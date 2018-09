SER Deportivos Santiago (07/09/2018)

Voz 1704 00:00 SER Deportivos Madrid ya a las cuatro que seguimos hablando de deportes

Voz 1 00:19 es verdad que está teniendo una semana rara el Atlético de Madrid

Voz 0509 00:22 en cuanto a sus dos sustos esta semana en la que ya arrancamos la programación normal Iker rápidos unos ha pasado esta semanita del SER Deportivos para todavía tenemos hasta las cuatro para agotar la información deportiva en el día de hoy tenemos ya a las puertas un fin de semana que nos trae de todo hoy mismo podremos ver ya no sólo a través de él la tele sino también en vivo y en directo muy cerquita de Santiago haya nada cuarenta y cinco kilómetros más o menos en Villagarcía al Monbus Obradoiro no al completo porque jugadores tocados con problemas físicos y seguramente algunos van a tener muy a su pesar y muy a pesar de Moncho Fernández que está teniendo que lidiar con el tema de las lesiones ninguna grave pero cositas que van apareciendo por aquí por allá para sacar adelante los partidos de preparación con lo importante que es que eso es y además teniendo en cuenta que la próxima semana llega en la primera limpia que va a provocar en la plantilla las ventanas FIBA tendremos también como no mañana el último partido de pretemporada para el Santiago Futsal también entenderemos de nuevo partido de Liga para el compost en Tercera División así que con todo ello vamos a intentar consumir estos cuarenta minutos de radio que son ya treinta y nueve porque son los que nos quedan hasta las cuatro vamos con la declaración de intenciones con los titulares las

Voz 1704 01:35 bueno ha dicho hoy tenemos partido de Laura pero juega su tercer encuentro de preparación en el torneo encestar ría será a partir de las nueve y cuarto ante el Alba Berlín ya prepara Aito García Reneses envía García en el pabellón de Montecarmelo a antes van a jugar la otra semifinal el Herbalife Gran Canaria y el UCAM Murcia una obra como decimos con problemas de lesionados casi seguro que esta noche no puedan jugar y Mike Spike muy Kendall Stephens por sus respectivos esguinces esperemos a ver si se puede ya por fin ver debutar a atribuir fina son veremos también si ve Pazos está ya perfectamente recuperado de esa contusión fuerte golpe que sufrió en el tabique nasal el último compromiso del circuito Movistar en Guadalajara en el partido contra UCAM Murcia Por otra parte esta mañana de locos vemos a anunciar aquí en en SER Deportivos comenzó a instalarse el nuevo vídeo enmarcado en el Fontes do Sar para que todo esté listo con el cambio de parqué el nuevo marcador para la Supercopa pesaba jugar nada el Santiago Futsal que jugará mañana su último partido amistoso de la pretemporada en Ana lata a las cinco y media ante el equipo gallego de primar división el Santiago hizo oficial ayer ayer tarde el fichaje todos veníamos del que os veníamos informando desde el pasado martes el de Alex motos que completa la plantilla para el inicio de Liga que también es nada en poco más de una semana el diez dieciséis recordaros el domingo día dieciséis doce y mide contra el bisonte de Castellón será el estreno liguero contra el bisontes como decimos James Santa Isabel nuevo horario nuevo día nuevo pabellón para la temporada del Santiago Futsal el pívot del tan ansiado activos no llegará de baño que que lo haga en el mercado de invierno en el mercado de diciembre en fútbol el combo jugará el domingo a las siete el tercer partido de la Liga en el campo de la alfombra tras el encuentro de Copa del miércoles en La Palma trasiego de aeropuertos y demás Laura Iglesias decidió dar hoy descanso mañana sesión matinal y rueda de prensa previa a la jornada del técnico blanquiazul pero al que vamos a escuchar hoy será al nuevo socio número uno de la Sociedad Deportiva Compostela luego lo presentamos el hospital tenemos también mañana automovilismo con el Eslalom del Concello de cobro alcanza su vigésima edición hablaremos con el presidente de toro motor la escudería Orgaz Isadora José Ramón González y además una tarde arranca en el pabellón de Beatles II Torneo Internacional Ciudad de de Santiago de hockey patines desde esta tarde hasta el próximo domingo luego vamos a recibir aquí nuestros estudios a parte del equipo del hockey Raxoi que es el club organizador participantes junto con otros ocho equipos algunos internacional también las elecciones gallegas y dieciséis Itzik dieciocho así que con todo esto hasta las cuatro el SER Deportivos de radio Galicia la publicidad también que nos acompaña inmediato nuestras mejores recomendaciones y también vamos ya de inmediato hablar con el jugador que va a representar al Monbus Obradoiro en el concurso de triples de la Supercopa llevaban

