SER Deportivos Santiago (14/09/2018)

Voz 2 00:18 qué tal muy buenas tardes aquí estamos ya en el último Ser Deportivos de la semana todo listo tomamos el relevo de la información nacional e internacional para ofrecer hasta las cuatro es la más cercana Montse perdieron el control de sonido así que vamos con todo que hay mucho y ojalá sea bueno el deporte que llega en el fin de semana llega ahora último SER Deportivos de la semana en la antena de radio Galicia en la SER vamos las lo dicho tenemos el fin de semana repleto de deporte con fútbol sala fútbol baloncesto por este orden en el programa horario citas en nuestra ciudad no muy lejos de ella e incluso algunas que se podrán ver por la tele para aquellos que no es técnica

tres el seguirlas o no puedan seguirlas en directo

Voz 2 01:00 así que vamos por partes Domingo doce y media el domingo en el Pabellón Municipal de Santa Isabel primera jornada de Liga en la segunda división del fútbol sala para el Santiago Futsal arranca el campeonato para los chicos de Santi Valladares que tendrán al bisontes de Castellón como primer rival hoja la que arropados por la afición ya desde el primer día en su nueva casa porque buena parte del éxito que se pueda obtener en el campeonato de Liga pasará por los resultados que obtengan al abrigo de sus seguidores esta mañana rueda de prensa de Santi Valladares de la que luego ofrecemos lo más significativo de cara a ese primer duelo también juega mañana en no haya Portús apostó Ali los de julio homologan visitarán la pista del Colo Colo Zaragoza a partir de las seis y veinte de la tarde Nene Iquique son baja propondrán al físicos viajan doce jugadores Ésta es la fotografía del rival que nos hacía en SER Deportivos el técnico del Nolla Portos apostólica Julio Marugán

Voz 4 01:53 es por lo que respecta a un Deportivo sospechosas en los que contar con un equipo que au sala Osalan echen primero división es todo aquel que quiera sobre el mundo equipo de rendimiento nunca categorías determinadas en este caso el trofeo en Colo Colo por lo tanto se ha visto beneficiado por esa circunstancia se ha retrasado con culpa los órganos importantes como está suena de a primera división con muchísima esperen un sistema de a mi bipartitos hablar muy particular buenos alcanzó una que que el sector de atragantar que sacamos extrayendo para para intentar movilizar a la Premier pues ahí se nacistas distintos recursos para para teme romperla sobre todo mandos a topar con compras en es que éramos nosotros lo pasamos a ser un auténtico espectáculo que os Alsasua casa gente es sobre todo buscando cuando llegamos a buscará mayoría no es hacer que como los que Fecsa un fortín por lo tanto vuelvan sirviendo que es para vamos a ganar nada tras dos el Call que era dos quince tipos que nos vamos a enfrentar seguramente van a vender volcara a sino un dos minutos que se disputen eso chico contra cinco por lo tanto nos vamos a encontrar el Maiso nos vamos a toparse en primer a partir donde siempre hay muchísimos respecto son sobreactuado me están asentados posesivos por cantidad a los trabajadores por cambios que planteen el vamos a topar encontró muy muy complicado

Voz 2 03:16 siguiendo con el domingo fútbol a las doce segunda jornada de la segunda división femenina en el campo del Sergas el Victoria recibirá al en Gijón ya por la tarde a las siete y en la tercera gallega en San Lázaro el Campos vuelve a casa tras jugar el pasado domingo en Cangas en donde ganó a Londres el miércoles en Lleida en la Copa del Rey quedó apeado pese a su gran partido en el Camp d'Esports de Lleida y ante el Silva en su vuelta al campeonato liguero va a ser su rival otros tres puntos en juego para intentar seguir con el pleno de victorias el rival coruñés ha sumado un triunfo y dos derrotas en el arranque de temporada la victoria la sumó como local las otras dos derrotas una fuera y otra en casa está décimo cuarto el equipo blanquiazul tras descansar ayer a su regreso de Lleida entrena esta tarde y mañana después ya se conocerán los hombres que están disponibles para que Yago Iglesias elija a los once que salte de inicio el domingo a las siete en San Lázaro ante ese equipo al rival el Silva

