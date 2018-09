SER Deportivos Santiago (06/09/2018)

Voz 1 00:00 SER Deportivos Santiago

Voz 1704 00:20 qué tal muy buenas tardes bienvenidos a una nueva edición del SER Deportivos de red de Galicia que toma el relevo a la información más amplia la global

Voz 0509 00:28 en el mundo del deporte y ahora nos centramos en lo más

Voz 1704 00:31 próximo aquí con el fin de semana ya muy cerquita hay que viene como un cartel muy muy atractivo de actividad deportiva con buenas sensaciones como las que nos ha dejado en las últimas horas sobretodo ese triunfo del Campos en la Copa del Rey la constatación de lo que os adelantamos ayer el nuevo fichaje del Santiago Futsal ya tenemos en Galicia a los primeros equipos que van a participar en el torneo en cesta Rías de baloncesto junto con el Monbus Obradoiro así que ponemos en marcha el cuarto SER Deportivos de la temporada aquí en Radio Galicia apuntamos algunos detalles de todo lo que tenemos preparado y lo primero que haremos será situar en portada al Compostela llevaba dieciocho temporadas dieciocho campaña sin participara en el torneo del KO en la Copa del Rey tenía el largo desplazamiento a la isla canaria de La Palma para enfrentarse al Club Deportivo Mensajero tenía que jugar por primera vez esta temporada en competición oficial encarna en campo de hierba sintética aguantó el juego bronco del rival sobre todo en la primera parte ya en la segunda mandó a la lona al contrario al equipo canario como un primer gol de Aythami el canario que regresaba a sus islas afortunadas y que fue el que abrió el marcador nada más regresar de los vestuarios comenzando la segunda parte en propia meta del rival el segundo Camacho se metía el balón en su propia portería y cuando el partido ya esperaba el partido final Miki Villar hacía el tercero sentenciaba el pase del Compostela a la siguiente ronda en la que tendrá que eh viajar de nuevo en este caso a tierras catalanas su rival será el Lleida la próxima semana después de que este equipo ilerdense derrotar ayer al Teruel desde las Islas Canarias nos ofrecerá su balance del partido su opinión tras el cero tres de ayer el técnico de la Sociedad Deportiva Compostela Yago Iglesias el equipo que todavía realizó su último entrenamiento hasta mañana Ike a estas horas está volando de regreso a la capital de Galicia en campos que tiene ya prácticamente sin tiempo para descansar demasiado el domingo de nuevo partido de Liga tercera jornada ante la Alhambra va el esto a las puertas del segundo torneo de pretemporada con participación del Monbus Obradoiro hablaremos de esa cuarta edición del en festa Rías cartel de lujo junto al equipo de Moncho Fernández estarán el Alba Berlín de Aito García Reneses su rival de mañana también jugarán el Herbalife Gran Canaria y UCAM Murcia estará con nosotros Diego global cabeza visible y portavoz de la organización del torneo que tendrá baloncesto más activo es que yo creo que podéis apuntar en vuestra agenda para el fin de semana por cierto de esta mañana se conocía la lista de participantes en el concurso de triples cabrá en la Supercopa esa Supercopa que se va a celebrar el próximo día veintiuno y veintidós en la capital de Galicia que convertirá al Fontes do Sar en el epicentro del baloncesto nacional la lista de concursantes para ver quién es el más atinado desde la línea de seis setenta y cinco está integrada por Jaycee Carroll Kay Couric Matt Jenny Patricia cadera como el representante del básquet femenino también ojo jo a dos ex obra de juristas como son mató más en Valencia Basket Alberto Corbacho en el Gipuzkoa Basket también defendiendo la camiseta del Monbus Obradoiro estará cómo no el griego Kostas Vasileiadis estos son los que van a medir sus habilidades en el Fontes do Sar el próximo día veintidós Sábado a partir de las seis y cuarto de la tarde así que veremos quién es el ganador en este concurso de triples en el que en las últimas ediciones el más acertado ha sido el madridista Jaycee Carroll a ver si Kostas Vasileiadis se puede plantar por lo menos

Voz 1284 05:14 en el la recta final de del concurso Isidro puede ser el Griego bueno pues algunos de los que tenga

Voz 1704 05:20 asado Obradoiro

Voz 3 05:35 Fútbol Sala el Santiago Futsal jugará el sábado a las siete y media su último partido de pretemporada ante

