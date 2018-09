Carrusel Málaga (23/09/2018 - Tramo de 18:30 a 19:30)

Voz 1610 00:00 esta sociedad siempre y siempre me reservaba una semanita para irme a San Sebastián a ver películas lo hacía siempre antes

Voz 1 00:07 porque el presentador guipuzcoano también me caro como todos son como debe ser porque ahí se comen buenos pinchos hola Pepa hola María Olano para por hacerle la pelota porque soy muy importante

Voz 2 00:20 esto es impresionante bueno

Voz 1 00:23 ha realizado Pepa Blanes que lo sepáis una declaración de amor

Voz 2 00:26 a través de las redes sociales yo Pepa Blanes ha confesado que está enamorada de Cool work es una una peli no

Voz 3 00:35 bueno es una película preciosa

Voz 4 00:37 a has de Maria Coma aguantó firme

Voz 3 00:42 es el caso está muy bien porque lo que le pasa a Pepa es que suda con bandera de que tú te lo sabe está todo el día mirando que se va a quedar con chepa entonces nunca habla conmigo sólo tuitean y entonces celosa no saben lo que es estar trabajando con alguien doce horas que no te mira y entonces esta mañana defecto hemos ido a entrevistar a Paul conseguir que es el director de Paul Walker al director de ida

Voz 1 01:06 aplicó esquí públicas

Voz 3 01:08 a nuestros su película anterior fantástica fantástica hiel es un señor de sesenta y un años que está estupenda vende guapo yo creo que sí

Voz 1 01:17 bueno está bueno María hombre es interesar

Voz 3 01:20 hablando de guapos no estés esperando a que les queda

Voz 1610 01:22 no que está a punto de llegar hacen y que sabe hacer paella

Voz 2 01:41 esto está claro que sí

Voz 1 01:43 de momento mejores pinchos son mejores pelis María

Voz 3 01:46 bueno que yo he a San Sebastián un respeto los pinchos son incuestionables las dietas de la Cadena SER también Pepa nosotras siempre estábamos a dieta además Pepa siempre está al caer calculando el aceite todo me tiene mártir pero por el momento la verdad es que es un festival estupendo si es verdad lo sabes lo pesada porque estábamos comiendo decía judías verdes la

Voz 1 02:10 buenos vinos Mai Mai vainas

Voz 2 02:15 volvamos a cualquier fin riquísimos con boletus y tal no

Voz 3 02:22 Ana que que os quite el tiempo de Carrusel para decir que te desayuna Wesley con agua lo cuenta

Voz 2 02:27 sí bueno a primera cuenta ahí estoy estoy totalmente no muy buen cine

Voz 3 02:36 perdona

Voz 2 02:37 la película con jugadores maravillosas la recomiendo cuando se

Voz 3 03:30 mete un anti Billy Elliot decía que yo no creo ser balconing tal entonces a él es verdad

Voz 2 03:36 me voy porque claro

Voz 3 03:38 le tiene está asociado y tal que entonces él decía que era el único a cubano que quería volver a Cuba y entonces es una historia de subida que es alucinante y la verdad es que el

Voz 5 03:49 ahora ya en Cuba ha abierto una una escuela ya es una película preciosa a mí me ha gustado mucho pero no me he dejado los todo todo el agua del Mallorca llorando

Voz 1610 03:58 oye y la de la del Reino está de sobra

Voz 2 04:03 corrupción que pues es un thriller que está dirigido de una manera maravillosas a la estás en tensión constantemente y es un relato de la corrupción del Partido Popular sin nombrar al Partido Popular una cosa que es un poco lo negado edite capitaneada por otro

Voz 1 04:16 sabes sabes te para que un compañero de la redacción de deportes que responde al nombre de Yago de Vega hace un camión sonoro

Voz 2 04:22 no se ha enterado claro que controlaba Pilar Velasco que también claro claro claro claro pero hay hago me lo he perdido sí que me censales alguien de deportes de la SER y yo porque no me das un audio su novio

Voz 1610 04:38 sí sonoro una película pero Enrique

Voz 3 04:41 cobró quinientos mil euros

Voz 2 04:44 el mejor actor sonoro no

Voz 3 04:46 el Rey no se va a estrenar la semana que viene y eso en la es la huida hacia adelante de alguien que le pillan Ike y le traicionan por todos lados es una película de una tensión que tú a partir de ahora no te vas a coger nada de que no es suyo osea es una película escarmiento para todo el mundo se ha es brutal en la tensión emocional a la que sabes que yo salí como diciendo que me den una ducha Madre del Amor Hermoso qué horror es corrupto

