure y la verdad que hicieron mejor

Voz 8 10:18 sí lo que pasa es que Platt y dejó el listón tan alto

Voz 5 10:21 ya de Copa Copa macho es que ese dinero y sobre todo todo este tío no todo lo has hecho bien mandaba mal

Voz 4 10:27 mensaje pero bueno este de que juega este juego

Voz 9 10:29 de todo pero dado cuenta dos soberbio daros cuenta que eh el Tenerife colocando hombre ya cuando recibía Blatter Hilla a la gente ámbito el partido de Copa es que cuando su partido de Copa no habían visto no y como a los dos medio centro ofensivo que teníamos siempre ponían nombre al recibir balón era Van aquel que tenía que subir a intentar pasar balones es cierto que tenemos que tener otra alternativa tenemos que meterle una pistita más de velocidad con el Tenerife

Voz 14 10:57 que si no todos hombres como habla y Aguado lo que le falta calidad con ese manejo de balón faltan combinaciones en el centro del campo faltan abrí los balones a los extremo para que haya una velocidad ir salga adelante

Voz 8 11:13 luego no entiendo a no entrar en hincharon de darle balones a la son pactos ya cuando Martín lo malo yo creo que lo importante es que se pudo ver en esa media hora final eh fui la ocasión es que el Córdoba conmigo con balones metido a los extremos porque Jaime Romero y hay que recordar hay que decir que Jair me Romero yo creo que fueron los mejores minutos de ese jugador en el desde que está en el Córdoba incluyó la temporada pasado incluyo Mende los minutos de esta de esta temporada y luego por banda izquierda pues también en Quesada llegaba no ha es el que Sada que a lo mejor vimos a otros partidos hemos visto en otros partidos pero también era resolutivo a la hora de poner balones arriba si es verdad que a la Deferr Sáder Tenerife pues casi que se a para para para tapar eh apio Bakari no pero sí es verdad que yo lo que me quedo en esos minutos de que el Corolla fue capaz de crear ocasiones de gol que luego no se metieron cierto pero ocasiones claras porque recuerdo la última de de Alfaro que Simbad intenta meter la pierna izquierda mete la derecha practicamente hubiera metido con el balón en la portería y ese hubiera sido el gol del triunfo vernos y el Córdoba

Voz 5 12:16 Ana el sábado

Voz 4 12:18 más de uno no nos vamos fuera de fiestas

Voz 5 12:20 anoche tuve así apoteósico no yo creo que

Voz 4 12:23 Córdoba y les falta eso Un triunfo ya no que el equipo se lo crea que que que mentalmente todos nos tranquilizáramos un poco no y esa presión ganar un partido yo estoy convencido que hay calidad en la plantilla yo yo quiero pensar que hay calidad la plantilla hombre no te voy a decir para el play off pero para para salvarse vamos yo para mí la hay

Voz 8 12:44 yo apuntar y otra cosa más José calidad

Voz 4 12:47 la hay por supuesto pero aparte ahora mismo

Voz 8 12:49 no tienes competitividad dentro de la misma plantilla porque hasta ahora había dos o tres jugadores desde que ya tenemos a Jaime Romero disponible que hay que recordar que ha estado lesionado desde que Blat y ha regresado de su selección porque lo vimos en Copa de pues ya no lo tuvimos no sé hay jugadores que han atravesado también a esas baja malas forma pero que ahora mismo yo creo que hay al mismo tiempo que calidad competitividad y eso tiene que evolucionar

