SER Deportivos Santiago (24/09/2018)

Voz 3 00:26 hemos disfrutado mucho de la Supercopa de baloncesto durante dos días intensos los vividos viernes y sábado en el Fontes do Sar con el basket con baloncesto de alto nivel con lleno los dos días con mucho espectáculo en los partidos en el concurso de triples que se llevó como se suele decir un nosotros como Marto más el ahora jugador de Valencia Basket llega la semana previa al inicio de Liga para el Monbus Obradoiro como ha ocurrido tantas temporadas un Obradoiro todavía en construcción del que se han ido a través jugadores importantes como el mencionado mató más el que todos señalaban como el termómetro del equipo y mantas ven sus el referente interior Artemi Mostovoi

Voz 4 01:05 otro interior como Babic

Voz 3 01:07 hasta que lo fue menos seguramente la pasada temporada como Alberto Corbacho en en el tiro exterior ya han venido pues ese los son Vladimir Minsky Kendall Stephen san Dios o Maxime de ZEW que tienen que encajar terminar de encajar todavía en el equipo qué robarse que superar ese sarampión de conocer la Liga los arbitrajes la química con los que ya estaban hito eh yo mundo envoltorio de pretemporada atípica por las lesiones y las Ventanas FIBA también como es habitual bueno pues ya comenzaba a sonar pero esto ya es un clásico es la canción del verano esa tantas veces escuchada de somos Lev

Voz 5 01:48 personalmente estoy chascarrillo un poquito no de largo en las redes sociales de que a la gente que bueno pues de cómo el equipo pues todavía no está a pleno rendimiento

Voz 3 01:58 personalmente creo que que es pronto que hay que dejar trabajar ya que con su metodología y conocimiento ya han demostrado lo que son capaces Moncho Fernández a la cabeza con sus

Voz 4 02:09 ayudantes Gonzalo Rodríguez Palmeiras Víctor Pérez pues para que acaben de moldear el equipo sacarle todo el potencial posible así que como se suele decir que lo hagan Yoigo Obradoiro calma a disfrutar del Obradoiro que no lo olvidemos una temporada más comienza a jugar el próximo sábado en la mejor liga de Europa en la Liga Endesa en la Liga ACB Montse en el control de sonido titulares

Voz 3 02:47 el próximo sábado ocho y media Fontes do Sar acalde y la primera jornada de Liga ante San Pablo Burgos tras perder el viernes en semifinales de la Supercopa ante el Real Madrid la plantilla del Obradoiro disfrutó de la jornada del sábado para ver la final de la Supercopa ayer día libre Joy vuelta al trabajo y una incógnita a despejar no sólo para la primera jornada de Liga ante Burgos sino para las siguientes en la competición cuando se va a solventar la situación la lesión de tobillo de Maxime de CO lo que hemos podido saber lo que nos han ido con tanto es que en el club hay quien apuesta por una intervención quirúrgica como mejor opción a lo que de momento se niega el jugador que prefiere un tratamiento conservador vamos a ver cómo transcurren los acontecimientos y que opción se elige finalmente en fútbol sigue pletórico el líder de la tercera gallega el campo se encadenó la quinta jornada sumando victorias tras la lograda ayer por uno cuatro en Portas Payo saco dos goles uno de ellos un auténtico golazo de Alex Ares otro Lábaro casas y otra de Santi según de consolidan a los desde que Iglesias como líderes en solitario tras el empate de Bergantiños ante la Laracha el conjunto de Carvalho visitará San Lázaro el próximo domingo a las seis de la tarde para abrir un mes en el que el a enfrentar al Bergantiños Al Arosa al Racing

Voz 2 04:11 de Ferrol y a la Unión Deportivo Ourense lo que han llamado en casa Campos el Tourmalet

