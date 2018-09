Carrusel Málaga (15/09/2018 - Tramo de 18:30 a 19:30)

Voz 0588 00:00 la salida yo creo que que franca no hay cada vez que lo estábamos avanzando en largo Nos Nos volvían volvía al dominio sonaban el balón nos ganamos la segunda jugada que tengamos que seguir defendiendo al final estamos perdiendo juego simplemente por no ha

Voz 1623 00:15 les para que quizá no porque nosotros ganó el Barça marcaron

Voz 0458 00:17 es decir en melé comienza el partido en Mestalla Pedro

Voz 1 00:20 acaba de comenzar el partido no me estoy a quince segundos el juego de esta primera parte vamos para Pau López al guardameta del Real Betis Balompié que viste hoy todo de verde oscuro esférico atrás para Guardado guardado karateca para Bartra Marta para Pau López pocos se complica estaba ya hay encima mordiendo la practicamente Kevin Gameiro varios ex jugadores del Valencia hoy sobre el césped pero con la camiseta del Betis está guardado y canales en el once inicial están también para posibles situaciones Joaquín Ibarra gano juega Canales en esta nueva posición que le ha metido ahora Quique Setién jugando Sergio Canales por dentro en el doble pivote delante de la línea de tres centrales actúa ahí con Andrés Guardado y el propio Sergio Canales actuando en la zona de creación ojo ataque del Valencia arranca por atrás Cheney se ha brindo hacia la derecha intentaba llegar Ferran Torrent lo ha conseguido se queda para el Betis Andrés Guardado la deja para inútil en el primer minuto de juego de este partido entre el Valencia y el Real Betis Balompié donde ya es Javier Subirats empieza a apretarle al Valencia la corbata el nudo de la corbata porque son dos puntos de nueve insistiremos durante la semana de este partido si que cuidado perdonas Javier Aller rozan el primero de ellos debían Cavic la recupera para el Betis es inuit balón para su debut aparece por ahí el lateral izquierdo del Valencia parece Gayá esférico atrás la pelota para Francia la tiene el Betis sobre voz debut sobre la línea de Calvo de Wood en el uno y medio después de la primera parte empatando a cero el Valencia y el Real Betis Balompié pude buque centra al segundo palo hola deja pasar exceso de vista me parece a mí del guardameta la del Valencia Cho me Domenech ir decía Javier de este partido ya Mestalla sólo toma como no se puede perder

Voz 0905 02:00 si hay que empezar a sacar los tres puntos porque la verdad que la ves la tabla clasificatoria hay lo ves lo ves ahí abajo no oí de aparte de la victoria sería bueno en el aspecto moral también de cara al partido contra la Juve no oí pues bueno el Betis es un rival complicado sobre todo si les dejas hacer porque son fue Amador es técnicamente muy buenos y ahí va a estar el reto del Valencia no de intentar contrarrestar esa buena disposición técnica de los jugadores del Betis

Voz 1 02:27 intentaba marcharse por la izquierda inuit no ha podido finalizar la jugada esférico para el guardameta el Valencia Jaume Domenech que juegan muchísimo más mano porqué

Voz 0684 02:37 por qué neto viene de jugar con la selección brazos

Voz 1 02:40 leña ha recuperado su puesto y además jugó

Voz 0684 02:43 titulares en el último partido con Brasil ayer decía Marcelino que venía cansado citó jet lag por tanto hoy lo deja en el banquillo es algo que suele hacer y lo hizo la temporada pasada ir metiéndole en partidos y luego ya el miércoles neto jugara ante

Voz 0458 02:56 pues a mí eso me parece llamativo Santigo te pregunto te parece que el Yecla justifica si en Barcelona

Voz 0396 03:02 sí totalmente totalmente totalmente que justifica cuando tienes que cruzar hacia el otro continente la vueltas siempre te deja muy agotado yo lo entiendo como normal tampoco podemos obviar que Nieto no está bien viene de un partido malo frente al Levante no entonces quizás más sencillo dejar al jugador fuera cuando es la situación es así no porque

Voz 0067 03:23 cómo estás salvando tonos brillantes y en está parando todo yo quiero pensar que es por ello eh que no es por nada más que es por el jet lag y que el miércoles vamos a encontrar esto y lo vamos a contar en la mejor disposición que es como no necesita el equipo para mí es mucho más portero que Jaume

Voz 0458 03:38 Benja y un centro del campo del Betis hoy sin William Carvalho sin Javi García que están en el banquillo muy jugón con Andrés Guardado con Sergio Canales con Takashi ni una plaza complicada Mestalla Hay hay pone todo lo que tiene

Voz 0282 03:51 menos cuenta que el debut de la Europa League Jueves pues también barriguita muchísimos jugadores Olympiacos en el Pireo se eh

Voz 1623 03:58 Marc Bartra Muniesa parece que se ha recuperado bastante bien

Voz 0282 04:00 lo que sí Canale Shinui guardado para acertar

Voz 1623 04:03 pues ahí en en en el equipo

Voz 0282 04:06 el carísimo luego ya Costello Celso

Voz 1623 04:08 también lo cesó jugará titular sí hombre yo

Voz 0282 04:11 lo que sí pero lo que te he dicho cometen competiciones llegó va ir compensando un poquito el estado físico habrá lesiones yo creo que hay sobre todo el jueves es un partido importante porque al final va a intentar de cogemos tres enamorada

Voz 1 04:23 el corner Sergio Canales sacas era queda la defensa de Valencia Banon para Cherie se equivoca Cheryshev está mal el Valencia en la salida está mal el Valencia en las entregas hay una cosa en la dime me fijo y supongo que se fijará todo el mundo que es fundamental para que este Valencia rinda bien es la dupla con dos vía parejo con novia ya sea entretenido en un balón lo ha perdido en bueno estamos prácticamente en el minuto cuatro y medio de juego no se pueden tener en cuenta pero es muy importante para el Valencia recupera dar la versión más cercana posible ya no diría la mejor ni la más cercana posible a la que terminaba la temporada pasada de Dani Parejo vive con doble porque en este inicio de temporada es evidente Santi que ninguno de los dos is it es clave la posición tanto de pareja como la de con dormía se parecen a los que terminaron lateral