Voz 12 13:14 yo a mi me gustaría tener una mirada hacia el futuro tan positiva no pero me cuesta trabajo básica pero más por un problema estructural no sigo insistiendo en que yo no veo que el equipo tenga un plan de juego sinceramente no lo veo que se encuentre con una que les surja no niego que puede ocurrir pero hoy por hoy no sinceramente no lo veo el otro día por ejemplo está hablando de pie Bakari pie Vacarisses pelear centrales desde el banquillo no se resuelve eso lanzado Interior a ese pelean contra el trivote del del Tenerife tampoco se ve el argumento ofensivo del Córdoba prácticamente unilateral durante más de una hora en Jaime Romero una individualidad bueno yo creo que son tema que Gay Carles Solà que no se resuelven y que y que y que el equipo sigue estando muy expuesto muy al a la deriva en el concepto de a lo que ocurre no a ver lo que pasa me da esa sensación en eso también tiene mucho que ver los cambios de la alineación en no más allá de de ha estado físico de cada uno eh eh nadie titular ahora mismo en el Córdoba un futbolista dos como mucho son titular el resto no se considera titular yo creo que para para formar un esquema ahí para formar una idea de juego hombre yo no digo que sean la última el mismo once pero inicialmente Si se agradece confiar en una mayoría de futbolistas siete ocho a lo que ir añadiendo en función del rival

Voz 9 14:49 pero hoy también que en cuenta que no ha habido ninguna jornada ninguna en la que haya tenido disponible a toda su plantilla bueno pero eso pasa nada pero que no hay ninguna que están condiciona

Voz 8 15:00 pero escúchame pero pasa no tanto pero siempre eso sí

Voz 12 15:03 no pero la semana pasa por ejemplo el único que faltaba era calzaba cambiaron hacen coalición a perdona Ayna

Voz 8 15:09 eh yo te condiciona el tener que jugar

Voz 6 15:12 ha sido una viajó además lo deja fuera

Voz 8 15:14 Expósito bueno pero es verdad es bastante sub veintitrés fíjate condiciones pero él

Voz 12 15:19 pero el mismo sistema de los sub veintitrés insisto de hecho tu meta pudiendo meterá Javi Galán meta aún sub veintitrés todo de inicio condicionadas relativamente que hoy sí usará que hacían acatan extra con lo cual sitiada el portero dos más sub veintitrés tenía pensada tenía sigue siendo la más sub veintitrés que han metido que han metido en el partido exactamente lo mismo de inicio no puede contar con dos jugadas cuando la convocatoria está haciendo sus cábalas es un número Isabel jugadores que no pueda contar con el caso de aérea Expósito ya está pero tampoco lo estamos hablando es que te tienes que dejar aún sub veintitrés fuera la dama digo y la convocatoria el reto el once yo estoy hablando de el once un once quiero decir es que recuerdo que en el mueve ya ha jugado traer delantero inglés a dos sub veintitrés pero así en en en la portería pero aumenta Ignacio Hadiza eso estupendo pero dos primeras jornada o las trae creo que fue la primera no está Bari apósitos bien Derio en gran en el lateral derecho ya utilizado avanzó pero ahí están alguno momento Ignacio está algún al nivel de que se pueda seguir repitiendo esta Fernando alguno ha podido alguno tener una continuidad es que es una idea de lo que siente su entrenador no ha tenido continuidad ha tenido una idea el equipo bueno yo creo he tenido continuidad Fernando ahora no pero pero ha jugado las dos formas pero en todos los partidos hemos destacado algún futbolista en algún partido

Voz 9 16:48 es decir yo creo que ese debate ese debate el fundamental es decir dice no hay ningún once no hay ni un once titular que tampoco hay ningún jugador que se merezca

Voz 6 16:55 sí efectivamente ahí queda Javi Galán esa bien Javi Galán está bien para que pruebe con Quezada

Voz 12 17:01 no no habían Asen y está bien que no

Voz 6 17:04 a mí me lo has quitado me alegro Il aplaudo el centro campista todo el mundo lo ha cambiado todo lo estábamos aplaudiendo y sin embargo ahora no Conejo y su equipo esto es también con esto voy a muerte

Voz 12 17:19 que los veintitrés futbolistas tan mal esa mi pregunta

Voz 6 17:23 a la conclusión de que están en su mejor momento bonita estampa no no está en su mejor momento dentro de los que están mal lo mejor eso con los que para mí para mí es bajo mi punto de vista con los que contó el otro día y alguno que se ha quedado fuera porque yo Javi Lara creo que es un privilegio que no entro en convocatoria

