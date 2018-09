SER Deportivos Santiago (03/09/2018)

Voz 1 00:00 no

Voz 1621 00:04 muy buenas tardes como decía va cojo hasta las cuatro Más Deporte la antena de la serie y en la antena de radio Galicia hoy comienza la nueva temporada de de radio en él la Ser también como no aquí en Radio Galicia como ya habréis comprobado desde primera hora de la mañana Togo nuestros oyentes ustedes vosotros pues ya habréis notado algunos cambios como la información local de la mañana las ocho y veinte las nuevas sintonías que abren los distintos espacios informativos de programación también este de SER Deportivos que arranca eso sí con este horario que ya os resultará familiar de la pasada temporada comenzamos con ganas de contaros todo lo que vaya pasando durante la temporada en el deporte de Compostela y su entorno y la verdad es que tenemos la suerte de tener deportistas y equipos en la élite lo que siempre ayuda desde luego vamos con todo una temporada más aquí en Radio Galicia en nuestra emisora de la Cadena Ser

Voz 1704 01:01 como a todos nos tenemos que acostumbrar pasó en el Elías mi compañero lo técnico que como extrarradios hacen equipos

Voz 1621 01:07 que está atrasado trasladó el cristal para que desde el control de sonido todo suene como debe incluir en también las nuevas sintonías a las que nos tapamos habitual

Voz 1704 01:14 nosotros ahí al otro lado de la radio viéndonos como sea a través de los dispositivos móviles otra vez

Voz 1621 01:19 Internet con la aplicación de de la SER

Voz 1704 01:22 con esta sintonía arrancamos la temporada dos mil dieciocho diecinueve del SER Deportivos y lo hacemos como un gran protagonista de las últimas horas destacando en la actualidad más reciente del deporte compostelano el gran Borja Golán que ha vuelto a hacerlo esta vez en Austria en donde ganó en un disputado partido al inglés pese George Parker por tres dos ocho once once cuatro diez doce trece y trece once y once seis bueno pues conseguía de nuevo ser campeón de Europa tras el título que ya había conseguido en dos mil dieciséis así que Borja es

Voz 1621 01:54 ya vi campeón de Europa llegaba cansado pero muy feliz ayer a mediodía al aeropuerto de Lavacolla ya era recibido así

Voz 3 02:21 la buena Borja que siempre da unas horas después de conseguir por segunda vez ser campeón de Europa ahí llegar aquí a tu casa al aeropuerto con toda tu gente esperándote soledad me daba un poquito de miedo porque a mí estas cosas agradezco muchísimo por supuesto

Voz 1001 02:34 que no el el que hayan venido y el que más Jean animador ya no solo hoy sino siempre que voy al gimnasio o en casa o en cualquier momento siempre tiene una palabra de aliento y eso pues al final se notan en tu preparación en tu motivación y al final pues cuando ganas partidos así pues está es muy bonito no poder compartirlo con con el cariño de la gente con la gente entonces bueno contento de llegar a este gran parte de Europa ahí bueno esperemos que sea el inicio de bueno que me dé confianza para seguir una temporada buena que igual es la última entonces a ver a ver qué tal va

Voz 1704 03:07 de diferente este al de hace dos años precisamente por eso porque pasa el tiempo

