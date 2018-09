SER Deportivos Santiago (13/09/2018)

Voz 1 00:00 va ser deportivo Santiago

Voz 0509 00:14 muy buenas tardes pasan quince segundos de las tres y veinte campos pues se ha quedado fuera de la Copa tras dieciocho temporadas era el regreso de la entidad a esta competición en la que los equipos de categorías inferiores a las del fútbol profesional pues tienen el premio gordo si avanzan en las eliminatorias y parejas

Voz 1782 00:30 como un rival atractivo de segunda mucho más

Voz 0509 00:33 sí de Primera división no va a tener ese premio el Campos en esta temporada ayer perdía por uno cero en el Camp d'Esports de Lleida pese a poder por juego y ocasiones haber logrado un resultado bastante mejor ayer noche leyendo las redes sociales aficionados algunos medios de comunicación en en Cataluña pues eran muchísimos los elogios para el juego desplegado por el equipo santiagués pero ya se sabe esto va de meter goles y ayer noche pues no no hubo manera no sólo los goles bueno acoso ahora ya todos los pueden intentar seguir metiendo en la Liga ya que no pueden seguir adelante al menos el reconocimiento a a a ese gran partido que hizo ayer el Compostela que se quedó sin premio será el compositor adiós a la Copa uno de nuestros temas a tratar pero claro tenemos más pero ya me pone la sintonía de los titulares el Santiago Pusa también presentaba esta mañana a tres de sus nuevos fichajes para la temporada que comienza el domingo en Santa Isabel ante el visto antes de Castellón tendremos tiempo para escuchar a Dani zurdo Jorge Montiel y al ex motos por cierto el partido se podrá

Voz 1782 01:47 ver el próximo domingo se podrá seguir

Voz 0509 01:50 pues de la señal de streaming en la web de la Liga Nacional de

Voz 1782 01:52 fútbol sala en el enlace tres W es LNFS directo punto es aunque lo mejor eh eh a animamos os aconsejamos que podáis ver a este nuevo Santiago Futsal en directo en el Pabellón Municipal de Santa Isabel el domingo a partir de las doce y media vamos a tener mucho fútbol sala hoy va a el resultar este un SER Deportivos de mucha zapatilla hay parques ya que este fin de semana arranca la temporada lógicamente comienza la Liga en Segunda División Eloy aporte sapos tory también va va a jugar en en esta competición una temporada más así que si el martes hablamos largo y tendido con Santi Valladares hoy también turno para julio Mogán el entrenador del renovado equipo Noyes que en principio esta temporada ha confeccionado una plantilla para no pasar los apuros de la pasada campaña y algo más bueno pues luego se lo preguntamos al al técnico del equipo Noyes en baloncesto tras conocerse ayer los emparejamientos para la Supercopa de la próxima semana pues señalar un par de cosas en el Multiusos Fontes do Sar va a permanecer cerrado para los usuarios

Voz 0509 02:51 desde el próximo jueves día veinte y por otra parte la plantilla de la obra sigue entrenando con los peros de las lesiones las ausencias de los internacionales a la que

Voz 1713 02:59 de la de Kent al que tuvo

Voz 0509 03:03 que viajar debiera regresar el próximo sábado de Estados Unidos e a donde viajó para solucionar la documentación para su permiso de residencia y el domingo la semifinal de la Copa Galicia a partir de las ocho de ocho y media de la tarde se podrá seguir en el canal de Youtube de la Federación Gallega en Zegama TVE eh así que los que no pueda ir hasta el pabellón de Raña tenéis este otro modo de seguir el partido que comenzará a las ocho ocho antes había dicho ocho y media a las ocho de la tarde antes a las seis se jugará la semifinal ante entre el Breogán el Básquet Coruña no te rías me vas cambiando el ritmo y me desconcentra raro parte ahí al otro lado del cristal el otra apunta información de servicio ya sabes que da lo sabréis pero por si acaso lo apuntamos que que ya se pueden adquirir las entradas seguimos hablando pero para todos todos los partidos de la primera vuelta del campeonato de la Liga Endesa es lo que tiene que salgan bien las cosas Endesa y Movistar fijaron fecha y horario para todos los partidos de la competición en esta primera vuelta el Obradoiro también ha puesto las pilas y también lo son

el primer torneo femenino de fútbol gaélico Ciudad de de Compostela en la presentación estuvieron el presidente del Estela bermellón órgano dos Bryce Prieto las jugadoras han será Estévez y usía Castro acompañando a la conselleira de Deportes no a Morales