Voz 2 04:14 también el domingo por la tarde para cerrar jornada del fin de semana la Copa Galicia de baloncesto para el morboso Obradoiro nuevo partido encuadrado en la difícil temporada del conjunto de Moncho Fernández el rival el cobren ser río termal la cita en el pabellón de Raña de Marín allí se disputan las semifinales a partir de las seis el primer enfrentamiento entre Cafés Candelas Breogán Leyma Básquet Coruña a las ocho jugará el obra el río Ourense los que no puedan ir lo podrán ver a través del canal de la fregaba de la Federación ha llegado a baloncesto en Youtube buscando fregaba TV para ese partido se espera ojalá así sea que Moncho Fernández pueda contar con Kostas Vasileiadis con Ximo

Voz 3 04:50 lo que ha podido entrenar hay recuperándose de su gastroenteritis a lo largo de la semana e igualmente Se espera que queda al Stephens llegue en las próximas horas de Estados Unidos a donde viajó para tramitar su visado ya recuperados esperemos también del leve esguince de tobillo que había sufrido antes de viajar y que ya le impidió jugar en los amistosos en los partidos del EMF está Rías los que no va a gastar Hinson Jan Dios cuatro selecciones en las ventanas priva ojalá lleguen para incorporarse al equipo sin contratiempos el próximo

Voz 2 05:16 lunes tampoco va a poder jugar en Marie ni que España

Voz 3 05:19 Eres que se recupera de su esguince de tobillo ya apurará para intentar listo en la Supercopa de la próxima semana

Voz 7 05:26 pues afrontamos este partido como lo que es para nosotros es una competición oficial es nuestro primer partido oficial y entonces con esa el intención y objetivo lo vamos lo vamos a afrontar será un partido diferente a estas alturas de pretemporada debido a las ausencias por lesión es todos los jugadores que están en las ventanas pero repito los que estamos lo afrontamos con muchísima ilusión siendo conscientes de la dificultad cena vamos a enfrentará a un rival que bueno desde nuestro punto de vista este año se ha reforzado muy bien con jugadores con mucha experiencia en la en la categoría con jugadores de fuera de calidad demostrada quizás a la mejor plantilla de los últimos años del COPE entonces siendo conscientes de la dificultad pero con muchísima ilusión

Voz 2 06:17 y hablaremos también de la corras han nocturna que se disputa mañana abre el circuito de Carreira saludables del dos mil dieciocho el corre ya que además de los alrededor de mil participantes tendrá en los prolegómenos de la misma o acto solidario de un grupo de atletas comandado por el ganador de la pasada edición Amador pena Amador ha conseguido formar reunir a un grupo de atletas populares que integrándose tipos entre ellos está Jessica Muiños que fuera ganadora también del Corsan Jessica tiene un pequeño Andreas afectado por una de esas enfermedades raras la AME atrofia Medular Espinal en un acto simbólico en la Praza do Obradoiro se va a intentar llamar la atención visibilizar este tipo de enfermedades que por raras que sean o pequeño que sea el porcentaje de población afectada te puede tocar a cualquiera así que luego hablamos al respecto como Amador pero

Voz 3 07:04 y también mañana sábado como evento no habitual

Voz 2 07:06 tal pero que se suma la actividad deportiva del fin de semana el primer torneo internacional femenino de fútbol gaélico que se va a celebrar en el campo días canceladas desde las tres y media de la tarde lo dicho comanche Peter o con el control de sonido hasta las cuatro de la tarde vamos con el deporte