Voz 1001 03:10 pero bueno es a ser campeón de Europa si a ver la final de hace dos años yo no parte de favorito juega con el además el campeón del mundo en ese momento el francés Gregory Gaultier y claro era un partido muy complicado entonces la adrenalina ahí que al ganar fue impresionante ahora quizás en este pues jugaba contra un jugador que yo era el favorito pero también las circunstancias en diferentes yo te decía que en mayo pues me lesioné de la rodilla me dice bueno bastante daño cruzado no sabía si iba iba a poder seguir jugando no entonces pues está Vitoria sale bien porque de no saber si puede jugó para ganar un torneo de este calibre pues la verdad es que sí son buenas porque fui haciendo un trabajo muy progresivo durante estos meses eh Paredes dos dos tres semanas sin hacer nada hay a que bajase la inflamación y a raíz de ahí bueno estoy en haciéndome pruebas los médicos decían que había habido copera de otro me decía que igual no no sabían ni ellos entonces porque en las resonantes que parece que está muy dañado el ligamento pero bueno por ahora funciona bien ha ido bien en estas últimas semanas y meses no me ha dado problemas no se me he hinchado Ny se encuentra la rodilla bastante estable pues al final espero aguantar un poco la acción es la la para mí el escuelas pues es un modo de vida no el levantarte por la mañana de hacer un buen desayuno e ir siempre con una mentalidad ha con con con metas cada día a entrenar a superar te es un modo de vida ya te digo de llevo haciéndolo sí desde los nueve o diez años Si ya más en serio desde los diecisiete dieciocho no entonces es algo que me encanta pues está claro que la competición es algo que me llena también no no compites al final por dinero al final hombre está claro que necesitas vivir allí por eso pues tiene que usar tus patrocinadores las ayudas son muy importantes pero al final el deportista compite por por retos no

Voz 4 04:55 hoy y eso es lo que lo que me hace feliz tengo la suerte que mi familia me apoya mi mujer es la que está más en casa no y cuando me voy pues tiene que cuidar de mi niña al final ya no eres tú ahora el lunes con ya no pueden ser tan egoísta como para pensar en ti solo peruano por ahora tengo la posibilidad de seguir viajando y seguir cien por cien tensando los descaste que también es importante

Voz 1704 05:17 pero el gran éxito del fin de semana que para empezar esto

Voz 5 05:21 la nueva temporada de radio deportiva no ha estado nada mal

Voz 1621 05:25 los con todo

Voz 1704 05:59 en su primer partido de pretemporada ante el Fuenlabrada tienen noventa y cuatro tras prórroga eh bueno para no perder la costumbre de la pasada temporada en la que tuvimos tantos partidos que la perdió más pronunciar como perdió pero al final también alguno consigue sacar adelante bueno pues en la prórroga Kostas Vasileiadis con máximo anotador veinticuatro puntos veintidós metió Nacho Llovet Pepe Pozas que se hizo un Larry Bird que denomina así un poco Alcan Ashton como aunque quizá caraqueño desde la línea de fondo e escorada a la derecha del tablero por detrás de verdad sobre la línea de fondo pero ya por detrás de la línea de tablero tuvo que la que lanzar y hacer una perfecta parábola para lo dicho por encima de la tabla acabar Renfe estando así se contaba en directo en la retransmisión del partido cuatro segundos trece segundos tiene que lanzar Pozas va a saco José Ajero sabor a Pedro J