Voz 12 17:38 sea que a lo mejor bueno otra mamá ya pagó cuando pasó llegamos las los mejora son los

Voz 6 17:44 la última el último no lo que está mejor Ignacio no no no me intente a mí a la prensa no es que te estoy diciendo repasamos discurso de los

Voz 12 17:52 dice el futbolista mal sólo ocurre aquí no

Voz 6 17:55 repasamos hay un Extremadura

Voz 12 17:57 aun en Elche que están también abajo allí nadie se le ocurre decir que toda la plantilla está mal

Voz 5 18:03 es una pena que déjame quería una cosa hombre

Voz 4 18:06 por decir algo positivo y a favor de de en este caso

Voz 5 18:09 el entrenador del equipo casi un verano muy chungo eh sólo aquí es que cuando Sandoval llega se encuentra un equipo a medias que ha habido jugadores que han llegado

Voz 4 18:17 en la tercera jornada como dice Lalo Ike

Voz 5 18:19 ha habido muchos problemas a la hora de lo deportivo abandonos va a durar es es otro otro tema la pretemporada para ganar claro no han estado disponibles todos los jugadores para que él pudiese elegir tranquilamente quiere ahora yo quiero ver a partir hombre no

Voz 9 18:34 pero también hay que atenderá las palabra de Álvaro Aguado cuando no decía esto yo quiero ver a partir de ahora de sí pero Alvar aguador era muy claro la semana pasada Expo de Málaga decía todavía no tenemos la mente limpia y ayer le he leído declaraciones que decía estos preocupante es decir también los mensajes que se lanza desde la plantilla hacia la afición de de la plantilla hacia la ciudad pero depende

Voz 8 18:52 quién escucha y yo el que con el gol

Voz 9 18:55 lo que quiero decir como como los el Ebro el que el que claro con una metralleta que el que calla

Voz 10 19:00 Isaac amado pero de las metralletas Pepa Bueno ven corramos un tupido velo e amaba yo como si Alá lo primero primero lo que no pueda ese es que cada domingo cada domingo calla un futbolista que esté más llanos repita porque entonces autoría este chico la torre en no estuvo a la altura que se podía espera para sellar domingo los tuvimos por otro luego como habían apuntado que Javi Lara no esté en yo no digo jugando que no estén una convocatoria del Córdoba es una aberración que nos te aclara iraquí alguna que titularidad cosas que quitó las ganas con nosotros fue evacuada estamos no es decir nombrado futbolista pero calla eso luego de otra cosa con el tema de la calidad de la plantilla yo estoy un poco harto con ese tema al futbolista Kenny son convocado en el un titular titulares el otro mucho equipo aquí ahora mismo porque para empezar a Ecuador taquillera malísimo Akira vituperada lo era todo lo que esperamos que sea más caro eh pero resulta que caro a el titular los noventa minutos de los hay partido acaban jugado de un equipo que el Arrebola cinco partes pero quiero sí por ustedes

Voz 12 20:09 pido bastante debería no bien pero si no te te

Voz 10 20:11 pese ahora expresión no teniendo cartel poniendo el ejemplo Paco

Voz 4 20:15 muchas veces en el fútbol son dinámica no

Voz 10 20:18 pero el cliente ha empezado bien a ver lo que le

Voz 5 20:20 lo que me queda muy bien pero pero bueno que son dinámica yo no creo que caros sea mejor futurista que los actos centrales que no conoce

Voz 10 20:27 sí me explico que no me quiero sí eh que aquí hay jugadores que enseguida lo ponemos San Benito de que son muy malo y como dice Ignacio no es malo pero no son de ahí que no creo que hizo

