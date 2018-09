SER Deportivos Santiago (18/09/2018)

Voz 1 00:00 SER Deportivos Santiago

Voz 2 00:09 muy buenas tardes aquí estamos como siempre ya tomando el relevo de la información nacional e internacional para centrarnos hasta las cuatro

Voz 3 00:17 más cercana con Toni España en el control de sonido en una jornada en la que se ha puesto de largo de alguna manera con el acto de esta mañana en Madrid Se da el pistoletazo de salida a la temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve en el baloncesto español con esa gala que cada año se celebra en la sede de Endesa el patrocinador principal de las competiciones del basket nacional allí estuvo Pepe Pozas es una de las noticias que nos ha dejado la mañana hasta esta hora pero tenemos más todo preparado de inmediato con la batería de titulares

Voz 2 01:19 hoy se presentó se dio comienzo protocolaria mente a la temporada dos mil dieciocho diecinueve para el baloncesto español con la presentación el acto que se realiza cada mañana a la sede de Endesa en Madrid de la nueva temporada los representantes de cada equipo autoridades y demás allí estuvo Pepe Pozas como representante del Obradoiro que a la conclusión de ese acto habló para Radio Galicia tuvimos una charla distendida como casi siempre con con el malagueño sobre cómo había discurrido el acto en el que él representaba por primera vez al al equipo luego rescatamos esa conversación que mantuvimos con con el va sobrado lista que entre otras cosas conoció personalmente por ejemplo David Broncano el presentador y humorista que fue el encargado de conducir la gala pues allí compartieron unos ratos agradables todos los que estuvieron esta mañana en la presentación de la Liga último recordatorio porque esto ya es mañana para los rezagados para los despistados para los que han liberado su agenda para el próximo viernes finalmente para el próximo viernes y sábado que antes a lo mejor la tenía ocupada mañana a partir de las doce del mediodía se ponen a la venta los alrededor no lo que vayan

Voz 3 02:26 ser más de cien abonos que han sido liberados por la ACB y por los clubes participantes para la Supercopa que comienza el próximo viernes se los podréis adquirir a través de la web del Obradoiro lo recomendable es registrarse en la misma antes de la hora de inicio de venta ya que seguramente volarán en cuanto se ponga en marcha se active esa venta para esos últimos abonos para la Supercopa los precios entre los sesenta y cinco hilos XXXV Eures

Voz 2 03:03 por cierto que ya está fijada definitivamente la fecha y el horario para la final de la Copa Galicia se va a enfrentar el Monbus Obradoiro ya lo sabréis con el Breogán treinta y uno de octubre nueve de la noche en Madrid en el pabellón de Raña Viera volvía al fin de semana apuntar otros horarios a tener en cuenta por los aficionados por ejemplo al fútbol en la Tercera División la Sociedad Deportiva Compostela visitará al paño saco el encuentro de la quinta jornada en el campo de Porta Santa a las seis de la tarde la plantilla tiene hoy descanso reanudará mañana a los entrenamientos ya con una semana normal tras las anteriores compartidos y compromisos entre medias por la Copa del Rey hablaremos con Lorenzo Ribeiro portero del compost en la segunda división del fútbol sala el Santiago Futsal el equipo reanuda esta tarde de los entrenamientos doble sesión mañana y el jueves y el jueves por la noche primer viaje de la temporada ya el viernes en Córdoba último entrenamiento previo al partido del sábado a las cinco de la tarde el equipo andaluz perdió ya encajó once goles once dos ante el Talavera precisamente el Talavera será el rival al que recibe aportes apostó el sábado a las seis y cuarto en su pista nuestro protagonista hoy será el portero del Santiago Futsal Yago barro ya hablaremos también del Club Waterpolo Santiago que está ya de pretemporada y a finales de mes disputará el primer título la Supercopa contra el waterpolo Pontevedra estará con nosotros su técnico

Voz 3 04:26 Xavi Pérez

Voz 5 04:30 con todo estoy alguna cosa más hasta las cuatro el SER Deportivos de hoy vamos con todo Kiril menos de verte demos un pésimo

Voz 9 05:22 sí

Voz 1 05:23 SER Deportivos Santiago Toño Bermudo

Voz 2 05:46 pues vamos con la presentación de la temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve que tuvo lugar esta mañana en la sede de Endesa como cada año en Madrid será el pistoletazo de salida con esa