Voz 1704 05:41 va ir el fichaje de Alex y motos el ala cierre de carácter ofensivo como adelantamos ayer aquí en Ser Deportivos es el jugador que llega para completar la plantilla que va a iniciar el campeonato de Liga el próximo domingo día dieciséis en el Municipal de Santa Isabel a las doce y media contra Elvis antes de Castellón no es el jugado por lo que pueda servir para ocupar la demarcación de pívot no es el deseado pívot éste se va a intentar fichar en el mercado de invierno ahora mismo ha resultado imposible al al esclusa interés para otros muchos encontrar en el mercado un refuerzo para para ese puesto así que con los que están más este jugador Alex motos comenzará el campeonato el conjunto de Santi Valladares y además hay fechas para el Séptimo Circuito de Carreras saludables el dos mil dieciocho la primera la próxima semana sábado día quince el resto en los siguientes meses de octubre noviembre y diciembre hay novedades en en cuanto al corro de este dos mil dieciocho pedalear a todos vosotros los que escucháis el SER Deportivos El delegado de la Federación Gallega en Santiago Iván San Martín y automovilismo también apuntar en vuestra agenda si creéis el sábado nueve edición del eslalon en el concello de Tour una prueba que alcanza su vigésima edición más que consoló

Voz 0509 07:09 dada en el calendario de esta modalidad deportiva del automovilismo prueba puntuable para el Campeonato Gallego

Voz 1704 07:28 con todo todos estoy con Gabi Dávila en el control de sonido el SER Deportivos de hoy en Radio Galicia hasta las cuatro vamos con el Campos con al encestar Rías el atletismo

Voz 4 07:53 muerte vivir tu propia vida recuerda esa salvaje sensación de estar al mando o si lo prefieres deja de recordar vuelve a sentir de nuevo Opel Gran Danés X viene a conocerlo a tu concesionario Opel punto al resto de la Dama de Opel Cross la X y moja X porque la X marca tu destino

Voz 5 08:10 el veto la Cars tu concesionario Opel para Santiago en voy saca su red de agentes en Noia Muros Negreira ahí Melide grupo Pérez derrumbado

Voz 6 08:20 eh Morfeo deja de dormir ya han comenzado las rebajas en voces yo este siempre igual en voz ello estamos de rebajas tenemos todo lo que necesitas para descansar bien somier es colchones almohadas voz cesio en Orriols setenta La Tienda del buen descanso estamos

Voz 7 08:39 has

Voz 3 09:06 pues vámonos hasta la isla de La Palma que allí esta mañana todavía realizó una última sesión de entrenar

Voz 1621 09:10 antes de abandonar la isla ya esta tarde

Voz 3 09:13 a última hora llegarán a la capital de Galicia

Voz 1621 09:15 los expedicionarios de el campos que ya lo sabéis es a estas alturas a estas horas ya todo el mundo sabrá ayer el compositor ese buen partido en en la isla de La Palma en el campo Silvestre Carrillo ante el mensajero con ese magnífico marcador de cero tres que permite seguir adelante en el torneo copero ya sabéis que próximo rival será el Lleida en tierras catalanas pero ahora mismo antes de pensar en eso tocayo coloque paladear ese feliz regreso a la competición copera del Campos dieciocho temporadas después pues mira tocó un viaje largo tocó irse hasta La Palma jugar contra un rival como el mensajero con campo de hierba sintética pero el Compostela y el triunfo y el pase con ese cero a tres así que saludamos a estas horas al cabo Iglesias el míster del Compostela buenas tardes bueno yo supongo que vienes ya diciendo ya

Voz 0509 10:00 la pasada temporada también en esta pretemporada que hemos dejado atrás en el arranque de la temporada que cada semana que pasa que cada partido que pasa está más orgulloso de sus jugadores yo creo que después de un partido también como el de ayer te reafirma es más que nunca en esa en esa sensación o en ese mensaje que vienes mandando no

Voz 0753 10:18 sí sí sin duda la verdad es que las sensaciones que deja al equipo son muy humanas Si bueno como tú bien dices ya lo venimos diciendo a lo largo de toda la la pretemporada el inicio de Liga el bueno de partido que que el Compostela pues realizaban gane en tierras canarias pues fue yo creo que es muy completo

Voz 1621 10:35 un partido con muchas circunstancias además del viaje muchos luego también es acuerdan de del cambio de hora con suerte cuando las cosas no salen como uno quiere césped artificial un partido que sobre todo estuvo al principio o en la primera parte bronco en el que también tuvo que templar nervios para no caer hermano pues en alguna reacción inadecuada aunque a la a veces que se puede llegar a entender después de según qué qué entradas que recibe uno que el equipo supo también leer el partido ser maduró para en la segunda parte que llegaran los goles sí y conseguir el objetivo