Voz 8 20:39 partidos topando otro equipo aquí

Voz 4 20:43 no bueno

Voz 10 20:44 así ha nombrado a lo mejor si hubiera aguardan ahora una roto para una era titular pero sí sí pero así yo es que no quiero es lo que quiera sino a que caro sea mejor claro que técnica lo Chan menos mucho menos el catalán no son más que caro que sí que sin los que nosotros decimos son tan malos eh como que un suplente caso que tenemos nosotros resulta que ha titulado en otro sitio aquí mira viene el Alcorcón irá un equipo malísima más eso eso te lo digo yo ahora mismo nivel da segunda división ahora bastante bajo en ligas de aquí en esta edición nada maquillaste diciendo que esa mala pero no tiene dicho sea malo están en mal momento es la es lógico también que estén en manos en mal momento ahí tiene la colocó hígado equipo pobre débiles con el cero dos a Dinamarca luego no piense dando viene viene el Tenerife y he tenido lo que ha pasado aquí en muchos años dentro de mes y medio que los donde Tenerife es que siempre Pepa evaluamos mucho

Voz 12 21:43 no implica más yo lo que quiero decir es que cuando se habla de los futbolistas que se puede en un partido se puede decir que el equipo ha estado mal con lo cual la mayoría de los futbolistas tan mal no en un partido pero cuando te ocurre durante tres cuatro cinco partido yo creo que va más allá de los futbolista yo creo que hay otros motivos hay mucho más motivo cuando a ti te cuesta salvar a un solo jugador después de tres o cuatro partido ya dice aquí hay algo más que que que los futbolistas no están bien ninguno porque que me cuesta salvar a uno en Málaga Costa Salvá uno en los salvo a ninguno contra el Alcorcón me cuenta Salvà alguno incluso en la primera parte contra el Tenerife me cuesta Salvà alguno Jaime Romero quizá cuando eso se repite continuamente ya estamos de acuerdo que la plantilla para competir con ese más pregunta que rompió

Voz 8 22:37 de una lanza en favor del entrenador en la pretemporada que hemos tenido ha sido totalmente atípica la pregunta como lo hemos hecho antes cuando va a acabar la pretemporada yo creo que ya

Voz 10 22:46 ya ya para no termina

Voz 5 22:48 hasta que a la profesora del Zamora cordura Quintana

Voz 13 22:54 dos semanas diciendo que estamos mal la pretemporada que el verano para que no hemos dejado si no me equivoco quince puntos ya por el camino que tenemos que empezar a mirar los números ya por qué no vamos a plantar como el año pasado en Navidad

Voz 6 23:06 para qué quieren

Voz 13 23:10 es como uno en cuerpo que es lo que el monte

Voz 10 23:12 yo creo que se está utilizando como excusa ya la pretemporada porque Paco gente sí pero es indudable que sido una mala pretemporada porque claro a otro de aquí por eh han tenido una pretemporada más o menos cortita y ante en el primer partido al máximo Sapa

Voz 8 23:27 San el Córdoba hecho mucho daño en la cabeza de los jugadores eh pensando más en otros equipos que en el suyo pensando en que si me tengo que bajar sus do tengo

Voz 7 23:37 que queremos empezar la liga con un delantero que no juega desde enero y que el que llegó llegó a Palma llegó la tercera jornada John Porter

Voz 4 23:45 que ya no está son las tres y cuarenta y cinco minutos de la tarde no me diréis que no está estoy entretenido tela eh hacemos un alto rápido en el camino por cierto que no he saludado a Tomás Ríos que se está encargando de llevar la producción técnica de todo el programa hacemos un alto rápido y todavía nos quedan cuartito de hora que eso en radio es un montón de tiempo

Voz 2 24:03 hay momentos en la vida que sólo se pide en una de esos el pelo Katerin con sus más de treinta y cinco años de experiencia Tio frente bis el dice único al mejor precio llamando al novecientos cincuenta y siete cuarenta y dos cero dos XXXVIII ser con Katerin tu sueño es nuestra realidad

Voz 9 24:20 sí para descansar bien elige suma un colchón para ir bebía

Voz 2 24:23 hubo en coche está claro en tu puesto de trabajo también que la mejor silla

Voz 15 24:28 las mamparas mesas todo para tu oficina despacho guardería o residencia en oficinas y tabiques de Córdoba profesionalidad el mejor asesoramiento pensado partí información oficinas Ítaca

Voz 2 24:39 que es punto com o visitarnos en calle Juan de Torres siete esquina con avenida de Las Ollerías

