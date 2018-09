Carrusel Málaga (23/09/2018 - Tramo de 17:30 a 18:30)

Voz 1309 00:00 Prada es en la izquierda donde continúa Txelis nuestro hace caso Marcelino claves para buscar tener una una buena lecturas a mano derecha

Voz 0905 00:06 si esta gran hombre además esta noche Serra en la izquierda es es más normal pero sí sí está claro que encarar e intentará percutir por esa banda dado que ya me costase tiene que cuidar de la sesión amarillas

Voz 1309 00:18 cinco y media de la tarde cuatro en Canarias la ronda en encara unos gusta

Voz 1704 00:36 dos minutos y medio de juego de la segunda parte sólo tengo anotado en mi cuaderno los cambios el resto de la hoja en blanco por lo tanto Villarreal cero Valencia cero

Voz 1284 00:45 desde las ocho de la tarde el Betis Athletic en

Voz 1309 00:47 eran las seis de la tarde cuando acabe el partido es la cerámica Axel Torres por aquí con su concurso veinte cuarenta y cinco Barcelona Girona además esta mañana en Levante Sevilla seis en segunda definitivo Mallorca uno Albacete tres estamos en el último cuarto de hora no Oviedo Pablo

Voz 2 01:03 sí es que es ver el final del partido Oviedo uno Elche uno

Voz 1284 01:07 decenas seis Unión Deportiva Las Palmas Málaga Numancia Almería hay Reus Nàstic a las ocho de la tarde Cádiz Alcorcón segunda división B el partido de la jornada Cultural Deportiva Leonesa Real Madrid Castilla Carlo

Voz 0684 01:20 a punto estamos de llegar a la primera media hora en el estadio Reino de León dominó la cultura de momento empate a cero

Voz 1269 01:26 internacional Bruno en Londres estamos en el treinta y uno de partido de momento sin goles a punto ha estado de marcar un golazo de falta directa Lucas lateral del Barcelona sigue el cero cero entre Arsenal y Ewerthon además en Holanda está jugando el PSV Ajax de momento tres a cero para el PSV

Voz 1704 01:41 filo del descanso el partido y recordamos un encuentro ya finalizado en Francia Rennes uno París Saint Germain entre las además tres resultados definitivos del mundo femenino Argentina cuarenta y tres Australia ochenta y cuatro Canadá ochenta y dos coreas sesenta y tres y en el grupo de España Bélgica setenta y cinco Japón setenta y siete con este resultado España sigan a Puerto Rico podría perder roja

Voz 2 02:01 Parejo Rojas aparejos roja directa Prada feas sobre Funes Mori me me genera dudas La Roja bastante

Voz 0514 02:10 pero lo dirá cómo ha entrado la famosa te entrada que entras con los tacos por delante y le pega por encima del tobillo seguro eh

Voz 1284 02:18 bueno Marcelino pone a trabajar bancario que más más defensivo pero está protestando Dani Pacheco Ximo roja lo ha visto clarísimo Jaime Latre

Voz 0684 02:25 sí ahí está Dani Parejo que está pidiendo explicaciones el brazalete dice no no no como el otro decía el otro día decía Cristiano en Mestalla se marcha cabizbajo el capitán al que nada le sale en este principio de temporada ya vamos a sentar a Parejo no jugará el próximo miércoles ante el Celta porque acaba de ser expulsado entrará al campo Koke

Voz 1704 02:45 es una dura basura Dani perdona hemos segundo nada más parejo es una de esas clásicas salida de balón de él que se entretiene un poco y entre que la Dama los sala roban pierde la pelota la tiene el contrario entonces como cabreado de impotencia hace esa entrada le va a castigar esto bastante parejo más todavía con el afición

Voz 1309 03:04 es una entrada muy peligrosa vamos a hacer una ronda Escorial

Voz 1704 03:06 así España gana Puerto Rico podría perder hasta por siete puntos de diferencia contra Bélgica el próximo martes Isère primera

Voz 1284 03:33 expulsado también Marcelino García Toral

Voz 1704 03:36 por qué no grita Chimo sino también Ximo

Voz 3 03:39 sí

Voz 0684 03:40 se marcha Marcelino una vez más yo creo que lo comentamos casi todos los partidos como está muy pendiente de él porque creo que se lo gana muchas veces con tanta protesta siendo tan vehemente esta vez ha ido más allá eso consideró Jaime Latre que le ha mandado a acompañar a Parejo el vestuario

Voz 1309 03:56 estaremos y tú lo primero rozan sobre Parejo en el segundo para canalizar el acta naval se pone no digo por remar teatral teatral

Voz 0514 04:05 sí me imagino que será por protestar lo que pasa es que muchas veces Marcelino García Toral se tiene que ver cuenta que cuando vuelva sólo por la autopista todos los coches de enfrente que el culpable es el no los árbitros

Voz 1309 04:15 bueno Nairo lo ha podido decir algo

Voz 0684 04:18 cómo ha sido la primera reacción de Marcelino cuando ha visto la Roja parejos se ha girado tenía calentando a Rodrigo al que quería dar minutos como posible solución ofensiva o a Koke Elaine que vuelve hoy

Voz 2 04:28 se lesionó el dieciséis de marzo se rompió el techo

Voz 0684 04:30 dónde Aquiles hoy tiene que volver con más urgencia tendrá que ser titular también probablemente ante el Celta el próximo miércoles hoy va a tener minutos Cockell en que entra por Kevin Gameiro agotó los cambios se Rubén Uría es quién está entrenando

Voz 1284 04:43 para el ballet vaya marrón ahora mismo para el Valencia que está con un futbolista menos por eso expulsión de Dani Parejo Issing primer entrenador Marcelino García Toral también expulsado en la que ha tenido el Elche para la victoria en el Carlos Tartiere Pablo

Voz 4 04:55 así es seco lo Iván González libre de marca en el segundo palo y sólo él golpeó la pelota por el palo después la contra para el envite del portero del Elche Koldo aparecen los primeros pitos en el Carlos Tartiere por el juego del equipo y también porque son tres partidos con este sin que se vea la victoria en el feudo Carvalho