Voz 1415 05:57 cada año el atrio central de la mar

Voz 3 05:59 Cross sede de Endesa en en tierras Madrid

Voz 1415 06:02 Peñas en esta ocasión el acto

Voz 11 06:04 dirigido con la conducción de

Voz 1415 06:08 David Broncano de el presentador y humorista de de Movistar Inter también con Carlos García Icon esta sintonía tan cañera para dar la bienvenida a la temporada esta que escucháis de fondo bueno pues esta es la sintonía y el lema es volvemos ya a esta temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve tres meses y un día desde que el Real Madrid se proclamara campeón de Liga además de haberlo hecho anteriormente como campeón de Europa bueno pues tres meses y un día desde que acabó la pasada temporada mucho mono de baloncesto pero ya contando las horas de cara al primer duelo que tendré

Voz 3 06:44 el próximo viernes aquí en Santiago

Voz 1415 06:47 a partir de las siete de la tarde con la semifinal de la Supercopa entre el Barcelona Lassa el kilo Álvez Baskonia y evidentemente luego ya a las nueve y media con ese esperadísimo Monbus Obradoiro Real Madrid pero esta mañana se daba la salida a la no

Voz 3 07:03 nueva temporada de baloncesto ya en la misma también tuvo su momento Juan Carlos Navarro que después de todo lo que se ha dicho de su mala salida la verdad es que no ha estado para nada elegante el Fútbol Club Barcelona a la hora de despedir a un jugador de la trayectoria tanto en el Barça como en la selección como Juan Carlos Navarro pero se han sucedido bueno pues las ovaciones no ayer mismo en el partido de la selección española ovación también para Juan Carlos Navarro

Voz 1415 07:28 en en tierras madrileñas en ese partido ganar in extremis por el equipo de Sergio Scariolo con esa canasta sobre la bocina casi casi de Quino Colom bueno pues también esta mañana el la ovación de

Voz 3 07:40 Juan Carlos va de Navarro para Juan Carlos Navarro

Voz 11 07:43 para el que el conductor de la gala David Broncano pidió una ovación a todos los

Voz 3 07:48 presentes claro Broncano la pidió

Voz 11 07:51 a su manera en concreto

Voz 12 07:53 hemos uno de ellos entre el público Juan Carlos Navarro y pido un aplauso novación parece

Voz 2 07:58 Juan

Voz 13 08:12 fue Felipe Juan Carlos dio que te aplaude esta gente no plató Navalcán

Voz 3 08:32 la gala que se retrasó un poquito sobre el Times imprevistos sobre el horario previsto estaba previsto que comenzara a las once y media pero lo hizo minutos después gracias sabe interviene uno el otro los representantes de los equipos de las empresas patrocinadoras también el presidente de la ACB Antonio Martín pero una vez que acabó todo todo el evento conseguimos establecer contacto allí a través de la responsable de comunicación del Obradoiro de Andrea Val que nos puso al teléfono en el tiempo de Hoy por Hoy Santiago a Pepe Pozas al representante de Monbus Obradoiro así que en directo en el tiempo de Hoy por hoy así a pachas con mi compañero Luis Pardo y también pues que nos habla esta fue la conversación con Pepe Pozas eh esto nos contó el base malagueño del Monbus Obradoiro como siempre unos minutos divertidos de raro

Voz 14 09:28 porque podemos decir que hoy ha habido dos estrellas en esa presentación el que ha popularizado la expresión que hecho brecha David Broncano los

Voz 1415 09:35 por eso he estado los dos Broncano en como maestro de de ceremonias y ha cerrado el acto el rapero arcano que también últimamente está en todos lados hay bueno pues además del Broncano había otro chico así de barrita también muy gracioso del muy simpático Iker es el capitán del Monbus Obradoiro Pepe Pozas al que creo que ya podemos saludar Montse pero me dice que si me da el OK todavía allí en Madrid después de atender creo que a un montón de compañeros que han estado allí pidiendo opiniones de todos los protagonistas en esa presentación

Voz 3 10:04 capitán del Obradoiro Pepe Pozas buenas tardes has dejado alto el nivel

Voz 15 10:10 pues no se toma de edad estuvo es que la marcas

Voz 14 10:13 no no no esto esto y esto viene porque ayer se mandaron recados mutuamente Toño Bermúdez Pepe Pozas a través de Twitter con esto el nivel

