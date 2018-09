SER Deportivos Santiago (05/09/2018)

Voz 1 00:00 muy buenas tardes continuamos con el deporte en la antena de la SER desde Radio Galicia ahora todo el día

Voz 1621 00:16 otra más cercano hasta las cuatro de la tarde Toni España en el control de sonido y un buen Manu que desmenuzar y que degustar en para la actualidad deportiva en la jornada de hoy con baloncesto la vuelta al trabajo de Monbus Obradoiro con

Voz 2 00:28 el fichaje en el Santiago Futsal que se va a hacer oficial en las próximas horas y como no concita de la Copa del Rey dieciocho temporadas después el com pues vuelve a jugar Copa del Rey lo hará hoy en las Islas Canarias ante el mensajero con esto y alguna cosa más vamos a intentar informaros y entretenernos acompañaron

Voz 1 00:45 así deseamos estar con vuestra compañía están las cuatro de la tarde vamos con los titulares lo primero que ahora hemos para irnos hasta las islas Canarias esta tarde juega el com post hablaremos con el delantero blanquiazul Aythami Perera el duelo que va a enfrentar a los de Iglesias con el mensajero a las seis y media de esta tarde en la Copa del Rey

Voz 3 01:21 Que Dios dieciocho años después dieciocho seis y media dieciocho horas y treinta conductas muy aquí un León de dieciocho años después y a las dieciocho horas treinta minutos el partido horario peninsular estaremos pendientes esta tarde de haber lo que pasa

Voz 2 01:35 en ese partido haya ido el Campos ayer tuvo entrenamiento en un campo anexo en Silvestre Carrillo claro vuelve a Canarias Perera ir trataremos de que nos haga un hueco antes ya de velar armas si afrontar junto al resto del equipo ese partido insisto jugará el Compostela el dieciocho años después en la Copa del Rey baloncesto en la plantilla del Monbus Obradoiro volvió a esta mañana al trabajo con todos e todos están ya recuperados de sus respectivas lesiones golpe eso del paso por el dentista como Picasso de de trigo y China son así que si todo va bien la semana transcurrirá pues ya con los jugadores en su totalidad todos los integrantes de la plantilla entrenando a las órdenes de Moncho Fernández podremos ver también eso esperamos al completo al Obradoiro el próximo fin de semana en los partidos del torneo once esta ría después del estás en Guadalajara el circuito Movistar Oraya un poquito más cerca eh el viernes recordamos nueve y cuarto en Villagarcía en el pabellón de Fonte Carmona ese partido entre el Monbus Obradoiro y el Alba Berlín alemán que entrena Aíto García Reneses bueno lo que esta mañana presentó a dos de sus nuevos fichajes de futuro podemos llamarlos así el pívot brasileño Michael Chendo ya Alfonso Ortiz un joven tirador ambos con veinte años jugarán cedidos esta próxima temporada el primero aquí cerquita el Leyma Básquet Coruña en la le poro York Keith lo hará en la LEB Plata en el equipo del Obilla nuevos los escucháis os damos más detalles en las próximas horas el Santiago Futsal anunciará el fichaje de un nuevo jugador para su plantilla que cierra la composición de la misma para este primer tramo del campeonato liguero será intentar reforzar en el mercado de diciembre con un pívot con ese ansiado pívot pero

insisto no es que haya probabilidad alta o que se esté negociando está cerrado y el propio presidente del club Ramón García esta mañana ha viajado con la documentación necesaria para tramitar la ficha de la Liga Nacional de Fútbol Sala que se pueda anunciar esperamos a lo largo de esta tarde pero les damos el nombre vale Alex motos Alejandro Martínez motos natural de Vélez eh en Almería jugó la pasada temporada en el SIMA peligros de segunda B tiene veintitrés años y repito llegará los próximos días a Santiago es ya podemos anunciar la adelantarnos luego los oyentes de la SER Deportivos de radio Galicia nuevo jugador del Santiago Futsal por otra parte para completar el menú y esta primera entrega así a modo de titulares y declaración de intenciones esta mañana el Real Aeroclub de Santiago presentó la iniciativa Celtic Galicia con alzan Ness la misma pretende dar a conocer Galicia como destino perfecto para hacer hay un combo pero maravilloso e disfrutar del el golf en todos sus campos y también de su oferta termal combinada con lo mejor de lo mejor que tenemos aquí en nuestra en nuestra comunidad la gastronomía la iniciativa está promovida por la asociación Galicia destino gol la Asociación de balnearios de Galicia o cócteles y hotel Carlos I en el marco del concurso de ideas que puso en marcha ha puesto en marcha el cluster turismo en Galicia así que tres y veinticinco bicho todo esto primeras y magníficas recomendaciones Nos vamos a la isla de La Palma que juega el Campos Copa del Rey

