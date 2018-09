SER Deportivos Santiago (20/09/2018)

Voz 1 00:00 sí

Voz 2 00:04 Portillo Santiago

Voz 3 00:17 muy buenas tardes tres y veinte veinte segundos la misma que si hay clavados los los veinte y veinte para ver esta edición de SER deportivos ya la penúltima de la semana pero es que es una semana en la que todo lo que como o no tanto como a los jugadores cuerpo técnico del Monbus Obradoiro dos muchos aficionados pero sí ya tenemos ganas la tenemos ganas de que llegue por fin la Supercopa que cada vez está cogiendo más ambiente más más color y calor en en el Fontes do Sar todo está preparado esta mañana el se realizaban los últimos preparativos en el en el pabellón en el Fontes do Sar para este evento nunca visto en Galicia en Santiago y que va a ser el centro de atención de todo el baloncesto nacional e internacional los dos próximos días con acalde ir a endosar como como punto de

Voz 4 01:00 hoy habrá lleno al Obradoiro entrenado esta mañana

Voz 3 01:03 con esta tarde lo harán los jugadores de Vasconia que repetirán mañana por la mañana luego la dan los del Barça después los del Madrid volverán a pisar pista antes de la semifinal de la de la noche de mañana viernes también los de sus obras y luego Obradoiro en el que se mantiene la duda de cara al partido de mañana sobre todo las principal duda es Maxime de CO vamos a ver si puedo no estar de momento es el que sí le coloca más interrogantes no por por la evolución de su lesión y el que parece que tiene más posibilidades es Nick España ya se conocen los árbitros e los árbitros que van a pitar los partidos de esta Supercopa que son Daniel Hierrezuelo Juan Carlos García González Rafael Serrano Miguel Ángel Pérez Pérez Pérez Pizarro Emilio Pérez Pizarro y Carlos Peruga y otra novedad para la temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve y es que los técnicos los entrenadores van a poder pedir se va a ampliar la opción del instan Ripley ya sabéis esas jugadas en las que hay dudas que consultar van los árbitros cuando pues no quedaba muy claro cuando uno pitaba una cosa yo todo otra el de fondo decía que si falta que sí bueno que si la canasta era dentro de tiempo no bueno pues ahora también los entrenadores podrán utilizar pedir dir el Instant repleto vale así que esta temporada se se amplía de forma relevante también el número de de situaciones revisables no mediante el protocolo de actuación entre las novedades destaca la posibilidad como decimos de que cada entrenador solicite la revisión de una jugada por partido una por partido siempre y cuando ésta se encuentre entre las situaciones con probables no si con su solicitud instan están repletos se modifica la decisión inicial de los colegiados dispondrá de un segundo chales de una segunda oportunidad y si no pues ya lo perderá o sea que si está acertado ayer a ritos Inter replicó que esa canasta ha sido en tiempo se revisa si tiene razón pues tiene una nueva oportunidad pues ya ya lo pierde ahí bueno son muchas de las novedades que vamos a tener de cara esta temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve que va a comenzar con la Supercopa tras estar lista en repleto vamos escuchará Moncho Fernández

Voz 5 03:14 le gusta Le gusta al entrenador santiagués se bálsamo antes el tenis abajo Halcón una cosa similar no el poder revisar una jugada revisable no que yo creo que esto es es importante yo desde mi punto de vista lo veo estupendo y creo que hay que intentar entre todos hacer un poco de pedagogía para que el público también entienda que situación no son revisables cuáles no pero bueno tuvo todo lo que sea limitar y minimizar el error humano yo bienvenido sea

Voz 6 03:43 y lo podrá hacer Monchi restó entrenadores de la ACB en cualquier momento del partido e ir lo dicho si esa solicitud de revisión de la jugada modifica la decisión inicialmente tomada por los árbitros es decir si se demuestra con ese instan replica que que los bocado ex entrenador tendrá la opción de pedir otro instan replica al claro esto es un máximo del dos por partido lo vamos a estar aquí pidiendo revisiones de cada jugada a lo largo de todos los eternos peruano una de las novedades apuntando para la próxima temporada Montse a que tenemos más titulares

la Supercopa claro que sí que casi todo lo va a ocupar tanto hoy como mañana en este SER Deportivos

Voz 8 04:40 en ese evento deportivo que ya está casi casi a punto en el en el Fontes

