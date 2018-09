Carrusel Málaga (15/09/2018 - Tramo de 19:30 a 20:30)

Voz 0684 00:00 terreno de juego el manchego González González en el bar enfrente de la tele era andaluz Melero López comienza en horario Champions nueve menos cuarto Athletic de Bilbao Real Madrid el último gran partido de la jornada en el Carrusel deportivo de la cadena

Voz 0458 00:17 y precisamente a este partidazo Le vamos a dedicar hoy sonido Morse porque dice Romero dice bien que es un clásico de siempre es más los más vetustos del lugar los grandes jugadores el Athletic sesentero tenderos por ejemplo el gran Koldo Aguirre siempre dice que el Atlético al Madrid es el derbi de la ciudad

Voz 1 00:42 derbis y el débil hacia el partido más importante de siempre con Marcos López con Roberto García historias de un arco y en Lezama sonido Morse en cárcel

Voz 2 00:55 no lo busquen donde encontrarán por mucho que miren hacia el cielo vasco no lo verán tampoco anda muy lejos de su vieja casa bien sitio inadecuado pero ahora habitan más anónimamente en Lezama

Voz 3 01:11 ya no está allí al final de la calle Licenciado Poza donde permaneció durante más de medio siglo convertido en una postal del nuevo

Voz 2 01:20 así sucedió cuando fue levantado en mil novecientos

Voz 4 01:22 cuenta hay tres del viejo Bilbao

Voz 5 01:25 no

Voz 6 01:36 no está pero jamás de la memoria visual de todo aficionado del Athletic pero muy joven que sea incluso sin haberlo visto ahí arriba sigue como invisible Arco que aglutina

Voz 2 01:48 a un club singular andaluz singularmente histórico que recibe al nuevo Madrid de Lopetegui

Voz 7 01:57 Al Madrid duros bueno de Cristiano con mucho que ahora no lo parezca Haití las amas y ahí

Voz 2 02:04 llevan generaciones y generaciones explicando lo que es el Atlético un club que tiene más de un siglo de existencia heredero de una tradición única

Voz 8 02:14 en San Mamés con un lleno impresionante ha disputado el partido de Liga entre

Voz 9 02:18 el Atlético de Bilbao y el Real

Voz 2 02:19 Madrid una tradición en la crónica sean bendito sea o ir de esa modernidad voraz y aplasta cualquier vestigio de las viejas civilizaciones futbolísticas hizo sociales

Voz 7 02:32 miles de feligreses dieron desde mil novecientos trece volviendo al viejo son ves ese que ya no existe miles de nuevos feligreses visitan cada año la nueva catedral asistiendo a un oficio semanal de fe de fútbol

Voz 2 02:50 el proyecto con España en pleno franquismo fue diseñado por los arquitectos Carlos de Miguel José Antonio Domínguez y Ricardo Magdalena impulsado por el ingeniero Gonzalo Fernández Casado parecía sencillo nada lo era entonces y menos en aquella época quería en eliminar las columnas de la tribuna principal de la primera catedral pero como escribió maravillosamente Eduardo Rodrigálvarez en la introducción del libro Historias de San Mamés con dirección algo mucho más

Voz 7 03:21 el de el arco de San Mamés ascendía a la ingeniería civil para pasar a la categoría de Monumento Histórico Artístico de sentimiento

Voz 10 03:38 ahí

Voz 1309 03:57 un sonido Börse espectacular que como siempre a través de la red social de Carrusel deportivo no se escucha el director del año la Alfredo qué tal muy buenas

Voz 0094 04:21 sí el gran equipo de España después de una guerra incluso antes de la guerra hasta al Madrid de Stefano no vamos que hay ahí se sintió siempre con una finalidad en España todo el mundo me daba la Bilbao y todo el mundo

Voz 11 04:35 Okubo primer equipo o como Ocón

Voz 0458 05:00 luego Alfredo lo vamos a hablar durante el partido va a comenzar a aparte en Mestalla pero si tú me tuvieras que decir dos tres jugadores que te fascinaban de la historia del Athletic cuando el Athletic ganaba copas de Navidad de la época Iribar es cojonudo de de Fidel Uriarte de Koldo Aguirre de toda aquella época un poquito posterior que dos tres jugadores le diría a la afición del Atlético esté escuchando

Voz 0094 05:17 a mí Checho rojo me gusta muchísimo me gustó mucho a Roy decía que dio menos de si me gustó

Voz 12 05:22 Uriarte me gustó este digo

Voz 0094 05:25 cuatro por no llegó en esos casos a los que yo cajero con quince catorce quince hasta los veinte años de los anteriores apenas los he visto no era no no se vista ramillete nadie de gente atrás y acabado de estaba ya envejeciendo en el Barça fue

Voz 9 05:40 primer defensa

Voz 0094 05:42 digamos que se veía que era que jugaba civilizadamente y muy bien no que no despejaba a lo bruto pero para mí serían esos

Voz 1309 05:49 qué buena cuatro muy buenos después lo hablamos en el partido gracias hasta ahora Alfredo Relaño que estará junto con toda la gente con Álvaro Benito con Tomás Roncero con Rafita que además hasta en el campo para ese Atlético Real Madrid comienza la segunda parte Mestalla estamos ahí pero ABI

Voz 13 06:02 dos goles en el Heliodoro Rodríguez López mano

Voz 14 06:06 a ver

Voz 1623 06:09 el Rodríguez López cuando faltaban nueve minutos

Voz 14 06:11 al final de la contienda jugaba a pero tapa

Voz 1623 06:14 dada el córner votos de la izquierda según defendía el Tenerife injustamente en el segundo palo se encuentra con el balón el canterano Alfred hizo lo tiene que empujar Markel rehusó abra la sorpresa en el Rodríguez López sin marca el gol que lleva la atención a las gradas marca Alfred Tenerife