Voz 4 05:15 darnos espera el delantero blanquiazul el delantero cana

Voz 1621 05:18 yo de Campos Aythami Perera

Voz 5 05:20 mira mira mi Carlitos catorce añitos ISE infla goles sesenta metido este año para el Mundial que viene juega en la selección fijo yo me voy a ir mirando ya billetes para acatar

SER Deportivos Santiago

Voz 1621 07:37 pues hoy es día de partido como ya hemos anunciado en los titulares de la SER Deportivos hoy es partido de Copa del Rey para la Sociedad Deportiva Compostela ayer todo el día de viaje

Voz 2 07:46 G llegará a la isla también entrenar

Voz 1621 07:48 quiso también hacer un poquito de turismo y sin duda pues de alguna manera también es un partido especial para el delantero de la Sociedad Deportiva Compostela uno de los refuerzos para esa temporada como es Aythami Perera porque vuelve a su tierra a las Islas Canarias en este caso con la camiseta blanquiazul para intentar junto al resto de sus compañeros conseguir un buen resultado a partir de las seis y media de esta tarde el campo Silvestre Carrillo Aythami qué tal buenas tardes

Voz 17 08:56 da un poquito sí pero bueno yo estáis dando con la conozco mucho sí es cierto que han ido de vacaciones con mi familia cuando era pequeño y eso porque yo soy de una simple más allá de Gran Canaria hiciese todo lo que tuviese que es una isla muy muy rural para hacer buena senderismo Ny visitas un poco para caminar y verdad que muy bonita

Voz 1621 09:16 claro a los compañeros les gustó no a todos aquellos que no conocía en La Palma Álvaro casas no es que ya desde que también estuvo por allí supongo que algo silla ya conocería pero supongo que también el resto no tenían ni idea de que una isla como La Palma pudiera ser tan verde no

Voz 17 09:28 sí Álvaro que ya jugó aquí en Segunda B con el mensajero pues ya se la conoce de pe a pa cuando vivía aquí ir si es una isla muy muy precioso donde la gente hacer rutas de senderismo a decretar un poco por el clima jugó con la tranquilidad y la verdad es que es muy bonito

Voz 1621 09:44 bueno vamos a lo meramente deportivo Aythami eh el rival el mensajero tú conoces a varios de los jugadores que incluso alguno compartido contigo formación equipo en las categorías inferiores de la Unión Deportiva Las Palmas responde al estereotipo que muchos puedan tener de un equipo canario que gusta del toque o tiene sus matices que de alguna manera un poquito diferente puedo eh

Voz 17 10:06 a Canarias siempre es el de los equipo más aguerridos su campo hablan mucho tiene jugadores con mucha calidad ahí la verdad es que jugaran en Siberia Río pues dentro de las islas pues pues se nota una lesión diferente y la élite de la verdad que murió

Voz 1621 10:21 es un campo que está cerquita del mar o teniendo en cuenta que también es una isla con con zona montañosa digamos que podéis también jugarán en un terreno elevado no saben exactamente dónde está el Silvestre Carrillo

Voz 17 10:32 la verdad es que el campo está cerquita de

Voz 18 10:35 el puerto de la isla indicó

Voz 17 10:37 sí es un campo súper bonito encima de de un centro comercial que ahora mismo no está activo pero sí está justo pegado una montaña que que expresivas hay la verdad que es un campo muy muy especial

Voz 1621 10:48 qué ambientadas palpado durante el viaje no camiseta todo el día pues ayer entre aeropuertos y demás en cuanto a la ilusión que para despertar un torneo en el que hace mucho que no participa al campos de las ganas que que que pueda haber o que hay en el equipo para para poder conseguir un buen resultado y seguir pasando rondas

Voz 17 11:04 claro porque la verdad es que la ilusión es muy grande será el caso que la segunda son más grande de fútbol español ahí ir pasando de ronda pues supondría un beneficio para cada jugador y para el equipo tanto deportivamente como como económico y eso es la ilusión que tenemos por por pasar por conseguir cosas así que poco a conocer entrar en el Compostela de esas categorías