en Radio Galicia

Voz 2 08:45 pues vamos con la cita para el Fútbol sala para la matinal domingo a las doce y media nuevo pabellón el municipal de Santa Isabel nuevo escudo en la camiseta nuevos colores en el equipo en la equipación principal del primer equipo ese azul celeste muchas caras nuevas en la plantilla del equipo santiagués el desafío de afrontar de adaptarse a la Segunda División muchas serán las complicaciones que se encuentre seguro a lo largo de la temporada el equipo compostelano el equipo de Santi Valladares con el nombre de tantas temporadas en Primera División serán rival que motivará si cabe más a todos los equipos contrincantes en la competición por todo el pasado en la la división pero el Santiago Futsal intentará adaptarse lo antes posible y para ello nada mejor que vayan acompañando los resultados veremos si es posible ya el próximo domingo ante un rival como el bisontes de Castellón con problemas de lesiones de ausencias no toda la plantilla va a estar evidentemente a disposición de Santi Valladares para el Treno pero ojalá que si la fiel afición esté ya desde el primer día poblando y dando calor a la grada de Santa Isabel que será la nueva casa con el horario de Domingo doce y media será un partido que suponga también la puesta de largo para todos no para acercarse Santa Isabel buscar quizás el principal handicap que pueda haber el de conseguir aparcar en el entorno del del pabellón aunque también eh ya no en el club que los abonados tendrán un bono especial para que no salga tan caro el aparcar por ejemplo en el aparcamiento de de Santa Isabel en el aparcamiento subterráneo que hay que ya sabemos que precisamente baratos baratos no son los parkings de nuestra ciudad pero hay ese abono que que sirve para con un precio asequible poder aparcar durante unas cuantas horas incluso para sí después quieres dejar allí el coche ir a almorzar alguno de los sitios que hay disponibles en el entorno del Pardo John compostelano pero a partir de las doce y media comenzará a rodar el balón le preguntábamos en la rueda de prensa que ofreció esta mañana en el Fontes do Sar el míster del Santiago Futsal Santi Valladares por los problemas por los jugadores que están disponibles y los que no para esta primera cita de la temporada

Voz 11 10:48 es montos no porque tiene o en rodaje suficiente Jorge ya dijo al Bayern con el grupo pero también no está para jugar y Lucas que que supo jugar pero bueno vamos a dar una semanita más de trabajo para que para que coja de total confianza ella para la semana que viene pues seguramente a lo mejor es los en convocatorias puede entrar en Bogotá esas son las ausencia los

Voz 2 11:10 jugadores que no van a poder debutar aunque tiene claro Santi vaya a ver es que después de lo visto sobre todo en los últimos partidos de pretemporada con los que si va a poder contar el próximo domingo con esos jugadores el Santiago Futsal será competitivo

Voz 2 11:41 le preguntábamos si observaba sobre todo conforme nos acercábamos a esta primera jornada si hay ya esas ganas esos nervios esa ansiedad por comenzar el campeonato liguero ya el próximo domingo que llegase ese estreno en la Liga ya

Voz 2 13:00 irónicamente vamos seguir describiendo jornada a jornada aunque luego haya con el paso de las mismas tendremos más referencias porque ya iremos conociendo la competitividad que vaya dictando la clasificación la foto del rival el que va a tener enfrente el Santiago Futsal en esta jornada de estreno el bisontes de Castellón

Voz 11 13:17 la categoría de la conoce mejor de nosotros propia de luto hoy nosotros venimos de primera pero desconocemos segunda incluso algunos jóvenes pues viene de juveniles y de segunda B desconocemos por completo nosotros dentro que cabe espacios que vemos vemos que hay pero también es como un poco como todos sin que te aquí conocidos en Primera a los árbitros en el ámbito conocidos o la el muchas cosas no pero bueno siempre eh la experiencia no la va a dar en las primeras jornadas la cogemos todos es un rival es un rival potente no que sabe de lo que a esta categoría con jugadores ya de experiencia hay hijo de jóvenes querida habían pasado destaca lo mucho como por ejemplo yo que está como claridad en Puertollano no menos por porque no están en Primera pero sí jugadores que saben jugar estudien y luego también Santiago

