Carrusel Málaga (15/09/2018 - Tramo de 17:30 a 18:30)

Voz 0458 00:00 tuvimos un debate yo no sé partidos de fuertes Italia por ejemplo y lo espero

Voz 1 00:05 nada que ver en la Real Sociedad por banda derecha buena maniobra ese resbaladizo aguanta el balón para Rubén Pardo Rubén Pardo inmediaciones del área buscando para sacar el centro encuentra apertura a banda derecha por ahí venir Zaldúa Love Noor declaró tiene que frenarse vuelta a empezar

Voz 0985 00:19 no lo hoy lo que justamente con es alguien que entienda al partido que tenga el juego en mente que sea complemento de otros jugadores que sea capaz de construir de asociarse de jugar a fútbol de generar más fútbol que es lo que está azotando

Voz 2 00:36 pues nada Miguelito muy buenas que aquellos que ha apostado por Busquets si tú apuestas por poderes

Voz 1284 00:42 que también damos la enhorabuena hombre hacia las bienvenida los ERE

me los nuevos amigo Zachary y vamos a quedarnos con esto con él

Voz 2 01:25 he tenido un CD en la segunda parte en Anoeta uno cero ante el Barça cuanto que de la Vuelta Ciclista a España

Voz 0684 01:34 ocho kilómetros tan sólo uno de plano y luego los siete de ascensión a este alto de la gallina ojo la ventaja

Voz 1284 01:41 para ser cortó ahí está tirando más a ver si

Voz 5 01:44 por todo que la tropa Suárez evita que salga Sergio Roberto pero el centro no llega al remate de lo que parece que apretó Alba

Voz 6 01:51 ahora ha rematado con un Playmobil flaquea de melé muy rígidos no falta lo para Raquel para buenas y remató Messi en Romay de campeones si alguna iré que si alguien está bien ellas oyente Playmobil ahora mismo no sé muy parecidos animal morimos móvil es el de calidad pero no Clegg como lejos a otra generación de todos los ladrillos a poner en marcha

Voz 1 02:34 la gráfica tendrá la entrada a Busquets Adriano sí

Voz 7 02:38 entró Sergio Busquets y retiró Rafinha el cambio esperado en el Barça

Voz 0458 02:42 el Barça oportunidad perdida claramente Flaqué

Voz 1 02:44 no no creo que estuviera previsto en el planning de Valverde tiene que acabar el partido hoy con el once de gala con todo lo que viene por delante pero se vio obligado por circunstancias ya tiene al once de gala en el equipo va a perder el balón Messi junto al cielo Zurutuza recupera Piqué Piquer Rakitic Rakitic Le Soir recibió de espaldas en la frontal toca para Busquets Busquets de cara para Paramés

Voz 5 03:03 llega el argentino Videla contra la Real Hess un dos para dos Qonduz Oyarzábal justa Live el centro del campo la Izquierda esta Juanvi por la derecha y luego dejar solo es alertaba el perdón del centro en Aberdeen Rubén Pardo Leclerc Darrell aclara a la contra de libro de la racha echando la falta de entendimiento desviar Sara Qonduz borrón Córdoba debido en apareció vertió Oyarzábal Guiza Gorka le faltó aire fuelle para rematar mejor

Voz 8 03:28 esto hace un esfuerzo enorme chaval vemos ahora volver está metido se poniendo cuando la banda

Voz 1893 03:34 y siguiendo a Jordi Alba en todas las subidas Ryan mal estamos pidiendo ahora clave no de remate con la derecha cuando estuve empleos Vito

Voz 0514 03:44 la primera vez que veo perder una carrera a Jordi Alba eh

Voz 0458 03:48 no no si se chavales ha sacado cuatro

Voz 0514 03:51 metros es ilegal Azur de gol puede hacer algo más pero es verdad

Voz 0458 03:53 como dice Gorka que yo venía de también de de intentar recuperar una una guerra toca al Barça

Voz 1 03:57 intentaba Coutinho era les sale bien recupera la Real la pierde rápido la tiene Jordi Alba volcando para Coutinho entrando por la izquierda camina del quince de la segunda Se mantienen uno cero sigue cotilla intenta buscar Angulo para el disparo no encuentra toca para Messi Messi dribló Messi la Media Luna Messi le pero

Voz 5 04:12 ver dispara a puerta del Barça del minuto sesenta de partido Messi a ras de césped atracó run

Voz 1 04:17 les mayores con riñones de Sarobe Leo Messi que parece que

Voz 2 04:20 toma el mando de las operaciones enseguida ya estamos con la vuelta pero atención ahí goles en

Voz 9 04:24 hago yo era él

Voz 5 04:33 miran existencia de de Morente pase al hueco vi Manu del Moral que suben a Rubén para ver

Voz 1 04:39 las TIC tener minuto treinta

Voz 5 04:42 los de la segunda Nástic uno

Voz 6 04:44 Osasuna pero lo celebramos con los ultras aseguró

comparte la tuvo hoy gorda Igor da la Real Flagey

Voz 1 05:04 yo no sé si hubiera pedido el bar el asistente

Voz 1284 05:07 SER porque parecía fuera de juego

Voz 1 05:09 dónde Ter Stegen sacó el alemán pero no levantó la asistente

Voz 1284 05:12 no levanta ante la duda no entiendo eh porque es el protocolo no si lo dejas

Voz 1 05:17 piden y tú la segunda para ella realmente y por esta falta sobre Rakitic

