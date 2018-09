SER Deportivos Santiago (21/09/2018)

Voz 1 00:00 muy buenas tardes han llegado al día el día de la Supercopa así que apunten los seguro que muchas imágenes de todos los que lo vivan hoy a Caldera Bosar van a quedar grabadas por mucho tiempo porque tardará en volver un evento de esta magnitud que comer

Voz 2 00:29 arte a la capital de Galicia también en la capital del basket a partir de las siete arrancará con la primera semifinal entre el Barça las ha el quiero vez Baskonia lo que más centra nuestra atención lógicamente el partido que a las nueve y media medirá la ilusión las ganas de esa cita especial para toda la afición el partido entre el Monbus Obradoiro contra ese gigante de cuarenta millones de euros de presupuesto campeón de la Euroliga campeón de la Liga tantas y tantas cosas que ya han ganado los del Real Madrid

Voz 1 01:03 vamos a ver si una vez más tenemos que tirar aquello de David la edad con la Honda con la piedra pues en toda la frente a Goliat y bueno pues a un partido todo puede pasar quién es el favorito está claro pero que el Obradoiro es capaz pues también está claro que sí hay ojalá se vea un muy buen espectáculo de baloncesto y de todo lo que va a envolver este evento porque SAR sea puesto más guapo que nunca

Voz 2 01:29 yo creo que todos los que esta tarde desde esta tarde estemos allí lo vamos a disfrutar ya paladear como ya hemos hecho desde esta misma mañana lo vamos a ir contando aquí en Radio por ejemplo hoy ese informativo regional de Hora veinticinco Deportes Alicia lo vamos a hacer desde allí para vivir ya

Voz 1 01:45 todo el ambiente estará acabando sino habrá acabado el primer partido los contaremos todo lo que sea la última hora previa a la otra semifinal

Voz 0509 02:00 no hoy no ponemos la sintonía de deportes habitual la vamos a cambiar por un día porque la ocasión lo merece pues hoy lo de titulares también Montse vale

Voz 3 02:21 así que con estos tambores quedan sonido a épica ojalá que podamos vivir

Voz 0509 02:28 Paz es ambientes atmósfera tan especial hoy en los dos primeros partidos de la Supercopa que por cierto dando información de servicio ya conocemos los árbitros para el partido del Barça pitará Daniel Hierrezuelo Emilio Pérez Pizarro y Carlos Peruga estará como reserva Rafael Serrano

Voz 1 02:46 para el de obra los encargados de pitar San

Voz 0509 02:48 Juan Carlos García González Miguel Ángel Pérez

Voz 4 02:51 Pérez Rafael Serrano como

Voz 0509 02:53 preserva se quedara Carlos Peruga

Voz 4 02:56 también ojo al tema de los vehículos particulares que nadie vaya con su coche hasta que no se podrá aparcar se han habilitado servicios de

Voz 0509 03:07 transporte público especiales tanto para hoy viernes como para mañana los vamos a resumir rapidito la nota que ha hecho pública el el Concello para hoy servicios lanzadera desde el carril bus de la jugador desde donde se cogía el autobús para ir hasta bosón de camino por ejemplo a a los conciertos el pasado verano pues hay en ese carril bus habrá servicio lanzadera a partir de las seis de la tarde y hasta las siete de servicio de lanzadera ya

Voz 4 03:33 a partir de la

Voz 0509 03:35 entre las ocho y las diez entre las ocho y las diez habrá servicio de ida y vuelta al Multiusos Fontes do Sar y también desde las once una vez finalizado el último partido entre el Real Madrid habrá servicio desde el multiusos para regresar al centro de Santiago también se podrán coger autobuses de la línea C once el circular de Fontilles que también que cederá

Voz 4 03:55 al Fontes do Sar también desde General Pardiñas aquí

Voz 0509 03:59 también a otras líneas que pasarán por el Multiusos serán la nueve la hace cinco seis estás con una frecuencia de una hora eh se acercará al enlace con también se pueden os podéis informar con el enlace

Voz 4 04:11 de de de las líneas de autobuses que hay pues tanto en el Departament en la web del Concello de Santiago como también en la de la línea de

Voz 0509 04:20 transporte público de de Santiago de Compostela para mañana también habrá servicio de lanzadera

Voz 4 04:24 desde el mismo sitio desde el carril bus

Voz 0509 04:27 correo hasta el Multiusos a partir de las cinco de la tarde y hasta las siete y cuarto de el regreso desde las ocho y media hasta la finalización de el partido así que ya sabéis transporte público porque no se podrá acceder al pasar por allí con el coche dejar a alguien eh si es que lo os vais a quedar o ir a aparcar el coche