Voz 2 14:03 no suele ser habitual los dejó una de esas frases una de esas expresiones que suelen definir bien a las claras pues un poco el talante no del entrenador santiagués le preguntaban si temía pagar el peaje de la inexperiencia sobre todo en este tramo inicial de la competición el puso un símil muy bien claro

Voz 11 14:21 no lo sé pero si hay un peaje reparar que sea barato no esperemos que no si pues quisiera bajo la posible

Voz 12 14:27 tú está levantada paso está levantada

Voz 11 14:30 no si insista levantada que yo paso entonces el mejor peaje pues sería para usted porque eso sí que no sería una confianza absoluta para las cuatro primeras jornadas no los chavales vivamente que su trabajo se dejen puntos porque trabajo lo iban a tener ya os lo digo yo pero tengo la mal las dos malos sin el fuego que cubre trabajo pelea compromiso eso es fácil eso lo va a ganar seguro esta cuestión es que eso vaya acompañar nuestros puntos no

Voz 2 14:55 pues ganas de ver a este nuevo Santiago Futsal en la categoría en la Segunda División el domingo a partir de las doce y media ojalá del estreno sea con un buen resultado lógicamente todo lo que ocurra todo lo que nos transmita este primer partido del equipo compostelano

Voz 3 15:11 lo contaremos de próximo lunes en el ser Deportivos

en

Voz 2 17:09 hoy son los invitado a unos veinte cero invitado pillar no lo sea en Madrid porque allí tipo que arrestar arrancando distintos trámites burocráticos para emprende la aventura deportiva le vemos como apuntábamos en titulares o que fuera capitán durante tantas temporadas de Santiago Futsal Hugo Sánchez que se marcha a solar a Liga de en dos Japón concretamente la segunda categoría anda Liga japonesa o con todo VOR quita aquí sus Hugo Sánchez qué tal muy boas

Voz 17 17:37 qué tal buenas tardes qué tal bueno apuntó

Voz 2 17:40 dueño de coger un avión a marchar cara pon

Voz 17 17:43 me marcho es igual a verdad aquí con con muchísimas ganas de una aventura muy diferente seguramente que hacer muchos cambios pero bueno intentarlo de pero más rápido posible cómo se gana

Voz 2 17:59 Le Bron a tú a ronda de despedida dos Santiago Futsal después de tantas temporadas que buscabas nuevos desafíos no es algo que te que chef motivarse en no lo que Eichel atraerse supongo que bueno marchar a Japón que lo psíquicamente romper con toda tu vida aquí conocer Novas siente Nueva Cultura es un punto de atractivo además de lo deportivo lógicamente

Voz 17 18:22 sí de no saber cuándo aquí en España hay mucha prácticamente creo que anos llevarlo en primera división es bueno pues seis y Santiago de bueno no multas rutina bueno eso como decía necesitaba un cambio enorme ilusión luego correcto es bueno que me quiero ir para para para auditar el tal noche donde donde bueno todo va a ser muy diferente nuevos compañeros nuevos sistemas de de Sean bueno en una serie de cambios que que bueno que me enteré ilusión pasión bueno eso que intentaban non recuperara

Voz 2 19:04 no pero pero si te eso Millor cierto respeto encantó tema de adaptación un seis o a Cultura non porque todas las culturas que pueden ser enriquecedor pero quizá podía día o idioma o algo

Voz 17 19:16 sí evidentemente no siempre cuando hay un cambio tan brusco sobre todo por pasar ahora que que bueno practicamente en todos los sentidos no que está hecho idioma ocho adoptar culé May

Voz 4 19:29 sí

Voz 17 19:30 más grande non evidentemente bueno pues voy con Vicenç por lo menos malo pero pero bueno tampoco yo qué sé yo ha precisado que no tienen muy mal presente o inglés no son sentido en el balón sí habrá de que en un poquito de respeto no peruano muy tarde pese al que hay que pero estos caldos para para que aprendan algo de conocernos las cosas no vas gente que que bueno uno aunque opinar los que consiste en seguir aprendiendo siguiendo llorar los seguir mejorando yo creo que esta tarde para positivos

