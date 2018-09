SER Deportivos Santiago (19/09/2018)

Voz 1 00:00 canciones de deporte en SER Deportivos qué tal muy buenas tardes se pasan según dos de las tres y veinte y sigue el deporte en La Ser en Radio Galicia para seguir desde hasta ahora con la actualidad más cercana la que os informa cada día de por donde pasa la última la de nuestros deportistas y equipos Ecuador de la semana muy pendientes de cómo se va acercando la Supercopa de baloncesto poco más de una de las cincuenta y uno horas para que arranque pensar mientras a Caldera sigue oponiéndose Obama para acoger a sus aficionados equipos participantes sus mejores galas según evento deportivo único nunca visto en la capital gallega mientra tanto han ocurrido otras cosas les vamos a contar hasta las cuatro de la tarde en la edición de hoy de SER Deportivos con Toni España en el control de sonido y con todos los contenidos que tenemos preparados que son estos su presentación esta mañana de Wellcome Pack para abonados del Obradoiro por parte del club santiagués en la galileana en esa nueva nave gastronómica inaugurado los pasados meses en la calle Gómez Ulla estuvieron esta mañana el director general del club José Luis Mateo José Villanueva responsable de patrocinios de Hijos de Rivera Benigno Sánchez gerente de la Viciana y ex jugador del Obradoiro Nick Spies le preguntábamos también esta mañana al sueco como está así podrá reaparecer el próximo viernes con el equipo después de lesionarse en el primer partido de pretemporada en Guadalajara en el partido ante el Fuenla bueno luego escucháis a Annika Spies que es moderadamente optimista al respecto siguiendo con el obra hoy también toca felicitar al coaching Moncho Fernández que está hoy de cumple a seguir sumando Moncho el con bosque reanuda esta tarde en los entrenamientos después de descansar ayer ya pensando comenzaba a preparar el partido del próximo domingo en el campo de payos saco veremos si pueda reaparecer Alex Saras después de las molestias musculares que le impidieron jugar en el último compromiso ante el Silva avanzara la semana esperemos que con normalidad ya después de quedar eliminados de la Copa del Rey para el equipo líder de la tercera gallega para el equipo de Yago Iglesias

Voz 2 02:44 también Kavanaugh arranca la semana hallados

Voz 1 02:47 pues de tener su día de descanso el pasado lunes con normalidad para la plantilla del Santiago Futsal que tiene hoy doble sesión de entrenamiento también mañana jueves y mañana jueves viaje ya a hacía aquí Córdoba de cara al partido que afrontará el equipo de Santi Valladares veremos si recupera alguno de los jugadores que no pudieron debutar el pasado domingo para esa cita la segunda del calendario en la segunda división ante el Córdoba también esta mañana se presentaran en el Pazo de Raxoi la segunda edición de la campaña conlleve cebo escuelas que va a llevar esta iniciativa para acercar un poquito más este deporte a los centros escolares de Compostela va a llevar hasta un total de siete centros educativos y comenzará el próximo día veinticuatro otro de este mes de septiembre se desarrollará por los distintos centros educativos hasta el próximo catorce de diciembre con todo esto y alguna cosa más el SER Deportivos de hoy en Radio Galicia vamos con todo ha de inmediato

Voz 3 04:05 que en este mía de verte un

Voz 4 04:10 para los que tienen una conexión especial con su coche Opel Astra conecte compatible con Apple Car Play y Android Auto equipamiento y tecnología alemana por sólo catorce mil cuatrocientos noventa euros financiando el Financial Services a través de Banco Cetelem Viseu antes del treinta de septiembre consulta condiciones en Opel

Voz 3 04:23 es concesionario peleen voy saca Santiago y su red de agentes grupo Pérez derrumbado

Voz 5 04:30 en una reunión de empresa un aniversario una comunión en los salones del Gran Hotel los abetos encontrará un servicio de calidad y todas las comodidades cinco salones diferentes auditorios salas de Congreso reservado

Voz 6 04:42 sí le esperamos en el Gran Hotel los abetos donde sus celebraciones se convierten en grandes recuerdos más información en Gran Hotel los abetos punto com

Voz 7 04:51 supere estos límites únete algo grande y vive intensamente con la gama supe que Hendaya puedes hacerlo con estilo con el nuevo colegio derrochando actitud con el Tucson o dándole un toque sofisticado con el Santa gama SUV de Day desde mil novecientos noventa euros financiando con Banco Cetelem SAU hasta el treinta de julio más información entendáis puntuales

Voz 3 05:09 venga a verlo en Santiago concesionario Hyundai en Santiago Avenida Cruzeiro de A Coruña doscientos cincuenta grupo Pérez derrumbado