Voz 7 06:55 ha hecho Larry Bird que hiciera nada

Voz 1704 06:57 pues no puedes ver repetido todas las veces que queráis Ashton el del base malagueño El equipo el Monbus Obradoiro vuelva a jugar esta tarde lo hará a partir de las cinco se podrá ver en Movistar pero también en gol eh porte porte vete sí que los que lo tenéis la plataforma ver el partido esta tarde ante UCAM Murcia veremos así esperamos que esté recuperado peniques Paech que ayer acabó un poquito tocado el partido esta mañana entrenó junto al resto del equipo así que veremos si juega luego vamos con más del encuentro de ayer con lo que dijo otras él mismo Moncho Fernández Icon nuestra primera tertulia de basket de la temporada en fútbol segunda jornada de Tercera División el campo sumó la segunda victoria en San Lázaro seis de seis en cuanto a puntuar a sumar para el campeón de Liga que en esta ocasión derrotó por tres cero al céltica con goles de Sergio Pereira habrá Isabel Enda Ia Aythami Perera una semana marcada para el Campos por el partido del miércoles en Copa el Rey eh conectará El mensajero en la isla de La Palma que que una semana atípica con muchas horas de viaje de por medio en fútbol sala es del pasado fin de semana se disputó el torneo Burela bonita el Santiago Futsal acabó tercero hervía en semifinales ante el equipo Burela uno dos a uno y con ese mismo marcador se imponía en el partido por el tercer y cuarto puesto al no haya Portús apostólica ganaba anoche Santi Valladares por dos a uno en el torneo se impuso con mucha claridad y contundencia el Palma Futsal fue el el ganador del mismo el equipo santiagués bueno esta tarde al trabajo y cerrará la pretemporada con amistoso será el próximo sábado a las siete y media en una lata ante Oprah rulos el triatlón abusiva mueren al dar a Straw logró la medalla de plata en el Campeonato de España de distancia olímpica sólo por detrás lógicamente a un lado lógicamente ganado queríamos decir pues Roberto Sánchez y pidió a opción muy conseguía pues esa medalla de plata segundo en el podio en esa prueba que se disputaba en A Coruña tres y veintinueve con más detalle vamos a analizar algunas de las cosas que han ocurrido en las últimas horas en la jornada deportiva del fin de semana antes del gas con más pausa en esta primera tertulia de Vázquez pero primero porque si les agradece también que nos acompañe la publicidad Celia dale

Voz 1610 13:46 hace poco la clave está en lo que tú acabas de decir el primero está en acostumbrarse a la cultura del basket a las nuevas situaciones en lo que se refiere a las ganas nosotros lo bien a las intenciones en ese aspecto muy bien además bueno el grueso de veteranos eh Messi está ayudando mucho no pero bueno siempre decimos que los grupos tienen que pasar un sarampión digamos cuarenta años

Voz 1621 14:06 la fiebre muy alta otra novedad de este circuito Movistar más servir para ensayar ya se hizo ayer con la pista más ancha en en los laterales lógicamente Gemma Sánchez mayor de mayores dimensiones eh los laterales para que haya más espacio entre la línea de banda Ilha de la que marca el lanzamiento de triple Moncho recordaba que él lleva tiempo defendiendo esa modificación en las dimensiones de las pistas

Voz 1610 14:33 bueno sí seguro que sí la entrevista soy un acérrimo defensor de la pista está como está creo que es una gran idea es una maravilla porque la pista estrecha a pista así que tendrá el tamaño de hace muchos años que los jugadores ya no tienen ese tamaño para mí es es un acierto oí así una grata sorpresa y ojalá en un futuro se convierta en un arreglo

Voz 1621 14:57 en un futuro Ojalá próximo en para que las dimensiones de la pista sean las que practicamente creo no recuerdo yo ningún contrario a al respecto prácticamente todo el mundo demanda no que la pista ha sido un poquito más ancha y sea sobre todo en esos laterales entre la línea de tres la línea de banda pues un poquito más ancho como cómo se va a jugar ar ya ayer Isère jugarán los próximos partidos de esta gira de pretemporada último teniendo en cuenta que era el primer partido de la pretemporada recordaba Moncho que tienen que adaptar el trato bajo para todos los jugadores para el equipo de manera un tanto atípica respecto anteriores pretemporadas por las ventanas FIBA teniendo en cuenta que ellos este año también antes de que comience el campeonato de Liga están ahí esperando ojalá Supercopa que se va a jugar en la Liga de Oscar

Voz 1610 15:44 bueno pues como todas o eh con mucho sesiones Bono hacer una pretemporada atípica para para nosotros sigue para todos el tema de las ventanas yo creo que hemos nos tiene a todos expectantes porque digamos que al colofón de la pretemporada vamos a perderá a muchos jugadores y sin duda para nosotros también hay un hay una fecha marcada en rojo que es la Supercopa no una semana antes de de la Liga entonces bueno está siendo una pretemporada en este aspecto como diferente

