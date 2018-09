SER Deportivos Santiago (11/09/2018)

Voz 1 00:00 muy buenas tardes tomamos el relevo hoy tras la información nacional e internacional del deporte vamos con la más cercana la que centramos a partir de ahora ya está hasta las cuatro de la tarde en el deporte de Compostela Suárez

Voz 2 00:29 Francia hoy nuestra protagonista principal Baser

Voz 1 00:31 el entrenador del Santiago Futsal Santi Valladares en nada invitará al segundo entrenador más longevo en su cargo de la Liga Nacional de Fútbol Sala en los banquillos creo recordar sólo superado en ese apartado por otro instituto

Voz 2 00:44 León e como Imanol Arregui

Voz 1 00:46 y qué va a ser el encargado una temporada más de agarrar firme el timón de la nave para llevarla pues vamos a ver hasta dónde eh vamos a preguntarle hasta donde el que puede llevarla así hasta playoff por el ascenso Si a sobrellevar la temporada sin pasar apuros una temporada de transición ninguna nueva realidad la que marca la nueva categoría con un nuevo pabellón como como nueva casa como es el de Santa Isabel un nuevo horario hoy día los partido de semana jugarlos

Voz 2 01:09 domingos a las doce y media nuevo escudo y color para las equipaciones Si una viaja realidad que es la económica no que no permite ni él ni el más mínimo exceso alarma de fichar como ha quedado patente este verano ni a la hora de de pensar más allá pues que no sea acabar el ejercicio económico en en en curso no que ya está en marcha esta temporada dos mil dieciocho diecinueve pues reduciendo al máximo posible la la deuda histórica que sigue siendo importante lastre de todo estoy más charlaremos con el entrenador del Santiago Futsal Santi Valladares en tan sólo unos minutos pero antes como se Peterson el control de sonido a vamos a contaros el resto de los titulares que nos deja el día y otros asuntos que debemos tratar en esta edición de martes del SER Deportivos de radio Galicia

Voz 1 02:06 en baloncesto el Monbus Obradoiro está ante su semana entrena como puede llamada quizás si esta mañana en un Fontes do Sar que sigue preparándose para la Supercopa el Moncho Fernández y sus técnicos ayudantes tenían a nuevos jugadores feliz posicionan contando con los canteranos y también con qué con la lista en eh trabajando junto al resto del equipo pero de manera reducida trabajo adaptado que se llama cuando uno está lesionado Mike Spacey Kostas Vasileiadis trabaja adaptado para recuperarse de sus respectivas dolencias la contractura muscular en el gemelo de de Griego esguince de tobillo en el caso del sueco recordaros se que Stephens Kent al está de viaje para tramitar su visado y regresar el próximo fin de semana ya con todo resuelto a la capital de Galicia IPIC que Tricky y Andreas Homs esto han con sus respectivas selecciones al menos ha vuelto al trabajo ven Simmons eso sí sólo de apariencia con bastantes kilos menos debido a esa gastroenteritis aguda que le tuvo fuera de combate

