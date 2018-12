Hora 25 Deportes Galicia (06/09/2018)

Voz 1 00:00 Jesús Gallego

Voz 1704 00:54 muy buenas tardes de aporten las emisoras de la Cadena Ser en Galicia hasta las nueve de la noche para hacer el repaso diario a la actualidad y comenzamos por el fútbol que a veces nos deja anécdotas curiosas sorprendentes Paula Montes hemos tenido por unas horas pedido aviones instó entre Viena y Copenhague buenas tardes

Voz 1694 01:08 qué tal Toño muy buenas tardes el Celta sigue preparando la cita ante el Girona sin sus internacionales tras confirmar que insisto no se concentraría con Dinamarca por ese conflicto entre futbolistas y Federación hoy se esperaba ver al danés con sus compañeros en a madrugar pero no fue así Sixto viajó para reunirse con el resto de jugadores que habían quedado en Viena P pero finalmente se cambió esa convocatoria a Copenhague porque ese era el lugar en el que iba a estar la selección y no querían coincidir con sus compañeros pero cuando llegó al aeropuerto de Viena nadie más había acudido al parecer se cambios el lugar de encuentro a Copenhague todos los jugadores recibieron un correo electrónico que o insisto Nos recibió o directamente no vio no pudo confirmar dicho cambio es la anécdota de la jornada de un Celta que sigue preparando esa cita ante el Girona y lo hace Antonio Mohamed con todos sus hombres disponibles porque ese recuperaba como decíamos nunca Jensen ahora va a ser más complicado hacerlos onces de cara a los próximos partidos al tener a buenos jugadores ya muchos disponibles por cierto que ya conocemos un nuevo horario para al Celta que se medirá al Sevilla en el Sánchez Pizjuán el próximo domingo siete de octubre a las seis y media de la tarde

Voz 1704 02:21 gracias Pablo vamos hasta A Coruña vuelve a Riazor dobló objetivo que las obras sin terminar en el estadio ocasión en los trastornos justos en el estreno de esta campaña y agradar a una afición que ya sufrió mucho la pasada volver a enganchar la Adrian dar buena

Voz 0018 02:34 hola qué tal muy buenas bueno pues el retraso de las obras de Riazor va a hacer que muchos aficionados se tengan que recolocar en total ocho mil del deporte y prepara para ese escenario distinto que se va a encontrar en el estreno en casa después de esas tres primeras salidas de forma consecutiva primer partido ante el público coruñés un público que terminaba la temporada pasada enfadado con el descenso a Segunda desconectado con el equipo así que la plantilla se marca como objetivo recuperar es el objetivo del Vestuario además de el ascenso volver hacer que la afición se ilusione de nuevo con el Depor este es Eneko Bóveda

Voz 5 03:09 queremos que que sea Vaughn reses que es difícil en la cabeza de la gente porque vienen de sufrir de estar frustrados de acostumbrarse a que el equipo saque malos resultados Si bueno es un poco nuestro deber que con nuestro abajo en nuestro rendimiento pues enganche hemos a la gente y la gente vaya contentar a ver al Depor y que en la medida de lo posible pues estén orgullosos de lo que tienen en su ciudad Hay de lo que ven cada minuto

Voz 0018 03:41 Borja Valle en cuanto a la enfermería sigue sin entrenarse el último ganador del Depor en el partido ante el Tenerife pues lleva toda la semana con ese pie hincharon después de un pisotón mañana tendrá la prueba definitiva también apura sus escasas opciones en este caso de reaparecer Carles Gil el que si volverá es Fede Cartabia el partido insistimos primero del Depor esta temporada en Riazor domingo a las nueve menos cuarto de la noche sin la Mariona recordemos no vendrán aficionados de Gijón A Coruña

Voz 1704 04:08 gracias Adrian no juega hasta el lunes pero no en todas las jornadas se visita un estadio de Champions en esas está el Club Deportivo luego Sara Mejide de hola

Voz 1509 04:15 muy buenas tardes tamaño por aquí en el Club Deportivo Lugo ya tiene la mirada más que puesta en el encuentro de esta cuarta jornada de la División de Plata los de López se verán las caras el próximo lunes contra el Rayo Majadahonda a las ocho de la tarde a Bourgeois Ania Kravets serán baja pues están concentrados como ya decíamos ayer con sus selecciones los rojiblancos ya han estudiado al rival esta mañana un conjunto que pese a acabar de ascender genera peligro y cuenta con muy buenas estadísticas en cuanto a remates esta mañana Dani escrita hablaba así del rival que tendrán delante

Voz 6 04:46 la verdad que vienen de una victoria será un equipo duro encima un campo que nosotros no conocemos y ellos casi que tampoco yo creo que será un buen partido y hemos empezado a analizarlo hizo la verdad que hemos visto que es un equipo luchador como nosotros y que nos pondrá las cosas difíciles

Voz 1509 05:04 el partido como decíamos era el próximo lunes día diez a las ocho de la tarde nada menos que en el estadio Wanda Metropolitano tuvo un experiencia para el conjunto rojillo

