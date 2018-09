Hora 25 Deportes Galicia (05/09/2018)

Voz 1 00:00 eh

Voz 2 00:11 muy buenas tardes Hora veinticinco Deportes Galicia hasta las nueve con información en directo que nos va a llegar ahora mismo vitrales desde A Coruña en donde hoy el Deportivo ha presentado a sus nuevos fichajes para la temporada ya en curso exceptuando a uno que está con su Shelley John el acto en el en un centro comercial en el que se celebra desde ese celebra desde las ocho y ahí está el jefe de deportes de Radio Coruña Fran Hermida me buenas Fran

Voz 0688 00:33 qué tal Toño muy buenos bueno pues un acto que finalizaba hace escasos minutos con muchísima presencia de gente especialmente de niños que al acabar el acto se han abalanzado sobre los jugadores del Depor para reclamarlo ya clásicos autógrafos pero un acto también donde no ha habido declaraciones ni de futbolistas mi de miembros del consejo de administración desde porque llegó pronto tanto en la actualidad diaria aquí en A Coruña de Estado fundamentalmente en el entrenamiento de esta mañana en Abegondo donde hemos visto las primeras probaturas de Nacho González de cara al partido del domingo ante el Sport siete de Gijón y por lo que se ve como se suele decir va a menear el árbol el técnico vitoriano porque en portería seguiría Dani Jiménez en la línea defensiva hemos visto un once donde entraría Pablo Marí en detrimento de Bóveda en el centro del campo que es la parcela donde está teniendo más problemas el Depor se ha visto esta mañana a Vicente jugando por delante de la línea defensiva escoltado por Mosquera y el colombiano Didier Moreno sería la primera vez que entraría en el once titular uno de los nuevos de esta temporada ha situado la media punta a Michael Krohn Dehli luego en ataque es donde tiene más problemas el Deportivo las bajas sobre todo se están concentrando en esa línea de de ataque esta mañana ha aprobado a acomodar en adelante delantera un media punta como Pedro Sánchez además de esa combinación lo que le queda es un Carlos Fernández todavía sin ritmo de competición el último de los fichajes en llegar procedente del Sevilla todavía confesaba el técnico que no está para noventa minutos y además del pues dos jugadores como Fede Cartabia Borja Valle que España entre algodones Fede Cartabia viene de estar en el dique seco durante las dos últimas semanas por un esguince de tobillo lamento un golpe en el tobillo es lo que mantiene a Borja Valle al margen de los entrenamientos se está reservando en principio estaría disponible para el partido en insistimos con muchas precauciones respecto a ese golpe que se llevó el delantero berciano en el partido de Tenerife mañana nueva sesión de trabajo para encarar ese partido ante el Sporting de Gijón donde la reubicación de los ocho mil quinientos socios del de por la negativa en este caso por imposibilidad de disponer de localidades a facilitarse las a la afición del Sporting está marcando la previa del encuentro

Voz 0152 02:42 ah bueno

Voz 2 02:43 gracias Fran desde A Coruña en ese acto en el que sí está muy bien

Voz 3 02:48 esto para que los chavales saquen fotos y demás pero bueno para que los compañeros puedan recoger declaraciones pues nada de nada asista

Voz 2 02:55 el tema del fútbol profesional a la hora de

Voz 3 02:58 de de de dar facilidades a los medios que una vez más repetimos somos transmisores a los aficionados de lo que son las

Voz 2 03:05 noticias vámonos a Vigo semana de parón que buscando el lado positivo se aprovecha entre otras cosas para intentar recuperar a jugadores lesionados intervenga en este caso Paula Montes Radio Vigo buenas para valorar el inicio liguero

Voz 1694 03:15 qué tal Toño muy buenas tardes el Celta sigue trabajando en a madruga sin su seis internacionales y con esas buenas noticias de que la enfermería por fin se ha vaciado los dos últimos futbolistas que continúa de baja han recibido el alta médica Junquera que entrena con normalidad con el resto de sus compañeros Jensen que ya se ha marchado concentrado con la selección sub veintiuno de Dinamarca hoy ha pasado Sala de prensa Sergio Álvarez hablando del comienzo de este Celta comienzo ilusionante

Voz 4 03:45 es el de puntos de forma siete puntos creo que Evo asignarle creo que éste ha Alinha seguir el creo que aparte de eso creo que que no hay nada más allá

Voz 1694 03:59 con esta ilusión de haber sumado siete de nueve puntos posibles en las tres primeras jornadas por qué no pensar en que el Celta puede llegar a Europa

Voz 4 04:07 sí es cierto que es es es un buen suman comerse no lo dije antes hay que tener calma algo estar serenos pero es el seguir no no tampoco eh digamos que que no queremos estar ahí que no lo soluciona unos de este comienzo entonces bueno conseguir el curso de ganas que nos da tener siete puntos vamos a seguir creciendo para para porque no no al final de temporada restara

Voz 1694 04:34 eso sí todavía hay margen de mejora quedan muchas cosas por corregir

