SER Deportivos Santiago (04/09/2018)

buenas tardes el cojamos el relevo hoy tiramos con él hasta las cuatro de la tarde siga el deporte en Radio Galicia hasta las cuatro como el deporte más cercana como cada día hasta ahora hay en plena martes de pretemporada

Voz 1284 00:20 para algunos el desplazamiento de Copa del Rey para otros en este caso para el tiempo para hablar mucho de baloncesto de fútbol sala de fútbol contrario España en el control de sonido así que vamos con la declaración intenciones para estos cuarenta minutos que tenemos

Voz 4 00:35 adelante

Voz 3 01:11 comenzamos hablando de baloncesto que va a copar buena parte de nuestro tiempo de deportes de hoy derrota del Obradoiro en la segunda cita del circuito Movistar en Guadalajara ante UCAM Murcia setenta y cinco ciento cuatro ni era para tirar cohetes por ganar el domingo al Fuenlabrada ni tampoco tirarse de los pelos ahora por perder ayer que esa diferencia entre los murcianos en la ecuación hay que colocar en su justo lugar que no pudieron jugar

Voz 1284 03:58 a las nueve y media el sábado día seis lógicamente ya no regresarán a Santiago porque jugarán jueves y sábado día seis ante Iberostar Tenerife a las ocho y media volverá SAR el domingo día catorce para jugar a las cinco de la tarde Domingo cinco de la tarde ante Valencia Basket hizo el primer derbi gallego de la temporada el día veintisiete de octubre seis y cuarto en el Pazo de los deportes lucense entre el Cafés Candelas Breogán Momo

Voz 5 04:27 tu Obradoiro algún apunta más de baloncesto

Voz 1284 04:29 por ejemplo Jordan que esta mañana hemos sabido portada cuenta la obra Pedja que el pivot estuvo la pasada temporada en el Obradoiro sin poder debutar

Voz 4 04:39 más cardíacos en el corazón de arritmia

Voz 4 05:33 en el Rosalía lo escuchamos en unos minutos

Voz 3 05:42 cambiando de balón sin dejarle para quede también hemos hablado o lo escucharéis en unos minutos con el capitán del Santiago Futsal Santi os dará Santi unos ante Valladares júniors dará

Voz 1284 05:53 eso impresiones sobre el equipo ahora queda encara la recta final de la pretemporada próximo sábado último partido aunque Opar Rulo luego ya a esperar

Voz 1284 06:14 de qué va a llegar un fichaje antes de que empiece la Liga antes de que se cierre el mercado que se cierra pasado mañana ese pívot que que puede llegar si sigue trabajando en el club su interés para que llegue una hora y otro otros seguramente en el mercado de diciembre vamos a esperar cuán vaya noticia a que os la trasladaremos pero bueno se apuran las gestiones para que al menos un fichaje pueda llegar antes de que arranque el campeonato de Liga tenemos al compost Devia GERA expedición blanquiazul

Voz 3 06:46 madrugó de lo lindo ay para viajar rumbo a La Paz

Voz 1284 06:49 Dilma a esa isla Canaria vía Madrid en darme tendrá que esta tarde una sesión de entrenamiento a las seis y todo ha ido bien ya deben estar en la en la isla canaria y mañana a las seis y media el partido de Copa del Rey ante el mensajero seis y medio horario peninsular llave Iglesias convocó a los mismos dieciséis jugadores que ante el Celta

Voz 4 07:08 a los que se sumaron una expedición Álvaro casas y Samu no pudieron estar el otro día por molestias físicas Tommy España está en el control de sonido son las tres y veintisiete ya han volado siete minutos de inmediato vamos con el baloncesto y con ese partido de ayer de la obra y con esa severa derrota ante UCAM Murcia

están ahí en el archivo parte porque entran así como esta camiseta que nos viene bien a estas horas que alguno habrá comido ya estábamos a modo Rita que te es porque lo más por un poquito más arriba que todavía hasta las cuatro por lo menos

Voz 14 09:37 ha añadido es estar que con los obliga a todos

León es voluntario hacerlo adelante nada Ser vamos con el baloncesto ayer esa derrota en el segundo partido de la gira Movistar en Guadalajara para Monbus Obradoiro