Voz 16 24:45 Dinart BMW nunca fue tan fácil si tienes un vehículo diez

Voz 9 24:48 el en Tequila dos mil once líneas BMW

Voz 17 24:50 cinco mil euros de descuento al comprar tu nuevo BMW sí sí ha salido bien cinco mil euros de descuento adicional por traernos tu viejo diez Le llevar tu nuevo BMW date prisa son unidades limitadas

Voz 9 25:01 te esperamos en BMW San Rafael motor polígono las quemadas

Voz 18 25:05 a ver la Tierra y mar Dhul Nueva taberna en Córdoba manos expertas cocinan los productos frescos de temporada de tierra Aimar Taberna tierra y mar pescados mariscos hasta el día desayuno marinero sugerencia esta temporada tu rincón gastronómico en el centro de Córdoba en la plaza de los carrillos nueve cinco siete diez cincuenta y tres treinta y siete Taberna tierra y mar un espacio para disfrutar

Voz 19 25:29 Granada al tu primer Sport Bar en Córdoba a ver todos los eventos deportivos de nuestra pantalla disfruta las del mejor centro de ocio desayunos capaz y todo tipo de máquinas de juego abierto todos los días desde las seis de la mañana excepto lunes a donde jugó dos Nadal Nadal encare platino politono otra Nadal fácil aparcamiento apuesta con nosotros forum juegos responsable salón de juegos Granada al ahora también apuestas deportivas

Voz 4 26:00 tres y cuarenta y siete minutos de la tarde esa había sonado hoy una musiquita de fondo aquí aquí estamos en el hotel Córdoba Center charlando bueno si la gente pudiera escuchar a los dos minutos que estábamos en publicidad tuviera los micros abiertos otras amó a lo va a seguir con el mismo tema que quién a ver yo sé que jugar entrenador es muy difícil y muy complicado pero ya pensando en el partido del Granada

Voz 5 26:25 para vosotros le pregunto un poco en general

Voz 4 26:28 tiraría hay más por un once parecido al del otro día con el Tenerife o sobre esa base porque yo sé que por ejemplo no lo voy a decir yo Miguel de las Cuevas físicamente no está para ser titular en el Córdoba es una opinión personal mía supongo que compartida con con mucho

Voz 12 26:43 para la convocatoria entonces sobre esa base

Voz 4 26:45 el CD Tenerife que bueno que estamos de acuerdo en la segunda parte del Córdoba yo creo que fue una parte en una segunda parte hacen bastante buena de bueno bastante buena o o buena del Córdoba lo es un Córdoba que le vimos con ganas con actitud llegando arriba tocando el balón creando ocasiones que decía Diego vamos a suponer que esa esa va a ser la base sobre la que va a trabajar Sandoval a partir de ahora introduciría hay muchos cambios Lalo

Voz 5 27:07 Málaga Granada pensando dentro decidía ameno uno hombre uno seguro el portero seguro y otro más bueno portero no sé por qué pero bueno por Corona otro poco tiene que jugar caldo va digo yo yo quiero romper una lanza también como ha hecho antes

Voz 9 27:21 eh eh Alberto a favor de de de de su tocayo pero tal vez porque hizo dos Parada increíble experiencia Isabel

Voz 5 27:31 hace de que esa veta

Voz 10 27:34 la puerta no los mismos pero por supuesto que sí pero yo sí

Voz 5 27:36 da que ronca haría a demostrar ya también eh es decir no a quién escorada sino Tenerife incluso Castilla cuando estaba pero yo se introduciría un cambio caer deja de Javi Lara Javi Lara tiene que jugar para tener esa clarividencia en ataque esclava debe de jugar yo yo voy a decir nada

Voz 4 27:57 yo no voy vamos haylas me parece un fenómeno pero yo hubiera yo cambiaría uno Javi Galán por Miguel de la escuela