Voz 1621 11:28 Aythami ya en lo personal e desde tu llegada también que es un cambio muy grande para ti y no de de Las Palmas venirse a a Galicia la otra apuntaba España en cambio en todo en la filosofía futbolística que te has encontrado aquí la manera de trabajar del del com pos toda adaptación pues también a a una nueva ciudad creo que has venido con tu pareja

Voz 1 11:46 qué tal después ya de dos meses algo más aquí en en tierras gallegas toda actuación un poco a todo no al equipo a la ciudad a la va a la vida aquí

Voz 19 11:55 bueno la verdad es que en principio muy bien la verdad

Voz 17 11:59 un recibimiento bueno pero no no tan caluroso como el que ya han dado la verdad es que me tratan muy bien la ciudad por ahora me encanta te acompañan cojo en lo deportivo ya no me voy adaptando mucho mejor a la superficie que Canarias casi todo los Ali Alicia Dural es cuestión de de tiempo los los de semana de partido Louis es nada yo creo que estaré

Voz 19 12:22 ajustado al equipo para para lo posible va porque si los objetivos verdad para los que llegan de fuera también a todos les sagrada ahí para muchos también es un punto a favor

Voz 1621 12:31 ha de decidirse por aceptar la propuesta de del compost pues las instalaciones no que que tener instalaciones como las de San Lázaro con campos de entrenamiento pues al lado del propio estadio original uno porque también se ha estrenado hace poco yo creo que eso también es un plus para para los realmente importante que para que uno se sienta cómodo no que es el trabajo de en el día a día

Voz 17 12:50 sí la verdad es que en verano tenía varias ofertas igual más económicas que las pero lo que es lo que mira al fin al cabo pues lo deportivo la etapa que a un jugador que tenía el equipo oí por cierto dice instalaciones del Compostela ahí y todo lo que hacen casi profesionales y esos pero también por los que son los que me casé a parte de la Historia que tiene el equipo

Voz 1621 13:14 todo el mudo también ha destacado que uno de los secretos del con pues por ejemplo para hacer la gran temporada sin el premio gordo final pero la gran temporada que hizo el pasado curso es el grupo humano no que hay en El Vestuario tu ahí que te has encontrado

Voz 17 13:26 pues la verdad es que es un grupo muy sano muy joven muy altruistas que que se preocupa por el que está al lado y eso al fin y al cabo cuando te metes en el campo pues pues se nota Si no te puedes ahorrar un expuesto por el compañero pues si tiene buen grupo hoy todo para una pues la verdad es que muy muy bonito y muy gratificante equipo para para conseguir lo que es lo que han siga

Voz 1621 13:49 se le ha preguntado en alguna ocasión un conforme avanzaba la pretemporada en hoy también en este arranque de la temporada el míster ha hallado Iglesias hasta qué punto también ayuda a un delantero como tú que además llega pues para para ocupar una plaza importante en el equipo para tener un rol importante el hecho de que vayan caiga en cayendo que vayan llegando los goles Aythami el otro día pues ya en bajase de había marcado un gol con anterioridad ya con el equipo hasta qué punto uno también se va soltando conforme pues eso llega lo importante para el hombre que juega arriba como son los goles

Voz 19 14:17 sí acabo el delantero dos yo siempre le he clasificados de grupo de que de que soy atacante pues Guardiola

Voz 17 14:27 las compras transitaban poco de apuntaba un poco tirado a la banda y al cabo si el equipo va ganando y Ibaka consiguiendo los objetivos cercano pues el collera solo y no me preocupa es creo que se lo comen repartido en el equipo y que se consiga los objetivos grupales para para el club que que los esté porque al fin al cabo los querella alcanzar dónde me quiere eso lo doce equipos

Voz 1621 14:50 van dos jornadas pero todavía con un margen de mejora considerable no sé si muy grande o no tan grande pero sí considerable creo yo lo importante es que hasta ahora había sumado los los dos triunfos no ante

Voz 2 15:03 ante el polvorín y ante el Celtic al otro día y mira

Voz 1621 15:07 pues con los buenos resultados es mejor como compañero de viaje para arrancar mientras el equipo acaba de ajustar

Voz 20 15:12 sí

Voz 17 15:12 sí importante ir sacándolo puntos porque en el transcurso de la semana que te va dando esa aquí de partido y te vas encontrando mucho mejor pero lo importante de llega la Semana saca los puntos sea como sea que es lo que te va a llevar estar ahí arriba dice le apoyó por el objetivo que ascendería a entre más arriba pues mucho mejor está más facilidades