Voz 1621 16:12 yo lo mato de pretemporada tras el partido de esta tarde ante el UCAM Murcia a las cinco eh recordamos la expedición de a regresar a casa y sus próximos partidos ya el próximo viernes más cerquita para que todos los que quieran puedan ir a ver en directo a a este nuevo Obradoiro en la cuarta edición de el lanza esta Rías el viernes

Voz 5 16:31 a las nueve y cuarto Obradoiro Alba

Voz 1621 16:33 y en Villagarcía antes a las siete jugarán el Gran Canaria y el UCAM Murcia ya el sábado a las seis el tercer y cuarto puesto y a las ocho y cuarto la final veremos ya el sábado en qué horario encaja el encuentro del Obradoiro que lógicamente dependerá de lo que antes haga en en la jornada de la tarde noche del viernes en unos minutos tertulia de basket pero antes a vuelta de más publicidad más del fin de semana

Voz 17 17:00 eh Morfeo

Voz 18 17:02 deja de dormir ya han comenzado las rebajas en pero este siempre igual en voz ello estamos de rebajas tenemos todo lo que necesitas para descansar bien somier es colchones almohadas en hórreos setenta La Tienda del buen descanso mi estamos

Voz 19 17:20 tras ser aventurero en las redes sociales Twitter arroba ser aventurero quien Facebook Ser aventureros

Voz 20 17:34 la electricidad ese gran avance que están en corto Nos ha adaptado tanto como la longitud el cable de la UNAM para el cargo y ahora hasta los coches necesitan cable bueno no todos

Voz 3 17:47 entonces yo estaba con baterías recargables con doce cómo piensas

Voz 12 17:52 aprovecha las condiciones especiales de financiación lee esperamos in Compostela móvil concesionario Toyota para Santiago en Milladoiro abierto sábados por la mañana

Voz 21 18:01 narrado Lane se sembró os Intrum

Voz 22 18:04 Alicia desfilan en Santiago Botello

Voz 23 18:07 sin más caras diga Ron Madame Rosa Galán pantallas peli Caídos federalista huye de volantes su bonitas de San Deus Julio unos

Voz 22 18:17 dado hoy acto de Setembre desde Obradoiro hasta doce corriente cinco EPO las rúas de Fonseca Pilar Nova Shell virus preguntó de Cervantes sea inmaculada ven participar Galicia Camiño

Voz 1704 18:42 vamos con el fútbol en la segunda jornada de la Tercera División repitiendo como local jugando en San Lázaro la Sociedad Deportiva Compostela volvió a sumar otros tres puntos segundo triunfo tres a cero al Celtic haga los goles en esta ocasión de Bright da Sergio Pereira y Aythami aún falto de rodaje también en este caso el compost pero mientras tanto ganando sumando de tres en tres dejando la portería a cero la portería en la que ha empezado por cierto y seguro en los dos partidos que que lo hemos visto en sala pero Lorenzo Ribeiro a la conclusión del partido que se jugó en la tarde del pasado sábado Ein en San Lázaro reconoció Iglesias que no empezaron bien no se metieron en el partido comer hubiera gustado pero no yo ya hablado una vez que se abrió el marcador que cayó el primer gol ahí ya cambió todo

Voz 25 19:26 no entramos muy bien en el partido de hecho en los quince veinte primeros minutos eh diga tuvo varias ocasiones bastante claras a partir de ahí pues bueno creo que que nos fuimos encontrando un poquito dentro del campo y aquí viene el gol de de Sergio y a partir de ahí pues bueno cambia totalmente el escenario sin llegar a ser un muy buen partido por nuestra parte porque creo que que estuvimos por momentos muy perdidos con falta de ritmo y además creo que que sacamos el partido adelante con solvencia y después en la segunda parte pues bueno eh ellos intentaron contragolpear en alguna vez pero era más por errores nuestros que que por aciertos de ellos bueno nos quedan dos partidos ahora Copa hay ir a Londres el domingo y bueno hay que ir hay que ir ajustando esas cositas igual que casas que se quedó fuera al final podría jugar perfectamente pero consideramos dejarlo fuera por presumir