Voz 2 04:45 esto

Voz 3 04:54 pero os intrépido

SER Deportivos Santiago Toño Bermúdez

Voz 2 07:17 bueno pues justo antes de que comience la sesión de entrenamiento de hoy

Voz 1963 07:20 qué va a ser suavecita porque lógicamente el equipo tiene partido en el que estamos con Kostas Vasileiadis o las cosas que tal y lo primero que tal estás ese golpe es el otro

Voz 15 07:29 venga bien cada día mucho mejor tengo monocolor puesto entrenar con normalidad

Voz 1963 07:35 bueno elegido para participar en el concurso de triples en la Supercopa y supongo que para un orgullo no porque además aquí en Santiago y ser elegido entre uno de los tiradores de la Liga para estar ahí

Voz 15 07:45 sí supongo que muy contento con con esa elección bueno sí claro aquí contento por participar en concursos de triples y además aquí en Santiago con mucha gente voy atrás

Voz 16 07:57 pero bueno muy tranquilo oí

Voz 15 08:01 no tengo nada depresión y nada de esto es sólo quiero disfrutarlo oí hacer lo mejor posible

Voz 1963 08:07 aclara además aquí ante la afición del obra para la que venga otros sitios lo bueno aparte anti cuando hay mucha gente en el pabellón que bastante a ti te gusta que te gusta no me gusta es claro aquí bueno siempre estamos bien vamos a terminar lo mejor podemos llegar al carro final no clado claro porque no yo ganarlo pero bueno

Voz 15 08:26 eso es o no es el objetivo principal es disfrutarlo peligro

Voz 1963 08:30 da la gente no ilegal sobre todo por la FIFA

Voz 15 08:33 eso es claro mejor que estar en la final y ahí por ahí

Voz 1963 08:36 a ver qué pasa además que ya estamos un poco cansados de ver siempre ganara hoy bueno ganar siempre no pero últimamente a Carroll no

Voz 15 08:43 si queremos cambiar algo y si soy yo mucho mejor si eso otro

Voz 1963 08:48 bueno es que el tú has

Voz 15 08:51 claro pero creo que tiene la Liga tenemos a muchos de tiradores muy muy buenos y es cuestión de días

Voz 1963 08:58 es sólo un día son para meter treinta puntos y a ver si podemos meter los tres ir a uno conocemos el rival no pero también sería mucho luego el poder plantarse la final ya veremos quién toca apretó que quién toca en Madrid Barça Baskonia son equipazo todos claro que lo mismo que en cualquier rival pero bueno nosotros

Voz 15 09:18 vamos a hacer un partido primer partido es muy bueno y estar preparados y bien espero que todos vamos a estar bien sin lesiones es más importante para nuestro equipo Bono con mucho respeto a todos pero sin miedo a jugar es disfrutarlo yo con nuestra agenda a llenar el pabellón A

Voz 1963 09:40 a disfrutar con ellos antes tenemos el partido de esta noche no ante el Alba Berlín saber temen cuantos podéis estar para que para que haga los mejores quintetos posibles en pista bueno hacer un buen partido ante ante un rival como el Alba Berlín no que bueno está dirigido nada más y nada menos que un maestro como Aíto García Reneses

Voz 15 09:57 sí bueno claro que lo principal es estar bien todos tenemos algunos bocados somos tocados eh ahora hemos entrenado en dos tres días aquí con con algunos jugadores fuera de de entreno me espero que vamos a a estar bien hoy en el partido bueno contra un equipo que es casi Euroliga y mucho sí o es de un nivel Euroliga y a ver qué es donde estamos porque eh mala pasada hemos hemos hecho un partido bueno y es muy malo ahí a ver si podemos arreglar algunas cosas mejorar en la defensa más que en primer partido no noventa editando Si el segundo cien que no es lo que queremos y espero que vamos a mejorar un poco lo más en este partido contra un equipo de los liga ir poco a poco mejorar muchos aspectos yo en nuestro juego