Voz 5 28:02 a veces parece yo estoy Galán tampoco está para yo yo es es

Voz 10 28:05 Amy cambio Javi Galán tengo ganas

Voz 4 28:07 el extremo efectivamente a mi me gustaría ver a Javi

Voz 10 28:10 para pero en el sitio de Alfaro a mi nombre había de media punta

Voz 3 28:13 el paro no fue titular Alfaro no te digo que allá pero

Voz 9 28:16 pero jugó la segunda parte que quiero decir a mi me gustaría verle una alternativa un poquito

Voz 5 28:20 más ha adelantada menos responsabilidad defensiva quizá no si Iberia también saliendo desde el banquillo claro claro era que será

Voz 6 28:28 sí además treinta serían cien por ciento de Javi Lara

Voz 10 28:33 y otros a que está siendo diferencial un poquito más que estoy viendo que desde titular no salen no es un revulsivo muy bueno yo gano bien cuando Jovanovic sale cuando lo aquí pueblo a otros ya están unos minutos jugados todas esas cosas yo creo que es importante

Voz 9 28:48 pero tiene que es no estar en fuera de juego el plan prevé

Voz 12 28:51 yo lo que creo y creo que va a a lo que dicho Anta que estaremos eternamente debatiendo Iker y al final tendríamos que agua con quince si si pensamos precisamente por tanto bandazo en el seno de de no así yo lo que recuerda que el Córdoba el equipo más goleado de Segunda

Voz 10 29:12 eh

Voz 12 29:13 y todo lo que haga el Córdoba tiene que venir desde la seriedad defensiva Si a hablar de depósito de de de de gente de Jovanovic de de de lo que queramos de Javi Lara así Javi Lara no pero que el equipo no puede seguir recibiendo goles una barbaridad que estamos ahora mismo en una media de ciento y pico vale para en Grajal no conseguimos dejar la portería a cero

Voz 4 29:39 para mí yo soy perdona mi problema grave

Voz 12 29:42 más grave aún muere uno ese más grave que construir juego no

Voz 4 29:45 es el gran yo es no has hecho de AOL pero esta huelga es la misma defensa del año pasado que tan buena segunda vuelta hizo eh

Voz 12 29:52 el año pasado jugamos solventa lo cierto vendiendo contra centrales y dos carrileros

Voz 5 29:56 sí bueno a lo mejor equipo yo que sé volver a eso sí

Voz 12 29:59 anda dice que no porque no no tiene a Edu Ramos usar el argumento que dio para no jugar el tres cinco dos que no hubiera carrilero Nissan tras leer de calidad y que lo tenía en esa el argumento tiene ahora encuentran encuentra encuentro

Voz 10 30:12 vamos poco pero una cosa está hecho para ese tren

Voz 12 30:15 la plantilla está hecha para el tres cinco coma once una cosa pues si tú

Voz 5 30:18 sabido es que teniendo la misma defensa yo estoy deseando

Voz 4 30:20 volver a ver a ese tengamos la portería a cero

Voz 12 30:23 yo de verdad que por lo que Teodoro II da por tarea ocasión Neo por marca sino por dejar la portería serio y sobre todo no y fragilidad defensiva que que el el Tenerife vino descaradamente a no perder viniendo a no perder se plantó ante Alberto y hasta marcó de rebote de cuatro disparos tres fueron ocasiones claras

Voz 8 30:43 pero no estado manera yo yo voy a apuntar

Voz 12 30:46 otra casi digamos apuntaba celebración da

Voz 8 30:48 por Aguado pero yo me voy a quedar también con con los gestos que tuvo Aythami sobre el terreno de juego el pasado sábado gestos positivos de marcar el gol irse rápido a por el balón para sacar de centro una entrada antes de que la hiciera Fernande la que le hicieron a Fernanda que hicieron dos fue Aythami a defender a su compañero hecho llevábamos cinco seis partidos que no lo veíamos si Aythami se concentre así Aythami Se implica yo creo que recordaba a dar un paso al frente primero para lo que estaba diciendo José que mantener su portería a cero o a intentarlo ante la a partir de ahí el con la cabeza muy hablada va a tirar del grupo para que esté también implicado a ser serio en defensa