Voz 4 04:38 seguir trabajando seis besándose con metiéndonos sabiendo que que no pasarnos de de que el siguiente partido de siete puntos son muy Bosch pero pero hay que seguir no sigue trabajando con equipo puede se detectaron en seguir pues eh trabajando sobre todo colectivo no en cómo atacar cómo defender en cada momento en cómo cómo interpretarlo compartido cuando hay que atacar cuando hay que defender donde hay que presionar donde se balón son son cosas que estaban lo que estamos

Voz 2 05:13 muchas gracias Vigo gracias Pablo a Lugo en los tiempos que corren no es muy habitual que un futbolista acepta bajarse su salario pero menos lo es todavía que lo hagan cuatro futbolistas

Voz 0152 05:24 hola muy buenas tardes Toño ayer conocíamos a cuatro de los nueve jugadores que han decidido bajarse el sueldo para poder inscribir al resto de sus compañeros dadas las exigencias de la Liga y el tope salarial hablamos de Pita Seoane Herrera e Iriome que paralelamente prolongaban su contrato con el club hasta dos mil veintiuno dos mil veintidós esta mañana el capitán Carlos Pita hablaba así de la decisión que el conjunto tomo para ayudar a los compañeros

Voz 5 05:48 eh bueno iniciativas que parte también lo Kluge por los problemas que hubo esta temporada no sacó luego momentos equipos de de segunda división para poder inscribirse sebadales que fichamos pues sabía que que buscábamos solución para para poder inscribir a ese límite salarial era la cantidad de dos contratos de ciertos agradables o club Prokon una forma Face lo vale

Voz 0152 06:14 pero todos aparte de estar contento por la ayuda prestada el club Pita celebra su posible retirada en el club en el dos mil veintiuno

Voz 2 06:22 gracias a esta tarde dos partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey esta tarde se jugó el mensajero Compostela en la isla de La Palma al descanso empate sin goles al comienzo de la segunda par te marcó precisamente el canario Aythami con un gran remate de cabeza en el sesenta y seis gol en propia meta del mensajero en el ochenta y siete Miki Villar puso la sentencia resultado final cero tres para los países que se medirán en la siguiente ronda al ganador del Lleida Teruel desde las ocho está en juego el Rápido de Bouzas unionistas al descanso cero a dos

Voz 2 07:10 vale lo tiempo además que ataca a estas horas estaba disputando el Cafés Candelas Breogán su primer amistoso de pretemporada ante el Obras Sanitarias sol saldado con derrota pese a que comenzó mandando en el partido Sara

Voz 0152 07:21 tal vez se acaba la gasolina en el primer partido de pretemporada no hay que alarmarse todavía las precampaña es precisamente son para detectar estos errores y poder pulir los pero los celestes empezaron muy enchufados y con energía la primera el primer cuarto de el del partido pero la falta de refresco tan sólo jugaron con ocho jugadores les perjudicó y el agotamiento físico era evidente seguidas y el hebreo seis cinco frente a siete seis obras con el trabajo por hacer escuchamos a Díez Cano

Voz 8 07:49 bueno ha habido mucho desgaste arropado desde el principio el partido que hemos jugado muy bien y poco a poco en los y yo hemos ido taller

Voz 9 07:56 lo el que actividad que es el

Voz 8 07:59 en el físico ha ido hacia abajo hemos ido cometiendo errores en ataque Success obstáculos en defensa eh nos llamábamos observaban tiene extensivo al primer tiempo hemos controlado el rebote pero luego a partir de ahí también os estamos controlando el rebote las faltas también les han focalizado mucho o a partir de Soto en la primera mitad

Voz 2 08:21 por su parte de la plantilla del morboso Obradoiro ya trabaja al completo pensando en sus próximos compromisos de pretemporada será Hengel en esta Rías de Villagarcía el próximo fin de semana con Alba Berlín UCAM Murcia Gran Canaria compartiendo cartel tras las dos primeras citas saldadas con triunfo ante Fuenlabrada y derrota ante Murcia el capitán y base del equipo santiagués Pepe Pozas asegura que ahora mismo toca seguir encajando las piezas y que pese que hay seis nuevos jugadores todo apunta a que se verá un Obradoiro con su reconocible filosofía

Voz 7 08:47 no no no acaba final bueno creo que hemos jugado

Voz 10 08:50 ciudad parecía lo que hicimos el año pasado en en el circuito en Logroño no tirando de tres cuando podemos penetrando siendo duros bueno obviamente esto no ha pillado un poquito antes que a lo mejor el circuito el año pasado vamos a lo mejor un poquito más con pinzas por así decirlo pero bueno el trabajo que hay que seguir así

Voz 2 09:08 hubo paradero que también presentaba esta mañana a un jugador que militará cedido en el Leyma Básquet Coruña el pívot brasileño Michael luchando que defenderá la camiseta del equipo naranja los cuyo

Voz 11 09:18 yo espero que esta temporada ha sido una buena para mí Hay para todos a hombros de espero menudo era mucho más mi físico me técnica para por de la Unión quiere incorporar el hay que obra