Voz 6 05:22 por encima

Voz 12 06:18 bici vendió ocho de la mañana óptica Dahl lentes progresivas Mariluz que ofrecen el avance de Hoy por Hoy Santiago

Voz 13 06:26 in son Diego Plaza Roja República Argentina aridez central Cinto convenció a las cancelan cuesta de las

Voz 15 07:50 ya

Voz 5 08:50 SER Deportivos Santiago Toño Bermúdez

Voz 3 09:02 como apuntábamos en titulares ayer ese gol de Ortuño frustró la ilusión que tenía el comporte seguir adelante en la Copa del Rey pero desde luego lo hemos también ya destacado en en la portada han sido unánimes multitud los elogios que han ido llegando de todos los que estuvieron ayer viendo allí el partido en Lleida no por un campos con desparpajo con descaro y que seguramente por fútbol y también por alguna ocasión que sobre todo malogró el portero de Lleida mereció más pero ya sabemos que esto va de meter goles y si al final no tienes el acierto necesario pues muchas veces te quedas sin el premio que pueda saber merecido saludamos a estas horas al presidente del campos que viajó ayer al frente de la expedición que se pegó cuando iba a decir el madrugón no llano se pegó el madrugón porque la expedición del compost ya ni siquiera hizo noche como se pueda entender hacer noche es decir descansar aunque sólo sea unas pocas horas sino que bellísimas sé seccionó hoy ya eso fue desde llegue a Barcelona para coger el vuelo ya pues pues sin pasar por la Cámara psique pues llegar esta mañana a Santiago y los que han podido pues irse a sus domicilios a descansar aunque no ha sido el caso de que se fue a su a su empresa a trabajar por eso agradecemos doblemente que que este a estas horas aquí en Ser Deportivos de Antonio Quintero buenas tardes

Voz 16 10:13 qué tal Antonio muy buenas tardes bueno

Voz 3 10:15 sé que muchas veces lo de las palmaditas y eso no no acaba no acaba mucho de de consolar no pero yo creo que en todos los elogios todos los comentarios que que se han producido desde que ayer noche el equipo acabar el partido en la Copa contra el Lleida con esa derrota por uno cero de algún modo sí que amortiguan la derrota porque el equipo hizo un partidazo oí fueron no pocos e incluso muchos comentarios en las redes sociales de público aficionados del Lleida destacaron el gran partido que hizo el Compostela que seguramente mereció mejor premio que si uno cero

Voz 17 10:47 bueno lo las favoritas ya nos hacemos lado nosotros allí entre directivos cuerpo técnico y jugadores porque

Voz 16 10:54 que realmente es así es es una pena que no haya podido ser transmitido ese partido como fue el caso de La Palma porque la la afición del Compostela ahí todo el aficionado al fútbol de de Santiago hubiese podido hubiese podido disfrutar Llum gran aquí conocida ayer hubo alguien merecedor de pasar a la siguiente fase fue el Compostela pero bueno como como viento sabemos del mundo del fútbol Si la bolita lo entras no cuentan ellos han tenido la oportunidad de marcar un gol de primera división pasé un real hace impresionante al que ha hecho no pudo hacer absolutamente nada porque va al poste de largo ir un poco más antes del punto de penalti y gol de primera división y nosotros hemos tenido

Voz 17 11:41 oportunidades otra vez pero bueno las oportunidades hay que concretar las ha sido muy claras pero si el balón no quiere