Voz 1621 15:32 pues hay tal Niper era delantero de Compostela desde Canarias donde esta tarde desde la isla de La Palma donde esta tarde juega el Compostela partido de Copa del Rey nada en unas horas pues unas pocas horas toda la suerte del mundo para el partido de esta tarde ante el mensajero el gracias por estar en el SER Deportivos de radio Galicia precisamente hoy que es día de paro

Voz 1 15:49 Diego Tarbes

Voz 9 16:11 supera tocino únete algo grande vive intensamente con la gama sufre

Voz 21 16:15 ahí puedes hacerlo con estilo con el nuevo cola derrochando actitud con el Tucson o dándole un toque sofisticado con el Santa pero en Day desde trece mil novecientos noventa euros financiando con Banco Cetelem ese hasta el treinta de julio más información entendáis puntuales

Voz 7 16:29 venga a verlo a inmerso en Santiago concesionario Hyundai en Santiago Avenida Cruzeiro de A Coruña doscientos cincuenta grupo Pérez derrumbado

Voz 22 16:36 casa rural restaurante pongan un paraíso a quince metros de Santiago lugar ideal para sus celebraciones familiares de empresa vivos que especialidad Eneira porción de esta cátedra currante cabrito de Cabra gane en productos la casa rural restaurante forjar tu ser debutante estratos Santiago Noia novio el tumulto cero cinco tú seis noble forjar dos Elmo punto com

Voz 7 17:00 siempre me ha gustado cómo suena tu coche

Voz 23 17:02 viene ningún misterio sólo paso mi revisiones

Voz 2 17:05 el centro adecuado en diésel inyección Milladoiro por supuesto

Voz 24 17:08 en diésel inyección Milladoiro todo tipo de mecánica para turismos furgonetas e industriales ligeros si ahora con pago aplazado sin intereses ni comisiones diésel inyección Milladoiro tu centro de referencia Bosch Car Service visitan los en Carvalhal cuatro Milladoiro o en diésel inyección Milladoiro punto com IES de inyección Milladoiro para todo lo que tu automóvil

Voz 11 17:28 necesita cerrajería Coixet le proporciona todos los medios para hacer que su casa sea más segura desde puertas acorazadas hasta cerraduras de todo tipo con sistemas de tarjetas anti vandalismo y controles de acceso instalación y servicio posventa propios cerrajería consejos doctor Moreira veintitrés Santiago teléfono veinticuatro horas seiscientos veinte ochenta y ocho cincuenta y nueve veintinueve cerrajería Coixet punto com

Voz 26 18:16 SER Deportivos Santiago

SER Deportivos Santiago

Voz 1 18:39 vamos con el baloncesto esta mañana presentación de dos jugadores por parte de el Obradoiro Misha en

Voz 2 18:45 Michael Caine hindú Chengdu pero

Voz 27 18:48 Alfonso Ortín jugarán cedidos

Voz 2 18:50 primero en el Leyma Básquet Coruña en la le por hoy el Ovi La Plata será el lobby la tele Plata será el vecino de Alfonso Ortiz

Voz 1 18:59 no los dos van a quedar

Voz 2 19:02 el comprometidos contra actualmente con un con un contrato multi anual como lo ha definido el el club santiagués varias cláusulas de salida de posible rescisión en caso de mil variables que no sean especificado del todo en fin que hasta seis para vez podrían estar ligados a Club Amigos Baloncesto Obradoiro y que lo que también quedó claro esta mañana que en ningún caso los dos eh los dos vendrían esta temporada al primer equipo lo que se quiere es que ese rueden que cojan minutos que compitan en el plata y el Depor y que luego ya su progresión como jugadores es la que estarán pendientes lógicamente en el cuerpo técnico del

Voz 28 19:45 Monbus Obradoiro pues les pueda dar la oportunidad en un futuro a medio o corto plazo

Voz 2 19:50 eso según vayan creciendo como jugadores tanto en lo táctico

Voz 1621 19:55 el técnico como también en lo físico

Voz 28 19:58 sólo a Michael Chendo mucho mucho más no le hace falta porque es un tipo de dos cero ocho

Voz 1621 20:04 de ascendencia nigeriana aunque el nacido en Brasil de raza negra vamos

Voz 2 20:10 la de percha está está veo de aspecto físico un poquito más frágil porque además juega en otra posición

Voz 1621 20:17 está a un puesto de d2 seguramente como tirador como como un

Voz 2 20:25 especialista en el tiro Alfonso Ortiz lo dicho uno en el Ovi la plata y el otro en el Leyma Básquet Coruña esto decía sobre estas dos incorporaciones el director general deportivo del Monbus Obradoiro José Luis Mateo esta mañana

