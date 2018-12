Hora 25 Deportes Galicia (07/09/2018)

Voz 0509 00:00 qué tal muy buenas tardes reciban salvo de Toño Bermúdez decide los compañeros de la SER en Galicia que harán posible que en los próximos diez minutos les ofrezca la última hora del deporte gallego y vamos a comenzar por la jornada de competición en Segunda ya que en primera no hay Liga por la Copa de las Naciones en Coruña hay ganas de ver en el remodelado Riazor al Deportivo que además tendrá a un rival como el Sporting de Gijón esta vez sin Maradona vamos con la última hora de cara a ese duelo Adrian Cándana Garoña hola qué tal hola muy buen

Voz 1704 00:30 las partido del Depor pasado mañana ante el Sporting que puede marcar el campeonato en Segunda División aunque sea demasiado pronto es que los dos equipos están llamados a intentar lograr el ascenso otra vez a la Primera división en cuanto al Depor son noticia dos futbolistas uno Fede Cartabia que vuelve al equipo hoy lo ha dejado claro en rueda de prensa están y además está recuperado dice Cartabia al cien por cien

Voz 1 00:52 bueno nosotros creemos protagonista todos los partidos de la verdad que sí que es cierto que cuando hace bombo no cuesta un poco eso sí es es cierto pero no sé por qué es creo que eso es un punto también a lo mejor hay bueno en Riazor claro que queremos ser protagonista en todas las canchas somos somos el Depor creo que los rivales respetan como también lo respetamos a eso y a partir de ahí

Voz 2 01:14 creo que debemos seguir creciendo

Voz 1 01:17 es un grupo humano muy bueno la verdad que que estoy muy contento con con el equipo que se hizo vemos ir creciendo ahí están

Voz 1704 01:23 leía el otro nombre propio además de Cartabia que insistimos vuelves Borja Valle el último ganador del Depor en Tenerife lesionado durante toda la semana baja segura para el choque de este fin de semana mañana conoceremos qué ocurre con Carles Gil que está intentando apurar su recuperación después de ser molestias musculares no ha completado ni una sola sesión con el grupo quedaría un poco justo pero mañana los médicos van a tomar esa decisión y sobre todo las miras van a ser puestas en Riazor estrena nueva imagen nueva iluminación el club el Depor ha invertido más de millón setecientos mil euros también las nuevas cubiertas aunque sólo sea en la tribuna en la preferencia porque recordamos los fondos todavía están en obras

Voz 0509 02:02 gracias Adrian y el luego también mira ya la cita de la cuarta jornada que lo va a llevar al Wanda Metropolitano el próximo lunes Sara Mejide última hora del equipo de Javi López

Voz 1946 02:11 muy buenas tardes Toño qué tal el Lugo se prepara para una semana que llega bien cargada de trabajo el lunes los de López se cruzarán con el Majadahonda en la cuarta jornada de Liga será a las ocho de la tarde después el jueves disputarán el primer encuentro de Copa contra el Albacete ya casi sin tiempo recomponerse el domingo reciben en casa en el Anxo Carro al Oviedo además el Lugo llega esta cuarta jornada afectado por el famoso virus FIFA Abu Hani hay Kravets son baja el estar convocados con sus selecciones lo que le obligará al catalán hacer cambios en el once inicial López ha insistido esta mañana en que lo primordial será la liga por eso ahora todos sus esfuerzos se focaliza en en el Majadahonda

Voz 3 02:49 nos vamos a enfrentar a un rival que seguramente por por el nombre eh no es

Voz 4 02:54 de los más llamativos en cuanto a los que nos hemos ido enfrentando en los últimos partidos pero es un rival que nos va a acompañar con balón ellos en posesión de balón va a ser un equipo va exigir mucho

Voz 0509 03:07 por último que duelos de para la tercera estación en la segunda B para los equipos gallegos Osvaldo García Radio Pontevedra hola qué tal todo

Voz 0579 03:13 año tres de nuestros equipos de la Segunda División B juegan este fin de semana en Madrid el primero en comenzar será mañana sábado a las seis en el Mariano González entre Navalcarnero y el Pontevedra los granates viajan con la moral por las nubes tras la victoria ante el todo poderoso o Cultural Leonesa los de Pontevedra tendrá las bajas en defensa para al menos tres semanas de Adrián León el míster Luismi ve así al rival frente al de la temporada pasada es un equipo muy aguerrido muy peleó un equipo incómodo jugó con cuatro cuatro dos Variante de defensa de cinco Garrido un rival muy incómodo que arriba pues tiene un nombre como Joaquín que marca las diferencias tercer partido para el Rápido de Bouzas en esta Liga en la que todavía no conoce la victoria el conjunto que dirige Jorge Otero acaba de recibir una contundente derrota en la Copa cero cuatro con el unionistas que le apea de esta manera de la competición mientras comienzo también irregular para el Deportivo Fabri el que este domingo al Fuenlabrada en el Fernando Torres ambos pelearon la pasada campaña por las primeras posiciones y hasta el momento se están mostrando muy intermitentes el líder el Celta B que juega en la mañana del domingo a partir de las doce de la mañana en Barreiro con el San Sebastián de los Reyes la continuidad de la mayoría de los jugadores de la pasada campaña está haciendo las cosas mucho más sencillas y cerramos el repaso a la jornada con él internacional Coruxo a la misma hora a las doce del domingo dos empates para el recién ascendido el conjunto madrileño lo convierten en un rival complicado para el equipo de Jacobo Monteys Javier Mejías por lesión que todavía no se incorporó al equipo continúa en Serbia