Voz 1 04:45 donde podáis pero el parking del

Voz 0509 04:47 eh Fontes do Sar no estará abierto al público está restringido para la organización eh para todo el dispositivo de la de la organización y por lo tanto allí no se podrá aparcar sólo podrán acceder los vehículos autorizados esta mañana los equipos realizaron sus últimas sesiones de entrenamiento previas a los partidos de esta tarde pero antes vamos con los primeros consejos publicitarios después con todos los protagonistas que ya se han pasado por los micrófonos de Radio Galicia por los micrófonos de la SER

Voz 10 06:38 es lo que escuchas cuando vas en bicicleta

Voz 10 06:43 Díez Solís lo que escuchas cuando vas en un híbrido de Toyota

Voz 11 06:48 Toyota Yaris cómodo eléctrico cien por cien silencioso desde nueve mil ochocientos euros conduce como piensas ley esperamos en Compostela móvil

Voz 12 06:57 yo Toyota para Santiago en Milladoiro abierto sábados por la mañana

Voz 3 07:03 pues mira damos un poquito en esa información de servicio en cuanto a los servicios de autobuses porque acababa de anunciar a través de Twitter que va a la empresa de transporte público de Santiago tiene en marcha el servicio de lanzadera de lanzadera gratuito

Voz 0509 07:20 desde el Estadio de San Lázaro es decir si queréis aparcar nuestros coches cerca de que queda relativamente cerca de usar los podéis aparca en en el Estadio de San Lázaro ir desde allí habrá servicio de autobuses gratuitos hasta el Fontes do Sar Éstas son las salidas eh desde la puerta del Estadio de San Lázaro desde preferencia verdad desde desde San Lázaro do digamos que la grada la zona que queda hacia el hotel Puerta del Camino en la grada de Preferencia de San Lázaro

Voz 4 07:46 se servirán eh lanzaderas a las seis seis y media siete siete y media ocho y ocho y media ir regresarán desde allí los autobuses desde el pabellón

Voz 0509 07:55 pesar hasta San Lázaro para recoger los vehículos que allí quedan estacionados a partir de las once de la noche servicio de autobuses lanzadera gratuitos desde el estadio de San Lázaro ya vais allí el coche aparcado Bush gratis los lleva hasta con esa frecuencia desde las seis de la tarde y después cada medio hora

Voz 4 08:13 seis y media de ocho y ocho y media y regreso a partir de las once desde él

Voz 0509 08:17 ponte Tosar hasta el Estadio de San Lázaro vale así con una opción más para que ya habéis el coche hasta hasta allí estas salga Toro y luego ya en Bush gratis desde allí gratis desde San Lázaro hasta el Fontes do Sar con esa apropiado

Voz 4 08:29 Arabia cosa acabamos de de de relata

Voz 0509 08:33 lo ha dicho vamos con los protagonistas porque esta mañana se pasaron los equipos participantes para realizar esa última toma de contacto activación hacer algo para no estar todo el día en el hotel sin hacer nada bueno pues temen para para lógicamente incluso saludarse encontrar unos con otros por ejemplo pues hay nos cruzamos esta mañana comparten puesto gol que salía de

Voz 4 08:50 de de entrenar con con el Barça que se saludaba que también estaba allí en en el hall del pabellón

Voz 0509 08:56 con Kostas Vasileiadis y luego ya en la zona mixta habilitada pues varios porta con estas como los que se pasaron en el tiempo de Hoy por Hoy Santiago directo antes de la una de la tarde Pepe Pozas se esta mañana en zona mixta ya en directo bebe Pozas que recordaba que ella vivió un evento como la Copa del Rey en A Coruña no es evento que también disputó participó como organizador como anfitrión aunque no en Santiago sino en Coruña por el tema del aforo del pabellón

Voz 1 09:20 pero que este evento esta Supercopa al ser aquí en casi Tanaka Leirado SAR pues es más especial

Voz 13 09:26 hombre una copa de de Coruña también fue importante pero sí es verdad que jugar en share en tu pabellón tu casa con tus amigos tu familia de tus conocidos más importante suero

Voz 14 09:37 cómo está el patio yo me decía la verdad es que está el pabellón tan chulo el ambiente va a ser espectacular está todo vendido es de esos días especiales en la carrera de cualquier jugador y luego ya si es gana al Madrid ni te cuento