Voz 1309 05:12 yo veintinueve para el noventa el Valencia con diez

Voz 1284 05:15 cerámica Pedro Vega malo

Voz 2 05:17 queremos Manu Trigueros para la un ha entrado al terreno de juego como acabamos de indicar Cockell ha retirado por lo tanto aunque

Voz 1704 05:25 delantero Kevin Gameiro el Valencia está jugando con diez solamente juega arriba Michi basó allí ataca a parte derecha Mario Gaspar les sale porque José Luis Gayá acá ya está muy

Voz 1309 05:33 quién

Voz 1704 05:34 ya ya está en una gran forma es una cosa de las pocas que están destacando en este inicio liguero del Valencia va a sacar con la parte derecha Mario Gaspar

Voz 2 05:43 ahí tiene el cuero la mueve el Villarreal va a jugar

Voz 1704 05:46 lunes Mori Funes Mori hacia la derecha para

Voz 2 05:48 hay goma en Carrusel prolongarlo

Voz 5 05:51 no

Voz 6 05:54 a todos

Voz 0684 05:56 esa tengan un lateral al lobo como de vivo David cero ahí es todo el Kindle Alves delantero canario le rematando de cabeza del delantero de la Cultural Deportiva Leonesa treinta y dos minutos primero aparte cultural uno Castillo cero

Voz 7 06:35 portado bien un contragolpe claro del Valencia perdió el balón en el centro del campo Se marchaba por banda derecha Guedes creo que era y al final lo agarra clarísima segunda del partido para el Villarreal había anteriormente Jaume Costa

Voz 1309 06:45 diciendo ataque prometedor ustedes esto es Éstas son las claras por cierto el colegiado efectivamente del Arsenal Ewerthon

Voz 0514 06:52 montón tiene

Voz 1309 06:54 chicha tiene su flotador ciento eh bien al dios regordete Jonathan Moss es un clásico de del arbitraje y todo eso no lo que sí que también es vocal como como suele afrontan Inglaterra respecto a España lo digo porque dudo que pueda pasar una prueba física esto este señor no hayan españolas ha igualado a todos

Voz 0514 07:12 Copa y ahora todo lo que ese cambio esperemos que los árbitros llegan

Voz 2 07:16 con la Marisela Nacho allí pasó allí tira Baró con un regalo del Villarreal cuando estaba explicando lo de la chicha de hace buenas pues a la son todos para todos los árbitros

Voz 0514 07:29 de las pruebas FIFA pero que son muy livianas

Voz 2 07:32 cuarenta y siete años tiene que matar es la final

Voz 1309 07:34 no como que descuartizar

Voz 0514 07:37 esa los árbitros españoles como están fuertes y finos y algunos singles infinitas oye que Irán Magaluf y poco más

Voz 1309 07:44 de esquina a sacar de esquina del Valencia Ximo

Voz 1704 07:47 John vistazo que he visto a Marcelino con borde con el director de comunicación básica primero el córner el Valencia al balón que vuela a la despeja Gerar Moreno el cuero le va a quedar a Gonzalo Guedes con el siete a la espalda Gonzalo Guedes Se da la vuelta centra viene mordida donde Villarreal a manos de Sergio Asenjo digo que creo que es así mira aquí a una de las cabinas que hay cerca de las cabinas de narración que por cierto felicito al Villarreal por las mejoras que ha que ha hecho estará estará Pedro

Voz 7 08:11 es uno de los palcos que zapato justa legal es uno de los palcos que tiene para empresas siempre hay algo tengo que meter o donde se ponía anteriormente Martín no cuando dirigía al Villarreal provecho digo

Voz 1704 08:20 para felicitar al Villarreal que siempre todos los año mejora las instalaciones del Estadio de la Cerámica y entre ellas las de los medios de comunicación un diez para el Villarreal en esto juega Mario Gaspar abre hacia la derecha para llenar de fondo centra atrás Bach hablan

Voz 2 08:34 para para devolver como una ahora que estaba junto al poste izquierdo si no llega a estar junto al poste probablemente hubiera entrado la pelota venido bien esto

Voz 1309 08:45 muy bien colocados y si a veces sabes

Voz 2 08:47 te fallos sino está obviamente

Voz 3 08:50 en una jugada que viene por banda y ahí tiene que costar

Voz 0514 08:52 sí sí sí el portero portero

Voz 1309 08:54 un Mori Funes Mori para

Voz 1704 08:56 jornal veinte de juego el Villarreal está teniendo ya imponerse en el mando del partido con uno más desde hace siete minutos por expulsión de Dani Parejo la Nayud que tiene cartulina amarilla vamos a ver también la picardía y la veteranía de los jugadores del Valencia porque toda la banda izquierda del Villarreal tiene cartulina amarilla la ayuno esta juega congelan Koke lámpara Carlos Soler se da la vuelta Carlos Soler haciendo de Parejo de Carlos Soler Dana dos cosas a la Izquierda para Cheryshev Cheryshev sobre José Luis Gayá veinte y medio de juego de la segunda parte Carrusel deportivo Cadena SER empatando a cero empatando a nada de momento el Villarreal y el Valencia lo más destacado la expulsión de Dani Parejo juega por la parte derecha Cristiano Puccini que no esta mal hoy pichichi que serían hacia dentro Puccini que conduce pichichi que pasa balón para Carlos Soler Carlos Soler ABC Izquierda para la deja más al hiciera todavía para Gayá haga Gayá que la va a poner la pone al punto de penalti despeja Álvaro el cuero de queda aquí a Carlos Soler vuelve a jugar para José Luis Gayá no se entiende con el CD saque de banda pelota para el Villarreal

Voz 7 09:53 Per a haber cambio en el Villarreal va a entrar Alfonso Pedraza Se marcha Pablo formales que recuerdo tuvo muchos minutos jueves Europa League a la gente que veo no íbamos a ver cómo reconduce el equipo también es verdad que ha saltado a calentar Santi Cazorla decir que a lo mejor rápidamente el asturiano se podría darle algo más de sentido a este cambio pero de momento Se marcha jornada entre el internacional sub veintiuno por España Pedraza parece que El Aaiún se marcha la derecha Pedraza va a jugar por la izquierda

