SER Deportivos Santiago (12/09/2018)

Voz 2 01:28 es más familiar vamos con los titulares del día al Monbus Obradoiro como ya sabéis a estas horas eh tiene rival horario para las semifinales del próximo veintiuno en el Fontes do Sar viernes veintiuno a las nueve y media ante el Real Madrid antes a las siete de la tarde se verán las caras Baskonia ir el Barcelona Lassa de los tres grandes que había en el bombo junto a la bola de obra seguramente muchos creo que era el que nadie o casi nadie quería aún no me he encontrado a nadie que prefiera o que prefiriera al equipo de Pablo Laso como rival para la obra pero es el que ha tocado y ojalá salte la sorpresa logra se plantee en la final del sábado veintidós a las seis y media recordarlos también antes a las seis a las seis y media tendrá lugar el concurso de triples muchísimas personas en el acto de esta mañana que convirtió el salón noble de Raxoi bueno pues incluso por momentos un vomitó una sauna e ahí a bastante calorcito allí porque era eran muchas las personalidades que se dieron cita autoridades representantes de los clubes participantes muchos medios de comunicación siguieron ese acto que volvió a centrar la atención del baloncesto nacional a nacional a lo largo de la mañana escucharéis a Raúl López presidente del Obradoiro Alberto Herreros director técnico del Real Madrid Antonio Martín presidente de la ACB bromeando con el conductor del acto que fue como se apuntaba Lucas Martiño Noriega el alcalde de la ciudad y José García Liñares como representantes de las instituciones públicas que han hecho posible la financiación del evento hito entramos nuestro Sanedrín para nuestra tertulia habitual de basket con el tridente habitual para que nos ofrecen su opinión sobre el emparejamiento de esta mañana pero allí estuvieron por ejemplo allí nos encontramos con Sergio del pongo pegas al pero traemos también a la portada la última de las reacciones que nos has llegado que es la del entrenador del Monbus Obradoiro de Moncho Fernández que ensayo mientras el equipo entrenaba tras conocer el resultado del sorteo hacía esta valoración del emparejamiento con el Real Madrid en la Supercopa es una fiesta hay que jugar contra él

Voz 7 03:24 el actual campeón de Liga el campeón de Europa yo creo que jamás todavía esa fiesta para nosotros sabíamos que cualquier rival que nos colocárselo al sacrificio va a ser un honor poder pelear en nuestra casa contra un equipo como el Real Madrid como siempre nuestro objetivo ser lo más competitivos posible que toda la gente que nos venga veo pase lo que pase en el marcador final se vaya orgullosa no

Voz 2 03:47 orgulloso de que el equipo lo de todo el marcador final además decanta la balanza para el lado varado lista mejor que mejor que mejor además hoy tenemos partido de Copa del Rey segunda ronda eliminatoria para la Sociedad Deportiva Compostela que a partir de las ocho de la tarde jugará en el campo del Lleida Esportiu la expedición blanquiazul partió esta mañana en avión hacia la Ciudad Condal desde allí hasta Lleida todos los jugadores posibles en la plantilla que son dieciocho viajaron incluido Álex Ares pese a sus molestias musculares viajó con sus compañeros si bien es probable que no juegue Ancho será titular en la portería según unos confirmaba Yago Iglesias antes de la partida luego escuchamos al entrenador blanquiazul hablar de la cita de esta tarde en otra semana de Champions para el equipo líder de la tercera gallegas y la han bautizado a estas semanas en las que no para el compost Liga viaje y Copa vuelta Carsa volver a jugar Liga en fin una semana ajetreada ojalá se salde como la anterior eh porque el anterior recordar pues hoy con pues fue capaz de ganar cero tres en la primera ronda eliminatoria de la Copa al mensajero firmamos aunque no sé con tantos goles que pase lo que pase hoy contra el Lleida pero evidentemente no los siguientes minutos