Voz 0396 05:05 el año pasado de la fuerza del Valencia estuvo en el campo ellos dos desde luego fueron fundamentales también los poderes y Carlos Soler sobre todo en la primera vuelta que donde marcó diferencias del Valencia donde yo diría que consiguió su clasificación para Champions lo demás fue la segunda vuelta bueno pues acumular los puntos necesarios el equipo no está bien en general los ha no hay ninguna línea que esté sobresaliente ni la defensa donde ha habido errores importantes que han costado goles ni tampoco el centro el campo como tú comentas ellos dos tienen que crecer mucho más porque son sin duda el sostén del equipo y lo único que hay que celebrar esta temporada es que el equipo está viendo gol porque sobre todo incoar como Rodrigo que están forma pero esto es insuficiente para conseguir objetivos yo espero que hoy cambie todo esto podamos decir al final del partido que el Valencia hecho un partido completo que hasta ahora no hemos podido decir más que el Atlético de Madrid caí sine vimos competirá

Voz 0458 05:51 Falta peligrosa a favor de El Betis partido presentado seis de la primera parte con empate a cero

Voz 1623 06:12 Vengog con responsabilidad falta la abatieran El Valencia Sergio Canales se ha alejado

Voz 1 06:17 Andrés Guardado minuto seis de juego de la primera parte en la falta se le han hecho al siempre bullicioso inuit que está colocado aquí en la banda izquierda como un puñal para a buscar la espalda de pichichi otra de las incógnitas ahí va a sacar la falta Betis lo hace Sergio Canales al segundo palo pero asigne de cabeza no ha podido rematar bien se pierde directamente por la línea de fondo cuando otra vez vuelve a aparecer el sol y parece que la lluvia desaparece porque ya no veo paraguas Ximo

Voz 0684 06:43 desaparece ahora mismo la lluvia si ya empieza a dar el sol y el son que está siendo de justicia esta semana que en Palencia como está haciendo justicia el cabreo de Marcelino con como ha defendido su equipo a balón parado esta jugada casi le cuesta un gol viene de muchos errores defensivos no le gustaba Marcelino como ha empezado su Valencia pedía treinta goles como máximo esta temporada recordemos dos ante el Español uno ante el Atlético dos ante el Levante cinco entre partidos

Voz 1 07:11 la tiene el Betis la tiene Sergio Canales balón para Podemos al terreno de juego propio Sergio Canales abriendo la derecha para Francis Francis que juega sobre Tony Sanabria el cuero atrás para que la deja para Sergio Canales Sergio Canales como una vela perfilando Se para controlar para pasar pasa sobrevoló sube por la parte derecha hacia el centro silla debut el pase para Aynur demasiado largo para llegar sin embargo poner tierra Junio llega también pichichi creo que ha dado en Junio debe ser saques de meta para mí si no ETA saque de meta saque de portería para el Valencia Ésta es estas otro situación Subirats la de pichichi en la que estamos muy pendiente porque la gente está muy descontenta con él

Voz 0905 07:47 si no he tenido suerte la verdad que los padres los partidos que se han jugado en esta Liga ha tenido errores errores graves que incluso algunos ha podido costar algún gol y no está dando el rendimiento para lo cual se le trajo no vamos a ver

Voz 0396 08:01 si con el paso del tiempo pues puede mejorar su

Voz 0905 08:03 no aparece por ahí en el pase Larry

Voz 1704 08:06 te daba Gabriel para Rodrigo Moreno ha aparecido Mandy la pelota acaba en los pies del guardameta del Betis Paulo

Voz 0458 08:14 ocho de la primera parte cero cero Valencia Betis de momento sin oportunidades de gol Rove rápidamente acabó Valverde dijo

Voz 3 08:21 se terminó Juan Valverde le han preguntado si la imagen que ofreció su equipo en esta victoria en la que se ha basado sobre todo en los errores en defensa de la Real un gran Ter Stegen ha dicho que está solo es un poquito preocupado pero por decir algo vamos básicamente que ha dicho que no está nada preocupado y cuando la preguntado por el cambio de Arturo Vidal que le dio

Voz 4 08:40 las al al les rival en el Valladolid también aquí

Voz 3 08:42 sí ha dicho que fíjate están preocupados por criticarle por un cambio ya han sacado todos los partidos en Liga así que ni ninguna mención sobre eso

Voz 0458 08:50 ya estamos con Asier Garitano ganó el Barça uno dos gran partido premiar entre Watford que es claramente pues la gran revelación de las primeras jornadas Bruno y United equipo el de José Mourinho que no se reserva nada de Champions

Voz 0301 09:02 además el partido marcado Dani por la previa en la que le han otorgado el han dado el premio a Javi Gracia como mejor entrenador de la Premier League en el mes de agosto ovación de Vícar H Ruth del estadio de del Watford que además luce hoy de una manera bastante especiales si la grada está muy bien medida una parte cada sector por decirlo así de de la grada sectores amarillo y el siguientes negro con los colores de del Watford aquí luce espectacular con la gente con camisetas amarillas y negras en la grada

Voz 0458 09:32 cero goles Málaga justo

Voz 5 09:37 a partir Simarro que bueno es que ahora Rattle el rechace le llega dicho en que para mí como cada vez que el segundo para el Málaga y nueve primero parte los

Voz 6 09:56 sí lo hace de bravos con Plus Ultra seguro se este gol ha cambiado el juego en un instante vi para que tu vida no cambie pase lo que pase a Segura T con los mejores con Plus Ultra seguros entre en Plus Ultra punto es seguridad con patas

Voz 0458 10:12 la cosa complicada para el Córdoba de Sandoval encajado once goles cinco jornadas no ha ganado un partido intermitentemente en la pinta de que no va a poder hacerlo Málaga dos Córdoba cero Morata en pie

Voz 1 10:23 esto anotaron los gatitos en el estómago de los aficionados del Valencia empieza a notar un poquito de sus cuando ven que el Betis todo esto KO para el Valencia ahora bueno para Kevin Gameiro por la izquierda Chase