Voz 8 05:18 sí

Voz 9 05:19 SER Deportivos Santiago Toño Bermúdez

Voz 1 05:27 esta mañana el Monbus oro de representaba el Wellcome Pack para abonados en la sede de la Galicia gana una empresa un centro gastronómico que se integran desde esta temporada en el club de empresas del Obradoiro y esta mañana acogía la presentación de ese Paqui que van a recibir a partir del próxima martes todos los abonados del Monbus Obradoiro para la temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve lo podrán retirar en las oficinas del club como hemos dicho a partir del próximo martes ese pack que detallaba esta mañana José Luis Mateo director general del club en qué consistirá que se va a encontrar los abonados cuando pasen a retirarlo por las oficinas de la obra

Voz 10 06:01 el Compaq hemos llamado donde en el que todos los eh abonados recogerán sólo abono a partir del próximo martes está compuesto de un estuche bienvenida de una pulsera conmemorativa de la temporada del propio abono que es diferente para niños o para adultos para adultos estará con la imagen de Estrella Galicia para los niños el I'm la marca será Cabaleiro a que es la hidratación no oficial de del club los abonos entregaran en tiro libre en nuestra tienda oficial a partir del próximo martes día veinticinco en horario comercial de la tienda Ivana está llevan entregar allí hasta el sábado veintinueve a las dos de la tarde sábado veintinueve empieza la Liga y la comenzó hoy comenzamos en casa y es por ello que el propio sábado veintinueve Se seguirán entregando los abonos en la taquilla del pabellón desde las siete de la tarde hora y media antes de comenzar el partido como todos los años será necesaria la la presentación del resguardo

Voz 1 06:56 junto a José Luis Mateos estarán en ese acto Benigno Sánchez gerente de la Galicia Ana José Villanueva responsable de patrocinios de Hijos de Rivera de Estrella Galicia y el jugador sueco Nick Spies que sobre el pack que les regalaban esta mañana dijo lo sigue

Voz 11 07:09 tanto a mi me gusta este este Qualcomm para que han hecho ahora porque viene una pulsera que me parece mucho lo que siempre decimos que somos una gran de familia ir día puedes sentirte una parte de nuestra familia con este pulsera si eres

Voz 12 07:27 no lo o o joven eh

Voz 11 07:30 vale me parece muy mucho lo quite que siempre tenemos un podemos sentir una parte

Voz 1 07:39 para nuestro club y al pívot insta a dos días de la Supercopa luego de perderse los partidos de pretemporada tras lesionarse un tobillo en el primer partido amistoso en Guadalajara le preguntamos qué tal se encontraba de su lesión de si llegará a tiempo para jugar el viernes ante el Real Madrid externos dijo Nico Spies yo

Voz 13 07:57 sí

Voz 11 07:58 han mejorado mucho este siempre es semana estoy metiendo en los centrarnos ahora es el equipo a uno no todo poco pero pero

Voz 12 08:08 yo

Voz 11 08:09 y yo tengo esperanza volver a estar con el equipo para jugar el sábado a es bueno estoy de él él el viernes estará día ojalá ojalá sí sí ir uno tenido un a la que tenemos para que temporada bastante dura poco difícil con bastante lesiones pero yo creo que el equipo es el lo ha tratado muy bien ir y seguimos mejorando cada día tenemos muchas ganas ya de sale y era en pensar en nuestra en nuestro campo es este gran en cosas como el Supercopa contra ellos que que todos tenemos ganas de de empezar este temporada y empezar lo bien

Voz 1 09:02 también le preguntamos si cree que se le puede ganar al Madrid y sobre todo cómo se le puede ganar a un rival al campeón de Europa el campeón de Liga al equipo blanco eh

Voz 11 09:13 es difícil de decir pero yo creo que tenemos que preparar este partido de hemos cerrado todos los pretemporada y hacer las cosas bien en dos tallas sobre todo iba a salir a cien por cien a a hacer las cosas que tenemos que hacer es bien sabes ya sabemos que somos muchas cosas que mejorar aún es muy pronto en la temporada pero si hacemos Tosac que hay este para vamos bien y que vamos a hacer es durante esta temporada que salimos con todas las posibilidades de ganar siempre que hubiera sabemos que siempre quieren ganar lo oí es lo que hago digo abundó también el pívot sueco

Voz 1 09:58 que sobre todo tienen que estar preocupados de hacer sus tareas bien de defender bien de ejecutar bien los sistemas para poder ganarle al Real Madrid