Voz 0514 05:21 eso noche en el mediocampo no es un ataque prometedor es una falta sin más

Voz 0684 05:24 se galeno alabó el d'Atenció margine con dos corredores cabeza de carrera unos colombianos Miguel Ángel López el otro español se llama Enric Masó Henrik más que podría saltar El segundo puesto incluso porque está apenas a treinta y siete segundos y Alejandro Valverde la situación de carreras ciclistas por delante currando siempre el corredor español del Quick

Voz 5 05:44 el base anotó de tres de d'Ebre Baix Ter Stegen era una vida extra Barça acabo de sacar el pie para vitales según lo que da la tuvo Juanmi la habitual alemán

Voz 2 05:54 otra vez achica Ter Stegen pero dos contras muy peligrosas de la Real para finiquitar el partido ahora la tuvo Juanmi el partido esta veintinueve minutos del final muy mal el Barça que no es capaz de relacionar margine

Voz 0684 06:06 ir viene James por detrás estaba delante eh

Voz 1415 06:09 sí la verdad es que Yeltsin le hace y ido a en un tramo donde ha arrancado Superman López muy fuertes se que les ha dejado no se ha puesto nervioso viene allí con unos metros pero de momento no debemos muy nervioso al respecto sí que realmente en los tramos duros Superman López coge un poquito de distancia pero luego logos los vuelve a recuperar los van manteniendo

Voz 0684 06:30 el más interesado lógicamente sería Enric más cualquier de asaltar el segundo puesto en la clasificación general por detrás Valverde ni se mueve Torres

Voz 10 06:37 no no se mueve la verdad es que amparada hasta Nairo lámpara o para tirar de él y bueno a ver si aguanta esta arriba creo que no va fino hoy no

Voz 0684 06:44 Duane fino Alejandro Valverde cada vez más cerca de ganar la Vuelta Simon James apenas a cinco kilómetros y medio de la gloria

Voz 2 06:50 esquina en San Sebastián Flaquer

Voz 5 06:53 Mata Piqué que derrumbo llevar Bellido rechazo quite casual

Voz 11 07:00 no

Voz 5 07:14 por el momento sólo las trata la pizarra cobro esa bola extra que le otorgó todo esto en la anterior la aprovechado Arsuaga la parte izquierda según dopados remata Piqué las saca Álvaro Player Rooney el de España que tras tocar en algún jugador más a para el te Luis Suárez tempo captado de su uruguayo Barck algo importantísimo tras un mal partido pero vital ese remate a bocajarro para el el dieciocho de la segunda mitad por ver el Heliodoro ETA el Real Sociedad uno Barça uruguayo uno otro

Voz 2 08:06 pero yo pisé el entrenador de porteros de la Real y hay que llamar a Arconada para que sepa Rulli cómo se despeja los balones ahí la pifió claramente después de una buena intervención empata el Barça inalámbrico Adriana celebró

Voz 7 08:20 con rabia Luis Suárez que venía de firmar un doblete frente al Huesca ocho partidos del uruguayo frente a la Real Sociedad ha participado en ocho goles del Barça Luis Suárez que lleva ya tres goles en Liga esta temporada

Voz 2 08:34 pues de aquella forma dos Luis porque yo creo que el Barça tampoco estaba haciendo un buen partido para no

Voz 13 08:38 no no es el por el pobre el portero tuvo mala suerte despejó con el brazo y le fue a caer al otro lado del listado Suárez el usuario pero ocurre mucho la famosa ley no de Larrea

Voz 2 08:51 por se comió dos goles

Voz 9 08:54 ojo

Voz 1 08:54 el balón para Juande dentro del área por el cuerpo con Sergi Roberto queda sueltas en la lleva finalmente el del Barça que juega con Ter Stegen insistimos medio gol que sea una Juan anterior al quedársela Ter Stegen porque ese uno contra uno es el que le ha dado opciones al Barça luego de empatar

Voz 2 09:10 Tobin con Oyarzabal que yo yo creo que con la derecha ya de por sí la pegó mal cubrir

Voz 0458 09:14 me hueco pero pero la oportunidad de de Juan

Voz 2 09:17 Paul clarísima pues nada el partido está calentito chavales consideraron que hasta ahora

Voz 5 09:22 a Rulli esta vez sí mano dura al disparo de Coutinho córner para no

Voz 2 09:27 se está volcando el partido aguantamos te esquina hay enseguida apostamos dispar de Philippe Coutinho made in el brasileiro estaba bien quiero rule apretar al Barça buscando la victoria Flagey

Voz 1 09:35 no se quiere detener el gol del empate quiere más a dar así que la Real se lo va a hacer muy larga la segunda mitad estamos en el sesenta y fincas de juego quedan veinticinco empató Luis Suárez en córner tiene otro saque de esquina la pone a la segunda palos reúne

Voz 5 09:49 deja la queda suelta la pegado en Belén

Voz 12 09:52 hoy habrá venganza

Voz 11 09:56 dos

Voz 12 10:00 no hago algo no

Voz 5 10:09 del Barça era peor para los tres minutos más directo es lo que va a pasar y lo vamos por imposible la mano de Ter Stegen para evitar el dos cero el gol de Luis Suárez estará ha salido un heridos