Voz 8 10:21 sí sí Trigueros y Funes Mori semana manteniéndose como la gente al final lo que espera entiendo eso pues un Sansone un toque Camby Santi Cazorla ahora para para hacerme manifiesta la superioridad es normal que hombre de de inicio

Voz 3 10:34 muestren escrito lógicamente osea yo creo que le puede parecer bien pues un jugador capaz al campo y aprovechará su pérdida numérica no lo que pasa que si el jugador que teóricamente es más claras capaz de filtrar un pase mejor que nadie sale del campo pues obviamente te enfada yo lo que no puedo entender es que precisamente fue este técnico Calleja el que corrigió las

Voz 1309 10:56 solamente lo corrigió la posición

Voz 3 10:58 Pablo Farnals que inicialmente era por banda derecha en y con Escrivá que también en el Málaga había jugado por banda derecha pero con gran libertad él lo corrigió le fue muy bien yo no sé por qué partido tras otro yo creo que sigue estando muy desaprovechado el jugador en esa posición pero insiste en que existe

Voz 7 11:18 porque el rombo este año no está funcionando sobre todo defensivamente

Voz 1309 11:21 le está dando seguridad al Villarreal importan pero

Voz 3 11:23 crea estar pero que está funcionando sí

Voz 7 11:27 no absolutamente nada pero con el cuatro cuatro dos gana un poquito más de seguridad defensiva y como no tiene extremo datos optando Pedraza

Voz 1309 11:32 es que con pese a yo no llega

Voz 9 11:35 a rematar al Baró la pelota

Voz 2 11:37 le queda aquí a Pedraza balón para la Aaiún sale la pelota lateral saque de banda están pidiendo a favor del Villarreal y lo hará porque es a favor del Villarreal

Voz 1284 11:48 no yo yo estoy porque es verdad que mira desde la época de Heynckes en el Tenerife en el Athletic Club no había visto un rombo tan tan tan tan definido y que además era una una apuesta agresiva que le daba el vértice superior a jornales que suposición tampoco entiendo demasiado bien porque algunos entrenadores ofenden al bueno como es muy bueno

Voz 3 12:05 sacarles pensar Bono como era polivalencia jugador pero que es que tampoco bueno sino quieres jugar en rombo porque considera que quiere fortalecer y demás el centro juega con un cuatro dos tres uno que haga formal la mediapunta Gerar la punta que vaca tampoco está como para que te que ser titular todos los días

Voz 1309 12:22 el pasado poco a ciudad no que le mandaban a la izquierda del Real Madrid luego no jugaban a Izquierda pero claro o habrá que poner tendría el mal

Voz 3 12:28 Creed en equipos de tanta calidad esa indisciplina táctica viene muy bien porque en definitiva

Voz 1704 12:33 ha derribado la izquierda con Vandal no necesitan defender

Voz 3 12:35 por demasiado y lo que hacen es atacan muchos por por por determinado lugar hito esté que eran grandes superioridades etc etc pero aquí sinceramente el futbolista tiene esas condiciones y creo que es el mejor que tienes luego entonces a partir de ahí a partir de ahí vamos a ver cómo diseñas el equipo y como reubicar al resto pero es el mejor que tiene

Voz 1309 12:57 pero el problema de Juanan Ramos eso no que

Voz 0905 12:59 sí que puedo hacer es apunta del rombo pero los los que hacen de interiores han de ser jugadores que sepan G bueno vienen banda bien irían al centro del eso claro y a veces no llegan a la faceta defensiva porque divide en el campo con en tres y a veces es difícil difícil hacer la labor la labor defensiva no pero estoy de acuerdo en que claro en en en la punta del rombo el de esa es su posición y en un cuatro cuatro uno uno podría jugar de mediapunta perfecta

Voz 1284 13:24 Armand XXI para el noventa el derbi es un Villarreal cero cuarenta cero de momento tengo un mensaje muy

Voz 0801 13:30 importante de Ford y creo que estéis muy atento es como la nueva Ford Transit Connect pueda ayudarte bueno que tiene una tecnología que semáforo vascones esto permite monitorizar tu Transit Connect Hadi Istán

Voz 3 13:43 día te permite comprobar el nivel de combustible

Voz 0801 13:45 de la presión de los neumáticos la ubicación del vehículo y todo eso a través de Leganés

Voz 1704 13:51 Asenjo que fuera donde Asenjo

Voz 1284 14:06 salvo Gere entre Ford y así

Voz 1704 14:09 jo amparado el disparo de Gonzalo quedarse que parecía que iba para adentro disparó donde hay cristales a la izquierda de Sergio Asenjo se estiró metió la manopla izquierda el balón a córner Ésta ha sido una buena ocasión para el VAR

Voz 1309 14:21 eso lo preguntas ande de Gonzalo que de eso

Voz 1704 14:23 a sacar desde la derecha al Valencia lo hace Carlos Soler el balón va muy abierto intenta rematar Gabriel Paulista le queda el cuero otra vez a Gonzalo que del que juega por todo el frente de ataque Guedes para Cheryshev Cheryshev otra vez para Guede quede por la izquierda donde más le gusta sigue Guedes va a centrar Guedes controla la Peace sea el centro para basó allí despeja la defensa del Villarreal te pareció buena paradas ante

Voz 3 14:44 me pareció buena parada teniendo en cuenta lo que había hecho él es decir reaccionar desde donde estaba colocado fue una buena parada se hubiera visto la pelota con más claridad había reaccionado antes hubiera sido más

Voz 0514 14:54 hemos

Voz 1704 14:54 cuidado el ataque del Villarreal ahora contra balón para vaca a vaca que fue una frivolidad para centrar despeja la defensa del Valencia todavía la pelota para el Villarreal Funes Mori en el maricón Cheryshev Funes Mori que abre la izquierda para Chao me consta recordemos está jugando con uno más balón para Pedraza Pedraza en la Izquierda regatea a Chili Pedraza que juega para Funes Mori se prefiere para tira tira Funes Mori Juan Carlos Soler el despeje ahora de José Luis Gayá prolonga larga hacia la derecha para mí hoy viene por ahí Álvaro es Víctor Ruiz que lograba despejar la pelota para pichichi pichichi para basó ahí basó llenos en la queda en la pelota acaben Sergio Asenjo está un poco dislocado el Valencia Garrido