Voz 2 20:06 diseño que lógicamente cuando decide dar OK es decir bueno pues para Bou marchó upon es un empezará a recopilar toda la información posible dos sitio o que va ir porque no ibas a un ahí ya creo que moi toma aire en la principal del archipiélago nipón basa que uso contra contra digo a todo Borg quita que su marcha esta aquí saben dónde dónde vas

Voz 17 20:30 bueno que to bengalí no hay dos años de bueno pues eso una especie de vacaciones Canal pero bueno pero un equipo de fútbol sala sea conozco a muchos valores conozco al entrenador que en todo que que bueno que elevaba Binda Santiago pues estos últimos seis años y la realidad de que no no va a ser todo o nada bueno muchas tuve una y como digo y la verdad que me atacaron su del ocho ardores de su equipo que también Villaronga Santiago quiero decir

Voz 18 20:59 ahí va a haber muchas novedades pero sí que es cierto que

Voz 17 21:01 que bueno que que soy Comes trataron Ali sí que estuve muy a gusto bueno habrá de que es un claro pues valiente Maicon con esto de los estarme pero el entrenador el entrenador habla perfectamente español y a su lado bueno son esos condicionantes que me ayudaron no no no estuve harán pues quitar es no mentir ha tomado esta decisión no así que bueno pues aparte de algo que ya les hemos caminado escuchados esto que trataba muy Juan algo

Voz 2 21:31 vivo eso no no sabía lo que decías nos esa estilo aquí mutismo tempo fala perfectamente Castella es bueno hay ser un ayuda muy muy grande supongo que también por ahí se abriría opciones de que fichara no no puedes te quita quiso

Voz 17 21:47 sí sí evidentemente non el bueno pues cuando conoce a seguir en Santiago Cuadro pues se habrá de sea puso muy lugar ni las como él cuando estuve en cambio sí a Japón por Luis Cano estuve una allí al icono voy prácticamente

Voz 19 22:01 que a iniciativa laboral que como se decía antes a él pues probablemente no ha ido

Voz 20 22:09 hora

Voz 19 22:09 para para el Chapo entonces bueno evidentemente estoy Kinnear que lo podéis va más ciudad mutismo sobre todo por lo vivió como principio pero bueno he como a Tarancón nuestro a otros compañeros que que vinieron aquí educando fuga limitarán estaban que me trataron increíblemente según su no hospitalaria en átomos sin recibir a cambio buenos por tener una de las cosas que me que me llamaron para ir allí

Voz 2 22:36 me o calendario a ligas a está empezada está todavía por eso aquí no no su país por temas burocráticos cama cada temporada hay parón en Navidad para volver a casa como como Vallehermoso

Voz 19 22:47 sí bueno tampoco lo traducirse al IVA sí

Voz 17 22:50 la empezar elevan creo que cuatro o cinco partidos a la Liga regular pero en totalmente distinto no cada los fin de esa liga regular hay entremedias otras competición pitar aunque es algo un parón Shane Beiro bastante de Bono a realidad de que eh esto totalmente diferente sí que es cierto que que estudien bueno evidentemente no con en el comentaba pero pero bueno esta noche al y tampoco tenía muy claro cuando canon único hervir experto que me dijeron que en Navidades unos días pactar esta familia pero pero antes no de todos claro ni unas fechas exactas min me encanta rematan once remata antes porque tardan empezar antes a a Liga creo que remata

Voz 19 23:32 pero no sé exactamente qué Matas no entonces bueno Carlos Checa Ali pudiese tomar y contacto

Voz 17 23:37 preguntaron todo lo que tenía que preguntar de Bono supongo que me informará maíz exhaustivamente