Voz 1415 10:20 la nave PP lo ha dejado al menos así yo he dicho que que valía perfectamente y bueno lo ha dejado todavía más alto de lo que ayer decía el capitán del Obradoiro que que claro que sí que lo ha dejado bien alto como capitán de Monbus Obradoiro Pepe tú que te estrenaba en estas en este tipo de eventos no después de otras temporadas que habían ido a otros compañeros el año pasado fue fue Nacho Llovet qué tal el acto como te has sentido ha estado cómodo lo has pasado bien

Voz 16 10:45 Juana final siempre se hacen las cosas pero pero bien bien así pasan barreras

Voz 11 10:52 ya sabes que en este tipo de actos tiene que hablar todo el mundo el presente de la Liga de patrocinador este el otro y al final bueno pues ese no que atender a los pesados de la prensa que un poquito largo no

Voz 15 11:02 sí bueno pero lo normal no estamos para para eso para qué

Voz 16 11:05 que la gente conozca bueno pues todo lo que hacemos así de que era aguantar

Voz 3 11:12 oye el resto de los jugadores de los representantes de los demás equipos qué tipo de preguntas hasta donde podamos contar os hacéis Valle Pepe que este año otra vez muchos tiradores así a priori pero luego seguro que vais a defender como perros como siempre esto lo otro

Voz 16 11:26 bueno damos un poco de todo dependientes si tenemos manzanas confianza lo hemos coincidido acertado o hacemos preguntas un poco más personales un poco más profesional lo entrenadores de los equipos de entrenamiento los juegos bueno sobre todo

Voz 11 11:40 sé que te habrán dicho Moncho como siempre no ya planteando en mil trampas las de siempre y alguna más que es estará sacando de la manga

Voz 15 11:47 bueno bueno quiero otro que me ha dicho hoy voy a seguir jugando setecientos lo que nos dices que sí porque no nosotros estamos bien

Voz 14 11:57 hola estoy viendo pasar por las imágenes que se ve al menos de de la charla previa entre jugadores que que se este año era más tendencia la manga corta que las

Voz 16 12:05 soy es que bueno que hemos ido hemos ido innovando este año nosotros y Unicaja hemos los únicos que llevaba en manga corta y que hay que hacer algo nuevo

Voz 9 12:18 hoy cómo fue el momento con Broncano

Voz 16 12:21 bueno ellos que lo habéis leído por ahí me gusta mucho de tanto programa de radio de la tele y bueno que me entreviste pues no lo pasó muy bien

Voz 11 12:33 aparte sabrás te lo contamos que David Broncano

Voz 3 12:38 nació en Santiago de Compostela sí sí sí veinte pero clara

Voz 15 12:43 sí bueno pero tiene de todo tiene que todo lo bueno que es medio gallego

Voz 3 12:47 yo andaluz entonces bueno tenía que salir riendo me tenía que sacarlo

Voz 1415 12:53 tenía también hay una cuenta pendiente no sé como se saldó finalmente entre mucho día y también con Broncano ahí había hay también hay un pique previo no sé como algo

Voz 16 13:02 sí han tenido volvió al que ha tenido buena yo creo pullitas entre entre ellos pero bueno ha acabado con amigos que no es por qué no con diez

Voz 14 13:10 bueno acabar a mi mejor

Voz 1415 13:12 pero bueno Pepe en la semana que que ya está marcado lógicamente por lo que viene el viernes cómo estáis esperando bueno ayer llegaron Tricky y Andy

Voz 11 13:24 bueno no sé si vais ir todavía muy pillas con alfileres sellado un poquito más eh más seguras las costuras del equipo en este apretado

Voz 3 13:30 Prada atípica por las ventanas

Voz 11 13:33 bueno es un poco por todo

Voz 15 13:35 sí y vamos a ver si somos capaces de emplean todos los jugadores

Voz 16 13:39 es antes de la Supercopa ese se van recuperando dos los tocados Si bueno he como siempre intentando acoplar la gente lo antes posible y que y que saca lo lo mejor posible

Voz 1415 13:48 pues Pepe gracias por atendernos que estamos aquí nada Ander teniendo T un poquito más de lo que ya detenido hoy de mañana ajetreada con esa presentación de la Liga Hay y bueno pues evidentemente pues ya te dejamos porque creo que toca volver y esta tarde entrenar claro