Voz 13 09:47 si un día especial nos va a quedar en la memoria toda la vida seguramente porque van a ser de los partidos que te encantaría jugar en cuando cuando empiezas a esto entonces bueno de verdad está todo muy bonito pero es una ayuda después que entre en el balón a que entre balón poder doce tenemos que bueno un poquito de nuestra parte para ver si redondean El día

Voz 14 10:05 sí lo bonito ayudar a meterle mano al Madrid el campeón de Europa campeón de Liga sería perfecto no estaríamos aquí gastando más dinero para dejarlo bonito los vídeos de pronto se pueden entregar hasta en Madrid a pesar de que se rodó en Txiki va han fichado a preferir si tal pero bueno es que mantienen la base de lo que son del campeón de Europa y de la Liga

Voz 13 10:22 si al final es es bueno lo me decían un poco que siendo pretemporada podías pillarlo un poco desprevenido eso poco preparado pero aún así mantienen la base como te dices que tienen más de la mitad de los jugadores del año pasado y sean reforzado con estrellas pues que que te voy a decir lo importante es darlo todo conceder los los menos errores posibles a partir de ahí a final de partido llegamos a una acción intentar que esta atmósfera que se vive tan tan bonita no ayuda poco para para intentar ganar

Voz 14 10:53 se acordaba antes Lasso de la fiesta orgía de triples del año pasado lo tiene que estuvieron aquí decía yo lo firmo yo lo firmo porque claro que ganaron no es claro tú firmas pero claro dándole la vuelta no que sea un partido espectacular para el público que flipa con treinta cuando dos triples pero claro que caiga la moneda esta vez de

Voz 13 11:09 de vuestro lado hombre yo preferiría que el partido se vaya menos punto porque quiere decir que a lo mejor tengo más posibilidades

Voz 14 11:14 te quiero en ciento dos aquel día claro entonces bueno vamos

Voz 13 11:17 intentar que que que partido vallado al lado donde queremos aunque sé que decidir ya cómo cómo se tiene que ganar siempre que sea ganando a triples en los cuales no

Voz 1 11:27 pues claro que sí sí el intercambio de triples como aquel día pues vale también eh sería la fiesta redonda partido espectacular muchas canastas muchos triples en la victoria en casita escuchábamos ahora al otro director de juego del Monbus Obradoiro Albert Sabat que reconocía que para él una competición de este nivel es la primera vez pues muy bien muy bien

Voz 15 11:46 ha dado pues poder jugar esa tarde

Voz 14 11:48 bueno un evento de estos me confesaba antes no que bueno tú un veterano que nunca ha tenido un y Company superado por una cosa es nueva para ti

Voz 15 11:56 sí sí tengo treinta y tres años y es pues el evento más importante que voy a disputar en mi carrera o sea que que muy contento por poder afrontarla

Voz 14 12:04 la veteranía uno todavía nota esas posibles en el poco o más cuando se vaya acercando la del partido

Voz 15 12:10 a más cuando se vaya acercando pero sí que es verdad que llegase al pero yo ni aves pues el ambiente un poco diferente que hoy es un día más más especial que normalmente

Voz 14 12:18 decías antes el pabellón que chulo está eh

Voz 15 12:20 sí sí bueno ya lo verán no no voy a hacer spoiler pero ya verán que el pabellón está hecho Li Simo el ambiente seguro que será fenomenal

Voz 14 12:28 esta noche seguro que acabaron anoche preciosa para liarla contra el gran favorito

Voz 16 12:31 esto

Voz 15 12:32 ojalá ojalá sabemos que no será fácil bueno partido de máxima dificultad pero bueno como te digo con ilusión con trabajo a jugamos en casa con nuestra afición y porque no no a un partido puede pasar cualquier cosa

Voz 14 12:48 hay que tener el día perfecto y el Madrid no esté al cien por cien por cien por cien

Voz 15 12:53 sí hay que estar muy bien en defensa no dejarles jugar luego pues en ataque tener tener un día acertado y bueno Si si eso ocurre pues por qué no poder luchar hasta el último minuto oí que se decante a nuestro favor

Voz 14 13:05 llegar con opciones al último cuarto a los últimos cinco minutos aún mejor lo firmamos todos ahora y luego a ver a ver qué se puede que se puede liar ahí al final de

Voz 15 13:14 sí sí sí a ojalá sea así no ha estaremos que así sea luchar hasta el final porque no pues conseguir la victoria sería un bonito agregó