Voz 4 09:48 setenta y cinco ciento cuatro con las ausencias de China son que sigue esperando a que desaparezcan esas molestias lógicas después de su operación en una de las muelas del juicio bueno pues el islandés aunque está allí ha estado allí mejor dicho con el equipo no ha jugado tampoco lo pudo hacer ni qué Spies y finalmente durante el partido pues ya os he dicho no que fueron cayendo Pepe Pozas con ese golpetazo que se pegó al ir a por un balón ahí en uno de los fondos se temió incluso que podía tener alguna fractura en el tabique nasal hubo radiografía descartó tener el golpe nada más que un poco el susto que se llevó

Voz 1284 10:21 base malagueño y luego también pues hay un bocadillo típico

Voz 4 10:24 pues golpetazo que sufrió Kostas Vasileiadis son Maxine De Feo que tuvo unas molestias en una rodilla en fin que acabó valga la expresión hecho unos zorros elaborado yo también en el en el marcador final Lootz de setenta y cinco ciento cuatro bueno por destaca

Voz 1415 10:37 dar ayer la buena puntería de André

Voz 1284 10:40 las Ops de Andy cinco triples de siete intentos también Maxine De Feo guantes de sentir esas molestias que metió tres de seis

Voz 4 10:47 bueno pues por ejemplo e insisto no pudo estar ni un minuto y poco en en pista y luego ya pues sabático Navarro haciendo de bases sí o nación de tripas corazón han también todo hay que decirlo y lo repito ante un Murcia muy duro intenso y acertado también en el en el tiro con un cincuenta por ciento de acierto en en el tie pelea en fin

Voz 3 11:10 el borrón de la pretemporada de todos los veranos que echa en casi todos los equipos

Voz 4 11:13 tampoco hay que dar más vueltas pienso yo igual que el otro día sale gano a Fuenlabrada en la prórroga ya que si a los ciento y pico puntos bueno pues ayer hubo partido condicionado por lo que se ha dicho que el tema de las lesiones y demás y ahí está pues una derrota de de pretemporada al acabar el partido

Voz 1284 11:30 declaraciones en este caso de Albert Sabat ir

Voz 4 11:33 Moncho Fernández decía Albert Sabat que lógicamente el segundo partido en dos días y que con todos los problemas pues que les costó mucho no aguantar el ritmo del partido

Voz 1963 11:43 costado muchísimo a nosotros en ataque principalmente en defensa en estos momentos ver por ese natal que creo en defensa nos ha costado mucho más yo no sé si es porque jugamos Trallero las alzar la NASA alturas de que estábamos pero es verdad que nos ha costado muchísimo oí bueno hay que que seguir trabajando los bueno ves que que bueno estamos en pretemporada todavía hay que tenemos todavía tiempo para para hacerlo

Voz 3 12:12 y esto fue lo que dijo cuando le preguntaron por el ensamblaje sobre todo de los nuevos fichajes

Voz 1963 12:18 bien bien bien la verdad es que que poco a poco pues están adaptando pues a nuestros de fuego nuevo para ellos a los que ya llevamos tiempo el equipo pues desde estamos seguir dando lo máximo posible y yo creo que que les está yendo

Voz 3 12:33 me dijeron también a al base del Monbus Obradoiro si se podía sacar alguna conclusión a estas

Voz 4 12:39 después de estas primeras tomas de contacto estos dos primeros partidos de pretemporada la respuesta la la lógica

Voz 1963 12:44 no muy muy pronto llevamos poco tiempo trabajando juntos tenemos pues varios jugadores nuevos ayer estuvimos pues un poquito mejor ver bueno bastante mejor que que hoy pero bueno como te digo seguir trabajando a sacamos cosas positivas estos dos días Si a seguir trabajando pues a partir de mañana

Voz 1284 13:04 la innovación en estos partidos de la gira Movistar esa línea de banda que deja más hueco respecto a la línea de lanzamiento de tres puntos esa pista ensanchado yo todavía no escuchaba a nadie que no esté de acuerdo con esas nuevas dimensiones que es están ensayando en estos partidos de la gira Movistar