Voz 1704 10:33 a ver ahora eh bueno que tiralíneas del ballet ya la primera para meterle miedo en el cuerpo

Voz 1 10:41 Betis Trevín Gameiro de primera a la izquierda para Cheryshev Cheryshev al punto de penalti llega Gameiro metió la puntera la por uno amarillo guardameta del Real Betis Balompié para hacer la primera jugada de ataque del Valencia porque estaba empezando ya subias aquí a escucharse el murmullo porque la gente cuando ve que el Betis toca toca toca toca toca y el Valencia sólo mire contempla en Nervión

Voz 0905 11:03 sí porque la posesión está siendo del Betis y la verdad es que ya ensancha mucho campo con los cinco jugadores en el centro del campo y hay tocan con con mucha facilidad y la verdad que están moviéndose pero el peligro el peligro va a estar ahí no si el Valencia es capaz de robar pues puede salir con mucha velocidad y ahí se puede ver la fragilidad defensiva que que pueda tener el Betis no pero está claro que para para que el Valencia pueda tener situaciones de gol tiene que robar y contestar esa posesión no

Voz 0396 11:33 me siendo un recurso en la salida al contragolpe o la transición defensa ataque como ha sido ahora con una descarga preciosas de Rodrigo lo que leen permite los matrimonios

Voz 1704 11:42 lo que se enseña llegado bien le ha robado

Voz 1 11:45 la pelota perfectamente el pase larguísimo desde prácticamente Suárez de Gabriel para Rodrigo ha llegado antes si Mel continuó la jugada de ataque del Valencia está de espaldas a la portería Rodrigo hablaba Cañizares

Voz 0067 11:55 es que siendo un recurso la transición defensa ataque rápida que nace normalmente mucho daño al Betis lo que no fue el Valencia sólo jugar a esto es decir no puede ceder tanto balón al Betis tiene que estar mucho mejor corregirla posición sin balón cerrarle espacios al Betis hacerle mucho más difícil

Voz 0396 12:10 el la la bueno pues el movimiento de pelo

Voz 0067 12:13 el Betis que hasta ahora pues es el dueño del bar

Voz 0396 12:15 en en el centro el campo el doce de la primera parte Miguelito gol

Voz 7 12:17 vale día cero los Betis cero

Voz 8 12:20 buena noticia Price interesante buenas emocionantes donde se va a poder ver de la Champions

Voz 7 12:29 el Movi Star rojo todas todas todas porque esta temporada voy parto no tuviera una amenaza

Voz 1704 13:12 o por lo menos apariencia de lesión si bien el giraba con la camisa lesiones no puedo que no puedo lesiones

Voz 0684 13:19 a cambio no se va se va a cebar con dos vía que reaparecía hoy recordemos los como en el último partido frente al Levante por un dolor en el pie que ya arrastra desde la temporada pasada tenía una fascitis plantar y tiene un dolor en el pie bastante intensos de distintos momentos tampoco se fue con la selección Centroafricana con la que iba a debutar porque quería recuperarse se quedó se recuperó pero a las primeras de cambio ha lanzado un balón en la intentado sorprender desde treinta y cinco metros y conforme salía el balón se ha tirado al suelo se lleva ahora las manos al rostro la camiseta casi casi a punto de llorar Geoffrey con dos vía que no les salen las cosas este principio de temporada que se tiene que marchar así que primer contratiempo Se va con dos vía

Voz 7 14:03 entra directamente al centro del campo para acompañar aparejo

Voz 1623 14:06 es una baja sí sí capitales salió del campo está un poquito

Voz 0067 14:12 hallaran al apoyar el pie de apoyo cuando ha ido a golpear bueno no ha hecho no ha sujetado bien el pie si tiene una fascitis plantar que Ecuador movimiento así un poquito a poquito el pie hace daño pues evidentemente pues ahí es donde ha recaído sin duda es un jugador muy importante y ahora empezamos a entender a lo mejor porque no está en ese momento brillante que leímos en la temporada pasada porque arrastra molestias y quizá este mes ha jugado pues siempre con dolor en la planta del pie

Voz 0458 14:37 esos dolores e subí en no sé si te lo sufrí Centro carrera o Benja pero a plantar sin ser grave darnos quebraderos de cabeza pero brutales recuerdo Juan Carlos Navarro las últimas tres temporadas y media casi cuatro es que cada partido se perdía uno es que hay que ponerle remedio a eso eh

Voz 0905 14:55 era porque no puedes no puedes dar pasos no entonces te te molesta te tira ahí estás jugando todo el rato con con molestias no hay bueno efectivamente para el Valencia no nos vamos a engañar la bajada con dos guía es muy importante era es el el pulmón no junto con Parejo en el centro del campo y el Valencia sólo

Voz 0458 15:14 no lo puede acusar Céline en Valencia Juve el miércoles y tiene toda la pinta a poquito que sea que que va a ser al menos cartel de duda jefe cuando habían no está pasando al margen de ese remate que en Gameiro la pelota corrida una serie Schepp tampoco está pasando enormes apuros

Voz 0282 15:27 no no no pero el año pasado en la misma situación yo creo que fueron dos llegada muy buenas de Rodrigo Innes que te sorprende en el Valencia lo bueno que tiene qué tal con este juego es tan rápido y tan buenos pues en momento dado te hace unas contras Si te liquidan el partido Betis de momento no está pasando apuros está jugando bien está tocando bien con posesión pero yo creo que que intimidad un poquito a la portería de Valencia porque si no afinado para pasando tiempo comiendo terreno claro

Voz 0458 15:51 en la primera parte a cero entre el Valencia y el Betis el Málaga tiene de momento solucionado su parte ante el ganador cero de momento el Tenerife en el Heliodoro Manolo no puede con el Reus

Voz 1 16:00 y es preocupante la situación del conjunto blanquiazul

Voz 1371 16:02 de momento lo ha ganado ni la Liga ni en la Copa del Rey acaba en este momento la primera parte tenido muchas ocasiones ante el Reus pero de momento incapaz el conjunto de Joseba Etxeberria murmullos en el Estadio Rodríguez López ante el juego de los locales aunque dominan no marcan Tenerife cero Reus cero