Voz 16 14:03 sí sí soy llegada a pie

Voz 14 14:06 directo gracias capitán Rojas no pudo ir porque tenía lío no casi mejor ala aquí también a esta pero lo tienes cerca

Voz 17 14:16 y bueno sí te puedes decir

Voz 14 14:20 te puedo decir nada bueno pues mejor que corra el aire que corra la que esto es decir también

Voz 16 14:24 al final lo que pasa ahí se queda

Voz 3 14:28 no no he dicho nada de lo de la grafía ni nada no te tampoco

Voz 14 14:33 a lo que pasa en la pista seca de la piscina donde y así lo respetamos gracias capitán bueno muchas gracias

Voz 3 14:45 pues como les decía pozas de inmediato a estas horas debe estar ya embarcando sino a volando rumbo a la capital de Galicia porque el equipo tiene esta tarde entrenamiento que ya no para ya no para hasta alcanzar ojalá la mejor puesta junto ya con Trípoli son ya desde la tarde de ayer en Santiago a entrenar de cara al partido del próximo viernes ante el Real Madrid ojalá se vayan recuperando los hombres que han estado lesionados Ike el Obradoiro pueda llegar en las mejores condiciones posibles a ese duelo el del próximo viernes primer partido de la temporada contra el Real Madrid en Leira que lucirá sus mejores galas con nuevo parqué con nuevo videomarcador en esa Supercopa que estamos ya ansiosos por que llegue

Voz 2 16:35 como apuntábamos en titulares hoy es día

Voz 11 16:37 de descanso para la plantilla de la Sociedad Deportiva Compostela y aprovechamos para molestar nada unos cinco minutillos o lo que es un poquito más

Voz 2 16:44 el guardameta de la SD Compostela Lorenzo Ribeiro hola Lorenzo qué tal buenas tardes hola buenas tardes toca descansar que supongo que agradece siempre pero más con la trata que llevabais que lleváis en este arranque de temporada no con los cuatro partidos de Liga los dos de Copa del Rey con los largos viajes se agradece porque bueno ahora ya toca centrarse en la Liga pero esto no para

Voz 11 17:05 ahí tenéis el domingo la difícil salida al campo de payos saco

Voz 21 17:08 tal como todos los como tú dices nada después de estas semanas de de Copa del Rey de de viajes no lo bastante trabajos pues principio bueno otra vuelta a la normalidad centrarse en la Liga hay ya semanas a partir de ahora iguales con descanso descansos los mal

Voz 11 17:24 las maneras el comienzo de Liga no sé si espera lo esperábais así tan tan redondo con cuatro de cuatro vale que costó contra Londres que costó también el otro día contra el Silva pero es que bueno sacar los partidos ya los sabios de la pasada temporada allí también lógicamente esto no va a ser un camino de rosas va a costar no hay muchos partidos con rivales como el otro día el Silva como también allí fuera de casa encontrar a Londres va a costar pero sí se van sacando pues mira ya hay otros equipos que a priori también tienen que estar arriba ya han dejado puntos y vosotros la vuestro

Voz 22 17:55 a nosotros ahora a no

Voz 21 17:58 es lo que tuvimos un arranque muy muy bueno pero pero bueno es lo lo esperaba lo que queremos todos no jugar así que el partido sabrán que tienes costaron a en algunos de ellos pues saca los los tres puntos pero bueno sin a pienso de comer hicimos con una posición que tuvimos Si los felicito los agresivos te ves que fuimos pues fuimos sacándolo en los puntos adelante que es lo que lo que todos queremos

Voz 11 18:19 bueno tú te mete usted trabajos el domingo eh bien resuelto por cierto

Voz 21 18:23 muchas gracias la verdad que no somos un equipo que que conceda muchas ocasiones pero bueno la verdad que sí que no me han generó un poco dadas pues el Silva en esas metas contra no porque ahí como un resultado en contra pues buscábamos a tener el equipo más tienen en campo rival ahí estaba un poco partido y allí cuando él aquí ya unas cuantas y a otras ocasiones que tuvieron