Voz 1 10:22 minutos después tras el arreón de Coutinho

Voz 5 10:24 saque de esquina error está becas Rafal derrumbes ha salido a quedar balón suelto de pega de embeleso enreda entre jugadores y acaba en el fondo de la red remontada sui generis pero remontada activa del Barça en Anoeta veintiuno segunda parte otra vez clave en Belén con un gol importante la sociedad uno Barcelona dos

Voz 0458 11:05 sí porque en Carrusel deportivo que tiene patillas gafas y rizos dice Llopis tiene más gamberro que Ramajo cargamento efectivamente tiene y tiene razón porque

Voz 2 11:16 hoy seguramente Ramajo pues

Voz 0458 11:18 Rudy puede perder la titularidad

Voz 0514 11:21 es este es que este errores

Voz 1893 11:24 viendo los dos goles de la Real Sociedad Dani es clave

Voz 1 11:28 la obra entrada durísima de Illarramendi sobre Sergi Roberto Iturralde

Voz 0514 11:33 sí mira esta sí que es de amonestación al suelo con los que es por delante si estaba al suelo

Voz 2 11:39 mira ahí va Messi que no suele protestar habitualmente con vehemencia a los colegiados pero hay a hacer

Voz 0514 11:43 ya es recuerdan la falta anterior

Voz 9 11:45 el árbitro lo sabe y no quiere esa no nos mira eh

Voz 0514 11:49 es me me me está resultando raro el arbitraje de este año este año para mí del mejorar que en España que es el Cerro pero este año también la idea le perdonó la segunda amonestación al jugador del Valencia por una mano clara hoy también ahí está guardando así tarjetas cuando no es un árbitro que Shia guardado nunca tarjetas espero que no sea lo típico de que cuando te vas haciendo ya veterano y te queda muy poco tiempo goleada no te quieres hacer más gente

Voz 2 12:13 bueno ha empatado el Atlético de Madrid está ganando el Barça piensa también el partido el Madrid mucho que hacer

Voz 0995 12:19 a Madrid él estaría muy pendiente de este partido el Barcelona y le venía muy bien el uno cero

Voz 2 13:04 dónde voy de de la fan corrientes de la sala árbitro un chaval veintitrés años de Mallorca Enric Mas iba a revolucionar el ciclismo español e internacional Marquina

Voz 0684 13:18 se va a meter segundo en la lista España que ésta con un momento espectacular está en compañía de Miguel Ángel López cabeza de carrera aventajando en dieciocho segundos al líder que está gestionando la perfección esta durísima ascensión al cole de la gallina es que por detrás Valverde entregado la cuchara y ojo que puede meterse

Voz 1284 13:39 segundos si no lo remedia Chris Romero

Voz 0684 13:42 que está tirando la barriga también

Voz 0514 13:44 lo Creevy patinando por detrás ha quedado Valverde que ya no tiene más opciones de su equipo Quintana se quedó también entonces tiene que ponerse a tirar al quitarle segundo Huesca falta muy fuerte

Voz 0684 13:55 a tirando de lo lindo pero sólo quedan tres kilómetros para la cabeza de carrera IS mallorquín de veintitrés años Enric Mas está muy cerquita de la Gloria a todo esto ya ha quedado Quintana también para esperar a Valverde para ayudarle pero Valverde está que no puede prácticamente ni con el casco digo que a todo esto está también a tres kilómetros de la gloria un británico Simon James que hoy va a ganar la Vuelta Ciclista a España dos mil dieciocho

Voz 0458 14:17 que verdaderamente sólo se lo merece porque no ha sido conservador porque ha sido agresivo porque ha demostrado que es que es el mejor hilo Enric Mas es una pasada tendremos que hablar mucho más de este chaval de veintitrés años que cuando tenía diecinueve veinte Borja Cuadrado que sabe mucho de esto bajita venía hablando de él estamos hablando de una cosa

Voz 2 14:33 pues muy muy seria no porque es un ciclista muy completo que va a quien para arriba que tiene inteligencia táctica que debe mejorar en la crono es un tipo de de ciclista que lo puede hacer muy bien

Voz 0298 14:43 Ike es valiente y que es exigente consigo mismo empezar la vuelta eh yo me acuerdo que le preguntábamos qué quieres hacer en la vuelta de vas a pelear por la general y él decía así sí que hoy el equipo piensa en vivía animales Prince porque no no pero que me metan presión que yo quiero que me metan presión y fíjate como está respondiendo

Voz 2 14:57 hablando el mar suele Enric Mas el futuro de España tiene mucho futuro nunca mejor dicho con el ciclismo ya está ganando el Barça uno dos Jordi es verdad lo que decía Flaco una remontada sui generis basada en la garra de de del remate que no espera si las anchoas el portero ni más ni menos

Voz 0985 15:12 también una cosa que te añado Ter Stegen los tres puntos que ahora tiene el Barça son la butaca se los debe a Ter Stegen porque hemos pasado de dos a cero gracias a dos intervenciones Man magníficas consecutivas de Ter Stegen a la situación actual que es de uno dos ha coincido la entrada de Busquets especialmente Coutinho que les da Chispa al partido ya al par del Barça tiene veinte minutos para con el once de gala

Voz 2 15:34 tratar de tener el control del Gobierno del encuentro Ramajo Asier Garitano va a meter un delantero

Voz 15 15:39 a Metola Joan Bautista El primer cambio quiere pólvora en el ataque de la Real Sociedad yo me decanto por Zurutuza o Pardo para meter pólvora arriba para quitar centro de campo

