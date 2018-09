Hora 25 Deportes Galicia (21/09/2018)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 muy buenas tardes a todos los oyentes de la Cadena Ser en Galicia desde el papelón Ponta apuntó definirse la primera semifinal de la Supercopa que se está celebrando en la capital gallega Bosar faltan

Voz 0684 00:14 ahora mismo dos diecisiete para el último cuarto de partido llegó el ganando de veinte puntos del Baskonia pero como está remontando el Barça que está a cinco puntos siete dos veces fíjate ahora mismo tiempo muerto ya quien te ha visto muy cerquita de mi Óscar Martínez nuestro comentarista habitual en la sintonía de la Cadena SER casi al final el Barça que se ha puesto en situación de partido de conseguir remontar lo que parecía casi casi decidido a favor de Baskonia

Voz 1 00:40 sí la verdad es que el partido se ha vuelto muy igualado después de un tercer cuarto en el que el Baskonia ha ido es de veinte puntos y parece que nos quedábamos si semifinal el Barcelona base de endurecer un poco su defensa de contagiar al Baskonia de un ritmo de ataque bastante flojo pues ha podido ponerse a tiro de piedra en el marcador y bueno todavía tenemos Etienne opciones de puede SER recupera esta diferencia a falta de dos minutos cinco puntos son cinco puntos de diferencia pero bueno todavía puede el Barça intentar recuperar esta diferencia después en la otra semifinal por donde pasan las opciones del Obradoiro ante el súper campeón Real Madrid bueno yo creo que lo he logrado lo tiene que hacer un partido perfecto el Real Madrid salir un poco torrija o no porque nadie está jugando un gran nivel la diferencia es importante sobre todo teniendo en cuenta las bajas que puede tener Obradoiro que en el caso de Maxine de feudo Spain va a ser bajas importantes en el juego interior

Voz 2 01:30 gracias Óscar bueno pues esto ha sido lo que hemos vivido hasta ahora aquí en la Supercopa

Voz 3 01:35 el Baskonia y el Barça que está

Voz 2 01:37 por decidiré como decíamos luego vamos a decir cómo acaba lógicamente el partido pero vamos a ver también cómo no con el resto de la jornada para el fin de semana vamos con el fútbol los primeros el jugar serán mañana los integrantes del Real Club Celta mañana a las cuatro y cuarto en Balaídos se miden al Real Valladolid vamos a ver con qué novedades vámonos a Radio Vigo Paula Montes qué tal buenas tardes

Voz 4 01:57 buenas noches Toño el Celta afronta el encuentro de mañana ante el Real Valladolid a las cuatro y cuarto en Balaídos con dos bajas importantes la de Cabra el por sanción y la de Hugo Mallo por lesión en la lista de convocados la sorpresa es que el otro lateral derecho la plantilla Kevin no ha entrado en la lista de convocados por tanto Roncalli ocupará el sitio de Hugo Mallo parece que Mohamed volverá a la isla de cuatro atrás con Roncal en el lateral derecho Junior pasa de la izquierda central junto a Néstor será Juncal que debute como titular en el perfil izquierdo eso hará que entre otro centrocampista Bryce como principales candidatos si arriba no se descarta la titularidad de Buffalo en el sitio de existo puede haber diversos cambios lo que tiene claro Antonio Mohamed es que al equipo le faltaba algo aunque mantuvo el mismo once porque los resultados eran buenos

Voz 5 02:46 como el equipo va ganando uno a veces no no tocaba eh no se porque fugitivo una un conocimiento entre ellos pero yo sabía que al equipo le faltaban cosas lo tenía claro soy el primero que que sabe entonces me parece que mañana el partido

Voz 6 03:12 una carga psicológica en la paciencia

Voz 4 03:14 cómo ve al rival de mañana el mixta del Celta

Voz 5 03:16 con un repliegue en su campo ante la pareja hace repliegan rápidos buscaremos es sorprender cuando cuando ellos intenten atacar contragolpear y después jugando en campo rival todo el tiempo poder ser inteligentes y buscar lo desequilibra poner nuestro futbolista a todos nuestros mejores futbolistas mano a mano con los rivales parece un estamos buen manejo de balón recorrer el campo no ancho rápido lo que es y les manejo de pelota para poder poner a los jugadores que elegimos mañana en una situación de mano a mano para para desequilibrar

Voz 4 03:50 el Valladolid recordemos que no ha marcado ni un solo gol en lo que va de temporada

Voz 2 03:55 gracias Marcy Varela nuestro compañero desde Radio Vigo y en Segunda División una cita para mañana hay otra para el lunes mañana a las seis Zaragoza Lugo Sara Monsieur de radio y luego con qué novedades muy buenas

Voz 1509 04:05 muy buenas tardes Toño los chicos del Club Deportivo Lugo ya están en Zaragoza preparados para el partido de mañana en La Romareda a las seis de la tarde en tierras han quedado Campa Badal por sobrecarga en aductores is San Emeterio que corre peor suerte esta mañana el club emitió un comunicado para anunciar la intervención quirúrgica del jugador en el partido del Albacete rojiblanco se lesionó en la rodilla derecha y finalmente habrá que operar estamos hablando de unos plazos de recuperación de hasta dos meses hoy el rival es uno de los más complicados de la segunda división el míster así lo reconocía en rueda de prensa un equipo que juega con el balón con buen ritmo y con intensidad