Voz 5 31:26 sábado chungo eh vamos chungo complicado difícil son los que se gana hombre nunca usar esos son los que se cambió quiero tener ganas en Granada hay

Voz 10 31:35 nace pero subconsciente no nos pasa un poco a recordar ahora época aquella con Paco que a los minutos finales cuanto no ganaba no entonces empieza a a pensar que empezaba ya ya mi mucha ya está llegando el minuto que no van a marcar pero

Voz 12 31:50 pero Padua es un aquí en aquella época a Paco acredita que el a último minuto perdió en pantalla va Le empataban etc pero al mano a Paco se les Paco lo que le ocurría era que desequilibrada equipo pero el plan inicial de Paco el partido era bueno era salir al ataque en busca del Rey va buscando al portero que luego

Voz 10 32:13 sí perversas metieron Hakkinen se consiguen es que estamos ya que es lo que cada vez que el caso cada vez que va la pelota hacia nuestra área estamos viendo que que que yo por lo menos van a marcas

Voz 12 32:23 por lo menos tiempo sí sí no es dímelo

Voz 10 32:26 no yo no yo Tiemblo también sea que yo que veo pero aparte de eso lo que hizo el otro día que el otro día Dama en un programa puso una fotografía además del París Saint Germain y el Liverpool Roma donde los jugadores lo equipo apenas pierden el balón

Voz 12 32:42 mínimo mínimo siete ocho jugadores de tener el balón

Voz 10 32:46 eh nosotros que lo primero que vamos cuatro samplers

Voz 12 32:49 pensión de equipo no reprime una presión es verdad que su entrenador dijo ases Samana que su interés yo era que el equipo tuviera balón pérdidas presionara bien como declaración de Pizzi percebe lo Basel un poco más complicado primero al jugador y segundo en el sistema os implanta el sistema pero al equipo no lo veo presionar después de perder el balón yo al menos eh nulo Calama un problema mío que yo no lo veo así pero yo no lo veo insisto para mí fundamental lo primero por favor que no reciba gol el equipo luego

Voz 10 33:21 claro que sí ya alguna ocasión aburrimiento empatados

Voz 12 33:24 pero por lo menos pero menos el el tener periódicamente puntuar y sobre todo transmitir esa sensación de que de que al rival le cuesta trabajo ganarte prevé que el Tenerife de rebote te marca de rebote ya

Voz 10 33:38 ahí te quería de cuatro disparos traer eh

Voz 12 33:41 claro entonces yo creo que hasta que el equipo mejore eso además podemos discutir

Voz 5 33:47 no pero lo va a mejorar pero yo quiero pensar que sí yo creo que siempre yo estoy convencido

Voz 10 33:52 también hay bastantes positivos

Voz 5 33:55 este arranque de año toda que estamos mal pues yo quiero pensar que sí te positivo

Voz 10 33:59 sé que hoy estamos hablando ya que yo creo que sí hombre que

Voz 5 34:02 a adelante Melilla dais

Voz 10 34:04 estamos que ya solamente ha dicho tras cuatro nombre eh pero no más que para un puesto saque ya damos por hecho aparte del portero damos por hecho que los otro nueve deberían repetir me han tratado tras semanas Ammari

Voz 8 34:19 tiene claro ni Sandoval creo yo

Voz 10 34:22 pues claro a que varia Otto Porter

Voz 8 34:25 la semana que viene alineadas de principio a Kahlo Ava Jean sub veintitrés menos ya tienen más juego para Jean para viajar com incluido incluso la convocatoria es que

Voz 9 34:36 de todas maneras si quiero destacar algo no

Voz 10 34:39 yo creo que ahí vamos a coincidir todos no

Voz 9 34:41 como rugía el Arcángel eso es fundamental porque verdad que el año pasado con más punto a esta altura ya sonaba la grada de otra manera como la gente puede fallar el penalti aún así siguió animando y esa sí sensor que el equipo iba arriba

Voz 5 34:55 sí sí fue empleado como coreaba el entrenador es decir ha generado una dinámica e ganas de ahí el equipo absolutamente sean Alberto tras el gol también es importante también chavales le daño

