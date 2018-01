Hoy por Hoy, las noticias de Madrid 8:50 (04/01/2018)

No hay resultados

Voz 1 00:00 hoy por hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 00:07 mucha niebla esta mañana en Madrid las Lulu más iban ir disipando pero van a quedar cielos bastante cubiertos hoy en toda la región empiezan a bajar las temperaturas y a partir de mañana la previsión anuncia ya días qué tal buenos días la oposición pide su cese pero la Comunidad de Madrid descarta abrir siquiera una investigación al gerente del hospital Ramón y Cajal a pesar de que como les contamos ayer este máximo responsable dado orden a los médicos de urgencias del centro para que no ingrese en aquellos pacientes que no son de Suárez de referencia la comunidad se va a limitar a revisar los cauces de ingresó la denuncia no es nueva esta vez hay pruebas que les ha aportado la Ser pero el consejero Ángel Garrido dice que todo es normal

Voz 2 00:45 es justamente la de que cualquier persona cualquier paciente puede elegir centro médico porque esto es exactamente lo que ocurre La Coruña Madrid en otras partes no pero aquí hay libre libre elección desde luego contra cualquier

Voz 3 00:56 eh persona que pertenezca a nuestro o persona

Voz 2 00:58 al médico de la comunidad David que contra venga con lo que está legalmente establecida y con la instrucción que como insisto existe la Comunidad me dice que es que hay libre elección por supuesto tomarían medidas oportunas pero no parece que haya sido los

Voz 1275 01:10 hoy entra en vigor la ley debo el gobierno de la sanidad madrileña que entre otras cosas va a regular la elección de los gerentes de los hospitales públicos de la Comunidad el portavoz de Sanidad del PSOE el partido que impulsó esta ley José Manuel Freire explicaba ayer en La Ventana de Madrid que va que va a cambiar a partir de ahora

Voz 4 01:24 en la actualidad los los gerentes de los hospitales son nombramientos políticos que dan cuenta al que le ha nombrado afortunadamente hay un consenso entre todos los partidos políticos para que esto cambia hay una ley una junta de gobierno esa junta de gobierno es la máxima autoridad del hospital ante la cual rinde cuenta al gerente Junta de

Voz 1275 01:47 el Gobierno tendrá un año hora para evaluar el trabajo de los gerentes y tomar su decisión sobre su cese o permanencia en algunos casos estos carros llevan dieciséis años en el puesto como el gerente del Clínico José Soto debe con Cifuentes a la cabeza se agarra a la tradición al voy a la mula para arremeter contra la cabalgata de Reyes de Vallecas en la que desfilará una carroza de la diversidad a la que subirán tres artistas una drag queen una cantante de hip hop y una bailarina disfrazadas de animales Cristina Cifuentes

Voz 5 02:19 yo siempre ha apoyado la reivindicación las reivindicaciones del colectivo la gente veía a lo largo de toda mi vida pero mira las navidades son navidades islas cabalgatas son cabalgatas y el portal de Belén es la Virgen San José el Niño si acaso

Voz 6 02:36 eh el el buey y la mula

Voz 5 02:40 no nos han elegido para estar debatiendo todo el día con chorradas así se lo digo de claro

Voz 1275 02:45 la presidenta de la Comunidad cree que una carroza de este Edipo en un desfile donde participan otras quince carrozas más puede causar confusión entre los más pequeños jueves cuatro de enero el autor confeso de la muerte de la joven madrileña Diana Care declara hoy ante el juez titulares contigo Serradilla

Voz 0047 03:02 el juez ve indicios de delito sexual en el crimen de Diana Care el magistrado tomará también declaración a la pareja del presunto asesino como imputada y a otras dos personas más cómodo

Voz 1275 03:11 el Madrid cierra dos mil diecisiete con trescientos setenta mil parados un ocho coma siete por ciento menos que a finales del año pasado para el Gobierno regional los datos son una muestra de la recuperación los sindicatos critican la temporalidad y la precariedad de los contratos laborales

Voz 0047 03:24 Paul ganadores para puertas contra la violencia machista con el mensaje en mi puerta está abierta por buenos tratos el Gobierno de Carmena quiere concienciar a los madrileños de la importancia de hacer frente a las agresiones machistas

Voz 1275 03:34 la gripe sigue avanzando alcanza ya a ciento noventa y dos casos por cada cien mil habitantes en la semana del veinticinco al treinta y uno de diciembre sorprendió a más de setenta y nueve mil pacientes ya se han vacunado de gripe novecientos cincuenta y cuatro mil madrileños hoy Madrid los deportes es la victoria del Atlético en Lleida turno de Real Madrid y Leganés en la Copa del Rey José Antonio D