Voz 7 04:41 bueno el rival es un rival al que tiene el balón que es intenso que tiene ritmo que tiene delanteros muy buenos llevamos en general es un equipo que ataca y ataca bien y después ahora de gente también es un equipo que tiene equilibrio es un equipo que maneja bien los dos conceptos de juego un rival importante porque tiene jugadores importantes

Voz 2 05:03 lo he dicho para lunes queda el duelo entre el Depor y el Granada que se va a jugar a las nueve cómo están los de Nacho González a dos días para ese partido a darme buenas

Voz 0018 05:10 hola qué tal buenas tardes dudas en el Depor en el lateral izquierdo y le da vueltas Nacho González a quién va a ser el inquilino en ese coste

Voz 4 05:17 Zurdo os aún que es el único

Voz 0018 05:19 que se quedaría como lateral natural en esa posición después de las lesiones de caballos de Dubarbier aunque Nacho le da vueltas porque ha reconocido en el Marca que está preocupado por cómo ha afectado el verano a Saúl también ha aprobado con Eneko Bóveda hoy ha descendido a Saúl uno de sus compañeros Pablo Marí lo hacía en Abegondo

Voz 0503 05:37 pero que esta semana para Saúl podría ser una oportunidad de jugar pero que Saúl estabas esta semana ya no sólo esta semana va a raíz de también los traspiés que ha tenido o ha podido tener durante la pretemporada creo que siempre entrena bien creo que siempre está dando dando el callo así que bueno es una semana que él sabe que tiene posibilidades de poder entrar en el once islas para mí ha entrenando muy bien eso ya como ya he dicho será decisión del míster el que entre Bono

Voz 0018 05:58 hoy el Depor ha regresado al trabajo se prepara para el duelo del lunes ante el Granada además de las dudas en ese lateral izquierdo también falta por confirmar quiénes serán los integrantes de ese rombo con varias probaturas con Álex Bergantiños con Pedro Mosquera y sobre todo con quién va ser el inquilino de esa zona de la media punta a las nueve de la noche nueva jornada será el segundo partido del Depor

Voz 8 06:21 esta temporada en Riazor y eso que ya estamos en la jornada seis muchas gracias Adrian y la previa de la jornada de Segunda B para los equipos gallegos Oswaldo García hola

Voz 4 06:28 efectivamente Toño todos los partidos de nuestros equipos en la Segunda División B en el Grupo I se juegan en domingo esta jornada a tenemos un nuevo derbi será en Vigo y se miden a las doce de la mañana Celta Bay Rápido de Bouzas situados en polos opuestos en la tabla clasificatoria los celestes llegan con la moral recuperada tras vencer en el último encuentro el jugador del Rápido de Bouzas Sergio Santos analiza al rival

Voz 9 06:57 muy un partido decepcionante Hulk completo sobre todo igual lo lo votamos a favor intentara una pero esto hay que hacer pasión que completé precisamente porque ellos equipo que va a llevar el peso sobre todo

Voz 4 07:11 por otro lado el Pontevedra también madruga a la misma hora juega en Boadilla del Monte con el Internacional de Madrid un recién ascendido es probable el regreso a la convocatoria de Adrián León también juega en la capital el Coruxo tras encajar el primer resultado negativo de la temporada visita ahora el Fernando Torres ante un Fuenlabrada con más problemas de lo previsto en lo que va de Liga eso Santi y San Mamés del Coruxo cree que es un buen momento para sumar los tres puntos

Voz 10 07:40 es verdad que el Fuenlabrada quizás no me equivoqué que era el año pasado pero así siempre es un equipo peligroso de dos jugadores de calidad con un equipo porque tienen un buen presupuesto hoy y siempre tiene gente buena a principio de temporada igual no tienen tan claro a qué juegan y podemos meterles mano

Voz 4 07:57 el Deportivo fabril viaja hasta el Plantío frente a un Burgos en puestos de descenso quiere comenzar ya su escalada en la tabla clasificatoria por ahora a pesar de los resultados ante los equipos de la parte alta hay tranquilidad

Voz 8 08:10 quién la casa deportivistas ya que el equipo crece a pasos agigantados y tenemos además la pena

Voz 1 08:16 es uno de la Liga de hockey como otros duelos Barça tras el triunfo de los coruñeses en la Supercopa el pasado domingo Adrian

Voz 0018 08:21 juega el Liceo mañana la OK Liga después de la Semana de homenajes después de ganar la Supercopa al Barça recepción en el Ayuntamiento el homenaje de la ciudad también se lo quieren mañana con el inicio de la OK Liga de la liga regular han visitado Radio Coruña el entrenador Juan copa también el porte Erazo de este liceo Xavi Malikian los dos quieren un Palacio de los Deportes de A Coruña mañana lleno con más de cinco mil personas para recibir al Barça

Voz 11 08:46 quería escribir un libro y saber lo que es un equipo como el nuestro de todos los viajes todo el gasto físico que tenemos que vengo un año entero con nosotros va a hacer un libro que seguramente tendrá muchas ventas porque es espectacular

Voz 1187 08:58 sido lleno no hay ningún club en Europa que puede decir que cinco mil personas en un partido de hockey hay el año pasado pues lo vimos y esperemos que sábado sea otra vez un Unami un ambiente de esos de de las noches grandes