Voz 1 13:23 lo para para todos pues claro que sí vamos a ver si llega ese regalo no ese regalo para todos los que esta noche se den cita de lanzar algún aficionado de el del Madrid habrá del Barça Baskonia pero bueno hablamos de la mayoría que suponemos todos eh que queremos deseamos que serán seguidores gallegos sí son seguidores del Monbus Obradoiro escuchar a Moncho Fernández el técnico del Real Madrid pero al técnico del Monbus Obradoiro hablando sobre el Real Madrid escuchamos a

Voz 17 13:52 el Madrid tiene muchísimo talento individual sin ningún tipo de dudas pero para ser campeón de Europa el Barça campeón de Liga tienes que ser tácticamente bueno el Madrid tácticamente muy bueno en sus lecturas individuales penosos lecturas colectivas a veces es un poco el brillo individual de las grandes estrellas que forma el equipo madrileño nos hace olvidar que colectivamente son un grandísimo equipo no sólo hay que ver por ejemplo la defensa del último parte el año pasado para ser campeones de Europa ser campeones de Liga yo creo que tácticamente es un equipo de máximo nivel aunque a veces se nos quedan en la retina pues la casa

Voz 18 14:25 individual de sus miembros contra las igualmente

Voz 19 14:29 como primer partido oficial de la temporada en la Liga mejorar un poquito de hacer pero no hay lugar para mucha sorpresa de pizarra mientras sorpresa táctica antes conocéis tanto

Voz 17 14:40 bueno yo creo que al final los que deciden son los jugadores no pero evidentemente cada equipo intentará imponer su estilo a un mes y pico de haber empezado a entrenar juntos con todos estos problemas de lesiones ventanas irá más es difícil ver el tope táctico de un equipo pero seguro que todos intentaremos hacer lo que está en nuestra mano a estas alturas para llevarnos el partido

Voz 19 15:02 como siempre defender bien y tener al día

Voz 17 15:06 la clave es como siempre tienes que estar perfecto no va a poder batir en Madrid tiene que estar perfecto en ambos lados de la pista no no sólo en el aspecto defensivo UA ofensivo tener que estar bien en los dos y sin duda tiene una pizca de suerte cuando habla de la fiesta bueno pues eh lo decía el capitán del equipo el otro día que no sea motivo sino tienes en las venas esto es es los máximos una competición oficial torneo apertura liga en nuestra casas Arbas lleno eh bueno como te dedicas al deporte profesionales para jugar estos partidos

Voz 1 15:45 pues claro que si bien son los que son y hay que disfrutarlos y lógicamente intentar ganarlos escuchamos a Felipe Reyes el capitán podríamos decir incombustible del Real Madrid que cada temporada que pasa sigue ganándose por ejemplo la renovación que no hace tanto se ha ganado en el club blanco y que habla sin del duelo de esta noche ante la obra México

Voz 0621 16:05 yo no me dicho de viene con muchas ganas de hacerlo bien ante su afición además tiene un equipo muy completo con muy buenos tiradores que pueden dias después era es muy buenos para para que no me sorprendan porque creo que postrado bien y tiene un buen equipo pues a pesar de la bajada de luz a un nivel muy alto y luego también a pesar de esas de bajas que hemos tenido estos días por culpa de la que nosotros somos un equipo que pues aquí preparados sabiendo lo que nos jugábamos sabes con ganas de hacerlo bien y se ve a un Real Madrid que lucha por todo y que que siempre está ahí luchando por todos los títulos infinito

Voz 20 17:00 qué te dice que este torneo general que que te hice

Voz 0621 17:04 bueno que es un título y que es muy importante para nosotros somos el Real Madrid todos los campeonatos que jugamos queremos luchar lo Si intentar levantar el título en ese es el objetivo venimos aquí con esa intención es verdad que a todos los equipos no tía un poco pronto porque es temporada vamos poco tiempo entrenando pero en ese sentido estamos todos los equipos a la Pari y bueno pues al final del equipo que que salir acoplado mejor y que lleva a lo mejor este este mes menos de un mes que lleva de eh reparando la Supercopa al que

Voz 20 17:46 no suele supongo que el que gana pues lo valora evidente agradecer la sonada estamos en pretemporada y esto es aún favorito