Voz 1309 15:30 hay veces que de Huckabee me parece Subirats me parece Lilian Thuram y hay veces que me parece más Alá el tengo que tengo que pensar que que me parecería cabe

Voz 0905 15:40 según el día no pues bueno hay en el término medio no

Voz 3 15:42 el a la

Voz 0905 15:45 la la balanza no pero bueno al Valencia parece que desde incluso que el que se ha quedado con diez

Voz 1309 15:49 venido bien si la ha venido bien está defendiendo

Voz 0905 15:51 casi mejor y ha llegado al área ya en un par de ocasiones no

Voz 1309 15:56 el esa tuyo Garrido Xavi Isidro

Voz 7 15:58 plantar Santi Cazorla vamos a saber por quién el ex internacionales bañado por Jaume Costa así que apuesta ofensiva me imagino que Pedraza pasará ahora al lateral

Voz 1309 16:07 Santi Cazorla jugador un poquito más en esta decía

Voz 7 16:09 con Santi Cazorla que recuerdo firmado por una temporada con opción a otra que empezó poco a poco en el Villarreal pero cada vez es más minutos Quique lo recibe de esta manera el estado de la cerámica

Voz 1309 16:20 eso

Voz 1284 16:21 para un campeón de Europa un pedazo de jugador los buenos al campo hay noticias León amarilla para Vinicius Junio Carlos

Voz 0684 16:27 tarjeta amarilla para el brasileño la verdad es que de las está pasando canutas están tres jugadores de la Cultural encima del reclamaba falta yo creo que ha sido ya al final protestó al colegiado se llevó la tarjeta amarilla

Voz 1309 16:38 el reto han sido falta pero luego

Voz 0514 16:41 protestado y ahí la amonestado y lo que sí me gustaría decir en el partido del Villarreal Valencia si tenemos un reglamento obsoleto o quitamos los artículos que no sirven para nada por ejemplo un jugador expulsado expulsado no puede ver el partido desde ningún lado tiene que estar los también dos puntos además pues que decir es decir pues pues pues quitarlo si decir quitarlo si no sirve para nada porque hay una cosa en el reglamento que prohíbe ver ese jugador no cualquier excusa o no lo digo por parejado haber cualquier jugada pero lo diré más este año si te expulsan no lo puedes verás que eso no lo dejen web donde se tiene que quedar en el estuario

Voz 0684 17:14 sí porque se nota que las instalaciones son buenas en el Estadio de la Cerámica que ayer y acondicionar el palco privado porque es abonado además de Marcelino también Parejo como decís lo están viendo junto

Voz 2 17:25 al entrenador le tienes personal no si no tienes personal para vigilar la ley pues no la ponga en Laredo su escrito nada

Voz 1284 17:33 claro cero cero a punto de llegar hasta el final del partido también en el Oviedo uno Elche uno malo

Voz 4 17:40 Sieso lío cinco minutos de los que se consumiendo y el primero y como curiosidad hay que decir que está jugando dos hermanos un equipo Johny Johnny ni de ID Jerome Miret ambos hermanos de Saúl el jugador del Atlético de Madrid uno uno en el Marca

Voz 1284 17:53 a punto de llegar el partido al descanso en Londres sólo uno

Voz 1269 17:57 con empate a cero pero está siendo bastante peligroso vetó en este tramo final de la primera parte de otra buena ocasión de Richard Nixon apunto estuvo de marcar como decíamos antes de de falta aunque sigue el empate a cero en el Emirates el Arsenal libertad ahí

Voz 0684 19:37 jugadores Dani a túnel de vestuarios para el gol en el minuto treinta y dos cultural uno Castilla hacer

Voz 1284 19:44 de momento Morata e Villarreal no es capaz de aprovechar la superioridad numérica

Voz 1704 19:49 sí sí hay pausa de refresco y dieciocho minutos ya está jugando el Villarreal con un hombre más sobre el terreno de juego y de momento no lo está aprovechando yo sigo viendo mucha inseguridad los dos equipo mucho miedo a perder más miedo ahora todavía incluso en el en el Valencia aunque como como comenta subirá la apariencia es que parece que está más suelto está menos ha tranquilizado el Valencia con diez que con once y bueno partido queda todavía para que estos hechos la disolver a favor de uno de otro porque yo creo que un empate le va mal a los dos

Voz 8 20:20 es un partido de mucha necesidad de yo Santi que hay miedo a perder que

Voz 3 20:23 el miedo mira perder pero realmente él él

Voz 10 20:26 el el el empate no

Voz 3 20:29 no disipa dudas en los dos equipos y más con el juego que se está realizando no ahora mismo el Valencia porque que podemos contar hecho el Valencia en el partido poco a poco y además con un error grave en este caso de Parejo que te quedas con diez y que podemos contar del Villarreal poco y además incapaz de aprovechar la superioridad numérica es decir el empate no soluciona ninguna duda de ninguno de los dos proyectos que ya llegan con dudas a este al inicio de partido solo hace que aumentar las porque es una jornada más inocente de los dos equipos que que el año pasado y clasifican para competición europea y que por lo tanto tienen que estar arriba no hacen fútbol para estar arriba ninguno de los dos ya son cinco las jornadas

Voz 1704 21:12 dos goles llegó Villarreal en toda la Liga tres goles ha metido en Valencia en toda la Liga sorprendente

Voz 0514 21:16 habéis visto los los los oyentes de Carrusel que estén compatibilizando viendo la imagen de televisión

Voz 1309 21:22 habrán visto la conversación no a una asistente del cuerpo técnico de Marcelino con el teléfono móvil en la oreja es el hijo de Marcelino no es el hijo de Marcelino así estuvo entrenando a los cadetes cuando estaba la cogió el teléfono arriba Marcelino está como asistente de preparador físico pero la novedad vaya novedad es que ahora se puede eso es eh este año ya se puede ponerse en contacto con dispositivos el pasado mes de ocho todo que también utiliza unas dimensiones bastante ocho todo lo echó todo lo tenía ahora ya se ha ido no es decir estábamos hablando antes de la regla de que si la regla dice que no se puede