Voz 0753 11:07 se se nosotros sabíamos que que bueno que veníamos un campo muy complicado porque con el de trabajo y dejar de ser ese equipo pues un poco más alegre cooperativo que que al que estamos acostumbrados no planteamos al forma de que queríamos llegar al descanso pues con la eliminatoria abierta y a partir de ahí pues ajustarlo que que creyera necesario y así fue segunda aparte pues después de ver lo que lo que el mensajero Pues propuso un partido bronco de mucha falta de cortar nuestras jugadas y demás pues bueno como te vivo y nos pusimos el mono de trabajo entramos a a ese tipo de partido y al final pues bueno como es capaces de detener ese resultado tan bueno no

Voz 1621 11:50 que además a la vuelta de vestuarios prácticamente recién comenzada la segunda parte el gol de Aythami que da cambia todo

Voz 0753 11:56 sí sí que es un campo bueno que tienen unas guarden silencio en largo pero pero no tanto a lo ancho eh lo que nosotros planteábamos partir de del descanso pues fue un cinco balones al área con con referencia dentro acumular gente vinieron por favor

Voz 1621 12:15 algún jugador ayer acabó tocado con alguna sobrecarga y además el propio Aythami por ejemplo pero bueno más que nada podemos tranquilizar a los aficionados que no se escuchan a esta hora Yago el tema del Jäger de la hierba sintética y además nada importante no para los

Voz 0509 12:28 viene

Voz 0753 12:28 estamos importante esta mañana hemos realizado cerámica aquí de recuperación muy bien más allá de bueno pues la fatiga de los que tenemos que puede haber de de cualquier partido nada que haya que habría que tener pues

Voz 1621 12:48 el partido de ayer y a ver si te puedes mover un poquito Yago que creo que ahora soplaba un poquito el aire ahí donde te encuentres si dificultaba la comunicación te quería preguntar que es el primer partido de competición oficial que jugaba como visitante son campos de hierba artificial es decir un escenario que os vais a encontrar también ahora en Liga no es muchas veces el capos hierba artificial lo que también supone como entrenador te te ha valido para va a ver como el equipo es capaz de reaccionar a las distintas a condicionantes circunstancias que se va a encontrar a lo largo de toda la temporada

Voz 0753 13:18 sí sí sin duda además justo coinciden esta semana que jugábamos pues ayer en este en este escenario y el domingo pues nos encontramos otros estético al óperas preparamos la semana de esa manera de hecho el partido de ayer pues bueno en la charla repartido incidimos mucho eso pero una semana en la que nos íbamos a encontrar estos escenarios que lo de ayer era una prueba Wanna de cara a lo que nos íbamos a encontrar a lo largo de la temporada que tenemos que ser un equipo pues bueno mucho más aguerrido fuera de casa lo menos posible y así fue por eso te digo que que estamos muy contentos con la imagen del equipo porque creemos que que con el paso de las semanas bueno ya de las temporadas que que que llevamos aquí que los jugadores cada año pues se van asentando más Si bueno que es el objetivo que tiene el club y nosotros mismos como como cuerpo técnico de que de que el equipo crezca tanto a nivel colectivo cometido al

Voz 1621 14:12 en esta semana de Champions como Le hemos bautizado no por por los tres compromisos prohibir largo viaje a tierras canarias el equipo miles de hasta ahora suma dos victorias y luego también ayer de salida con alguna variante como por ejemplo ancho en la portería volvió Álvaro casas que eso también te sirve a ti para ir viendo o refrendando lo que las sensaciones que te dejan algunos jugadores que no han comenzado jugando por distintas circunstancias pero que que también van a ser importantes a lo largo de toda la temporada

Voz 0753 14:37 sin duda sin duda para nosotros también es es muy bueno en estos partidos entre semana hay para la semana pues en Lleida lo mismo que que bueno que que los veinte jugadores que tenemos plantilla pues que todos vayan cogiendo minutos de competición para para cuando llegue el momento en la Liga que ha la falta cajón con otros pues que están todos aquí

Voz 1621 14:59 pues Yago gracias por atender la llamada de SER Deportivos enhorabuena para todo el grupo de los saber a todos los integrantes de la expedición del com pos buen regreso a qué

Voz 0509 15:07 pasa

Voz 1621 15:07 y también de toda la suerte del mundo que todo el mundo pueda llegar en perfectas condiciones para que hagas la convocatoria de cara al partido del próximo domingo que esto no para en Liga tercera jornada contra Londres

Voz 7 15:17 mucho

Voz 9 15:29 llega a superar los a así a Victoria para Miguel Ángel López muy serio entre por delante sin ningún tipo

Voz 10 15:39 no no arranca la Vuelta Ciclista España

Voz 11 15:42 multas busca un nuevo ganador Vuelta Ciclista España dos mil dieciocho con Íñigo Marquínez Borja Cuadrado Roberto Torres y los comentarios de Melchor Mauri