Voz 3 04:53 el gran protagonismo es para la Supercopa de baloncesto que se presentada esta mañana en la capital de Galicia de inmediato vamos con todo lo que yo de si el sorteo de esta mañana con todos los emparejamientos todas las opiniones que este millar de verte

el sorteo de la Supercopa esta mañana desde las once y media como un Time perfecto para este tipo de actos con toda la gente que habló hoy sorteo incluido media horita de reloj fue tiempo perfecto eh que el propio presidente de la ACB que lo vamos a escuchar Antonio Martín dijo que luego bueno de estos actos es que todo el mundo diga lo que tenga que decir pero de manera breve y concisa que nadie se pase de del del tiempo asignado para que Sara agilidad y que nada pues en media hora todo liquidado ya se conocían los emparejamientos que ya os hemos apuntado por si acaso todavía acabáis de poner la radio recordaros el Monbus Obradoiro jugará contra el Real Madrid viernes día veintiuno a las nueve y media de la noche antes a las siete el otro emparejamiento entre Barça Lassa el Tirol Bet en Baskonia dicho esto pues es ese conocían como ya antes escuchaba pisar la boca es decir cuando salían las bolas bueno pues el Monbus Obradoiro Real Madrid uno de responsable de conducir el el el acto de manera ágil que durante su intervención le tocaba ir dando paso a la a las personas que tenían que intervenir entre ellos pues vamos a decirlo así a su jefe al presidente de la de la Liga ACB Antonio Martín el que fuera jugador del del Real Madrid de la selección hermano de Fernando Martín bueno pues también como un poquito de broma y un poquito de humor se llevan mejor este tipo de actos

Voz 1 07:58 de presentar no solamente un año

Voz 15 09:05 pues bien poder estar en este pazo poderes también está aplazado Delgado es un punto de encuentro e inmejorable para que es el baloncesto y me gustaría primero agradecer al señor alcalde Santiago Compostela señales el responsable de la Diputación INI por supuesto que siempre apoyó me empresa Temboury porque al final vosotros sois los que mucha parte de lo que hace es que esto pueda existir yo soy partidario común cómicos recordó ayer los eventos irá las galas no por más largas son mejores entonces yo trato de ser muy breve porque los bloqueos institucionales que cancha muchísima gente sobre todo a Félix de Baskonia que me han avisado tres veces al pagar entonces vecinos tenemos cuatro equipos son cuatro equipos que van a dar muchísimo espectáculo cuatro equipos que tienen aquí piezas distintas en este verano algunos han reformado más otros han renovado menos en cuanto a fichajes y mantienen con una vértebra perros cuatro son absolutos ganadores en la que para nosotros es importante que es generalmente detenimiento hay espectáculo no me quiero olvidar de todo lo que ha hecho es Monbus Obradoiro también para que esta copa hasta aquí lo agradecemos enormemente sabemos que te habéis peleado y agradecemos a tu equipo en tu nombre todo lo que habéis hecho para que esta Copa está súper el desastre aquí poco más deciros que ahora son los enfrentamientos el sorteo de semifinales las bolas pesan todas lo mismo

Voz 16 10:29 tan poco más yo creo que hay una cosa que ya hemos ganado independientemente

Voz 15 10:34 el espectáculo que sean capaz de estos cuatro equipos que es la respuesta del público la respuesta del público en Santiago está siendo espectacular sólo del espectáculo para el público ya es una mejores noticias que cómo hacerle podíamos tener yo creo que eso es trasladable a todos los que hemos te involucrados en esta Supercopa Endesa

Voz 17 11:02 no no no me he salvado no he contado pero hasta hoy

Voz 3 11:05 ha podido contar no de de algunos de esos secretarios que tienen todos los que han vivido como jugadores tantas y tantas batallas tocó como decía en ese momento se pasaba el sorteo vamos a recordar el momento en el que tanto el alcalde Martiño Noriega como Miguel Temboury de Endesa uno sacaba acabó una hola el otro sacaba otra bola del emparejamiento

Voz 1 11:26 es el primer equipo que tenemos estremece Mi Fenar contra el Mirandés abrevadero

Voz 3 11:43 pues él Monbus Obradoiro ese murmullo que se aquella en la sala que se podía escuchar ahí de fondo el Casino era el precisamente que el que queríamos en el que sacó la bola del Real Madrid fuera alcalde Martiño Noriega Nogueira como decía perdonamos la la errática lógicamente el que sacaba la bola del Obradoiro era Miguel Temboury