Voz 16 11:47 entrar pues no no es bueno pero todo lo que pueden sacar muy buena nota de la participación en esta edición de la Copa del Rey con mucho orgullo de todo el trabajo que han hecho cuerpo técnico jugadores han representaba el plug a toda su afición continuidad ha luchado noventa minutos el día de ayer nunca bajaron la guardia cero eso es todo lo que podemos sacar de de positivo no como presidente desde luego que transmitir desde el club de el hombre los jugadores el cuerpo técnico transmitir venimos satisfechos venimos orgullosos ven unos tristes desde luego porque sabíamos que lo merece merecíamos pasar la ronda pero venimos satisfechos de lo que hemos hecho y ahora a pensar en el próximo domingo ya no nos queda nada más que la Liga hay nuestro nuestro peregrinar cara abuso no es para este domingo a las siete de la tarde con Silva y ojalá el aficionado pueda venir a San Lázaro le puede dar esa agradecimiento y reconocimiento de salvación a todos los jugadores y cuerpo técnico de lo de la participación esta Copa de Rey creo que lo tiene muy bien merecidos y a a seguir soñando

Voz 3 12:56 desde luego que ayer también leyendo las crónicas si todo lo que se fue conociendo no durante y después del partido el mejor del Lleida fue su guardameta Pau López que hizo alguna intervención sobretodo al final no ya cuando se llegaba al final del partido en una ocasión clara que que hacer una gran intervención no se podría incluso decir que marcaron un golazo y luego tuvieron porte Rajoy es impidió que que el estuvieran las opciones de poder seguir

Voz 16 13:20 sí pero bueno es que tenemos todo el el recuerdo fresco del salmantino no que en Davos

Voz 17 13:27 ha logrado su larguero

Voz 16 13:29 si ayer es exactamente lo mismo la primera parte en una jugada de Bryce que se interna izaba por la banda se mete en el área llegar al área pequeña en el borde del área pequeña tira la toco el portero no

Voz 17 13:40 intervalos de media en vez de revocar y quedara muerta Burgio opere en el larguero

Voz 16 13:46 empujar cohesión va al banderín de Córdoba prácticamente no luego tenemos aparte otra otra jugada tan in de Mickey tenemos un remate de cabeza que se lo impiden porque bueno desde mi punto de vista es es un penalti claro después hablándolo con hunde debajo de los palos de nada más tiene que que ponerse de puntillas y cabecear el balón para que estaba de espaldas a la portería y bueno pues se parece ser que según una en la cintura y que los que lo desequilibra después en una segunda parte pues bueno tenemos otra de mí que tenemos unos cenaré Bryce tenemos una le dejó sin opciones en cada comercialmente al portero y como tú bien pues fue el gran salvador de un equipo que lo ha hecho méritos para estar en la siguiente

Voz 17 14:33 no es fácil el día de ayer en la parte futbolística desde luego porque es como usted fue muy superior en el planteamiento en juego

Voz 16 14:40 la propuesta en la lucha en la entrega en el ritmo en todo en todos los aspectos pero el premio es el gol y ellos han tenido ese previos

Voz 3 14:50 la otra conclusión ahora que ya esta temporada al menos hay que decir adiós a la Copa del Rey Antonio S bueno pues todo lo que ha tenido también en contra el el Campos no los dos viajes larguísimos vale que al final sí tuvieron que hacer en avión pero el viaje a Canarias la pasada semana al mensajero con escala en Madrid son horas de tute para para la plantilla también en este casi porque fue en tierras catalanas bueno pues en Lleida se pudo volara a Barcelona hay regresar a primerísima hora de esta de esta mañana se salió pues poco después de las seis de la mañana desde el aeropuerto de Barcelona por ahí tampoco podido a ver nada de ni una pizca de fortuna ya teniendo en cuenta aquella chapuza del primer sorteo que con emparejado con el Rápido de Bouzas