Voz 3 04:46 dos Sar Moncho Fernández y Kostas Vasileiadis atendían esta mañana a los medios

Voz 8 04:50 había bueno pues sesión

Voz 3 04:53 de entrenamiento y antes su ese ese momento para atender a los medios de comunicación escritos de radio cámara reconocía ambos que pese a las horas de vuelo que llevan en esto del baloncesto lo de mañana es algo especial ha sido reconocida por ejemplo

Voz 5 05:07 Moncho Fernández sí sí sí sin duda pero ya no sólo por las Supercopas de nuevo en el inicio de una temporada más pero bueno es te mentiría si te dijese que que me igual me imagino que Pablo que está cansado de jugar supercopas copas ligas finales y además será eh decíamos ayer no para mí no para mí es la primera vez que por lo tanto los nervios que ya normalmente me acompañan al inicio de cada partido no ese cosquilleo que hablas pues lógicamente un poquito más exacerbado seis sin duda

Voz 4 05:37 los nervios para mí no ir eso de veteranía no me gusta eh ya cambiamos

Voz 9 05:42 eh nada no para mi no tengo

Voz 10 05:46 serbios y me gustan esos partidos los juegas pocas veces en tu carrera es por eso

Voz 4 05:53 hay que disfrutarlo lo máximo hacer lo mejor posible contra el mejor equipo de la Liga de Europa hacer un muy buen partido al final a ver lo que va a basar gracias por darme bueno Canal muchas sí claro claro que ya estamos entrenando mes y medio muy duro aún no estamos al cien por cien pero con muchas ganas de jugar este partido claro hacerlo lo mejor para el equipo es más importante para ganar bueno sí tenemos opciones al final el partido ganar voy a necesitar para no querer claro claro es que para mi ayudar es eso lo queda lo mejor dar lo mejor para para ganar sí bueno pues decía lo decía consta tienen ganas de liarla ahí está no se sonríe ahí en esas

Voz 3 06:41 expuestas el Griego al que alegó está en este tipo de situaciones pues a ver si el sábado y ojalá antes de la final ojalá porque supondrá que mañana logra le gana el Real Madrid pues también puede liarla lo consintió a la palabra en el concurso de triples vamos con todo lo que a última hora las declaraciones al completo realizadas por Moncho Fernández y Kostas Vasileiadis antes del entrenamiento que realizaron en el Fontes do Sar los demás equipos incluido el Real Madrid rival del obra mañana a las nueve y media llegarán a lo largo de la tarde a la ciudad los de Pablo Laso realizaron un último entrenamiento en Madrid esta mañana después el entrenador del equipo madrileño realizó sus primeras declaraciones de cara al duelo de mañana luego lo escuchamos en fútbol el Campos entrena esta tarde en San lazo los signos de Yago Iglesias preparando el duelo del domingo a las eh es en el campo del Payo saco en fútbol sala el Santiago Futsal entrena esta tarde se sube esta medianoche al autobús para el primer largo desplazamiento de la temporada hacia Córdoba no va jugar el sábado a las cinco de la tarde es probable que viajen Lucas Moreira todavía no están recuperados ya les motos ni Jorge Montiel ya les falta puesta a punto luego escucháis también a Santi Valladares que nos atendió esta mañana

Voz 4 07:44 en la cafetería del Auditorio de Galicia así que

Voz 3 07:48 vamos de inmediato con todo vamos a escuchar en con más calma Kostas Vasileiadis a Moncho Fernández a todos los protagonistas ya poquitas horas de que comience la Supercopa

Voz 11 07:58 que en este de verte así

Voz 4 11:49 pues nervios Palomino hizo eso de veteranía no me gusta eh ya

Voz 9 11:53 cambiamos eh nada no no para mí

Voz 4 11:56 sí no tengo nervios

Voz 10 11:59 me gustan esos partidos los juegas pocas veces en tu carrera es por eso

Voz 4 12:05 hay que disfrutarlo lo máximo hacer lo mejor posible contra el mejor equipo de la Liga de Europa en hacer un muy buen partido y bueno al final a ver lo que va a basar

Voz 9 12:18 no claro

Voz 4 12:19 porque bueno Canal muchas sí claro claro que ya estamos entrenando mes y medio muy duro aún no estamos al cien por cien pero con muchas ganas de jugar este partido guiarla claro claro pues eh eh hacerlo lo mejor para el equipo es el más importante para ganar bueno sí tenemos opciones al final el partido ganar bueno voy a necesitar balón quieren claro claro es que para mi ayudar es eso de lo que queda lo lo mejor dar lo mejor para para ganar