Voz 2 23:44 la suerte en a toda no va a amainar en este caso en un país tan loncha no como Sapone una cultura diferente una Liga muy diferente pero desde luego mayor dos desechos para que todo vaya a es que Chen riqueza como como senador también como persona

Voz 17 23:57 vale el multa gracias a lo que min

Voz 21 24:00 la ella usaba lo he estado

Voz 2 26:38 vamos a apuntados los pasados días mañana se disputará la primera prueba del Circuito de Carreras saludables Corsán dos mil dieciocho con la prueba nocturna una de las más atrás

Voz 3 26:46 divas del circuito de carreras que tendremos

Voz 2 26:49 la ciudad y su entorno la prueba de mañana servirá además para la puesta de largo de dos equipos de Atletas Populares que dirige entrena el el ganador de la pasada edición el atleta Amador pena en uno de ellos está Jessica Muiños Jessica tiene tienen pequeño llamado Andreas que tiene una enfermedad de esas que se denominan rara la AME atrofia Medular Espinal Ike justo antes de que de que comienza la carrera será realizar un acto simbólico en el que se va a intentar dar visibilidad

Voz 3 27:13 concienciar de importantes que explique que se investigue no que se apoya los científicos que intentan encontrar tratamiento soluciones para las personas afectadas por este tipo de enfermedades raras se denomina erradas porque afecta a un porcentaje pequeño de la población pero que evidentemente aunque no sean muchos afortunadamente los que saben afectados por las mismas es importante que a través de la investigación de la ciencia se puedan ir encontrando soluciones y tratamientos adecuados para paliar en la medida de lo posible pues las consecuencias de dichas enfermedades como mañana va a estar en la línea de salida también dirigiéndose acto previo

Voz 2 27:46 a a la carrera queremos saludar al ganador de la pasada edición de del Khorasani Amador pena qué tal buenas tardes hola Antonio buenas tardes mañana doble tarea primero echar una mano a Jessica y luego también pues evidentemente pero todas las zapatillas y correr pero antes también ese ese gesto solidario no para tratar de concienciar a los cientos incluso no sé si miles de personas que se puedan dar cita antes y después en la plaza del Obradoiro de de lo importante que es tomar conciencia de que hay un pequeño porcentaje de la población pero que mañana puede ser tu vecino tu familiar o tu hijo como es el caso bella Jessica que se pueda ver afectado por una enfermedad estas extrañas no pero que afecta a parte de aunque sea una pequeña parte de la población

Voz 18 28:23 los efectivamente toda la mañana doble tarea pero con gusto ambas tareas no tanto lo que va a hacer participar en esta primera carrera que abre el circuito dos mil dieciocho una carrera eso que como es la sabemos transcurre pero impresionante zona monumental pasan los tres veces por delante de la catedral Alameda un entorno privilegiado y al mismo tiempo bueno pues aprovechamos también que se dio en este caso la la tesitura de poder contar con De Sica en este equipo popular que hemos hecho no con mi grupo de entreno gente que no está federada incluso que en el grupo de amigos y bueno quisimos contar con ella en primer lugar bueno aparte evidentemente de su calidad ya contrastada recordamos que ya ha ganado el circuito absoluto dan otra edición en la categoría femenina era ahora bueno pues después de del nacimiento de Andrea con todo pues está retomando el actividad entonces hemos querido contar con ella a nivel deportivo oí aprovechar da este la ocasión de la carrera pues como bien comentadas para ver un poquito conocer no el problema este que hay con enfermedades para una enfermedad que que bueno que la verdad es que Andrea está condicionando los super bien pero se necesita esto no como cualquier enfermedad rara en poquito a conocer cada vez más en la investigación que se apoye esa investigación por ahora lo que hay son tratamientos experimentales que uno de ellos está Andreas por suerte bueno con una evolución muy favorable pero se necesita más siempre cae estas enfermedades que que parece poca cantidad de gente pues los intereses económicos siempre florecen interesarme