Voz 1963 10:58 en el segundo sobretodo tienen que tener en cuenta todas las bajas que ya había antes el partido y luego también que fueron pues si todo pero si queremos queremos en en cada partido hacerlo lo mejor posible de no creo que lo mejor es no pensar mucho

Voz 15 11:15 nació o si no tienes un jugador o dos jugadores es que el partido de cinco contra cinco ahí sí tiene cinco jugadores puedes jugar ahí por eso bueno nosotros queremos cambiar un poco el chip que hacer un equipo más fuerte porque ahora estamos un poco flojos

Voz 1963 11:33 hay que tener en cuenta que el cansancio es normal en la pretemporada el Doc dobles sesiones de entrenamiento partidos también hubo viaje por ejemplo a Guadalajara que es normal que además eso sí hay jugadores tocados que que no pueden ayudar todo eso se nota es normal no costas claro claro es normal

Voz 15 11:46 por eso estamos jugando estamos entrando tan duro ahí jugando a esos partidos para ver dónde estamos aquí mano poco a poco creo que la intensidad de los entrevista a bajar un poco a poco y hacerlo lo mejor los empleos en los partidos amistosos en los que quedan antes de Supercopa

Voz 1963 12:07 esto se ha encontrado al Santiago de Compostela de siempre el que recordaba ha cambiado en algo para el mejor para encestar

Voz 15 12:13 no todo es para mejor no empeora nunca eh bueno la algún la nueva gente a compañeros nuevos sabes pero en la ciudad a la gente impresionante cómo

Voz 1963 12:25 siempre es que tenías aquí de tus amigos te lo importante claro claro claro

Voz 15 12:30 sí es lo mejor que puedes pasar un ratito fuera le dé cancha con sus amigos y familia pasar pasarlo bien en una ciudad como Santiago oye para mí preciosa ahí puedes hacer muchas cosas

Voz 1963 12:43 de presentación estar a gusto es más importante muchas veces que el dinero

Voz 15 12:47 claro claro eso eso es porque bueno en la vida es un única ahí hay que vivirla

Voz 1963 12:54 a lo mejor lo máximo posible Costas como jugador de baloncesto también que ha ido evolucionando en estos últimos años no para cuidarte porque claro si el físico cada vez pues hay que cuidarlo más porque no te recuperas tan rápido de un pequeño golpes de una pequeña lesión ahí también hay que afinar no es en la vida fuera de la cancha para para estar bien el máximo tiempo posible proteger tú

Voz 15 13:20 tu cuerpo

Voz 2 13:22 el jugador claro que

Voz 15 13:23 trabajar bien y después descansar más no la fiesta es normal eso es normal cuando tienes de veintidós años no piensa

Voz 18 13:36 cuando tienes treinta y cuatro El lo notas después de un entreno no puedes caminar y dices bueno me me quedo en una en la agua fría nos veinte minutos una hora porque no no me recupero nunca

Voz 16 13:47 pero bueno yo

Voz 15 13:50 personalmente en los últimos años ha hecho un esfuerzo muy grande para mí ha para perder peso para estar bien en baloncesto y todos sus aspectos que me podían a ayudar para seguir algunos años más y creo que estoy en un momento que estoy trabajando bien es problemas físicos

Voz 16 14:11 poco a poco coger el ritmo para para la ley

Voz 1963 14:14 no se ve los resultados no de cuando uno cambia ciertos hábitos también pues para como tú dijiste presentación porque llegó un momento fugaz ya hace dos años que incluso me sorprendió lo que te día no de que de que incluso a plantear el dejar el baloncesto profesional

Voz 15 14:30 bueno eso me tenía tenía algunos en un problema muy grande en familia con una enfermedad que algunas veces y no te ayuda nada de pensar solo es baloncesto y lo que vas a comer el cómo vas a descansar entonces Pedro bueno que después ha dicho bueno o me voy a retirarme o voy a hacer un esfuerzo grande para para poder jugar algunos años más y bueno es lo mejor que la mejor decisión sentimos daños estar bien físicamente y empezar a jugar baloncesto en buen nivel pero la pista