Voz 6 05:48 más nos puso de cara muy dices pues eh pronto empezamos marcando inquietante tema leer el partido no sobre todo pues estar un poquito más tranquilos sobre todo a la oposición no conceder muchos Naciones ante la la la aventajar a jugar no entonces al final pues no estoy deshacer que regalar muchas ocasiones que supusieran dos dos tres dos con el doble Illes una rosa cometer en esta categoría pero es cierto que estamos defendiendo bien estrategia estamos concediendo ocasiones nos están matando las que llevamos muchos sin dejar estrategia y a finales es lo que lo decantara la balanza

Voz 7 06:30 a perder sobre todo no

Voz 6 06:34 la parte nosotros tuvimos que un poquito mejor habitación intentar encajar poco malos Carla

Voz 3 06:40 la falta no

Voz 6 06:42 con un son cosas que hay que ir aprendiendo y mejorando porque cualquier detalle en esta categoría pues hace que el que el resultado se detiene para uno para el otro no en este caso eh fallamos nosotros más

Voz 4 06:56 el próximo fin de semana el no ya visita al Córdoba los dos equipos Santiago Nolla cierran la tabla

Voz 8 07:01 tanto como el dinero al Tenerife como hemos apuntado a los tres únicos equipo

Voz 4 07:04 los que no han podido sumar en las dos primeras jornadas tres y veintisiete tras esta amplia portada de inmediato llamamos al que ayer abría el marcador para el Compostela a Álvaro casas vamos con el jugador del Campos a vuelta de la primera muestra de consejos que siempre está bien escuchar

Voz 9 07:20 que quienes tenía de verte desnudo

Voz 18 10:15 vale

Voz 3 10:23 vamos a seguir hablando de ese triunfo del campos que como ya apuntábamos ya se sabe todos los que están pendientes desde el que se queda líder en solitario después de las cinco jornadas primeras el de Liga lidera en solitario porque ha hecho un repóquer de victorias ignora lo habíamos también ha advertido la pasada semana no era sencilla la salida ayer no al campo de Porta Santa al campo del saco allí ya sufrió y mucho en la anterior jornada para ganar el Bergantiños que ayer no pasó del empate en su campo ante la el hacha y ese triunfo ese puede parecer sencillo se uno cuatro pero hubo que desatascar el partido tras el descanso tras el descanso comenzó a moverse el marcador después se vieron cinco goles cuando se vieron entre la niebla eh que aquí estábamos diciendo todos en Santiago que calorcito qué buen día hace sin embargo pues miren Payo saco la niebla fue también protagonista del partido el gol que desatascó el partido que abrió un poquito ya las hostilidades que comenzó alfombra un poquito el el triunfo del Campos fue el que es hacía tanto de robar lo comentábamos en la recta final de la pasada temporada medio en broma medio en serio y mira pues ayer llegó ese primer gol de Álvaro casas en la presente temporada que ojalá sea más

Voz 20 11:33 Álvaro buenas tardes hola buenas tardes soy sino que tras buenos hizo esperar si prospera el gol de Álvaro casas pero llegó y mira ayer para para abrir un marcador en un partido que estaba atascando no marca

Voz 3 11:43 estás en el cincuenta y siete ya está ese momento payos saco estaba un poquito intentando ponerlos en dificultades

Voz 21 11:50 sí la verdad es que el resultado de un año sonó a ver unos cuatro y parece que fue un partido fácil pero para nada en la pena aparte de un par de ocasiones claras en la segunda después del gol con uno cero también tuvieron que sacamos ahí al final igual un poco el partido pero el país saco son muy buen rival por algo muy contentos y que hacía mucho tiempo que no metía uno ahí siempre meterlo es bonito

Voz 3 12:17 pero esta mañana he visto la foto que sale en El Correo Gallego del gran Amadeo Rey iberos Celia

Voz 4 12:22 cuando el gol bueno Ovetus compañeros sale el salmón con una sonrisa en la boca de supongo que de alegría también como me da me pensaré como iniciando por fin embarcado Álvaro

Voz 22 12:33 sí estoy seguro es de sale de las mucho por mí peruanas considerar importante fue que el equipo propio de sacar los tres puntos sí que hubo un poco de Cacho que al final pero bueno yo esto al final lo importante es que el equipo saca los partidos adelante