Voz 1621 20:20 Aythami el delantero canario que ha llegado este pasado verano a la plantilla por si alguien ha estado tan tan despistado durante el verano vamos a recordar que ese fue el pichichi del equipo primo que se fue a la década Torrelavega y que desde Canarias el campo se ha traído Aythami un nueve que bueno pues puede jugar también cayéndose a veces a la banda pero que durante la pretemporada sólo había hecho un gol bueno pues el pasado sábado ante el céltica abrió su cuenta en Liga primer gol de la temporada le preguntábamos por la importancia que para el jugador puede y debe tener el el y marcando goles Si sacando un poquito esa mochila no que que pueda a lo mejor llevar encima por esa sombra alargada que ha dejado pues un jugador como Primo en el seno del equipo

Voz 25 21:05 sí sí sí además yo creo que participo muy bien el otro día jugábamos contra contra un equipo que bueno que que queríamos hacerle daño entre líneas con jugador un falso nueve como era Santi hacerlo un poquito más daño por fuera con Miki con Bryce hoy con la dupla de centrales que había en el equipo rival Capi ir Emilio pues eh ellos que juegan directo balón para oí demás pues queríamos un nueve un poco más referencia dejará Santi con remesa ir por detrás para para poder asociar si en este caso pues eh el sacrificado fue Miki de inicio mandando al esa banda para para buscar bueno hacer daño de de de segunda jugada de segunda llegada eh más que jugar al espacio después en la segunda parte sí que el partido se rompió un poco y ahí es cuando entra Miki fresco y bueno ya visteis que en tres minutos Género tres ocasiones casi

Voz 1621 22:02 otro que ha empezado francamente bien es jugando un poquito más adelantado en el primer partido porque ejerció de nueve y el otro día un poquito más retrasado Santi según de dos muy buenos partidos de de este jugador esto que decía ya que Iglesias es un jugador que entre líneas

Voz 25 22:19 ya se hablaba el año pasado ya lo dijeron otros entrenadores de otros equipos es un jugador que se maneja muy muy muy muy bien eh Le puedes mandar un ladrillo que él te te te va a dar continuidad a la jugada Ivano ya te digo la semana pasada por ejemplo jugó de nueve pero de falso nueve y donde hacíamos daño donde queríamos hacer daño ahora con la velocidad por fuera hoy le metimos un tío referencia para que no se peleará con con esos dos centrales y aparecer más es más cómodo y ahí podría jugar donde quisiera Si después cuando no hay pelota fuera un poquito más agresivo estamos trabajando en ello estamos trabajando en ello sí sí sí laxante aparece por distintas zonas del campo pero todo eso está pautado oí cuando se va alguien aparece en esa zona allí tiene zonas pautada es donde no puede perder Yvonne de puede jugar hacia adelante bueno hay que XL es ese es tan real

Voz 1621 23:20 ya ya que gracias porque a veces se le pide un poquito más de trabajo no cuando no tiene el balón pero sabemos cómo son algunos jugadores que tienen mucha mucha calidad pero después lo de correr presionar por le cuesta un poquito más eh pero bueno sentí segunda que ha comenzado muy muy bien la temporada y por último Sergio Perela autor del primer gol del que Yago Iglesias reconocía lo siguiente

Voz 25 23:40 el ya se lo dije el otro día como como no te puede poner tanto el año pasado bien un poco a raíz de esa evolución que estamos intentando meter nosotros sabemos que sobretodo en casa el ochenta por cien de los equipos van a esperar a que nosotros fallamos un pase y contragolpear entonces estamos intentando pues meter una evolución en eso para para protegernos con con pelota él es sólo entiende perfectamente idea hecho el gol de él viene precisamente por ese posicionamiento por dentro está