Voz 11 10:06 yo creo que

Voz 13 10:07 no nos tenemos que fijar mucho en esto de momento yo creo que el momento tenemos que fijar en lo que hacemos nosotros y lo que queremos mejorar nuestra situación el equipo es lo que queremos hacer para preparar el partido pero

Voz 11 10:21 pero el equipo de Madrid hacer no sabíamos qué

Voz 13 10:25 es un equipo que tienen en el yen y ganando el Liga ACB Hay que ir son más una once El equipo A igual Don sindical

Voz 11 10:37 pero lo que tenemos que fijar nosotros es ese en en los con las cosas que nosotros tenemos que hacer bien para el futuro también para este para el Estado

Voz 14 11:05 aspirantes a productos señeros música ahí a Casado Rolf presenta Oh I clandestino se producción musical do mundo con titulación acreditada con codiciados fijo como docente ven comprende la gama completa de técnicas y habilidades para producción de música moderna matriculas de durante el mes de septiembre y a casa Roo Rosalía de Castro XXXIII Santiago

Voz 15 11:27 sólo en dos cazas de marca con cristales incluidos por noventa y nueve euros puedes elegir entre muchos modelos de marca recuerda dos gafas de marca con cristales incluidos por noventa y nueve euros consulta condiciones en óptica Lía punto es solo no precarias

Voz 3 11:44 en Santiago Casa de los lentes General Pardiñas once centro comercial Las Cancela

Voz 2 12:10 pues del tuvo un poquito restringida eh hasta bien avanzada la tarde noche pues todo lo que dio de sí la haga

Voz 1 12:16 hala de presentación de la temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve en la sede de Endesa ya sabéis que se emitía a través de uno de los canales de Movistar no hubo apertura de contenidos para el público Peral pues hasta bien entrada la tarde incluso la noche durante la mañana hemos recogido de alguno de los vamos a decirlo así High la es de la misma los momentos más destacados como por ejemplo las recomendaciones que hizo David Broncano que fue el presentador y conductor de la gala París también ese pasó como no pues eh Juanma López Iturriaga hubo charletas con varios de los jugadores presentes vamos a escuchar un poquito esos momentos más destacados de esa gala de presentación celebrada en la sede de Endesa

Voz 0470 12:57 me he apuntado como como al esos son nueva etapa la Liga Endesa el creo que apuesta para José Porta enanismo porque hay movimiento in me ha apuntado discúlpame viniendo en el taxi varias cosas que yo cambiaría en el mundo de baloncesto los pases ya vale hacer como que entra a canasta de flipado cuando llega apela al pívot dar la vuelta el ala pívot hay que diciendo o mate otro le espero Antonio que las tengáis en cuenta así que muchos metidos a temporada nueva que la Liga Endesa este año va a ser la mejor Liga de la historia de Jack efecto ya está nos vamos a ver qué es lo que la gente venido aquí a ver estrellas cuantas dominada este cajas en Jaime muy flipa delito contra este cabrón lleva toda la semana mandando vídeos por Twitter amenazándole yo venía Farruco pero te he visto entrar ahí maquillaje he dicho pues bueno recojo cable y yo no me voy a meter contigo lo siguiente que me han dicho que estar gastando más gomina que Scariolo eh a esto cierto es que dando tanto pero quizá no tanto porque no te llegaste a Barcelona IPE comprarte un cuatro por cuatro gigante innecesario en Barcelona suena bien como como suena casi de todo los futbolistas el que te saque máximo respeto a Toquero pero quiero ver porque era un tractor a los a era era era todo peleas pero congratularse por de Auschwitz no hablo sostienen ya eh ha salido de casa contento de cómo voy a gusto ver saben decir vale me gustan mucho en el guisante gratis dado que sabemos mucho catalán ha dicho a mí me atrevo Magadán Mons al peso y usted vaya huevos un aplauso para Xabi no lo operaban o ciento treinta y cuatro triples siete veces dedos pasa yo creo que no he observado que has evitado la SAS mods y ya ya ya sea por darle un contexto internacional les vamos a echar de menos Navarro Mumbrú Savané tenemos uno de ellos hay entre público Juan Carlos Navarro y pido ni un aplauso novación parece puto crack Juan

Voz 16 15:13 Juan Carlos dio que te aplaude esta gente no Babacan

Voz 0470 15:20 me gusta que por fin haya alguien al que mirar a los ojos directamente estar algún consejo para chavales que están ahora en cadetes en alevín

Voz 17 15:31 es sobre todo que disfruten que se lo pasen bien jugando a baloncesto que es lo importante es que meta en las canastas es básico también