Voz 0458 16:15 Mon partido en Italia recordemos que en la Juve va a jugar mañana va a tener menos horas de descanso que el Valencia eso evidentemente va a ser bueno está jugando en Nápoles Fiorentina con empate a cero al borde del descanso Bruno

Voz 0301 16:25 sí de momento empate a cero sólo Callejón de ha sido titular de los españoles en el día de hoy tanto Fabián Ruiz como también Albiol esperando en el banquillo de momento sin goles partido con bastante Espantax tres amonestados ya de momento sin goles en Chapare

Voz 1623 16:38 el futbolista al suelo Ximo qué pasa en Mestalla

Voz 1704 16:41 los guardado que recibido una patada bastante a destiempo con entrada fea llamaré baile de Ferran Torres que le ha valido la Riviera amarillo del PAR es es tarjeta roja aunque no lo quiera hacer no está zeta roja es decir tú no puede disputar llevaron a la a la rodilla de lo contrario no da al balón y te lleva la rodilla del jugador contrario Revilla en el aire les viene aire prefiere pilla con la pierna apoyada en el suelo lazos una avería rodilla derecha y afortunadamente la mejor noticia es que guardaba les ha puesto en pie puede continuar lo aconsejan amarilla una tilín

Voz 0396 17:13 claro una entrada peligrosa hay una entrada de amarilla en entrada fea con los tacos por delante a la rodilla que es lo que te digo una entrada fea en peligrosa una entrada amarilla no puede expulsar tampoco un tiempo por esto porque no es que la metido ahí la la dejar los tacos se toda la vida piensan mascar tabaco

Voz 1704 17:31 lo bueno claro

Voz 0396 17:34 no podemos hacer nada los tacos para toda la vida no ha sido una entrada fea pero es muy clara

Voz 1 17:41 Sanabria llegado antes el guardameta del Valencia Jaume Domenech protegía Gabriel Paulista

Voz 1623 17:46 descanso en marcha sus hoy a través de El debate de La Roja justo descanso descanso con el partido prácticamente exentas

Voz 9 17:54 dos cero hubo un juego del Málaga con goles de Adrián ni de Chan que por cierto ha tenido que lesionado un minuto después de conseguir el gol con un problema en uno de sus aductores ha salido Juan Carlos descanso en La Rosaleda con una buenísima entrada más de veinte mil espectadores

Voz 1704 18:08 el Málaga dos que me piten

Voz 1623 18:10 Morata está juega el Betis lo haces

Voz 1 18:13 Sergio Canales dieciocho de juego de la primera parte en Mestalla Carrusel deportivo Cadena SER empatando a cero el Valencia y el Betis se ha tenido que retirar hace cinco minutos Geoffrey con doble por lesión ha tenido una molestia nuevamente no sé si en el tobillo en la planta del pie en la rodilla que era lo que le impidió por ejemplo estar en el partido ante le durante pero el caso es que con copias se ha marchado ya entrado al terreno de juego Daniel Wass que yo aprovecho para preguntar a Javier Subirats y a Santi Cañizares ahora que está

Voz 1704 18:40 el el juego en el centro cuenta mismo tuviesen sacado a Carlos Soler en vez de la Daniel Wass para meter más más más fútbol por dentro

Voz 0905 18:49 hombre yo creo que a Carlos el Soler está reservando para el partido contra contra la Juve no pero en lo que estamos hablando a veces hay que ganar también los partidos de de Liga no yo creo que que vas puede hacer esa labor más más destructiva en el centro del campo la Soler yo creo que los guarda más si acaso para el cambio por por Ferran si acaso en la segunda

Voz 1 19:09 Canales tira fuera a se tiró acompañando el guardameta de Valencia Jaume Domenech buscaba la Ross quita con pierna izquierda Sergio Canales que le veo en forma salir la pelota medio metro a la derecha del poste derecho de la portería de Jaume Santi tu meses vendido a Carlos Soler

Voz 0396 19:25 yo creo que yo creo que lo que busca su nombre como cuando vea con más empaque ya para el talento para la creación tiene aparejo entonces sí quizá hubiera salido lesionado pareja hubiera sido Carlos Soler quizá el recambio más natural con dos vidas ahora mismo de los que tiene banquillo es Daniel Wass

Voz 0684 19:39 eh sobre esto que está esperando como agua de mayo ya lo utilizó en enero cuando llegó para dar descanso a con novia que llegó fundido es Koke Len recordemos que le sorprendió en los primeros meses con un grandísimo rendimiento pero luego se rompió el tendón de Aquiles

Voz 1623 19:54 ver va

Voz 0684 19:54 apuntó pésimo de reaparecer ya está entrenando con el grupo todavía les falta un poco de ritmo de competición pronto le veremos está esperando Marcelino para dar descansos vimos cuánto tiempo para utilizarlo en el centro del campo porque es muy de su agrado pero lo demás ya jugó en el campo del Levante yo también por delante

Voz 1704 20:11 llegado el centro trabajaba Bello ha llegado por detrás día Cavia y menos mal que llevó el tren de mercancías día Camí para enviar a córner porque había bajado ya estaba con el gatillo preparado para disparar a portería

Voz 0396 20:22 vaya que son pegados los jugadores del Valencia en la acción de extensivas de Gayá no diría que había cabía estaba absolutamente desubicado

Voz 1623 20:30 agotados se había perdido completamente

Voz 0396 20:32 a la vista al delantero del cierre de Gayá perfecto es el que le ha salvado el gol al Valencia vivía Cabildo atropella no

Voz 1704 20:41 ese suelo atropella que despeja efectivamente ahí a ha puesto en pie ese ese cierre ya que no hizo Pichincha frente al Levante