Voz 3 03:05 la pasada semana

Voz 4 03:12 son oficiales y corregidos a los anunciados sin

Voz 1 03:14 igualmente los horarios para las semifinales de la Copa Galicia que se va a disputar los partidos en Marín el próximo domingo Pabellón de Raña apunta bien seis de la tarde Leyma Básquet Coruña Cafés Candelas Breogán a las ocho Monbus Obradoiro pobre enseguida la final se jugará el próximo treinta y uno de octubre y decía antes que el Fontes do Sar sigue preparándose para la Supercopa porque hace ya unos días saques está montando toda la estructura que cuelga del techo para la iluminación especial con la que contará el evento también han colgado ya los soportes para el nuevo marcador central Si bien es que todavía no ha sido colocado también son constantes visitas de gente de la ACB para ultimar todos los detalles relativos al organización intendencia para que todo está en su sitio mañana a las once y media el sorteo de los emparejamientos de las semifinales en el Pazo de Raxoi allí estaremos para informar desde media mañana en todos los programas de radio Hoy por Hoy Santiago ya con más tiempo por supuesto aquí en el SER Deportivos la plantilla del Compostela volverá a entrenar esta tarde y mañana se pegara un buen madrugón para viajar a tierras catalanas disputar a partir de las ocho partido de Copa del Rey ante el Lleida a los catalanes están terceros en la tabla en el grupo catalán de Segunda B con siete puntos ganaron su último partido liguero en su campo al Ebro por dos uno en la Copa ganaron la pasada semana al Teruel el plan de viaje para los blanquiazules era volar desde Lavacolla mañana a las diez y cuarto aterrizar a eso de medio día trasladarse hasta Lleida para aguardar a la hora del partido el regreso el jueves a las seis y media de la mañana desde Barcelona madrugón para llegar a Santiago a esa dobladas a y media de la mañana disponer del día libre entrenos ya viernes y sábado próximo domingo a partir de nuevo a las siete de la tarde ante el Silva para mañana más que dudosa la participación de Alex Ares que tuvo que retirarse el pasado domingo en el encuentro ante el hombre con molestias musculares en el sóleo esta tarde hablaremos también con comparecerá ante los medios ya Iglesias vamos a ver si se arriesga con eso o bien se queda en tierra hablaremos también a vuelta de pausa con Mickey Millar una de las nuevas incorporaciones para la presente temporada que hizo el tercero el domingo en Cangas ante el balón de las que se ha convertido en una de las bazas atacantes este Campos dos mil dieciocho dos mil diecinueve lo he dicho con todo esto y Montse meteoro a los mandos de la técnica el SER Deportivos de hoy en Radio Galicia comenzamos de inmediato con Mickey Millar jugador del Campos y luego ya hasta las cuatro con calma reposando andamos pasar aquí a Santi Valladares el entrenador del Santiago Futsal

Voz 5 06:00 mira mira mi Carlitos catorce añitos irse infla goles sesenta metido este año para

Voz 4 06:05 el mundial que viene juega en la selección fijo yo no

Voz 5 06:07 mirando ya billetes para que no sabes cómo están las

Voz 15 08:50 dedicó internada pero por lo por lo demás muy contento porque las cosas están saliendo del llegan están jugando bastante bien salvo el otro día que ver esto con pocos pero se puede entender por el cansancio de todas las semanas Si nada ahora Joy contra el mundo

Voz 4 09:06 que os falta tiempo para entrenar aunque luego también hay esa máxima que a veces no sé si es del todo acertado cien por cien exacta de que bueno a los jugadores les gusta más jugar partidos que que estar entrenando

Voz 14 09:16 sí hombre está claro que al jugador lo que necesita es jugar y jugar lo máximo posible pero al final no entrena

Voz 15 09:25 durante la semana tampoco controlarla

Voz 4 09:42 sí sobre todo a la hora de estudiar a los rivales no por ejemplo Yago ya ha tenido tiempo de ir iros explicando oye pues como es el Lleida a un equipo un rival de Segunda B lo la información que haya podido recabar ya os ha podido adelantar algo de lo que os vais a encontrar mañana

Voz 14 09:56 pero no mucho la verdad porque ayer tuvimos entrenamiento de recuperación del domingo se conoció hoy nos dirá ya en las claves así mañana en el viaje de pues acabará de decisión solos

Voz 16 10:08 que te lo hace saber dentro de lo malo también

Voz 4 10:10 a este tute que que lleváis los partidos de la Copa del Rey evidentemente pues a Canarias no quedaba otra viaje en avión mañana también vial

Voz 2 10:17 en avión que es muy distinto no ha que si estuviera encima pues quince dieciséis horas de autobús

Voz 17 10:23 es totalmente porque hubiéramos perdido ayer hay probablemente armería en el País Vasco creo yo el partido pero sí totalmente diferente porque no acumula cansancio oí puedes amenazas entrenar bien

Voz 2 10:40 ahora llega o Teruel con lo cual el bueno

Voz 4 10:43 casi mejor Lleida porque ahí sí ahí mejor combinación de de poder ir en avión que que a Teruel que ahora mejor sí que ya era un poquito más complicado la pretemporada también ha sido un poco atípica para para el com pues el equipo acabo tarde por el play off durante esta pretemporada el equipo jugó varios torneos partidos de Copa Diputación cómo ves al equipo en este arranque liguero dejando a un lado los resultados que evidentemente acompañan siempre son buenos compañeros de viaje pero como como os veis físicamente Miki