Voz 18 12:02 el representante de Ben besa

Voz 3 12:05 al acabar novedad acaba todo y ya bueno pues les pudimos a hacer un hueco entre la multitud de cámaras y micrófonos hablábamos aquí en directo en el Hoy por Hoy Santiago habríamos con con el resultado del sorteo y con las primeras reacciones de los protagonistas con Raúl López Icon Antonio Herreros presidente de Monbus Obradoiro y el director técnico del Real Madrid que opinaban así sobre ese duelo que habrá en la segunda semifinal del viernes veintiuno nueve y media SAR entre el obra el Madrid

Voz 19 12:33 no da para eso es la competición el sorteo oí cualquiera de los dos equipos que nos podía que nos iban a los podían tocar pues son temibles no por presupuesto primero ya ella pero bueno eh nos tocó al Madrid estamos ahí vamos a combatir yo sé que nuestro equipo tiene muchas ganas es una competición que nunca se había realizado aquí que tampoco nuestro equipo habían participado bueno hay cuarenta minutos hay en juego y veremos lo que pasa lo que tengo claro es que al estar apoyado como va a estar el equipo con seis mil aficionados en la caldera de sal pues eso da un plus no y eso es lo que de alguna manera echaremos del para para tratar primero de competir que la gente esté contenta porque no pasada jugar el sábado

Voz 1621 13:25 está claro que ha tocado el Madrid pero que el Madrid no está muy tranquilo que lo Rolling

Voz 19 13:28 ellos bueno yo le decía Alberto que la preocupación es de todos los no pero él también que esté preocupado porque porque vamos a competir seguro seguro ir lucharemos hasta el final como siempre es ley las señas de identidad de nuestro equipo

Voz 1963 13:43 con buenos ha tocado el equipo anfitrión sabemos que es una cancha complicada que seguro va a haber un lleno espectacular jugamos contra un equipo que desde hace mucho mucho tiempo tiene el mismo entrenador que sabe sabe lo que quiere jugar y que lo hace lo hace perfecto no es un equipo difícil que hay que estar durante los cuarenta minutos muy alerta sobre todo de tiradores y de continuaciones porque es un equipo que se pasa muy bien la pelota y es un equipo muy difícil de batir

Voz 20 14:13 campeones de Liga Campeones de Euroliga pero la Supercopa sí que es cierto

Voz 2 14:16 sí un par tres años que no tenéis éxito

Voz 20 14:19 ganas de ganar este torneo

Voz 1963 14:20 sí por supuesto que hace creo que dos años que no que no la conseguimos si íbamos a venir con todo no vamos con la ilusión de conseguirla debo volver a levantar este este título pero sabemos las dificultades que no vamos a encontrar

Voz 2 14:38 Moncho se conocen de todos los años Alberto supongo que para nada del Obradoiro ni de Moncho

Voz 1963 14:44 no no además tenemos muy buena relación con el club con el entrenador oí sabemos cómo se las gasta no sobre todo aquí en en en este pabellón que es muy complicado ya digo a ver va a haber un lleno de la gente la gente apoya logra a muerte y la verdad es que muy bonito jugar jugar aquí

Voz 3 15:02 pues las palabras de los dos representantes de los clubes si ya para finalizar con los turnos de intervenciones en las opiniones que recogíamos esta mañana vamos con los dos representantes en este caso del área de Deportes

Voz 2 15:12 de la diputación de A Coruña José García Liñares

Voz 3 15:15 es decía esto en su turno no cuando con tuvo el momento de de intervenir ante todos los presentes por haber traído colaborado para conseguir a través de la institución que representaba que representa esta Supercopa Santiago