Voz 23 13:01 si tienen que pasar muchas cosas para que el abogado íbamos a Madrid que yo creo que una de ellas es es sobre todo el perímetros tiradores que tengáis el día uno

Voz 4 13:09 lo que sí tenemos muchos muchos tiradores que eso sí pero bueno creo que tenemos los interiores tenemos mucho talento y ahí pueden meter de cerca de la canasta ahí todos pueden ayudar su responsabilidad que que el equipo gane espero que mañana vamos a tener cierto de fuera de tres buena defensa eso es lo más importante porque quiere al Madrid sabéis tiene muchísimo talento pueden meter en más de ochenta en cada partido tienen tiradores

Voz 23 13:46 interior es tiene todos tenemos hacer un partido sólido pues eso te acuerdas del primer partido usar

Voz 4 13:52 contra el Madrid Río lo primero de todo

Voz 23 13:55 en el Barça claro sí sí sí yo es que en aquel momento no

Voz 4 14:02 pues bien muchos años eh bueno muchos años hemos hecho un buen partido en buen partido si queremos hacer lo mismo y mejor mucho mejor que que en estos momentos muy lejanos la plantilla pues para mí es un partido como como todos los partidos de Liga Copa a Eurocup Euroliga lo que sea es un partido importante para nosotros en primer partido oficial de nuestro equipo es delante de nuestra afición y queremos dar una imagen que somos un equipo competitivo y queremos competir contra los mejores estar cerca en el marcador y al final si tenemos opciones de ganar vamos a por ellas nunca ganaron un concurso de Trimble se hizo porque no ir al fútbol a ganarla paran para nuestro equipo ciudad Hay

Voz 23 15:09 para nuestros afición

Voz 4 15:12 qué difícil es el día el día mete eso no ya que no tiene defensa correr nada por desistir Isi Disi empieza a meter ya creo yo porque meter mucho pero no sabe si hay Carol Dani en jugadores de cuarenta y ocho por ciento que es es difícil Karol creo ya sabes que él si le pones a hacer carrera asistir os va a meter lo mismo que estático por eso es que ya ya es difícil

Voz 6 15:44 bueno pues Carrol pero hay hay otros muchos no como decía Kostas Vasileiadis pero también como como apuntaba con ganas de liarla en el sentido de la palabra ahí conociendo de Griego pues evidentemente si consigue templar los nervios que me da a mí que lo que va a tener va a ser motivación extra porque no porque no por lo menos llegar al al último carro no plantarse en la final veremos si contra Carlos contra otro Easy veremos de lo que es capaz El Greco porque estará ante su público en su pabellón y seguro que con con ganas de liarla como él ha dicho nunca ha ganado en concurso de triples pues pues porque no habrá ganar alguno antes de que antes que de que cuelgue las zapatillas aunque le quedan todavía dos temporadas en la que todavía no ha comenzado en liga la próxima si todo va como deseamos tres y treinta y seis de inmediato escuchamos a Moncho Fernández

Voz 8 17:56 pues vamos con el

Voz 3 17:58 Lhotse del Obradoiro con Moncho Fernández que también esta mañana tendría a todos los medios que que acudiéramos a la convocatoria once y cuarto en la pista de Sara antes de que comenzara el equipo a entrenar lo primero que les preguntamos

Voz 8 18:10 a escucháis el resto en esa sí Campazzo como les vimos a la radio no todos los micros allí

Voz 3 18:17 a todo hacerle preguntas al entrenador la vista lo primero que le preguntamos es por el estado físico de dos de los jugadores que no han podido jugar los últimos partidos por ejemplo en el caso venir que España jugó el primero de pretemporada en Guadalajara contra el Fuenlabrada se lesionó en ese partido no ha vuelto a jugar lo escucháis ayer cuando se presentaba ese pack de Well con welcome pack para los abonados que él esperaba estar que se había encontrado mucho mejor a lo largo de los entrenamientos de de estos días de esta semana Moncho comienza hablando de cómo ve la posible participación mañana ante el Real Madrid de Nick Espais de Maxime de cebo