Voz 0470 15:40 dejo muy muy objetivo de meter la canasta que ahora hay algún rapero en la sala en algún rapero él Farcama un aplauso para arcanos el rapero The Guardian yo te lanzó tres o cuatro concepto de baloncesto pero por el cachondeo propia

Voz 1 15:56 lo que estamos haciendo aquí

Voz 18 15:59 sí pero lo cierto vente aquí para peligrosos están despiertos estamos haciendo ya es que todo el punto de ser una flauta ha provocado que cuente lo que es la verdad aquí no tiene nada que envidiar Nos la NBA

Voz 1 16:20 ah y entre todos eso son jugadores lo habréis escuchado fugazmente vamos a rescatar ese pequeño fragmento esa conversación de David Broncano con Alberto Corbacho

Voz 0470 16:31 has tirado ciento veinticuatro triples siete veces dedos pasa yo creo que no observó que has evitado la Laffón

Voz 1 16:43 también cómo no con el base y capitán el representante del Monbus Obradoiro que ayer se pasara por los micrófonos de Radio Galicia con Pepe Pozas

Voz 0470 16:50 me gusta que por fin haya alguien al que pueda mirar a los ojos directamente pasa a menudo

Voz 1 16:55 Broncano que hizo bueno pues también su su toque especial eh en cuanto a hablar con Pepe Pozas y preguntarle por los bloqueos si hay que desterrar los bloqueos del baloncesto

Voz 0470 17:07 el acuerdo con lo que dicho al principio que habría que prohibir ya de una vez los bloqueos tú que te recomiendo muchísimos bueno pues aguardan una final totalmente de acuerdo con los bloques está jugando por encima su pérdida que bloqueo recuerdas especialmente doloroso era de mi equipo Sinanovic y qué paso murió en el bloque no no bueno tuve que se quedó era enteramente yo me tuve que con beneficio del hizo un un un bloqueo en los entrenamientos aquí era sin bloqueos usa como yo también se ve que no

Voz 1 17:43 pues algunos de los momentos más divertidos de esa presentación ayer en tierras madrileñas de inmediato seguimos con más deporte aquí en el suelo

Voz 2 17:50 Deportivo de Radio Galicia

Voz 19 17:56 este tienes estuve yo doscientos ocho urgente con el primer mantenimiento incluido para disputarlo con cero preocupaciones perdió doscientos ocho por ciento veinte euros al mes en cuarenta y siete POTA sin entrar cuota final seis mil ochocientos setenta y tres con trece euros

Voz 3 18:09 Peugeot como norte concesionario oficial en Milladoiro para Santiago y comarcas visite no si aprovecha la oportunidad de las ofertas Peugeot de septiembre en nuevos seminuevos y kilómetro cero también ciento cincuenta unidades en vehículos de ocasión reserva ahora tu Peugeot al mejor precio en tres W punto X norte punto com

Voz 20 18:25 sabías que el no veinticinco por ciento de los problemas de caída del cabello tienen solución en clínicas dermatológicas Laura Agrelo aplicamos avances médicos explosivos para que mantenga las es tu cabello de por vida sin cosmética treinta años de experiencia más de cien mil pacientes primera consulta gratuita informa Tel novecientos ochenta y uno cincuenta y seis treinta y nueve cero seis Laura Agrelo punto com

Voz 1 18:53 bueno vamos hasta tierras viguesa estará abarcó una riqueza que normalmente el resto del año o cuando sus actividades deportivas se lo permiten pues está afincada quién en Santiago de Compostela en la en la capital de Galicia regresó la noche del pasado martes este pasado martes aquí en nuestra tierra después de proclamarse campeona del mundo de para triatlón en Australia es su segundo título mundial tras el que ya había conseguido en dos mil doce ya que esta prueba australiana del pasado fin de semana en la categoría P V I eh lo explicamos porque esta categoría es para triatletas con discapacidad visual logrará imponerse con un tiempo de uno tres XXXII a la británica Alison Patrick y a la australiana Casey Kelly campeona y subcampeonas olímpicas respectivamente lo que sin duda bueno yo creo que es una muy buena señal vale que faltan todavía dos años de cara a los Juegos de Tokio dos mil veinte lógicamente en esta prueba en esta en este campeonato pues acompañada estuvo acompañado que sirve de guía para para las pruebas e Paula García Godino practicamente sin tiempo ni para descansar ni para deshacer la maleta la saludamos a estas horas en el SER Deportivos de radio Galicia Hola Susana qué tal buenas hola buenas tardes a ver con el cambio horario después del esfuerzo que supone lógicamente participar en el campeonato en esa esa prueba de el Campeonato del Mundo de para triatlón a estas horas como todavía aguantas emite IMS cojas el teléfono explícanos el secreto Susana