Voz 0574 15:29 desde la Diputación colaborar en en este tipo de entonces como no podía ser no transforma por eso desde el vamos a cambiar castellano desde el momento en que se sugería por parte del Obradoiro la posibilidad de este evento y más tarde ya oficialmente por parte el Ayuntamiento fumar son sumamente receptivos en colaborar con eventos escolar realmente la actividad de la Diputación a lo largo de la provincia que lo que se manifiesta practicamente todos en todos los ayuntamientos noventa y tres ayuntamientos prácticamente todos por un lado comentamos la actividad deportiva con subvenciones directas e indirectas no de una forma colaboramos módulo hacerla totalmente digamos activa presenciar colamos básicamente indirectamente hablamos también a parte de incrementos pequeños eventos bueno en las instalaciones deportivas no habrá ningún ayuntamiento de los noventa y tres que no tenga alguna instalación subvencionada por el Ayuntamiento y también en grandes eventos como fuera la Copa del Rey hace dos años en Coruña como es en este momento la Supercopa de España que es además el primer trofeo oficial de esta temporada

Voz 3 16:35 las palabras de José José García Liñares eh representante de la Diputación de A Coruña y también al acabar el acto hablábamos con el alcalde Martiño Noriega con tanto claro

Voz 1621 16:43 venga alcaldes o penúltimo paso luego saqueada evento en sí pero bueno que está todo no sé no sé si también se Gustavo Madrid como no sé qué escoger entre Madrid Barça de Baskonia era complicado bueno pues campeón de Liga o campeón de casi todos los últimos anos bueno por ahí aunque tocó voy a habrá que Obradoiro lógicamente con cabeza ponerles siete

Voz 21 17:04 hay que ser políticamente correcto de tengo que decir que rival no importa que obra está en condición de vencer a cualquiera se tiene que hablar de apetencias personales prefería tener en ella Obradoiro

Voz 9 17:17 no somos dos

Voz 21 17:18 pero dicho esto es cierto que sacaba sólo vas bolas de Madrid Barça así que son no son culpables la totalidad únicamente parcialmente culpable bueno creo que va a ser una evento con una importante repercusión importante retorno una ciudad coman el baloncesto como en un club que después de décadas el culpable de que la de respire basket sí que creo que nos toque disfrutar no que un cartel maravilloso oí Ike uno veinte dos eu creo que un momento eso de darnos homenaje también no obra el significado de décadas o basket aquí guión evento así suerte disfrutar de baloncesto ya su Sanz

Voz 3 17:57 apostado Concello está claro que vais sirven porque tampoco está todo vendido

Voz 22 18:02 que está deseando que llegue esa lata Baix héroe epicentro de baloncesto iba a decir de todo Pages español pero en los momentos hoyos de Fora estarán pendientes lo que aquí acontece una Fontes do Sar

Voz 21 18:14 hay una evento no que bueno el creo que hubiésemos unas forzó las administraciones hay que agradecer ya Diputación meter un retorno creo que muy elevado para investir tanto que que fue no en el sentido de que estar satisfecho más de seis mil persoas la saciedad deba ahí a vibrar con Cova Loza estoy también toda esa vida Ana una ciudad de yo creo que estamos todos muy contentos yo ahora toca disfrutar directos haya ven

Voz 3 18:41 pues todas las opiniones Esquerra acabábamos esta mañana en ese sorteo de la Supercopa con el emparejamiento obra Real Madrid inmediato pedimos opinión reacciones sensaciones a nuestro tridente habitual de la tertulia de basket

Voz 1963 20:01 Toño Bermúdez va

Voz 4 20:04 en

Voz 5 20:12 sí

Voz 3 20:20 pues el penúltimo paso para que disfrutemos de la Supercopa la próxima semana el viernes veintiuno y veintidós ya sólo queda la conoce los emparejamientos ya sabemos que el obra Real Madrid viernes nueve y media hora antes a las siete el Baskonia Barça Lassa Óscar Martínez qué tal buenas tardes Oscar hola buenas tardes cerca del por qué tal muy buenas tardes hola qué tal muy buenas Pepe o Luis Óscar el peor rival que le podía tocar al obra

Voz 0953 20:51 pues sí probablemente sí porque bueno Madrid actual campeón de la Copa de Europa campeón de Live probablemente el equipo que ven esa tocados estructura aunque ha perdido algún jugador importante como es el caso de Doncic pero probablemente el peor rival aunque cualquiera de los tres iba a ser un rival