Voz 7 21:56 a ver el partido pues al final estamos incumpliendo la regla porque

Voz 1309 21:59 argelinos está viéndolo y está comunicándose sin comunicarlo puede no nave pero como ubicarlo generando comunicar

Voz 3 22:08 no puede porque han hecho caso ahí pero no se podía no

Voz 1309 22:10 nadie puede decir estoy escuchando Marcelo pues estoy escuchando cárcel deporte me dice Cañizares eso hubiera a no sé quién perfectamente

Voz 3 22:18 la han hecho caso ahí tú esa como ahora comunicarse sepuede por qué porque no se podía a todo el mundo lo hacía como nadie lo vigilaba pues dicho pues mejor quitamos la norma no

Voz 0514 22:26 la cuestión es que hay mucho y bueno ahí están subirá así Cañizares que el tema no es porque sea el entrenador hay mucha gente hay muchos llegue que equipos que mandan a un dirigente del cuerpo técnico arriba porque el fútbol se ve diferente se puede comunicar con el entrenador

Voz 1309 22:39 además Enrique del andamio si eso está claro

Voz 1284 22:42 yo de segunda división en el Carlos Tartiere Pablo

Voz 4 22:45 sí reparto de puntos en el Carlos Tartiere entre el Oviedo y el Elche el Oviedo que entre los pitos de ofició en y es que no ha conseguido vencer en lo que llevamos de temporada el conjunto bermellón se coloca sexto con nueve puntos de los que sí de Alcoy han sido fuera de casa el Elche por su parte vigésimo con cuatro él

Voz 1704 23:03 mejor del partido Soria acaba el delantero

Voz 4 23:05 lo guineano tiene Elche partido que se ha disputado ante catorce mil ocho espectadores

Voz 1309 23:11 un abrazo Pablo y esta mañana Morata

Voz 7 23:14 yo Vega el Valencia Coke era Se amenidad

Voz 1704 23:16 hacia la derecha Denis Cheryshev hacía la izquierda ha cambiado ahora Gonçalo Guedes ataca al Valencia coquetean con la derecha balón para Cheryshev Cheryshev atrás para Koke con Cochrane que juega para pichichi pichichi para Cockell Cockell ampara vía cabía estamos en el treinta y cuatro y medio de juego de esta segunda parte todavía empatando a cero los da los equipos es muy triste pero así es sobre todo bueno matriz de que para mi que estoy aquí con aire acondicionado pero medio campo que está con un sol de justicia sólo se han llevado a la boca en los setenta y nueve minutos que llevamos de partido creo que algo es el tiro de Guedes y el paradón de Sergio Asenjo no creo que haya nada más que destacar

Voz 1284 23:54 el error de vaca que era muy clara pero es verdad que no cojear Arco porque cometió un error tremendo

Voz 1704 23:59 la derecha la Llum la Ayun la una tras la Llum para mano Triguero Manu Trigueros otra vez para la Llum vamos a pisar ya el minuto treinta y cinco de juego de la segunda parte Xavi

Voz 7 24:08 va a entrar tocó que cambie vamos a ver si eso da un poquito más de gasolina al submarinos sobre todo

Voz 1704 24:12 la demasiado largo no llega vaca sale la pelota por la línea de fondo sagrada de meta el Valencia se producirá el cambio tú crees por quién Xabi pues no lo sé si quiere ser valiente

Voz 7 24:22 de lo normal así quita la yunque además tiene amarilla porque tocó que cambie es un futbolista que puede caer en banda derecha si no lo es ahora hombre por hombre vamos a ver pues mira hombre por hombre ese machacarlo claro que recuerdo también jugó el pasado jueves la Europa League se marcha el colombiano en trato fue cambie un hombre que este año ha sido una de las apuestas fuertes segundo fichaje más caro de la historia del Villarreal llénale

Voz 1309 24:43 lo había jugado todo hasta la fecha hoy suplente en esta Liga no no es que va Cachón mal partido ante

Voz 3 24:49 no no es bueno y va Kay todas esas esas fíjate su compañero Gerard no que es otro de los jugadores importantes del equipo lo hemos nombró a poco a lo hemos nombrado para para contar que no lo ha hecho bien en alguna de las acciones pero Gerar apenas lo hemos escuchado durante el partido no la no enhorabuena

Voz 1704 25:04 bueno va a sacar de meta el Valencia estaba ahora gritándole Rubén Uría ha abrir paulista se desesperaba Rubén Uría porque no le escuchaba Gabriel Paulista la pelota que cae aquí en la banda izquierda es para el Valencia va a sacar de banda el Michi Masó allí el hombre que va a sacar de banda Se acerca Pray Gonzalo quédese ha cambiado Guedes hacia la izquierda y está Cheryshev a pierna cambiada por la derecha no sellos y esto es mejor invento que lo otro subirá estuve dices

Voz 0905 25:29 bueno que es que juega mejor en la en la izquierda no porque tiene el regate hacia adentro y después el el tiro no hay ya como Jaume Costa lo ha cambiado también pues ya no estaba al tema de percutir por ahí para buscar la segunda amarilla no yo creo que ahí están los dos jugadores pueden salir hacia dentro y buscara el disparo

Voz 1704 25:45 como que Lahm Koke para Cheryshev Cheryshev pierna izquierda ese la al contrario Cheryshev

Voz 1309 25:51 no no voy a decir Cheryshev regatea

Voz 1704 25:54 pelota hacia atrás que es bueno que sea no te gusta Cheryshev hacia la izquierda

Voz 2 25:58 para para de Sergio Asenjo lo mejor que he hecho

Voz 1704 26:01 seis sep de que estar el Valencia pero desde que está en el Valencia en la primera etapa ahí en la segunda Gilles para hacerse se tiene que haber Marqués es y a sacar mejor ojalá dirán los aficionados valencianistas pero no les cambiará la opinión de lo que estamos viendo todos

Voz 1309 26:17 por cierto Pedro están retroalimentado en ese palco

Voz 1284 26:19 de Dani Parejo califica al final van a acabar discutiendo está mirando al otro discutiendo gesticulando todo el rato

