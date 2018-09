Hora 25 Deportes Galicia (04/09/2018)

Voz 1704 00:00 saludos dos comenzamos esta ventana para el deporte gallego en las emisoras de la Cadena Ser en Galicia abrimos el repaso a la actualidad que nos deja al día hasta el momento con el fútbol el primer parón en la Liga de Primera por los dos compromisos que tendrá que atender la selección próxima martes y hoy ya ha hablado de su vuelta al combinado nacional el que tantos echábamos de menos en la primera convocatoria Marcy Varela Radio Vigo a la Marcy

Voz 0995 00:24 Yago Aspas entró en hallar como uno más en la concentración de la selección española después de haber sido repescado por Luis Enrique tras la baja de Diego Costa el de Moaña que se ha mostrado encantado con poder volver a vestir la roja concedía una entrevista a la televisión oficial el Celta antes de partir para Las Rozas en las que ha hablado de su experiencia mundialista

Voz 1 00:44 no es la primera vez que que estaba un Mundial era todo pues muy nuevo para mí bueno como siempre digo John no siempre se ganan también sirve todo para aprender me sirvió una experiencia puse grandísima nunca había jugado Tous en una cita tan grande y que había subido al beso el míster me preguntó si estaba dispuesto a tirar y por supuesto aquí en el Celta y bueno tuve la mala suerte de pagarlo pero para fallar también hay que tirar y no yo siempre seguiré pidiendo responsabilidad pero que es lo que me gusta

Voz 0995 01:13 también se ha referido Yago Aspas a los objetivos del Celta para esta temporada se muestra ambicioso también pide tiempo para evaluará los fichajes que por el momento están respondiendo

Voz 1704 01:23 los fichajes tendremos que ver los la temporada

Voz 1 01:26 siempre fichamos pues es sobre todo gente joven que tenga muchísimo por demostrar que que es lo que nos ha venido bien estos últimos años por orden a ser el ejemplo de Maxi de lobo tenemos que mejorar mucho lo que hicimos la temporada pasada Paco bueno nos una temporada llena con muchos altibajos y bueno creo que tenemos que coger puse en esa línea de enlazaron pues eh jornadas consecutivas puntuando y sacando puse ya no sólo buenos resultados sino también buen juego es buenas sensaciones para enfrentar pues volvernos a meter una vamos pues

Voz 0995 01:56 malas noticias por uno de los jugadores del Celta ácidos esta temporada Juan Hernández que se pierde lo que resta de temporada por una grave lesión de rodilla tras lesionarse de modo fortuito en un entrenamiento con el caso

Voz 1704 02:09 gracias Marcy vamos con la segunda que no tiene paraban este fin de semana de juega domingo y Lugo el lunes comenzamos por A Coruña Las obras que se siguen realizando en el estadio de Riazor marcan el regreso de la competición liguera el coliseo caro coruñés para Hermida qué tal

Voz 2 02:23 a ver para los que no somos de Coruña un poco marrón porque que hubiera aquí no seis deberían ponerlo no se Máis facilidad y eso vía correo algo es decir si que trabajar sé que mejoran las obras pues mejor mejor que nunca hay algo encima así que a trabajar aquí somos aficionados si tenemos paciencia como siempre un hombre valoro que deberían

Voz 0688 02:43 pero otra estos son los aficionados del Depor esta mañana haciendo cola en el estadio de Riazor todo ello para cambiar las localidades para conseguir una nueva ubicación las obras del estadio no han acabado a tiempo y más de ocho mil quinientos tienen que cambiar su lugar habitual de disfrutar del fútbol de cara al partido de este domingo ante el Sporting de Hong también la siguiente jornada ante el Granada resignados con la situación que les ha tocado vivir algunos de ellos pues también molestos con las largas colas que han tenido que padecer una situación excepcional además provoca que la afición visitante no pueda viajar eso conlleva una pérdida importante para la hostelería coruñesa y unos doscientos mil lo es también de perjuicio al Depor ya que pierde una de las taquillas más jugosas del año el domingo se va a vivir una situación extraña con gradas semivacías en Riazor y otras que van a estar repletas de aficionados a Álex Bergantiños le gustaría ver un Riazor distinto en un día para él especial se mide a su equipo de la pasada campaña también experimenta el primer encuentro en su vuelta a casa

Voz 3 03:47 bueno es un partido especial en ese aspecto de de enfrentarte a otros compañeros de hacer pues unos meses apenas Si sí que es un partido pues diferente para mí en en lo emocional por eso de de la cercanía pero pero bueno también por por volver a Riazor no que creo que es algo que también pues se echaba de menos Estado pues un año fuera hay también por eso no yo creo que evidentemente hay rival que creo que también es especial para mí por poder volver a jugar en Riazor

Voz 0688 04:15 el equipo ha empezado hoy a preparar ese partido ante el segundo clasificado lo ha hecho con Dubarbier Fede Cartabia y Carles Gil trabajando a menor ritmo con Quique González descartado más problemas en el frente de ataque porque Borja Valle está tocado luego de haber recibido un golpe en el tobillo en el encuentro ante el Tenerife mañana nueva cita en Abegondo preparando ese primer partido en casa ante el segundo clasificado el Sporting de Gijón