Voz 4 12:47 bueno explíquenos eso de un poquito de cachondeo al final mucho vacile o qué

Voz 21 12:51 nada muchas irán apareciendo además como dio en un jugador antes de entrar decía el cabrón es propietario de El vestuario de que demuestran el buen ambiente que hay y el gran

Voz 23 13:03 grupo que somos oye estáis empezando mejor de lo que esperaba seis vosotros desde fuera hombre al equipo se le veía bien había ganado la Copa Diputación había hecho buenos partidos en pretemporada pero claro es que este pleno es de cinco de cinco no sé si ni los más optimistas

Voz 21 13:19 a nosotros nos planteamos ir partido a partido no al final una Liga para para conseguir el objetivo que es estar ahí arriba tienes ganar en muchos campos no sólo en San Lázaro bueno ir partido a partido al que esas tres Bergantiños nosotros no pensamos en lo Keynes pues ir en este domingo igual no hay que dejarlo todo contra Radioshack oro lo dejamos si sacamos los tres puntos al final yo creo que el equipo también el cuerpo técnico de la Deportiva que hemos seguido mucho el año pasado ya Yago pues conoce al grupo como tienes que jugar yo creo que este año tenemos el año pasado superar defendiendo las consume

Voz 23 13:59 oye en las crónicas en las tertulias a veces escuchando pues eh acompañaron en otros medios no hablar y analizar también lo hemos comentado aquí por supuesto todo el mundo habla de de un campo mucho más versátil con más variantes que se puede adaptar a a más de situaciones diversas distintas según el el escenario como por ejemplo ayer el campo de payos saco aunque no es nuevo para vosotros jugar en césped artificial pero según qué rival según qué escenario está más preparado porque tiene más alternativas este Campos

Voz 21 14:27 bueno yo creo que las comparaciones son odiosas que tenemos están yo lo terminamos el año pasado pero también hay muchas cosas que a mí me pasa teníamos que está nos cuesta más pero bueno al final esto es un proyecto que es que es el tercer antes ya tenemos esa asentadas un modelo dejó algo claro bueno lo que tenemos que mejorar es en eso en ir adaptar a adaptarnos en diferentes situaciones porque la división al final el fútbol cambia mucho de San Lázaro a Alá por ejemplo a ver o a Carvalho ha o a Silva entonces eso ir los para para poder conseguir un buen resultado en Liga y luego también te puede pasar en el play te clasifica ha pasado en es un campo muy diferente a San Lázaro hicimos nuestro parado pues lo vas a para

Voz 3 15:13 oye ya sé que me va a ser es decir que sólo pensáis en el partido contra el Bergantiños pero oye también es después de Ferrol Unión Deportivo Ourense que temen ya de salida se ha colocado ahí arriba son partidos que sí que pueden dejar no es definitiva porque sería una locura pensar en nada definitivo a estas alturas de la temporada pero sí que por ejemplo ganando máximo partido al Bergantiños moralmente un golpe de autoridad como se le quiera llamar si quedáis ya teniendo en cuenta estas cinco magníficas jornadas que habéis dejado atrás

Voz 21 15:44 bueno yo creo que nos equivocamos si pensamos en los otros partidos al final es una liga tiene jugar contra todos da igual el orden y no vas a ganar todos los partidos si cuando lleguen resultados hay que estar que para ir partido a partido al final es que no hay otra fórmula porque si te pones a pensar en lo que llega en en en lo que veían el partido que llega pues pues pegar no hay que preparar cada domingo dejarlo todo y luego pues preparar el siguiente yo creo que no hay otra fórmula

Voz 23 16:14 lo que sí también Álvaro es que como bien dices tú no se van a poder ganar todos los partidos ojalá ocurriera pero para cuando venga pues esa primera derrota o ese primer empate que por lo que sea te sale un mal partido te quedas en inferioridad numérica ya sea afuera en caso cuando toque pues tener ese colchón cito que se puede abrir no ahora en estos partidos respecto a los que a priori deben estar ahí arriba con vosotros peleando por el campeonato jugar play off