Voz 1704 05:13 más lo vamos más con el basket ACB muchos problemas con las lesiones está teniendo Cafés Candelas Breogán en su trabajo de pretemporada aun veo que afronta nuevo partido en tierras catalanas

Voz 1509 05:23 el Breogán ya está por Tarragona para enfrentarse en este segundo test de precampaña al Baskonia de nuevo los de Lezcano jugarán con ocho celestes algo que tales lastró en el primer partido contra el Obras Sanitarias en Sarria las bajas de Nour el redivivo y Úriz la torcedura de tobillo te Brown nada más arrancar ese primer encuentro ausencia todavía de tenis Kinsey quién se incorporará a las filas del Breogán puede que la semana que viene dificultó al Breogán que le costó un poquito un mantener ese fondo físico a partir del descanso en cifras Salva Arco el capitán jugó casi treinta y tres minutos en todo el partido esta mañana podemos hablar con él cuando iban en el bus le escuchamos

Voz 7 06:04 pero ahora mismo estamos buscando ocho jugadores encima el sábado se va Hair pues lo de las ventanas vivas con la selección de Ucrania entonces un estaremos un jugador menos así que pues bueno la gente se puede imaginar no que jugar contra Baskonia en estas condiciones pues no

Voz 1704 06:22 cerquita va a afrontar sus próximos compromisos el Monbus Obradoiro mañana arranca la cuarta edición del torneo en cesta Rías de Villagarcía con un cartel de lujo con equipos de Euroliga como Herbalife Gran Canaria el conjunto alemán de Alba Berlín que entrena Aíto García Reneses UCAM Murcia y el propio Obradoiro un torneo que será consolidando

Voz 8 06:37 la referencia de pretemporada en Galicia y España llega al responsable de la organización señaló a la cadena SER que afinan todos los detalles para acá cada edición sea mejor para público y equipos participantes más que nervios extensión no las cosas

Voz 9 06:50 lo que todos los cabos estoy bien atados cartel pues este año la verdad que está creemos que está muy bien porque aparte es la primera vez que su carrera internacional en esta cuarta edición con el Alba Berlín ícono presenció de un Herbalife Gran Canaria que también jugar Euroliga que no estar entre los mejores equipos de Europa este año añadimos la presencia evidentemente el de nuestro gravoso que nuestro equipo anfitrión digamos y en Murcia que como ellos mismos encima un hecho lo mejor plantilla de su historia nuestra baza para que todos estos equipos de este nivel estén en Vilagarcía pasa por una organización que cuide el más mínimo detalle no es tenemos que estar de diez en la realización en todos los sentidos sin amabilidad hospitalidad para que estos equipos confíen en nosotros

Voz 0018 07:28 siguen de cómo

Voz 1704 07:28 tras que también comienza mañana la Copa Galicia sabrán las caras los dos representantes gallegos en la LEB Oro para la próxima campaña Pepe González Ourense

Voz 10 07:35 saludos buenas tardes tan sólo con dos semanas de entrenamientos y en plena pretemporada el Club Ourense Baloncesto mañana viernes desde las veinte horas en Marín disputará el primer encuentro oficial primera fase de la Copa Galicia frente al Leyma Básquet con

Voz 1704 07:51 Dunia y cerramos con motor Antonio Soto se queda sin motor gallego Rubén Fernández hola

Voz 1047 07:55 buenas tardes Antonio El Miguel Rubén Fernández uno de nuestros mejores pilotos de motocross y mayores promesas a nivel mundial se queda sin proyecto deportivo tras la ruptura de relaciones con EH Kawasaki

Voz 0018 08:07 una decisión de contrato que ha pillado a ti

Voz 1047 08:09 el mundo por sorpresa tras tres años de trabajo conjunto en el Europeo y en el Mundial de Motocross la noticia la daba el propio equipo holandés a través de sus redes sociales en dos mil diecisiete el piloto de Vigo terminaba tercero en el Campeonato de Europa de dos cincuenta y este año afrontaba su primera incursión en el Mundial en donde los resultados no fueron los esperado debido a varias lesiones

Voz 11 08:30 por ambas partes por el tipo de probé que decidimos pues llegara a Trevor la verdad es que los resultados pues no estoy de del todo disconforme con ellos pero la verdad es que estoy un poco irregular al final teniendo una lesión me rompí la muñeca no todavía no llevaba un mes sin andar en moto

Voz 1047 08:45 pero no sólo los problemas físicos hicieron mella en las relaciones con el equipo holandés la desmotivación y las diferencias de criterio respecto a la preparación deportiva del piloto están también detrás de esta ruptura

Voz 12 08:56 eh siguiendo el sistema Central no equivocado eso a mí me frustra no pues pues puede tener que entrenar no Nobel resultados por así decirlo no cual estuve entrenando un poquito de más haciéndome entre lo que pasa no me venía bien

Voz 1047 09:08 a sus diecinueve años Rubén Fernández ponen fin a la temporada dos mil dieciocho de una forma prematura y con una gran incógnita sobre su futuro en estos momentos se encuentra en la búsqueda de equipo para poder seguir compitiendo en el Mundial al lado de otro gallego que a falta de tres carreras acaricia el título de mundial de MX2 el niño prodigio de la