Voz 5 18:54 bueno con él somos más optimistas porque ha estado haciendo alguna cosa con equipo veremos o el que tenemos a última prueba así esperemos que que pueda llegar bueno como Laxe somos más escépticos también alguna cosa pero bueno e será seria duda hasta mañana

Voz 23 19:15 bueno es un partido igual que uno de Liga es totalmente distinta

Voz 5 19:18 totalmente distinto ya tiene treinta y cuatro jornadas esto es una

Voz 23 19:22 el significado la ahora de prepararlo

Voz 5 19:25 por supuesto es un partido oficial que vamos a afrontar con el único objetivo posible no hablamos que en pretemporada el objetivo es ver cómo está el equipo probarlo esto aquí no no ha lugar a esto esto es un partido oficiales competición íbamos a hacer todo lo posible que está en nuestras manos para llevarnos la victoria

Voz 23 19:42 el Madrid es quizá el equipo que más apuesta por el talento individual dentro de los sistemas y que el instancia nunca sabes que te vas a encontrar no

Voz 5 19:50 el Madrid tiene muchísimo talento individual sin ningún tipo de dudas pero para ser campeón de Europa el Barça campeón de Liga tienes que ser tácticamente bueno en Madrid tácticamente muy bueno en sus lecturas individuales pero en sus lecturas colectivas e a veces un poco el brillo individual de las grandes estrellas que forma el equipo madrileño nos hace olvidar que colectivamente son un grandísimo equipo no sólo hay que ver por ejemplo la defensa eh del último parte el año pasado para ser campeones de Europa ser campeones de Liga yo creo que tácticamente es un equipo de máximo nivel aunque a veces en los que en la retina pues la calidad individual

Voz 23 20:24 de sus miembros contra lateralmente y

Voz 26 20:31 así que no hay lugar para muchas sorpresas de pizarra

Voz 5 20:35 depende tanto bueno yo creo que al final los que deciden son los jugadores no pero evidentemente cada equipo intentará imponer su estilo a un mes y pico de haber empezado a entrenar juntos con todos estos problemas de lesiones ventanas irá más es difícil ver el tope táctico de de un equipo pero seguro que todos intentaremos hacer lo que está en nuestra mano a estas alturas para llevarnos el partido si no la claves como siempre tienes que estar perfecto no va a poder batir en Madrid tiene que estar perfecto en ambos lados de la pista no no sólo en el aspecto defensivo Hugo ofensivo testar estar bien en los dos y sin duda tener una pizca de suerte cuando habla de la fiesta bueno pues eh lo decía el capitán del equipo toledano el que no se motiva sino tienes en las venas esto es es lo máximo una competición oficial torneo apertura liga en nuestra casas Arbas tardé lleno eh bueno como te dedicas al deporte profesionales para jugar estos partidos sí sí sí sin duda pero ya no sólo por las Supercopas de nuevo el inicio una temporada más pero bueno es te mentiría si te dijese que que me da igual me imagino que Pablo que está cansado de jugar supercopas copas ligas finales y demás pues será eh decíamos ayer no para mí no para mí es la la primera vez y por lo tanto los nervios que ya normalmente me acompañan al inicio de cada partido no es ecos que yo de qué hablas pues lógicamente un poquito más exacerbado se sin duda

Voz 27 22:18 jóvenes que para poder tomar ser nuevo temen que les pueda ofrece buscarle un poco el cómo darle la vuelta positivo para el rendimiento al equipo

Voz 4 22:28 yo creo que es la mejor forma de de

Voz 5 22:32 de digamos de ponerle un pie de foto Welcome to to Daisy vino el mira esto es la Liga ACB y mañana se va a encontrar de bruces espero que no pero sí de frente con con con el nivel que los va en contra encontrar todo el año

Voz 23 22:45 y la de todos los Fernández ha sabido mantenerse etcétera el equipo llega más o menos donde esperábais evolución a estas alturas

Voz 5 22:54 bueno sí es es es difícil no decirlo porque como bien dices ha habido muchos problemas de lesiones eh tú repetidas muchas veces que no hemos entrado nunca juntos todavía todo todo lo que es la la plantilla ha habido una semana muy rara por en medio que son las ventanas donde normalmente es una semana clave en el desarrollo del equipo pero sí creo que llegamos con las armas suficientes para poder afrontar esa competición