Voz 21 16:38 se tiene que volverse loco al final esto yo creo que hay que llegar a abril mayo metidos en la pelea a principios de abril estar en León a pocos puntos del

Voz 22 16:51 y bueno al final todo lo que hasta ahora pues son puntos que ella tiene no está claro que yo te para lo que todos queremos ganar todos los partidos pero es algo muy muy muy difícil decir impasible no hay que centrarse en el Bergantiños que es un rival durísimo

Voz 21 17:05 el pasado miércoles suplantó en casa y tiene jugadores muy contrastados en la categoría de mucha calidad fuerte iba a ser un hueso duro de roer

Voz 3 17:14 pues Álvaro casas ayer el primero en acertar con la portería del saco que habría ese marcador de uno cuatro que deja líder en solitario

Voz 24 17:22 la Sociedad Deportiva Compostela gracias por estar en SER Deportivos Álvaro y ojalá

Voz 3 17:26 sea el primero no sé si de muchos pero por lo menos de unos

Voz 24 17:28 cuántos a lo largo de la temporada

Voz 18 17:36 vale

Voz 9 18:00 SER Deportivos Santiago

Voz 13 18:02 Toño Bermúdez

Voz 31 19:56 veinte minutos para las cuatro de la tarde ya hemos tenido durante el verano a la vuelta de de las vacas

Voz 3 20:03 la programación de verano verdad el arranque de la nueva temporada de radio en la SER bueno yo te hemos tenido más de una tertulia pero es que esta es la Supercopa y la previa a la primera jornada de Liga así que ya tenemos aquí sentados en los estudios sí por orden lanzando pro

Voz 4 20:19 Sergio me pongo darme boas hola buenas tardes Óscar Martínez qué tal Oscar hola buenas tardes a través del teléfono buenas tardes

Voz 22 20:27 bueno el suerte son los tres bueno qué os parece

Voz 4 20:29 pero el espectáculo sexo espectáculo la Supercopa Marwan bien de que se viví un coche otros dos días a un campeón si para campeón Real Madrid

Voz 1678 20:41 bueno espectacular antes de nada pues felicitar a abrazado vino a su presidente que toda una organización lo ha departamento de prensa porque a ver demostraron que un club que está a altura de organizar eh o de participar en la organización de un evento como como pulpo a Super Coco puede ser una nueva fase final da

Voz 4 21:09 la Copa del Rey que no porque a ver hace entre bambalinas hay que trabajar muy sí

Voz 1678 21:15 ve estas cosas Faina Ferias de memoria por así decirlo no

Voz 13 21:18 no

Voz 1678 21:19 pero importantísimo que concluye entre categoría do do Obradoiro local

Voz 4 21:27 Milà de Polop pueblo a que te doy

Voz 13 21:32 es fantástico

Voz 1678 21:35 quiero Face lo público a la hora de cemento felicitación para venza por la organización de espectáculo maravilloso disfrutamos de dos espectaculares de baloncesto Lledó exequipo que que creo que están sea a pesar de estar a la altura temporada que estamos o de pretemporada comer real

Voz 13 21:58 le Baskonia que creo que van a tener mucho que decir

Voz 1678 22:02 este ano una Liga sino una Euroliga a ver qué pasa

Voz 13 22:08 yo creo que sí

Voz 1678 22:10 sí pero creo desolador sea no está para yo creo que está para eso pitas Si otra cosa no bueno yo Obradoiro que que para toda una incógnita no creo que Madrid el campeón por méritos propios porque mantengo ha estructurado equipo cubano pasado por en Rivas fichó a que ya prepara su partido

Voz 32 22:37 creo que es un equipo fantástico este año

Voz 4 22:40 el Madrid Oscar Madrid justo campeón y yo creo que de nuevo de partida en la parrilla de salida otra cosa es Euroliga que ya veremos cómo va la temporada que es larguísima pero favorito todo no porque no lo viendo la solidez tanto en las semis como como en la final este Madrid pinta muy bien como decías ahora no con los cimientos sólidos de la pasada temporada y con los dos retoques que yo creo que les han quedado ni que es decir tanto el chaval Gabi DEC como Pepe Leach pinta de que van a poder ayudar y mucho eh

