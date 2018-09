Hora 25 Deportes Galicia (24/09/2018)

Voz 0995 00:00 tiempo en Hora veinticinco para el deporte gallego un saludo de Toño Bermúdez en nombre de la redacción de deportes de la cadena SER en Galicia mirando la clasificación de la Primera División cualquier céltico estaría satisfecho viendo a su equipo ha encaramado han puesto Champions viendo al equipo a cuarto dejó mal sabor de boca el empate cedido ante el Valladolid porque se volvió a las andadas dejándose remontar encajando tres goles en Balaídos ante el equipo pucelano Paula Montes buenas tardes

Voz 1694 00:24 qué tal Toño muy buenas tardes poco tiempo para lamentarse de lo perdido en Balaídos ante el Valladolid el Celta ya piensa en el miércoles y en la visita Mestalla para medirse al Valencia el equipo de Antonio Mohamed recuperará Gustavo Cabral para ese partido aunque parece poco probable que Hugo Mallo pueda hacerlo todavía no ha recibido el alta médica eso sí este lunes ya ha empezado a hacer trabajo individual su ausencia fue notable ante el equipo pucelano todos los goles llegaron por su banda tres los de un equipo que todavía no había marcado en Liga seis en los dos últimos partidos hay muchas cosas como dice el técnico del Celta en las que hay que incidir

Voz 1 01:01 nosotros no no perjudicó mucho lo doble tan rápido porque deja puede jugar como como hemos dicho plan de partidos el rival se sintió que no tiene nada en la mano y cambios su planning como nosotros pensamos tener perdía fáciles a partir del minuto lo empezamos a hacer el año que viene el arco más cerca bueno un gol y nosotros lo empezamos nada a perder confianza hacemos el tercer gol y otra vez dejamos atrás buscando el gol lo conseguimos dejamos de jugar así que un resultado criminal sino justo el análisis que puedo hacer que que hay que mejorar un montón de de situaciones un equipo serbio no teniendo un gol de diferencia dos veces no no puede empatar el partido

Voz 1694 01:40 mañana el equipo realizará su último entrenamiento antes de conocer la lista de convocados y los jugadores que viajarán evidentemente a Valencia para medirse al equipo che en Mestalla las noticias que a pesar de las sensaciones malas en el partido ante el Valladolid el Celta sigue con ocho puntos en puestos Champions queda mucho por delante

Voz 0995 02:00 gracias Pablo en Segunda División tenemos un duelo poco más de siete minutos para su comienzo es el del Deportivo que tiene a su afición sentándose en el estadio de Riazor para intentar sumar la actitud la tercera victoria de la temporada ante un rival complicado como es el Granada comienza a las nueve conque once sale Nacho González Fraga Hermida Riazor muy buenas

Voz 1022 02:17 qué tal muy buenas estamos a menos de diez minutos de que comience el partido aquí en un estadio de Riazor donde hoy de nuevo hay que convivir con grúas y con andamios donde aproximadamente diez mil abonados han tenido que cambiar de nuevo su ubicación habitual precisamente por estas obras de reforma de las cubiertas del estadio municipal Coruña es el Dépor quiere ofrecer la segunda victoria de la campaña a sus aficionados y enfrente va a tener un Granada que no conoce la derrota en lo que va de Liga los marcadores de esta jornada provocan que si vence hoy sea UPA hasta la cuarta posición y para conseguir esos tres puntos Nacho González ha dispuesto un once con Dani Gimeno la portería una defensa compuesta por David Simon Is Saúl en las bandas con Pablo Marí ir Duarte en el centro de la defensa por delante de ellos Pedro Mosquera escoltado por Didier Moreno IU Vicente Gómez en el enganche estará Carles Gil ya arriba Carlos Fernández un Quique González que vuelve luego de haber caído lesionado en el choque de Tenerife recuperación prácticamente milagrosa y hoy directo al once titular el partido como te decía comienza en menos de diez minutos este apasionante de por Granada

Voz 0995 03:29 hacia Fran suerte aldea porque ese duelo el otro equipo gallego de la categoría asaltó la Romareda se impuso al Real Zaragoza de los dos tantos el que ha quedado para el recuerdo es sin duda el que consiguió Carlos Pita desde el centro del campo Sara mil hit de hola

Voz 1509 03:42 muy buenas tardes Toño en Lugo porque vamos a hablar en Lugo sin del golazo de la magia que hizo el sábado del capitán Carlos Pita desde la medular del campo no lo piensa no lo duda pega tal zapatazo que manda el balón al fondo drama allá por el centro de la portería el escuchamos

Voz 1883 03:57 tengo un muy bonito venga a se hayan dado ambos traté de aprovechar la situación por suerte pues fuimos que que nos de tranquilidad de que no se debe confianza para para seguir estábamos Facenda que sobre todo cambiado un poco esa esa dinámica que estábamos llevando encanto encanto y sobre todo pues con peine porque sabía que que que pegar balón para para que te visto no pudiese llegar a la verdad que golpeo soy muy B de marcar ese gol en un escenario como Romareda