Voz 16 15:32 si hubiese sido un hubiese sido un derbi muy bonito desde luego pero bueno lo lo sucedido el primer sorteo no nos lleva a La Palma entendemos que somos equipos de la misma categoría en sale primero la bolita después salimos nosotros lo que si no entendemos que es la la la fórmula en los siguientes enfrentamientos cuarto seguimos siendo visitantes cuando vamos a la cama hay un equipo de superior categoría donde entiendo que el el de inferior categoría debería tener alguna pequeña ventaja de por lo menos jugar en su casa esa esa esa fórmula de la Copa del Rey pues hasta el día de hoy no lo hace y bueno pues sé si nosotros no hubiésemos jugado en casa como categoría pues seguramente el resultado ha sido otro perverso ya está en el olvido

Voz 17 16:19 en la Copa del Rey hemos ido a jugar íbamos nos vamos con toda la ilusión llevamos con todo el compromiso y el trabajo ha sido así lo han hecho los jugadores por esa parte podemos estar satisfechos

Voz 16 16:30 Nos podemos estar tranquilos esa desde luego ahora a seguir

Voz 17 16:34 a pensar en en Silva desde luego yo esto

Voz 16 16:37 ha sido esto ha sido un máster de de experiencia en competición no ha sido un lujo participar en la Copa del Rey con un equipo tan joven porque si vemos las edades de los de los jugadores que participaron ayer creo que está más cerca de los veintidós que de los veintitrés entonces eso eso es un trabajo de estos últimos tres años es algo que que seguiremos haciendo con lo que seguiremos trabajando y que nos llena de orgullo por el resultado que han dado los los jugadores es todo lo que tenemos que sacar de positivo la experiencia lo que hemos disfrutado de esta Copa del Rey disputado futbolísticamente me refiero porque pues los viajes como como cómo se puede saber poco nos han permitido ni siquiera para conocer ya además que a través de una competición de este nivel no puede pensar en Doña muy concentrados bueno pues seguro que todos vamos a sacar bueno seguro que todos en el futuro que hemos participado en esta Copa del Rey desde Compostela algo bueno nos va en el futuro del del club el futuro de los jugadores y en el futuro de borde del cuerpo

Voz 3 17:45 desde luego que sí porque de todo se aprende y si bien gran viene mereciendo el bosque con todo que va dejando atrás de bueno y también algunas cositas no tan buena que suele pueda ayudar en el futuro porque ahora también se podrá sentar en el campeonato de Liga en lo realmente importante ya a seguir que ha comenzado espectacularmente bien en las primeras jornadas y el domingo a las siete vuelve a San Lázaro contra el Silva hay como bien decía el presidente del del con pues ojalá también la afición les reconozca ese gran partido que hizo ayer sin el premio merecido pero sin el premio que muchas veces no sale ahora en el fútbol que es bueno sino si nazis el gol al final te puede penalizar un rival que recordemos era de superior categoría de segunda B pero que ayer sobre el césped del Camp d'Esports Lleida no se notó como siempre Antonio Quintero muchas gracias por estar con nosotros

Voz 1713 18:26 dios

Voz 1 18:27 muchas veces es cierto yo

Voz 1782 20:37 pero que aseguró venir con ganas de ponerse a punto cuanto antes y ponerse al nivel del resto de sus jóvenes compañeros o los va a presentar ya lo escucháis al presidente del club a Ramón García

Voz 7 20:47 sirve aquí a mis Izquierda eco como no podía ser de otra manera más cómoda Daly zurdo es un jugador muy joven de dieciocho años estaba militando en el fútbol sala Sala Segunda División B se fijó en él el entrenador de Magna Imanol Aguirre viene cedido esta temporada es un jugador que se espera de él un una progresión muy notable porque tiene muy buenas condiciones prueba de ellos que el propio Magna se haya fijado en él es la mejor garantía de que de que va a ser un gran jugador de fútbol sala

Voz 2 21:22 el mismo ya dijo que su objetivo es subir un escalón en este deporte que su pasión y que no podía

Voz 7 21:27 sea soñar mejor forma de hacerlo calado de entrenadores como Imanol Aguirre lo Santi vaya a mi derecha Jorge