Voz 14 11:09 pues al tener oscila la pretemporada que tuvimos competición sobre todos los yo creo que hago lo que quería era que como vinimos pocos fichajes más o menos he estado todo al equipo más no me nace en ese mismo hay algunos retoques pero el trabajo ya está bastante asentada lo único era acoplar a los nuevos acoplar a los nuevos es lo mejor es cuando partidos entonces yo creo que por esta parte hicieron bien tanto el club como Yago de la participación porque así era partió miércoles partido domingo mientras juegas ya ganando cuando difícil porque al final es más el Don Inda Dagestán esprintar del partido no vas a pasar tratan domingo haciendo tonterías entonces yo creo que por esa parte muy bien y luego al estas dos semanas al ser así un poco aséptica tendrá más y recuperar en Caminito las próximas semanas pero sobre todo porque viene a partió es muy complicado

Voz 4 12:08 lo lo gobiernos comentado ya ha apuntado y también pues como el propio mister con Yago que quizás este año se han introducido más variantes que el Campos pueda jugar más cosas también por el perfil de los jugadores que no han sido muchos como tú apuntabas no pero los que habéis llegado que pueden darle otros matices a al equipo y variar variar con también con garantías no las distintas variantes que pueda introducir Yago para cambiar la manera de jugar

Voz 2 12:32 sin perder la filosofía de que evidentemente con el perfil de jugadores que tenéis en el equipo que Xoxe jugadores jóvenes con con gusto por el toque pero

Voz 4 12:39 es que es un Campos que puede jugar a más cosas

Voz 17 12:41 yo creo que este año llevan a pasando a vimos que tampoco ha contado Lee pardillos jugamos contra ellos hay hacía bueno quizá

Voz 14 12:50 es lo que tirase tenemos más variantes el equipo está más completo que si tenemos otras posibilidades por ejemplo el año pasado en las contras porque yo creo que primo era muy bueno como espacio pero también frases era el único de los focos con junto con Rubén te podía correr fácil año por ejemplo tenemos tenemos Aythami he soy yo también va a recorrer espacios si eso es una variante y luego el gusto por el toque lo tenemos todos final lo que no es lo que queremos es jugar bien cuentan la tarde fuera de de San Lázaro

Voz 4 13:23 allí iba yo también con antes de Figueras un poco el el puñal no que que puede desaparecer al espacio también como bien dices pues Bright sabe lenta Aythami que es un poco más referencia quizás

Voz 2 13:32 porque es el que suele estar o puede estar

Voz 4 13:35 si Tomás más arriba como como nueve pero por ahí también un poquito la la sorpresa no que de los que podéis llegar de segunda línea para para aparecer y sorprender

Voz 14 13:43 sí sobre todo en partidos así que andaban a San Lázaro todos los equipos prácticamente se a cerrado

Voz 17 13:50 tras ásperas están muy a lo mejor si nos ponemos por delante algunos van a tener que ir arriba y cuando me vaya a ahí es ya un momento para jugadores como ya sobre el problema que llevamos a Correa despacito

Voz 4 14:02 Mickey la última mañana contra un rival de Segunda B tiramos de que el tópico que dice que mucho que ganar y poco que perder

Voz 14 14:10 es que al final es verdad nosotros vamos a ir con tal todo el mundo sabe mucho el rivales más potentes porque son muy buen Rivaldo el grupo hablar de Catalunya Sí que es bastante difícil Grupo tres perdón nosotros vamos a ir con tales siendo el mundo a jugar al otro sabemos Ángel encargadas

Voz 1 14:28 pues me que Villar jugador de falta esta tarde que todo vaya bien mañana para subirse al avión el jueves de regreso descansar ya a pensar porque esto no para para el compost en el siguiente partido que volverá a ser en casita en San Lázaro contra el Silva muchas gracias por estar en en SER Deportivos Nicky

Voz 14 14:43 muchas gracias a vosotros luego

Voz 10 14:53 y y como denso no

Voz 18 14:59 cursos de inglés aquí en el extranjero desde mil novecientos setenta y nueve Benji apunta ate al nuevo curso en nuestros centros de Santiago Milladoiro y Bertha Miranda en el centro británico

Voz 19 15:10 sí sí dice Seat Ibiza me lo ha dicho no

Voz 20 15:16 si lo que realmente quieres es el nuevo Seat Ibiza deja de buscar excusas y llevas te lo ya por nueve mil novecientos noventa euros con cinco años de mantenimiento asistencia hay garantía Yeste mes en toda la gama Seat aprovecha las ofertas exclusivas en unidades limitadas

Voz 11 15:28 ven y nuestro concesionario oficial Seat Compostela motor en Milladoiro Santiago abierto sábados por la mañana