Voz 20 29:49 no hay menos recursos entonces hay que echar un poquito por eso que se investiguen estas enfermedades que como bien ha comentado nunca se sabe a quién pueden afectar y sobre todo aparte de tratarlas evitar también un futuro estas enfermedades como tantas que cada vez más hay ratas vayan a más

Voz 3 30:05 en este caso para los que no hemos sabido mucho hasta ahora no de de lo que es la AME latrocinio a Medular Espinal evidentemente por su propio clausura ya no invita a pensar que es una enfermedad que limita mucho la movilidad supongo

Voz 20 30:18 efectivamente mira yo tuve de fue

Voz 18 30:21 también de las razones no puedes dar rápidamente de de Andrea siete

Voz 20 30:25 sí tuve la ocasión dentro de mi trabajo también como masajista de de tratar hoy cree que cuando tenía nada seis nervios imagínate no hizo lo que les pasa esta gente es que precisamente pues eso tiene una atrofia muscular según cuál sea diagnosticado pues pierden capacidad afecta de nacimiento les cuesta más esa movilidad hay una chica en Cambados también fíjate no sepan leer pues que tiene este problema sí Álvarez que también intentado dar a conocer se la detectaron dos mil catorce es una persona adulta entonces eso les afecta la Comunidad Andrea cuando lo traté pues sí vamos no tuve duda de que de que es un luchador un campeón y que va a salir p'alante porque él se mueve como estímulo llevamos se realmente lo que hay que trabajar con ellos posibilidades oportunidades sea eso con fisioterapia con tratamientos pero si lo que apetece es a nivel movilidad

Voz 2 31:11 en ese acto simbólico no que que tú me comentabas antes de concertar esta conversación Amador como se os va a haber allí en medio de la marabunta de gente en zapatillas y ropa de de de hacer running alguna pancarta de alguna manera para que la gente sepa un poquito dando a un grupo de gente haciendo que cómo va a saber un poquito cómo podemos ya va a servir de referencia para para que sepan un poco de de qué va el asunto os vais a hacer notar cobre

Voz 18 31:36 en este caso tenemos la gran suerte con el que contamos en Santiago con una organización maravillosa tanto dentro del concello como con nuestros delegados de la Federación Gallega Teletovic iban San Martín que están siempre dispuestos si disponibles para colaborar en en cualquier situación y mucho más cuando se trata de un caso poco de este tipo entonces bueno en concreto nuestro equipo que son equipo popular no porque el Corres han hay posibilidad de competir como federados y populares

Voz 20 32:01 hemos hecho este equipo popular llevaremos unas camisetas específicas con el logotipo nuestro y aparte de tras una faldas llevaremos sin logotipo de una vela no que es un movimiento que siento por por esta enfermedad y un cuando de pone por un guerrero a Andreas que el de la carrera cuando unos tenemos supo encerrar evocamos

Voz 18 32:22 satélite pero será un pequeño acto simbólico de un par de minutos antes dar la salida el speaker Pablo Ríos

Voz 20 32:28 también nada bien este tema pues imagino que ya lo lo publicarán así mandaremos daremos cuenta tener un par de minutos para precisamente lo que hablamos no concienciar un poquito oí hacerse ver

Voz 3 32:39 pues lo dicho mañana como Bud previa a esa salida en la al nocturna ese llamamiento de atención a todas la sociedad de lo importante que es apoyar a toda la gente y sobre todo también a todos los que pueden hacer posible que esta es tipo de enfermedades puedan tener solución sobre todo los que ya la padecen pues que puedan mejorar de consecuencias la AME en este caso hablamos de la atrofia medular

Voz 29 33:00 Espinar que sólo a través de de ese afectado que es Andreas el peque de Jessica Muiños pues un poquito enarbolar esa bandera de le da la importancia de concienciarnos todos de lo importante que debe ser siempre estar al lado de la gente que investigue por supuesto al lado de la gente que sufre este tipo de enfermedades como es el caso del pequeño Andrés