Voz 2 15:13 gracias

Voz 1704 16:53 vamos con la actualidad a la Sociedad Deportiva Compostela

Voz 0509 16:56 el cuerpo técnico como nos apuntábamos ha decidido dar descanso hoy a la plantilla tras el desplazamiento a tierras canarias por la Copa del Rey el equipo llegó ayer a última hora había entrenado por la mañana en tierras canarias y finalmente se tomaba la decisión de dar hoy día libre entrenarse de nuevo mañana por la mañana de cara al partido del domingo a las siete en el campo de la Londres las pero vamos a aprovechar para escuchar las opiniones de un nuevo socio número uno de la Sociedad Deportiva Compostela vamos el más antiguo ha ido pasando el tiempo allí el nuevo número uno en el listado de socios de la entidad Compostela ni se llama Maximino habrá bares en el recae desde esta temporada tal honor Maximino lo mejor presenta té y como comienza el Tour Relación con la Sociedad Deportiva Compostela

Voz 20 17:38 en los cincuenta y tres años tiene contacto con el con el Compostela fue en el año mil novecientos setenta y tres la temporada este te y los trenes que vine con mi padre dijo estar de Santa Isabel a ver un partido contra el y lo me encantó el año siguiente la temporada siguiente mi madre me regaló el carné de Carmena que de socio en aquel momento no era buena adora su inculpación como el Compostela no sólo como como aficionado como socio quedar este accionista cuando era la Sociedad Anónima Deportiva Illa a principios de los años ochenta jugó en las categorías inferiores de Barça pues ya te digo tenía eh ocho ciertos Chan

Voz 0509 18:19 sí que supone para Thyssen ahora el socio número uno

Voz 20 18:22 pues ahora hace mucha ilusión porque cuando era pequeño decía bueno pues a lo mejor con el tiempo algún día a día va a ser el número uno

Voz 21 18:30 eh yo bueno ahora que pasó el tiempo y lo son

Voz 20 18:33 bueno pues aquella ilusión de pequeño pues mira te convirtió en

Voz 0509 18:37 pero hasta qué punto desde que edad ha marcado el com posó ha tenido importancia al con poseen tu vida en tu día a día

Voz 20 18:43 pues la verdad la barco bastante por qué yo que estuve en tiempo trabajando fuera estudiando fuera a veces hacía coincidir mis viajes a Galicia en el fin de semana que que jugaba el compost para de paso que venía pues ya lo sé

Voz 21 19:04 hay

Voz 20 19:05 yo les diría que

Voz 21 19:07 eh

Voz 20 19:08 que así como hace años muchos años cuando yo me hice abonado no pensado si algún día estar en primera división llegamos a conseguirlo pues que ellos se vayan haciendo abonados ahora que estamos en categorías inferiores Cleber encogiendo Carmina cariño al equipo que entre todos podemos conseguirlo podemos podemos seguir subiendo escalones

Voz 0509 19:32 qué significa para el el día de partido el día que sales de casa y te vas a San a ver al Campos

Voz 20 19:38 sobre todo un día de diversión mundial de un deporte que me encanta que es el fútbol ir de sentir unos colores azul y blanco de la de Compostela muy buenos recuerdos también hubo momentos que sufrió pero muy buenos recuerdos hacía el del del estadio Santa Isabel el mejor recuerdo sin duda fue el ascenso a Segunda División en la época de Fernando Castro Santos después en en el Estadio de San Lázaro el mejor recuerdo es ver a la afición volcada con el equipo el estadio lleno de de banderas y bufandas blanquiazules animando al equipo destacaría sobre todo el triunfo sobre el Tenerife en la primera temporada en Primera División que Nos ese triunfo unos permitió seguir en Primera División que habíamos conseguido la salvación con ese triunfo me acuerdo muchísimo de la victoria frente al Barcelona de aforos Barcelona de Johan Cruyff es una victoria contra el español que supuso ser subcampeones yerno también recuerda con mucho cariño Illán un poquito más cercano los ascensos la Segunda división contra el Barcelona B de la liguilla de ascenso Imad recientemente pues contra él