Voz 21 20:22 bueno parece que en los viajes con no hacen después un buen resultado pues aunque son algo oscuro parece que me encanta tío que eso no está menos así que nada bueno estamos acostumbrados ya a esto varias veces al año no es así es parte del trabajo entre comillas

Voz 1 20:40 como como de tranquila habla una campeona del mundo que hace nada hace cuarenta y ocho horas con setenta y pico estaban Australia metida en el agua en la bici

Voz 22 20:50 sí bueno la verdad que estoy muy contenta quizás todavía tratando de de asignar un poco el resultado que lleva su tiempo a mí yo me ha dado muchísimo estas cosas las suscrito un montón pero es verdad que también se que esto pues eso resulta o sea es un día muy bonito para recordar espero que no acerca a mí me aleja nada no quiere decir que estamos ahí

Voz 21 21:14 que tenemos un buen nivel y que no rivales tienen que contar con nosotros no pero para mí eso es os ha gustado a una temporada El último trabajo es un enorme orgullo pues podía haber de Saramago a esas compañeras porque además fue australiana nunca había logrado vencer la hizo ya ya cuatro años que no le he ganado ninguna carrera así que yo creo que que es para estar muy contenta no

Voz 1 21:37 pues sí a las dos de una tacada australiana que que competía en casa le fastidia un poco el doble

Voz 21 21:44 sí supongo que sí bueno yo llevamos pues bueno se sabía que iba a estar muy ajustado a la carrera al final Nos conseguimos un minuto de ventaja sobre la segunda que bueno en varios periódicos aparecieron unos tiempos que no son los correctos pero pero vamos que al final no salió una carrera perfecta Cory igual entonces pues pues la verdad es que más que nada que para está orgullosa para muchos hay hay seguir pues un poco lleva trabajando

Voz 1 22:15 por qué decías tú no que este es un buen día una buena alegría pero que no te acerca nada me decía antes hombre yo creo que una buena señal aunque queda mucho sí que esto no toque no pero claro quedan dos años pueden pasar mil cosas en los entrenamientos picos de forma

Voz 22 22:31 eso es muy buen indicio yo muy denso insípido encaminó a los Juegos pero vamos a uno pues ya es favorita para Tokio pues no con ya te digo que como porque aparte cogió mi tanto mía como yo

Voz 21 22:44 trabajamos entrenamos sólo se dedican saltar entonces pues sabemos que eso fue también nos sumamos a trabajar muchísimo vamos a darlo todo lo mismo que este año o incluso más y cocine si queremos estar ahí no pero bueno esto pues esos momentos geniales inalterable nace

Voz 22 23:03 sí bueno pues se trata pues de continuar con la misma dinámica que parece que va por el buen camino

Voz 1 23:07 sí porque como tú has dicho Susana mientras tus rivales sólo se dedican a preparar las pruebas para triatlón tu ya has llegado bueno esta pasada noche has llegado de Australia Nias desechó la maleta y te has ido a trabajar

Voz 22 23:20 sí sí hicimos no eso es así a mí pues a la gente se sorprende día a día ahora mismo pues pues también prioridad prioridad hasta no sabía cuando salí de allí que al llegar a casa me tienen que costar lo más pronto posible

Voz 21 23:34 hoy Jardiel hay bueno pues es parte de mi día a día vamos a vamos porque me gusta o no porque lo disfruto muchísimo y ya está

Voz 1 23:43 ya por último preguntarte por la importa si bien teme es mucha pero quería que en su justa dimensión del trabajo que hace en este caso tu guía Paula García en los enterramientos en las pruebas la importancia que tiene a la hora de conseguir éxitos como el que acabas de lograr en en Australia Susana

Voz 23 24:03 si al final se hundía un deportista de élite igual que la persona que acompaña es una persona que te acompaña en la tocaya de la prueba que tiene que entrenar

Voz 22 24:13 lo mismo que lo mismo que lo mismo que yo tener un nivel incluso más alto porque que una carrera claro eco más ritmo del que suele hacer una tiene que aguantar que tiene que ser capaz de poder hablar Il disección hijos lo que está ocurriendo alrededor y todo eso no entró al final es un deporte individual que nuestro caso se confiesen contrajo totalmente de equipos

Voz 21 24:33 con ello seguirá no compito y asimismo él tampoco así que nada basamos nuestro primer año juntos creo que que bueno que estoy seguimos entradas que trabajamos porque tenemos un futuro prometedor por delante