Voz 10 15:51 ahora lo Manolo del grupo propio

Voz 12 15:56 la vía a partir de las cuatro de la tarde las tres en Canarias a remontar mapa fin de etapa en la Cadena Ser

Voz 13 16:07 de ese cuento escucha la Cadena de Vete de toda la vida

Voz 14 16:11 Gabilondo era pequeñito pero era un crío Gabilondo no tendría Gabilondo más de ocho nueve años no levantaba un palmo del suelo Gabilondo ya digo de ocho allí con Gabilondo

Voz 1704 16:23 ya ya ya ya decía aquello de

Voz 14 16:25 habla

Voz 15 16:27 muy buena empieza hoy por hoy

Voz 1880 16:30 soy Iñaki Gabilondo Juan

Voz 14 16:33 vuelve como si fuera la caza

Voz 13 16:36 gracias por escucharnos desde siempre

Voz 14 16:39 milonga era pequeño y Rubio para perdido

Voz 5 16:46 SER Deportivos Santiago Toño Bermúdez

Voz 16 16:57 ah

Voz 0509 17:09 como hemos apuntado durante estos días y hoy lo hemos recordado también en titulares mañana es la segunda oportunidad para ver al Monbus Obradoiro en su pretemporada aunque esta vez después de la primera en la que la gran mayoría los seguimos a través de la pantalla de televisión lo podremos ver bien cerquita en vivo y en directo en una nueva edición del torneo en cesta rías que vuelve a traer a grande los equipos entre ellos el equipo compostelano el equipo de Moncho Fernández que se enfrentará mañana a las nueve y cuarto en uno a al Alba Berlín de Aíto García Reneses los otros dos equipos participantes recordar el UCAM Murcia y el Herbalife Gran Canaria vamos a hablar con Diego Doval de encestar a Diego buenas tardes

Voz 17 17:47 hola buenas tardes tras otro gran cartel

Voz 0509 17:49 las más no el año pasado era la primera oportunidad que yo personalmente Si este año el cartel también es de auténtico lujo supongo que a estas horas porque faltan ya horas no para que comience una bendición no sé si todavía esos nervios propios de que esos mañana arranca el torneo y que todo esté en su sitio

Voz 17 18:08 sí es mucho nerviosa porque la verdad que sí porque en más del más que nervios tensión no responsabilidad pero el sentido de que de que todos los actos de que todos los cabos estén bien atados muy bueno como tú decías cartel pues este año la verdad que está creemos que está muy bien porque aparte es la primera vez que su carrera internacional en esta cuarta edición con el Alba Berlín Icon la presencia de un Herbalife Gran Canaria que también Opar Euroliga que va a estar entre los seis mejores equipos de Europa este año no hay añadimos la presencia evidentemente el delante nuestro nuestro equipo anfitrión digamos y angustia que como ellos mismos vecinos mucho mejor plantilla de su historia

Voz 0509 18:46 para vosotros para la organización el torneo ya ha empezado no porque ya hoy mismo ha llegado a la expedición del Alba Berlín empiezan a llegar los equipos Si hay que estar junto a ellos para que para que todo lo que necesiten esté perfectamente a su disposición

Voz 17 18:59 está claro que nuestra baza para que todos estos equipos de este nivel estén en Vilagarcía pasa por una organización que cuide el más mínimo detalle no Salvador Dalí llega pues estará cerca de aterrizar en en breves momentos llegar aquí para Kobe y por la tarde también llega a Gran Canaria ya mañana llega Murcia igual ha habido que que simplemente está al lado de casa vaivén enough is in como tú dices tenemos que estar de diez en la realización en todos los sentidos en amabilidad hospitalidad hace referencia organización detalle y todo eso para que para que estos equipos confíen en nosotros pueden volver un año más

Voz 0509 19:39 además estos equipos cuando reciben la llamada de este Rías luego preguntan a otros clubes que hayan participado en de Villagarcía podamos ir allí está todo bien y tal yo supongo que también año a año os ayuda las cosas bien a que los invitados por ejemplo de la próxima edición os puedan dar el OK digamos con mayor facilidad

Voz 17 19:58 se esa esa es la clave esa es la clave de que

Voz 1284 20:00 el boca boca de toda la vida Diego es lo que mejor funciona la verdad que aparte que éramos

Voz 17 20:06 exquisito con pocos los equipos que vienes nada bien con los espectadores que confían en nosotros no sé para qué tal la entrada por ver este evento porque bueno hacemos regalos hacemos actuaciones los también porque todo salga bien hay como usted dice es el boca boca es la publicidad posibles está