Voz 0509 04:52 abundaba vamos no habrá fútbol en Primera división pero queremos también saber por dónde pasa la última hora del Celta que ha trabajado pese a la ausencia de los internacionales Paula Montes Vigo hola

Voz 1694 05:00 qué tal Toño muy buenas tardes último entrenamiento de la semana para el Real Club Celta que ya está de vacaciones volverán al trabajo el lunes a partir de las seis de la tarde para empezar a preparar ya al partido de la siguiente semana porque no se jugará en Girona en Montilivi hasta el lunes siguiente ya tendrá a todos sus internacionales Antonio Mohamed de momento sigue preparando el parto quedó con los que tiene en la madrugada porque finalmente tiene Sixto seguirá con Dinamarca a pesar de pequeño acontecimiento vivido en las últimas jornadas hoy ha pasado por sala de prensa Júnior Alonso que hablaba de su rápida adaptación al Celta el estilo de Antonio Mohamed

Voz 5 05:37 mucho quizá necesitan una adaptación en cuanto a lo físico como yo te dije que termine bien el campeonato el semestre pasado hice toda la pretemporada la físicamente está muy bien quizá en los publico bueno uno puede pensar de que vengan a ser un poco más lenta quizás pero bueno yo tome una medida necesaria traté de hacer un gran partido de adaptarme rápido al grupo y creo que el grupo también fue fundamental para eso porque me ha recibido muy bien me me ayudaron bastante entonces M adaptación para para con el equipo fue fue bastante rápido y muy bueno

Voz 1694 06:08 igual que el equipo que lleva siete de nueve puntos posibles quiere seguir mejorando y el Real Club Celta para conseguir luchar por todo

Voz 5 06:17 no no en quizás nosotros vamos a intentar vamos a hacer todo va eso sea tenemos esa mentalidad yo creo que que esa Liga no ayudará a seguir mejorando y creciendo pienso de que tenemos que pensar de esa forma que tenemos que actuar de esa forma porque de lo contrario no sirve sino ponemos a pensar en que tenemos que dar de mitad de tabla o a ver qué pasa no no vamos a ningún lugar en hoy en día temo que empieza a lo más alto en pelear ahí arriba a todo lo que se puedan de igual igual yo creo que de esa forma banal y los resultados

Voz 1694 06:47 en el campo por la lesión de yuca debutó como lateral pero supuesto naturales el de central uno u otro le da igual

Voz 5 06:55 sí yo estoy preparado para eso como dije anteriormente bueno yo estoy preparado para jugar en las dos posiciones en donde decía entrenador que que yo pueda ser útil para para él para el equipo en hoy en día me toca estar ahí por la banda izquierda yo voy a hacer el mejor trabajo que pueda osea siempre voy a dar el cien en donde me toque jugar y si me toca estar hoy pueblos por la banda izquierda lo voy a hacer

Voz 0509 08:00 evitar otro evento que tenemos en nuestra comunidad por segunda vez en esta ocasión recala en Lugo una prueba del Wall Padel Tour allí se compite desde el miércoles allí en Lugo estamos examinando a las eliminatorias finales Sara

Voz 1946 08:11 cuatro parejas ya esperan rivales en los cuartos de final de Lugo pende este World Padel Tour hoy ha llegado el turno para los cuartos de final en los que se cruzan Pablo Lima y Marcelo jardín con Miguel Lampérez y Juan Mieres en el segundo turno optarán Juan Martínez y Francisco Navarro contra Ramiro Moyano y Luciano Capra en cuanto remate en estos partidos tendremos las semifinales ya establecidas hoy subía la temperatura en el Pazo de los deportes con este nuevo examen pues el domingo llegará la final que por cierto podrán seguir a través de Gol TV esta mañana hablaba en los micrófonos de Radio Lugo así el diputado provincial de Deportes Pablo Rivero

Voz 9 08:49 para mí no dos eventos más importantes de la provincia POYS además es no Pazo dos Deportes POYS luso no pues muy quisimos deportistas vinculados a él me pasaron tanto por las instalaciones del Centro Deportivo de vez en las fases previas antes de entrar no no lo final que bueno ahora Cores pues se den a disputar ese esa fase final do dos circuito Padel Tour