Voz 1704 26:26 a sacar el córner desde la izquierda el Valencia Carlos Soler cerrado mete bien el puño derecho Sergio Asenjo no se queda con ella Cochrane ahora sí coquetean hacia la derecha con lámpara Pichi ni biquini que intente hacer de Garrincha mejor que haga de lateral derecho centra fichen iba a sacar Trigueros despeja balón a saque de anda para el Valencia si yo me imagino que que Marcelino tendrá un cabreo importante con Parejo con la expulsión porque bastante infantil la expulsión de Parejo y ya van ya van dos esta esta temporada como uno de Parejo vale

Voz 0514 26:57 cómo han cambiado los tiempos será la historia de amor el idilio el año pasado cuántos piropos echaban unos a otros Parejo dijo que no podía quedarse

Voz 0684 27:05 eh eh sin entrenar en su vida sin Marcelino que no lo hubiese entrado nunca Marcelino el otro debe juró amor eterno y hará fíjate cómo han cambiado las cosas y mientras el representante de parezco circulando por aquí para intentar ampliar el contrato de Parejo dos

Voz 2 27:21 temporadas su imperio

Voz 0514 27:23 los mil euros netos al año espero en que bien sí si me absorbe el asesor

Voz 1704 27:27 la Cazorla de izquierda para Pedraz atacan Villarreal Pedraza que centra en la queda Gabriel Paulista que está haciendo un buen partido Gabriele Gabriele liga ya me están gustando Banon para Gonzalo de arranca la moto Gonzalo Guedes uy uy uy uy Funes Mori uy Funes Mori va a ver la cartulina amarilla iba

Voz 7 27:43 será tercera para el Villarreal otra entrada dura fuerte en el centro del campo Aisa anotado que Funes Mori no es un medio centro al uso ha pasado revolucionado ha entrado revolucionado a despedir incluso disculpas ahora por esta amarilla clarísimo

Voz 0684 27:54 menos mal que para eso soy Marcelino tienen también ahí en el palco privado al gran pacificador al gran Boro que es el último entrenador que logró ganarle al Villarreal en los últimos siete partidos entre unos y otros fue aquí en El Madrigal cero dos entonces Madrigal cero dos Iker

Voz 1309 28:10 con en el banquillo amarilla de libro para llegar a arriba abajo la entrada ahí por el ataca duramente Dori Voro es Dios Dios Dios pues siempre bueno no es muy majo a nosotros a los árbitros a ella me trataba como como

Voz 0514 28:24 yo no yo te digo pues los árbitros que es que no se trataba común como como el sillería

Voz 1309 28:28 hemos vienen los árbitros es Dios no a ver a un poco sí

Voz 0514 28:33 yo te estoy diciendo que para nosotros para nuestro colectivo llegar a Valencia te recibiese Voro era una bendición

Voz 1309 28:42 ahora como como todo

Voz 3 28:44 se hace con anglicismos que parece que sino no eres guay osea más comunes

Voz 0514 28:50 Twitter que permite no se puede decir pausa

Voz 3 28:52 para refresco hay que decir que eh

Voz 1309 28:55 tú te quedas más guay pero como decimos córner no no saque de córner es una es una palabra bonita porque viene del fútbol antiguo pero sí es verdad pero esto será muy bonito y desde ahora no

Voz 1284 29:10 no se podía decir córner

Voz 1309 29:13 pues esquina a pie con Mijalkov por Mijail habría que decir que por cierto sigue desde la esquina

Voz 0801 29:20 según Guilherme escribe hoy en en las que hay que decir Miami no Miami

Voz 0514 29:24 eso es eso es que la Miami Miami son dos mira meses gentilicio a los Ponseti si los conceptos ahora lo es el First

Voz 1309 29:37 sin Assistants y menos mal que Morata vamos ahora es el asistente del primer equipo que no se puede decir eso hay que decirlo otra que queda

Voz 1284 30:15 dos horas para el Betis Athletic Club dos horas y cuarenta y cinco minutos para el de la jornada en el Camp Nou Barcelona Girona además esta mañana Levante dos Roger Simon Sevilla seis hattrick de Benger Carriço Silva ahí Sarabia eso en Primera segunda Mallorca uno Albacete tres esta mañana acabó también el Oviedo uno Elche uno tres partidos comienzan enlazados Gran Canaria Soria y Reus Gran Canaria Nicola agradaría

Voz 1704 30:43 el minuto de juego en el gran Grady al final unos dieciocho mil espectadores una Deportiva Las Palmas cero Málaga cero

Voz 12 30:50 hombre de juego en Los Pajaritos nada que contar de momento con treinta grados de temperatura de que Olmert y acero

Voz 1309 30:57 gran ambiente en el Municipal de dos minutos veintiséis segundos de la primera red austero Nástic cero desde las ocho cariz Alcorcón segunda división ven León Carlos

Voz 0684 31:07 todavía no ha comenzado la segunda parte en el Reino de León es recordamos al final de los primeros cuarenta y cinco cultural uno Castilla pero internacional Bruno Alemany

Voz 1269 31:15 la tierra el descanso Arsenal cero Ewerthon cero acaba de arrancar la segunda parte en el partido de Holanda PSV tres cero y terminado ya en Francia Rehn

Voz 1704 31:22 es uno Pese Lletres y además Campeonato de Europa de larga distancia en Madrid subcampeón el pontevedrés Pablo da pena ganó

Voz 1309 31:50 es verdad que tiene un aire pero el plátano no

Voz 2 31:58 pero para mí ha salido a pedir de vivir House Morata la saca el córner se pasea por delante al final otro Partner vuelve a despejar lo hace Cristiano Puccini se más calmada

Voz 1704 32:10 en el área del Valencia cuarenta y tres de juego de la segunda parte quedan dos más lo que añada el están dando indicaciones al colegiado en su auricular izquierdo dice a Cazorla que espere a así a sacar el comer Cazorla lo hacen corto aquí a la parte izquierda para Manu Trigueros devuelve Manu Trigueros otra vez para Santi Cazorla Santi Cazorla para mal Triguero pierna derecha para dispara ha despejado ha dado el Michi basó allí hacia adelante suave de Víctor Ruiz no es falta no hay faltas a la ha llevado limpia habite Ruiz sigue el juego Víctor Ruiz se equivoca se da cuenta que es un centrar en un pasador será regala al contrario la tiene Francis eran Francis procrear atrás para Gabriel Gabriel despeja vuelve a meter ahí la cabeza del capitán Mario Gaspar despejar