Voz 0509 20:26 para todos los que quieran ir desde Santiago y otros puntos de Galicia pero que a estas horas nos pueden también estar escuchando aquí en el SER Deportivos y ya no sólo en la capital de Galicia sino en su entorno o en otros puntos de la Comunidad a través de de la aplicación móvil de precios de las entradas vamos a recordar los horarios de los partidos para que nadie se pierda

Voz 17 20:44 sí bueno empezamos mañana ajena a punto entornos cuadrangular semifinales Sinani tercer y cuarto puesto mañana viernes empezarán las la primera semifinal empieza a las siete de la tarde ponen ante Carmo A Illa jugará Gran canario UCAM Murcia y a continuación a las nueve y cuarto empezará el partido desde el vamos sobrados de Berlín el sábado pues el tercer y cuarto puesto empezará a las seis de la tarde en función de los resultados del día anterior la final a las ocho y cuarto respecto a los precios de las entradas bueno pues tenía hemos el abono adulto que vale veinticinco euros los cuatro partidos el abono infantil que es hasta catorce años incluido pues vale quince euros nulos cuatro partidos luego las corridas las sesenta horas por jornada en que portaba uno dos días son quince euros la entrada adulto diez euros la entrada infantil

Voz 0509 21:37 como complemento que siempre suele haber en ese tipo de de torneos y también a veces te rías como no pues habrá exhibiciones en los descansos de otras entidades deportivas que colaboran con vosotros también recordar para que la ya el sábado siquiera quedarán Villagarcía disfrutar un poquito de la noche que también habrá tenéis en el cartel actuaciones musicales de Dj's y demás

Voz 17 21:56 si tenemos el concierto que hemos puesto por nombre pican roll que es un hombre muy baloncestístico cuando Piqué a una once estuvimos sí sí

Voz 0509 22:04 Can Roca

Voz 17 22:05 de pick and roll así y la verdad que es un poco lo que buscamos que la gente que baje del pabellón que te ponen la arcilla pues un concierto gratuito con grupos locales sino local esconde también viene el grupo bilbaíno los brazos que es un grupo de mucho nivel que ya tuvo tuvo giras por Estados Unidos incluso si ya estuvo el año pasado con nosotros también y la verdad impresiona con su música y lo hacemos en pleno corazón urbana de Vilagarcía en la calle Méndez Núñez que es un poco están algunos de los par la irnos de los bares que nos ayuda a mí es un poco también una muestra de agradecimiento del torneo hacia ellos en el sentido de que tocó compartir inercias no y que sea pues que la ayuda sea bidireccional no porque creemos que es la mejor manera de que esto pues se identifique con el pueblo y tenga cada vez más seguidores nota

Voz 0509 22:53 bueno que quede claro que la repercusión del torneo en el plano económico si también deje pues eso si algún dinerillo en esos locales que os saldada así que sea el torneo un poco de todos no

Voz 17 23:04 se eso lo que queremos no intoxicar en poco Vilagarcía y marca también con el torneo intentamos que el torneo y sin que sueña presuntuoso ni mucho menos un evento a cuidar árboles momentos de mucha calidad sin hay mucho nivel para nosotros en Vilagarcía que no hemos tenido nunca onces tres élite es una oportunidad prácticamente únicas y por eso queremos que todos pues que todos nosotros a parte de esto y que todo el mundo lo cuida al fin y al cabo porque entre los pocos que somos es muy complicado

Voz 0509 23:33 pues cuando aval enhorabuena por el cartel seguro que el tornado perfecto que los equipos eran encantado Si disfrutaremos a partir de mañana de magníficos partidos con esos cuatro equipazo Herbalife Gran

Voz 1284 23:45 Canaria el UCAM Murcia el Alba Berlín y cómo no el Monbus Obradoiro muchas gracias por estar en el SER Deportivos Diego nos vemos mañana en Montecarlo ha gracias a vosotros por la ayuda nos vemos un saludo

Voz 7 24:01 no

Voz 19 24:05 la electricidad ese gran avance que tan en corto Nos adaptado tanto como la longitud del cable ampara el sexólogo y ahora hasta los coches necesitan cable bueno no todos

Voz 1284 24:18 el Toyota Auris con baterías recargables conduce como piensas

Voz 20 24:23 aprovecha las condiciones especiales de financiación les esperamos in Compostela móvil concesionario Toyota para Santín

Voz 0509 24:29 voy Milladoiro abierto sólo dos pueblo mañana

Voz 21 24:33 cada noche a partir de las once y media

Voz 1284 24:37 cuando decimos con Manu Carreño hola marque muy buenas lado buenas noches