Voz 21 15:36 mi hija y mi padre necesitan un dentista pero en quién puedo confiar necesitas conocer DS Ko Un equipo de antológico de prestigio que atenderá la salud dental de toda tu familia usando las tecnologías más avanzadas pero será lo que yo necesito confía estarás en manos de profesionales cualificados en todas las especialidades diodo antología actual

Voz 22 15:56 en Santiago Avenida de A Coruña número seis parking gratuito Instituto odontológico de ese pool tu salud dental

Voz 23 16:02 en buenas manos Dani nace Why veinte anos

Voz 24 16:06 desde claro me niños recibe apoyo adornos Asociación Down comenzó recibiendo sesiones de atención temperar párame llorar o seu desenvolvimiento luego folla Scola dio Instituto como cualquier otro pleno coordinarnos con profesorado y a su familia para que a su inclusión aula foses realidad de Cano a su de captura o Longo queda suavidad El Norte era límites os se forma para otear un Prego una asociación damos Consello procuramos de ofertas de Traballo Dani es capaz no ya por las barreras ayuda ya medrar como persona Federación Down Galicia siete entidades la casete ciudades gallegas

Voz 1 17:04 pues sin preguntar nada pero tal y como comenzaba ya a seguir el ritmo de la canción incluso a tararear la micro cerrado

Voz 2 17:10 nuestro invitado especial de hoy como ya hemos anunciado Santi Valladares parece que está de Presuntos Implicados hemos cambiado le le gusta Santi Valladares Mister bienvenido qué tal buenas tardes esto te gusta este Presuntos Implicados todo te suena o no

Voz 23 17:22 tras muchos recuerdo

Voz 0208 17:25 a los niños cuando eran pequeños venimos de viaje

Voz 2 17:29 en coche no cuando había cintas

Voz 23 17:32 Nos gustó a todos entonces habría que reventar

Voz 2 17:34 bueno bueno bueno la buscaba un poquito por sube cuánto hemos cambiado Santi cuánto cambia este Santiago Futsal he su nueva realidad es una categoría pero bueno en en una nueva etapa no que que hay que afrontar la nueva etapa que hay que coger con

Voz 4 17:48 al o mayor ilusión si cabe que la que momento

Voz 2 17:51 generalmente al menos sobre todo por aquello de la Primera División queda atrás ojalá muy pronto haya Cardona

Voz 1 17:56 ah

Voz 0208 17:57 bueno eso sin duda no es una una temporada totalmente distinta a todas las anteriores Príncep principalmente porque estamos en Segunda y es lo que venimos desde que somos Santiago Futsal un poco pues los años

Voz 26 18:14 pues mantener un poco el

Voz 0208 18:17 nivelar el tema económico siempre está ahí instalarse en Segunda no que en principio pues tiene que gustar más

Voz 2 18:25 hablando contigo en algunas ocasiones no después de las vacaciones de verano las mujeres estamos me decías que estabas gratamente sorprendido de cómo está corriendo oí trabaja el equipo no decir eso el entrenador de un equipo como el Santiago Futsal invita a pensar que bueno o es mucho correr últimamente ya no se corría tanto como hacía falta ver

Voz 0208 18:45 vamos no es correr pues a lo loco

Voz 2 18:47 sí es cierto que el equipo ha cambiado

Voz 0208 18:49 mucho buscamos un perfil de jugadores que recupera un poquito sea DN quién evidentemente que tengan la calidad que tengan pues recuperarse un poquito lo que tenía Santiago sale toda la vida idealmente que es quedamos sorprendidos de Delgado de competitividad que tienen en los partidos que hemos jugado porque es una es una plantilla joven

Voz 27 19:14 muy inexperta

Voz 0208 19:16 entonces es lo único que no podía faltar la que no cumpliría cumplíamos pero sí es cierto que que en un el partido pobre lo hemos competido lo hemos cometido un nivel altísimo y pusieron el listón el listón pues eh

Voz 23 19:30 donde unos opinó todos también los es

Voz 2 19:33 hablabas antes de la pretemporada de recuperar cosas que quizás habían perdido un poquito no la esencia de no sé si del Ubuntu que es vuestro grito de guerra ese ultraje ya que es el lema para la presente campaña ese camino que también esas cositas que tu buena echaba en falta también cuando se hablaba del tema de su renovación que es que se ha ido recuperando para para afrontar esta nueva etapa