Voz 15 06:46 se comparte y me extraña bueno vamos

Voz 16 06:50 todo el juego de la segunda parte comienza con nervios esta segunda mitad por que el Valencia no acaba de verlo claro los aficionados tampoco intentan los aficionados del estalló meter a su equipo más en el partido todavía lo primero que no tenemos que preguntarnos responden sí ha habido cambios en el Valencia en el Betis mal mano no ha habido ningún cambio son lo primero Juárez a calentar ya que hay noticias ahí está Carlos Soler in vuelve a pisar el césped de Mestalla el fichaje más caro de la historia del Valencia vuelve entre

Voz 1269 07:17 osos Gonçalo Guedes se nota paradisíaca villa

Voz 16 07:19 había otra sobre Schäuble Domenech despeja con la pierna derecha llega por atrás Rodrigo Moreno la deja sobre Parejo Parejo para Rodrigo Rodrigo otra sobre el pichichi que sal

Voz 17 07:30 el Baba el gol en el minuto destaca

Voz 16 07:33 dime de la primera parte minuto veintidós biquini sacaba bajo palos el disparo cuando ya estaba ven no el guardameta del Valencia Xavi Domènech a tiro antílope inútil pata que el equipo de Marcelino García Toral que está nerviosísimo juega Xavi se llevará el izquierda para acallar Gallas sobre Kevin Gameiro junto él está Mandi se la queda el central del Betis Mandi pelota para Guardado guardado cumpliendo izquierda por el centro viendo juicio no se echan para poder Woody Buzz para Tony Sanabria Sanabria otra vez atrás parado según él Betis no se pone nervioso el Betis controla juega manda Pla van dando tras el balón para Bartra Bartra sobre pude a Bartra Bartra para Sidney Sydney estar de una made viendo el balón Bartra hacia a derechas para Mandi en el dos y media de juego de la segunda parte empatando a cero el Valencia y el Betis dos puntos de nueve el Valencia cuatro puntos de nueve el Betis parte derecha Francis prolonga largo el pase buscaba Tony Sanabria ha salido su propia área al guardameta de Palencia Chao mejora para Parejo Parejo para Gameiro lo menos equivocado el pase para Rodrigo vuelve a recuperar el Betty la tiene y Mandy balón para canales canales otra sobre

Voz 17 08:37 tras barro retrata abriendo el juez en Izquierda para juniors de momento Gemma detrás de la pelota ayer el Betis más plantados sobre el terreno de juego no acaba de cogerle de momento la mano el partido Coalición subirán

Voz 18 08:48 tiene que ajustar a esa presión porque al final siempre cuando va a presionar ya tienen el balón contra el jugador del del Betis no ya si tienen fácil el fácil tocar los jugadores del Betis no hasta que no ajuste esa presión el Valencia lo puede seguir pasando mal

Voz 16 09:02 a ver la contra del Valencia por la izquierda Rodrigo Moreno hace una meticulosa va por la parte izquierda controla con Izquierda hacia atrás da vueltas sobre sí mismo

Voz 17 09:10 persiguen tres podrá el Betis

Voz 16 09:11 a atraques Rodrigo el público de Mestalla aplaude intenta meter a su equipo en el partido la deja para vas vas con pierna derecha con Duque haber echabas a punto de perderla llega a tiempo para entregar atrás para Parejo pareja abriendo hacia la derecha para pichichi aparece por ahí Ferran Torrent la deja para pichichi pichichi con el veintiuno la espalda para Dani Parejo David parezco más hacia la derecha el pase para Ferrán Torres Ferran que si mira hacia adentro Bernanke pasa con pierna izquierda para Gameiro Gamero Abbas

Voz 17 09:37 a las nubes altas y nubes Cañizares inicio de partido

Voz 9 09:41 pero el partido no es como que bueno oye que ya hemos despertado todos que lo de la primera parte ha sido una broma y esto ya es otra cosa pero estoy muy de acuerdo con su in situ le dejas pensar a jugadores que tienen bien organizado la posesión de balón pues al final tiene mucha pelota te aburre mucho tienes que desgastar de mucho en recuperarla no es es el negocio que el el mensajito al Valencia

Voz 1309 10:17 el partido ya el Tenerife que está cerquita de cosechar la derrota cuando sinceramente no la merecen Manolo está apretando ahora eh

Voz 1623 10:25 dando está llevando mucho peligro al arco defendido por el la vía que se ha convertido en el auténtico Ter Stegen del Reus pero cierto es que no hay confianza no hay gol en el conjunto de Joseba Etxeberria falta de seis minutos para el final lo cierto es que el clima de alta tensión se habla y mucho del futuro de estamos en la forrada cinco del campeonato de Liga porque el equipo está concebido para estar arriba de momento ni una sola victoria le quedan seis minutos al Tenerife para obrar la remontada de momento

Voz 9 10:50 Mestalla el Valencia

Voz 17 10:52 sí hablaron para Daniel Wass está intentando en Valencia meterse en el partido

Voz 16 10:56 yo lo estoy intentando medio consiguiendo de momento más hacia la derecha para Pichincha a ver lo que hace pichón y quienes juegan corto para Kevin Gameiro camino de espaldas a la portería pico de área parte izquierda esférico para vas vas que seguir hacia adentro bache con Duke con la derecha que yerra en el pase se la lleva bar Bartra ojo la cumbre del Betis Marc Bartra atravesar la divisoria sigue sigue Dani Parejo sigue Marc Bartra

Voz 17 11:17 Barbato para actores hombre mal el pase es la pelota directamente a las manos del guardameta del Valencia Xavi de quienes

Voz 9 11:22 pero el equipo de Marcelino con carrera de Benjamín impresiona

Voz 18 11:25 de Marc Bartra solo

Voz 1 11:27 sí lo hace muy bien más una conducción extraordinaria una zancada

Voz 9 11:31 aparte de piernas largas zancada larga

Voz 1 11:33 creo que eso lo hace lo hace bastante bien pensados hubiera chavales una burrada como Marc Bartra de urgencia podría jugar de mediocentro defensivo

Voz 9 11:40 no se ha creado

Voz 18 11:43 Juan porque tiene tiene una buena quizá al final allí se atracado el balón estaba ya algo cansado oí una vez más esa jugada es más interesante al final parar un poco y dar un buen pase no pero pero bueno la arrancadas y sido fenomenal y la verdad que ha llegado cansado sí