Voz 0509 20:51 después de todas las épocas pasadas Maximino hablaba de lo que le parece el proyecto actual de la Sociedad Deportiva Compostela

Voz 20 20:57 sí es un proyecto es un proyecto muy interesante yo creo que el el tener gente de la que la gente de la casa siempre hay muchísimo No somos un equipo que por la economía nos permitan tirar de talonario de hacer grandes fichajes no hay que rodearse de gente de la casa gente joven que se vaya formando un muy muy ilusionante yo creo que la gente que está trabajando en los haciendo

Voz 22 21:18 yo creo que tener una base de la casa Ayub Navas

Voz 20 21:21 sí

Voz 22 21:22 harina o de la casa así que ayuda a que

Voz 20 21:24 venga gente e hilo desvía del salmantino hombre yo creo que la gente que le gusta el fútbol en Santiago estaba deseando volver a

Voz 22 21:31 la verdad

Voz 20 21:32 pues no lo sé con algo Iber tan cerca el venta de cerca el ascenso yo creo que fue lo que hizo sobre todo que se días a las turísticas obsoletas

Voz 0509 21:41 pero también se le preguntó si cree que esta temporada se podrá conseguir el ascenso que quedó ahí a nada a un par de resultados de conseguirse la pasada campaña

Voz 20 21:50 hombre es muy pronto es muy pronto para para decir que como hay que ver como responde el equipo tiene buena pinta pero de todas formas yo creo que no tenemos que obsesionarme unos desde el principio con un ascenso como única meta yo creo que tenemos que ir paso a paso partido porque yo creo que ofendió fundamental en primer lugar es clasificarnos para el play casi digamos Frank leyó tenemos un poquito más de suerte que el año pasado yo creo que el equipo profesor del que ellos de los jugadores juegan pero que el que tengas afición detrás que te respalde que esté continúan los momentos difíciles de un partido eso siempre siempre ayuda entonces partidos que que bueno que los ejecutan los los jugadores pero a veces se remontan desde la grada

Voz 0509 22:32 ya por último ves posible a corto medio plazo que el compost vuelva al fútbol profesional a Segunda o a donde también estuvo a primera división

Voz 20 22:41 es difícil es difícil pero no imposible eh para que esto sea posible no solamente tenemos que implicarnos los aficionados los socios de que tiene alguna implicación global de toda la ciudad hablando de las empresas en los restaurantes y hasta sin la un poco la institución que una manera o de otra tienen que apoyar para que este proyecto pueda conseguirse sin haberse consiguió porque no vamos a centro

Voz 1704 23:10 pues esperemos que el domingo tanto el socio número uno del campos como el resto de socios aficionados se lleven otra alegría con el resultado final de las ondas Compostela ahora calentamos motores y hablamos de inmediato de automovilismo

Voz 1704 24:54 para completar la agenda deportiva del fin de semana como apuntábamos en titulares mañana se celebra la vigésima edición del eslalon Concello de Tour una prueba automovilística ya clásica en el panorama gallego puntuable para el campeonato

Voz 0509 25:05 de Galicia de la especialidad hablamos con el presidente de la escudería Toro motor José Ramón González qué tal buenas tardes por buenas tardes

Voz 2 25:14 veinte años ya que se dice pronto no una prueba clásica y en la que

Voz 0509 25:19 supongo que un año más se contará con multitud de equipos de participantes y también de mucho público teniendo en cuenta que además todo apunta que la la climatología va a ayudar

Voz 23 25:27 pues si tenemos en principio XXV equipos igual el tiempo va a hacer bueno sé que animara que la gente acuda a saber prueba claro

Voz 0509 25:37 recordamos los horarios las mangas de entrenamiento y luego ya las mangas oficial

Voz 2 25:40 es por lo menos tres

Voz 23 25:43 libres es a las once y media de la mañana y luego empezamos a las tres de la tarde con la primera de entrenos oficiales si seguidamente las dos oficiales

Voz 0509 25:51 supongo que después de veinte años siempre se trata de mejorar no en cada edición detalles por pulir como como hablaría es de la evolución de años atrás hasta esta este vigésima edición de cómo ha ido creciendo está