Voz 22 24:42 vaya carrera que te has marcado macho de verdad en realidad queremos decir con Sergio Scariolo qué tal buenas noches Jorge Garbajosa muy buenas colado aún Pau Gasol buenas noches buenas noches Mijatovic placer escuchar muchas gracias todos los fines de El Larguero Rafa Nadal muy buena hola buenas señores Iniesta Keylor Navas buenas noches Arancha Vicario Garbiñe Muguruza muy buenas Florentino Pérez

Voz 0509 25:02 a la banda al completo hasta la banda al completo está toda la banda

Voz 12 25:04 cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias síguenos también en el Larguero punto es cara

Voz 23 25:13 Carmen Navarro Lane se pero os Intrum dos de Galicia

Voz 24 25:16 desfilan en Santiago Botello

Voz 25 25:19 máscara Astigarraga Madama saca sus pantallas Pelli tejidos generalista huye de volantes todas bonitas de San Deus unos

Voz 24 25:28 ha dado hoy hito de Setembre deseo Obradoiro hasta doce veinte cinco p por las rúas de Fonseca Pilar Nova Shell mires preguntó yo en este Cervantes sea inmaculada ven participan Galicia o Camiño

Voz 26 25:43 no me da nada

Voz 0509 26:14 y en la vuelta a la actividad normal digámoslo así pues también hay que tener ya la agenda bien lista cuadrada preparada para todos aquellos que les guste ponerse las tapas y a hacer atletismo hacer el Ram en y por ejemplo estamos a pocos días de que comience la séptima edición del Circuito de Carreira saludables de Santiago en en este año dos mil dieciocho que ya tiene pues para para la próxima semana la primera de las citas y uno de las más chulas porque es la Carrera Nocturna Ciudad de Bella y luego ya como es habitual y hasta final de año cada mes una carrera trece de octubre la Ruta de Plata Angrois el tres de noviembre rutas los parques y para el primero de diciembre la carrera del barrio de San Pedro Iván San Martín delegado de la Federación Gallega de atletismo en Compostela que talibán buenas tardes

Voz 1185 27:01 de este año se acaba el verano

Voz 0509 27:03 que no estacionalmente si para la gran mayoría que vuelve a a sus hábitos normales laborales también de que los peques vuelven al cole también bueno no sé si los runners paran en verano o que más que es menos matar gusanillo por ahí también un durante durante el el época estival con con algunas pruebas que que siga habiendo durante los meses de verano

Voz 1185 27:25 pues lo normal el quince de septiembre con un poquito de sobrepeso con ni caso pero hay gente que bueno que extiende lo que es el el volumen de actividad en vacaciones pero sí que todavía entrenar lo lo ideal es no para que bueno especialmente a partir de de una edad pues es bueno no no parar de todo signo después costó muchísimo arrancar pero sí que es cierto que supongo que la gente se tomará unas pequeñas vacaciones

Voz 0509 27:53 lo dicho arranca el Corsán séptima edición la próxima semana ya tenemos esa esa carrera tan chula que es la nocturna Ciudad de Bella

Voz 1263 28:00 pues sí la verdad es que podríamos considerarla como el buque insignia del circuito porque bueno son siete años celebrando esta carrera

Voz 29 28:08 eh nocturna el Elena

Voz 1263 28:11 que para mí inigualable la salida y la meta en plena plaza del Obradoiro circuito accesible para para cualquier persona incluso gente que no que nuestra acostumbrarse Report que son cinco kilómetros y medio en la prueba absoluta yo creo que bueno que reúne todos los ingredientes un ambientazo a principios de septiembre la gente vuelve

Voz 1185 28:31 ciudades no creo que tiene todos los ingredientes para que la gente de Santiago de Compostela y alrededores pues se acerca el día quince por la noche aquí hasta aquí a a disputar esta primera prueba del circuito

Voz 0509 28:44 los que ya saben en este tipo de pruebas del circuito Corsán ya saben el de inscribirse y demás pero para los que les pueda pillar de Navas vamos a recordar iban si te parece cómodo donde a través de que medios plataformas en internet y además se puede uno inscribir

Voz 1263 28:57 bueno este año lo hemos simplificado todo lo bastante porque bueno al final el también veamos que bueno en las inscripciones presenciales tampoco tenían un volumen como para tenerlas en consideración y hemos asumido tongo en la plataforma 3W Carreira galeras punto com ahora mismo bueno vamos

Voz 1185 29:12 la vernos las campanas al vuelo pero estamos quejando las cifras con el circuito del año pasado y están muy por encima de las mismas cifras en esta época sea diez días de la de la primera prueba con lo cual bueno pues a ver si sigue creciendo el circuito que nosotros esperamos que si hasta ahora pues parece que la gente cada año va respondiendo un poquito mejor