Voz 1713 21:33 Montiel

Voz 7 21:34 también jugador de extraordinaria juventud dieciocho años Se va incorporado esta temporada viene del juvenil del Pozo de Murcia que es probablemente y Barcelona son las mejores canteras que hay en España de fútbol sala y esperamos que tenga una gran progresión y que y que desarrolle todas sacar capacidad que tiene esta temporada aquí en Santiago por último y literalmente por último puesto fue realmente el último en incorporarse al ex motos viene del SIMA peligros fútbol sala de la Segunda B Granada es un jugador también bastante joven de edad de veinticuatro años que viene militar de esta segunda B es un al todo rápido y cómo lo calificaron en el la dirección deportiva del club de una notable pegada entonces para estos tres jóvenes vamos a ya queda cerrada cerrado el capítulo de fichajes salvo que pueda pasar a uno en diciembre pero a día de hoy ya queda configurada la mil dieciocho dos mil diecinueve hay que aporten toda esa juventud ilusión y esas ganas de mejorar de triunfar aquí en el Santiago Futsal y nos ayuden a intentar subir un peldaño que sería lo idóneo

Voz 1782 22:52 sería lo idóneo subir un peldaño graves en el segundo es el de Primera pero impresión de que de momento hay que ir cogiendo el aire a la Segunda División y ver dónde puede estar ojalá que lo más arriba posible el Santiago Futsal lo cierto es que los tres chicos que desde presentaron esta mañana llega la victoria de Galicia desprendieron ilusión y estará rápidamente pues identificados con las señas que quiere recuperar del todo que nunca las perdió del todo el Santiago Futsal trabajo compromiso solidaridad y correr pero correr mucho al primero con Jorge mundial que Navas llegara a la jornada del próximo domingo al debut en Liga contra visión desde Castellón porque tiene una lesión con golpe en la cadera pero que se ha encontrado en Santiago pues nos el ambiente idóneo para en cuanto pueda estar físicamente entrar un equipo al que espera poder ayudar con el que espera poder competir llegar a lo más alto

Voz 23 23:40 la verdad es que con el equipo con con la gente no tengo ningún problema me han acogido muy bien han apoyado en todo momento aquí con el ambiente hay muchísimo ambiente acogedor la verdad es que estoy muy a gusto aquí muy contento al bueno estoy muy lejos de estoy bastante lejos de casa pero aquí la verdad que estoy muy a gusto más o menos si ya tenía hoy de de cómo trabajaban aquí la verdad ahora mismo me estoy encontrando con un vivo Santi trabaja muy bien me han hablado muy bien de él yo creo que que vamos a trabajar este año con una plantilla joven también hemos venido a trabajar e intentar dar lo máximo de que podamos ahora al tiene en el pozo también trabajábamos muy bien a nivel táctico pero esto es otra cosa era era juvenil lo jugaban juvenil el debut bueno debuten en Segunda pero no es lo mismo estar en una primera plantilla de de un segundo y entonces pues yo creo que es íbamos a dar un pequeño salto está táctico como persona como todo

Voz 1782 24:42 a crecer como jugador decía Jorge Montiel y el último en llegar como decía antes el presidente Ramón García pues ha sido al motos que también reconoce que no bastar para el inicio liguero porque le falta ponerse a tono porque ha llegado sin pretemporada tuvo alguna dificultad para dejar su anterior club allí no hizo la pretemporada pero él quería salir porque lo vas a escuchar ahora aseguró que allí no iba a poder seguir creciendo y claro para crecer qué mejor que llegar a un Segunda a Segunda División el año pasado jugado en Segunda B Segunda como Santiago Alex motos

Voz 1713 25:21 los sin hacer pretemporada prácticamente porque yo no quería seguir allí porque no no aprendí lo suficiente estuve dos años aprendí los vivientes