Voz 9 12:02 tiene muy buenas porque la atención Un ahora hay cuatro

Voz 1309 12:04 minutos para que comience el partido ya tenemos Romero El resto de la banda los onces del Athletic Club Real Madrid

Voz 0684 12:10 Madrid es el equipo titular suena se bueno pues con Courtois el belga en la portería con Carvajal y Marcelo como como laterales Varane Sergio Ramos pareja de centrales en el centro del campo para Cross como pivote arropado por Ceballos vuelve a confiar en Ceballos a su lado Luka Modric arriba lo esperado Bale Benzema Il Marco Asensio por tanto al banquillo Isco Casemiro bueno pues la coartada logró podemos hablar de Casemiro puede ser que es el último futbolista de los in a racionales del Real Madrid en recuperar en volver a la dinámica de trabajo yo era Lopetegui lo de Isco tiene menos explicación cuando Ceballos también jugó es titular hoy por decreto de Julen Lopetegui es uno de los futbolistas a los que más ha está dando desde que empezó la temporada creo Diego que también tenemos la confirmación oficial del once titular del Atleti

Voz 1309 13:02 eso es todo neonazis iban en la portería de mal

Voz 1623 13:04 Cosi Giulio en Chichén los dos laterales Yeray y atención la vuelta de Martínez al centro de la defensa por delante de ellos Dani García que la fijo ya atención que viene acompañado hoy por Beñat que pasa de olvidado de ver los partidos en la grada a titular frente al Real Madrid para poner Arribas ETA voy a colocar ahí a Willian

Voz 16 13:24 por la izquierda a Muniain en la

Voz 1623 13:26 el enganche en la media punta y arriba a Raúl García luego veremos si García no desplazado o no a la izquierda dispone abulense arriba pero en principio colocarlos así el once del Atlético

Voz 0458 13:37 son los holandeses en el adrede evidentemente no fue Aritz Aduriz es una de las noticias en la trece a pesar de que ha recuperado el delantero no jugaba como titular Romero a que un pase rápido nos centramos en el partido Mestalla

Voz 20 13:50 otra vez Isco Alarcón banquillos a mí me sorprende

Voz 1284 13:54 la pregunta que me hiciste el primer día o que hicimos en Carrusel que no están solo en Ondarroa

Voz 20 13:58 es que gran Ondárroa enseña

Voz 0458 14:00 además te quiere mucho cosa que no entiendo pero bueno yo tampoco lo entiendo

Voz 1284 14:03 la primera pregunta en la primera jornada era cuando llegue el día de la hora H Asensio hoy yo dije joder todo lo que ha hecho Julen Lopetegui a lo largo de su historia con Isco es darle confianza y ser titular indiscutible hoy es una semana con coartada digamos porque vienen siete si no me equivoco siete partidos en veintiún días es decir cada tres días el Real Madrid los próximos veintiuno y lo querrá tener

Voz 17 14:29 que disparo con la pierna izquierda sin dejarla que todavía el era de Rodrigo las saca si éste sí que es un aviso serio del valenciano

Voz 9 14:40 es bueno para el Valencia como la agarró al larguero Romero

Voz 1284 14:42 a terminar en un campo grande no creo que le haga demasiado grande gracia quedarse fuera del equipo titular no es la primera vez

Voz 17 14:48 qué bebidos y no es por un problema físico a mí me sorprende y creo que con Ceballos el justo porque está que se sale y lo mete de titular

Voz 1309 14:54 bueno pues justo han portería Carvajal Marcelo laterales Varane Ramos centrales Kroos Ceballos Modric un centro del campo muy ofensivo con Bale con Benzema y con Marco Asensio en la Athletic no juega el chador y meta Raúl García seguramente del tipo

Voz 17 15:05 me retoño el perito el Betis el puñal por la izquierda Junio se le cocodrilo para tirar con la derecha llegado prácticamente solo hasta la cocina disparado en afronta en la pelota es Leiva alta dos ocasiones claras para el Valencia y el Betis más para el Valencia Larguero parejos más alternativa

Voz 18 15:24 sí sí la verdad que estamos bien no ya más a los porteros aunque ha sido la verdad que ellos no han no han intervenido pero pero sí que al la el disparo de Parejo ha sido fantástico no con la izquierda además que no supuso un mejor piernas pero bueno aprovechar muy bien el el pase que le había dado Rodrigo no muy buenas pues la contra después pues la salida de Junior que al final pues le ayudó también a su pierna derecha que no es su mejor pierna Gisela ha salido en dos ocasiones con la lógica de los partidos va tomando con los ir ahora Benja que las

Voz 9 15:54 eso supone para el Betis tu optaría por meter un Javi García para que agarre eso

Voz 1 15:59 tiras igual y como mucho Lo Celso uno millón igual metería un poquito velocidad arriba

Voz 0458 16:04 quitaría Sanabria para amenazar más dejaron muy

Voz 1 16:08 Sanabria no le veo novio fino todavía novio que físicamente está bien aunque yo creo que con el tiempo va a ser titular indiscutible para mí pero no le veo fino no le veo no lesiona Sanabria Jony cambiaría Sanabria de cambiaría también metería también los cambios ya el tirón ahora mismo haría dos cambios pues

Voz 0458 16:23 qué peligroso está abierto persona está diciendo que es que el Valencia

Voz 1 16:27 al final ganó tiene jugadores muy importantes en el que bueno aunque no hay dominó el partido pero en un momento dado

Voz 20 16:32 es que te te la puede liar es que Rodrigo es que está fino no es que está finísimo Figueres que Ximo si desea que quede se que calen

Voz 1269 16:40 dando ha sido el atractivo de la grada dos de los jugadores que decía Benjamín están calentando por el Betis Sergio León Tello Joaquín acusó que pedir

Voz 0458 16:49 te de la segunda parte empate a cero tenemos Toni una jugadora de fútbol sala en la selección seleccionando varias pero la la cuatro bienes y Berta que llegó les

Voz 9 16:58 no al preeuropeo jugó el otro día por primera vez y está jugando pero