Voz 1963 13:24 bueno sí que es verdad que tenemos algunas cosas la esquina que sí que estás menos preocupado por por pisar la línea de líneas de banda no y además cuando tienes arrancar antes al arrastrarse precisaba pues suponía que el pie para atrás la línea pues ahora no no había

Voz 15 13:44 a si se en un futuro si ese a mi me gusta

Voz 3 13:49 a casi todos nos gusta es al pista ensancha la veremos Si seis

Voz 4 13:53 planta más pronto que tarde vamos con el coach con Moncho Fernández le preguntaban ayer en Guadalajara Moncho conclusiones alguna sobre todo si obviamos el marcador final

Voz 15 14:05 bueno si hay que obviaba no porque cuando pierdes por XXX no como ha sido el caso pues lógicamente no estás contento pero bueno yo creo que hay que ver cosas buenas siempre incluso en las peores circunstancias no circunstancias yo creo que ha coincidido los cansancio bueno tener ahora prácticamente al final cinco jugadores es lesionados no más costas Spa llena el partido de ayer no somos a factura contra un equipo que es físicamente durísimo o muy duro muy bien con mucho acierto pero sí que creo que para nosotros tiene muchas cosas positivas como es que por ejemplo para

Voz 3 14:49 con tantos lesionado el de preguntaran por el parte de guerra claro Moncho empezó el Casillas un acababa

Voz 15 14:54 bueno pues España es como sabes hay exhortó son tobillo y se ha resentido de de eh con una contusión muy fuerte en la nariz que parece que no implica ruptura con lo cual estamos un poco más contentos cadenas son tener una un problema enamorada de él del juicio y Maxime bueno pues horas las molestias de su cirugía de demencia yo creo que ya la handicaps físicos que normalmente incluso las mejores condiciones contra Murcia es un equipo tanto

Voz 3 15:28 el tiro exterior ayer todavía más acentuado el intentarlo desde fuera por la ausencia de referencias interiores por las lesiones

Voz 4 15:36 para ser Francis de también en la vecina son estoy dijo Moncho yo creo que tú

Voz 15 15:41 bien la la defensa de de Murcia ha estado muy bien pero si lógicamente primero con son unas características ofensivas de de mi equipo pero luego creo que también pues eh lo que hizo estuvo uno realmente hemos jugado sin cincos pues jugó sí bueno pues eso ha hecho que nuestro lanzamiento estuviera pero bueno más humanos en la media de de año pasado no quizás con menor número de tiros de dos

Voz 3 16:09 después de dos partidos los dos primeros de la parte

Voz 4 16:11 Prada un triunfo una derrota qué valoración hacen Moncho de este estás en Guadalajara

Voz 15 16:17 pues muy buena muy buena como te decía eh nos vale para para meternos en nuestro estado técnico táctico nos vale sobre todo insistir en que momento Expósito

Voz 1963 16:28 cuál es la labra ya la realidad de la Liga lo cierto es que no hubiera

Voz 15 16:32 ha gustado llegar con más armas segundo partido humanos más aunque menos presiones ser un poquito más competitivos pero ya no podemos hacer nada de lo que hay que ver es extraer las conclusiones positivas sobre todo asesinato vamos

Voz 3 16:48 y otra reflexión de Moncho Fernández sobre esa

Voz 4 16:51 línea de tres de la que antes mencionábamos nuestra dignidad de tres que queda un poquito más bueno como más cómoda no más difícil no pisar o la línea o lo de tres o la línea lateral de banda no con esa pista ensanchar Moncho está sacando yo no es la primera ni la segunda a la tercera vez una vez más saca la bandera de que si la pista debiera ensanchar se

Voz 15 17:12 pues se muy bien yo creo que eh tanto los jugadores estamos muy contentos no porque eh el espacio hace que el espacio de juego sea sea mucho mejor para empezar ya no hay una dos o tres pérdidas por partido por salir atrás y pisar la línea ya lo dije ayer y lo he dicho así tirar de hemeroteca en muchísimas ocasiones con anterior mirad que ojalá en lugar de un experimento se transforma en una una regla yo creo que hay situaciones que se que se instaura en en en la Liga Endesa Don otras ligas que después aplica el resto recuerdo eh no hace tantos años que si no me equivoco que de los primeros en tener cinco creo que fue la liga Leb corregirme poco pero creo que fue así no entonces bueno creo que sí sí la Liga Endesa puede servir de banco de pruebas para que luego se aplique eh pues estaría mucho mejor hablamos de que tenemos las dimensiones hace cincuenta años y creo que los cuerpos no son los que juegan hace cincuenta años