Voz 3 21:08 Sergio coincide eso o peor rival o usted la entidad de dos tres que podían tocar bueno pues daba un poco igual o uno

Voz 28 21:16 bueno podía de tocar Downs que va dicho perdona

Voz 3 21:21 merecedores

Voz 28 21:23 yo creo que sí que creo rival

Voz 0953 21:26 sí

Voz 28 21:27 de lo que era muy tendrá que pretemporada tierras que estaban no sería Amaro Pargo me ahí aunque quería recuperar el Obradoiro soy el polo Concello titulación por tres este espectáculo sentía creo que la directiva al Obradoiro sanción para felicitarnos por decir trabajo que llegó al pico el detenido al respecto pero él me gusta reconoce otro hombre hizo quieren traer la Copa

Voz 3 22:05 sí sino cuándo te los criticar cosas criticamos pero desde luego que esto eh para aplaudir sembrar durante mucho tiempo o qué vais su porque no o poder no sé calibrar los Chusta medida atacó deseamos seamos un evento de estas características aquí en el capital de Galicia que hay que felicitar a todas las partes Monbus Obradoiro Concello Diputación ACB todos es que fan que he dentro de una semana aquí esté el baloncesto nacional seguramente tres dos mejores equipos de Europa entre el ex campeón de Europa decías que

Voz 28 22:36 no sí sí que es la primera vez que Santiago muy bueno se un espectáculo en el entradas bueno Irene pues el equipo está echando Estado español sino de de ahí está conectado con otros debido para para competir con él entonces yo creo que tiene un mérito enorme y que podamos disfrutar todos que el espectáculo de unos puertos deportivos voy a ir porque lo que pasa no porque en pretemporada Norbert si a lesión respetar a Parreira que creo que pocos premios pero temporada algún partido corredor Madrid parece difícil pero bueno yo tuve pues sí porque luego lo será sería primeira vez prohibir calle

Voz 3 23:34 perpetúe también prefería salvarse del lugar del Madrid

Voz 29 23:38 no yo creo que eso es el mejor rival que nos podía haber tocado el Madrid porque yo prefiero jugar contra el campeón de Europa campeón de Liga mejor equipo Easy si las ventanas puedes son inferiores a los balcones y los balcones principal polen como dijo Raúl V las ventanas balcones que tuvo gracia pues mejor que mejor incipientes con el campeón pues no pasa nada IU también coincido plenamente con Sergio de que un evento de este tipo para Santiago después de muchísimos años sin tener eventos de este nivel tan tan grande y tan importante pues yo creo que es un éxito un éxito para el baloncesto de Galicia para logra voy de todos los que han trabajado mucho para conseguir esto no y además lo curioso es que los equipos están encantados de bueno yo no hablé con el representante el Baskonia porque tengo menos confianza pero tanto Nacho como Alberto están encantados de venir a Santiago y también Antonio Martín pues muy contento de que este hombre se celebra aquí en Santiago no

Voz 3 24:56 Óscar en lo meramente deportivo vale que que todo hablaba en las últimas temporadas era educado a un chico dos caras nuevas en el Madrid de Laso Pelli chíi Gabriel DEC pero bueno en fin sigue siendo el campeón de Europa en auténtico equipazo favorito desde luego en la semifinal ojalá la obra de la sorpresa pero que es el gran favorito está claro

Voz 0953 25:15 bueno yo creo que aquí el resultado deportivo yo creo que es lo de menos ojalá al Madrid el Obradoiro capaz de la Real Madrid ganarlas no eso sería lo soñado por todos pero yo creo que que lo que tiene que hacer es un poco lo que piensas que me todo lo que decía que faceta al club porque el esfuerzo por consiguieron en todos estos es muy difícil lo además que nadie lo que hay que trabajar la entre bambalinas para poder conseguir traemos espectáculo este este nivela a Santiago yo creo que es lo que tenemos que hacer es tanto el equipo como los aficionados disfrutar de este espectáculo en el grado de lo que tiene que hacer es seguir su puesta a punto de pretemporada intentar que lo que decía que también que las lesiones me respeten lo máximo posible y bueno pues ojalá podamos el poder ver un gran espectáculo sea lo más competitivo posible evidentemente sobre el papel el Madrid tiene un gran bloque yo creo que evidentemente es un jugador muy importante pero se ha reforzado con dos jugadores yo creo que van a hacer muy importantes en el Madrid que van a marcar y bueno yo creo que va a ser jugadores claves durante la temporada vamos a ver haciendo grandes cosas bueno pues ojalá veamos un respetar escrutar pocos de de este gran evento que yo creo que es algo increíble para para Santiago