Voz 1623 20:49 las costillas al córner ya el Betis balón para

Voz 1 20:52 la inuit con pierna izquierda al centro en el segundo palo Parejo la deja prácticamente a la frontal del área despeja de cabeza ahora también Cheryshev el cuero cae aquí a la parte izquierda Sergio Canales hacia adentro viernes Izquierda va a disparar con la derecha dispara flojito a las manos de Jaume Doménech porque le cogí con la derecha porque si le coge con la Izquierda evidentemente no

Voz 1704 21:11 ha sido otra situación bien distinta

Voz 1 21:14 para la contra rápida a Chaves sacando rápido para Rodrigo sin embargo el Betis se queda con el esférico Marc Bartra al suelo le hace falta Daniel Wass da la sensación de que el partido no es de nadie pero que pareciera que está más asentado en el campo del Betis que el Valencia subirán

Voz 0905 21:29 si da un poco más de sensación de tener controlado el partido el el Betis sobre al menos la posesión del balón sí que es verdad que con pocos acercamientos peligrosos al área pero el que está proponiendo más es el es el Betis al Valencia parece que está esperando

Voz 1704 21:46 que haya un error en la circulación del balón del Betis para a partir de ahí salir y marcar bueno menos de la de la primera fase su padre muy codo se cuestiona echa sal góndolas salido echarme domine se había quedado sin Angulo había logrado que la pelota en Toral entre los tres palos pero llego en pichichi jugándose el físico jugándose prácticamente la barba para sacar lo que ya era del golpe el Betis

Voz 0458 22:23 me lo hizo Takashi Ineco hemos marchó después de la excelencia en el pase a Andrés Guardado escuela pegó un poquito picó Day Benja bueno yo no soy muy bueno los

Voz 0282 22:31 nadie pasa sido extraordinario el regate primero y luego a llega un poquito más forzado siempre llega mejor más limpia

Voz 1623 22:37 a ver destina ganarles otra vez destina a ser Canales no Canal eso guardaba Rosa no sé quién pasa ha sido muy muy bueno hay bien filtra Aíto estamos con Jordi Alba ya estamos con Jordi Alba Adrià

Voz 0588 22:50 vamos a escuchar a Jordi Alba primero en catalán ha habido pasado

Voz 0458 22:54 venga perfecto pues aguantamos y de esquina m está ya pero

Voz 1 22:57 va a sacar de esquina parte derecha según ataca el Betis lo hace

Voz 1704 23:00 de canal balón para Guardado guardado

Voz 1 23:03 creo que se equivoca en el pase Nadal contrario ese la queda el portero del Valencia que tiene todavía el susto en el cuerpo

Voz 1623 23:09 por haberla salvado inuit en Marbella

Voz 1 23:12 oro IPIC y ni hay que apuntarse la grandes Virginia ha sacado el cero uno para el veto

Voz 1623 23:16 bueno Miguelito que lo ha pasado mal lo pasó mal alta

Voz 0458 23:19 el pichichi te has sacado ahora vas apostar tienes

Voz 8 23:22 claro que tienen claro que si lo primero que hay que hacer es respirar es decir con

Voz 0977 24:09 así que verdad que había un cambio de la primera parte no independientemente de que no haya jugado yo creo que la plantilla es amplia hay una de un nivel pero pero es verdad que la segunda parte sido mucho mejor que la primera Jordi Valverde les gusta bueno más un partido muy igualado al final pues se decanta de de un lado para otro pues en bueno por pequeños detalles Si hoy a nuestro favor

Voz 0017 24:33 Mister insiste mucho Jordi en que tienes que entrar bien en los partidos el otro día frente al Huesca en cajas

Voz 0396 24:38 un gol pronto hoy también bueno no sé qué es lo que pasa que el equipo no no responde no reacciona

Voz 0977 24:45 bueno no no es verdad que el otro día contra el Huesca pues sí que fue un gol muy temprano oí que nos tuvimos pues con la intensidad adecuada porque bueno nos dieron no sé si diecinueve veinte toques ante meter gol hoy hace diferente es verdad que nos han metido pero temprano pero ha sido una una jugada eh creo que han ido dos jugadores Nos ahora quién pero os han chocado y al final ha quedado muerto

Voz 1704 25:06 el balón y lástima no pero ya te digo que tampoco sufrió después del gol

Voz 0977 25:11 en la primera parte luego a Segunda pues viendo va ataque porque necesitamos dos goles pues hemos bueno hemos tenido alguna contra en contra que que bueno Nos han podido meter un gol nuestro portero bueno para mí el mejor del mundo hasta o a la perfección sí bueno una creo que fuera juego no lo ha pitado pero pero bien hasta un grandísimo nivel va a uno e máis un poco preocupados de cara a la Champions que como dice Leo Messi no estás de acuerdo es el gran objetivo del vestuario esta temporada si los objetivos son todos tanto la Copa como una le como la Champions es verdad que que no yo creo que la Champions pues es una competición especial para todos imagino no

Voz 0660 25:51 Nos preocupa hasta ahora lo que hay que mejorar cosas acabamos de empezar la temporada

Voz 0977 25:55 pero bueno estamos ganando hoy hay que seguir en esta línea no

Voz 0017 25:58 Jordi una que no tiene que ver con el partido el club dice que ha hablado con vosotros sobre el partido en Estados Unidos esté posibles Girona Barça que no lo veis mal es así

Voz 0977 26:07 bueno es una decisión que tiene que tomar el club es aspecto pues no nos han comunicado una mí

Voz 1623 26:14 pero no no hablaba con vosotros el club

Voz 0977 26:17 bueno no es habla conmigo capitanes sí pero en ese sentido aún queda muchísimo muchísimo la temporada para que ese partido oí bueno hasta que no se sepa a ciencia cierta que que se juega allí o aquí pues

Voz 1704 26:29 pero bueno no no se puede decir mano

Voz 1623 26:32 la avería

Voz 0977 26:35 bueno es que no yo creo que al final pues es un viaje muy largo yo creo que también pues la gente llorona pues le gusta ahora que juegue en campo el Girona pero ahí los jugadores no podemos hacer mucho más no

Voz 0396 26:48 bueno pues las palabras de Jordi Alba ya se marchan todos los jugadores del Barça hecho eh