Voz 3 18:10 desde luego que no hay que adaptarse a los cambios eh

Voz 4 18:13 que se producen en el deporte hay Kiir nunca mejor dicho llevando el paso no dejamos el basket porque de inmediato Toni yo creo que sí ya está Chiqui Barros unos espera pues venga un poquito de consejos magníficos de los que tenemos ahí para para lucir de escaparate íbamos con el nuevo integrante del cuerpo técnico del Instituto Rosalía

Voz 16 18:35 sí sí pero

Voz 1415 19:52 no también queremos dar la bienvenida a saludar a un grande de los banquillos del casquete Gallego han técnico como Chiqui Barros que ha anunciado el Instituto Rosalía que se va a hacer cargo del equipo de la Primera División Nacional femenina junior femenino de Liga

Voz 3 20:06 la gallega además de colaborar no de de ponerse también a echar una buena mano en Asturias

Voz 1415 20:11 la técnica de formación tecnificación y actividades que desde la fundación del Instituto Rosalía Se se organice a lo largo de de la temporada sin duda tal y como ha anunciado el club en su en su comunicado a los medios pues una gran una grandísima incorporación que que seguro que la va a venir de perlas al al Instituto Rosalía Chiqui Barros qué tal buenas tardes

Voz 22 20:32 hola buenas tardes que supone para ti están

Voz 1415 20:35 nueva aventura en los banquillos en este caso en la Sección Femenina del Instituto Rosalía de Castro volver a trabajar bueno con los dos equipos el de la Primera Nacional Femenina también el júnior femenino también trabajar pues con la estructura no la estructura técnica de del club santiagués para vamos a jugar

Voz 22 20:52 no más Un Un retomaba su Madrid yo siempre digo que uno es

Voz 23 20:57 el senador no es entrenador de de categorías

Voz 22 20:59 líricas baloncesto masculino ni femenino llovía había entrado toda mi vida baloncesto masculino un año pasé tras el femenino Universitario de Ferrol

Voz 23 21:09 pues fueron años muy buenos tanto en Ferrol como sobre todo en Bembibre me dio la oportunidad de irme a entrar al extranjero aun a una organización muy muy importante como era la UTE poder ganar tanto la liga ecuatoriana como como de sudamericana y bueno fue una experiencia muy buena que ahora después de dos años en masculino pues cuando pensaba que lo iba a entregar esta esta temporada por lo menos al principio pero bueno por cuestiones personales es que no no me lo podía irme muy lejos de de casa pues hace cosa de diez días me llama Rosadilla Hay que presentan es muy ilusionante me permite entrenar a buen nivel me permite estar entre Ferrol y Santiago y la verdad común con muchísima ilusión con con muchas ganas esperando pues aprender mucho de las jugadoras de la competición y ayudar al equipo en todo lo que todo lo que puedo

Voz 1415 21:57 de los condicionantes personales que impedían a lo mejor aceptar otras ofertas incluso pues como has apuntado no del extranjero

Voz 8 22:03 especialmente que te seduce de

Voz 1415 22:06 nada que recibes de de tu viejo conocido Kiko Montero

Voz 22 22:09 bueno pues como como me lo me lo plantea inmersa la sensación que son las ideas muy claras de lo que quieren hacer con el baloncesto femenino IT crezca