Voz 3 26:29 que lo recordaremos durante muchos muchos años independientemente de que los resultados nos gusten más o menos sobre todo el de ese primer partido entre Monbus Obradoiro oí irreal Madrid gracias a los tres vemos en el Fontes do Sar no todos lo he dicho es un evento que que hay que poner en en el valor justo que es enorme no insisto como el trabajo de todos el Obradoiro como locomotora tirando de todos esos vagones que al final han hecho posible que se haya llegado pues a a esta estación de la Supercopa que este evento pues sus pensar no que ya como venimos contando también en los últimos días está poniendo guapo para el espectáculo de la Supercopa que seguro que va a brillar porque se va a preocupar toda la gente del Monbus Obradoiro toda la gente ahora ACB los aficionados lo van a disfrutar lo van a realzar seguro que con el ambiente en las gradas y luego ya disfrutemos del baloncesto miremos el marcador al final es de nuestro agrado mejor que mejor pero se trata de una fiesta tremenda para todos los que el baloncesto de los que nos gusta el basket sin duda que va a ser uno de esos eventos que bueno habrá que uno va a estar mirando el reloj y le va a decir que que no tengan tanta prisa que claro un poquito más despacito con las dos semifinales del viernes el concurso de triples tres de dos jugadores ex sobrado de listas como Corbacho y mató más un representante como es el griego Kostas Vasileiadis ya con su tercera etapa aquí en el obra bueno pues también ahí peleando

Voz 2 27:57 hacerse un hueco entre el elenco de

Voz 18 28:00 de la élite de los lanzadores de de los

Voz 3 28:03 killer del tiro de tres en fin muchos y muchos alicientes claro por eso es que ya no hay entradas ya hace tiempo que no hay entradas me están preguntando hay como pueda conseguir una entrada pues que ya no es que la gente estaba loca ya durante el verano que uno estaba a los que hiciera ahora antes de las vacaciones de coger la talla lanzador te aunque ya sea a través de Internet o como se tengo que dar la de clic conseguirme el abono para la Supercopa porque sino después me

Voz 1963 28:28 lo pierdo verlo por la tele

Voz 3 28:30 mismo bueno también puede ayudar seguro que hay mucho escuchar el Carrusel Deportivo de la SER es una magnífica opción

Voz 2 30:04 el Campos en su segunda semana Champions con partidos de Liga y Copa viajó esta mañana en avión rumbo a Canarias con todos los jugadores disponibles con los dieciocho de la plantilla disponibles porque hay otros tres que se quedan en capaces dos y en esa lista en esa expedición estaba incluido al share aunque en este caso insisto no es más que dudosa su participación en el partido de hoy por las molestias musculares que ya lo obligaron a pedir el cambio en el pasado domingo me partido de Liga ante era Londres no bueno pues por ahí comenzábamos la conversación que mantuvimos con el míster blanquiazul con Iglesias antes de que el equipo se desplazase a a tierras catalanas así que vamos con ello es todo

Voz 3 30:40 sobre esta nueva semana Champions el entrenador del compositor Iglesias

Voz 9 31:00 viajar vamos a viajar todos somos los los dieciocho no siendo los lesionados de larga duración otra cosa es que juegue allí hará algún trabajo pues de recuperación porque molestia tiene cargado el sólido y no vamos a a forzar pensando en el domingo que es lo lo realmente importante para nosotros