Voz 0509 29:35 antes de ir con una con una agenda del fin de semana también tenemos quedar en cuanto a novedades de un pack de carreras y que también puede aliviar en lo económico a todos aquellos que quieran ir inscribió distintas pruebas no iban

Voz 1185 29:48 sí Bono para este año buena parte de la novedad que tenemos esa prueba por el barrio de San Pedro lo que tenemos bueno se ha hecho una oferta que bueno la gente los adultos en este caso porque los niños los escolares pues no no para nada por suscripción sensación completamente gratuitas tanto en el circuito como en las carreras lo que adultos bueno pues tiene que tiene las cuatro pruebas del circuito y la carrera San Silvestre si con todo bueno temas técnicos su camiseta técnica su bolsa de corredor pues un mereció nosotros creemos que tanto concede como nosotros que es muy razonable veinticuatro euros menos de cinco pruebas para así de esta manera pues también hacer accesible lo que en su participación en el culto

Voz 0509 30:31 de apuntaba antes no al margen de del circuito de Carreira saludables para este fin de semana o para los próximos días algunas pruebas en en en Compostela en su entorno en su zona de influencia a tener en cuenta que también vaya a congregar a un buen número de participantes

Voz 1185 30:45 bueno este fin de semana bueno nosotros aquí lo que es la ciudad en la delegación de Santiago que tienen más o menos pues un área geográfica bastante grandes pues nunca paramos Si precisamente este este próximo sábado tenemos una carrera solidaria en el concello de muros la tarea de la piscina municipal bueno carrera con un fin solidario de que creemos que bueno que es bonito oí cómo un recorrido aparte mucho lo para correr es bonito estar ahí colaborar en la carrera popular del Concello de ahora es que lo tenemos aquí pegadito a Santiago de Compostela el domingo por la mañana que es una carrera no sé si es la IX edición ya me tiene su tradición ir con esa participación por equipos que que está preñada que bueno le dan ese aliciente y bueno de hecho hay varios clubs que se van a desplazar hasta órdenes para para competir si abono un poquito para terminar en los próximos días el día veintidós de septiembre tenemos

Voz 1263 31:40 la carrera solidaria en la carrera de la familia ahí en el concello de Amin sin el Milladoiro

Voz 17 31:45 certifica en Santiago que bueno tiene otra

Voz 1263 31:48 otros componentes un circuito de tres kilómetros murales

Voz 1185 31:50 cuando en familia inunda el Ecuador también para gente que bueno que les guste comer poca distancia que tiene buenos recauda fondos para esa no que es la de a niños oncológicos de Galicia bueno podría seguir así porque ahora el calendario empieza a multiplicarse las pruebas Si terminaremos con la serie siete pruebas por fin de semana que que hay durante todo el resto de la temporada

Voz 0509 32:12 pues durante toda la temporada iremos dando cuenta puntualmente aquí si no cada semana pues si cada cada o dos eso así pues para que todo el mundo tenga claro pues las pruebas que no debe perderse si es que qué voy a través de todos los medios

Voz 30 32:25 te proporcionan información gays

Voz 0509 32:27 queremos que uno de ellos sea la radio pues todo el mundo puede estar perfectamente informado de todas y cada una de las pruebas que se puedan adecuar pues has estado de forma iré más como siempre van a Martín muchas gracias sí muy feliz temporada de atletismo para Compostela y su entorno

Voz 1185 32:41 a vosotros pues restar siempre pues

Voz 29 32:44 seis tenientes de el atletismo

Voz 31 32:47 no

Voz 1284 32:59 da igual yo me tiro a la piscina

Voz 1704 33:01 que para ellas son dos horas

Voz 1284 33:04 pero

Voz 32 33:05 dos mil euros de ahorro en seminuevos sea la ocasión perfecta para tirarte a la piscina y comprarte unas el tacto Seat este verano Compostela Motor concesionario oficial Seat calle Milladoiro sin números Santiago de Compostela entrega inmediata ofertas Wolkswagen Finance consulta condiciones en la esbelta auto punto es

Voz 16 33:21 pues cada uno en particular

Voz 33 33:26 en el pimientos de Padrón pero dos veces el tamaño con la piel muy mal está en crudos es un sitio caro hoy algo suyo serconsumidor con Jesús Soria esto hasta qué punto es fiable viable el ochenta y ocho por ciento de las reclamaciones extrajudiciales no han llegado a nada de creen que la gente abusa que hace comentarios noticia comentarios o exponen comentarios que son realmente

Voz 34 33:55 les SER Consumidor todos los domingos a las seis de la mañana en la Cadena Ser cuando quieras en Cadena Ser punto com puede seguir los con la aplicación de la SER y estar al día de nuestras publicaciones Un