Voz 1963 26:02 esta prueba yo creo que no

Voz 23 26:05 a poco tenemos que lo porque tenemos mucho que evolucionaron hacerlo mejor sí pero es lo mismo siempre osea que lo importante es que acudan equipos a correr cuantos más mejor nivel bueno nosotros hacerlo lo mejor posible para que los que vienen a correr se sientan cómodos los que vienen a ver pues también

Voz 0509 26:28 para los que puedan llegar por primera vez no a presenciar esta prueba en el concello de Toro recordarles también que la ubicación excéntrica y que bueno además de aparcar sus vehículos donde deben y además que que es una forma una zona de fácil acceso para poder presenciar todo todo el tramo de del eslalon

Voz 23 26:43 sí sí sí no es fácil acceso porque para aparcar hay sitios suficientes cualquier lado que llegan a Tour ya se encuentran con la prueba porque es el circuito extraditado en el centro una calle osea que no no hay mucho que indicar porque a llegar a toro ya se encuentran con la con el circuito vamos

Voz 0509 27:03 pues perfecto ojalá haya muchísimo público y que sea un año más un éxito de participación y el año que viene si todo va bien pues hablemos ya de la vigésimo primera edición de este eslavos

Voz 2 27:12 con concellos de Togo José Ramón González de las tuberías del promotor muchas gracias gracias a bordo

SER Deportivos Santiago Toño Bermúdez

Voz 2 28:25 tres y cuarenta vecinos quedaban algo menos de once minutos para llegar a las cuatro de la tarde íbamos a hablar de hockey del hockey Club Raxoi el comentaba a mi compañero cavidad vieran no recuerdo yo estar aquí sentado en este estudio con tanta gente aquí a mi alrededor no han invadido cariñosamente pocas veces pocas veces verdad pocas veces porque hay ocho integrantes del hockey Club Rajoy malos que se han quedado fuera porque vienen acompañando la todos los chavales niños y niñas que vamos a saludar ahora vamos a empezar por mi derecha

Voz 25 28:54 qué tal Noa muy boas

Voz 2 28:56 a ver Farah vamos a Falcon poquiño energía que es aquí no ha repito otra vez

Voz 25 29:01 muy bien moi ben Ussía

Voz 2 29:05 y otra usía que está más allá más hacia la esquina que da el usía por allá al fondo el más gamberro vete desde que ha llegado aquí con una parada de escuchar identificar voces de la radio escucha Aida Pena escucha Ainhoa Apestegui les suena el go go go de Ortega irse tenía que que qué tal Antón cómo estás vial mira ya me iba a corregir Anton que te decir lo bien Antón Diego qué tal muy bien muy bien y aquí también el más más grande el más llevan el mayor un poquito da sólo en no hay más que verlo qué tal muy buenas ahora bien y aquí que esa puesto que a mí clarito porque sino no había sitio para la atención

Voz 0509 29:41 tal Mateo piel bueno vamos a hablar hoy con todos estos chicos y chicas del hockey Club Rajoy porque esta

Voz 2 29:47 más tarde comienza el II Torneo Internacional

Voz 0509 29:49 mira de Santiago dejó huella patines en el Pabellón Municipal de evite de esta tarde y hasta el próximo domingo va a participar lógicamente el club santiagués el Cluj o que el hockey Club Raxoi también el edil el también compostelano patín y luego él facer Messi Viana portugueses compañera María da Coruña el Cambre Club Hockey Oleiros y completan el cartel las elecciones gallegas sub dieciocho y sub dieciséis no sé si a pocas horas de que arranque el torneo empezar porcina

Voz 2 30:15 sin Airbus acércate un poco micro si hay y a esa ese cosquilleo de luz por qué porque años de Face lo ven porque voy a estar todos sus amigos ex compañeros a Familia mirando todos lo ven a Bosch concentrada que hemos tocado primero partes el primero quede selección gallega contra una selección supongo aunque eso sí sí

Voz 25 30:40 hay opciones de que es bueno

Voz 2 30:44 porque han participado en este torneo no sé si también forma parte un poco da voz a preparación de pretemporada no antes de que cometen los los los campeonatos de Liga cante templado de sabe Strands esa Toys de dos días dos días bueno ya está acusa muy referente vamos a con la Ussía número uno sale vamos a decirlo así nos enfada haré pero es que claro como tenemos lanzada vamos a hacerlo así Ussía si te parece dos días de entrenamiento crees que eres las contrincantes llegarán también con una preparación justita como vosotros