Voz 1 24:47 pues un binomio ganador Susana Rodríguez con subía Pablo García que han conseguido ya por segunda vez este este último campeonato del Mundo de para triatlón en tierras australianas y como acabáis de escuchar nada más bajarse del avión a descansar lo justo para estas horas estar ya también de nuevo pues eh atendiendo sus que hace les laborables Susana Rodríguez fuera buena hay muchísimas gracias por estar con nosotros en SER Deportivos

Voz 21 25:11 pues nada acordados en y y bueno aunque soy viguesa pues esa ciudad ya lleva años formando parte de mi a día nada muy agradecida pues a tomar yo también de de toda la gente digo aquí su apoyo que en las que que puedo así muchos años así

Voz 1 25:26 un placer tenerte aquí en la capital de Galicia como Bigas adoptada pero ya residente como bien dices desde hace unos cuantos años muchas gracias Susana

Voz 9 25:43 SER Deportivos Santiago Toño Bermúdez

Voz 24 25:46 sí dice Seat Ibiza me compró uno

Voz 25 25:50 lo ha dicho si lo que realmente quieres es el nuevo Seat Ibiza deja de buscar excusas y yo te lo ya por nueve mil novecientos noventa euros con cinco años de mantenimiento asistencia hay garantía ya este mes en toda la gama Seat aprovecha las ofertas exclusivas en unidades limitadas

Voz 26 26:05 ven y nuestro concesionario oficial Seat Compostela motor en Milladoiro Santiago abierto sábados por la mañana

Voz 27 26:12 cerrajería con suele proporciona todos los medios para hacer que su casa sea más segura desde puertas acorazadas hasta cerraduras de todo tipo con sistemas arbitrar jetas anti vandalismo y controles de acceso instalación y servicio posventa propios cerrajería con doctor Moreira veintitrés Santiago teléfono veinticuatro horas seiscientos veinte ochenta y ocho cincuenta y nueve veintinueve cerrajería Coixet punto com

Voz 1 26:59 pues tiempo para hablar de ciclismo en la antena de radio Galicia en la antena de la SER porque mañana comienza la décimo séptima edición de la Volta Ciclista Galicia comenzará en tierras ourensana Severin con una contrarreloj por equipos de diez kilómetros será la primera de las cuatro etapas la segunda en San Sensio ciento cuarenta y ocho kilómetros la tercera pero ciento cincuenta en la cuarta y última en Monforte de Lemos con ciento cuarenta y seis kilómetros de recorrido tomarán la salida ciento treinta y tres corredores de diecinueve equipos entre ellos pues uno francés uno ruso y otro de Portugal además de todos los equipos gallegos y el resto de del territorio nacional y entre ellos también pues uno de los equipos de nuestra tierra como es el Club Ciclista padrones A Nova la edición de este año va a rendir homenaje a uno de los grandes de este deporte y de nuestra tierra como es el director deportivo del equipo padrones Suso Blanco Villar olas uso buenas tardes

Voz 2 27:49 hola buenas tardes bueno homenaje pero que

Voz 1 27:54 supongo que para ti es un alegría el reconocimiento algo bueno luego toca montarse en el coche y incurra en la carretera de dirigiendo al equipo

Voz 28 28:01 claro lugar agradecer a esta ocasión procura civilizada policía Si bueno un poco también toda la labor que viene haciendo tanto celebración como plus por el ciclismo y sobre todo por sacar adelante contenido como está ocultara a Galicia que es importante siempre ha sido uno de los puntos con con más prestigio de español sigue sacaron poco también lo que es la la labor que hacen todos los los clubs no como es el nuestro que utilizaron es Cortizo A Nova que llevamos muchísimos años trabajando con la cantera desde los sábados que empieza con muy cortés de que son de donde salen los ciclistas donde hemos ido muchísimo de la tierra que hemos estado pues hay muchos años en profesional no soy para mí pues bueno para mi es una satisfacción orgullosa uno Nos bueno pues poder recibir este homenaje y nada agradecer una vez más como te digo a a la Federación para quedarse en esta en esta ocasión no

Voz 1 28:58 mañana toca subirse al coche y salir a la carretera como va el equipo tienes a todos los chicos listos ha habido algún problema de última hora que pueda ser en modo de baja por alguna lesión algún contratiempo o vais con con la mejor formación posible uso