Voz 1610 05:11 está la protagonizó Antonio de la Torre que es la la película España se reparten en dos entre Antonio de la Torre y Javier Gutiérrez

Voz 5 05:16 no obstante nosotros llevar a José Coronado que también avaló presentar una película y una una

Voz 3 05:24 la serie de televisión gigantes que que también es luego Paco León que también presenta otra serie de televisión no sea que yo creo que les podemos confinar en una isla desierta supongo como confinar a Dani en una isla desierta entonces trabajarían todos los españoles

Voz 2 05:38 los dos gigantes

Voz 1610 05:40 la mujer Danny De Vito qué tal lo habéis visto

Voz 3 05:43 entrevistamos ayer y la verdad es que es encantador estrella porque bueno aquí vienen todos pidiendo a los agentes de prensa unas cosas súper raras Nos dicen que Tilda Swinton irá Sitges con representante incluso sus maquilladores tienen representantes son cosas súper loca y Danny De Vito vino solo con su familia pero sin nadie a su alrededor y la verdad es que fue Sympathy Keith Simmons habló de Matilda no habló de la comedia de San Sebastián que tenía muchísimas ganas de venir aquí o sea que la verdad es que es que fue maravilloso

Voz 0665 06:13 Benito momento la entrega de Bayona la verdad de desde del conocimiento

Voz 2 06:17 a ver evita ir echando circula el visto

Voz 1610 06:20 la gente lo sabe es el productor ejecutivo de Pulp Fiction sí

Voz 2 06:23 exactamente muy listos en carros hecho Innova van de listos y Mandelson no son pero pero todo equipo media hay abierta o qué está pasando seguro por nada

Voz 1 06:33 siempre Pepa Di María en una suite del hotel María Cristina que merecen no se merecen menos Ronaldo seguimos la semana que viene en el palmarés no en fin de semana

Voz 3 06:40 si el sábado por la tarde Os contaremos a ver quién gana la Concha de Oro

Voz 1 06:44 Carrusel estaba abierto a vosotras gracias un abrazo para María Guerra hay para Pepa Blanes bueno vamos a orillas vamos a brillan los el concurso

Voz 2 06:53 bordo el nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta la camiseta del equipo que os de la gana de la Liga primera segunda tercera equipación portero entrenamientos hubiera camiseta preparador físico también la podréis pedir no Laya seguirlo a pidáis cortas vista la cuarta bueno me Axel que no buscan

Voz 1 07:15 os gustamos Axel

Voz 2 07:17 un gol de Podemos podemos recordar las tres primeras si te parece Axel para para que la

Voz 6 07:22 la recuerdo yo y bueno pues la primera es el gol se marcó en un derbi de una comunidad autónoma el gol se marcó en un derbi de una comunidad autónoma que durante esta jornada actual también vive uno es decir esa misma comunidad autónoma durante esta jornada vive también otro derbi uno de los dos equipos que juega esta jornada un derbi de esa comunidad autónoma también jugó aquel partido en el que se marcó ese gol que estamos buscar

Voz 2 07:53 esas son las pistas que habíamos dado pistas nueva Barça

Voz 6 07:56 Vista nueva cuarta pista el otro equipo que jugó ese partido no ha vuelto a estar en Primera desde esa temporada

Voz 2 08:05 no bueno no buena no voy a hacer ninguna valoración porque luego me echo unas que no hay que hacer para el teléfono nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos

Voz 3 08:20 catorce sesenta sesenta se teléfono que tenéis que llamar ya si queréis

Voz 0231 08:24 pero conexión seguimos con Axel Torres en el Villamarín a partir de las ocho de la tarde debería haber comenzado hace ocho minutos pero por aquello de las altas temperaturas se retrasó a esa hora Betis Athletic Benito Villamarín Íñigo Marquínez Franco aunque yo hilos comentarios en Carrusel de Rafa Alkorta a Benjamín Zarandona ahí el gran Roberto Trashorras hola margine muy buenas

Voz 4 08:44 a Bruselas

Voz 7 08:47 se caen las moscas madre mía cerca de cuarenta grados de temperatura a esta hora de la tarde es tremendo el calor que hace en Sevilla