Voz 35 34:09 supere estos límites únete algo grande y vive intensamente con la gama subrayó Hendaya puedes hacerlo con estilo con el nuevo color derrochando actitud con el Tucson o dándole un toque sofisticado con el Santa Fe gama SUV de Hyundai desde trece mil novecientos noventa euros financiando con Banco Cetelem ese agua hasta el treinta de julio más información entendáis punto es

Voz 0509 34:27 venga a verlo a imponerse en Santiago concesiones

Voz 5 34:29 a Day en Santiago Avenida Cruzeiro da Coruña doscientos cincuenta grupo Pérez rumba

Voz 0509 34:50 unos últimos apuntes antes de cerrar en fútbol sala que acabamos de recibir el comunicado de OPA rublo de Ferrol para el partido del próximo sábado a gama lata último de pretemporada tanto para ferrolanos como para el Santiago Futsal va a jugar a partir de las cinco y media de la tarde en abarata los aficionados del equipo santiagués que vayan a Study hasta la pista ferrolana sabrán encontrar en taquilla entradas a cinco gritos e así que todos los que vayan ya saben que tienen que pasar por taquillas abiertas desde una hora antes del partido es decir a partir de las cuatro y media estarán abiertas de partido las cinco y media el precio dará entrada a cinco a gritos

Voz 3 35:25 en natación el Club Deportivo en a estación Ciudad de Santiago

Voz 0509 35:29 tan manaba temporada también en la élite de la natación gallega con los objetivos de conseguir el ascenso a Primera División de la Liga gallega de clubs de conseguir los mejores resultados posibles tanto en los campeonatos gallegos como en los campeonatos de España en las distintas categorías para ello los nadadores del club compostelano ya se han puesto en marcha esta primera semana de septiembre ha comenzado con doble sesión diaria de preparación física en el Parc qué ve galeras y entrenamientos en en la piscina municipal de Santa Isabel verdad para que todo cerquita yo en galeras a entrenamientos aeróbico salí al aire libre y luego ya pues al agua en la piscina municipal de Santa Isabel por otro lado desde el club nos piden que informen a los que se encuentran en la fase de captación por lo que todos los interesados e interesadas en disfrutar de este año porte sólo tienen que acercarse por la piscina de Santa Isabel cualquier sábado del mes de septiembre de diez a doce para según su nivel ofrecerle los grupos y horarios más adecuados para comenzar el programa de entrenamiento ya sabéis los sábados de este mes de septiembre de diez a doce los sábados os pasáis por allí poder meter en el Club Deportivo natación de Ciudad de Santiago llega a aprender mejorar ya sabes nadar se puede hacer mejor siempre se puede hacer mejor

Voz 3 36:41 para los amantes del automovilismo toro acoge el próximo sábado

Voz 1704 36:45 la vigésima edición la vigésima edición del

Voz 0509 36:48 eslalon conceller vetó prueba automovilística ya clásica en el panorama gallego puntuable para el Campeonato de Galicia de Eslalon dos mil dieciocho el circuito de la prueba organizada por la escudería Toro motor patrocinada por el Concello de Santiago será será sobre el asfalto ubicado en las ruedas de Fonte Díaz los organizadores como ya es costumbre confían en que haya mucha afluencia de pilotos de público todo a partir de las tres de la tarde manga de entrenamientos oficiales a continuación las mangas oficiales de la carrera en esta prueba organizada una vez más por matador los últimos apuntes es toscos hemos contado antes de

Voz 1704 37:30 cerrar en SER Deportivos de hoy

Voz 1880 37:38 te gusta cuidarte pero no quieres que una dieta arruine tus vacaciones o eres de los que se propone comer bien pero luego no hay manera de seguir un régimen a raja tabla en cualquiera de los dos casos no vas por buen camino Si todavía no has escuchado nunca eso de alimentarse no es lo mismo que nutrirse por aquello de uno no se adapta a la dieta es la dieta la que debe adaptarse a nosotros es que no conoces a la experta en nutrición Ángela Quintas pero esto

Voz 1704 38:03 aún tiene remedio puedes escucharla todas

Voz 1880 38:06 los sábados a las doce envío que el programa de la Cadena SER que te enseña a cuidarte nutriendo te bien conociendo lo que tu cuerpo realmente necesita recuerda Bío Kay todos los sábados a las doce en Cadena Ser punto com siempre en nuestra Web Lab de la Cadena SER

Voz 3 38:32 como la actualidad no para iba al segundo y más en el mundo de la radio último pum

Voz 1704 38:36 de este sí que ya es el último antes de cerrar el SER Deportivos Joe porque acabamos de saber que el Campos un nuevo patrocinador y miembro de