Voz 2 32:51 va ahora ya de Valme y Sima Mario Gaspar le hace una entrada a la rodilla faith Sima Jacop quédame iba a ver la cartulina amarilla no

Voz 0684 33:02 pero les he dicho que no Jaime Latre lo considera juego peligroso y lo deja en la amarilla que le acaba de mostrar a Mario Gaspar que se disculpara ante Cochrane que recordemos reaparece hoy seis meses y pico después

Voz 1309 33:14 tras romperse y tú no te aquí les ha partido salvaje a mí también

Voz 2 33:19 era de entrar ahí arriba a la altura de la rodilla

Voz 1309 33:22 CIU Si hay contacto roja e huy Yuyu

Voz 1704 33:25 dado uniendo arroja ahora roja roja

Voz 1309 33:28 a usted más que la de más más más y aquí el bar tiene que entrar porqué porque se equivocaba una roja aquí

Voz 0514 33:36 Mar tiene que entrar

Voz 1284 33:37 es una entrada salvaje va la rodilla que le exigía Riba roja pésima Dani Parejo lo ve que lo incredulidad en la cometió un error debe saberlo debe saberlo pero entiende que por no por compensación sino por evidencia debe ser roja Easy el bar no entra ahora es fracaso rotundo I más D en cuanto a la ropa prestos porque porque aquí aquí se pone por medio la integridad física y la salud de un deportista el bar está para entrar aquí está para corregir una amarilla pasar la roja quiero entrenar es un cargador de Cagancho sea es que es que no hay otra

Voz 1309 34:14 otra entrada porque se ha visto como les decía mal el bar nosotros el arbitro no en lo de entrada el gesto como no lo he visto yo que no que no entran la otra

Voz 0514 34:27 el bar entra en todas las jugadas del fútbol en todas ellas y no podemos estar diciendo gol espera que el bar La dicho No el bar no entra nada esa roja del árbitro el árbitro aquí a molesta el árbitro

Voz 1309 34:40 se equivoca elevar tiene por qué el bar tiene que

Voz 0514 34:42 corregir al árbitro yo en esta jugada le puedo justificar al árbitro porque no lo ha visto con el cuerpo lo que sea lo que no podrá justificar nunca es salvar teniendo las mismas imágenes que nosotros y que al final de este negocio dependemos todos pero de los futbolistas y la integridad física de futbolistas es lo más importante del fútbol

Voz 1284 35:01 mal por Gonzalo González que debería haber llamado evidentemente da a Jaime Latre para decirle te has equivocado hemos visto la repetición no es amarilla roja pero como un piano de cola cuidado cuidado cuidado

Voz 1704 35:12 que cambie cambie dispara en cristiano Pichincha que está completando un buen partido sigue cambie cambie cambie para Pedraza camino llega despegara de César Valencia todavía la pelota para Víctor Ruiz Víctor Ruiz Santi Cazorla centra Santi Cazorla despeja Gabriel Paulista miedo en el Valencia dispara Funes Mori madre mía la has sacado con el pecho Gabriel Paulista es como un auténtico guerrero

Voz 7 35:33 todo eso Pedro Nos vamos al noventa y cuatro sí añaden

Voz 1704 35:35 cuatro minuto de lo que ya se han cumplido uno y medio se que quedan dos minutos y medio de tiempo efectivo y real juega al Valencia lo hace Carlos Soler abre a la derecha para Denis Cheryshev jugando a pierna cambiada por la brechas Denis Cheryshev conduce con la izquierda será hacia dentro sigue del hecho y se centra un centro intrascendente la pelota a las manos de Sergio Asenjo a Velázquez el guardameta Villarreal con ella a la derecha pelotas para la inicia la carrera el ataque debía real por la parte derecha dos minutos ya cumplido de los cuatro el añadido quedan dos juega Cambil será vuelta Canvi tiene hacia la derecha prefiere hacia la izquierda se equivoca el pase al Aaiún se lo queda Gabriel Paulista Gabriel Paulista abre para Denis Cheryshev el Valencia se conforma ya con el empate no quiere que pase nada día Gabi habría hacer Izquierda para Gonzalo Guedes este puede frotar la lámpara la encuentra es Gonzalo del narco para Michi basó allí demasiado largo no llega INI con una moto pelota a las manos de Sergio Asenjo queda uno y medio uno y medio para terminar el partido iban a empatar no va a ganar ninguno de los dos el Valencia India cinco partidos sin ganar pocos puntos cuatro Valencia tendría seis el billar e5 tendría el Villarreal va a sacar el Villarreal desde la parte izquierda hacia hallaba Cazorla tiene al

Voz 2 36:45 a Pedraza Cazorla se queda con la pelota para sacar de banda ha sacado ya Santi Cazorla el cuero para

Voz 9 36:52 hola

Voz 2 36:52 hola Funes Mori da en la espalda de Cherie sepa córner ojos Horner ojo con el comen a favor del Villarreal porque queda un minuto nada más y puede ser esta jugada y poco más para que termine el partido con empate a nada en falta aburrimiento empate a calor empate a miedo empate a cero va a sacar de de la izquierda Santi Cazorla saca el córner el rechace de Cristiano Puccini balón para Guedes Chen equivoca Guedes dispara la ayuda en alto se la dejó Gonzalo Guedes en vez de reventar se intentó regatear se la dejó a El Aaiún se dio la vuelta disparó medio metro por encima del larguero de la portería de Nieto y esto está acabando Asher

Voz 1284 37:33 la última penalti sobre Vinicius Carlos

Voz 0684 37:36 pues yo pediría vuestra Juba aquí hemos ganado todos dudando al Chun tiqui taca la verdad es que sea tiró al suelo

Voz 1309 37:43 no lo ha pitado el que no es comido uno que antes y tú

Voz 5 37:48 no no no no lo tira a él

Voz 0684 37:50 donde el Real Madrid Castilla ahí está preparado Haret Sánchez delantero del Jorge para así pitos en el Reino Javi Ensanche gol gol gol Galván en Castilla sí adelanta empata el partido al combinado madrileño cultural uno Castilla uno