Voz 1621 24:10 bueno pues el equipo que entrena esta tarde mañana también en tren el viaje hacia Canarias mañana viaja hacia Canarias en donde jugará eliminatoria de la Copa del Rey ante el mensajero el miércoles será una semana como decíamos ya antes atípica ya que con los desplazamientos y demás el equipo navarro no va a regresar a Santiago hasta el jueves entrenarán de nuevo el viernes por la tarde y el sábado por la mañana el domingo partido en el campo poder a Londres primero como visitante de la presenta temporada será el domingo a las siete en el campo de Homo Racing ya antes de hacer una nueva pausa e ir con la tertulia basket en cuanto al fútbol sala recordara que el Santiago Futsal participó durante el fin de semana en ese torneo de Burela primer partido en el que perdí ante el Burela Pescados Rubén dos uno ganaba por el tercer y cuarto puesto que acababa tercero en la en en en el torneo Inti esta tarde vuelve a los entrenamientos el último partido de pretemporada será el sábado a las siete de la tarde y media en gama lata ante OPA Rulo de Ferrol le quedan ya menos de quince días para el inicio liguero en Santa Isabel será el domingo dieciséis de este mes de septiembre a las doce y media del mediodía se va a ser horario como local en Santa Isabel doce y media los domingos su primer rival será recordamos el bisontes de Castellón ya es evidente así lo evidenciado pues la pretemporada en el que el equipo ha sido competitivo ha ganado algunos partidos otros no pero algo ha quedado bastante caro que falta al menos un fichaje un pívot una referencia arriba quizás lo ideal serían dos jugadores de corte ofensivo pero al menos un pívot eh pívot puesto tan específico como el del pívot le viene como anillo al dedo le vendría como anillo al dedo al equipo santiagués veremos si en las próximas horas hoy y mañana como muy tarde pasado pueda haber novedades al respecto tres y cuarenta y seis claro que sí vamos de inmediato con la primera tertulia de basket en el Ser Deportivos de radio Galicia

Voz 1621 27:54 hola buenas tardes Sergio del POM qué tal Sergio muy buenas tardes Pepe Casal qué tal muy buenas Pepe

Voz 3 28:00 hola muy buenos todos los tres bueno

Voz 1621 28:03 pregunta primer lugar Óscar Qué primera impresión nadie te deja el partido de ayer del del Obradoiro

Voz 34 28:09 no

Voz 0880 28:11 bueno es un equipo que iba muchísimos tiros de tres que consiguió tirar últimos tiros libres más practicamente que que en la gran mayoría de los partidos de la temporada pasada en el que algunos jugadores han demostrado ya bueno pues dejar detalles de calidad que algunos otros incorporaciones les cuesta todavía le falta todavía ritmo y algún jugador de la temporada pasada que tampoco escapa a demasiado bien

Voz 34 28:38 Sergio cuando por lo que los yo te veo partidos de pretemporada tampoco se pueden sacar demasiadas conclusiones pero inicio de pretemporada se ha pasado de decir encantó lanzamientos de tres puntos que después digna la realidad es la Liga voy cuando equipo todos hablábamos hablaba de que habano pasado iba a ir a marcadores es muy alto ante la dotación puede pues a realidades daría por yo no anotación

Voz 35 29:12 bastante Barbal perfectamente de qué

Voz 1621 29:15 en pretemporada hablábamos casi casi lo mismo

Voz 34 29:18 sí entonces pues Cristiano poco por ahí ya sabes que en en ese tipo de baloncesto de enamoramiento inca en todos nos hemos puesto a Ci U el si me parece un jugador muy muy interesante para Obradoiro gustó M Á la forma en la que está Costas que creo que lo con gran referente do tu equipo es decir a su veteranía a un saber estar la pista o bueno eso creo que me dice el fundamental por equipo a Nacho BP bueno aunque son veteranos después euros los nuevos no puedo hablar porque a partir del Pío partido entero pero lo incursión en ese saco

