Hora 25 Deportes Galicia (13/09/2018)

Voz 3

01:21

el equipo me hace sentir muy bien el grupo la verdad que los compañeros que tengo me has de hacer las cosas muy fácil y la verdad que estoy muy contento de poder estar al lado de eso él fue cambia mucho el Club a eso Emma de fuerza no se corre mucho no no es de andar mucho con pelota Él fue el español acá en la mejor liga del mundo y bueno te tienes que preparar bien ahora vengo todos los días ha dado trabajo físico con el profe de la verdad que me me voy sintiendo muy bien Íñigo en ojalá que siga de esta manera ha dado trabajo físico que que sí que siento que me falta pues los trabajo de Uruguay son distintos lo haga más de fuerza como te decía Hay la verdad que que que ahora con el profe de aguas trabajo de eso aparte de trabajo en el cuerpo técnico y la verdad que me estoy sintiendo muy bien me me siento más rápido de este no me canso mucho