Voz 11 18:45 es que de sus partidos va a haber muchos no hay más si el rival se ponen por delante porque si ya viene a replegar si a esperar un fallo a esperar una contra en la que os pueden hacer gol si se pone por delante el rival pues más acentuado todavía con con el equipo con el con polvos claro buscando volver a equilibrar el marcador Ari Darrell la vuelta claro alguna contra cualquier rival

Voz 3 19:04 hasta la va a generar empleo

Voz 21 19:06 esta es que este fin de semana contra un equipo que ya sabíamos que recibió el balón que se iban a replegarse y esperar alguna contra inmaterial el balón parado no que es donde saca muchos mucho peligro el el equipo de te sirve y bueno la verdad es que también el primer Carme que no sacan pues es donde en generan eh porque

Voz 0627 19:26 cuesta cuesta mucho más porque el equipo se cierra tras el vale

Voz 21 19:29 son sí y hay donde nos pueden hacer daño en esas metas contra pero bueno la verdad que estuvimos bastante bastante bien creo que merecedores de esa victoria que casi no llega pero bueno al final cuántas ocasiones plantea es tan constante al final tiene que llegar esos esos goles sí bueno llegaron llegaron al final del partido pero pero bien metidos

Voz 11 19:49 el próximo domingo visitaron uno de esos campos se puede calificar como de esos campos oí rivales trampa porque bueno es el payo saco y todo lo que tú quieras pero por ejemplo el pasado domingo allí tuvo que currar mucho muchos Bergantiños para ganar un partido con los cinco sentidos bien puestos

Voz 21 20:05 sí claro que sí éste es estos rivales pues bueno tienes al mejor menos menos información no porque el necesita pues padres con hace un poco a la plantilla el modo de juego pero bueno a mí estaremos esta semana con tú me mete ahí yo tengo claro que que te nada porque el el campo artificial y todo allí igual lo que se dio hasta ahora de de Liga pues bueno tener ganado nada Londres es un rival muy muy difícil que va a estar arriba comente tuvo un una un poco más complicado pero bueno en ningún priva es fácil que mucha compitieron como como cualquier otro

Voz 11 20:37 de todas maneras temen sólo comentábamos tras los últimos partidos ha al míster haya que Iglesias el Campos ha hecho cuatro de cuatro que está pero que muy bien para para comenzar la Liga cuando todavía se observa al equipo con margen de mejora al jugadores que no han podido jugar con regularidad que han estado con problemas de lesiones vamos que que el líder compost Todolella puede acabar de redondear se come pues con el paso de las jornadas

Voz 23 21:00 se ha servido pues se pues el año pasado no

Voz 21 21:03 con las rotaciones Si bueno el equipo este año pues pues un poco de la verdad que no no se repitió ante todas las semanas todos los jugadores que te marcan pues la verdad que lo que era muy bien mi ir ahí ahí los dos resultado

Voz 11 21:16 tú has comenzado como titular en la Liga Lorenzo también supongo que satisfecho no hay dispuesto a seguir haciéndolo bien para para seguir ahí mereciendo la confianza de Yago

Voz 21 21:25 sí claro que sí nosotros después María Eric vamos a a trabajar hacerlo lo mejor posible y bueno después ahí ya entra en la que se elige León

Voz 11 21:35 Lorenzo Rivero portara de la Sociedad Deportiva Compostela gracias por estar con nosotros en el SER Deportivos a disfrutar lo que queda de esta jornada de descanso que mañana toca volver a los entrenamientos y a centrarse ya en el próximo partido el domingo a las seis en el campo de Pedra Santa contra el payo saco gracias

Voz 1 22:31 SER Deportivos Santiago

Voz 21 22:34 Toño Bermúdez

Voz 1 22:36 sí

Voz 2 23:33 SER Deportivos Santiago

Voz 3 23:37 coño Bermúdez jornada ha devuelto al trabajo para la plantilla del Santiago Futsal que ya comenzara a preparar el primer desplazamiento largo desplazamiento de los muchos que va a tener también esta temporada en la segunda división hasta tierras de Córdoba viajará en la noche del próximo jueves ya el partido el sábado por la tarde contra el conjunto andaluz saludamos al guardameta del Santiago Futsal Yago qué tal buenas tardes