Voz 1623 26:53 ojo FLA aquí porque contradice la versión del club es decir el club digamos que se desliza claramente eso es Adrià que ha hablado con los jugadores puede ser que hayan hablado vale los capitanes puede hablar con los capitanes pero él dice él dice

Voz 0458 27:06 dice que lo que el Girona les gustará jugar el partido en el que es un viaje muy largo vamos que por jugadores

Voz 0396 27:11 que no es entrar en el capital defendiendo los capitanes tienen que trasladarlo

Voz 0905 27:16 tras el mensaje el resto de vestuario y luego eso que dijo Josep y desde que los jugadores ya veían con buenos ojos el partido escuchamos Jordi Alba queda fijado

Voz 1623 27:24 pues pues evidentemente se escenifica una fricción FLA aquí grande entre entre el Barça y la opinión del club de viajar a Miami

Voz 13 27:34 si se queda claro y luego el detalle Dani del jefe de prensa del Barça que viéndose llevar ya a Jordi Alba porque no quería que respondiera más preguntas después de lo que está diciendo

Voz 1623 27:45 tenía que haber llegado dos minutos antes de que se quiere preguntar Adrià en directo que les parecía el partido Miami pues nada ellos entonces esto no pero escucha que vale pero que lo si somos muy de Miami y nos encanta Amaya sí es verdad que eso trofeo pero una cosas para para disfrutar y tal y para el gozo Miami Beach otra cosa que no puede gusto podemos jugar un carrusel Larguero vale si no se es un cuartito eh a ver si tú lo ves yo lo veo bien casi como dice que yo me haya militantes se da caché de da caché Che a Miami Miami Miami Esportiva Cachero tú crees tú crees que el Barça va a ganar el Barça no más caché Barça no y la Liga una marca como el Barça necesita venderse todavía más bien todo lo que dice que sí sí sí pero porque tú tienes visión Business penalti en Mestalla piden penal bueno pues tras espero tranquilidad ahora cuando compro

Voz 14 28:53 a través jugadores Pide penalti nadie pide penas ahora Luis Rodrigo ahora veremos las caracterizando las Mengual saque de corre pero cuidado te hubiera ataque del Valencia el centro de Cherie Seth directamente por encima del larguero para empezar a ser para piden penalti ahora el público también vamos a verla jugada después del saque de esquina que sacaba desde la parte derecha Dani Parejo Parlon que vuela al área hay un remate de cabeza Provera en la primera repetición a mí no me aclara nada

Voz 1623 29:19 que tú ves penalti ahora los tiene yo creo que poco a mano como sale co yo creo que como sale el balón no tan rápido no puede salir de una mano

Voz 0458 29:27 con le pega en el costado le pega la mano esa esa Mandy Nana tan rápido el balón no puede salirle pega en el hombro yo creo que va a Le Pen atrás en el costado arriba no hay penalti por mucho que proteste por ejemplo ya cabe nos pilla paso a Roberto Ramajo con protagonista en Anoeta Rober

Voz 3 29:41 el autor del gol tres mil trescientos en Primera División de la Real Sociedad el autor del primer gol del Nuevo Anoeta Aritz Elustondo hola qué tal muy buenas muy buenas enhorabuena por el gol enhorabuena por la imagen lástima

Voz 13 29:53 derrota se mucho árabe pues ya digo creo que hay que sentirse orgulloso del equipo de trabajo como has hecho

Voz 15 30:02 yo creo que hemos dejado escapar a Barcelona Hay jodidos no con mucha rabia creo que con el uno cero hemos perdonado

Voz 13 30:13 eh ya te digo que contra un equipo como el Barcelona siempre si perdonas la la acabas pagando y así ha sido

Voz 3 30:21 vamos a pasar los auriculares al bueno de dicha Elustondo hizo escucha ya un buen defensa un buen tipo en sintonía de Carrusel Dani abrir Torrejón León rachas

Voz 0458 30:29 bueno buen buen partido la Real decíamos incluso con el uno uno las relato tenido un par de contras muy buenas una de de Mikel Oyarzabal de otra casado también Ter Stegen a Juanmi para poder hacer el segundo hoy decíamos en Carrusel que que la victoria del Barça seguramente era injusta como Luis ahí

Voz 13 30:42 si nosotros creemos que merecíamos algo más no creo que el equipo pues ya te digo no sé si con el uno cero con el uno uno y hemos perdonado hemos tenido alguna ocasión oí luego con el uno dos creo que también hemos tenido alguna otra oportunidad para para poder conseguir el empate y no ha podido ser

Voz 0458 31:00 entiendo Arik que fastidia mucho porque el Barça es tiene mucha calidad una jugada de de ese treinta Pase pase filtrado no sé qué Marca Messi tal pues vale pero cuando hay han sido a balón parado dos jugadas en las que no habéis estado el portero bueno pero no no estaba demasiado bien sobre todo la segunda ya así un poco como de rebote no eso tiene que dar especial rabia no si mucho

Voz 13 31:19 la rabia no creo que que bueno que no es el fuerte del Barcelona que que te metan goles de córner y ya te digo yo como defensa pues me ha dado mucha rabia pero bueno creo que han sido dos errores puntuales hay que sentirse orgullosos del trabajo que echa el equipo la imagen que hemos dado de nuestra afición no creo que que todos juntos hemos hecho un gran partido oí creo que van a pues ya te digo creo que van a llegar la las victorias más fácil

Voz 0458 31:47 esto es un abrazo Arniches Sala próxima vamos a tener que has has dicho Elustondo lateral central buen jugador de siempre de Zubieta que se sienta en el primer equipo gracias Rober vamos la ronda gala

Voz 7 31:56 es el famoso Miami bueno pues que parar porque claro pues mucho son el alojamiento que haga algo te vi que es

Voz 1704 32:33 de juego de la primera parte Palencia cero Betis cero Se retiró con dos

Voz 0458 32:37 por lesión en el trece de esta primera parte al descanso del partido de Mestalla primera conexión con San Mamés con la Catedral para el partido ante el Athletic Club y el Real Madrid no os perdáis el pedazo sonido Morse que han elaborado Roberto García y Marcos López en Segunda División definitivo Nástic con Osasuna cero Tenerife mano