Voz 23 22:18 ya pues sabe dentro de Rosalía tanto a nivel primer equipo como como a nivel de cantera con la idea de ir poco a poco ir paso a paso intentando llegar un poquito más arriba pues con el horizonte puesto en en un plazo razonable intentar meter al equipo en el ligados ir bueno pues pues hombre me ilusionó mucho luego evidentemente el conocer aquí pero hasta el día hace mucho pues una muy buena relación con todos ellos y luego lo que te decía al principio que que unos entrenador in que la primera vez pero te voy a decir toda mi vida porque te llevo entrando desde los doce años pero es que el baloncesto se convirtió en mi trabajo en mil novecientos noventa y cuatro era la primera temporada que iba a empezar en casa y realmente pues lo decides toma esta decisión tuve dos dos ofertas cuando digo ofertas son puestas encima de la mesa de lepra hasta que por la experiencia que tuve me convencieron mucho porque muchas veces son proyectos construidos un poco en el aire y al final lo acabas pagando Hay que hay pese más con la cabeza que otra cosa para decir no tuve una de China quiere económicamente irrechazable que poco más importante de China baloncesto femenino pero hemos de estar en China sin poder moverme de allí durante doce meses yo no no podía permitirme estar doce meses si pasaba cualquier cosa mi familia o que fuera sin poder salir de allí entonces pues aunque tú decides no entrenar lo que te gusta es entrenar se junta eso con que el proyecto lo que te decía es un proyecto que te lo venden bien crees que puedes ayudar y que además te puede ayudar a hacer mejor entrenador y aprender un montón de cosas pues no no dudas mucho oí que realmente hablamos un día y al día siguiente yo ya le vi el sí al a Rosalía haya Kiko y siete meramente muy contento

Voz 1415 23:58 de pedir tu opinión como bien apuntaba Santes comenzaba a entrenar en allá por el noventa y cuatro no en en Coruña has pasado por muchos equipos León Plasencia Badajoz Ferrol como en este caso como coordinador del del Concello ferrolano luego Celso Míguez Tarragona unir de Ferrol Bembibre Quito como ha apuntado en Ecuador vuelta al Básquet Coruña y esa última hay negativa experiencia en Cambados con esa perspectiva que te da tanto y tanto tiempo en los banquillos Txiki cómo ha cambiado el baloncesto

Voz 4 24:32 general para bien y para mal

Voz 22 24:35 ahora ha cambiado mucho y le vamos eso sí desciende un deporte maravilloso que al cual yo creo que le he dedicado le dedicó una parte muy importante dividida no voy a decir toda mi vida porque uno tiene dirigida por suerte e inquietudes fuera del baloncesto pero sí profesionalmente todo es un deporte que ha evolucionado mucho y para bien en muchos aspectos del juego yo creo que que revolución es brutal tanto de los jugadores y de los jugadores que cada vez son mejores tanto física como como técnicamente y cada vez se juega se juega mejor por mucho que podamos pensar a veces que cualquier tiempo pasado fue mejor la evolución del juego es es descomunal es para mejor ir solos los grandes protagonistas son los jugadores jugadores que son los que hacen el juego

Voz 23 25:23 yo no

Voz 22 25:23 pero en otros aspectos es bueno pues económicamente se ha pasado por un armamento yo creo que hay menos se diera hacen en algunos aspectos en algunos proyectos yo que llevo mucho tiempo creo que hablo con cierto conocimiento de causa y todo

Voz 23 25:35 no Artigas por debajo de lo que es la misma no es cosa que usted son a todas grandes deporte más familiar y eso no quiere decir que todos estuviéramos que ser amigos ni mucho menos que ahora hay un poco de de pues como de buenismo no todo el mundo tiene que ser colega todo el mundo tiene que llevarse bien no estoy hecho hasta entrenar

Voz 22 25:58 sí que puedes tener amigos

Voz 23 26:00 a ajuar y puedes tener amigos que compite con los adivinar o puede ser simplemente gente que respeta con las que pues tienes que competir lo que hay que trabajar parece es así es que alguien yo no lo voy a variar ganar pensar en muchos amigos algún mejores amigos y las personas que más respeto y quiero el hace conocido gracias al baloncesto pero también he conocido a negativa el baloncesto

Voz 22 26:28 ahora parece

Voz 23 26:29 que hay una corriente que todo tiene que ser bondad citó tenemos que ser muy buenos yo no creo que tenga que ser