Voz 7 25:32 sí

Voz 1713 25:34 no sé por la por la circunstancia por la que fue pero ahora llega o falto de forma y en ello estoy sufriendo todo cuando me dijeron que el entrenador a Santi yo había escuchado hablar de él bastante lo había visto en primera división que lleva quince años en Primera división algo así no lo había visto su equipo hoy era una oportunidad irrechazable a pesar de Tammy kilómetro de mi casa no lo voy a pensar tenía que Benicio si hay todos los niños pequeños Sueñan tener una oportunidad como ésta lo que le gusta el fútbol siempre sueña ser profesional tener una bueno crecer como futbolista y esto es una experiencia de vida que te ayuda a crecer como persona también pues hay que jugar en Segunda allí en mi pueblo soy casi el más famoso te lo digo en serio ahora la página del Ayuntamiento en todo el mundo

Voz 3 26:26 que sí

Voz 1713 26:31 cuando uno piensa que bueno y luego aquí se encuentra niño de dieciocho años que vuelan y que te dan mil vueltas pero bueno venir a trabajar a ya Azhar al mejor futbolista que aunque uno pueda contrabajo trabajo oí el primer día que lleguen

Voz 4 26:45 voy a más chungo ahora ya

Voz 1713 26:48 sí más o menos cogiendo la sí

Voz 1782 26:51 en ello estamos pues nada que le queda a un caminito al Nadal darles motos Si bueno también con humor no que dice que lo han puesto en el Ayuntamiento de su pueblo bueno nada yo les decía también de broma estará editó eh allí la página que que es famoso porque llegaba al Santiago Futsal y a la segunda división que vaya recuperando el terreno que tiene pendiente respecto al resto del equipo lógicamente sin haber hecho pretemporada hay que cuanto antes esté a disposición del míster Santi Valladares vamos a escuchar a otro de los jóvenes que han llegado a la plantilla pero que también llega con mucha ilusión y ambición por crecer como jugador escuchamos a Dani Sordo

Voz 24 27:26 igual que mi compañero Jorge llamó No somos gente muy joven con una perspectiva que nosotros mismos nos

Voz 25 27:32 haremos una mira qué qué nos ponemos para llegar lejos porque cuando alguien quiere Stone sueño de tú a por lo menos para mí un sueño y venía este club con la historia que tiene un sueño oí y claro al ser tan joven falta de experiencia pero falta ganas nunca muchas ganas y mucho mucho sacrificio oí

Voz 7 27:52 seguramente que que te voy p'alante

Voz 25 27:54 pero tengo claro claro que vas a caer en esta Liga hay mucha veteranía con más ameno algo la conozco y hay mucha veteranía pero pero no corren igual que a nosotros yo te lo digo que que igual que no es que iba a nosotros corren poco equipo pero si eso te está diciendo de la ilusión de las ganas de de de de progresar de eso va a ayudar mucho el equipo ayudado muchísimo ayudarnos ya hay ganas ya Bisonte la tiene muy buen equipo y pero jugamos en casa jugamos en casa y hay que sacas otra punto como sea hay que pelea hay que hay que ganar hay que ganar en Segunda los partidos son no hay no hay mucho a los partidos son muy loco entonces y agarra se agarra los puntos de casa te hace fuerte en casa tiene mucha posibilidad de manzana buena hacia una buena temporada aunque luego salga fuera porque fuera donde vaya va a ser difícil donde vaya va a ser difícil porque era una Liga que pero bueno bueno como dice el presidente todo miramos a un a un escalón más intenta hacer bueno tenerle un buena temporada Hay y si hay suerte pues eso ya eso ya en que lo que sí la filosofía de este equipo es competir hasta esa palabra esa palabra tiene que ir con nosotros donde vayamos competir competía dar lo máximo de cada uno y si estamos dos minuto en el que cambiar se cambia pero hay que hay que sudar la camiseta hay que darlo todo en el equipo

Voz 1782 29:13 pues no ha gustado me ha gustado la declaración de intenciones de de estos tres nuevos jugadores del Santiago Futsal esta mañana en en su presentación y antes de que comience la liga el próximo domingo doce y media los aficionados ya pueden retirar sus abonos en las oficinas del club también el día de partido en la taquilla pero como que no es muy aconsejable que ser fiel esa esa máxima de que lo dejamos todo para el último día porque luego a ese chupar va a enfadar o a bailes esperaron así que el domingo ya tenéis el abono en el carné de abonado en el bolsillo mejor que mejor lo podéis ir retirando en a esa fecha en las oficinas que tiene en el Fontes do Sar en Santiago Futsal no soltar la zapatilla ni el balón sobre el parqué porque de inmediato y además qué día más chulo está para irse hasta la ría de Noia y hablar con el técnico del no ya por tus apostólica que ya espera Julio Melgar