Voz 2 33:18 Nador muchísimas gracias buena carrera mañana hay también enhorabuena por visibilizar este tipo de enfermedades y estar al lado de la gente que que está luchando contra ellos

Voz 20 33:26 muchísimas gracias a vosotros también porque laborar ahí no dudaremos mañana por allí que bueno como comentabas antes alrededor de mil personas en Nilda son casi los inscritos CAI en este circuito o más acompañante se turismo mañana bueno se va a convertir en una fiesta la ciudad

Voz 2 33:41 la plaza del Obradoiro salida y meta seguro que va a tener mucha gente como es habitual pero en este caso mucha gente vestía de corto y los que no pues es que estén animando en la enseguida y esperando en en la meta a todos los participantes se ha dado muchas gracias gracias

Voz 30 33:55 la sí

la SER Deportivos Santiago Toño Bermúdez

Voz 2 35:14 de de SER Deportivos de hoy vamos a hablar de fútbol gaélico porque mañana se celebra en el campo de cancela es el primer torneo internacional femenino de fútbol gaélico a partir de las tres y media de la tarde organizado por el Club Estrela Vermeer ya nada principal las actuales campeonas de Europa las integrantes del bel June Legends las campeones de la Liga gallega y torneos ibéricos de los últimos tres años A Coruña fichas de Breogán el Ciudad de las Burgas en la Ourense y las anfitrionas como la bermellón actuales campeonas de la Copa gallega escuchamos lo que dijo en el acto de presentación de esta jornada de este torneo que se celebra mañana el presidente del club Estrela Vermeer el club organizador Bryce Prieto

Voz 33 35:55 intención de este torneo sería prácticamente imposible visibilizando golazo de nuestro deporte de hecho el tándem de visitar concursó o de conocerle bien en concreto gay que lo une sigue Complexo para cuidar es comenzar deportes y sobre todo la verdad es que es complicado un poco este este torneo nace en la intención de de visibilizar Irán pues para el público de Compostela puede haber de de calidad totalmente precisas las candidatas son son una leche son son muy buenas porque belga son más actual es cambió en los últimos detalles del Masters más tenido sitio donde chocan pues alrededor de noventa kilos y cuando venzan los seguir eso esperemos que no quede que traer nada así porque vamos a hacer para estar en la Liga los últimos tres años también lo Campeonato Ibérico panorama de gran nivel entonces se pudo demostrar que te podemos hacer deporte deporte femenino que que sea competitivamente súper atractivo

Voz 2 37:19 en esa presentación estuvieron también dos de las jugadoras del equipo de L'Escala bermellón Ussía Castro y Ángela Estévez

Voz 0508 37:25 creo que este torneo vas a nivel va a ser muy un espectáculo esa que afrontan no se quitase tanto no piense como Nokia Pazos que es una selección Alen o que pretendemos saber cosas de tormenta posea un poco sin Páramo del que estamos aquí humaniza como Copisa tenían prisa en clase queremos también poseen poco demostrará que hubo una encabeza Benigno pues estamos muy bonito ver que aquí él ver todo porque salía especial esto lo ahora asumirlas o que nos permite Ana tan competitiva

Voz 2 38:50 pues apuntando también en esta faceta deportiva para la tarde de mañana en el campo de las cancela ponemos el punto y final aunque ante su último apunte otra actividad deportiva que tendremos mañana en el vecino concello de toalla la novena Carreira popular íter feira Andreina a partir de las seis

Voz 3 39:05 menos cuarto de la tarde ahora así cerramos esta semana del SER Deportivos de radio Galicia a lo largo del fin de semana que tenemos por delante toda la información en la programación de radio Galicia de la SER y a través también de nuestras redes sociales radiofónica Punto Gal extra Pages

Voz 2 39:20 la Web Share Galicia en Twitter Radio Galicia en Facebook buen fin a todos chao hasta el lunes

Voz 34 39:26 SER Deportivos Santiago desde las tres y media en Radio Galicia la información local del deporte Toño Bermúdez el SER Deportivos