Voz 0458 17:02 el Corral de Iturralde has visto a da las jugadas que ha hecho en el partido contra Italia me dedico al gran temor es que ha hecho lo que lo que le ha dado la calidad te River brutal la jugadora Berta estamos ganando al descanso no tres cero recordemos los que es España empata a estamos en la fase final del primer europeo de la historia al femenino vamos ganaron tres cero así que facilitó por ahora sin confiarse contactado con fe doce ya de la segunda parte Valencia cero Betis

Voz 1309 17:26 pero en menos de una hora Miguel el partido ante el Athletic Club y el Real Madrid sí

Voz 15 17:30 tendremos que decir hola hola qué tal a quien la aquí sabéis dónde te de Movi Star toda toda la temporada

Voz 9 17:45 luego hay partidos en abierto hay gente que le pregunta

Voz 12 17:48 arte que no que no que no hay porque ya no ya no si no te quieres perder de ningún modo en Movistar te están esperando con todos los grupos de la Champions pero no sólo los partidos de la Champions también están los de la Liga Europa League donde habita que sólo tampoco ha tardado no sólo hizo porque además del fútbol tienes cine graves deporte gratis hasta dos mil diecinueve lo repito a dos mil diecinueve Coleman y sin compromiso de permanencia que mal y vamos a decirlo

Voz 15 18:19 hola

Voz 0458 18:22 el gol está Champions en Carrusel puesto en marcha es Barcelona PSV a las siete menos cinco Mónaco Atlético de Madrid a las nueve y el miércoles a las nueve los dos partidos Real Madrid Roma Valencia Juve vaya primer jornada Morata el Valencia venga

Voz 16 18:37 jugar lo intentaba hacer Cherie la baja con el pecho Rodrigo Moreno atrás mete el pie sin embargo Andrés Guardado no

Voz 17 18:45 que quedársela el Betis lo tiene Gabriel Paulista veo cualquiera

Voz 16 18:47 derecha para Bikini Beach para Ferran Torres Torres sobre Puccini terreno de juego propio el equipo de Marcelino García Toral ahí está entregando la para Abbás lo hacía Dani Parejo de espaldas a Gameiro al suelo operan Torres levanta tanto remar mantiene la posesión del esférico balón atrás para quién para Gabriel Paulista cuando vamos a llegar al minuto catorce de cuero de la primera parte es Jaume Domenech que controla pierna izquierda la mal mal Schäuble Dolmenes las regale al contrario Francis Leiva una opción al área que hace lateral derecho del Betis con ellas la Dabo debut mude voy con la izquierda juega hacia atrás para Andrés Guardado Andrés Guardado al centro para Marc Bartra tiene delante a Daniel Wass equivalga Marbán

Voz 17 19:26 otra Gisela regada el Valencia saque de banda parte

Voz 16 19:28 madre Chavalón para el Valencia acabó el partido

Voz 15 19:31 la Rosaleda justo terminó con el citado

Voz 20 19:34 tres cero gol el de Adrián minuto quince Hicham en el treinta y nueve y Federico rica en el setenta y dos el Málaga sigue líder invicto cinco victorias consecutivas quince puntos Se

Voz 1284 19:46 a los jugadores aplaude al público que prácticamente ha llenado esta tarde el estadio de La Rosaleda Málaga tres Córdoba hace

Voz 9 19:53 el Gallo un abrazo grande con más de veinte mil personas en la gran

Voz 0458 19:57 aprovechando hombre esto que lógicamente tiene visos de poder estar en Primera de momento quince puntos y los quince a la gente

Voz 1623 20:03 pues queda uno de las cuatro de prolongación quedado Arcediano Morcillo sigue el para el Tenerife que sigue cayendo ahora finaliza el partido León patadón al aire Bryan acota el centrocampista de los locales Yaiza la pitada del público el Rodríguez López disconforme con esa racha seis partidos oficiales hasta la victoria para el conjunto canario es pronto para decir que corre peligro Etxeberría pero la directiva empieza a estar mosca ganó el

Voz 0458 20:26 o que tiene un mérito increíble porque generó poco pero marcó un gol

Voz 1623 20:29 vale tres puntos Tenerife cero Reus Deportivo

Voz 0458 20:32 te acuerdas cómo le llamamos a mano Tasmania

Voz 15 20:34 en en Londres dos mil doce que tiempos aquellos era jovencita no pone nervioso al igual que no pues ser un tío que navegado lo que no está los escrito porque él siempre hacía la vela yo lo hacía como nazis

Voz 21 20:46 la Liga Santander con grandes dotes ya sabes que con la cuenta con dos tres del Banco Santander puedes obtener grandes bonifica señor en la vuelta al cole que es mucho más fácil que hay un tres por ciento en dos recibos de guarderías y colegios que te lo abordan sí señor

Voz 15 21:03 ya es también tan corto

Voz 21 21:05 dio por supuesto donde Banco Santander punto es Banco Santander punto es Si es que sólo se puede disfrutar de la vuelta al cole con la cuento dos tres del Banco Santander

Voz 15 21:15 lo saben bien lo sé pues Eto'o

Voz 1309 21:26 media hora me que era el partido de Mestalla Valencia cero Betis cero hemos visto una oportunidad tremenda de Dani Parejo que el agarró de zurda y la mandó al larguero algún acercamiento también del Betis pero sin goles eso sí domina más el equipo local Pedro

Voz 16 21:39 Brega salir Gonzalo Guedes que ya recibió el aplauso del público antes de saltar al terreno de juego flota que del Valencia balón para Dani Parejo amable juega en Izquierda para José Luis Gayá tiene más salen cierren la recibe ya Denny Chelse Cheryshev con el once la espalda juega para Dani Parejo alza la vista el periscopio para le ponen el pase al balón habría hacia la derecha para Puccini sube para el lateral derecho narco del Valencia con pierna izquierda

Voz 17 22:02 me ha hecho Pichincha intento hacer una frivolidad ya ha salido un balón al contrario monta ya rápidamente la jugada ataque el Betis está canales sobre el terreno de juego y creo que va a haber cartulina Ximo sí