Voz 3 31:17 este próximo fin de semana como ya hemos apuntado comienza la liga de fútbol sala comienzan en la Segunda división hemos hablado del Santiago Futsal y también lo tenemos que hacer por supuesto de no ya por tus apostó Ali que yo creo que hemos confeccionado una plantilla ilusionante para una nueva temporada en la Segunda división vamos a saludar al técnico del equipo no es hola Julio Mogán buenas tardes

Voz 0509 31:38 todo listo y preparado para

Voz 3 31:40 comenzar el próximo fin de semana el próximo sábado como visitantes en la pista del Colo Colo de Zaragoza

Voz 28 31:46 bueno yo diría que este ano incluso algo que me preparados la verdad es que

Voz 18 31:51 se hizo muy larga pretemporada dos esta semana tras esta primera competición sería ser de Traballo a me acuerdo de las cuando estos días de blando blando social eh creo que que están despertar absoluta sobre todo los focos dados los Mossos están a ver pasar por día entero el eso está entorno al final creo que se encontrará lo único que quiero es que los que era causó

Voz 28 32:18 yo empezara a su casillero que por activo que que nos hemos marcado para que es es puntos pues al menos no se han a a permanezca poder conseguir este este proxecto

Voz 3 32:31 la plantilla que te desató a disposición esta temporada Julio aspira o Nolla a qué

Voz 29 32:35 eh pues no Chan es decir mira eh no me podrá alardear

Voz 28 32:41 yo era plantilla que tenemos es que lo he tenido claro que el que ha confeccionado uno ya que se posiciona

Voz 18 32:47 la antepasado anterior sobre la operación

Voz 30 32:50 de ahí que yo creo que hay que evitar el descenso ven cómo han reforzado que endosó la suma global que van a dar el propio campeonato creo que partido grande

Voz 18 33:05 me quedo con Messi no se tipo de los impagos nosotros secundando y toméis exigente se plantó en distintos con plantel cuando hay recursos pero otras personas para una categoría a sus eran es muy qué opinan los quería

Voz 28 33:21 en el caso de adelanto por lo tanto el único que buscamos hoy igual que buscamos a no pasaba e intentar conseguir el mayor número de puntos para evitar pensó que primeros aquí pero Fernando contempla ni con sus para sea de poder disfrutar nailon el ha endakari a otro tipo de de activos pero es lo único que queremos se editará descenso de poder consolidar un que que merece

Voz 3 33:50 pero una temporada tranquila en de un estar apurados mirando prácticamente durante toda la temporada como no pasado Povisa a clasificación con esos postres que tanto ha dado o día a día a las conforme van avanzando hornadas Julio también supongo que a competición luego ve poniendo a cada uno en su sitio de poder a mirar a hasta donde quedéis

Voz 28 34:11 sí Toño de coincido pero te va a repetir el creo que empezamos nos buenos técnicos siempre somos un poquito más Gem hijos entrecomillado no porque siempre intentamos antes quiero valorar calculan que era dadas las circunstancias que proveen que pueden pasar pero creo que que que sí que vamos a seguir mirando porque sobre todo

Voz 18 34:32 el análisis que hace una relación dos quince equipos sabemos que nos hemos a a enfrentar de los analistas asumir cultural que son auténticos plantel que van a nos van a regalar nada a excusas que difíciles incluso cuando rehusó

Voz 28 34:48 esos creemos que consideramos con con sus jugadores de Primera División por lo tanto que vaya a ser una temporada duda Gayá que suscribo esas palabras de que de que nos tenemos que estar mirando para para que no explicación pero creo que ayuda sino un reto bonito algún retoque de de egipcios en intentara para que no abandonen te