Voz 28 23:29 pues no no no he pensado demasiado no porque elabora

Voz 5 23:32 Ginés hay de de estos acontecimientos tanto que ya no te da tiempo pero bueno seguro que lo pensaré más adelante pero mañana cuando vea no Iber el espectáculo que va a ser esto pues diré bueno que qué suerte tengo de poder estar sentado en los banquillos que no yo creo que no son competiciones diferentes

Voz 28 23:59 como como tal Se se afronta no esto es tu gol de no haya otra hay otra posibilidad o ganas o pierdes no la Liga es es diferente son son muchas más jornadas pero sí que bueno yo creo que no servirá para bueno no sólo para poder competir mañana que es lo importante pero sí también para prepararnos de cara al inmediato

Voz 5 24:18 de la Liga

Voz 3 24:21 pues las declaraciones de Moncho Fernández se está mal

Voz 8 24:24 gana el coche del Obradoiro que espera

Voz 3 24:28 a ver cómo está mañana físicamente todavía quedaran eso pues quedaba en talento está Bargnani queda mañana una última toma de contacto con la pista según el plan de trabajo que nos ha enviado el departamento de Comunicación de la ACB hilos que también entrenarán esta mañana antes de subirse al avión viajar a la capital de Galicia ya estarán pues cerquita de aterrizar los chicos de Pablo Laso pues han sido los integrantes del campeón de Europa campeón de la Euroliga y el campeón de la Liga ACB gran favorito para muchos pero deseamos que en estas competiciones cortas se puede dar la sorpresa y ojalá sea el caso de del partido de mañana a las nueve y media en Fontes do Sar ante el Monbus Obradoiro del rival del Monbus Obradoiro esto dijo Pablo Laso esta mañana antes de marcharse de Madrid

Voz 24 25:13 muchísima amenaza unos con muy buenos tiradores que tienen mucha paciencia en ataque están buscando la mejor opción reembolso partió de ahí que los últimos hicimos una de triples y sabemos que mañana para ganar allí jugando practicando partido fuera de casa vamos a tener que atender

Voz 3 25:32 bueno pues que hagan las cosas bien aunque no tan tan bien como las pueda llegar a hacer el Monbus Obradoiro una información de servicio para que mañana no se lleve sorpresa ni como aficionado el parking del Fontes do Sar va a estar al completo reservado

Voz 4 25:51 para

Voz 3 25:51 da la organización del evento vale que que nadie se me ocurre llevarse el coche ni intentar ir allí y lo dejo aparcado no va a estar vallado el acceso al parking de SAR

Voz 6 26:05 con lo cual transporte público o que alguien te acerque hasta allí pero que te dejen allí que es el coche desea porque no se va a poder aparcar en el Fontes do Sar así que ténganlo en cuenta para que mañana me vaya lío o que cuando le mañana usted allí con su vehículo diga que lo quiera nos aquí no va a poder aparcar así que tomen nota eh no se va a poder aparcar en el en el parking del del Fontes do Sar Alex ténganlo en cuenta para llevar sin ningún disgusto y vaya ideando la mejor de las maneras para para poder acercarse asar pues lo he dicho en transporte público o que lleve quién sea o se da un paseíto si el tiempo acompaña Hinault no aparece la lluvia ya para cerrar la información por hoy relativa a la Supercopa y al Obradoiro también desde aquí mandarle un fuerte abrazo al preparador físico a Rubén viera que las últimas horas perdía a su padre y bueno pues es de esos trances duros que que toca muchas veces a quién le toca pues pasar en la vida ha perdido a su padre en viera así que desde aquí nuestro cariño y un abrazo para él y para su familia en esto en estas horas difíciles continuamos de inmediato no dejamos el parqué porque esta tarde entrena Santiago Futsal que después

Voz 11 27:21 el blues de la todos Toño Bermúdez en SER Deportivos Radio Galicia Cadena SER

Voz 3 30:03 pues vamos con esa rueda de prensa que ofrecía esta mañana el míster del Santiago Futsal Santi Valladares Se le preguntamos lo primero como están Lucas Moreira las y viajará asistió en opciones de debutar el sábado en Córdoba a falta del entrenamiento de esta tarde o mañana todavía allí en tierras andaluzas realizará un último entrenamiento esta fue la conversación que tuvimos a modo de previa con Santi Valladares antes de que el equipo se marcha esta noche en autobús a tierras andaluzas esa prevé que ya se ha hecho en anteriores ocasiones en la cafetería Laso del Auditorio de Galicia hasta allí nos fuimos ir con el míster del Santiago Futsal ante Valladares hablamos