Voz 28 29:13 bueno pues te puedo decir que hemos tenido desgraciadamente una baja el domingo en una carrera en en Pontevedra uno de los corredores en gallego Anxo Lorenzo y se cayó y bueno tuvo rotura de mandíbula entonces con lo cual no podrá no podrá salir y no tener que estar unos días y entonces pues ha sido una lastima porque como te digo se vaya pasando muy bien los dos corredores importantes de cara esta vez contra el como es la de la deberían que pienso que va a ser en parte decisiva que dan de tapar muy duras pero yo creo que se puede marcar diferencias importantes Si si quieres buena que puede estar respaldado por buenos corredores pues yo creo que puede ser fundamental la buena entonces yo creo que los corredores los demás estaban bien hemos preparado yo creo que bien está lo que hemos hecho el reconocimiento de las etapas de los que que estos están mentalizados creo que hay dos pues corredores que están bien de forma es una idea a poder estar adelante disputando la general sino vamos a esperar que que pasa sólo unos buenos pronósticos pues son los siete Pòrtulas sobre todo la verdad a la del primer día lo que con la excusa son yo pienso crecen decisivas nota

Voz 1 30:23 dice es que en la contrarreloj ya puede marcar unas primeras diferencias que luego podrían ahora apuntabas no o un poquito cómo van a o como son por la orografía del perfil las otras etapas esas diferencias podrían recuperarse especialmente y por algún puerto por alguna trampa que tengáis detectada en en el perfil de recorrido en Quetta Papa en la última un poquito antes a lo mejor en la de Boiro o todo puede quedar parado última de Monforte

Voz 28 30:46 bueno yo creo que la importan la importancia de la crono es fundamental porque tienen una primera parte técnica por así decirlo después tiene es kilómetros de una rotonda a la a la FIA que realmente se puede bueno al final también tiene dos o tres curvas y tan unas su y ahí pues habrá que tener algo bueno arriesgar pero sí paso que puede ser también el motivo de percance Iggy bueno perder todos los casos no no yo creo que desde la contrarreloj a lo que se retrase el fundamental y después como te apuntaba etapa la de Sonseca no tiene que bueno lo hacía lo mismo que si se hubiese baja apoyo y luego se sube la excusa en la parte final lo que pasa que bueno estar veintiséis kilómetros y luego tienes una descenso de hacía llena que es bastante rápido no es peligroso entonces Helena pues una parte más bien plana con lo suyo que pienso que la diferente que se quite entre los mejores arriba en el puerto de cruceros que va a ser muy grande es lo un poco como urbanizar la gente desde ahí hasta hasta meta Si la los corredores que extremadamente encabezan ese puerto sí puede ser decisiva uno para para la victoria pero yo te digo que si tienes diputadas diferencia otra tarea contra un importante es va a ser muy muy difícil a la gente que esté que estás delante no te veo ponerme en la parte final es una pequeña emboscada porque aparte de los puertos suban es y y bueno pues hay un ratillo porque mucha gente no conoce pero no se percató está muy cerca de la meta hay un ataque con fuerza pues se puede arañar algunos segundos no no lo puedo decir el último lo mejor de pero también un terreno bastante complicado porque bueno casi todo tiempo abajo y que con cruces Si bueno pues hay un poco vamos a trescientos kilómetros de meta producirse un pequeño repecho también que estoy es martes si las posibilidades a la a la Monforte de la línea de meta pues es un poco complicada entonces cogió la verdad es que tampoco se puede provocar el de una escapada un ataque que no pero yo te digo que si tienes un buen equipo que te respalde y haces una buena tronó en yo creo que al no haber un final en alto tiene que pueda tener digamos marcaba diferencias diferentes definitivas yo apostaría por hacer una buena crono entonces sí si te colocas seguido lo hace con una buena posición lesiones mucho sí

Voz 1 33:16 ya por último uso respecto al resto de equipos participantes ida algún ciclista en especial que podáis tener más o menos controlado que que pueda venir bien de piernas que pueda ser candidato a la victoria que tenéis por ahí más o menos en principio no antes de que arranque mañana la Volta Galicia ahí que que pueda plantar batalla para pelear por la Vuelta

Voz 28 33:37 bueno pues yo creo que los equipos gallegos y sobre todo ya que es la vuelta de nuestra tierra son los principales favoritos sin descartar tampoco aquí cosas entonces como puede ser que que bueno pues éstas su Toxo lo que para España es un cortador que posiblemente paso profesionales ellos pues estaban los equipos nuestro los rusos como el franceses copia

Voz 22 33:57 fallos de cultural se pueden también

Voz 28 34:00 de hacer una buena vuelta pero yo confío en que los equipos estemos a un buen nivel aquí estoy aquí deseo que pierda no de de no ser por lo menos en un equipo de de de Galicia