Voz 1704 04:39 gracias Fran de Coruña Lugo en la ciudad de la muralla hoy la noticia llega con cuatro nombres propios en Club Deportivo Lugo cuatro renovaciones de una tacada a de hola

Voz 1509 04:48 hola muy buenas tardes Toño qué tal en Lugo esta mañana confirmaban la renovación de cuatro rojiblancos por varias temporadas Seoane Pita y Herrera afirma que con el club hasta el dos mil veintiuno El chicharra año Iriome lo hace una temporada más hasta el dos mil veintidós este martes ha sido una jornada de descanso para los jugadores de Lugo y mañana toca volver a la los entrenamientos en el campo del CA o que serán a partir de las diez de la mañana los de López aún siguen con la alegría en el cuerpo tras esa impresionante remontada ante el Numancia pero ahora la mirada ya está puesta en el partido nada menos que en el Wanda Metropolitano será contra el Majadahonda en Lugo saldrá al campo en busca de otros nuevos tres puntos y sumarlos a la clasificación de la división de plata al encuentro no asistirán ni a y Kravets ambos llamados para jugar con sus selecciones

Voz 4 05:44 en el fútbol

Voz 5 05:48 Nos une el motociclismo

Voz 7 05:53 el baloncesto

Voz 8 05:55 a su lado

Voz 7 06:04 porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos

Voz 1704 06:08 cambia volvemos a luz Sara porque tenemos que hablar de las nuevas equipaciones celestes del Breogán

Voz 1509 06:15 pues el Breogán está disputando ahora mismo su primer partido de pretemporada contra el Obras Sanitarias en Sarria hebreo estrena en este encuentro equipación no abandonan el mítico celeste como no podía ser de otra forma pero si incorporan este año el negro como segunda equipación con patrocinadores oficiales por ahora está el Cafés Candelas ABANCA la Diputación y su lema Lugo cambia y como novedad Estrella Galicia que estará en la parte delantera de la camiseta en las redes sociales son muchos los aficionados que felicitan al club por el diseño pero hay otros que se preguntan por Leche Río al encuentro de hoy no han acudido ni recibo ni Norel unos de los principales fichajes de esta campaña ni tampoco norteamericano Terence Kinsey pues todavía no ha pisado tierras lucenses Por último recordar que mañana miércoles se cierra la venta de abonos y se abre la lista de espera los interesados e interesadas deberán darse de alta antes del día cinco a las dos

Voz 1704 07:11 gracias Sara mientras el Obradoiro regresó la la noche de Guadalajara donde disputó sus dos primeros amistosos en el primero ganó al Fuenlabrada pero ayer sufrió un buen revolcón ante UCAM Murcia setenta y cinco ciento cuatro ciertas que logra no pudo contar con dos de sus interiores quiénes son y Sparks durante el partido se fueron quedando fuera del mismo por distintos percances Pozas biliares y Maxime de CEU ninguno parece que tenga nada de gravedad pese a todo Alonso Fernández intentando olvidarse del marcador aseguró que siempre se pueden sacar lecturas positivas de derrotas como esta en plena pretemporada

Voz 9 07:42 bueno si hay que haya obviado uno porque cuando pierdes por XXX no como ha sido el caso pues lógicamente no estás contento pero bueno yo creo que hay que ver cosas buenas siempre incluso en las peores circunstancias no esperar circunstancias yo creo que ha coincidido os cansancio bueno tener ahora prácticamente al final cinco jugadores lesionados no más costas Spa eh vete partido haya pasado factura contra un equipo que es físicamente e durísimo o muy duro muy bien con mucho cierto pero sí que creo que para nosotros tiene muchas cosas positivas como es que por ejemplo para

Voz 1704 08:25 y además hoy la ACB ha publicado el calendario al completo con fechas y horarios fijados para toda la primera vuelta del calendario de Liga Fecsa tener en cuenta para Obradoiro Breogán el primer derbi gallego en la ACB será pronto el próximo veintisiete de octubre seis y cuarto de la tarde es un sábado en el Pazo lucense el equipo sentía que se enfrentará en Sara al Real Madrid una semana antes el día veintiuno domingo a las cinco el se medirá a los blancos en el Pazo el dieciséis de diciembre también a las cinco de la tarde y contra el Barça los dos equipos gallegos jugarán como visitantes esta primera vuelta el Obradoiro el sábado veintinueve de diciembre a las seis y cuarto último partido del año con las Navidades ya superadas el trece de enero visitará al Barcelona el Breogán el domingo día trece de enero a las cinco de la tarde aquí lo dejamos para de inmediato sigue la información sigue hora25 en todas las emisoras de la Cadena Ser en Galicia y por supuesto esta noche todo el deporte en El Larguero con Manu Carreño un saludo y hasta mañana