Voz 33 23:11 sí yo creo que es cierto que han perdido con el jugador pero yo creo que son reforzado con dos muy buenos jugadores que elevan a dar otro tipo de juego al Real Madrid otras cosas que que no tenían yo creo que justo justo vencedor y ojo Baskonia que yo creo que también mantiene el bloque del año pasado yo creo que los fichajes que ha hecho si el me parece un grandísimo jugador estamos hablando antes Sergio yo fuera de fuera del estudios parece un jugador de estos de los que ya no hay una exterior de los que ya no hay hay un juego interior potente con Shengelia con podría haber Condi

Voz 4 23:45 lo que parece que les puede dar también lleguen luego se ha cogido bueno yo creo que

Voz 33 23:50 qué Baskonia va a tener también mucho que decir pero yo creo que evidentemente el el Madrid es justo vencedor y como como decía Sergio felicitar al Obradoiro por el por la ordenación del evento por tener un espectáculo estas características en Santiago y bueno pues esperar ahora a ver qué es lo que que el equipo nos puede dar porque no se ha dejado muchas hubo algunas dudas

Voz 4 24:09 Pepe de la Supercopa de esta Supercopa que vivimos esos dos días en el Fontes do Sar que fue dando un día como lo otro no quiero olvidar el concurso de triples y el espectacular ganador Matt Thomas con qué sensaciones te te deja esta Supercopa

Voz 34 24:25 bueno un poco lo que han dicho tanto Sergio como Óscar no yo creo que ha sido un evento excepcional

Voz 22 24:32 tal efectismo para para Santiago

Voz 34 24:35 yo ha sido un gran espectáculo yo tuve la suerte de comer con Eduardo Portela tanto el sábado con su mujer Maria Planas el domingo Guardo estaba muy contento pero es que también estaba muy contento Martín porque era su primer torneo sí y la verdad que todo salió a pedir de boca el pabellón muy bien el público muy bien lo único que no me gustaron demasiado el primer día fueron los dos locutor es porque bueno a mucha mucho hay mucha cosa pues cuando lo bonito es que tiren balones los niños los pida que sólo es lo más interesante no desde el punto de vista deportivo pues el partido el Madrid el Baskonia fue un gran espectáculo un gran partido un partido partido pues bueno de los casi yo de la Liga no partido precioso el Barça pues lo vi mal me dio muchísima pena pues tomo yo no sé yo si habrá acertado con haberse ido al Barça porque si Pe si lo puso el otro día unos minutillos y hubo momentos que jugó con Oriol Ab5 y controla que Smith de cuatro pues es un tema que que en fin que me preocupa es bueno de pena el que todo el mundo le tiene mucho cariño el concurso de triples fue una auténtica pasada osea Thomas es vamos pero fue muy bonito muy bonito para mí yo me estaba lleno que normalmente yo todos los concursos de detenciones que he visto hasta ahora había media entrada hay aquí el pabellón estuvo a tope no estuvo a tope El obra pues veremos el sábado yo creo que la piedra de toque el Madrid está muy fuerte fuerte Tabares no intimida la palabra exacta de Tabares está cojones ahí el área mete miedo no entonces es muy difícil valorar activos jóvenes cuando tienes dentro yo nada Tabares que es de lo mejor de lo mejor que hay en Europa Felipe no entonces ahí es es difícil valorar el Barça perdón a logra la piedra de toque será el próximo sábado

Voz 4 26:44 Sergio decía antes Óscar aunque Obradoiro una portada no que que hay que tener calma porque todos estamos un poco hago So far desoladores moi importantes como Thomas comparten

Voz 13 26:56 como vence dius

Voz 4 26:58 hay que agarrar a Caixa la especie humana bueno confiar no trabaje cosas hay tantos años que ahí estamos resultados dos cuerpos