Voz 17 24:02 bueno estar estonios supongo que después de

Voz 11 24:05 fue el día de descanso de ayer más que merecido o igual tal trabajo sobre todo también será tiempo de analizar lo que no se hizo bien en el debut de la primera parte yo creo que todos podemos coincidir en que pesaron un poquito los nervios del debut de más y que en la segunda no sé si os queda también a vosotros es sensación Yago de que al menos el empate no hubiera sido injusto en televisión desde Castellón

Voz 27 24:25 sí está claro que el un pero como tú comentas lo habré aparte pues no salimos concentrados al cien por cien como se esperaba como los hijos la categoría como la la división Alamo más caro los errores que tuvimos hoy nos hemos con el montaje la según su creo que hicimos sólo la imagen sobre todo a niveles de compromiso de la exigencia de concentración hace una parte hemos sido superiores al al bisontes la cuestión es que creamos Justin al resultado de cero porque creo que que es un poco injusto a lo que sólo ante el portero

Voz 11 25:02 yo lo comentaba ayer no al acabar el partido y no nos atendía el míster del del bisontes Manoli de echaba al primer botón de la camisa in poco la corbata porque vamos no les daba ha llegado la hora del bocinazo final ante bueno pues la segunda parte sobre todo sus últimos minutos no es que tuvisteis ocasiones impositores en aprietos a a tu colega bajo palos del otro equipo quizás hubiera sido bueno pues ese premio vale vale que ahora ya no vale de nada porque acabó el partido como se conoce ese cero uno un premio sobretodo el plus de confianza que necesitan tanto jugador joven no el otro día pues por ejemplo debutó en compañero tuyo con tan sólo diecisiete años y eso también ayuda no él es bueno por lo menos ir rascando algún puntito aquí allá

Voz 27 25:41 sí está claro que las las alegaciones de las una parte han sido buenos días se acaba loca acabara dar confianza sobre todo como tú bien dices a esa gente joven he que él se Miguel reflejado uno en los puntos son como todos los dos creo que el otro y habría sido más más justo y lo sabía lo sé eso ha pedido confianza durante todo lo que los veteranos de mantener la calma sin bajar por supuesto pero pero está el como yo es que el trabajo esos puntos como el lo que él el Vicente es otro día pues como en el fútbol pidió ahora sí sobre todo su último minuto minutos con cola suprimidas tras expulsión de su jugador pero bueno como como la tragedia otras ocasiones es que me él así que que mantener la calma a una que sufrió desde el encuentro y desde para ese protocolo que que tenemos que empezará a coger buenas sensaciones sobre todo en algún punto fuera de casa y el otro

Voz 11 26:44 día bueno encajó una buena con otra Talavera no perdía once dos pero claro es un arma de doble

Voz 3 26:50 filo vale que en el comenzaron perdiendo y con un resultado tan abultado pero también es Ana ponerse más si cabe las pilas de cara a vuestro partido del sábado

Voz 27 26:59 lo pusieron el partido de Copa pero todo los dos multado que es cierto que que Córdoba tiene un bloque del año pasado que lo mantiene lo toda una nueva temporada no resulta muy extraño que acabó en su debut en casa al fin hemos te gustan gasta pues uno pasado en la colaboración y la suerte lo de lo que los jugadores o aprovecha al que a pesar de fijados en su trabajo creo que que más allá de los rivales que la pasando pasando sabe lo que visitaremos tener que que fijaros en el trabajo tenemos muchísimo margen margen de mejora cara a acaeció en realmente su fecha la rutina pero el partido y creo que se va lo que lo llevara consigue puntos

Voz 11 27:44 más ya habéis hecho buenos partidos ganando algo más de uno en la pretemporada por ejemplo contra equipos potentes de la categoría pues como Burela vale a no se ganó pero también contra no ya no al que al que sí se ganó en fin pues que que está claro que que se puede ganar pero siempre eso estando atentos no cometiendo errores que yo creo que sí las Yago te en la primera parte el otro día por ejemplo el gol llega tras una pérdida la salida de balón que son errores pues eso no de de los nervios del estreno

Voz 27 28:10 cómo te comen lo montamos todas las uno división es un servicio muy muy exigente muy combativa imagen de este último año la que la habría adicción pues ambas crecieron en la exigencia en calidad

Voz 16 28:23 sí

Voz 27 28:25 errores que todos como aquel me falta experiencia de juventud claros a la cuenta con talleres que crean que partirá de la premisa de que lo rivales máximos recursos y el astro sí creo que es el principal asegurar la la porque está esta categoría mucho perro viejo para cada ocasión de aprovechar tres yo creo que es el primer punto a alzar el lo regalaron al tigre sin ocasiones para para perros