Voz 0458 15:50 al seguramente Gorka Larrea es momento de deshacer esa posición en el centro del campo de cuatro Vigotes tiene que tiene que arriesgar la Real

Voz 7 15:56 sí sí por supuesto yo creo que además el desgaste de los dos polos de arriba tanto Pardo como de esta siendo bestial y luego pues al final el partido se decide por has de estrategia la pizarra es muy importante esto

Voz 6 16:08 el desempate en el cole con la vuelta al cole y el tuvo ahí ahí yo porque como Espartero a pesar de todo ven

Voz 2 16:14 minutos para en noventa Miguelito partida interesante en Anoeta uno gana el Barça

Voz 3 16:18 está muy interesante porque hay mucho profesional en el campo y fuera del campo que no está escuchando pues para todos aquellos profesionales que lo has visto todo en vuestra empresa atención porque tengo un mensaje para todos vosotros llega la gama Citroën rojo de grafito vuestra esperó a que sí Citroën sigue habiendo Beam es para todo el mundo desde mil novecientos tu llegas allí te puedes hacer muy Citroën Berlingo o con un Citroën C3 cambiarle los colorines Pro Activa t co líder de Citroen filtró

Voz 2 16:56 Luis Suárez piden me le han dado la vuelta al resultado uno está ganando el Barça en Anoeta después del tanto de Aritz Elustondo

Voz 8 17:02 pasadas las aquí el cambio denunciada Ramajo se marcha si has visto

Voz 1893 17:07 tras el terreno de juego el chaval me Errenteria la esperanza del futuro del gol consta yo de Zubieta Jon Bautista

Voz 0458 17:14 a Gorka ante una temporada vital legos la retirada de de Imanol Aguirre eche bueno Willian José que es un hombre que afortunadamente suele tener problemas físicos bueno es su año no fue una buena parece un bonita delantero completo mucho desmarque de ruptura fuerte arriba

Voz 0514 17:27 a mí me gusta pero claro tiene que jugar

Voz 8 17:29 sí igual que corpulencia que es muy listo yo veo jugar muy bien al espacio pero me gusta más con un con formas referencia no un poco más a las picadas si verle tan sólo ahí no pero por muy listo De Gaulle y que define muy bien yo les visto caderas interiores define pues un estilo Stuani que también de cara a portería pues tiene mucha facilidad no

Voz 1 17:50 el balón para Rulli a punto de enredarse estuvo la defensa de la Real Sociedad al final hubo falta de Luis Suárez en la presión balón largo del guardameta protagonista negativo en los dos goles del Barça en sendas salidas de dos córners balón que recupera el equipo local intentando llegar volcarse ahora ha cambiado de qué modo el guión del partido veintiocho y medio uno dos está ganando el Barça Real obliga a dar atacar a dejar espacios atrás buena manera de Fahmi manejar videncia Piqué línea de fondo se frena levanta la mirada puede ser bueno el centro es por el centro de hecho al segundo

Voz 5 18:17 los en Velez Se la jugó empujones

Voz 1 18:19 sí sí lo hubo sobre Zaldúa que buscaba el remate fue ligerita

Voz 0514 18:23 y que verlo ahí tú yo era probado nada nada

Voz 2 18:27 iré a Rehman Guillén marcando goles que pueden ser importantes para el Barça un kilómetro y medio para el final de la Vuelta Amarguillo

Voz 0684 18:34 me vuelve a ser Enric Mas el que tira de la burra su lado Súper López de estas alturas de la película James gana la Vuelta más en de segundo en la clasificación in López Súper López Miguel Ángel López de colombiano sería tercero en la clasificación Silvia Tirado pelotazo para el chaval Silvia sí bueno yo ayer tenía la sensación

Voz 16 18:52 les sabe que Enrique estoy guardando un pelín esa bala porque sabía que hoy el día era muy duro muy rápido toda durante todo el día y mira ahí está en Enric dando batalla como ha prometido al inicio de de de esta mañana aquí yo creo que tiene que ir hasta ser un poquito más ambicioso y luchar por la etapa

Voz 0684 19:08 pues que era un kilómetro cuatrocientos metros tan sólo para concluir es el colombiano Miguel Ángel López del que está ahora mismo en cabeza de carrera ha subrayado viene a su rueda viene el corredor balear ir luego a veintiún segundos pero gestionando Mauri absolutamente la subida y la ventaja que tiene en la clasificación general el maillot rojo que marcha con muchísimas viernes

Voz 1415 19:28 sí la verdad es que bueno ha demostrado hoy

Voz 17 19:30 lo tanto será un justo vencedor el más fuerte hoy aquí está gestionando muy bien las fuerzas ayer realmente hizo un alarde con con ese ataque y ir buscando pues realmente

Voz 1415 19:42 controlar con con con autoridad en la carrera de momento pues bueno la controlado bien pero está actuando con inteligencia sin ponerse nervioso y pienso que es lo mejor evidentemente para conseguir esa victoria de la Vuelta

Voz 0684 19:53 un kilómetro doscientos metros cuadrado bueno pues con toda la gente ya pendiente los asistentes de todos los equipos y es verdad que mirando las caras de la gente de Movistar en la preocupación de la desilusión bueno pues son los últimos metros prácticamente sí con un kilómetro doscientos metros lo que quiera para concluir esta jornada no sé si echaban a veces fijáis eh yo creo que Enric Mas tiene algún problema mecánico yo ha pinchado me dicen es cuando está pasando bajo la pancarta del último kilómetro o es a ver si le