Voz 4 35:07 a yo me acuerdo que es verdad que llevamos nos algún punto más pero yo estaba mucho más desanima que la distancia cada vez pero este año no sé yo yo yo quiero transmitirle mi verdad no yo es que estoy convencido que este equipo va a más

Voz 5 35:20 bueno es que hemos visto jugadas la tenemos margen de mejora porque hay jugadores que lo hemos visto a un nivel importante que me han entrado el año pasado hasta el año pasado miraba la defensa nombre pero ya no ya no es lo que quieren es que coger la misma dejado ni adelante

Voz 4 35:36 el pasado sea fichado cierta calidad del centro el campo hacia arriba la grada en la misma entrenadores Él mismo yo quiero me vengo otro rato el corazón me me lleva a la segunda vuelta ahí quiero pensar que que alguna vez va va va a volver ese Córdoba no mientras no sé a lo mejor algún día tengo que decir me equivoqué pero ahora mismo yo quiero tener esa Fei y eso es lo que intento transmitir que hay cosas que mejorar

Voz 8 35:59 en supuesto claro mucha que hay que corregir

Voz 4 36:01 por que hay que intentando encajar gol pues claro pero no sé yo todavía guardo ese puntito de ilusión que no quiero perderlo

Voz 12 36:08 las estoy convencida que debatirá Pal ante ahora alegando razones en el fútbol y pierda la ilusión eh

Voz 5 36:15 bueno pues yo perdí completamente eh

Voz 4 36:18 al que llevaba el año pasado yo noviembre diciembre yo no tenía ya

Voz 5 36:21 bueno estaba yo daba vamos pero sobre todo ahora que estaba no

Voz 12 36:24 eso el año pasado que era noviembre diciembre estamos en pretemporada todavía

Voz 5 36:28 a ver a dos punto de salir del descenso y que no estamos a catorce como estábamos no estamos a los clientes que estamos siempre pero estamos hablando de Ignacio pero estamos a dos puntos dos punto es ganar un partido en Córdoba cuando un partido o dos partidos yo creo que va a ser todo distinto ahora macho si dentro de Humet esto sigue

Voz 4 36:45 al sigue igual pues vale

Voz 5 36:47 entonces yo diré más que tenemos que pensar que te que vamos a salir para

Voz 20 36:52 con lo que nos viene ahora se complica a incluso si bien el Almería a Almería que se que sale a idas pues vamos a Pamplona

Voz 10 37:03 es esa cosa que que que ganan en Oviedo cero pierden el Almería pierdas ya con el Lugo

Voz 12 37:09 nosotros vemos esos la Xunta pero pero ahora mismo nosotros no vemos eso nosotros no parecen todavía

Voz 6 37:15 ayer de no lo pensé yo creo si ganamos por dos hombres

Voz 7 37:21 presumiblemente desde lo gordo de lo que Zarrías yo creo la doble moral

Voz 10 37:25 incluso gordo ganar sin casos

Voz 8 37:27 en cuanto al equipo a ganar para que los jugadores se afianza

Voz 10 37:30 qué se siente al no te va a Granada difíciles dificilillo mira tendrán los Vita que tiene teóricamente demostrando que el Almería e pero ahora que está repitiendo palabras todos los domingos todos irá aperitivo ya está mal principio yo salgo yo

Voz 5 37:47 te voy a cortar pero la verdad es que quedan treinta segundos

Voz 21 37:50 Paco roja gracias a las gracias Alberto lo esperando siempre Fernando Muchas gracias amigo lo sea Bari esta mañana mañana Ignacio compañeros un abrazo muy fuerte muchas gracias a vosotros digo que ha parecido

Voz 3 38:02 fenomenal ya está movido eh tú ya que son siempre están en la calle salimos ahí aguanta la Lalo hasta mañana nos marchamos gracias a Tomás Ríos en el control técnico de sonido desde el hotel Córdoba Center mañana volvemos con más deporte a las tres y veinte pues esta tarde a las nueve menos diez en Hora Veinticinco Un beso hasta mañana