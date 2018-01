Hoy por Hoy, las noticias de Madrid 7:20 (01/01/2018)

Voz 1463 00:00 americano pues los estudios más cercanos como decíamos antes son los Globos de Oro que se entregan la semana que viene en la madrugada del domingo siete al ocho de enero y que nosotros hemos retransmitir en directo aquí en la Cadena Ser osea que pueden venir a ver el programa eh pueden escucharlo en la radio pueden verlo en Facebook Life en la web pueden hacer lo que quieran pero siempre colas hoy seis tú si vestidos por favor bueno en la película con más candidaturas es la forma del agua del mexicano Guillermo del Toro que ese va a estrenar en España en el mes de enero y que curiosamente pues es también una variación de La Bella y la Bestia Qaeda aunque eh como nos gusta a nosotros subversiva es una fábula muy política es la historia de amor entre una limpiadora sorda y un hombre pez creado por la CIA durante la Guerra Fría

Voz 1 00:42 así sabéis algo sobre todo lo que ocurrió tenéis la obligación quedar parte

Voz 2 00:51 Nuestra única preocupación es el sujeto los soviéticos lo quiero lo quiero Flor hoy a algún eludió entrar y salir del laboratorio

Voz 1457 01:01 yermo del Toro ganó el León de Oro en el pasado Festival de Venecia con esta película de ciencia ficción eh también con un gran formato una película para el gran público que arremete eso sí contra lo normativo el mexicano considera que lo que es realmente monstruoso es los guapos oficiales osea que ya él le parece que la monstruosidad es lo normal por eso ha elegido como protagonista La bella de esta fábula es una actriz escucha la británicas Sally Hawkins que es una princesa diferente

Voz 3 01:34 lo que pasa es que creía yo que es la historia de La Bella y la Bestia la bella no fuera una princesa de Disney será huevos hervido Cézanne masturbarse en la mañana ese fuera a trabajar hace uno la única práctica sexual dando todo el mundo tenido experiencias me parecía fundamental que la bestia no se convirtió en príncipe la princesa no fuera una princesa idealizada te la puedes encontrar en el autobús pero al no

Voz 1457 02:06 tiempos extraordinaria yo ahora ya ven el metro a la gente de distintos me hizo ver que sabes que hace el bidón huevo y seguido en la bañera

Voz 1463 02:14 bueno la forma del agua es una más de las películas muy políticas que este año ha producido Hollywood e en este primer año de Tram como presidente Guillermo del Toro estuvo en Sitges y subrayó precisamente ese contenido de la película que está ambientada en los años sesenta pero que no sigue hablando de la sociedad

Voz 1457 02:31 al muy política

Voz 4 02:34 el racismo el sexismo clasismo que están vivos A62 siguen vivos ahora la idea era esa eh vivimos un tiempo en que nos dicen los políticos todo lo que nos hace diferentes lo que no sea para lo que nos une y a mí me interesa muchísimo el sellar el poder del amor que no tiene forma rompe todo igual que el agua se mete orondo pueden

Voz 1457 03:02 toma la forma que bueno preside esto tan ilógico y Guillermo del Toro en yo creo que a mí me da la sensación de que el el humor cínico está llegando a las sobresaturación y a mí me conmovió muchísimo ver a Guillermo del Toro en esta película que que muchos decían que les resultaba como Amelie todavía no ha estrenado sea que paciencia porque es de las grandes del año y entonces lo que decía es que lo realmente subversivo es es mostrar las emociones hice yo es que estoy harto de listos y eso que les listo por un tubo pero decía estoy harto de listos que todo me lo están explicando que no creen no entonces dice a mi me parece que lo que realmente subversivo ese hablar de del amor yo creo que que quizá eso sea su camino al sí

Voz 1463 03:51 luego es una película quiero decir que Guillermo del Toro tiene monstruos muy monstruos no quizá estas más eh no mainstream pero sí más digerible que El laberinto del fauno que el me parece maravillosa eh pero luego es es verdad que que no es una película mastica hable pero que es muy fácil ver eh las eh como el hacía como el decía las las analogías con con el tiempo presente no donde están todos los marginados sociales eso los buenos no y los malos son los blancos y los políticos no y eso pues realmente no ha cambiado mucho desde los sesenta ni hasta ahora yo creo que va a ser una de las películas del año is no gana eh será por no será por méritos sino porque lo gane Spielberg que ese que es nuestro enemigo aparecía

Voz 1457 04:34 me pongo el rugby bueno es verdad que Hollywood este año por ejemplo se ha adelantado a la victoria de Trump porque las películas que me que hemos visto en el diecisiete y que vamos a ver en parte en el dieciocho son películas que se se gestaron antes no en aquel año en el que aparecía que Tara se iba iba morir ahí humillado sea morir igualmente humillado e ir sin embargo pues no ha sido así no no claros