Voz 26 31:14 si la mayoría de clubes ya empezar sea empezaron a la vez que

Voz 2 31:18 pues ya que más o menos de pretemporada hasta estos iguanas y ahí no se va a imponer un poquito de la que también se haya cuidado un poquito en verano que no haya abandonado ya he hecho algo por su cuenta no sé si con el SCI éxodo

Voz 26 31:30 bueno eso también se nota mucho si abandonará completamente no

Voz 2 31:36 Ussía la otra silla que tengo ahí al fondo como esa sonrisa tan chula que ponen cada vez que miro para ella Ussía tú también con ganas ya vale dos Inter dos días de pretemporada pero todo el mundo que juega algo dice que lo mejor de la pretemporada es como siempre a jugar partidos

Voz 26 31:52 por qué os partidos son más fáciles y Kansas en menos aún corres tanto y

Voz 2 31:59 lo que les gustaba todo pero que no que él mismo hábito me Jobs que estar ahí corriendo que esté vaya que hay que ser CITES nosotros o millor se prepara la temporada en pista llevando

Voz 25 32:11 tiene que ser más e ir a la tierra encargada de hecho

Voz 2 32:17 Salas

Voz 25 32:18 que te has hecho nada

Voz 2 32:21 de estas dos sogas minutos o Pantera Rosa

Voz 25 32:28 minuto estrictas contienda dieron decimos Parador sin bueno pues seguro que sí demandamos So o recado Antón que eso yo yo

Voz 2 32:43 tú eres el encargado de encajar una responsabilidad muy grandes

Voz 25 32:48 para sólo que las que pues a ver si bastantes bastantes tu sueles

Voz 27 32:57 pero no turnos también con el con Bale el titular porque no hay otra hasta este año que empezó Borja

Voz 25 33:06 ya está

Voz 27 33:07 ahora que iba los prebenjamines pero resulta que tuvo una rotura de fibras eso algo así entonces tengo que jugar yo también en periodo en el que realmente es mi categoría doblaba el jamón

Voz 2 33:19 o sea que tú eres el chico para todo no a tiempo completo para todos los equipos se ir para vuestras edades no que que todavía está en plena Edad de formación Antón cuando os ponéis todos ese esa equipaciones a lo de los porteros no uno cómo consigue mantenerse también aprovechar se para tapar cuanto más espacio y mejor en la portería

Voz 27 33:42 pues realmente tampoco es tan difícil te puedes

Voz 2 33:45 esto lo dices tú yo le pongo a todo es una me pierdo de acaba de dentro de la portería

Voz 25 33:53 Nos han difíciles los cine

Voz 27 33:57 realmente es pues primero practicar un poco así a moverte pero luego también tienes la los guantes entonces te puedes mover más fácilmente con los guantes para empujar el no no es muy difícil

Voz 2 34:10 así tal y como lo cuentas tú parece chupado parece parece chupado sigo por aquí progresión así un poquito a la vuelta de de la mesa Diego tuvo que juega es injusta

Voz 27 34:21 la verdad es que

Voz 2 34:24 en las porteros también a jugadores vamos a aclararlo para que tú eres jugador si defiendes ataca as estás allí en el medio ayudar en todo campista El Busquets o el alero no se no o o el Casemiro decía Miguel trasladando lo está un ejemplo fácil que hacemos los periodistas decimos siempre lo vamos a lo fácil al fútbol pero para que la gente se debe

Voz 27 34:49 yo soy el que más patina el equipo

Voz 28 34:52 es en el que más está lleno el kilómetros récord

Voz 2 34:55 yo estoy siempre para arriba nacida en fiel todo campista El todo lo que tiene que ganar para arriba abajo para ayudar al derribar once la posesión tenemos que ayudar atrás echó el imprescindible no los pases no no presentó Bree que todo forma parte del equipo Álvaro a qué juegas yo bueno es también un poco de otra todo día