Voz 11 28:56 y luego otra circunstancia que que me llamó la atención en el partido del otro día Yago la primera parte de reloj duró cincuenta y cuatro minutos

Voz 27 29:06 sí es cierto que yo Philadelphia el parte de nuestro a dos horas de partido sí es cierto que el precio de más pausado igual que estás en la pista no es consciente de ello pero pero sí cuando el partido y las que que el partido nosotros pues sí que se hace muy largo las cosas de de haciendo de la desde la grada pero también de consciente nosotros que tenemos que me atraía y me partido pro también pues

Voz 16 29:32 esto no de los problemas y los

Voz 27 29:34 los que que manejar este tipo de de jugadores a lo momento que por además más caro para recuperarme acorraló cuatro jugadores hizo otros peligros que también de los aprenderá a barajar

Voz 11 29:45 luego también que este equipo le faltan todavía piezas que deben ser importantes van importantes deben ser todos porque todos aportaran su su cuota de de de trabajo su indudable de calidad unos un poquito más que otros por sus condiciones evidentemente pero bueno que que a este equipo le falta la Lucas Moreira le falta Alex motos y les faltaba podemos Montiel vamos jugadores que insisto no están a priori destinados a tener bastantes minutos en en la competición

Voz 27 30:12 sí ya no sólo devuelto la pretemporada fue una temporal la pretemporada muy ligada e incluso partido el muchos minutos los jugadores del Juvenil cara la asignatura para ellos para para crecer pero sí que sea que complicado incluso a nivel de de entrenamientos tenemos que recurrir mucho a juego dejó le podemos dar ese nivel la que que desearía veremos en el pelo del oro que está estaba cuarto de ese tiro brote son es cierto respeto un poco lo mismo en el entrenamiento a las que hemos tenido que recurrir de chicos que que apenas y experiencia y no lo podía hablar él exigencia ya conmigo lo está ocurriendo los partidos dar esperemos que que ahí hubo pues tanto Jorge cómo como él es necesario para ello charlamos lo malo porque como como tú decías aquí todos somos importantes para arreglar

Voz 11 31:05 Barroso portero del Santiago Futsal gracias pero estará en SER Deportivos buena vuelta al trabajo en la jornada de hoy que vaya bien la semana que no haya ningún contratiempo para el equipo y bueno pues el jueves por la noche toca también ya

Voz 3 31:15 ya

Voz 11 31:15 la primera de muchas no subirse al bus y acomodarse para para cruzar España hay que irse hasta Córdoba

Voz 27 31:23 ahora estamos somos esclavos vivimos aquí en edad que el del mapa pero bueno ya estamos acostumbrados como otros vicios mucho peor dado temporada este fin de semana será que verlo

Voz 3 31:34 gracias a vosotros

Voz 28 32:07 SER Deportivos Santiago especie

Voz 2 33:19 los ahora anotaba transpola porque el club todavía arrancando la pretemporada ponernos en marcha ya con la vista puesta por ejemplo

Voz 11 33:26 a finales de este mes tendrá que afrontar la primera de las competiciones oficiales cómo será la Supercopa y evidentemente son marca el pistoletazo de salida también para el arranque de la temporada que luego ya llegará el arranque de Liga hablamos con Xavi Pérez técnico de el Club Waterpolo Santiago la sabe qué tal buenas tardes

Voz 3 33:44 hola buenas tardes bueno pues en plena pretemporada

Voz 11 33:47 prefieren como quién dice iniciados los trabajos los entrenamientos para poner a punto a los chicos ya pues eso que a la vuelta de no muchos días el primer título oficial de la temporada dos mil dieciocho diecinueve en juego

Voz 30 34:00 pues sí la verdad es que sí ha quedado nada

Voz 31 34:03 era una semanita hay media Illa

Voz 30 34:06 estamos ya estamos en lo que es la nueva temporada como siempre con ilusión con ganas ya pues bueno el primer título a ver si hay suerte oí hice consigue

Voz 11 34:19 moral bueno no es falta conocer la sede porque aquí en Santiago no se va a poder celebrar por tema de instalaciones falta que la de