Voz 0621 17:55 bueno a ver siempre he dicho que bueno lo dicho que no que ese estamos en pretemporada todos los equipos pues llevaban poco tiempo juntos es verdad que que nosotros mantenemos muchos jugadores de del año pasado y eso pues ayuda pero yo digo que aquí no hay favoritos que tienes cuatro equipos partimos de igualdad de condiciones Si bueno pues que no no me da ningún equipo de que digo ahora mismo que está superaría el resto porque porque es que no no

Voz 18 18:25 muy pocos días celebrando así que tampoco se pierda

Voz 1 18:30 las palabras del capitán del Real Madrid y más de zona mixta esta mañana antes de que comenzaran a a entrenar hablaban también jugadores del Real Madrid no en en el Fontes do Sar una escuchamos a a fábrica ser cómo se daban esta primera cita oficial de la temporada y qué importancia le conceden a un título me preguntaban al al jugador francés del Real Madrid Un título que hace tres temporadas que no ganan juego con mucha ilusión de de

Voz 21 18:56 empieza ya lo bueno no la para intentar ganar el título E T dos plácidos pues muy importantes desde el principio sería señale consiguiera ese título ya empezando la temporada que ya lo hemos no lo hemos conseguido en los últimos tres veces así que tenemos muchas muchas ganas de enseñas que que este año con el Real Madrid aspirado muchas cosas

Voz 19 19:22 eso el título menor para gozó acostumbrados a pelear

Voz 21 19:25 la Liga la Copa de Europa la cota entre la Supercopa título menor no no no no lo es no pero vamos allí a que cada año teníamos au gente que no estaba desde el principio de la campora DAI que te cuesta un poco pero este año hemos empezado todo juntos frente a aquellas paradas ventanas pero al final han competido ha al máximo nivel ahí ha envuelto cuando con mucho ritmo y con nueve partidos de esta competición no entonces es la gente está está lista para para ya pesa sobre qué has acertado

Voz 19 20:01 lo respecto al Obradoiro Pablo

Voz 21 20:04 bueno es un es un equipo muy peligroso desde el año de tres puntos hemos visto que bueno como como siempre juega en jugadas muy largas pero al final consiguen encontrar el tiro ir a jugar a que que que quieren bueno yo creo que el excepto de esto es puntos de ellos es muy importante fundamental para ellos sí cuando nosotros te lo hemos trabajado para para no dejar tonto tantos tiros pymes bueno para llegar a Lucas es algo que ya sabíamos hace tiempo en el equipo tuvimos se dice jugadores de altísimo nivel no creo que haya alguien que que podía haga emplazaba Lukasz pero como equipo lo hemos demostrado el año pasado que que se puede llamar habías pasado hemos tenido muchas lesiones hasta Luca de estar de bajaba con partidos muy importantes y hemos podido ganar esos partidos así que yo creo que él no se animara de Estados Unidos pero bueno este equipo puede ganar a cualquiera porque no no necesitamos nada para para motivando yo creo que sólo el ex Facto de Google una competición Ny puede algún trofeo más ya es suficiente no para para juzgado para motivarse y sobre todo pues como le he dicho a principio de temporada que les enseñaba un poco que que estas aquí otra través para para saber cosas grandes

Voz 1 21:31 pues eso es lo que va a intentar el Madrid esta temporada empezando por por esta competición de la super copa escucharnos ahora a una vez ya aquí en Santiago ah ya lo escuchábamos ayer también un poquito lo que decía después del último entrenamiento de Madrid pero esta mañana ya en Santiago Pablo Laso el entrenador del Real Madrid habló del ambiente y de cómo ve al equipo una vez llegados ya la capital de Galicia como ve también al rival de Al Monbus Obradoiro de su buen colega Moncho Fernández Pablo Laso entrenador del Real Madrid

Voz 16 22:00 para nosotros el partido de hoy pensándolo un poco es un partido fuera de casa jugamos contra el anfitrión juega en casa seguro con un gran ambiente eh bueno las situaciones normales ayer hemos entrenado el viaje estar preparados para para lo que sabemos va a ser un partido difícil en una cancha complicada contra un equipo que tiene muchas armas que además cada año se reinventa que Moncho hecho un trabajo táctico en el tiempo cambiando jugadores entrando una filosofía de juego que tienen muy sólida Hay bueno por nuestra parte pues pues obviamente expectantes sabemos que es el primer título en juego pero bueno

Voz 22 22:38 ya está no tienen capacidad de que os podéis sorprender Monchi tú los dos entrenadores más longevos de la ACB os conocéis tanto que es difícil pero yo creo que al final cada partido baloncesto tiene alguna sorpresa eso seguro