Voz 36 30:05 qué equipo va un problema

Voz 34 30:07 la temporada pasada es sencillo es la posición es el creo que hay gente que de fuego Obradoiro desde esa posición

Voz 36 30:19 el es

Voz 34 30:22 esta es el chaval este Kendall tiene muchos problemas la defensa de un creo por ahí

Voz 3 30:30 su equipo pues Jerome tu opinión de lo visto

Voz 35 30:35 bueno yo creo que es un ido completamente diferente al del año pasado lógicamente porque pierde tres jugadores de referencia en el sentido de que sustituir a Thomas a mención sí ha puesto voy es harto complicado de todas formas la primera conclusión es que el puesto de cuatro lo vamos a tener perfectamente cubierto con yo voy con decimos que es muy importante porque coincido con Sergio de que el belga me pareció jugador solvente y se dio en el rebote después aunque ellos también les faltaba un fin logrado y les faltó un jugador que deben de ser referencia tanto a nivel de rebote e intimidación así yo creo que el equipo no tiene no tiene mala pinta porque rociada esquí dejó ver dejó cosas interesantes de que incluso es capaz de de tirar a canasta con las dos manos Mi cerca del aro también es capaz de tirar desde fuera pero no más importantes que con con posibilidades pues tenemos una garantía total y absoluta cuando los partidos se tuerza ni en los tramos finales porque la veteranía yo recuerdo gesto cuanto coge el balón esperando que le hagan falta no era hacer la falta todavía la falta que tienes que hacer para ir al tiro libre y meterlos en el tiro libre pues en los momentos cruciales pues le preocupa tanto el tirar el tiro libre como a mí sentarme pues yo en esos en ese sentido pues tenemos una garantía importante porque está con la cabeza en su sitio y sobre todo físicamente no tiene nada que ver es ser me recuerda mucho al costras de primera

Voz 1621 32:34 la verdad es que sí Se mantiene el tono físico si le respetan las lesiones puede ser un jugador muy importante y entre otras cosas como decía la veteranía porque ayer les sacan jugador de de de Fuenlabrada una falta claro que es en la saca Kostas Vasileiadis pues eso de veterano jugador de jugador jugador veterano y listo sí sí sí

Voz 35 32:55 si me permites que tuve un fallo lapsus que quería comentar al principio que seguro que lo has hecho yo creía desde aquí darle un abrazo muy fuerte y felicitar a Borja Golán

Voz 1621 33:06 sí sí claro

Voz 35 33:07 porque lo que hay que conseguir Soledad traslado pensión que ha tenido es una auténtica paz

Voz 34 33:13 nada

Voz 35 33:14 Vandal de verdad es una satisfacción el tener un tío en Santiago como el vamos a escuchar yo creo que es algo muy difícil de conseguir lo que he hecho este este gran jugador al que es Borja Hungría felicitarme no olvidarme

Voz 1621 33:32 pues gracias Pepe sí ha sido protagonista de portada no de nuestro programa Borja Golán con ese segundo título europeo vamos si os parece también con otro tema de los pasados días iba decir tema estrella no sé si estrella o estrellados creo tema de conversación de los pasados días las camisetas con mangas sin el escudo que tanto reclaman que se recupere que fue excluido por el Concha aunque como muchos le llaman en el dos mil trece decían que de manera provisional ahí está ese día Óscar lo de las camisetas con mangas se ayer veíamos hay un momento también en el que Nacho Llovet salía que Eric volvía a pista ya poco más pensaba que llevaba la la camiseta cubre no de hice quedaba con la camiseta interior y Pérez se acabó poniendo otra vez bueno las camisetas con mangas no sé si es anecdótico es para acostumbrarse qué te parece la nueva equipación del obra Oscar

Voz 0880 34:22 a mí de que metros con mangas particularmente no me gustan para conocer independientemente de que sea un tema publicitario de marketing o incluso la propia marca comercial adquieren un plan a mí no me gustan pero bueno es lo que hay lo que tendrá que los jugadores adaptarse a ellas porque yo creo que más importantes que sean cómodos para los jugadores