Voz 2 08:57 a las puertas del campo seguro

Voz 7 08:58 la gente va a apurar hasta ultimísima hora para llegar a este estadio Benito Villamarín que va a acoger uno de los clásicos de toda la temporada el Betis Athletic que repito marcado por el calor marcado también por algunas ausencias en los dos equipos que todavía no han terminado de carburar en lo que llevamos de temporada en primer lugar no tenemos todavía nosotros Duro novedades en el conjunto local novedades el conjunto verdiblanco micrófono inalámbrico hora Ringling muy buena

Voz 1623 09:25 ahora caros él está cayendo choco frito sobre la crisis en él

Voz 1 09:33 los y XXXVII ahora no XXXVII para siete grados

Voz 1623 09:36 ya no quiero ni pensar lo que hubiera sido esto sí echa el balón a rodar a las seis y media hora el calendario nacional de Liga en este campeonato en el que te bajada decidido aplazar horas y medias para darnos alguna tregua con los grados en el termómetro pero creo que no demasiados van a descender de aquí a las ocho de la tarde con lo cual va a hacer una tarde calurosa en el Villamarín sin Carvalho y sinceridad te referirse a eso Marquínez nuevamente son las bajas de Setién no estuvieron en Valencia no estuvieron en El Pireo frente a Olympiacos en el partido de Atenas de la UEFA del jueves por tanto tampoco van a estar esta jornada hizo las principales bajas de un Betis que en el once cuando se confirme va a rotar para medirse ante el Athletic del todo a todos

Voz 7 10:21 estoy antes de que su deseo de que se me olvide vacaciones de verano en Chipiona anti ego yo a pasar una semanita en la primera persona a la que me encuentro rojillo Ahí está claro si bueno he llegado el Athletic sin Aritz Aduriz cese ha quedado en en Bilbao aún no supo superar esa sobrecarga muscular que le ha mantenido entrenar con normalidad esta semana por lo demás si está en la convocatoria Muniain aunque en un principio parece que va a ocupar plaza en el banquillo y ojo que puede haber una relación un tanto revolucionaria en una línea de un tanto revolucionaria por parte de Berizzo parece que puede sacar un equipo más defensivo de lo normal Betis Athletic es un clásico de la temporada siempre suele deparar además buen fútbol buenos marcadores arranca a las ocho de la tarde aquí en una semilla que arte XXXVIII grados de temperatura ahora mismo marca el termómetro de la SER

Voz 1 11:10 partidos presentados con Martine Franck Roquillos Rafael Alkorta Benjamin el objeto Trashorras que pasa en el Municipal

Voz 1610 11:16 a él pues un encontronazo entre Miguel Linares decía el portero Isaac Becerra el alta médica en estos momentos una pequeña tangana en el área del conjunto grana veremos si el si el árbitro del partido de decirle al te puede amonestación en estos momentos se pone la mano en el bolsillo y veremos quién es el amonestado vemos ahí Tarjeta amarilla para Miguel Linares Tarjeta amarilla para Falling

Voz 1 11:43 se lo resuelve también un lesionado en Gran Canaria Igualada

Voz 1269 11:46 el lateral izquierdo de la Unión Deportiva Las Palmas Alberto de la Bella pero que afortunadamente se incorpora definitivamente a la actividad en este partido que en estos momentos los jugadores tanto del Málaga

Voz 1623 11:58 la Deportiva Las Palmas naturalmente

Voz 1269 12:00 Khan con empate a cero en el marcador minuto cuarenta y uno de la primera malas

Voz 1 12:04 ya han llegado odios para Axel Torres también en Instagram la pregunta seguida estamos con esa tanda

Voz 1610 12:08 si me sacas a seis treinta y uno veintitrés cero noventa y nueve y un oyente marroquí Le quiero hacer una pregunta a cada preparado escucharle compañero que dices

Voz 8 12:16 Barber oye que me encantaría que cuando venga Axel Torres cree pronta es que nace todo el mejor

Voz 6 12:22 jugador de de todas la historia

Voz 9 12:25 Óscar buenas tardes buenas tardes no me buena pregunta es una buena prueba

Voz 6 12:28 no hay especialmente complicada porque si ya es difícil a tomar una decisión con respecto a a toda una historia de un país el fútbol africano además es más complicado por porque no hemos podido tener un fondo documental de ver toda la historia del fútbol africano yo de los que he visto probablemente me quedaría con