Voz 27 20:40 bueno es que Michael obviamente es un jugador joven bueno pensamos que tiene un buen material físico lo que ya le permite aportar en rebotes jugó en algunas situaciones de bloqueo y continuación eh el techo que a donde llegue pues

Voz 29 20:55 sí

Voz 27 20:56 va a depender de de humildad y de su capacidad de trabajo ir el desarrollo técnico y del conocimiento del juego que vaya adquiriendo eh esto es un poco eh nuestra definición sobre el no en cuanto a Alfonso eh que es más conocido aquí en España bueno su mejor cualidad es la puntería es capaz de anotar de diferentes maneras eh bueno tiene que mejorar su físico para llegar a la a la élite eh que aquí en España ya ya ya ha visto ya ha podido comprobar lo que es hacer una pretemporada con jugadores de la ACB no eh su primera convocatoria para la selección española ha llegado en la categoría o veinte Issing están en ningún club de ACB estando en un colegio y eso quiere decir que es lo ha ganado a pulso no es estudiante de Derecho que es algo que también nos gusta en los jugadores de formación para nosotros es muy importante que que los jugadores que están todavía en la etapa de formación y también los que los que están en la plantilla ACB pues pues sigan estudiando no bueno en común van a tener los dos que bueno van a jugar en el Obradoiro si son capaces de de desarrollarse técnica y físicamente si tiene una buena mentalidad que es tan importante o casi más como lo primero no llegara en la Liga Endesa es muy muy muy muy difícil incluso haciendo muy buen trabajo llegan muy pocos hemos tenido ya varios jugadores bueno vinculado Si que hemos firmado algún tipo de contrato y que no han llegado no oí por qué pues porque es la segunda mejor liga del mundo llegan muy poquitos e incluso los que trabajan bien pues hay hay pocos que llegan no ambos eh bueno se llevan a sus clubes de A Coruña y a Obi la eh eh un plan de trabajo técnico y físico hecho por nuestro cuerpo técnico que va a estar muy en contacto con el cuerpo técnico de de sus equipos no igual bueno eh estaremos seguían siguiendo los Bono minuciosamente icono y ojalá un día pues pues pues puedan vestir la camiseta del primer equipo no

Voz 11 22:58 dicho esto por parte del director general de

Voz 1621 23:00 el Monbus Obradoiro también se decidió el turno de intervenciones y además ya

Voz 2 23:04 sin esperar a ninguna pregunta sino para que ambos hicieran su primera declaración de impresiones en su presentación ante los medios y por tanto ante ante la opinión pública a través de los medios pues hay luchando y Ortiz esto fue lo que dijeron en lo que para ellos significa aterrizar como jugadores de aunque sea cedidos en otro equipo en un baloncesto ya de alguna manera pues profesional

Voz 30 23:28 bueno a todos como que no se no obra todos los patrocinadores pero mira esto a pelo obra es muy grande y que han sacado muchos jugadores para inhibirse para otro siempre es el planeta que acá se que tengan que aprendí mucho tendrá mucho para pode o cada compra negociadores que tenía aquí no obra en otros es más pero que otra vaya a todos los años que llegué aquí para poder da

Voz 27 24:00 a ver si tu día

Voz 30 24:03 a Gogol porque eso que yo caer Horace no quiero si eso cómo o cuándo equipe crece también ha dado Coruña sea que esto va a todos los crece con una quite

Voz 0476 24:18 bueno yo también dar muchas gracias a todos los directivos patrocinadores entrenador Si ante el Obradoiro por por esta oportunidad que me dan y bueno pues yo también espero aprovecharla muy bien eh creo que estoy en en un muy buen equipo un club muy serio en el que voy a poder aprender y mejorar año tras años hay con el fin de lograr mi sueño hay ahí mi objetivo de ser un jugador profesional de baloncesto de élite y estar en la segunda mejor liga del mundo o lo que el futuro me paré así que muy contento oí que muy agradecido

Voz 1621 24:52 y de nuevo por el mismo orden Uche y Ortiz se contestaban así cuando le preguntaron por qué si habían decidido