Voz 1284 20:21 vemos ayer en la bicicleta chaval

Voz 2 20:23 fíjate que a mí me da la sensación de que era Simon James pero bueno en cualquier caso van para arriba he ido momento más normal

Voz 1284 20:28 vamos a ver qué pasa pedalear parece que yo creo que van bien ambos

Voz 2 20:32 uno cien para para el final va a haber cambio en el Barça inalámbrico

Voz 7 20:36 sí preparado ya para entrar Arturo Vidal y el que se va a marchar sino cambia el cartel en el cuarto árbitro va ser URSS manden vele ahí está se confirma el cambio se marcha el francés autor del segundo gol del Barça lleva tres partidos seguidos marcando manden Vélez Se retira del campo entra en su lugar Arturo Vidal

Voz 2 21:29 cuidar en el campo a catorce minutos de El noventa el Barça sufriendo pero sacando adelante los tres puntos setecientos metros para el final margine

Voz 0684 21:37 no hay ni un solo descanso para lo que queda ojo que viene levantado encima de la bicicleta también el corredor británico Simon James que va a ganar la Vuelta por delante tiene a dos ciclistas a Miguel Ángel López ya Enric Mas vamos a ver como decía Silvia Tirado se pelea por la victoria de etapa el chaval el que se está dejando estar apellidos Silvia Verde

Voz 16 21:54 sí haber ayer ya se vio que falló un poquito las fuerzas ella ya no estaban como la primera semana hay esto es lo que tienes y un día para otro es muy difícil recuperarse

Voz 0684 22:05 se está hablando más con eh con Miguel Ángel López eh

Voz 10 22:08 sí están hablando le vemos que están mirando la etapa que están ahora que los dos quieren pelear por la etapa pero viene como un avión les sacan mucho ya ya están muy lejos de a lo que quiere ganar la etapa pero cuidado que atrás no paran eh son segundos lo que llevan

Voz 0684 22:22 medio kilómetro a diecinueve segundos en James en unos hombres con cabeza de carrera continuarán dialogando entre ellos luego viene Valverde a dos minutos y cuarenta segundos de Valverde que se despide también del podio de esta Vuelta Ciclista a España que Macarena lo tapaba Audi

Voz 1415 22:34 pues no lo sé la verdad es que en los dos vigilantes en mucho yo creo que Superman López es un poquito más rápido es el hemos visto esprintar bien a veces en esos autos y por lo tanto espero equivocarme y espero que Enric pudiera conseguir esa esa victoria de etapa

Voz 1284 22:49 pasa lo mismo espero equivocarme

Voz 10 22:51 vamos que Superman López así como siempre vamos a alguien a ver si legajo

Voz 0684 22:56 trescientos metros bien en los dos López ya el chaval a su rueda muy cerquita Simon Neil siguen las miradas entre los dos corredores vamos a ver si va a brotar agua a pagar doscientos cincuenta metros ahí está el mallorquín

Voz 1284 23:09 vamos vamos que Interior sale por encima de la bicicleta sí

Voz 0684 23:11 los simplemente una advertencia al así arranca consigue Enric Mas la Victoria en esta jornada semana cumplir tres horas se encima de las bicicletas y sólo quedan cien metros sale más sale más la gente que Sepúlveda gana viene viene López como una auténtica locomotora diez más hay apurando de Alabama

Voz 18 23:28 os recuerdo que no ganar ordena

Voz 19 23:36 sí

Voz 6 23:38 fantástico ir creíble le

Voz 0684 23:42 derruido el último y a conseguir la victoria

Voz 6 23:45 sí no he visto la corbata

Voz 18 23:47 bueno dos Vidal espera espera que viene ganador

Voz 0684 23:51 vuelta Giles Davies diez metros a veinte los entre tercero gana la Vuelta Simon ya fantástico domine el británico repito van a ganar la Vuelta se va a meter segundo en la clasificación general López

Voz 0514 24:08 cuadro o como lo está celebrando Enrique te verdad

Voz 1284 24:12 ahora estamos en otras aquí sí vais a veintitrés años ese chaval que futuro tiene Enric Mas cuya exhibición superando a más López micrófono inalámbrico abierto Borja quién ha subido más de El Borge

Voz 0458 24:32 el micro de la Ser de Carrusel deportivo

Voz 1284 24:39 muchísima gente me lo jugaría acabará la etapa cuando no tenemos la oportunidad de escuchar a primas el ganador de la etapa saber ahora me a tú me va a Puerto Rico segundo ya diera la vuelta pues etapa muy muy dura están ha hecho muy buen muy buen amigo mío Ángel ha estado impresionante también del que de el podium

Voz 2 25:29 bueno pues con mucha dificultad hay que decir que en catalán euskera en gallego eso Healy en lo que sea si se le pregunta en el idioma que sea Se responden el coño que estamos en ese siglo XXI faltaría más tendría narices la cosa ha ganado Neymar veintitrés años el mallorquín enseguida estamos Marquínez y con el con el resto de la banda del ciclismo vamos sí sí

Voz 6 25:48 pero sin duda alguna a bueno un gran éxito Íñigo

Voz 1415 25:52 de un ciclista que va a marcar afortunadamente el futuro que tiene una cabeza brutal que tiene unas piernas tremendas que tiene un recorrido grande que tiene ambición que no para que va que quiere a mí me encantaba ya