Voz 1269 22:13 es algo propio nada al propio dos pichichi

Voz 17 22:16 él ha sido la de la impotencia que

Voz 1269 22:19 tras perder ese balón tras hacer esa cosa rara que ha hecho hoy perder el balón en el larguero

Voz 9 22:24 de poquito antes también entrasen también verá si manda pues dos seguidas en cinco minutos ya no se va quién se va

Voz 1269 22:33 ahí está ese en el que se va a marchar de momento se hoy primeros el cambio primeros el cambio en el Betis Se marcha Inui y ahí está mi tocayo como Mollet

Voz 22 22:44 también a los treinta y siete años recibiendo una ovación por temporadas en el Valencia en el único la el único gol que ha marcado el Betis esta Liga If un gol especial frente al Sevilla en el derbi y ahora viene otro aplauso al pasado queda Joaquín aquí en el Valencia alcaldes presentes espere que futuro muchos años vuelve al Valencia va el joven Ferran Torres mientras me estoy muy tranquilo estado acción gol solo

Voz 18 23:15 la locura de que no cura por dejado ver el fuerte crisis sabe la puesta no sea tan fuerte que ahí todo esto cierto pero también aparte es que se necesita un revulsivo el Valencia estamos hablando en la jornada cuatro todavía no valenciano ha ganado estamos a falta de veintiocho minutos para completar esta jornada

Voz 1891 23:31 de momento no mostrar su frente al Betis lo que busca también la gente es un revulsivo sea alguien que cambia un poco en la decoración del Valencia y que le haga cambiar el aspecto que tiene ahora mismo que de buenos jugadores sobre el terreno de juego pero sin ganar partidos sin concretar sin controlar el juego sin el cien por cien que que que encontró en algún momento la temporada pasada

Voz 17 23:53 pero el balón de Joaquín atrás para Cindy ha salido como una flecha como una exhalación como un rayo de la tormenta eléctrica que hemos tenido aquí en la mañana

Voz 16 24:02 de hoy en Valencia ha salido al terreno de juego Gonzalo

Voz 17 24:04 puedes está en la el la curva Noor tratando con sus cánticos de meter al equipo en el partido juega Pau López en dieciocho y media de juego de la segunda parte trasmite Carrusel deportivo cadenaser empatan a cero el Valencia y el Real Betis Balompié Balón de Pau López hacia la derecha para Amandi le persigue para Rodrigo Moreno más vial

Voz 16 24:24 pero para canales está solo canales controla canales no tenía la más rica de basada llegado vas vas que es la tiene Basque la pasa otra para Gabriele Gabriele sobre Dani Parejo Dani Parejo hacia Guedes Guedes para Dani Parejo abriendo brecha

Voz 17 24:36 parezca para Pichincha terreno de juego del equipo bético de

Voz 16 24:40 ante del está júnior Puccini atrás para Dani el con Izquierda ahora con la derecha hacia atrás para Gabriel círculo central Gabriel abre hacer Izquierda para día cabía ya iba atravesar la mitad del campo Gabi con pierna derecha será está viniendo José Luis Gayá la reciben de Pedreguer vaya hacia el centro para Dani Parejo para que sea el hombre que la ponga hacia la derecha para Denis Cheryshev entraba por ahí ahora Puccini al suelo biquini la pierde o para la contra del Beti timado para Joaquín por la parte izquierda Joaquín con el diecisiete a la espalda la finta y el sprint ahí está Joaquín diecinueve y medios eh

Voz 17 25:10 esta parte Valencia cero la perdidos recupera el valenciano para que des llegues hacia la derecha para Kevin Gameiro ha llegado antes saque de Valdas espabila al Valencia Subirachs

Voz 18 25:20 sí está claro que la salida de Guedes bueno aparte de todo lo que pueda aportar futbolísticamente pues pues es un es un soplo no de de ilusión para la gente la gente se ha enganchado y bueno vamos a ver de lo que es capaz de hacerlo

Voz 17 25:41 la Gaya para Rodrigo viene Marc Bartra en defensa es extremar Bartra como si adelantado rápido estado inteligencia Rodrigo la pelota que sale por la línea al saque de banda para el valenciano José Luis Gayá lo haya tiene la pelota para sacar de banda hasta cerca del Cheryshev teniendo dentro del área Kevin Gameiro se hace el movimiento Kevin Gameiro recibe caben Gameiro también al balcón del área el cuero para Guedes disparará a como si fuera un bolo creo que así no no ha tumbado como se cuidado cuidarme continuó la jugada ataque grave por la izquierda el punto de penalti las saca Joaquín está sufrida al al Betis en el B S está sufriendo ahora pareja Parejo de cabeza hacia la izquierda para José Luis Gayá

Voz 9 26:22 sí

Voz 17 26:23 delante de Kostunica ya está Abu de Bud Gaià para Gonzalo que desiste rompe el partido Guedes para Kevin Gameiro Jiménez está en los se viene arriba Manzano se en su todo

Voz 1269 26:36 ahora aprovechan para llamar a las asistencias médicas ha quedado tendido en el suelo con el pelotazo de antes y de ahí pero se han chupado la grada lo han chupado Gonçalo Guedes que con él también ha llegado el desconcierto y el descontrol táctico porque ha arrancado la derecha ahora he tenido dos ocasiones en la izquierda pero de momento está en la derecha que es donde menos le vemos brillar al menos la temporada pasada al volcar golazos desde la izquierda yo creo que cuando él tren ahora Carlos Soler que entrarán

Voz 9 27:03 los próximos minutos Guedes porque el golazo yo no sé si este tipo de circunstancias y tú automáticamente Hernández Hernández debería pagar el partido porque le pegaron toda la casa si lo que ven levantarse afortunadamente estaba bien recuperado pero después aquella otra al suelo y además para la situación del campo porque está dentro del área y hay

Voz 0458 28:02 lo que le empatan fíjate lo que te digo

Voz 1269 28:04 ocasiones va a tener según el huato gracias a que los delanteros seguramente de la calidad de los Alexis Luca y compañía pero tu juré el centrocampista está haciendo un partido espectacular