Voz 2 12:50 Mustafá Jaksche igual el jugador talentoso

Voz 6 12:54 tres cuartos de campo de juego en el Deportivo de la Coruña

Voz 2 12:56 el Balón de Oro africano pero bueno

Voz 6 13:01 lo primero que se me ha pasado por la cabeza Hay si me dieran un año para estudiar

Voz 2 13:07 por todo el fútbol de Marruecos el próximo año te emplazamos aquí

Voz 1610 13:12 para próximo año si te mismas preguntas para H o para cualquiera

Voz 2 13:15 de nosotros o cualquier comentario te queda en dejarlo

Voz 1610 13:17 en el seis treinta y seis cero veintitrés cero noventa y nueve

Voz 1 13:21 vamos ya con Instagram y pinta te da Axel nuevo arsenal de Emery poco a poco va ganando partidos hoy está ganando dos cero al Ewerthon definitivamente a meter a Lucas Torres en el centro en el centro del campo si estoy con con Veronique Kaká a partir de ahí no muchos más cambios no no

Voz 6 13:36 es más o menos el equipo que ya había insinuado en las primeras jornadas con la banda la caza de nueve Ramzi en un rol muy adelantado por detrás del doble medio centro con una línea de cuatro que yo creo que la lo lo más débil especialmente la pareja de centrales tiene muchas bajas así lo que ha firmado ahí tampoco ofrece muchas garantías pero bueno el equipo se ha levantado de es decir después de perder dos partidos iniciales este es el quinto consecutivo que ganará contando también el de Europa League sí desde luego eso le permite tener más tranquilidad para trabajar no no no es lo mismo empezar con con derrotas con el fantasma de Benger hay sobrevolando porque es lo que iba a suceder si el equipo iba mal y ahora estará por encima del Manchester United sin ir más lejos algo que parecía imposible

Voz 1 14:26 todo empezó el campeonato por cierto esto va a alegrar asegurarlo a los pericos ayer estuviste en el Santiago Bernabéu para la tele creo que te encanto más Roca no es la primera canción comentario positivo para este jugador que tener futuro grande no fíjate en el tope marroquí

Voz 6 14:39 yo creo que es el primer día que lo vi en vivo porque todos los partidos que que hice del español el año pasado me parece que no jugó de hecho el año pasado jugó poquísimo si ayer estando en el estadio es la primera vez que lo veo y me encantó sea me me fascinó sea me parece que que hizo una exhibición que fue para mí el mejor jugador sobre el campo contando los del Madrid también es decir del pan del partido entero creo que el mejor favor fue más Roca compases de riesgo que superaban siempre líneas se atreve además cuando está presionado se atreve a a recibirla la pide la quiere aunque tenga contrarios cerca los compañeros el Adán lo cual también demuestra que confían en su capacidad para para hacer eso no igual con mucho sentido incluso a veces da una vuelta sobre sí mismo para salir de la presión me me me enamoró realmente el partido amarró Calleri pues pues no sé cuál es su techo se que el año pasado por lo que contaban en el entorno del Espanyol el veían mucho potencial pero como que el propio jugador no acababa de confiar en sí mismo no acababa de creer

Voz 10 15:44 te iba a ser jugador tan importante yo lo que dije ayer es bueno la próxima vez que dude que se ponga el partido de hoy donde dejará de dudar no atención al a José Carlos

Voz 11 15:59 Juan Carlos auto que el costado izquierdo Navy

Voz 12 16:02 R Matas nadie despeja el balón pese a la portería de otros Juan Carlos de Juan Carlos Sánchez el portero del Numancia justo cuando pita el árbitro el final del primer tiempo saber ante el Almería en Los Pajaritos Marco Juan Carlos Numancia cero Almeria uno

Voz 13 16:15 pues lo celebramos copla asusta seguros que seguridad en el tiro que tranquilidad

Voz 2 16:20 para el equipo como la tranquilidad de todos

Voz 1 16:28 ya se comparte ahora estamos en León pero

Voz 14 16:32 el titular sería que a Benicio es lo que era muy muy muy muy pequeña