Voz 1704 32:53 comienza la segunda mitad sin franca hervía en los planes del conjunto catalán está empatando el Tenerife contra el Reus uno de la segunda Tenerife cero cero Málaga justo eh

Voz 0660 33:03 cero dos minuto de juego aquí en la Rosaleda de la segunda oferta todo Igor Galdós Adriana Córdoba

Voz 0458 33:09 en ultimar del partido que comienza a las ocho al Deportivo de la Coruña en Santo Domingo José Antonio Duro la

Voz 1704 33:16 hola buenas tardes que el Deportivo visita el Depor Santo Domingo por tanto partido especial para parte del Vestuario de la Agrupación Deportiva Alcorcón que cuenta con varios ex coruñeses entre ellos Cristóbal Parralo que se enfrenta al equipo donde entreno el curso pasado el Dépor que no ha pasado por casa estuvo concentrada en Los Ángeles de San Rafael tras el partido de Copa en Zaragoza sin Dubarbier sin Borja Valle sin Quique quiere probar el fortín de Santo Domingo en una hora lo contamos lo dirige Gorostegui Fernández este Alcorcón Deportivo de La

Voz 0301 33:46 el fútbol del mundo pero no en Inglaterra el XXXIII de la primera Watford cero Manchester United cero también en directo en Italia en el descanso Nápoles cero Fiore cero y está jugando también el rival del Barça en Holanda de momento gana con Un gol del Chucky Lozano ADO Haya cero PSV Eindhoven Unai acabados en Inglaterra Tottenham uno Liverpool dos Manchester City tres Fulham cero Chelsea cuatro Cardiff difunto

Voz 1284 34:08 Fútbol Sala Femenino Toni López España Italia cada empezar el partido en juego una plaza para la Final Four del primer europeo oficial de la Historia de fútbol sala femenino a España le vale con empatar para estar ahí el próximo febrero el recordamos en fútbol femenino resultados hoy de la jornada de Liga Iberdrola Fedra Fundación Albacete tres Madrid uno Betis uno Granadilla en Fórmula uno Escorial

Voz 1704 34:27 tenido clasificación del Gran Premio de Singapur la pole para Hamilton segundo Verstappen tercero Vettel undécimo al uso dúo décimo Carlos I mañana la carrera a las tres y diez además semifinales de Copa Davis España eliminado en semifinales por Francia después de perder en dobles y en la Vuelta a España llegada al Coll de la Gallina ganó Enric Mas que segundo en la general ganará mañana las

Voz 6 34:46 el Simon promulga Angelo gol del Manchester a Lukaku adelante el equipo de Jose Mourinho había tenido dos muy buenas ocasiones el United la última de Alexis Sánchez que no pudo

Voz 0301 34:57 claro ahora sí lo hace el delantero belga que ha empezado

Voz 6 34:59 muy bien la temporada treinta y cinco primera parte Watford cero Manchester United uno pues tu hermano acredite como diciendo codiciado de cincuenta euros tú en Miami los Ofer mucho perdona perdona algo que es que no son ciento cincuenta vamos son dos sorteos diarios uno por la mañana y otra por la noche bien cada uno puede ganar hasta ciento cincuenta pavos iraquí a que vayamos la de pasta que puedes ganar con el trámite de trinitario

seis tres seis cero veintitrés cero noventa y nueve

el seis tres seis cero veintitrés cero noventa y nueve en el teléfono Whatsapp del del programa al cual los oyentes pueden enviarnos cualquier cosa tenemos eh mensajitos en a seis tres seis cero veintitrés cero noventa y tres veintitrés cero noventa noventa y nueve

Voz 18 35:44 el Atlético de Madrid que he visto y me parece una auténtica vergüenza lo de los pitos hoy ha sido una auténtica vergüenza hace menos de un mes hemos sido campeones de la Supercopa contra el Madrid y esto ya me empieza a oler a afición vecina que ganan la Champions y al día siguiente pitan a su equipo

Voz 1201 36:02 las tres como veis estoy totalmente integrado enervar e me gusta este sistema cuál es mi sorpresa que había momento pues va ganando la Real Sociedad al Fútbol Club Barcelona por lo cual me ha exigido al marido en estas instalaciones hasta que termine el partido del Real Madrid Athletic de Bilbao a ver qué

Voz 17 36:23 por seis tres seis cero veintitrés entre nueve cualquier ya porque ella no quería hablarlo pero es comentando sobre el partido del Barça sobre el partido de del Valencia sobre el tema de Miami que hemos estado aquí comentando eh

Voz 1623 36:36 para el tema en Miami ir voy a decir una cosa sabéis como podéis conseguir dinerito para ir a Miami muy fui con la emoción de la Liga

Voz 7 36:44 del Estado

Voz 0458 37:27 tengo una pregunta director de Carrusel Golfo cuál de que se presente

Voz 1623 37:30 ha dicho el señor el director de la Liga presidente señor Tebas que va a pagar de dinerillo a los aficionados del Girona por ir a Miami tendrá que pagar también a las radios por ir a narrar lo allí no yo sólo respondo a las órdenes de Eduardo Iturralde González y el resto

Voz 11 37:45 pero yo no lo fuera yo te si te propongo lo siguiente vamos para allá que haga nos quedamos en la playa que nos paga digamos dar esta parte

Voz 0458 37:55 venga genial en la SER tener unos principios de pasta que haremos lo que lo que nos de la gana estaba marca el segundo

Voz 6 38:04 este marco crisis Molin controló con el pecho dentro del área finalizó con la pierna izquierda en el XXXVII de la prima

Voz 0301 38:10 la pone tierra de por medio el equipo de Mourinho Watford cero Manchester United

Voz 4 38:14 México no ven tu de verdad Novés negocio que vayan el Barça leyeron una jugara a Miami

Voz 1623 38:19 el negocio le interesa la Liga la Liga no ya los equipos ya los mil camiseta mal de Leo Messi pero yo les vamos a hablar de que el fútbol es un negocio un sentimiento ampliamos pero conocíamos llamas el discurso me va a quién me va a decir que es un sentimiento yo es que toda la vida según Business esto dile a todos los aficionados que una Liga