Voz 1621 31:19 la dinámica es mejorable podríamos quitarle bueno que ya se han quejado primeros goles pero ahí están los resultados yo creo que el equipo no sé si va sin presión no ha mañana al campo del Lleida Esportiu

Voz 9 31:30 no vamos a disfrutar igual que fuimos a al mensajero que fuimos a Canarias evidentemente

Voz 2 31:35 cuando el árbitro pita I nosotros vamos con la intención

Voz 9 31:37 son de de de bueno de intentar pasar porque sino no ya no viajé haríamos pero pero bueno eso sin presión y además sabemos que cuanto menos presión tienes al final las cosas siempre salen salen de la mejor manera así que a ver si somos capaces de devolver con la eliminatoria pasado que sería muy bueno para toda la verdad

Voz 1621 31:57 hablando de depresión es toda para ellos pues juegan en casa es equipo de Segunda B los que tienen que salir quizás con poco más limpio desde el inicio de la vosotros bueno vamos a ver qué partido podéis encontrar

Voz 9 32:06 sí sí nosotros vamos a hacer nuestro partido nuestro juego lo que lo que intentamos hacer siempre es un escenario totalmente distinto a lo que venimos de de enfrentarnos de jugar la semana pasada en los dos partidos tanto mensajero como como es un campo o al de grandísimo nivel un equipo que está confeccionado para jugar playoff en Segunda B de hecho su su tercera posición así lo dice con jugadores con mucho nombre y mucho recorrido Ivano bueno ya te digo para nosotros muy ilusionante este desplazamiento pero sin perder de vista siempre lo que es importante para nosotros que se enconado

Voz 1621 32:42 quiero decir tan terceros en el grupo catalán grupo tampoco bueno tanto los equipos catalanes pero que perfil nos ha dado tiempo a verde del rival que os vais a encontrar en lo futbolístico que hay esquemas manejan los hombres importantes especialmente controlados

Voz 9 32:55 bueno pues es un equipo que suele manejar dos sistemas cuatro cuatro dos con dos delanteros son un cuatro uno cuatro uno algo muy parecido a lo nuestro es un equipo que le gusta tener la pelota que también es

Voz 32 33:08 eh sabe estar sin sin ella pero bueno

Voz 9 33:11 entendemos que quisieran nosotros un equipo de de menor entidad menor categoría pues que más en su campo pues que intentaran tener la posesión de balón de entre veinte vamos a intentar pues quitársela Hay gestionarlo nosotros como como queremos y después pues llama sobre todo la atención pues gente como Oriol ex jugador lateral que es que jugó en Villarreal primera división gente con con mucho el recorrido en categorías superiores Si bueno esperamos un equipo muy agresivo con mucho ritmo íbamos a ver si somos capaces de seguirle o de incluso pues marcarnos otro los tiempos que sería muy bueno

Voz 1621 33:48 alguna sorpresa seguirás con las rotaciones seguirás dosificando minutos ocho mover mucho el once por ejemplo respecto al del domingo

Voz 9 33:54 bueno va a haber va a haber bastantes cambios si ya no sólo por por ser otra semana de Champions compartido los otros dos partidos y a lo largo de la semana sino también porque porque es necesario hay gente que está empieza a estar un poco cargada Hay no podemos a olvidarnos de que vuelve a insistir para nosotros lo importante es el el fin de semana aquí contra Silva lo positivo del rival quizás el campo he pensando en vosotros distinto a mensajero encanto que va a dar más a nuestras características si buenas dimensiones un campo grande un campo de hierba natural que siempre pues es beneficioso estamos acostumbrados a eso a que el balón ruede de otra manera los controles las conducciones bueno estamos acostumbrados hay soy igual no saldremos como siempre como un equipo para para apostar por tener el balón que ahora lo que hay que ver es cómo salen ellos entonados y cómo estamos nosotros pero yo confío y nosotros confiábamos en eso que cómo vamos sin ningún tipo de presión que que bueno ellos son los los claros favoritos pues poder hacer un buen partido de jugar fuera estas eliminatorias contra equipos de otros grupos en este caso también otra categoría de cara a largo plazo al final de Liga si acaba llegando un playoff de alguna forma puede ser un aprendizaje para lo que os encontréis después sí la verdad es que en los últimos hablábamos eh la semana pasada antes de ir a jugar a Canarias contra el mensajero lo hablábamos con el grupo creemos que en estos tres últimos meses junto con con el playoff y este inicio de Liga la verdad es que está siendo bueno unos entrenamientos buenas experiencias muy buenas para para nosotros no tanto ese playoff con esos equipos de de de máximo nivel en la tercera española como después la Copa Diputación teniendo que llegar a la final jugando contra contra bueno el que está llamado a ser el el equipo bueno a ganar la Liga a priori que es el Racing de Ferrol que es de otra categoría pues estos partidos a fin de cuentas y nosotros lo tomamos como un entrenamiento porque es entre semana es miércoles va a ser el entrenamiento de carga por decirlo así de la semana pero al mismo tiempo pues es una experiencia muy buena que yo creo que el equipo pues cada cada día que pasa cada semana y cada partido que que nos enfrentábamos pues que que va teniendo ese poso que es importante un equipo tan joven y que seguro que que a la larga ojalá pues eh dentro de unos meses podamos estar jugando otra vez un play off con un equipo mucho más hecho