Voz 0684 26:04 es un pelotazo no sólo para el chaval Bordalás que tiene sitio para el ciclismo español parecía que sacaba del mundo después de que Contador y Purito Rodríguez charangas tierra que tiene treinta y ocho años era no no se acaba ahí gente como Soler el del Movistar pero como este corredor que va a ser segundo en una grande con veintitrés añitos y la Vuelta Ciclista a España podemos estar contentos podemos estar satisfechos porque tenemos corredor tenemos un ciclista como la copa de un pino quién sabe en un futuro cercano para ganarle Tour de Francia ya en un segundito

Voz 18 26:36 porque ayer Alejandro Valverde Prego Alejandro Arribas

Voz 0684 26:40 el ex Quintana se va a dejar hasta el apellido cruza la línea de meta Bravo Alejandro fantástico también XXXVIII nulos ya ahí está en el top ten de esta Vuelta Ciclista a España Enric Mas es un nombre propio el día el otro del de Simon jet

Voz 2 27:41 siete minutos para el noventa sagrado el Barça uno dos en Anoeta Flagey

Voz 1 27:45 Lohan para la Real Sociedad Illarramendi cuidado a rajar de vez en cuando de los árbitros hoy tiene que estarle agradecido Ramajo le perdonó la expulsión y se marchó sustituido en Elda

Voz 1893 27:54 Doble cambio de la media una buena persona

Voz 1 27:57 la banda derecha viven la Real Sociedad que la intentaré del disparo el centro al hockey sala tal estar otra vez luego de Araba de al remate de Rami por si acaso Ter Stegen otra es verdad que el remate no fue muy bueno pero aguantó hasta el final

Voz 1893 28:11 en este vuelo de decía que ha hecho Doble cambio el técnico de la Real Sociedad quitaba Illarramendi al que se lo ha perdonado la segunda amarilla en su lugar Sally a Mikel Merino también se ha marchado Rubén Pardo ha salido otro chaval de la cantera como es San Gali ha cambiado de sistema Larrea jugando con cuatro cuatro dos claro con Oyarzabal el Izquierda con Merino junto a Zubeldia en el doble pivote en la derecha están Shangay Lily y arriba Bautista igual

Voz 0458 28:35 pitó era fuera de juego no lo Chen

Voz 2 28:38 de cuatro pero ojo que aprieta la le ha cambiado de dibujo tiene un par de delanteros ha retirado mucho mediocentro hoy va a pelear hasta el final Flagey

Voz 1 28:45 hecho un cambio Valverde Arturo Vidal pierden velé ya lo hizo en Valladolid y a partir de ese cambio de dio alas al Valladolid que no le pase otra vez lo mismo que en eso de tirar para atrás para guardar resultados a veces se pierde el control del partido balón para la Real Sociedad la tiene Héctor Moreno aguantando ante la tímida presión de Messi que tuvo un disparo lejano que se marchó fuera por poco mientras escuchábamos saldrán Marquínez con el final de la etapa en la Vuelta a larga buscando la posición de Bautista no llegó le cae agradan a Ter Stegen ERE estén en aguanta hasta que llegue la presión de Bautista para cogerla con las manos protagonista absoluto el alemán con sus intervenciones clave para explicar ya cinco quince del final el Barça está ganando uno dos en Anoeta balón largo de Ter Stegen la ventaja para los Tondo el hombre que abría el marcador la baja bien con el apertura para Saint Gallen intenta bien la superar la presión de Alba toca por dentro aguanta el balón Verino la pierde opción de compra para el Barça conduce Coutinho ser Espiga la izquierda Arturo Vidal por el ex que Luis Suárez balón para el uruguayo aguanta Suárez para Cutillas la deja pasar no llega el balón a él le cae a Messi Messi busca el pase para Suárez Suárez ante Rulli pone manopla Rudy aguanta balón Suárez línea de fondos irán globos

Voz 5 29:53 el centro tocó en Theo Hernández balón para el guardameta

Voz 6 29:57 son las seis de la tarde en las cinco en Canarias la ronda Garros Garros

primera edición jornada número cuatro recordamos ayer Huesca cero Rayo Vallecano uno gol en Buda

Voz 2 30:19 primera edición jornada número cuatro recordamos ayer Huesca cero Rayo Vallecano uno gol en Buda

Voz 5 30:28 además apuntó empatar Juan Vicky gran pase de Mikel Merino colas Rigola que mental siendo perdió entiendo referencia de portería se le marchó fuera por poco

Voz 2 30:39 uno dos y ganando el Barça marcaron en Belén para la Real marcó Aritz Elustondo lo dicho en el Wanda Metropolitano partido en Carrusel desde la una de la tarde Atlético Madrid uno Borja Garcés Éibar uno gol de Sergi Enrich a partir de las seis y media de la tarde el partido ante el Valencia y el Betis veinte cuarenta y cinco el Athletic Club Real Madrid en Segunda División acabó rápidamente yo era el partido en Tarragona

Voz 1 30:58 final en el Nou Estadi primera victoria de la temporada para el Nàstic de Tarragona que regala los tres puntos a su afición hice que colocara momentáneamente en el décimo séptimo lugar de la clasificación con cuatro puntos final en el estoy en Tarragona Nast

Voz 6 31:11 el Osasuna cero abrazo ya

Voz 2 31:14 él hasta mañana a Tenerife comenzó Manolo

Voz 1284 31:16 todo el partido no juega tan promesa el refuerzo estrella del Tenerife por decisión técnica primeras con pasos en el Rodríguez López Tenerife cero Reus cero Málaga justo eh