Voz 2 38:09 mira acabo Valencià Pedro acabó el partido empate a cero I más mano ahí están los jugadores del Valencia que se retiran

Voz 0684 38:17 bajos otro partido más en lo que no logra marcar no logra en la victoria por tanto ya son cinco partidos en lo que llevamos de inicio de temporadas sin conseguir la victoria vamos a ver el miércoles contra el Celta de Vigo no estará Parejo no estará Marcelino en enero técnica afortunadamente esperemos si estará Koke Len protagonista del último susto le ha dado en el tobillo del que fue operado hace seis meses

Voz 1704 38:41 ha reaparecido con qué cara van los goles del Villarreal les gusta o no este resultado les va leonés Chaves

Voz 7 38:46 Pedro yo creo que no le ha gustado absolutamente a nadie ni el resultado ni el partido ni lo visto no porque has tenido prácticamente veinticinco treinta minutos de superioridad que no has aprovechado un Villarreal que recuerdo extraña que este año cuatro partidos esta temporada cuatro partidos en casa dos empates dos derrotas no sabe lo que es ganar y la gente empieza a acostumbrarse a ellos en marcha a gente del Madrigal del estreno de la cerámica lo futbolistas también con rostro de situación compleja para el Submarino cero cero

Voz 1284 39:11 la así hacer algo

Voz 1284 39:28 se comparte para nada decepcionante el juego del Villarreal y el Valencia que no responden a las expectativas de lo que en principio tenía que ser un buen partido condicionado por una roja clarísima Dani a Dani Parejo por un error grave también del bar Le puso Jaime Latre una amarilla a Mario Gaspar cuando era una roja de libro de libro Hinault entró cosa que no se puede entender

Voz 1309 39:50 además está en el precepto obligado de quién tiene que

Voz 1284 39:52 es decir

Voz 1309 39:53 puede corregir el color de una de una tarjeta correcto entre Rosa paso estaba paso está al bar para acabar con este tipo de jugadas por lo que sea no está entrando en este tipo de acciones Cristina habías también Sports con Álvaro el central

Voz 1315 40:04 el Villarreal Real Sociedad Girona o no habéis conseguido pasar de este empate ante un Valencia con diez desde el cincuenta y nueve

Voz 1293 40:10 sensación esos queda si asoció en Arenys porque bueno tanto en la primera parte con con igualdad yo creo que hemos sido superiores al Valencia estamos donde estábamos dominando con con la pelota sabíamos de la gente recia que tenían para sus contras pero bueno yo creo que las ocasiones han sido más nuestras que tiene ellos bien es cierto que con uno más podíamos saber al final balance también es un equipo defiende bien y yo creo que es lo que lo Canal

Voz 1315 40:36 os ha podido el miedo a perder había mucho respeto entre los dos equipos hoy

Voz 1309 40:40 bueno y porque al final hemos metido

Voz 1293 40:42 eh tres centrales Si bien es cierto que estamos con mucha gente por delante balón pero bueno ellos han cerrado el medio hemos intentado llegar por banda pero pero está fuerte en Suárez una pena porque porque bueno creo que hemos tenido ocasiones para para llevarnos a su partido creo que nos hemos sentido cómodos pero bueno un empate que que hay que seguir al final el Valencia es un equipo que va a estar ahí con nosotros creando por lo lo que queremos estar arriba así que bueno hay que ver lo positivo el partido os está Costa

Voz 1315 41:07 cuando crear sólo dos goles a favor cinco puntos de quince cómo está el equipo decías de esas ocasiones hoy la más clara prácticamente ha sido un remate de cabeza al filo del descanso sí

Voz 1293 41:17 los pantanos materializar las ocasiones en otros partidos hemos hecho más y tampoco las hemos hecho pero pero bueno al final hoy era un partido de tú a tú un derbi que siempre es bonito jugar creo que hemos sido algo superiores al Valencia pero no lo hemos hecho en un resultado es lo agridulce hoy pero bueno toca seguir trabajando ahora mismo no tenemos tiempo para descansar este mes el miércoles tenemos que ir a un campo difícil así que pensaríamos si mucha tenemos

Voz 8 41:42 no ha podido aprovechar el Villarreal el tiempo que ha estado además mass media hora con un futbolista más pobre esa expresión de Dani Parejo íbamos a ver si Cristina tener en charlar con algún jugador de del Valencia que sean superados Gayá seguramente uno de los más destacados del equipo hecho lateral izquierdo

Voz 1315 41:57 a qué sabe este punto sigue sin llegar la victoria pero habéis acabado con diez desde el cincuenta y nueve por esa expulsión de Dani

Voz 0645 42:05 sí bueno al final eh un poco con la expulsión yo creo que así todo hemos tenido ocasiones de gol está claro que que no es lo que queríamos queríamos ganar hemos venido a ganar hoy aquí pero bueno al final hay que mirar las cosas positivas de hoy que han sido buenas en defensa el equipo no ha concedido prácticamente nada contra un equipo de muchísima calidad arriba eh y luego en ataque pues es verdad que la P aparte hemos tenido un par de llegadas a lo mejor no esa falta un poquito de continuidad en esa en esas acciones en la segunda con uno menos hemos tenido dos disparos peligrosos e ha hecho muy muy buenas paradas ahí Asenjo pero bueno al final tenemos que mirar lo positivo que es que segundo partido seguido en liga sin encajar estamos trabajando bien estoy seguro que que la victoria va a llegar hembra

Voz 1315 42:56 es encontraba esas ocasiones esa creación de juego ha dado la sensación de que habéis estado mejor con diez en el campo que con once a qué crees que se ha bebido

Voz 0645 43:04 bueno al final cuando nos quedamos con uno menos los en cerramos un poco más ya ellos tienen que atacar más por lo tanto hemos tenido hay un par de acciones para contra como los disparos ellos obviamente con uno menos tienen que dar más el partido Acción muy igualado eh pero bueno yo creo que que si es precauciones eh hemos estado nosotros más cerca aquellos eh bueno mirar lo positivo eh tenemos otro

Voz 1309 43:29 partido dentro de nada