Voz 16 22:48 pero bueno si es verdad que Moncho y yo nos hemos enfrentado ya muchas veces y llevamos tiempo en el mismo en el mismo club pero obviamente hay jugadores diferentes en cada equipo oí

Voz 15 23:00 siempre habrá algún cambio respecto al último partido

Voz 16 23:03 luego seguro que para vosotros el último partido de aquí de Fontes do Sar fue un partido precioso la gente se lo pasaría maravilla es seguro que Moncho yo no nos gustó tanto no porque bueno pues hubo muchos puntos pensaríamos que la defensa no fue la mejor posible pero creo que fue un gran espectáculo que ahora mismo te firmaría que fueran gran espectáculo que gana vuelva a ganar el Real Madrid

Voz 23 23:21 Nos da noche Pablo afronta su octava temporada como entrenador del Madrid han cambiado cosas como por ejemplo la guarda se imaginabas una etapa tan larga los medidas a veces es una parte

Voz 16 23:33 ver bueno no lo pienso mucho sinceramente no soy una persona de pensar ni hacia atrás ni mucho hacia adelante intentó vivir el día a día el si es verdad que cuando lo ves en el en el tiempo dices bueno llevo ya este va a ser mi octavo año eh a muchos jugadores que siguen otros nuevos otros que han cambiado otros jugadores muy importantes para nosotros que han ido saliendo pero siempre hemos intentado mantener una línea de trabajo y en ese sentido pues muy orgulloso de de seguir están en un gran club y de seguir eh perteneciendo a una entidad que yo creo que que en los últimos años el baloncesto es muy muy reconocible muy muy reconocido no solamente dentro sino también fuera de lo que es el Real Madrid

Voz 1 24:16 buenas palabras del entrenador más longevo en la ACB junto con Moncho Fernández y por último que no me quiero olvidar lo que sí que va a ser otra de las protagonistas mañana en el concurso de triples la jugadora del Baksi Ferrol Patrick Cabrera que también estará en ese concurso mañana repetirá la jugadora canaria del equipo gallego Patrick recordemos que que desde Las Palmas pero sí Ferrol dijo a los compañeros de la novedad sobre su segunda experiencia

Voz 24 24:41 Ike va sin complejos claro que sí yo creo que que ya demostré que que las mujeres valemos lo mismo que los hombres tirando de tregua hay que tiramos igual que ellos iguana este año no tengo que demostrar nada creo que ya lo hizo el año pasado achique sólo me toca disfrutar Carroll vuelve Corbacho que encima juegan Santiago es que yo creo que que todos que Uribe haberme favoritos Carroll pero pero bueno todos son muy bueno iba a ser muy difícil

Voz 1 25:09 buenas palabras de Patrick Cabrera que también estará mañana recordemos el concurso de triples seis y media en el Fontes do Sar antes de la final en la que ojalá claro que sí también el Monbus Obradoiro pero hay más durante el fin de semana lo que nos falta de SER Deportivos de hoy os lo que contar

Voz 0509 25:28 en Canal Sur

Voz 3 27:22 vamos con el fútbol sala porque viajó durante toda la pasada noche rumbo a Córdoba la expedición del Santiago Futsal tras el entrenamiento último Bader aquí en la capital de Galicia incluido entre la lista de convocados Lucas Moreira que podría debutar mañana en el partido que va a jugar el equipo santiagués en el Palacio Vistalegre de la ciudad andaluza

Voz 1 27:39 para recordamos lo que nos dijo Santi Valladares en la previa sobre su equipo sobre el rival para esta segunda jornada de Liga en la segunda del fútbol sala nacional