Voz 0458 28:14 bueno el Granada además muchos de los jugadores que están en el en el pues lo que nos parecían retales en en la Liga española es bueno están rindiendo muy bien bueno Ximo conversación entre Hernández Hernández y Marcelino García Toral diciéndole el canario el colegiado calma te no

Voz 9 28:27 aviso después de que Marcelino y además

Voz 1269 28:29 segundo Uría saltaran copias con las yo creo

Voz 9 28:32 que las molestias estando espera el cambio vamos y para no estarlo yo creo que si la propuesta queda advertencia además como amonestación lo ha manchado también se ha tranquilizado Marcelino como ya le llamó la atención en la primera parte del partido

Voz 1 28:47 es que está todo el día protestando Marcelino sea todo el día

Voz 1891 28:50 los dos son los dos dos polvo orillas de nariz difícil más fácil son dos sí sí que querías eh si veja

Voz 17 28:58 John Lennon tocamos una cámara dos entrenadores

Voz 1891 29:01 no paran ninguno

Voz 17 29:02 no para Patti cuidado cuidado cuidado cuidado Santi perdona Sergio dentro de lo que acaba saltarse el quieran tira fuera acaba de saltar Sergio León por Tony Sanabria primer disparo del delantero del Betis

Voz 1 29:13 más es que necesitan un poco de velocidad el equipo del Valencia hacia arriba y Sergio León ya te digo que es que es de lo que está jugando creo que los Pino minuto daría minutos

Voz 0458 29:22 si los primero por cierto y tú el banquillo del Valencia

Voz 9 29:25 eh

Voz 0458 29:25 es uno de los más vigilados de primera edición los colegiados no no heleno

Voz 9 29:29 además vigilar lo que pasa es que si tú te saltas todas las normas de circulación pues lo más seguro es que tengan muchas multas luego no lo echen la culpa al que te la fecha muy para dentro saque Hernández Hernández la podían venezolanos yo creo que sí mira para que ese país este estudio otra vez volver a poner las tarjetas a los entrenadores y en Inglaterra se este año urbana van a sacar amonestación y expulsión enseñando su las les diré gusta eso sí sí hombre también para que la foto

Voz 0458 29:55 tener un poco no sé para que la gente diga

Voz 9 29:57 porque el entrenador no lo va a estar claro si de palabra y de Moncloa

Voz 0458 30:02 Acebes besó las ocho en punto de la tarde a las siete en Canarias vamos

Voz 1309 30:05 con la ronda en Carrusel

Voz 23 30:07 a que este encuentro les llegue el gol pero nosotros

Voz 9 30:10 queremos que lleguen los goles por qué

Voz 23 30:12 puede ganar pero es mucho

Voz 24 30:14 mejor como el tres por sólo cincuenta céntimos por hasta ciento cincuenta euros dos veces al día e sorteo de mañana noche mes vaya a Pedro

Voz 16 30:26 el Cuatro y medio casi veinticinco de juegos de la segunda parte Valencia cero Betis cero de momento la ocasión más clara en la segunda parte la de Parejo al larguero todavía está temblando el larguero

Voz 1309 30:37 cuarenta y cinco minutos para el partido de la jornada la catedral Romero en el instante en el que vea

Voz 0684 30:42 lo de aparición el pupitre transmisiones de la Cadena SER como un pincel Rafa es tan colocado ya los conos para que salga a calentar el Real Madrid colocados también los pivotes para que salga a calentar

Voz 1284 30:53 el Athletic de Bilbao Herráez qué ventaja tiene el tapete de la catedral es una auténtica maravilla ahí vemos hoy

Voz 0684 31:00 al preparador físico lo colocando esos conos para el entrenamiento el calentamiento la verdad es que esto es un Campazzo San Mamés la catedral un clásico Atleti Real Madrid Diego estaríamos cerquita de lleno o reventara San Mamés no creo que vaya a estar lleno en el día de hoy el pasaporte aquí ya eso duele un poquito vamos

Voz 1309 31:16 ah pero cuarenta y cinco mil vendidos

Voz 25 31:18 vamos

Voz 0684 31:19 bueno pues aquí con Rafa Alkorta esperando a que salten a calentar los equipos Barrero

Voz 1309 31:22 seguirá con Rafita Alkorta con el resto de la banda José Alfredo con Tomás Roncero y con el míster Álvaro Benito además definitivos ayer Huesca cero Rayo uno gol de Inbursa que golazo por cierto hoy en el encuentro de la una Atlético de Madrid uno Borja Garcés el chaval de la cantera diecinueve años de Melilla Éibar uno Sergi Enrich Israel Sociedad uno Aritz Elustondo marcha dos con sufrimiento Marcaron Luis Suárez

Voz 20 31:45 Eden velé jugador de el Barça B

Voz 1309 31:48 Jeroni que se come las dos Valencia Betis lo dicho con empate a cero en el marcador eso en primera segunda definitivos Nástic uno Osasuna cero Tenerife cero Reus uno Málaga tres Córdoba cero en Alcorcón duro seis juegos

Voz 1623 32:01 todo comenzó en Santo Domingo con presencia en las gradas tercer minuta primera parte Alcorcón cero cero

Voz 1269 32:07 internacional Bruno en Inglaterra está sufriendo el Yoyes de Mourinho setenta y tres del partido Watford uno Manchester United dos está jugando el rival del Barça ADO Laia cero PSV tres acaba de arrancar también el partido del rival del Atlético de Madrid en la Champions en Francia de momento Toulouse cero Mónaco cero

Voz 15 32:25 oye y acabo el partido en Italia al final con victoria del Nápoles Martín Ciñera Nápoles

Voz 1309 32:30 vamos ya con la Segunda División B pero antes falta peligrosa que pueden ser peligrosos a favor del Valencia en Mestalla Pedro

Voz 16 32:35 la saca parejo al punto de penalti un allegado Gabriel se la queda Sergio León va a llegar directamente el balón a las inmediaciones de Jaume Domenech sin peligro