Voz 18 31:25 Soler acaba de comenzar el partido primer minuto de juego cero Córdoba

Voz 2 31:29 la tarde en Carrusel Alcorcón Deportivo de la Coruña fútbol internacional Bruno en los patios de las cuatro en la Premier Manchester City tres Fulham cero Chelsea cuatro Cardiff uno in Castle uno Arsenal dos Vuelta Ciclista España que acaba mañana el quedó sentenciada margine

Voz 0684 31:43 Enric Mas gana la etapa en se ganan la vuelta Valverde sale del podio mañana en lo más alto del podio en la gestiona el Madrid estará el británico Simon James a su derecha segundo clasificado más tercer clasificado el colombiano Miguel Ángel López

Voz 20 31:57 más Zone mami toda la próxima madrugada final del Abierto de Japón entre Carolina Marín inocencia pujará en fútbol sala femenino Preeuropeo a las siete España Italia a la selección le vale con empatar para estará en la Final Four del primer europeo oficial de la historia del fútbol femenino de balonmano femenino también en Europa tercera rondará HF a las ocho medio Atlético Guardiola contra el jazz

Voz 1284 32:17 aunque los franceses nuestra pasado por encima la Davis tras ser condenado a España ahí estamos fuera semifinales hasta aquí

Voz 1284 32:45 ochenta y ocho del partido sufre el Barça Flagey

Voz 1 32:48 estaba al buscando a Juanmi no llegó a conectar conteo se pierde el balón por línea de fondo pero insisto en lo de Arturo Vidal el Valverde le mete para tener mayor control del partido pero se produce justamente el efecto contrario a problemas para el Jordi Alba

Voz 7 33:03 sí con algún calambre el lateral del Barça Le ayuda estirar un poco Ter Stegen se interesa también por su estado el árbitro del partido Del Cerro Grande Jordi Alba se va a reincorporar iba

Voz 1284 33:12 perseguir en en octubre táctica con

Voz 7 33:15 sí eso es un líder Valverde se esperaba en la banda dando indicaciones evitando constantemente a los defensas y ahora se acercado

Voz 0458 33:22 Adrià porque Artur no está la convocatoria

Voz 7 33:24 pues yo entiendo que es por la tralla de viajes que llevaba con con Brasil con la selección Valverde ha preferido descartar a uno de los brasileños evidentemente ha elegido Arthur que ha quedado

Voz 1 33:36 por detrás del balón el Barça en la salida de Ter Stegen corrige Piqué es el lleva sufriendo el Barça hoy que entrada

Voz 0985 33:41 jo

Voz 1 33:41 falta de su amarilla para un Tití los jugadores del Barça le protestan Iturralde al árbitro el criterio porque un tipo esa falta amarilla esta no lo es las de Illarramendi no lo fuera

Voz 0514 33:53 sinceramente no me parece que no Cerro Grande este no está dando si eso no está consistente en tema de disciplinarios lo que no sé lo que está pasando es súper raro eh

Voz 1 34:03 Gorka crees en el empate cuando menos

Voz 8 34:06 hombre en una reacción no yo creo que esta ocasión de convenció clarísima la reglado veinte paso adelante ahora está en bloque medio si está más cerca de la portería contraria antes era un abismo ha tenido un par de ocasiones de gol en dos contras muy largas pero me gusta más esta real en este bloque medios

Voz 1 34:22 pues ya en el ochenta y nueve casi noventa pendientes del añadido balón quedan Oyarzábal de cabeza aparece Arturo Vidal notó otorga para atrás

Voz 5 34:30 Gerard Piqué ahora Ramajo Se nota les encanta y

Voz 1893 34:32 de momento del Nuevo Anoeta no veremos es la cifran en nueve puntos perdidos por temporada por las pistas de atletismo por los directivos de la Real Sociedad veremos ahora la reacción de Anoeta sin lleva a su equipo hacia Alemania

Voz 1 34:45 de momento se cumple ya el noventa cuánto se añade

Voz 2 34:48 tres tres minutos pues vamos a añadir un poquito de García Carrión hombre al carrusel de pero claro si bien grande grande

Voz 1284 34:54 fala está exhibiera fala sí señor in Spain están pelea

Voz 2 34:58 doy Isabella que se han montado con los franceses de España el Bourdais

Voz 0995 35:04 Lorente en directo de la verdad ese Cuéntame la negra hombre ahí estamos y para Falling con la familia García Carrión luchando por lo pronto de nuestra tiene del mundo tan destapados en Prado del vino francés que se vendía miles y miles de botellas Reyes

Voz 1284 35:47 es el pata negra el partido se lo pregunto a flaquear preguntarse quién va a ser el pata negra el partido tres minutos que además sabe llegar a Ter Stegen sin duda

Voz 0995 35:59 el pata negra

Voz 2 36:00 a llegar fiel Garry dos minutos para el final a mí me parece injusta la derrota de la de la Real que tenía oportunidad suficientes como para menos equilibró

Voz 0514 36:09 sólo Arturo Vidal no se entera

Voz 1 36:12 pero está perdido ojalá contra hará que conduce Messi Messi con Suárez Suárez tampoco se entera pierde el balón el rechazo legal a Messi tuvo suerte y el argentino llega la Media luna busca anglo que hora un rival más toca hacia fuera para Cotino Coutinho driblar busca