Voz 20 30:38 bueno son podía viejas porque hace tiempo que bueno hay que ser un poquito pero que tú es complicada el Gobierno luz bien para que vayan seguro su cabeza funcione bien y si su cuerpo funcione bien

Voz 35 30:53 el que se analizó durante la semana el otro día porque claro de soltar los nervios sin perder experiencia se hizo muy rápido pero tiene su proceso

Voz 20 31:05 no se crearon equipo cuesta mucho trabajo a veces sólo quieren resultados automáticos pero conformar un equipo tiene sus riesgos tiempos y sobre todo cuando es gente tan joven no pero resultó Si bueno sobre el partido dice muchas cosas su equipo aguerrido equipo que cuesta mucho hacerle goles que qué nivel colectivo defensivamente está francamente bien ya lo demostramos en pretemporada después hay unos nervios una plantilla muy joven quieren agradar Le balón parecía que llevaba un canguro dentro eso todo se va mejor lo mejor entrenamiento se con una competición cuando no estoy Usón dando en ese sentido esta semana y matizando situaciones de Home especiales con lo cual cuatro patriótico para cuatro cubano que hemos hecho esto hay que trabajar ya con cierta asiduidad pero

Voz 13 31:54 pero sólo todas las salidas

Voz 35 31:58 no teme que insisto es fácil decirlo no correr riesgos con todas la salida de balón que es como con el otro

Voz 13 32:07 sí bueno pero es que

Voz 20 32:11 te puedo decir muchas cosas pero es que es algo que iba a tener que ahora son el equipo estoy B Byrne comente la competición lo que sí es cierto que hay una cosa que que pudimos comprobar el otro día es un equipo que se hace muy poquitos goles en cada repliegue en el que estamos cuatro dentro del área vuelan para defender eso te va a dar mucho mucho todo lo demás bueno pues joder me jóvenes entonces cuenta que el debut de Alberto división cuando llevamos fotos de los ocho años esos son cosas que tenemos que que valorar en pirata juvenil SEGI juvenil e es todo eso ya es un equipo veterano y muchos fichajes que es conformarnos lleva su tiempo cuando todavía es diputado con más tiempo todavía tiene que soltar esos partidos nervios que bueno es Matteo casa afición lo sabían todo eso inusual lleva tiempo yo a nivel colectivo estoy muy contento porque tengo muchas cosas bien sí es cierto que como un tuvimos ciertos problemas ante un grandísimo equipo no olvidemos que son dos equipos muy veterano con lo mínimo se llevó la victoria es que son los que cada centro Emilio muchos campos posiblemente evitaría también no

Voz 35 33:21 eh lo comentaba te mirando a la cámara para diversificar aflojado acrobacia que sufrieron y mucho para llevarse salir ella con qué o empate lo voy a lupanar injusto pistas sobre todas la segunda parte

Voz 20 33:36 es que la segunda parte vamos a ciudad va a usted no nuestro no perdería pero eso estoy nuestros ocasiones muy claras pero que las que bueno esa definición definiciones falta también que que bueno yo te digo que partió la gente puede pensar que hay que saber dónde estaba y saber quiénes somos y dónde estamos y eso es muy importante acción ese una visión hay que coger el puso la categoría pero pero lo que sí es la gente de los afiliados pudieron ver el otro día que que va a otro equipo que se la la vida en el campo y eso eso es algo muy muy de obedecer llovió algún Twitter donde alguna gente lo dice y realmente eso es importante y a partir de ahí no vamos a creciendo seguro seguro

Voz 35 34:21 la segunda parte el otro día oí conforme se vayan poniendo los negros es una buena base para encima para para ir creciendo cada jornada

Voz 20 34:28 nosotros tenemos que ser un equipo defensivamente muy sólido lo estamos haciendo a nivel ofensivo pues vamos mejorando seguro porque no tenía la gente estaba muy nervioso muy muy retraída tenía la pierna ahí pues muy retraída que esos gente que te con calidad que al final Alba vamos a acabar vamos a acabar haciendo cosas bonitas pero lo lo fui y lo fundamental es que los antes que su equipo que gente que vaya contra nosotros que sepan lo que le espera

Voz 13 34:53 estamos en pretemporada y los toros pero porque el grado el compromiso la sólida defensiva