Voz 1463 05:00 qué nos dice el cine lo que nos dicen los estrenos de este año que parece que se hayan hecho corriente Pese corriendo después de la victoria de Trump no porque las películas pues requieren por ejemplo Coco nada más y nada menos esos siete años de de preproducción y de preparación y el resto de películas aunque quizá no tanto como las de animación también tienen un mínimo de dos tres años con lo cual están hechas y pensadas antes de la victoria de Trump esto es lo que nos dice es que hay una serie intelectuales que son los cineastas que sí han visto eh un caldo de cultivo o ciertas cosas dinámicas en la sociedad norteamericana que podían presagiar no sólo la victoria de Trump sino más allá de la vitoria de TRAM sino eh las con las consecuencias de una vive en otra

Voz 1457 05:39 me cree que es un poco de escribir una sociedad que está rota no la sociedad americana a jirones el rotativo el racismo el machismo y estos tics son difíciles de revertir hay otra película también que que vamos a ver si es Tres anuncios a las afueras de Evin Missouri

Voz 1463 05:56 es una comedia muy negra del director británico Martin Mc aunque que vivimos en escondidos en Brujas Cities siete psicópatas que curiosamente pues está en la categoría de drama a pesar de ser una comedia en los Globos de Oro y que aspira a seis globos eh Francis Mc Dormand es la protagonista interpreta a una madre separada una mujer de clase obrera en este pueblo perdido que contrata tres vallas publicitarias a la salida de un pueblo para reclamar en ellas que el sheriff investigue la violación de asesinato de su hija

Voz 5 06:23 he dice la ley sobre qué se puede poner o no en una valla doy por sentado que nada que sea difamatorio o algo como poder puto coño verdad

Voz 6 06:33 ah entonces cuatro intuyo que es la madre de Angela Heights exacto

Voz 1457 06:44 pues como decimos de Tres anuncios a las afueras de Evin que es un pueblo que no existe

Voz 7 06:49 menos mal que es que sí

Voz 1463 06:51 en general pero que el director dije que

Voz 1457 06:54 sí que lo vio vio un unos anuncios

Voz 8 06:56 en mitad de de la América profunda eh

Voz 1457 07:00 increpando a las autoridades por una por por un caso no resuelto tampoco sea estrenados esto

Voz 8 07:05 nada en enero un bueno ya ya viene también cargada de premios ganó el guión mejor guión en el

Voz 1457 07:11 el festival de Venecia y es una comedia llena de diálogos chispeantes estos personajes de la América profunda yo creo que tiene mucho aún poco Pal ficción en ese en ese

Voz 1463 07:20 tres los Koenig cuál ficción de Lima

Voz 1457 07:23 pero además si sigue esa estela y aunque tengo tiene un final que también nos hemos arrancado los pelos de un poco pero en fin bueno Frances Mc Dormand es candidata a mejor actriz de drama a mi me parece que ella también recicla un poco su papel de juego pero pero es una muy buena elección y el director el británico Francis y pues dijo que escribió Martín Francis no Francia Martín el británico Martin Mcdonald di no decía que escribió el personaje de esta madre coraje pensando en Frances Mc Dormand

Voz 9 08:01 Frank

Voz 1463 08:04 Francis eh especialmente tiene un halo de integridad y Emana humor y tragedia simultáneamente así como una suerte de melancolía joven también creo que ella muestra sensibilidad y respeto hacia la clase obrera que quizá otros actores no tienen y transmiten una actitud más paternalista me parecía fundamental que tuviera la credibilidad de una mujer de la clase obrera

Voz 9 08:25 bueno los fundamento

Voz 1463 08:31 eso es eh eh Tiene siendo un problema de los directores para encontrar este tipo de actores Alexander Payne también lo decía que era la única estrella de Hollywood que parecía un ser humano

Voz 1457 08:42 que fuerte pero el hacia el mundo está lleno de actores que parecen seres humanos es que es es tremendo bueno hablando de de actitudes paternalista también otra de las películas favoritas que Paco sostiene que va a ganar es Steven Spielberg con los Papeles del Pentágono

Voz 1463 08:59 sí aspira a seis Globos de Oro no la hemos visto todavía pero

Voz 1457 09:03 pero yo ya la o si intentas

Voz 1463 09:06 pero creo que va a ser Hastert periodismo y aquí no somos de eso y bueno decíamos seis Globos de Oro desde mejor película dirección los dos actores protagonistas Tom Hanks y Meryl Streep es una apuesta segura para los premios ella interpreta la dueña inédito sabes la dueña y el editor del Washington Post en el año mil novecientos setenta y uno cuando se enfrentaron al gobierno de Nixon se publicaron unos informes secretos sobre la guerra de Vietnam que bueno pues básicamente venían a decir que Estados Unidos había mentido a sus ciudadanos durante treinta años sobre Vietnam

Voz 10 09:37 sí una antes Express

Voz 13 09:44 sé que fue a pues muy clara acaban los ingresos