Voz 3 27:07 Daily

Voz 4 27:07 a la hora de de acabar de pulir sin experiencia en la Liga

Voz 35 27:13 eh pero tengo un problema Gordillo Obradoiro quién llama

Voz 4 27:19 Maxime de que ha

Voz 13 27:21 los belga recordaré de es que satisfará quince días eso sí nueva tertulia que tu vemos previa vino usual un rato dicen quiere que me que me gustaba o tipo de es decir el uso d'Or que eh por qué ficharon o veterano junto a a Nacho para para show interior jugador con treinta que tengo treinta aún con una experiencia que posea un que hablo campo tal y está lesionado ya lesión es toda una incógnita eu sé que hay una gran preocupación no club el técnico a ver cómo evoluciona este llegador porque ahí hay un problema y yo creo que que cortísimo eh Si sino esta pasó GAR aquí no gato para un sustituto de a estas alturas de garantías ahí

Voz 32 28:14 no habrá Boiro alargada no

Voz 4 28:17 te quiero mercado hay que acertar cómo está el mercado del puerto

Voz 35 28:21 a ver o

Voz 13 28:24 a Larsson

Voz 35 28:27 el chaval este sprays que estaba no pasado

Voz 13 28:30 esquí

Voz 36 28:33 es Si Si Víctor Gonzalo de

Voz 13 28:37 son capaces de facer un pívot dos tres con garantías

Voz 32 28:42 digo no te fin cocinar

Voz 13 28:45 no que era una temporada es cero a largo plazo pues pues igual fenómeno no pero la realidad de que hay que empezar a sábado contra Burgos ese realidad de los desplazamientos así como Band o Valencia yo Madrid vas Lugo entonces yo inicio temporada tremendo entonces creo que la lesión de decir uno creo que yo trastoca muchísimos Planas

Voz 4 29:11 bueno lo comentaba en la portada que hay la opinión el club de que se tendría que cooperar que sería lo más rápido pero que también supondrá el periodo de baja bueno porque luego establecerán los médicos que el jugador de momento no quiere operarse que quiere probar con un tratamiento conservador sea al final la solución que se que se tome o que se busque Oscar lo que dice Sergio es un problema para un inicio de temporada que va a ser muy exigente ya menos cuando los resultados no acaban de acompañar ya se ya se sabe que se pide paciencia pues es una carrera de fondo peruana que que la bola ya sabemos que crece con mucha facilidad

Voz 33 29:46 sí es evidente que intentar tampoco desde

Voz 4 29:49 incluso menos encender ninguna alarma pero que luego programa que está ahí

Voz 33 29:52 no es un problema grave de partida lo que decía Sergio no es un jugador que venía a ser un jugador importante por su veteranía por su experiencia y pues tantos belga como como en otras ligas y en la Eurocup un jugador que conoce bien el juego que sabe que puede tirar de fuera que puede costear un jugador como oficio de los que bueno pues necesita es un equipo como el Obradoiro pues para apuntalar a pívots jóvenes tener pívots veteranos que les puedan ayudar es un problema muy gordo porque deja el juego interior muy huérfano con jugadores muy verdes por hacer por trabajar pero muy verdes y que en el corto plazo lo normal es que no te den un rendimiento satisfactorio te hay que tienen que ir creciendo no el problema es que hay que competir hay que ganar partidos el inicio de competición es muy duro ya lo hemos comentado cuando salió el calendario y las competición es así de exigente la Liga Endesa año lo todo el mundo se reforzado muy bien todo el mundo es capaz de ganar a equipos de de Euroliga o equipos que van a jugar Eurocup bueno pues evidentemente el fin de semana empieza en pie

Voz 32 30:59 claro que no lograba no no la liga de la obra

Voz 33 31:02 pero empieza la competición necesita ponerse a punto lo antes posible hay que fichar a alguien el tema es acertar a acertar a estas alturas de temporada

Voz 4 31:11 Pepe tú te ven como libras el problema que hay ahora mismo ahí con la con la baja no sabemos para cuando pero con la baja porque a día de hoy no va a poder jugar de Maxime de CO