Voz 0458 32:43 división de bronce donde Lope en el Grupo II

Voz 25 32:45 Nos ha jugado del hoyo uno Bilbao Athletic cuatro se pone líder del Grupo II en Amorebieta uno Tudelano uno Arenas dos cultural Durango cero En el Grupo tres Conquense cero uno ya al descanso va el Villarreal B cero Alcoyano pero recordemos que ya se jugó el Levante Atlético cero Valencia Mestalla uno como seguimos en el fútbol sala femenino ganando cuatro cero se cuando muy en la selección cuatro a cero a Italia con este resultado estaremos en la Final Four del Europeo y además recordemos Dani esta noche todos con una Marín esta moderó juega la final del Abierto a Japón contra impone ocupará la pole Juan de la Fórmula uno para

Voz 0458 33:16 Luis Hamilton estamos fuera de la Davis en semifinales somos pasmado tres cero con con Francia ya hemos vivido en la Vuelta Ciclista a España la victoria espectacular de Enric Mas que tiene sólo veintitrés años y mañana en Madrid el mejor corredor de la Vuelta Simon Yates pues se va a llevar esta edición pues

Voz 24 33:31 enhorabuena lo importante no es perder lo importante es poder participar y cuantas más veces mejor ahora puedes participar dos veces al día Google triples de la que es muy fácil eliges un número de nueve cifras en el orden que quieran sea cual sea la combinación elegida tiene muchas posibilidades de tener premio tres cifras que da mucho juego otro

Voz 16 35:11 ya ha sacado Joaquín directamente de sorprender a Schäuble a las manos del guardameta del Valencia cuando se prepara otro cambio en el equipo de Marcelino García Toral

Voz 1269 35:19 Ximo no vamos a ver a Carlos Soler sí a Bach Swayze que viene de marcar con la selección belga todavía no se ha estrenado con el Ballet antes hemos visto una cartulina amarilla por un codazo

Voz 17 35:28 lo que le ha dado Gabriel Paulista Sergio León cuatro cartulinas amarillas en el Valencia Ferran Torres que ya no está en el terreno de juego parejo

Voz 16 35:36 pichichi Gabriel Sanabria que yo no está tampoco en el terreno de juego por parte del Betis juega el equipo de Marcelino minuto treinta de curso de la segunda parte quedan quince más lo que añada atacando Gonzalo que abra hacia la derecha para pichichi ni vuelve con docente Chin valora al punto de penalti sal para Rodrigo de cabeza la despeja Marc Bartra el cuero Leiva quedaba acalla llegaban del mundo

Voz 17 35:55 la pelota tan guardado guardado Land regalos Sergio León

Voz 1269 36:01 a se cabría y además es la quinta lo haría ahora mismo de los cuatro jugadores que diez de Valencia tras de la línea defensiva tres tienen amarilla con estaría acabé Gabriel Pichincha

Voz 17 36:16 iba a salir Shuai Nos imaginado que se retirará Kevin Gameiro me imagino el partido está abierto puede pasar cualquier cosa veo el gol más cerca del Valencia que del Betis pero ahora está el partido en el que también el Betis con la calidad que tienen sus hombres individualmente a la contra el Valencia que está volcado

Voz 9 36:34 lo que no sé es que protestar pero es verdad que no Sergio lo no la tiene controlada sí pero si no le agarra el hombro le tira en carrera llega Sergio León un ataque queda

Voz 0458 36:45 de puro libro hombre también Pacers hubiera no se meter un Kevin Gameiro tira la banda cosa que me parece que es un delantero del estilo y hacer otro tipo de cambio no pero yo sí creo que con Morata que va a ser hombre por hombres

Voz 9 36:54 hago yo creo que va a ser

Voz 18 36:56 lo que no tengo tan claro es que vaya a ser mejor Gameiro o a lo mejor Rodrigo no que jugar con la selección

Voz 1269 37:03 Arilla para guardar ya se había dado entrada antes bastante fea sobre Parejo lo había advertido ya ahora una amarilla por entrada sobre Gabriel yo apuntó la posibilidad de que se vaya Cheryshev Rodrigo acaba en banda con ocho

Voz 9 37:15 algún día hay rasca miento eh Iturralde si están apretando eh que si no sexual no yo no he hecho nada porque yo lo que me entiendes que la la jornada cuatro tengamos ya tanta frecuencia Mira Ximo ahí está Txelis

Voz 1269 37:31 es que también viene de jugar con la selección rusa de marcar en el primer partido como también marcó basó allí con Bélgica ahora se coloca en ataque va allí Gameiro los dos fichajes Rodrigo se viene a la banda izquierda vemos el último cambio en las filas del Betis se ha marchado Woody Buzz y acaba de entrar de ellos y no me pongo yo lo feliz Lo Celso que debuta con la camiseta

Voz 0458 37:56 yo lo Celso un fantástico jugador argentino que a última hora no tuvo demasiada bola con tu Geli que han salido y que bueno es jugar de una calidad tremenda que no fue un solo minuto con Argentina en el en el Mundial

Voz 1309 38:06 delito ahora la hora de sacar el dinerito cuando no queda nada cuando quedan trece minutos hay que jugársela jugársela e ahora

Voz 15 38:12 hasta el momento es el momento de llamar a quién tenemos que remar con

Voz 31 38:57 lo Jonathan Pereira para junto cannabis todo el Parrado el paradón de Dani Jiménez con J se portero Dani Jiménez para salvarla guardameta del conjunto gallego y ahora el corredor parte de Alcorcón el lanzamiento bastaba Carla defensa el Depor estamos en el minuto nueve de partido de momento el Alcorcón que dispuso de la primera en el cero cero entre Alcorcón y deportivo en Santo

Voz 15 39:21 Pedro Soto treinta y cuatro

Voz 16 39:23 el juego la falta el colegiado Hernández Fernández favorable al Betis le habían hecho una falta Joaquín Le habían aplacado practicamente quedan once minutos más lo que añada hay mucha fútbol aquí todavía por momentos se masca el gol del Valencia que está apretando y mucho pero las contras del Real Betis Balompié son como esta peligrosísima cuidado Junior JR que fue para Sergio León de toda la Sergio culo hoy para Sergio Mora para donde echó se queda fuera