Voz 0208 19:55 bueno hemos pasado años muy complicados no eso no lo puede no lo podemos obviar la gente que lleva aquí muchos años yo el primero que hemos años llevo pues que no te va minando poco a poco la plantilla cambiado hemos renovado ilusiones y en pretemporada cuando me dices tú que te comentaba así es cierto que las reuniones con el presidente o Miguel y quería cambiar ciertos ciertas cosas que quiero que nos club les vendrían bien ya no a nivel deportivo sino a nivel general poco poco se van haciendo se ajusten nuestros problemas pero estamos poniendo todos nuestra parte adelante

Voz 26 20:31 pero tiene que ir poco a poco

Voz 0208 20:34 hay cosas que mejoramos cosas que todavía tenemos que mejorar

Voz 23 20:39 en ese camino estamos eso que cuando

Voz 2 20:43 las carencias no porque a veces faltan medios porque no hay no hay para para conseguirlos y agudizan el ingenio se dice no hay también un poco no voy a decir parchear pero sí tratar de solventar problemas que ya que no lo permite la cartera pues sí que lo pueda permitir pues la voluntad la intención las ganas

Voz 0208 21:02 cuando estás en Primera hay muchos jugadores de que no tienes oportunidad que te viene aquí pues pues muy poquito dinero y tienen la oportunidad de destacar saben que aquí lo pueden hacer que iban a trabajar podemos poner dejen morir múltiples ejemplos no es cierto que segunda es más complicado esto es que te veo jugador pues ya hay muchos equipos de donde solíamos tener jugadores hay muchos equipos ya de la zona aunque económicamente incluso hasta cobrar más es de completar la plantilla este año fue bastante complicado has complicado a todos los niveles no pero bueno lo que tenemos sabe dónde tiene listón porque hay lo pusieron nadie se lo puso

Voz 2 21:43 es el pusieron ellos mismos y entonces a partir partido

Voz 0208 21:45 hay pues todo lo demás pues no tenemos que mejorar entre todos no

Voz 2 21:49 ayer noche llegó al ex motos no si no estoy equivocado el último fichaje que estará para el domingo es me pronto no acaba de llegar

Voz 0208 21:57 no va a estar para el domingo no iba a estar para el próximo domingo hay que ponerlo a todo no bueno

Voz 2 22:04 hoy meterlo en dinámica de equipo hay que poner a punto de que determinados equipos

Voz 0208 22:08 joder que llevan trabajando desde el ocho de agosto que que merecen esta ley ahora mismo merecen estar ahí entonces estarán a partir de ahora que parezca estar cuando estemos todos al cien por cien de que merezca estar lo estará pero por tiempo ahora mismo dejó de categoría juvenil que lo están haciendo francamente bien si iban

Voz 2 22:27 tal ahí los lesionados se Lucas uno llegar a todavía tampoco para el estreno como tienen el cartel de Montiel mono Luca

Voz 0208 22:36 las sesiones se está recuperando de su operación de cruzado está ya entrenando con el grupo toda la sesión

Voz 26 22:42 a un determinado nivel

Voz 0208 22:45 yo creo que este para para este primer partido el doctor me dijo que posiblemente Noriega se pero que para podíamos contar como diría José Montiel estuvo desde la segunda semana lesionado oye hizo un poquito con el grupo la tarde hacer también una tarea más pero tampoco vaya el resto pues esto como era así si no hay ninguna ningún percance durante esta semana pues estamos todos

Voz 2 23:06 que al equipo le hace falta iba a decirle decía el hace falta yo creo que lo hemos visto todos durante la pretemporada no ha podido llegar en este mercado de verano esperemos que la querella en en el mercado de invierno hasta qué punto condición anota un jugador específico para ese puesto no en poco el repertorio cuando R pero sí o jugando en estático cuando el rival se coloca no tener hay ese tipo que que te reciba de espaldas y que puedas descargar a los que llegan de segunda línea

Voz 0208 23:32 a mí me gusta jugar con pero lo sabe todo el mundo vengo yo ya vengo de cuando yo jugaba pues tenía un pívot de referencia ir el ese es cierto que te da mucha profundidad al juego no Ipar jugó de cuatro tienes que tener jugadores de un perfil que ahora mismo nosotros pues no tenemos no esa referencia arriba nosotros da mucho orden en el juego el otro día en la segunda parte contra pararlo pues juega con nosotros Seijas el juvenil simplemente como un hecho es dejar allí arriba pues nos dio un orden a todos los demás

Voz 27 23:59 Easy sí es verdad

Voz 26 24:01 que no tienen un pico pues no sólo a Nos va a cambiar un poquito en la la forma de juego pero bueno