Voz 30 27:49 crear un equipo cuesta mucho trabajo a veces sólo quieren resultados automáticos pero su equipo aguerrido un equipo que le cuesta mucho hacerle goles que que a nivel colectivo de físicamente está francamente bien ya lo demostramos en pretemporada después hay los nervios una plantilla muy joven quieren agradar eh parecía que llevaba un canguro dentro eso todo se va mejorando entrenamiento se con la competición cuando duda que Usón dando en ese sentido de esta semana y matizando situaciones dijo mi especiales como cuando patriótico para cuatro cubano tuvimos que trabajar ya con cierta asiduidad pero sobre todo la salida de balón no te puedo decir muchas cosas pero es que es algo que iba a tener que eh eso el equipo de cristianos comente la competición lo que existe entonces hay una cosa que que Pitis como el otro día es un equipo que hace muy poquitos goles en cada repliegue en cada que están los cuatro jugadores dentro del área vuelan para defender y eso te va a dar mucho mucho problema bueno pues jugadores muy jóvenes entonces cuenta que el debut Alberto división cuando llegó a los ocho años esos cosas que tenemos que que valorar en pirata juvenil se has juvenil e está todo eso ya es un equipo veterano y muchos fichajes que conformarnos lleva su tiempo cuando todo el ya ex diputado Home con unos tubos llevamos tiempo todavía tienen que soltar esos corrillos nervios surge aquí bueno es partido casa afición lo sabían todo eso es inusual lleva tiempo pero yo a nivel colectivo estoy muy contento porque tengo muchas cosas bien es cierto en Common tuvimos ciertos problemas ante un grandísimo equipo no olvidemos que bisontes su equipo muy veterano e icono mínimos se llevó la victoria es que a nuevo para nosotros que cada centro domingo muchos campos posiblemente Vitoria todavía no vamos a acabar vamos a acabar haciendo cosas bonitas pero lo lo lo fundamental es antes que su equipo que gente que vaya contra nosotros que sepan lo que le espera eso lo demostramos en pretemporada y lo peor es claro el compromiso la sobriedad defensiva eres indebidos

Voz 1 29:48 pues suerte para la expedición del Santiago Futsal mañana en esa cita a las cinco en tierras de Córdoba de inmediato nos vamos hasta no ya porque queremos hablar también porque debutan en casa mañana con un jugador de no haya Portos apostólica con Dani Colorado que ya no se espera

Voz 31 30:02 cada veintiocho de la mañana y cabal entre exclusivos Mariluz que ofrecen el avance de Hoy por Hoy Santiago ópticos

Voz 1284 32:12 pues seguimos ya adelantando no sólo que nos puede deparar y ojalá sea bueno la segunda jornada de Liga en la II División que para nuestros equipos como ya nos hemos apuntado para el Santiago Futsal depara visitas salida en la tarde del sábado a la pista del Córdoba para para no llega Ortuzar apostólico el estreno esta temporada en casa en competición liguera lo tienen que hacer ante el Talavera no los gallegos no han comenzado precisamente con buen resultado pero esto no ha hecho sino comenzar también hay que coger el aire a la categoría a la temporada y tratar de buscar claro que si ese primer buen resultado que sirva para para relanzar un poquito el arranque liguero saludamos a estas horas aquí en Ser Deportivos de radio Galicia a Dani Colorado el jugador del no ya Portos a pisó Ali hola Dani qué tal buenas tardes

Voz 39 32:54 hola buenas tardes tan bueno supongo que después de

Voz 1284 32:57 en de la derrota el otro día en Zaragoza contra el Colo Colo con ganas no más que nunca si cabe porque pues el primer partido en casa en Liga

Voz 4 33:04 ante un rival que también viene

Voz 1284 33:07 pues mira de meterle un once a dos a Córdoba y bueno vamos a ver qué qué rival los os encontráis el sábado pero evidentemente vosotros lo que queréis es sumar la primera victoria más antigua extra gente

Voz 39 33:17 sí la verdad es que esperamos el partido él solo con muchas ganas después haber perdí

Voz 40 33:21 ha ido en Zaragoza ante el Colo Colo en cinco uno m resultó un poco sea también engañoso que merecimos más pero bueno la verdad es que tenemos muchas ganas de que llegue el sábado y pobre

Voz 39 33:33 poder demostrar que el resultado de ese fondo años soy que vamos a estar ahí que vamos a competir

Voz 1284 33:38 en qué dirías que que puede resultar como bien dices tú no claro uno ve un cinco uno puede pensar bueno pues primer repasa toda la temporada pero porque es engañoso para ti Dani después del partido de del otro día en Zaragoza

Voz 39 33:49 bueno para mí tuvimos bastantes ocasiones es verdad que al final no conseguimos meterlas pero yo yo al final llegaron menos pero fueron más eficaces de cara a gol entonces al final es lo que no que no he visto yo creo los contuvo la falta de algo muy pequeños detalles en esta categoría de segunda pueden pues te penalizan el próximo sábado demuestra

Voz 1284 34:09 la pista un Talavera que también han crecido no creo no digo yo que venga confiado porque supongo que para ellos también el entrenador les les rebajara un poquito a la euforia que una que se pueda disparar no después de un once a dos que lo hicieron a Córdoba pero eso sí vosotros orejas tiesas para para que no haya sorpresas por lo menos estar en partido y tener opciones de de plantarle cara a un buen rival