Voz 17 39:48 del balón está anulado la jugadora pero bueno de juego entre unos remate no no el inicio en el inicio inicio en el inicio de esas que lo que pasa es que la esfinge tumbado sobre el área pequeña hecho daño mientras Iturralde explica porque se ha durado

Voz 9 40:03 jugada el árbitro asistente deja ya alguna vez de que la para allá el portero se vuelve al príncipe de jugada que es donde estaba porque porque si acaba en gol Se revisa salvar porque si la nula desde el principio no entró al bar vamos

Voz 0458 40:13 a ver esa rodilla de Junior recién de internacional sub veintiuno Se recupera así no

Voz 1269 40:18 sí ya se ha puesto en pie de hecho Se va a perseguir ahora Pitxot

Voz 9 40:21 pues te digo una cosa y comidos

Voz 17 40:30 es despeja con la pierna en ir a mano en mano fuera del área y el portero hubiese salido en arrastrándose por el suelo deslizándose que ha sacado el balón fuera del área

Voz 1309 40:43 para Pablo bloques corresponden entiende portando Iturralde que efectivamente ha arrastrado la bola que lo ha tocado con la mano

Voz 9 40:49 consigue gol otra Zubin el famoso partido que coge un riesgo innecesario bueno necesario allá lo tiene que Cañizares no suelta el balón Oro

Voz 1891 40:57 qué pasa que no cuenta con que no cuenta que el campo está tan húmedo fíjate que tiene espacio suficiente lo que pasa que está muy muy húmedo al campo

Voz 9 41:05 o sale si soy la toca con la mano fuera

Voz 17 41:08 a lo mejor no ha podido frías y está muy ese desliz hay el GP de está muy húmedo América removió Francis

Voz 9 41:13 siete ocho Pepe

Voz 17 41:14 qué sí sí Pangos hoy partido también

Voz 9 41:18 Soler hace son peligrosos por del Valencia muy buena

Voz 16 41:21 es Daniel más el que está preparado para sacar la falta

Voz 9 41:24 Vegara puerta estar en el costado derecho

Voz 16 41:26 área grandes según ataca al Valencia aerosol evanescente of Valín coloca Hernández Hernández la raya para una barrera de dos eh

Voz 17 41:34 está Andrés Guardado Joaquín guarda el palo izquierdo de Pau López que está en el medio justo de la portería más sacar las faltas se masca el peligro saca Daniel Bahr segundo palo bueno está has sacado donde no hay nadie se había había

Voz 1269 41:48 veintiocho se nos hiela

Voz 17 41:50 nadie

Voz 9 41:51 madre mía madre mía qué mal lo ha puesto no

Voz 1309 41:55 es para el noventa todo sigue igual Carrusel deportivo hasta la una de la mañana pues aquí estamos Valencia

Voz 17 43:06 yo apretaba el Betis porque ahora es Maxwell Biel que montada contra jugada de ataque para mentía Shuai el Valencia va con todo vas vas que la coloca para Kevin Gameiro pilla comprometiera a las manos de Pau López no la pudo pinchar lo suficiente inventada un pase de primera para Rodrigo a las manos directamente de Paul López eran siete minutos y medio más lo que añade aquello que Iturralde que serán como mínimo cuatro minutos

Voz 9 43:29 que sé

Voz 1269 43:30 es júnior se pasa el partido Marcelino una y otra vez ya lo hizo en días de del Levante lo dijo después en la rueda de prensa con el gesto de unión que se unan las líneas es la clave para él porque el equipo no defiende también Hinault marca tantos goles como la temporada pasada ahí está

Voz 16 43:46 cuando el Betis es Mandy Mandy para Joaquín la baja

Voz 1269 43:49 en el pecho Joaquín Joaquín intento sorprender

Voz 17 43:51 se intentó disparar desde su casa prácticamente y ha salido un churro tiro prácticamente porque es el balón para Jaume Doménech la juega ya a la derecha para Puccini pichichi sobre Dani Parejo torneos consiguiendo ganar alguien habla por debajo

Voz 1 44:07 yo diciendo que en no sé qué que ha querido hacer mutiló ese tirón mala pero al suelo

Voz 17 44:11 qué tirada cree diverso prender

Voz 9 44:15 ha movido Mestalla la movido ahora compra bajo la pegas tratando de sorprender desde su propio campo pero

Voz 17 44:24 pero le le ha dado mal al balón pues le ha salido mal

Voz 9 44:28 esquina bueno de esquina va a sacar el Valencia desde la

Voz 17 44:30 Izquierda hacia ya va Daniel Wass

Voz 16 44:33 Serna derechos sacar el córner en el XXXIX de juego de la segunda parte quedan seis minutos para la cuando reglamentario ha sacado Daniel va despeja Joaquín Joaquín nuevamente está ayudando más en defensa que lo que está aportando en ataque balón para ya ya ya que se perfila para centrar centra calla al balcón del área asalta de cabeza nada floja Bartra iba a las manos fácil para el guardameta Pau López

Voz 17 44:54 el feo Marc Bartra terminó despejando

Voz 16 44:57 may llega al giro a la derecha para Sergio León Sergio León pese Zaza muy bien desmarcar de José Luis Gayá el balón aquí hacia la izquierda para quién para Andrés Guardado André guardado sobre Giovanni Lo Celso arranca la moto Giovanni lo censo atraviesa la divisoria pierna izquierda abriendo el juego para Junior JR que controla ralentiza el juego atrás para Joaquín Joaquín sobre Sergio Canales desaparecido en la segunda parte en la primera

Voz 17 45:18 Sergio Canales para Andrés Guardado ahora está ralentizando ya juega el Betis como si se conformar a Benjamín con el empate hombre

Voz 1 45:26 cuando queda poco tiempo lo que intenta sobre todo es que el valenciano no corra que lo suyo no entonces no era mantener la posesión muy alta yo creo que al final bueno pues que vayan pasando minutos