Voz 0208 24:08 porque hemos de esa hija si tiraremos alguno más que habrá que trabajar para que es necesario pues coja esa posición no muchos para

Voz 2 24:16 no pensar un pívot que al margen de los goles que pueda hacer un pico que recibe de espaldas que se pueda Hillary dispara luego lo que genera todo lo demás no y lo que dice y lo que cambia un poco la estructura de de aquí

Voz 0208 24:26 a ver cuándo pues es un día espeso y no en el en el ataque posicional no estás fino pues simplemente es fijar un pívot Si Un corte defensivo defensiva te da da mucho más criterio en el juego pero bueno ahora mismo esperemos a ver qué si es que lo necesitamos en invierno en invierno

Voz 2 24:45 otro porte muy específico importante no bueno en todos los equipos que en los que hay que defender una portería sean más grandes más pequeña como es la portería no el deporte estás contento más que contento con tranquilo con con Yago y con con Yago barril con Álex Pérez

Voz 0208 25:01 estoy muy tranquilo ahora el que tiene que jugar jugará pero sí es cierto que juegue quien juegue está a un buen nivel lo están haciendo muy bien en pretemporada en los entrenamientos siendo los porteros que a mí me gustó como ellos saben perfectamente lo que yo pido un portero lo están haciendo que eso es importante es ese primer paso porque a veces te dicen por lo que sea pero este barre para hacerlo lo están haciendo los con el paso del tiempo pues vamos a tener la portería muy muy bien protegidas sea unos de de Pedro asaltar del juvenil que bueno con otros pasos no con pistas más son futuro pero están trabajando en los trenes de maravilla

Voz 2 25:45 en qué crees que os puede venir bien al hecho de jugar de tú salvo estar nueva casa podemos decirlo así por lo menos en el día había en los entrenamientos Santa Isabel y también a los partidos no que el domingo es el estreno de contra bisontes de Castellón allí Santa Isabel

Voz 26 25:58 el tiempo lo dirá la pista es

Voz 0208 26:02 muy buena no está tratando muy bien en el en el pabellón todas las atenciones las tenemos desde el primer día

Voz 26 26:10 ya lo vamos sobre el la

Voz 0208 26:13 la tercera pata no del barco que es la afición ahí siempre ponen porque lo porque somos así no la gente de Santiago en general somos así somos bastante cómodos el tema de la crear pero bueno es un paseo estoy eso pase claro me está poniendo disposición ciertos mecanismos para que para que

Voz 2 26:33 es asequible aparcar en el parking de El Pardo

Voz 0208 26:35 es una maneras iban no solamente decirles que

Voz 23 26:40 son bienvenidos todos y todos los días todos todos los días y que

Voz 0208 26:44 lo que no va que no van a dejarse nada en el tintero estos chicos eso no es sólo pueden dar por los que él siguiera durante la pretemporada sobre todo en Burela saben hasta dónde van a llegar a a dar otra cosa es que le guste conjugar uno pero que se va a la cancha y que va a dar todo por poner este nuevo escudo pues eso es lo tienen garantizado yo lo has les animaría que socios e incluso animase estamos una cancha pequeñita en los equipos de fuera tienen que notarse pues hay un poquito más apretados nada animarlos a eso a que nos ayuden que nos apoyen porque pues yo creo que los partidos de casa van a ser determinantes para para que ir de acá para que la temporada sea más llevadera no

Voz 2 27:25 estoy un poco mi pregunta no que Santa Isabel es propicio con no sé ojalá que sean más setecientos ochocientos o mil espectadores eso ya es una bombonera que bueno en cuanto a ejercer bueno en un ambiente en el que el rival no esté tan cómodo como podía estar en sarna con que hubiera esos mil pues es mucho más desangelado por la amplitud del graderío allí Santa Isabel bueno pues según qué partidos cuando las cosas a lo mejor están zonas ese empujoncito desde la grada se puede notar un poquito más

Voz 0208 27:51 está mucho más encima eso no tiene por qué cortar a nadie eso el ambiente vale pero nosotros viajamos a canchas donde te aprieta prietan y al cabo todos tenemos somos seres humanos tenemos esa cosilla que cuando nota se lo contrario fuerte que cuando tú lo estás mal el equipo no funciona y ese esa te puede llevar a te llega antes es sonidos no voy ese aliento que muchas veces pues SAR aunque se esforzaban algo así como realmente no no llegaba porque la cancha era para el público que venía

Voz 2 28:25 objetivo para la temporada que comienza el domingo estaría satisfecho si el equipo consigue que