Voz 2 24:58 por el Obradoiro por mí

Voz 30 25:01 yo dada en Brasil siempre día muchas

Voz 29 25:04 lo digo indeciso en India

Voz 30 25:06 que siempre miraba mucho porque yo siempre sacado muchos jugadores Joyce de vernos para todas esas chicas que jodan los equipos de debiera yo no tiene mucho para jugado con chicos que opera llevado muy me he tren a los chicos de no chicos pronto para todas las dos equipe y eso me Fes quería Jodar

Voz 0476 25:29 no pero yo en mi caso pues ya me habían hablado muy bien de de este club de trabajaba muy bien aunque lo muy serio muchos contactos que que tengo yo por mal muy mal ya me habían hablado muy bien y aparte este verano cuando estuve con la selección española sub veinte el fisio de la selección era Thomàs que es el fisioterapeuta de la ACB también con lo cual pues ya tenía también en contacto más que me había hablado muy bien muy tenía muy buenas sensaciones así que decir

Voz 1621 25:58 Tomás Richard el fisio del Monbus Obradoiro que también lo es de la selección en categorías inferiores de la Un veinte por lo tanto ahí también

Voz 2 26:06 el último empujoncito para que en este caso Alfonso Ortiz pues decidiera dar el OK a la propuesta obrado Iris Star llegan con ese contrato multi anual del que antes hablaba con esta primera temporada que está a punto de comenzar también en Hoy por hoy en LEB Plata como paso intermedio a lo que ellos anhelan no que sea algún día poder llegar a a la ACB con con el primer equipo del Obradoiro que esperáis de nuevo escuchamos a Chengdu ya Ortiz que esperáis de de esta temporada de decisión

Voz 30 26:38 yo espero que esta temporada ha sido una te puede dar buena para mí y para ella y para todos a hombros de estar hombre yo era mucho más mi físico me técnica para por de año que ven incorporar a al equipo de volver a jugar

Voz 0476 26:59 sí yo también básicamente lo mismo espero mejorar lo máximo posible tanto física como técnicamente muy bueno seguir aprendiendo para poder llegar al primer equipo y poder ayudar oí seguir mejorando día a día

Voz 30 27:12 pidió España pero que no vamos con mucho físico es mucho también el colocamos más como es que tienes muchos a los que ya Juan Cano fuera del brazo para determinar a que conozco

Voz 29 27:28 a estos dos finales de Jaume

Voz 30 27:32 Driss vasco en a hombres cada tanto otros Tiermes yo siempre que acá Internet porque ya digo más próxima con aprendí mucho no se juegue con echarme que Tre no pasando Hawking escuela un chico fantasma chocó a un grande privó yo aprendí eso que Sir John yo estoy aquí oye porque trivial porque tiene Dalli dijo al tribunal

Voz 27 28:02 de todo ello habla mucho

Voz 30 28:04 yo soy sobre los chismes que pasó por aquí y tantos otros que tienen algo que antes no obras de Falla y Grandio amigo dentro de la cuadra Hay que entonces todas equipo puede que sirvió porque dijo ahí terminar con él

Voz 1 28:20 hablaba Michael luchando de Rafael M

Voz 2 28:23 sí con el brasileño que jugó en el Obradoiro y luego con más equipos de la Liga española como el CAI Zaragoza y además que también les dio muy buenas referencias y por lo tanto ponemos otro que recibe buenas referencias de lo que se logra y que les ayuda también a tomar la decisión a a darle el sí al club la última reflexión en este caso a cargo de da Alfonso Ortiz que ya hizo la pretemporada parte de la pretemporada porque sigue trabajando en equipo de grandes pero que ya hizo la pretemporada que diferencias cómo se lleva eso un chaval tan joven de meterte hacer pretemporada con un equipo ACB

Voz 0476 28:59 pero principalmente se nota mucho en el ritmo y la intensidad lógicamente en el físico de que bueno pues estos entrenamientos son muy duros además Moncho siempre exige el máximo he de todos los jugadores que yo creo que es muy bueno eso bueno pues muy buenos jugadores saben con un talento increíble y bueno como ya hemos dicho es la segunda mejor niega de del mundo hay lo que se puede esperar es que estén los mejores jugadores hay ya te digo cambio grande pero bueno yo creo que me he adaptado bien indicó que con muchas ganas

Voz 2 29:30 pues pero todos los dos en esta temporada y en sus respectivos equipos en alemán Básquet Coruña hay en El oro plata en este caso para Alfonso Ortiz Leyma Basquet Coruña sabéis le por o para Michael luchando no dejamos el basket porque de inmediato vamos con un como lo podemos definir Toni común que de nuevo viejo

la sesión de entrenamiento del Monbus Obradoiro recién pasado por la ducha uno de los nuevos fichajes del para esta próxima temporada pero no sé porque en él es que hubiera de nuevo capitán también es qué tal muy buenas muy buenas