Voz 1415 26:35 y es que está claro no que por ejemplo un entrenador por tiene que tener una relación correcta más afable menos afable según el carácter de cada uno y también según el jugador al que al que se dirija pero que evidentemente es el entrenador jefe y su ayudantes lo mismo que cuando tienen que pagar cuatro voces tiene todo el mundo debe saber no que en general es por el bien del equipo y que y que luego fuera de la pista pues puedes tener eso

Voz 3 26:58 buen rollo con más más mayor o menor con unos que con otros

Voz 1415 27:02 los pero que que al final para sacar rendimiento hay que exigir no y eso a veces pues provoca también ciertas situaciones de no sé si de tensión o lo que sea pero que que que los equipos y más si hablamos de de basket te pues ya profesional tienen que que ofrecer unos resultados si tiene que haber una exigencia paso sin duda no

Voz 22 27:20 sin duda y aparte Juanes John un poco el encerado tiene que liderar no tiene que ser el líder de del proyecto a partir de lo que le pide al club galo es el que manda la dirección deportiva pero ahí en lo que es el equipo quien siguiendo las pautas de lo que el club pretende de los en apuros muy importante yo creo que tengamos claro y habla todo mucho oí que luego no haya lugar a equívocos que aún así desgraciadamente a veces no hay no pero bueno yo creo que he tenido la suerte de trabajar pues tres años en Plasencia

Voz 23 27:52 dos años hay que estar en Coruña los años va preciosos pongas luego veinte años en Bembibre no es así entonces yo siempre

Voz 22 28:01 la todos los pros

Voz 23 28:02 dónde estoy de porque lo que pleno más importante me lo han enseñado desde muy pequeño de la lidera para saber cómo convertir un grupo y sobre todo para que me precio en volver a lo mismo de mis jugadores y jugadores y me precio porque la del campo me preguntan yo les intentó ayudar en todo lo que puedo y ellos me consta que están bien es eso es lo lo mejor pero sí pero evidentemente hay Akron organizar que decidir alguien que que que organizara alguien tiene que decir quién juega más que juega menos es evidente corresponde al entrenador que hay que hacerlo con la mayor duración posible con la mayor capacidad de a lo mejor talante es sin ninguna duda pero como

Voz 24 28:50 como ella entonces Coco Basile quienes gustar a todo el mundo lo no eres pues el also o veinte Messina todo el que asumir que no basta contentar a todo el mundo te tienes que tomar decisiones como tras hacerse esos hay que toman decisiones sobre TIM que ocasiones te gusta ocasiones pues no te gusta pero pero es tienes que aceptar porque forma parte de cien puestos de trabajo y de lleno

Voz 1415 29:10 la vida pues Chiqui Barros nuevo integrante de la estructura técnica de Instituto Rosalía de Castro en este caso para los equipos femeninos así como como cargos más llamativos aunque luego también a colaborar en en muchas otras tareas que que seguro que será positivo para el club ante que hay muchas gracias por atender la llamada de de SER Deportivos Txiki mil toda la suerte del mundo

Voz 1284 29:40 no dejamos de parque de inmediato cambiamos de Paloma escucharemos la escucharéis la conversación que mantuvimos con Santi capitán del Santiago Futsal tras el entrenamiento de esta mañana en el Municipal de Santa Isabel

Voz 25 29:53 Aubry

Voz 28 31:02 finalizada la sesión de trabajo matinal tocará doble después de descansar ayer de la plantilla del Santiago Futsal aquí en Santa Isabel estamos con el capitán Santi Valladares horas ante qué tal

Voz 5 31:12 hola buenos días qué tal que era una semanita no después

Voz 28 31:15 empieza la Liga queda ese último compromiso contra un Primera como como Parralo qué sensaciones va dejando quitado el final esta pretemporada

Voz 5 31:23 bueno como tú dices su mes de de pretemporada donde hubo que empezar muy de cero como que inicie con mucha gente nueva y bueno pues a base de trabajo y de y de mucha ilusión porque ahora es que estamos estamos trabajando con mucha ilusión pues poco a poco estamos cogiendo muchos conceptos muy rápido y la verdad es que ya te digo en la evolución estas tres semanas que llevamos es muy bueno que todo el equipo todo el equipo aquí los que ya llevábamos tiempo pues tirando un poco de los que menos que viene nuevo y los que vienen nuevos pues la verdad es que con unas ganas tremendas y como ya te digo con mucha ilusión de de mejorar y la verdad es que partido a partido se va viendo bien esa mejora desde dentro nos damos cuenta de que la es en tres semanas abismal por tanto el potencial de mejora tienen que ser aún mucho más graves