Voz 1 34:15 pues esperemos que así sea que sea un equipo gallego que la victoria se quede en nuestra comunidad si puede ser de ciclista padrones Cortizo Nova mejor que mejor Suso fuera buena por ese merecidísimo homenaje y que todo vaya bien en la carretera

Voz 2 34:29 muchísimas gracias a todos

Voz 29 34:40 la electricidad ese gran avance que tan en corto nos adaptado tanto como la longitud del cable de la SEC y ahora hasta los coches necesitan cable bueno no todos

Voz 30 34:53 el Toyota Auris Heidi combaten y el soto recargables con doce coma

Voz 26 34:57 piensas aprovecha las condiciones especiales de financiación le esperamos en Compostela móvil concesionario Toyota para Santiago en Milladoiro abierto sábados por la mañana

Voz 24 35:06 no queremos que esta publicidad quede aparcada en tu mente no por qué

Voz 2 35:10 te interesa aparcamientos Lasalle en Santiago cómo está

Voz 31 35:15 cinco minutos en la plaza de Abastos cómodamente puedo Irak

Voz 1 35:17 tras las protestas de la tierra de copas con

Voz 2 35:20 digo sí que era el coche bien cuidado a sólo cinco minutos de la catedral aparcamiento Lasalle en Santiago Calle Ramón María del Valle Inclán

Voz 1 35:43 hablamos de escuelas como habíamos anunciado esta mañana en el Pazo de Raxoi la consellera de Deportes no a Morales y el presidente de la Federación Gallega de este deporte en nuestra comunidad carros ya presentaron el programa conlleva escuelas en los centros escolares que va por su segunda campaña después del éxito de la primera desde el próximo día veinticuatro de este mes de septiembre y hasta el próximo catorce de diciembre esta campaña pasará por centros educativos como el Quiroga Palacios San Jorge Lamas daba de López Ferreiro a casa no en el centro educativo evite uno el monto dos postes también en Down Compostela también en el centro educativo de rapiña Fabiola esta mañana el presidente de la Federación Gallega Carlos no ya hablaba de la el fin los objetivos que pretende esta segunda edición de esta campaña con esos cuevas en los centros educan tipos de Compostela después del gran éxito que tuvo la primera edición

Voz 33 36:37 el último de la campaña en los colegios más allá de dar a conocer un deporte nuevo porque tenemos la circunstancia especial de posibles sanciones portátiles que son muy atractivos para los críos eh realmente lo que estamos es sembrar un poquito una semilla para que a corto medio plazo coincidiendo en el tiempo

Voz 34 36:54 con con la proyección de la ciudad de la raqueta este deporte tenga ya un trabajo un trabajo dado en en los centros que han de seguir un poco antes

Voz 33 37:02 ya casi surtir de niños e la instalación entonces el Concello de Santiago es el el administración pionera ahí la el abanderado de todo este proyecto eh ha entendido que es

Voz 34 37:15 una una idea buena he dicho dicho incorporando a darlo a conocer en los en los cuales para para que precisamente a la instalación goce de vida propia en el momento de que se ponga a funcionar la respuesta el año pasado fue masiva en los colegios que que tuvieron por primera de llevar a cabo la campaña no

Voz 33 37:33 han pedido repetirla Hay evidentemente no nos cabían todos aquellos que que que la demandada entonces bueno hemos llegado a todos los que hemos podido in seguramente en enero y febrero fuera ya de de comer porque no nos da para todo e iremos a estos colegios que nos pidieron también la presencia de del escocés

Voz 1 37:52 fomentar el escuelas en los centros educativos desde edades tempranas para que algún día los mejores los que vayan destacando puedan desarrollar su carrera deportiva su potencial como jugadores de escuelas en esa futura Ciudad de la raqueta que ya está cada vez un poquito más cerca de hacerse realidad en los aledaños del Estadio de San Lázaro

Voz 34 38:13 la primera pista Borja voraz está ninguna pista satélites que está encaminada a que las escuelas que vayan surgiendo en el concello de A Messi desemboque en también en la CEO de la raqueta en Santiago salida matrices esas eh abrir escuelas en las zonas periféricas de la ciudad ida y recoger a los mejores a quién tenga inquietud y acabe entendiendo la opción de ir más allá en en el centro

Voz 19 38:46 Ventura Cars pone a tu alcance una ocasión irrepetible y exclusiva para sólo treinta unidades de vehículos de gerencias Deimos I kilómetros cero aproveche esta oportunidad y Note de amores porque esta oferta sólo es válida hasta fin de mes de existencias Betty laca concesionario Opel en voy saca Santiago abierto de los sábados por la mañana grupo Pérez rumba