Voz 39 34:28 sí la verdad que yo creo que yo me tratan como al final pues con vez pues con los ánimos por arriba puede haber ganado once dos pero bueno nosotros aquí les esperamos con con muchas ganas vamos a competir allí un partido de tú has ido

Voz 1284 34:42 para un jugador bueno ya es con experiencia no cómo cómo es tu caso qué crees que les falta todavía al equipo al no ya por tus apostó Eli para para ir poco a poco redondeando no lo que quiere el míster quiere Julio ahogan

Voz 39 34:54 bueno al final hay que tener en cuenta es que somos muchos nuevos día final tenemos que todos que que coaccionar con y conectar todo junto que lo que poquito a poco van saliendo las cosas y con entrenamiento y con trabajo yo creo que llegarán los resultados

Voz 1284 35:10 una de las claves en cualquier categoría no pero también en la en la segunda división porque fuera de casa sea contra quien sea cuesta muchísimo sacar puntos es precisamente hacer bueno ese valor ese factor cuando uno juega como local no yo viví varios partidos al año pasado en la cancha en la pista en el pabellón de del no haya aportes apostólico tiene que ser un factor que os ayude y mucho

Voz 1 35:30 en partidos que muchos van a ser difíciles por no decir

Voz 1284 35:33 sí la verdad que sí

Voz 39 35:35 Soriano está muy igualada y tenemos tenemos casé bastante fuerte en casa y que dijo aquí en casa al menos puntuar de tres entre siempre eso también necesitamos el apoyo de la gente y que junto ya pabellón dicen que

Voz 1284 35:48 con todos con vosotros ya os ha desvelado desgranado un poquito ni el análisis de Scout y demás el míster Julio con que hay que tener especial cuidado del del Talavera

Voz 39 35:58 sí bueno ya hemos visto un par de cositas a abeja es un equipo bastante completo y bastante peligro así que creo que va a ser un partido complicado pero que competiremos en que intentaremos sacar adelante

Voz 4 36:10 en que son especiales

Voz 1284 36:12 de peligrosos daños hay que tener cuidado con esto con lo otro especialmente ojo con que con balón parado este jugador que no sé que recibe de espaldas se gira busca el tiro

Voz 41 36:21 yo creo que tiene un par de jugadores que quizá pueda me encanta

Voz 39 36:24 a diferencia como es el caso de calle que vine de Valdepeñas y médicas y ha hecho un buen papel muy injusto cáncer es un jugador bastante veterano pero que quedó que era un Truth de la pista bastante bueno entonces yo creo que eso los dos equipos punto que sugieren más joven pero con bastantes ensayar en Segunda B y sobre todo en su mundo

Voz 1284 36:47 pues Dani Colorado jugador de no ya por tus apostó suerte para el partido del sábado a ver si llega esa primera victoria gracias por estar con nosotros aquí en Ser Deportivos de red de Galicia un abrazo

Voz 39 36:56 gracias a vosotros un abrazo

Voz 1 37:43 radio Galicia Cadena Ser la banda sonora de deporte vengo a las seis en el campo de Porto Santa payos sacó Compostela los de la Iglesia en arrestar los entrenamientos de esta tarde y el de mañana veremos si se recupera para esta quinta jornada Alex Ares que se pasó a los últimos partidos ausente por molestias musculares el que estuvo también en SER Deportivos fue el portero del campo Lorenzo Ribeiro de momento el titular en Liga cuajó una gran actuación el pasado domingo ante el Silva esto Nos dijo sobre el payo saco y el gran arranque de temporada del compost de líder de la tercera gallega

Voz 41 38:13 sí claro que sí éste se estos rivales pues claro cuando tienes a lo mejor menos menos información no porque una necesitan era pues bueno desconoce son poco a la plantilla el modo de juego pero bueno tras la mi estaríamos esta semana con que bueno claro que que te piten aparte el el campo artificial y todo oí igual lo que se vio hasta ahora de Liga a Londres es un rival muy muy difícil que va a estar arriba comente tuvo un arranque un poco más complicado pero bueno en ningún priva a mucha competir como como cualquier otro pero se vio pues se pues el año pasado no con cometemos las rotaciones Si bueno este equipo este año pues pues un poco de verdad que no no se repitió ante todas las semanas jugadores que te la verdad que lo hiciera muy

Voz 39 38:58 hay de ahí que ahí los resultados