Voz 2 31:36 a la nariz lo primero ven muy bien

Voz 20 31:38 de las pruebas médicas a nada todo correr que el momento vaya susto por lo menos dos partidos por la tele

Voz 38 31:44 además se bueno eh yo ya sabía que tenía algo el la cuando me caí porque fue un golpe con con Sabadell pero pero bueno cuando me sentí un poco se movía

Voz 20 31:56 puedo desplazado tal y bueno estamos porque su estado pero no hubo problema que me echaba el que estar allí sentado que pasó no bueno

Voz 38 32:03 vi la tele y Vilà viví que creo que fue Piti Hurtado obviamente sí sin maldad ninguna dijo que estaba mirando a

Voz 20 32:11 al chico estaba sentado obviamente no porque era una ciudad que vamos no no es capaz de reaccionar para quitarte y cuando me levanté estaba mirando a Juan Carlos García al árbitro porque me estaba diciendo que que no me quejara de Sandy él estaba diciendo no estaba preguntándole porque el tema

Voz 38 32:25 me había caído no sabía si sabía ocho año no se había hecho daño entonces bueno obviamente como muy versión ganar yo creo que no estoy hablando

Voz 20 32:31 allí pues ya la cuenta aquí vale pues ya queda perfectamente aclarado después de los dos primeros partidos vale pues contra Fuenlabrada con la prórroga no vamos a volver a las viejas costumbres pues hay que retomar la competición y contra contra Murcia mucha gente tocada esa derrota abultada yo bueno yo dije bueno el borrón típico de pretemporada

Voz 39 32:51 qué Miera tanta cosa ganarla

Voz 20 32:54 a mí perder contra Murcia sino que van a tratar ir currando y que bueno que por ejemplo ella todos estén bien y entrenando que de lo que se tratara pretemporada si al final bueno

Voz 38 33:02 puede forzar a mí puede forzar a otros jugadores pero no me necesidad simplemente pretemporada están para para ir a tu dices mejorar quedarte con las cosas positivas oí a ver en qué va un poquito más flojo y entonces pues de los dos partidos hace lo mismo obviamente del partido fue elaborada puede sacar más cosas positivas que el de Murcia no bueno sí la la idea global de lo que tiene que ser la pretemporada es esa ahí así lo hacemos

Voz 20 33:25 a lo mejor los vamos a poder acercar un poquito más a veo para tener una idea un poquito más formal aunque tampoco había será prematura ahora en Villagarcía cuando si si todo va bien esta semana de Ascen todos se habrá que ver esta semana

Voz 38 33:38 bueno que me meter cosas también hay gente que se va sabemos que está en las ventanas yo creo que habrá que esperar a lo mejor un poquito más Supercopa que ya sea oficial pero bueno ahí habrá que ver cómo cómo hasta el equipo huy huy como hemos introducido todo lo que hemos entrado

Voz 20 33:56 con los nuevos Si tiene no cuenta a las alturas de pretemporada en la que estamos tú que vas a ser uno de los encargados de llevar la batuta desde el puesto de base va a cambiar mucho el repertorio por las características de los nuevos

Voz 38 34:08 esto no no a final y seguimos teniendo jugadores que que pueden tirar y que ponen a vez gente que sale de de carretón es para para tirar de tres bueno seguimos un poco en la misma línea Il Sole que hacer que esos jugador entiendan igual de bien que que los jugadores que se fuero en qué situaciones pueden hacerlo en Cuaderno y que se acople bien a lo que pide Mons

Voz 20 34:31 la pretemporada pasada recuerdo que también hablábamos de bueno parece que haber mucho tiro exterior que hay muchos puntos es muchas más no no sé qué no sé cuántos y luego son menos la Liga está poniendo en tu sitio y también más o menos elaborado y los cuando acaba de ajustar no lo veremos muy muy diferente en cuanto hay de no no no que va final bueno

Voz 38 34:49 yo creo que hemos jugado partidos pareció lo que hicimos el año pasado en en el circuito en Logroño no tirando de tres cuando podemos penetrando siendo duros bueno obviamente esto no ha pillado un poquito antes que a lo mejor el Circuito el año pasado hay vamos a lo mejor un poquito más con pinzas por así decirlo pero bueno el trabajo que hacer que seguir ese me es porque además hemos jugador un hago mucho jugar