Voz 34 31:22 bueno yo creo que es un problema evidentemente muy importante porque este era un jugador con mucha experiencia con mucho oficio a mí me había gustado mucho los partidos que he visto de pretemporada llena un relevo de total y absoluta garantía en el puesto de cuatro para Nacho Llovet e incluso en algún momento con pívots duros o que no sea muy altos pues es un jugador que podría hacerlo bien en el en el puesto de cinco sin que fuese digamos su rol definitivo exactamente el quedar digamos en el juego interior en manos de Llovet tres chicos jóvenes porque es padres pues todavía no es un jugador hecho pues es un problema un problema añadido no un problema añadido un problema difícil de solventar que porque ahora mismo jugadores hace asequible su accesible para luego luego ido pues en el mercado de estas características no creo que haya ahí va a depender un poco de su evolución sobre todo es su capacidad para soportar el dolor porque hay jugadores que con molestias y con dolor ahí tenemos al capitán Pepe Pozas son capaces de dar un paso adelante no pero bueno la cosa evidentemente no es buena para el equipo porque porque es un jugador de muy buen nivel de muy diverso

Voz 4 32:51 al margen de este importe en este

Voz 37 32:52 problema importante porque coincidimos todos que es el tema de de Félix como decía no en el club hay preocupación no poca

Voz 4 33:03 también es una sensación que me queda a mí ya son las sensaciones de cada uno son de cada uno bueno no son a la pues hasta para él no es un dogma de fe pero veis a este Obradoiro Sergio quizá Máis verde o máis por facer las últimas temporadas

Voz 13 33:17 para mí sí porque aparte de de problema es la lesión de de este desolador ya posición de la posición de tres no siempre

Voz 35 33:30 sí era un poco termómetro todo

Voz 13 33:34 el equipo te hemos documentado muchísimas veces sobre en los partidos fuera irregular pero los partidos do Sar eso

Voz 4 33:40 como si el partido de sal

Voz 13 33:43 a la dormía importante Salvador que

Voz 35 33:45 y ver si daba defendía aportaba

Voz 13 33:49 a puntos llevo ahí sí que problema porque Simon a final de temporada espectacular pero es un anotador ya vimos lo este partido contra Madrid que ahora de rebotear bueno por detrás ya ya verla ya haberla Campazzo no y entonces eh hay

Voz 35 34:09 entonces ahí un beso a chaval chavala

Voz 13 34:12 va a Stephen estemos sí que como incógnita no clásicos llegador que sale de a ver si tarea que me imagino que será muy barato ya que puede salir una bomba ha

Voz 32 34:26 eso como un petardo como hicieron

Voz 13 34:30 si fuera a mitad de Thomas pues estaría

Voz 32 34:33 pues todos es tocando la campana la la no queda pero yo creo que

Voz 13 34:38 hay en juego equipo debe lleve también otro un problema

Voz 33 34:44 si tu puesto totalmente de acuerdo con con Sergio Asenjo entero porque es cierto que el Obradoiro pierde apostó hoy pero pierde apostó hoy pierde Rado Vic que podía ser más o menos irregular pero era uno de los jugador muy importante en el esquema de le del equipo del año pasado

Voz 4 34:57 la conocía la Liga en abierto

Voz 33 34:59 los jueves interiores que dé acceso pierdes un tres de los que no hay muchos en el mercado pierde a dos aleros de nivel de alto nivel Thomas será una incógnita pero evidentemente es un grandísimo jugador y los jugadores que vienen pues es cierto costes el jugador ya experimentado y que conoce la Liga hay pero también los rivales lo conocen ir Stephens Éste es lo que dice Sergio no sabemos lo que puede dar los interiores pues no sabemos lo que pueden dar es una incógnita lo que pueden hacer es cierto que no pues el partido de otro día de los termómetro para valorar

Voz 4 35:32 todo lo que pueden hacer o no porque no se va a encontrar

Voz 33 35:34 todos los fines de semana contra jugadores como Felipe como Ayón como o como Edith Tabares pero es cierto que son jugadores muy expertos sin Issing prácticamente minutos de competición en esta Liga no poder decir como me alguna persona más puesto voy también cuando vino sí pero puesto y cuando vienen no venía para jugar