Voz 1621 36:17 la última por mi parte de agua en la portería basa rotar va cambiando también en función del rival o base tenerlo es un poco más o menos una idea precisa

Voz 9 36:25 te refieres a liga entre sí bueno me pasado si recordáis en la primera vuelta tanto Loren como Lucas en aquel momento estaba con nosotros rotar mucho en la primera vuelta nuestra intención es es seguir en esa línea es cierto que que Loren pues empezó muy bien y empezó jugando las tres primeras jornadas de Liga pero también es cierto que es porque tenemos Copa del Rey ahí hay opción de que de que juegan su mañana harán su como jugó Mensajero y a partir de ahí pues bueno vamos a ver hasta dónde podemos llegar en la Copa después en de dónde eso de de del rival de también como ellos entrenen y demás pues jugará unos jugar a otros lo que lo que tenemos claro es que en la portería vamos a seguir el mismo el la misma idea que con los jugadores de campo intentar que todos tengan los máximos minutos posible siempre pensando en lo que nos vamos a encontrar al final de temporada

Voz 1621 37:14 junto a favor de tener esta competición a mayores de la Liga no que no tienes entre comillas parado a un jugador tan específico en un puesto comerla Porter

Voz 9 37:20 sí sí sí miráis hacia atrás ya desde la pretemporada en Copa Diputación zumos alternando un partido cada uno en Copa Copa y ahora con con esta Copa del Rey pues bueno no sirve para no sirve para él sobre todo al final del puesto de la portería es es complicado porque porque bueno son dos jugadores para un puesto y creemos que es un puesto muy específico que necesita continuidad pero en este caso yo creo que por segundo año consecutivo gozamos de pero muy buenos porteros yo creo que de los mejores de la categoría por No es decir los mejores juegue Loren juegue So tanto la gente como como los propios jugadores como nosotros el cuerpo técnico estamos muy tranquilos de que de que el que juegue lo va a hacer muy bien

Voz 2 38:04 bueno pues el semana Champions a ver si sigue adelante

Voz 3 38:07 el partido comienza a las ocho pero vamos a escuchar a ayudar al hijo que es el entrenador de Lleida que horrores escuchaba aunque sean catalanes lo entiende fácil luego hacemos un resumido lo rápido que nos estamos quedando sin tiempo esto es lo que dijo en la previa el entrenador del rival que tendrá enfrente el campo es el entrenador del Lleida Gerar Albadalejo

Voz 33 38:24 buenos días de preparación chupo sin finales que realmente es lo que es no porque al final esa partitura aquí no me importan es cómo entras al Partit han Ana Katz Partit Norah Jones con un Golán contra qué tipos de partido complica Tot Moll intenta siempre Donna donna que el plus y si el partido no es capaz de fijar despertaban de gestionarlos en se cometa erradas no intentan pues siempre se va total que pubis a campo rival sobre todo la pilota parada que han participado han finales como es el caso no eh Sol se resolutiva