Voz 20 35:15 mobbing si mucho jugar el joven y que no

Voz 38 35:17 mucho jugador rookie rookie de verdad de no no son los que no conozca la liga sino que sale su primera ponencia profesional ya un cambio muy importante ya no sólo a nivel a nivel de juego sino a nivel de vida cambia mucho esta universidad Lee y hacer una vida allí que todo esté pendiente de ti sino que un equipo profesional que bueno hay mucha gente que depende de nosotros

Voz 20 35:37 pues el otro hablábamos con Nacho el llegue presentaron las nuevas camisetas pero hecho una primera cena bueno también los que ya veréis tiempo aquí tratando de que ese proceso de acoplamiento a todo sea lo más

Voz 38 35:48 ximo posible si somos un grupo fácil por así decirlo no siempre nada más ellos tienen mucho cuidado en no haber es que en quién fiche aquí individuo meten en El Vestuario IES nacer trabajamos mucho más fácil no y este año pues igual el equipo ya está entre entre nosotros totalmente eh comprometidos si compenetrados no yo creo que así tiene que seguir mejorando que durante

Voz 2 36:10 pasó lo de las semanas veteranos ponéis muy Salt muy alto el el corte de la integración

Voz 20 36:16 no para decir nada simplemente que espero que se me viene a es el corte aquí algún día desde hace algún tiempo pero bueno que ayuda de aquello qué hay de todo pero bueno por ahí bien no como siempre que es algo muy importante un equipo que El Vestuario sea sano hay que haya buen rollo eso es fundamental si lo importante es que la gente esté

Voz 38 36:34 a gusto porque cuando estaba a gusto ya te dejar de preocupar en otras cosas concepto que a lo que venimos realmente entonces eso es lo que tiene que ser el trabajo de los veteranos de los capitán e interés entrenadores que también lo hace cuando cuando puedes no entonces en ese en ese camino vamos vamos bien

Voz 20 36:49 cuatro coches capitán y que no haya más sustos en la pretemporada ni la temporada bueno al final cuando cuando lo cual cuando

Voz 38 36:57 soy yo juegas al límite como siempre hacemos pero lo del equipo siempre suele pasar algo pero bueno intentemos

Voz 20 37:02 que por lo menos toca el Madrid que sea como el año pasado ya le mando el recabará Piti Hurtado eh no yo sé que no les mandó recados del buen rollo digo eh si no no sé qué que me tiene cariño no lo hizo en ningún en ningún momento pues pues nada malo yo sé que que lo hace porque es un comentario que ver la tele puede suceder

Voz 2 37:19 que fue un poco

Voz 20 37:21 chico no se puede quitar el medio y la imagen estabilidad de los cuerpo a tiene presente la dependen muchas gracias

Ser Deportivos Radio Galicia con Toño Bermúdez

Voz 2 37:39 a Pepe Pozas entre da gusto echarse unos minutos unas risas hablando de baloncesto ya para cerrar como decíamos también al arranque del programa esta mañana alrededor Cruz de Santiago presentaba la iniciativa Celta Galicia cuál es la misma pretende dar a conocer esa Galicia como destino perfecto para disfrutar del gol de su oferta termal la gastronomía nica una iniciativa promovida por la asociación Galicia destino y la Asociación de balnearios de Galicia hoteles Hotel Carlos I en el marco del concurso ideas del cluster turismo Galicia vamos a escuchar a Marisa Barandiarán presidenta de Galicia destino Golf la idea es lo mismo

Voz 0383 38:16 qué hemos hecho con otros campos de golf del resto de España que ha sido eh firmar convenios de colaboración por los que por el cual en virtud de ellos los jugadores de esos clubs tienen unos descuentos en nuestros campos exactamente igual lo vamos a hacer con campos del entorno de Londres aprovechando los vuelos directos que que hay una vez más es el campo de golf el que hace el esfuerzo de reducir sus tarifas con la idea de llenar los hoteles de Galicia digo esto porque por primera vez tenemos la experiencia después de diez años de moverse la Asociación de un grupo que nos hemos traído de uruguayos de siete días que van a estar alojados en Galicia con cinco días de golf sólo el veintiuno por ciento del del gasto Se va en el campo de golf jugando todos

Voz 0476 38:59 tuvo que siendo en el hotel donde deja en Miami gasto

Voz 1 39:06 pues otra iniciativa para atraer turismo en este caso sobre todo de las Islas Británicas a nuestra Comunidad y aprovechar y tenemos unos balnearios magnífico