Voz 29 35:18 eh

Voz 15 35:19 bueno digamos que eres el versátil

Voz 2 35:21 a ver versátil no todos jugamos más lo que no sabemos defendernos

Voz 29 35:24 acciones normalmente

Voz 2 35:27 tú cuánto tiempo llevas practicando Joaquín porque te decidiste como la gran mayoría ojo no que hay otros chavales y chavalas que optan pues por los deportes que sabemos que la mayoría suele adoptar pues por el fútbol sala fútbol o baloncesto no el hockey que que te atrajo o cómo cómo te atrajo

Voz 29 35:43 el hockey pues la la que teníamos infantil pues su hijo jugaba Hawking indianos dijo que fuéramos a aprobar a todos

Voz 2 35:51 estamos ahora mismo un equipo no

Voz 29 35:54 a clase el tejo que fuéramos a aprobar un día irá seguimos cuando éramos pequeños

Voz 2 35:59 tú a tus colegas que nunca han probado les recomienda suele porque no aprobar una prueba es que a lo mejor no les gusta en esto sí ahora ya es cuando eres llevamos mayores más complicado a coger soltura con los patines pero cuando eres pequeño porque no quizás es lo de siempre no con la que cuanto antes comience a una edad más temprana mejor para ir cogiendo los fundamentos desde evidentemente claves tengo aquí a Mateo que estás escuchando aquí lo hemos puesto en una especie de Atalaya porque las más arte que teníamos en el estudio Mateo tú cuenta que cuando desafueros

Voz 25 36:28 pues bien cuando tenía tres

Voz 29 36:32 a los tres días que donde que mejorar

Voz 2 36:39 ya he metido un poquito el gusanillo de boquilla

Voz 29 36:42 Álvaro a ver qué te dijo Álvaro

Voz 2 36:45 prueba quiera jugar se mi hermano Alvarez malva eso no lo sabía ya no es lo tenías en casa y te dijo Álvaro te digo lo a Teo prometió también que te va a gustar

Voz 25 36:56 si no son menos algo así

Voz 2 37:04 Pablo cuando falla el en la bronca o te dice a la próxima no es como cuando fallan el paquete de bueno no tiene que haber buen rollo porque además en edades de formación lo importante es intentar mejorar cada partido en cada entrenamiento para luego ya se verá adonde adonde se puede llegar en en el deporte que se no a Roldán como es tan amplia para para la completa complicado ya que ahí a practicar Hawking

Voz 29 37:37 estaba en un poquillo como Checa son Mondelo Hopkins es porque no es conveniente clase te han hecho de prueba gusto esto que aquí se propagó un poco o vivos no

Voz 2 37:51 el sentido de la palabra una clase pues también la familia como les decía ahora también Mateo que gusta respecto de otros deportes comisión a practica con Pasini

Voz 25 38:04 no voy o traballo mi equipo

Voz 29 38:10 Antonio

Voz 2 38:11 Dom

Voz 27 38:12 el tú porque a ver por qué te gusta el el hockey y un susto a una amiga un amigo mío que eran los dos de nuestra era una amiga de mi hermano mi amigo era de mi edad los dos jugaban al hockey en el Raxoi fui allí nos dijeron que fuéramos aprobar hicimos aprobar los dos los gusto al poco tiempo yo ya se fueron del equipo en queda pues hicimos de amigo esta Mateo a Ussía nueva que no está aquí ya está todo hecho no

Voz 2 38:50 hola ya sois amigos y practicantes de hockey del que como bien ha apuntado no Anton

Voz 27 38:56 sí porque es todo en otros esto con esos son los amigos do

Voz 15 39:03 bueno pues hasta aquí

Voz 2 39:06 visita a ver porque no sabes lo que pasa en la radio que aquel cuadro habito que está allí y que pone como va pasando los segundos

Voz 0509 39:11 demanda abrir no mando yo limando

Voz 2 39:14 enero que está el control de de no manda el reloj pero os agradecemos su montón a todos no se a todas las que os hayáis acercado deseamos mucha suerte para el torneo comienza esta tarde que sirve de arranque de pretemporada que tengáis mucha mucha suerte durante toda la temporada ya sabéis que además de hacer deporte que es magnífico hay que aplicarse unos estudios vale venga y derrame

Voz 27 39:33 sólo Jordi Bosch

Voz 2 39:36 Antón gracias se te vaya bien