Voz 1509 04:29 ese gol ayudó a que el Lugo recuperasen la confianza que necesitaba tanto dentro como fuera del campo tras dos derrotas consecutivas en Liga a pesar de que el equipo se mostró durante la semana pasada más unido que nunca entre la afición comenzaba a cundir el pánico parece que los rojiblancos comienzan a hacer tradición eso de marcar goles desde la medular del campo el año pasado le tocó a Juan Carlos desde los setenta metros y ahora le llegó el turno al capitán que decía al final del partido que podría ser uno de los últimos de su carrera

Voz 0995 04:57 y completamos el repaso futbolístico como otra jornada en la segunda B con contadas bueno con una sola victoria gallega en la categoría Oswaldo García Radio Pontevedra buenas tardes

Voz 2 05:04 qué tal Toño sólo el Celta B suma en esta jornada de los cinco equipos gallegos que militan en la Segunda División B en el Grupo I y lo hizo en el derbi ante el Rápido de Bouzas los celestes tardaron tan sólo veinticinco minutos en abrir puerta a partir de ese momento los locales se hicieron dueños del partido tres cero preocupa la situación del Rápido de Bouzas que no sólo no ha ganado en esta Liga sino que además no ha marcado ningún gol todavía con un diferencial de menos doce abultado el resultado el Pontevedra de Madrid también tres cero frente a un internacional de Madrid que logró anular a los granates tras marcar de penalti Luismi cree que el resultado es totalmente injusto que ha sido demasiado castigo

Voz 3 05:51 algo para lo que hemos merecido yo creo que hemos merecido mucho más pues por el tres cero que no haya visto el partido parece que que ha sido

Voz 2 05:58 baño no ha sido maño tampoco gana y se coloca ya como penúltimo el Deportivo fabril dos uno ante un Burgos que sale de los puestos de peligro los deportivistas se adelantaron en el marcador pero no fue suficiente ya que tras el descanso el Burgos fue muy superior llevándose finalmente la victoria mientras el Coruxo no aprovechó las numerosas ocasiones que tuvo en el primer tiempo y lo pagó caro dos cero Alberto detenía un penalti en los primeros instantes del choque el Fuenlabrada lograba marcar en el último minuto de la primera parte desde ese momento las acometidas sobre la portería del equipo de Jacobo Montes fueron constantes segunda derrota consecutiva el domingo llega el líder la Ponferradina

Voz 4 06:45 balón tras el gran

Voz 0995 06:48 espectáculo vivido durante dos días en Santiago en el Fontes do Sar con la Supercopa que se llevó al Real Madrid llega una nueva temporada en la Liga ACB esta temporada habrá partidos entre semana de hecho la liga comenzará el jueves con el Gran Canaria Barça y los dos equipos gallegos si jugarán el fin de semana lo harán además en casa el Obradoiro que reanuda hoy los entrenamientos tras la Supercopa recibirán SAR el sábado al San Pablo Burgos y el Breogán que jugará ante el Joventut el domingo a las cinco pendiente de encontrar en el mercado un sustituto a Henk Norel Sara

Voz 1509 07:17 la selección celeste ya tiene puesta la cuenta atrás en seis días que se dice pronto volveremos a la ACB doce años después va a tocar sufrir eso lo tiene claro tanto el equipo como la afición pero el sabor de boca que han dejado ayer los celestes en el último amistoso anima al Pazo el Fuenlabrada cayó ochenta y ocho ochenta y uno ante el hebreo las vibraciones comienzan a ser positivas pues ya en la cancha hemos podido disfrutar de recibo que anotó veintitrés tantos de los ochenta y ocho y Brown benemérita empieza a encontrar su sitio y el agotamiento físico es mucho menor que el de comienzo de precampaña aún así la enfermería sigue acumulando una buena lista de espera tenemos a ARCO a Uri Beach Kinsey Vidal tocados el técnico vasco cuenta que poco a poco se van incorporando

Voz 5 08:00 bueno vamos a ver prácticamente vamos día a día y confió en que hermano llegue confía en que Bilal llegan que basado muy justo y confío en que quién sí llegue aunque no hay más

Voz 1509 08:14 pero además Norel esta tarde pendiente de pasar por quirófano su sustituto que apunta el nombre de Geron Jordan podría incorporarse esta misma semana

Voz 0995 08:22 y cerramos con fútbol sala en la primer división operarlo de Ferrol sumó la segunda derrota la primera había encajado ante Cartagena la difícil salida le llegó la segunda a la que tenía la pista de Palma Futsal los de Diego Ríos hicieron un partido que dejó satisfecho su técnico pese a la derrota

Voz 4 08:37 a mi equipo me gusta mucho es cierto que hemos perdido pero hemos venido a una pista muy complicada y creo que hemos competido muy bien en muchas fases del partido sobre todo notando aparte creo que hemos merecido más yo evidentemente la eficacia está ahí iba Ibarra tuvo un nivel altísimo creo que en la primera parte inicial mejor ellos tuvimos muy muy muy buenas defensas ahí media pista pero parecía que nos costaba mucho robar y correr con el paso de los minutos creo que estuvimos mucho mejor y sin embargo ellos es un es que son muy eficaces tiene muy buen equipo Isi pusieron ya tres uno ya como el cuatro uno pues intentamos revolucionado un poco el partido como el portero jugador creo que no salió bien porque no os digo más posesión insistimos se hasta el final