Voz 11 38:42 viendo el dos de agosto porque a alguien se le ocurre que quiere jugar a Marruecos es que está claro es que por ahí empiezan

Voz 1623 38:50 en todo es un es un negocio yo le hago esta pregunta Ponseti que desde el más absoluto de verdaderamente no hay FLA aquí no sé si todavía queda este promedio se verdaderamente el Barça el Barça con un partido de Liga va a mejorar exponencialmente su marketing subiré a es un partido muy pregunto eh pregunta totalmente porque vosotros estáis viendo la la parte pequeña de la historia la parte grande de la historia es que hace desde hace mes que se está hablando que el Barça va a jugar un partido de Liga en EEUU y que hay que que estás por ahí claro

Voz 0905 39:26 el Barça está en un momento en que ve como muy importante para su futuro en cuanto a ingresos declaró el expandir el negocio lo ninguna duda ninguna duda desea tener un partido allí oficial

Voz 1623 39:38 bueno aparte de los americanos perdón a todos los americanos que son trescientos millones hay cincuenta millones de latidos de latinos cincuenta millones de camisetas con los de los dioses

Voz 0396 39:52 es decir que a los jugadores les parece bien cuando Millán habla con ellos es que eso sí o no con todos eso que dice claramente que está muy interesante

Voz 0301 40:00 pero ahí políticos otro Azzam a la primera es que sería el primer partido de una gran Liga que se disputan Estados Unidos es decir no es sólo un partido se le daría muchísimo a bombo en todo Estados Unidos porque sería el primer gran partido de una gran liga se disputa allí

Voz 1623 40:12 lo segundo dime si fijación mejora el año que viene

Voz 11 40:16 a Pitol rápidamente debe decir Ponce qué es lo que está planeando la Premier es hacer una jornada entera con todos los partidos nos diez pero repartidos por todo el mundo es decir un partido en Japón

Voz 1623 40:26 a partir de Miami Vice una maniobra eso es una gran última yo pregunto otra cosa Flaqué que deben de más el norteamericano le va a dar importancia a que sean partido de Liga que son Girona Barça o por ejemplo pues en Miami un Real Madrid Barcelona en pretemporada que le apetece más no le apetece más ahí te lo dije como medio americano de sol porque al final te va pan te va no porque te da igual que los de L fuera

Voz 0905 40:56 por muy oficial que sea el partido le va poderoso en Girona Barça pero que un Real Madrid

Voz 1623 41:01 hombre no pero un Real Madrid Barça que se jugaran de verdad la liga te digo yo que les

Voz 0301 41:07 aquí tienes toda la razón pero estamos viendo los últimos viajes de los equipos las giras qué hacen en los países como Estados Unidos y demás

Voz 1623 41:14 bien bis que poner a los canteranos a la mayoría de partidos

Voz 0301 41:17 el Barça juega con Ricky Much Too

Voz 0905 41:19 acta ya quieres expandir el negocio vete ahí una fecha que tengas libre con todos los cracks IT llenan el estadio expande

Voz 0396 41:27 en la aquí que no es lo mismo que los CRA llegan allí a dar un paseo por el campo no ha partido oficial es que los pero no al yanqui no le va a poner a lo mejor un Girona evidentemente porque les gusta ver control claro pero porque todo el cariño porque el de aquí de momento estuvo o no es lo suyo y el Girona evidentemente no es entrar entre los mejores equipos de Europa que es lo que puede llegar allí pero un partido oficial siempre siempre lleva muchísimo más puro el chisme más totalmente un partido amistoso compartimentos de

Voz 1623 42:03 en el Set gira no viene la NBA Barcelona Madrid tú realmente les das importancia que el partido sea oficial lo sea amistoso absolutamente gran casi puede pues claro tres partidos oficiales de la NFL

Voz 0396 42:20 ya

Voz 1623 42:20 menos de toda Europa no fuera reventar si no fueran oficiales eran los cuales sólo una cosa tengo lo ejemplo por rematar si somos de Gemma

Voz 7 42:28 en Barcelona han jugado

Voz 1623 42:31 en Los Ángeles Deep perdón en aquel momento Los Ángeles Rey de los Denver Broncos San Francisco Fiorina en Pittsburgh Steelers en el Estadi Olímpic no llenaron a lo hago y entonces vale vale pero era partido de pretemporada American Ball vale que haga su hijo que llenan ahora en Wembley cada vez que van estos porque luego luego

Voz 0458 42:51 está por ver ahora mismo la gente sabe respeto lo que me decía con yo también han viajado a México sabiendo partidos en México y Londres y tal es verdad que la NBA sí que es un negocio cerrado una Liga muy cerrada sin ascensos descensos se oficinas el poder entre comillas que no creo que sea el caso también adulterar un poco la la comida pero está por ver que la NBA traiga Golden State Warriors o a Cleveland Cavaliers que hasta ahora han sido los es decir que venga aquí a jugar a Londres los gallos es verdad que vino tiene que fueron los Celtics que es el equipo

Voz 1623 43:19 el ni al Real Madrid o al Barcelona allí no se lo traen a jugar a los aeropuertos porque los jugadores dicen por aquí se va a Madrid a París a hábil equipo que acaba de ganar este año la Super Bowl los Eagles y por cierto vírica en sagas tía vernos a Londres Juan este año en Londres es fácil con el equipo titular en partido oficial yo te digo una cosa en Miami porque porque es mi gente vivido doce años ahí los se van a ver a Messi Osán les importa un pimiento chillona se pueden ver esta temporada también me no no no o es jugándose el y intentando ganar a un equipo que eso no

Voz 0458 43:52 sí sí estamos hablando del negocio que te dices que es negocio sí sí sí es negocio business vamos a ir con todo en vez de con el Real Madrid Barcelona

Voz 1623 44:02 más pero problema no es que esa ese sí que se quería ir pero el problema es que el Madrid no se habla con Tebas es que empecemos a tenemos ya en otro tema trata