Voz 5 36:24 ángulo para el disparo nadie remata el gas Suárez Suárez busca el disparo no se la dio a Arturo Vidal que se desespera porque está la solo recuperó el balón Rakitic la Media Luna Li Ka el esférico a Messi Messi dividido consigue completar con Rakitic VRAC dicha aguanta balón pide el control se equivocan Rakitic la entrega genera la comprado menos dar la Qonduz dentro otros englobará nota al espacio para que corra la autista pone el cuerpo con todo multitudes banda para la Real

Voz 0985 36:48 de nada eh no entiende cómo el Barcelona con el equipazo que tiene no puede tener el control del partido el control de balón yo no lo puedo entender y menos todavía que en vez de ir a buscar el uno a tres en vez de ir a buscar uno de ellos

Voz 1 36:59 dinero retrocede los para atrás es sólo pudo

Voz 0985 37:02 Joaquín con

Voz 1 37:03 en cambio insiste el cambio me parece claro Isidro

Voz 5 37:06 toda toquen Rakitic le vota Ter Stegen

Voz 1 37:08 hace un extraño la broca el alemán como puede ser que fue aquí fue pues el Barça esté pidiendo la hora que basó en Valladolid

Voz 7 37:15 claro corriendo al centro del campo

Voz 1 37:17 no con Arturo Vidal lo que le manda ese su mensaje Alex al equipo rival de que yo me voy a cerrar el equipo rival aprovecha para arriba

Voz 1284 37:23 darle la pastilla también

Voz 1893 37:26 la de Valladolid aquí lo cambia después del gol

Voz 1 37:30 bueno quedan quince segundos el balón es para el Barça algunos eh en él no hablo de también daña dimitir del partido se marchan aprovechar la excelente tarde soleada que queda

Voz 1284 37:40 en San Sebastián el último baños la Concha Roberto Bolaño vais a cabo la Zurriola saca Vaughan

Voz 5 37:46 el Barça acabó el partido había adelantado el dada la Real Sociedad en la primera mitad en tres minutos Luis Suárez Hidden velará salidas de córner remontaron para el Barça doce de doce para el equipo de Valverde que obliga a ganar al Madrid en San Mamés para seguir la estela Ike ojo dejáis Barça siete puntos al Atlético de la vida real se estrena en Anoeta con buena imagen pero mal resultado se retiran los protagonistas reciben el cálido aplauso de la afición trabajo Alves es

Voz 1893 38:17 Anita la imagen ahora del Anoeta especialmente del fondo sur la gravedad acorazado alega cantando y coreando el nombre de sus jugadores el nombre de la Real Sociedad los futbolistas del equipo txuri urdin ya agradece cenaba el aplauso de su afición con otro aplauso para ellos la comunión entre ganaba ya afición en este primer partido queda patente en lo que tiene que ser el nuevo Anoeta respiran aliviados los jugadores

Voz 7 38:42 del Barça porque han tenido que sufrir muchísimo pero se marchan contentos porque al final han podido conseguir estos tres puntos remontando un partido que pintaba fatal protagonistas Luis Suárez bien velé por los goles pero también Ter Stegen que has salvado sin duda al equipo se retiran ya los jugadores del Barça hacia el túnel de vestuarios

Voz 0458 39:01 cierto hay formas de comunicarse con el con el colegiado alguna son más elegantes y otras menos lo que hace Luis Suárez habitualmente no lo es pero lo que hace Leo Messi sí es elegante si eso se acercaba de Cerro Grande ha mantenido yo creo que con era charlar subida de tono pero sí una discusión en la que seguramente le venía recrimina las faltas de hacer Illarramendi y que no le haya expulsado pero bueno ha sido una conversación de caminan a colegial

Voz 1284 39:20 te cuento no ahora se acerca a Jordi Alba no totalmente pero si marcha el tono ya Jordi Alba pues no está a la altura de lo que debe ser Luis Suárez con Rosell Guillem Vives por te escuchamos

Voz 1704 39:31 sí sí

Voz 1284 39:37 está remontando no sé si esto tiene más valor o no pero después de una primera parte donde el equipo había dejado bastantes dudas y se va con un uno cero al marcador pero que

Voz 8 39:57 dos a cero dieciocho años que no se gana bueno creo que es importante para el equipo barra confianza a ganar otra vez

Voz 21 40:06 para qué ha servido en el descanso por ejemplo para que entrase Coutinho después entra busque pero que os habéis dicho cuál ha sido el mensaje Valverde porque porque lo habéis empezado a ganar duelos el se ha ganado el para él el partido en dos jugadas a balón

Voz 8 40:18 no creo que que la intención no era empezar como como empezamos el primer tiempo tratando de parar la pelota de buscar espacios de sabiendo que el rival está un poco encerrado atrás pero creo que también fue un poco que que una segunda parte del rival no

Voz 2 40:35 mutuas errores del portero cero Rolling han provocado la victoria de del Barça que ha jugado mal ha jugado pastosa pero al final son tres puntos que es lo importante un abrazó Jordi Martí hasta la próxima gracias a un auténtico placer contar contigo y esperemos escucharnos más este año

Voz 8 40:49 no

Voz 1284 40:50 un abrazo también al alza gracias Gorka muchas hasta la hasta la próxima llevan bata Ponseti lo que se me llevan muchos bien ya se lo vamos a meter un cañón ahí enorme es muy bueno para informativos escuchabas sino donde bueno pues cuáles son las