Voz 18 35:09 es lo que vuelve a hacer tanto a la estructura directiva había puertos apostando de distracción los con Llorente Máis Perovic devolverlo por lo tanto que a ser una temporada muy muy compleja

Voz 28 35:24 pero Gaya oiga ya que con lo que esa dinámica que pretendemos sobre todo las primeras hornadas que que nos traigan resultados positivos de de competición

Voz 3 35:35 hasta qué punto pues vaya poder a su nuevo todo vivido la pasada temporada Julio

Voz 28 35:41 he que decir que no me que no sudar su afecto de decir

Voz 18 35:47 eh nos confirma que podían volver a disfrutar de la Liga Nacional de fútbol sala creo que hallaron el de fichar a manera de establecer contactos Amanita de planificar creo que esa nos vale para darnos cuenta en todos los estamentos del club pasando afección José Flores que repiten dando pasado este caso corto tenis

Voz 28 36:15 cuando que un saludo de áspera no

Voz 18 36:18 la confianza limpiar este proxecto

Voz 28 36:20 sí ha sido activa creo que lo que lo que está mal pero lo que hemos cambiado desde el primero momento recíproco la sección te repito que señora pero quien paga cada día a día cómo están afrontando a problemáticas que que fueran surtir el creo que dos no sé qué

Voz 18 36:40 que fijando son ha pasado no lo estuvo mal pero no fue suficiente por lo tanto vamos a intentar ser mayores que que lo que hemos detectado vamos intentando cometer esos esos internos errores no sé qué pero el único que parece que el GAL pero no me decido porque es apostar a partir de ahí yo ese entramado que que hacer me llores non que hacer pasar de crianza reserva no provisional no unos que han madurado en no es creo que tengo hemos Feito ejemplares Garay quitará razones detrás John se todos esos cambios que que sean Feito pero creo que que el no

Voz 28 37:14 positivos firme

Voz 3 37:16 la tarde en la pista do Colo Colo Zaragoza qué información antes que Bossi desató paraliza

Voz 29 37:22 pues no ver el valor a algo

Voz 28 37:27 en este caso concreto que una importante que fútbol sala por lo que respecta a deportivos costosas en los que contar con un equipo que au sala sala Adese en primera división es todo aquel que quiera un equipo de rendimiento determinada en este caso en Colo Colo por lo tanto se ha visto beneficiado por esa circunstancia se ha reforzado con culpa los importantes convoy cogidos de la primera división como Thyssen nada esperen club sito en su primera muy particular muy particular Cantona que que trazó de atragantar que que sacando Andre para para inquietar movilizar la he he fue imparable los recursos para para hacerle romperla eso unos mandos a topar con curas que éramos los fondo pasado que lo haya podido disputar describe auténtico espectáculo que salga su a casa sí eso sobre todo buscando cuando lo que cuando se buscará mayoría dándolos has que como los cambios que se está un un fortín por lo tanto

Voz 30 38:25 vuelvo a decir que lo que ojalá vamos antes ningún para ganar nada

Voz 28 38:32 a que enfrenta seguramente van a vender muy cara a a derrota sino en cada un dos minutos que se disputen ese chico contracción por lo tanto nos vamos a encontrar Nacho nos vamos a toparse en primera partir donde Centre hay muchísimos respecto de las son sobre todo está bien no mascan asentado frente dispositivos por extranjeros por cambios de plantón por lo tanto vamos a topar ningún corto muy muy complicado

Voz 3 38:54 por eso Julio Mogán ha declarado no ya por todos apostó Ali que asombró Treo que vaya venga temporada paranoico Portos apostó ligadas coma sempre por estar en SER Deportivos

Voz 28 39:03 creo en braceros Begona probeta puesto unas sondas para los niños de Santiago a nuestros amigos que Burela es como no en esta representante en primera división cómoda y hacer Arroyo o Kaká que Oscar le aconseja na temporadas selección

Voz 3 39:20 eso será algo fútbol sala gallego Galgo claro que sí gracias óleo hola