Voz 28 32:09 todo el mundo que ha visto el Santiago Futsal esta pretemporada en Aichi si ya tenía el cartel de equipo peleón correoso luchador que corre una barbaridad creo que lo de estaño puede batir todos los registros no en cuanto a correr y a poco asfixiar al rival y a partir de ahí lógicamente cuando tenía el balón también en buscar portería contraria

Voz 5 32:28 sí bueno yo creo que la verdad que lo pienso así que después de lo un poco lo vivido el año pasado con el como el tema del descenso yo creo que este año tiene que ser estamos en un punto de inflexión no en el que creer en el que tenemos que que recuperar y aprovechar la oportunidad para recuperar ciertas cosas que no tenían que nos venían definiendo como como club como equipo ciertas cosas eh pues si a lo mejor no se no se transmitieron todo lo que sabían y transmitir años atrás y creo que ese es un punto eso entre otras cosas pero creo que no es un punto de inflexión sobre todo para la parcela deportiva que es en la que nosotros nos tenemos que centrar pues para poder volver a volver a ser no ahí en ese aspecto sí que este equipo a mí me transmite transmite pues o Clube de clubes de órbita de toda de toda la vida pues este equipo alguno está transmitiendo y la verdad es que pues desde el primer día con muchísima ilusión con mucha veinte trabajar luego en los partidos pues no se aprecia no sólo es correr unos correr por correr pero si corremos encima porque damos sentido pues no es perfecto y de momento pues la base que es eso lo estamos teniendo ahora el tema es que tenemos que mantenerlo esta identidad que que no generamos sí que tenemos ahora mismo como lo porque ya la gente como tú bien dices está hablando de lo que de lo que somos que es muy importante pues eso tenemos que mantener la temporada allí sabiendo que eso es nuestra identidad y que sin ese identidad No somos nosotros

Voz 28 33:54 lógicamente todo cambie no de plantilla la categoría en la Segunda división con sus peculiaridades y características pero no exenta de calidad muy buenas plantillas con presupuestos algunos equipos lo algunos clubes que le valdrían perfectamente para estar en primera división no que todo el mundo sepa que el cartel del Santiago Futsal con su trayectoria en primer división es el que es eso no se va a borrar de un plumazo pero que hay que todos sobre todos los que estábamos fuera no aficionados medios y demás porque supongo que lo vais interiorizado que la historia la película como se suele decir va a ser muy diferente

Voz 5 34:27 se vamos a dar la la Segunda división no tiene que ver con la primero es una decisión quizá más más competitiva en la que cualquiera le puede ganar a cualquiera no hay esas diferencias que hay en en Primera sí bueno nosotros tampoco tenemos que estar muy centrados en lo que se diga en lo que se al final nosotros tenemos está centrado según entrenar en mejorar en que cada partido pues lo transmitimos esa identidad que tenemos que transmitir ya a partir de ahí pues bueno lo que sí supongo que somos un club con con cierta historia IS también te hemos te lo encuentre que la gente va venir a casa de Isabella enfrentadas al Santiago Futsal que nada venir con con muchas ganas a partir de ahí pues nosotros nos tenemos que centrar en en lo nuestro así pues ganarnos el respeto oí así a partir de de los partidos y los entrenamientos sí y sobre todo pues me gustaría que este equipo transmitiera esta esto que dices tú que se viene hablando de que somos un equipo correoso equipo pues eso como como ese identidad Santiago Futsal puestas mire eso a la afición que yo creo que también entiende identificados como S

Voz 28 35:28 luego que si esta nueva realidad a la que nos tenemos que acostumbrar todos no de están en Segunda División que no es una categoría tampoco cualquiera que es una competición de la Liga Nacional de Fútbol Sala vender entre todos lo bonito que va a ser ésta cada con con derbi Si compartidos aquí en Santa Isabel que suponga incluso será más bonitos de ver lo que va a ser Santa Isabel hizo que seguramente sea bastante más cálido que un poquito frío del graderío allí