Voz 4 35:53 el titular no era el cinco esto es que vienen

Voz 33 35:56 vienen para jugar y más con el tema de de fuego para jugar ya yo creo que sí que es el equipo más por hacer y más verde y sobre todo yo creo que el entre comillas más blandito de los últimos años

Voz 4 36:06 Pepe tú crees temen que se logra más verde a estas alturas eh a una unos días a cinco a seis días de que empiece la Liga de las últimas temporadas

Voz 34 36:16 lo que sí está claro que estamos todos de acuerdo creemos pervive una columna vertebral primera imperativos del mercado evidentemente y de la economía

Voz 22 36:26 que ido vertebral

Voz 34 36:29 mentada clave no que sustituir una columna vertebral de ese nivel pues es muy difícil porque ninguno de los tres se ha ido por dinero a un equipo de medio pelo del actor que se han ido los tres a grandes equipos y con los contratos muy importante que quiere decir que hemos perdido tres grandes jugadores y claro sustituido tres grandes jugadores pues es complicado es difícil a estas alturas todavía más yo lo único que me queda por decir es que como tenemos la experiencia del trabajo o de Moncho todos recuerdo técnico durante estos años todos confiamos en que sean capaces de conseguir que estos jugadores den un paso adelante pero lo que sí esto en la realidad es la que si hemos perdido una columna vertebral brutal brutal tres grandes jugadores

Voz 21 37:21 sin encontrar en el mercado

Voz 34 37:24 tú tú a estos jugadores pues al alcance logró Boiro evidentemente no está

Voz 4 37:29 otro punto importante que hacía antes Óscar que a mí también me da que esta temporada al menos de salida sacando al veo que me ofrece también muchas muchas dudas por el problema de lesiones

Voz 37 37:38 premio nieve honor el con Brown y veremos lo de redil hoy supo

Voz 4 37:41 ya pero es que el resto de equipos a priori que podrían estar ahí peleando también pues por salvarse cuanto antes reforzado Sergio Moi todo

Voz 13 37:49 sí sí sí Se reforzar no bueno pero yo creo que se ha dado sus resultados a mí lo que más me preocupa aparte de que ese fue el equipo inicio de calendario es decir engañar ya Burgoso el sábado para niña partido de la Liga pero para mí es como como la primera final no porque te si te pues como a Vitoria

Voz 4 38:13 bueno sí lo que pasa en canal a ver qué pasa

Voz 13 38:16 Trinidad Si bueno pero si pierdes aquí el partido cuyo calendario

Voz 4 38:22 dada además de experiencia due equipo a mí me dice

Voz 13 38:25 es que mi equipo experto el partido de perder porque no pasa nada entonces amigo partidos sábado para mí es muy muy muy muy importante sobre todo de cara al calendario ya ver cómo puede evolucionar un equipo que dada su a inexperiencia en en puestos tan importantes como somos como somos pívot

Voz 4 38:45 Óscar Mena que nos quedamos sin tiempo tan importante es también empezar a Burgos

Voz 33 38:50 bueno hay que conseguir victorias cuanto antes evidentemente y en casa sabemos que es necesario ganar el proceso el partido del sábado lo que dice Sergio es la primera final de las que tienen Obradoiro aquí a final de templar

Voz 4 39:00 de todas las que son todas las del calendario efectivamente estamos pendiente a ver si esto también André empezó Liga las finales van a ser desde la primera jornada hasta la última hasta que se consiga el objetivo de la salvación que firmamos todos lograrlo pues con la tranquilidad de la de la pasada temporada aunque insistimos todos y creo que coincidimos que este año pinta que va a estar más reñida la cosa hay que la obra está un pelín más placer que que en las pasado

Voz 3 39:25 señores aquí lo dejamos que ahora ya tenemos que dar paso a los compañeros de los servicios informativos en algunos segundos gracias a todos como siempre