Voz 1621 34:40 eso desde luego si uno de los argumentos que es que en las mangas se podrá lucir Si se consigue pues también ahí las mangas pueden ser soporte publicitario es Sergio Patiño a todas mangas que te parece

Voz 37 34:53 a mí particularmente

Voz 34 34:56 eso creo recordó países muchísimo sentido de juveniles equipación con hay muchísimos años con baños dieran precioso la camiseta no pero no me gusta lo que menos menos que menos me gusta muchísimo el tema eh a falta de falta de respeto cosa aficionados club sobre todos los aficionados históricos es decir igual no sabe de qué si cosa bueno todo escudo o cosas así me voy a falta de respeto enorme el Obradoiro no leve el escudo oficial de Cruz camiseta si yo creo que voy a tomadura de pelo

Voz 1621 35:44 cuando estamos así desde agosto de dos mil trece Pepe ya te que te parecen las camisetas de Tucker es uno de los históricos te lograba el tema del escudo

Voz 35 35:53 bueno yo lo de las camisetas creo que es temas de marketing de modas ya se han visto en la NBA en equipos tan históricos como los spammers Antoni Espasa el año pasado yo creo que son temas de marketing y de déficit con temas y cosas a las que hay que adaptarse y no tiene más no tiene más trascendencia es más e inviernos los jugadores todos entrenan con una camiseta debajo con manga corta incluso con bacalao

Voz 1621 36:25 hasta las muñecas se pone la camiseta encima

Voz 35 36:27 que yo recuerdo en el en el viejo Sar donde los entrenamientos y los partidos se llevaba una camiseta debajo y la camiseta

Voz 0880 36:38 claro

Voz 35 36:38 la normal por encima no la de juego entonces yo creo que son modas y que como tales hay que hay que aceptarlas sin más no si aparece algo que se pueda poner en la manga pues bien Beto se

Voz 3 36:53 ir de volver al escudo insiste tu que eres un histórico de la obra

Voz 35 36:57 bueno yo en la cantera es el claro es que ahí es la dicotomía es la SAD así el Club Amigos de Baloncesto el culo Amigos de Baloncesto hora somos los el club es la cantera la cantera luego entonces la SAD tú te dijeron el consejo de administración que en su día fue muy debatida yo creo que volver a debates a tan manidos citan tenga hablados desde hace tiempo no tiene sentido es una decisión que ha tomado ya hace muchos años que fue protestada por muchos socios

Voz 38 37:36 yo la verdad ahora mismo es tema recurrente

Voz 35 37:40 a mí me preocupa

Voz 3 37:42 Óscar que tengo lo has dicho nada del tema de los clubes

Voz 0880 37:45 no estoy de acuerdo con Sergio yo creo que la verdad pude es algo que se vendió como que era un tema puntual por un tema de marketing

Voz 34 37:53 en mercadotecnia pero

Voz 0880 37:56 yo creo que hay poco interés en que en que las camisetas y el equipo lleve el escudo el escollo histórico del club

Voz 34 38:05 si yo no me planteo

Voz 0880 38:07 con nadie se plantea que el Madrid o el Barça no lleve el escudo de toda la vida en la camiseta por el tema de marketing plantea más de nada yo creo que es algo que se escapa de cualquier de cualquier cosa normal yo creo que que el club debería recuperarlo porque me parece un poco en falta respecto a la propuesta el club

Voz 1621 38:30 y que sí que recurrente pero claro cada vez que salen las nuevas equipaciones cada temporada que pasa por ser recuerda aquel famoso comunicado del dos mil trece y que si rápido porque nos quedamos sin tiempos al fin

Voz 34 38:42 si no pero sí que estamos hablando de marketing de nuevo su esposo las camisetas que tal yo creo conozco porque siente que no compra productos loco porque correcto