Voz 5 35:57 ya y con respecto al pabellón eh de momento estamos muy contentos con él con todo a nivel de de instalaciones de gimnasio vestuario el parque es un parque deje es una maravilla es decir en ese aspecto estamos encantados e como tú bien dices quizá el ambiente puede este un poquito más más caldeado y eso pueda ser puede ser positivo y con respeto a la segunda división pues sí lógicamente pues para todos es una especie has perdido la categoría eso es que no cabe ninguna duda no es lo mismo a todas luces jugar en Primera que jugar en Segunda para nosotros los jugadores los primeros y el siguiente el club no que al final pues siempre está en la Primera División te da una una categoría pero bueno ya te digo tenemos que aprovechar esto como como una porque no tenemos que ver como una oportunidad para volver a ser para volver a crecer para volvernos a ganar un respeto desde abajo desde la humildad pues poco a poco a poder crecer como club poder volver a crecer otra Constitución estabilizar el club y a todos los niveles crecer iba a ser eh un club grande humilde pero un club grande al que al que la gente pues con el que la gente se siente identificado así pues eso al fin al cabo es volver a ser yo creo tenemos que aprovechar la oportunidad para volver a ser mucho respeto

Voz 28 37:12 me consta que el baño está trabajando en ello a ver si antes de que comience la Liga puede llegar jugadores pueda ayudar un poquito no digo como referencia una canción a los guardias sabemos que se reparten aunque siempre hay algunos más específico en cuanto a a tener esa entre comillas responsabilidad persiguen hombre ahí para el puesto de pívot pueda ayudar a los que puedan entrar desde atrás sería una buena ayuda para por lo menos arrancar al no tener que esperar tanto a lo mejor al mercado de invierno

Voz 5 37:36 bueno eso ya es una cuestión de del entrenador de la directiva y yo ahí tampoco te puedo decir es decir mucho Si conseguimos que venga un pívot pues genial porque tendremos más variantes de juego Seremos más imprevisible si pues sobre todo ante defensas cerradas pues podemos tener un un jugador un poco de referencia al que meter el balón en profundidad con él y si no pues se está en nuestra mano y ver las las distintas variedades tácticas que que podemos utilizar aquí fijar otros otro tipo de es jugar de otra manera y al final buscar soluciones y no hay excusas es decir yo creo que este año no puede haber excusas ni a nivel deportivo a nivel institucional el nivel ninguno de hay que aprovechar la oportunidad con lo que tenemos y con lo que somos si ver un pívot perfecto y si no viene pues vamos a pelear los que estamos con lo que hay y no hay ningún tipo de excusas eso no existe

Voz 28 38:31 muchas gracias

Voz 3 38:38 ya para cerrar que nos comercian por decir que el Campos está la expedición blanquiazul ya en la isla de La Palma eh record recordamos convocatoria con los mismos dieciséis jugadores que se vistieron la pasada jornada de Liga ante el Celtic haga más Álvaro casas y Samu que también viajaron que no pudieron estar en esa cita el equipo salió esta mañana a las siete menos veinte vuelos Santiago Madrid y luego

Voz 1284 38:58 la llegaron desde Madrid a La Palma salieron a las diez

Voz 3 39:01 ah bueno llegaron pasadas las las dos y pico de la de la tarde esta tarde a las seis entrenamiento en el campo anexo

Voz 1415 39:08 a al hotel hay

Voz 1284 39:10 mañana a las seis y media ese partido de Copa del Rey ante el Club Deportivo Mensajero

Voz 4 39:15 en él Silvestre Carrillo el el jueves por la mañana entrenarán allí antes de coger un avión para volar de nuevo vía Madrid a nuestra ciudad llegarán a eso si no hay retrasos a eso de las nueve de la noche y hasta el viernes lógicamente pues ya ya no podrán entrenar pensando en la cita del próximo domingo ante la London ojalá mañana todavía buen resultado en ese partido de la Copa del Rey que luego haya ningún lesionado y que todo vaya bien mañana procederemos la última hora la última hora y si puede ser cómo no pues estará en el ser