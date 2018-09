Hora 25 Deportes Galicia (12/09/2018)

cualquiera de los dos equipos que nos puede que no se iban a unos podían tocar pues son temibles no por presupuesto primero ya ella pero bueno nos tocó al Madrid estamos ahí vamos a competir yo sé que nuestro equipo tiene muchas ganas es una competición que nunca se había realizado aquí que tampoco nuestro equipo habían participado hay cuarenta minutos hay en juego y veremos lo que pasa lo que tengo claro es que al estar apoyado como va a estar el equipo con seis mil aficionados en la caldera de sal pues eso da un plus no

Voz 1178

07:14

bueno la manera Santiago sólo el mismo con el que reciben al equipo te indica muchas cosas no es una de las plazas muy yo a ver muchas veces los equipos tienen una necesidad de crear una identidad no hay equipos que les cuesta tiene una identidad él es pues el seguimiento en Santiago y con el Obradoiro no hace falta es esa identidad afortunadamente está creada esta consolidada es espontánea nace de hace mucho tiempo y no hay que hacer ningún esfuerzo no sólo a nivel ya casi como presidente de ACB nombrando una franquicia o unas en las sedes no está todo el trabajo hecho lo ha hecho su afición lo ha hecho su club equipo de trabajo Obradoiro todos los que estamos en Rusia sabemos que en muchas cosas son punteros es un fijos a no podemos Santiago no puede no puede dejar el baloncesto no puede dejar a esta en Santiago no