Voz 20 34:59 innegociable ir pues a nivel lo Jesús que tenemos que mejorar cosas pero los propios entrenamientos ya porque a competiciones a no será mejor lo mejor seguro

Voz 35 35:11 el rival fue encajar una goleada severa no explorados

Voz 20 35:16 la clave está muy herido ya pero es D'Escoto es cuestión de ver Chema el resultado pues iba a ser resultado repaso de gestos su equipo muy sólido juego muy yo jugando tuvimos tenido hace dos temporadas el año pasado quedé noveno se ha reforzado con muchísima experiencia es decir supongo ya compactado sabes muy compacto empezó ganándole a Talavera que tiene un plan de yo recién ascendido pero tiene un plan que yo soy una experiencia también que en cinco y es cosa entonces claro y cajas trasladó cerdos nosotros estrategia hay tres minutos te meten tres goles más entonces a partir de ahí pues pone todo el tinglado montado entonces aparece venció parte el jugador mejor esa doble cara o al hasta entonces ahí yo se la metieron como resultado pues no sé supongo que en casa a desmentir entonces hemos pero en equipo sillares un equipo compacto pues vamos a intentar sacarle beneficio a esa posible grado de necesidad que pueden tener en demostrar que lo del otro día fue lo bueno algún error no entonces vamos a ver un poco lo que nos encontramos

Voz 36 36:28 tenemos un poco avalancha

Voz 3 36:31 bueno pues no sólo por los suelos

Voz 20 36:33 qué va a pasar no sé lo que si nosotros tenemos que sabe lo que vamos a hacer nosotros y nosotros vamos a ser un equipo que defensivamente al equipo contra en los tiene que te tiene que gustar mucho a los ojos mucho ir a partir de ahí pues un poquito que siendo en ataque no y aprovechando las que tengamos tanto como las contras poner podrá que el resultado vaya siempre siempre siendo un resultado corto yo creo que nos va a beneficiar siempre

Voz 35 36:59 algún jugador a destacar en el codo a alguien que ya

Voz 20 37:03 en principio el principio del equipo no su equipo ya que se va juntos mucho tiempo eh que que que que es un tipo de la zona no conocen en principio han reforzado con gente con gente con con lo que hay que gente de su equipo tendré sueño cierto ahora desprecia no eso en su casa C2 vamos a un poco esperamos pero casi prefiero centrarme tampoco va a ser lo que podamos hacernos fotos que del rival no Rivas también estudian lógicamente pero un poco que haber actos nosotros ponemos en el primer viaje para muchos jugadores temas sea una novedad al viajar mil kilómetros y bueno un poquito sus capaces de de afrontar este partido no la semana que viene pues veremos un poco está dónde a todo esto pues nos beneficiamos perjudicó pero yo me lo que voy a ver a nuestra pero vamos a ver un equipo sólido en defensa independiente viajemos mil dos mil ocho dos mil once

Voz 35 38:05 precisamente viaje no es marcharse a esta noche con nosotros para muchos chicos cómo tienen va a ser una experiencia nueva estación de alguna manera pases para coaccionar todavía más

Voz 20 38:15 sí pero cuestiona sí pero va se va se porque en la vida ha vivido seis siete jugadores esta plantilla nunca han viajado mil kilómetros nunca está entre no llega al entrar por la tarde comer en un hotel dormí eso todo es novedad no lo que es novedad pues acabados mientras otea adapta es cuando tú nosotros somos gentes Tamayo o cambias de piso tienes que adaptarte no te cambia día de estudio parece que ya tiene las cosas en tu en tu sitio todo eso es adaptación cuatro de los adaptamos muchísimo mejor esto no pero bueno en ese sentido yo confío que que bien acabamos lo que también no de jabalís me hayamos sin ninguna ningún percance y que al final pues Nos vengamos

Voz 6 39:03 buen resultado pues ojalá último entrenamiento encontraríamos si viajas sin contratiempos que hablábamos porosidad que no lo sabe de qué es hablábamos con Santi Valladares que en alguna ocasión o una ocasión al tocar de el Santiago Futsal atropelló un jabalí como el susto consiguientes pero bueno que que no pase absolutamente nada me hizo pero mira el reloj serranos dice que lo tenemos que dejar por hoy y mañana el último SER Deportivos de la semana ya con la ultimísima hora previa