Voz 23 28:33 puede ser un poco a

Voz 0208 28:36 no sé no sé tú la palabra que quieras pero yo quiero que mejoren yo quiero que mejor que vaya más cada jornada

Voz 2 28:43 cada entrenamiento incluso que se viene ellos que va a mejor

Voz 0208 28:45 cuando no yo creo que ese es el objetivo principal mío después seguir salir objetivos que tenemos que cumplir pues es que a nivel deportivo pues evidentemente estar como es el segundo ahí esperándolo en la competición para poder optar a más sonó Isaac viendo que es una competición donde se han reforzado muchísimos equipos donde donde hay donde ya no es la segunda del año pasado y hace dos años y que después el club a es económico y estabilice dignos de impulso para años posteriores pues al parecer pero como reto particular esta temporada viendo el tipo de equipo que tengo me gustaría que que si hubiesen mejorando día a día yo al final de temporada el equipo juega distinto a como está empezando ahora pues eso bien valdría un poco la temporada aquella de yo lo comparo con la temporada de cuando venían los argentinos no teníamos muchos problemas y muchas sensaciones de juego pero al final de temporada equipo salgan las categorías competía jugamos al fútbol sala entonces un poco lo que lo que pretendo yo como objetivo personal mío no

Voz 23 29:51 hablábamos de Segunda División a muchos que no sabían de todavía claro

Voz 2 29:56 todos los plantilla que venían para que de manera pero es que en Segunda hay un nivel Santi para que la desconozca sin ir más lejos más lejos ya no hablo de de los filiales en chavales jóvenes evidentemente pero con muchísima crea pero sin ir más lejos los vecinos en lo ya apostó había hecho la plantilla que ha hecho con por ejemplo Dani coronado viene a la cabeza o buena en la que también tienen aquí pon a priori

Voz 0208 30:18 parece que tiene para estar arriba parece que todo el mundo se reforzó el segundo cuando bajamos nosotros tenemos la plantilla más joven de oro una de las más joven de la competición tenemos pues ocho jugadores por debajo de los veintidós años y después plantillas de esas que me hablas vamos a ver yo no quiero a nadie pero está claro que que era tienen que estar arriba del todo porque si tienen plantillas de primera Mengíbar tiene jugadores de primerísimo nivel el propio no ya está aquí el ojo muy veterana sabe sobre lo que funciona esto eh los dos filiales que no podemos olvidarnos de ellos ir pues a partir de ahí pues el resto están el músico intentaremos estar en esa zona tranquila hay como segundo los filiales suelen quedar siempre arriba pues todas la opción de participar en el siquiera séptimo poco lo que hemos encontrado al final esa temporada ascendió nosotros en principio nuestro objetivo es particularmente mejorar ir creciendo partido partido usted potentes en casa hizo una competición que nos coloquen donde nos mezclamos vísperas de la oportunidad de jugar un ascenso pues

Voz 23 31:23 pues mucho mejor por lo iremos viendo

Voz 2 31:26 Mister durante toda la temporada seguiremos por supuesto muy pendientes del Santiago Futsal ahora en Segunda División pero que por supuesto es uno de los equipos de referencia de la capital de Galicia mantendrá ocupados para informar a todos los aficionados a toda la gente que cada día sintoniza el SER Deportivos de todo lo que vaya aconteciendo que ojalá vayamos contar alguna algún disgustillo llevaremos porque eso es interminable pero

Voz 1 31:47 que sea más las alegrías

Voz 2 31:49 bueno como bien dices a ver dónde coloca al equipo la competición y al final pues si puedo mirar hacia arriba a acabar con play off o lo que sea estaremos encantados de de contarlo decisiones así como tú dices si los chicos lo han dado todo habrá que darles enhorabuena ya seguir ya seguir mirando hacia el futuro que que esto no acaba en primera línea el otro día me decía el entrenador de baloncesto Chiqui Barros que en el entrenador de categorías que el entrenador de Baloncesto en este caso Santi Valladares entrenador de fútbol sala nosotros aquí también seguimos a nuestros equipos no porque estén en Primera en ACB logra o el Santiago usaban están sino eh allá donde estén pues estaremos pendientes durante toda la temporada Santi lo dicho toda la suerte y gracias por acompañarnos hoy en SER Deportivos

Voz 0208 32:31 muchas gracias a vosotros como siempre tú decías que seguimos la clave demostración de que no seguís es estas estas en los entrenamientos a ti personalmente a va a ser por darnos siempre está llevando al menos desde que yo dirijo el equipo pues estos años