Voz 7 03:55 buenos días hola qué tal buenos días primeros partidos del año son de octavos de final de la Copa con el Leganés Villarreal como protagonista desde las siete de esta tarde en el turno a las nueve con ausencias con la baja de Benzema el Real Madrid visita el estadio de Los Pajaritos de Soria para jugar ante el Numancia pendientes de la posible llegada de quepan en conjunto blanco ayer el Athletic el Atlético ganó cero cuatro en Lleida volvió marcó se bregó Diego Costa Simeone entusiasmado

Voz 8 04:18 velocidad contundencia fortaleza física

Voz 9 04:21 eso nos entusiasma yo cuando veo el equipo responde colectivamente en un partido duro como fue sobre todo el primer en los primeros veinte minutos eso es lo que encima me entusiasma Klar fuera

Voz 0047 04:31 fútbol aplazado de ACB ocho de la tarde Movistar Estudiantes Divina Seguros Joventut

Voz 10 04:36 Mercedes en Madrid la filial de Mercedes

Voz 11 04:39 en España patrocina ahora punta y ofrece la información del tráfico elija

Voz 1275 04:44 jo ruta ocho y cinco minutos llenábamos a mirar de nuevo al tráfico en las carreteras de la región DGT María por Red buenos días

Voz 12 04:53 hola buenos días pues ahora mismo la niebla es especialmente densa en la carretera de La Coruña a la altura de Las Rozas y está generando varios kilómetros de retenciones al paso por Majadahonda en sentido entrada a la capital también encontramos tráfico lento con paradas en la carretera de Andalucía en la IV en su intersección con la M treinta en el resto de los accesos a Madrid niveles de tráfico medios en la M40 se circula con normalidad

Voz 1275 05:19 en la capital cómo se circula pantallas Inmaculada Ander

Voz 13 05:22 buenos días hola muy buenos días pues el tráfico no ofrece ningún problema en estos días hoy tampoco no se ha producido ninguna incidencia lo único que vemos que la lava llegando a la zona noroeste de la capital el área de Cardenal Herrera Oria nudo norte nudo de Manoteras es muy importante que según lleguen a la capital sino es necesario Lan tinieblas desconecte lo ya saben que es muy molesto para los conductores de alrededor vamos

Voz 14 05:48 a ver que anuncia la previsión del tiempo Luismi Pérez buenos días muy buenos días ambiente cargado húmedo muchas nubes nieblas ahora mismo incluso en la vertiente segoviana de la Sierra as está escapando algún chubasco estas nubes abundantes y generalizadas que no se van a empezar a disipar hasta bien entrada esta tarde con ambiente no demasiado frío todo lo contrario mañana seguirá esta situación por la tarde primeras lluvias que por la noche la de mañana se van a generalizar

Voz 0047 06:44 qué tengo que hacer esta semana

Voz 15 06:47 dentista mañana tenéis cita los tres con el médico

Voz 1275 07:53 en ahorra más ya está en marcha el carrusel de cabalgatas de Reyes que vamos a tener en Madrid estos días la primera la que dio ayer el pistoletazo de salida fuera de Chamartín habrá otras diecisiete más en la capital entre ellas la principal la que mañana recorre el centro de la ciudad si la lluvia lo permite ya sabemos cómo va a ser ciegos

Voz 0047 08:11 irradiar bailarines músicos acróbatas más de dos mil personas formarán parte este año de la comitiva que acompañará a los Reyes Magos en su llegada a Madrid desde el lejano Oriente este año la novedad de la cabalgata es la presencia del Teatro Real que participa por primera vez con una carroza una carroza dedicada a la ópera que contará con un atrezzo de obras de grandes compositores como Verdi o Puccini el Teatro Real celebra su cuarto centenario de ahí que participe por primera vez en la cabalgata de Reyes madrileñas mañana día cinco los Reyes de Oriente es comenzaran su recorte su recorrido por la capital a partir de las seis y media de la tarde la cabalgatas iniciada en el Paseo de la Castellana llegará hasta Cibeles las carrozas de este año de los tres Reyes Magos son las mismas que las del año pasado iras de dos mil dieciséis

Voz 1275 08:59 gracias Diego El Teatro Real protagoniza está en la cabalgata de Madrid en la principal Puccini será uno de los invitados este año a este desfile de la ilusión

Voz 22 09:08 no le de

Voz 1275 09:39 el perder ni una hoy cabalgatas en Ciudad Lineal en Fuencarral El Pardo en Moratalaz San Blas Tetuán bien Usera ocho grados tenemos ahora mismo en el centro de Madrid sigue hoy por hoy