Voz 1415 34:25 no llega elija sede porque parece que en

Voz 11 34:27 Ponte Vedra tampoco podría ser pero cuéntanos quién es el rival el grado de dificultad como vais a llegar los dos equipos las dos formaciones a estas alturas todavía en ciernes de comenzar la temporada competitiva de forma

Voz 30 34:40 bueno a ver el yo siempre digo lo mismo los partidos de Supercopa en los inicios de temporada pues bueno son partidos que no tienen nada que ver no con lo que es el resto de temporada ahora mismo todos los equipos pues supone aunque como el nuestro lo que están trabajando es la parte física a la carga para poder aguantar una temporada que va a ser pues como como todas no largo

Voz 11 35:05 evidentemente si espesos físicamente pues eso con con las primeras horas acumulándose primeras horas de preparación física de piscina

Voz 2 35:13 a todo cogido un poco por alfileres pero para para los dos contrincantes

Voz 30 35:17 pues si al final es extenso no bueno es una puerta en incidió es un partido

Voz 0627 35:24 pues bueno que es no alguno tienen novedades Mi bueno pues ir poniendo estoy ya no sean enseres lo que funcionen los jugadores evidentemente en todos los deportes la mayoría de los deportistas

Voz 30 35:39 lo que quieren es pues jugar Si las pretemporadas Honduras entonces bueno pues se se intentar pues que adapte las los nuevos jugadores pues ya a todo el sistema de juego que ponemos no

Voz 11 35:55 hablando de novedades que novedades va a presentar para esta nueva temporada el Club Waterpolo Santiago que novedades que habéis sido sabiendo precisamente de vuestro rival para esa primera cita oficial de la Supercopa

Voz 30 36:06 bueno en principio nosotros tenemos recuperamos a a tres jugadores que bueno evidentemente como como decimos siempre Éste no es un deporte profesional y al final pues bueno los estudios son lo que tienen no ya en Estados pues de erasmus fuera Si vuelven este año no se ha son tres refuerzos dejen que ya jugara en absoluto de gente de calidad que puede dar un plus no

Voz 23 36:33 el Pontevedra pues por ejemplo la verdad es que no tengo mucha idea no creo que haya mucha diferencia tampoco lo que es de lo que fue la temporada pasada no al final como digo aunque sean refuerzos lo nuestros todos nos conocemos y muy bueno

Voz 0627 36:51 te lo importante pues es eso no tener un equipo que que funcione que pertenecen tres como digo yo lo que se mantuviera el agua empezó nada lo mismo que uno que no

Voz 3 37:03 te iba a ser otra pelea otra pugna Club Waterpolo Santiago Pontevedra a de la temporada en por todos los títulos bueno eh

Voz 30 37:11 a Coruña este año parece que recupera algún jugadores pero yo entiendo que sí lo que pasa que es lo que hablamos siempre aquí estás Se tenerse de otros Si existe altas no entonces el la teoría dice que aquí con nosotros pero como digo yo cuidado con Coruña que vuelve a tener jugadores de calidad

Voz 11 37:38 pues ojo eh que siempre puede haber alguna sorpresa sí vale que en la parrilla de salida volverán a pelear por todos los títulos Club Waterpolo Santiago por supuesto y también Pontevedra pero ahí estará también atento a que alguno se pueda despistar la representación de de Coruña Xavi Pérez gracias por estar una vez más con nosotros mucha suerte para la temporada que ya está a punto de comenzar

Voz 9 37:58 pues ya está pero

Voz 2 38:56 bien pues así concluimos la edición de hoy del SER Deportivos de radio Galicia cuando quedan segundos para alcanzar las cuatro de la tarde echamos el cierre de esta edición en la que hemos hablado como no de el arranque de la temporada de baloncesto la temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve vamos a escuchar a Pepe Pozas que a estas horas insisto creo estar ya a punto de embarcar sino está ya en el avión de regreso a la capital de Galicia hemos hablado con Lorenzo Ribeiro el portero del campos con Yago barro el portero del Santiago Futsal hemos hablado de waterpolo ya sabéis que hoy comienza la nueva Champions al desde las seis y media el Carrusel Deportivo en Radio Galicia en la SER hasta mañana

Voz 28 39:33 SER Deportivos Santiago Torres

Voz 1 39:35 yo Bermúdez