Voz 2 32:46 gracias a vosotros

Voz 13 34:45 la más completa información de todo el deporte mejor entretenimiento ya puedes escuchar toda la programación de la Cadena Ser en la TDT de tu televisor recinto Anita Loos y tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio líder en España la demando escucha tu radio preferida

Voz 1 35:34 pues tras esta magnifica charla con el técnico de Santé no cerramos con atletismo a esta mañana se presentaba la primera carrera de la séptima edición del Circuito de Carreira saludables corres San en esta ocasión con el lema del circuito no meta es un destino y que en cuenta con cuatro pruebas a las que se les suma la San Silvestre el el treinta y uno de diciembre junto a la consellera de Deportes estuve en la presentación de esta mañana en el Pazo de Rajoy

Voz 2 35:57 hoy el delegado de la Federación de Atletismo nuestra ciudad Iván San Martín el ganador de la pasada edición

Voz 1 36:04 con pena la prueba del próximo sábado tendrá una longitud de cinco coma cinco kilómetros para personas adultas se realizará mediante bueno pues dos vueltas al circuito que irá por las calles de la zona vieja de nuestra ciudad conseguiré llegada salida y meta en la Praza do

Voz 3 36:20 sí desde luego que un lugar una

Voz 1 36:22 el recorrido espectacular recordar que la inscripción está abierta hasta la medianoche de mañana miércoles día doce a través de la web Carreira As Galeras eh a la carrera a las nueve de la noche y cuarenta y cinco minutos arrancará la prueba para los escolares sub diez y sub doce a longitud para ello será de un kilómetro doscientos cincuenta metros una vuelta al circuito escolar a las diez para los escolares sub catorce y sub dieciséis con una longitud de dos coma veinticinco kilómetros dos vueltas al circuito escolar y la prueba para los adultos será a partir de las diez y media vamos a escuchar a la concellera de deportes no a Morales la concellera el Concello de Santiago hablar esta mañana de esta nueva edición del correcto

Voz 33 37:03 es posiblemente una de las pruebas visualmente pues más espectaculares dentro do do circuito como saberes esta prueba como pistoletazo de salida dos circuito corretean que vaya a tener lugar este ano que está compuesto por tres pruebas máis que vaya a rematar o treinta donde decenas broca casan Silvestre no en que no forma parte

Voz 34 37:22 eh directamente do dos circuitos sí que

Voz 33 37:25 o no o colofón final da dos carreras que le vamos este ano Ina que además es incluimos a Milla que fuésemos y que celebramos varios meses no como una de las novedades este de este año

Voz 1 37:38 turno ahora para el delegado de la Federación Gallega

Voz 4 37:40 el mismo Iván San Martín Wes vueltas a un circuito

Voz 22 37:43 a dos kilómetros setecientos cincuenta metros de como antes se decía aquí POYS una manera de Bono de una forma de disfrutar de este casco histórico que realmente impresionante de esta prueba tengo un recorrido espectacular tardemos e que non sólo públicos antes sino también os acompañantes corredores podrán seguirse animar e también disfrutar corriendo de esta primera aprobado el culto humildad

Voz 1 38:12 y no el ganador de la pasada edición Amador pena

Voz 3 38:16 empezamos este sábado como Ken hace estado deporte de este circuito empezamos Carreira nocturna que bueno sea nube dentro del propio circuito quizás esa carrera My más vistosa Máis interesante sino incluso a nivel de todas las carreras que se disputan atribuían me decir que sean no sólo Santiago sino quizá incluso en toda la comunidad porque tenga particularidades que aparte de ser una carrera que entrar dentro de distancia de todas las carreras

Voz 1 38:40 puede estar peor persona participar

Voz 3 38:42 tengan peculiaridades que salimos a Obradoiro pasamos con una vez una mitad de de carrera otra vez de la catedral que algo verdad super chulo volvemos a acabar otra vez ante do do Obradoiro non pensó que algo que no se debe dar en muchas carreras en todo en bueno tengo un ambiente espectacular aparte de que comenta Iván dos propios corredores acompañantes sabemos que esta temporada estamos también hasta arriba a nivel turismo va a estar poblada zona bella robado Vilar Bonanova cuando entramos nada nada media en ese sentido hay un respiro pero una zona también en una zona verde muy chula entonces bueno creo que el recorrido fue espectacular sea ideal para reiniciar es que de este circuito