Voz 1 16:36 la Segunda División B preguntas de Instagram para Axel Torres

Voz 2 16:41 quizás por ejemplo te preguntan mini Kim diez Axel una fácil Boca River quién ganará o quién quiero que gane las dos precio va creo que boca realmente no no tengo una afinidad especial equipo argentino eres proporciones de alguno no a ver me cae bien Newell pues eso pero pero no no sea sacar te mentiría si te dijera que cada semana el resultado no militan en dieciséis tú te pregunta qué opinas sobre Iñaki Williams que opino si me parece un jugador que tampoco te pregunto no no no no porque la pillado América no qué opinas océanos un futbolista como ser humano eh creo que para ir al espacios muy bueno que es propenso a Marco como hay me refiero para tirar un desmarque a la espalda a nosotros

Voz 1 17:39 que desde las tres de la tarde estoy igual te retome y entonces

Voz 2 17:42 a y me parece que es agresivo intenso en la presión que para el estilo de Athletic puede ser bastante para mí tiene que mejorar la finaliza puede ser el nuevo Gagarin que viene de Moscú Pablo Blasco te pregunta posible campeón de la Liga belga para hacer daño diría que el Brujas es fácil el Standard de Lieja o el colgante mira estarán listos todos ordena dinero tiene para dar cinco nombres ordena de mejor a peor a ver Guardiola Mourinho como entrenador es señalados los granotas Guardiola Mourinho Benger Klopp Ferguson uf uf esto ahora no es bueno sin duda es un ratito

Voz 1 18:33 no porque vamos a lo escaso de segunda Johnny responde ahora

Voz 2 18:38 al descanso en Reus Joel

Voz 1610 18:41 descansa en el municipal de Reus vale el gol de Albentosa el veintiuno de momento el Nàstic que aunque no dormir al partido sellaba este derbi tarraconense de segunda división

Voz 4 18:51 también en Gran Canaria a Nicolás aquí también primera media hora muy entretenida primero apareció deportiva después el Málaga quince minutos finales un poco aburriría definitivamente Alberto de la Bella no será

Voz 2 19:01 pero entró Dani Castellano al descanso en Las Palmas

Voz 4 19:04 cero Málaga cero que William Hill el empate también

Voz 1 19:25 es lo más ordenado ya si a ver

Voz 6 19:27 lo único que tengo claro es que Guardiola me parece el mejor de los cinco lo único que tengo claro luego he puesto a Mourinho segundo a Ferguson tercero cuarto y a Klopp quinto pese a que si me preguntara a quién quieres ahora para entrenar a un equipo en el dos mil dieciocho pues probablemente antes que a Benger probablemente Mourinho ahora me parece menos que hace dos o tres años pero bueno hay que responder y hay que intentar juntar pues carisma capacidad de convencer a los jugadores sofisticación táctica

Voz 2 19:59 la idea

Voz 6 20:03 rebota rebota como diríamos no capacidad para revolucionar el juego que que lo ha hecho Benger por ejemplo en Inglaterra eso eso lo hizo en su momento bueno pues esta es mi orden Guardiola Mourinho Ferguson Belenguer

Voz 2 20:18 que te preguntan que aquel le ganaría se te pregunta Donato aquel Le ganarías antes a bádminton o al pimpón a quién a bueno a quienes mejorará donado probablemente no

Voz 6 20:30 mira pimpón jugué en cuando era joven eres joven y sólo jugué una noche en Ripollet

Voz 2 20:40 acá en un albergue con un as noruegas que estaban allí alojadas

Voz 4 20:45 en estos días

Voz 1610 20:48 esa Ryan lo ha desarrollado

Voz 1 20:51 qué te parece que lo hemos metido cuando desarrollar no no cuidado cuidado a una conexión importante Axel no pasó nada es decir

Voz 6 20:59 estábamos en un terreno

Voz 2 21:02 el dormíamos en una ciudad en Costa en Croacia un Albert vale pero de las te gustaba tu algunas de las dudas

Voz 6 21:12 de ellas por eso jugué

Voz 2 21:14 a falta de hecho yo arbitre un partido digamos sí porque como que no había una pista muy claro teniendo en idea además Pagafanta no era era era como la pista no era como muy ganó reglamentaria a lo importante no Z había que decidir si había alcanzó la altura suficiente había entrado y necesitábamos árbitro cuando yo no jugaba arbitral dudosas te las a mí

Voz 1 21:46 dos sin más concreto

Voz 2 21:48 no sólo enamorado todo lo que uno se puede enamorar en tres horas probablemente Vito minutos probablemente me podría de ella es saber no aunque me acordé de igual viendo a Carolina no porque estuve en Noruega a vale vale vale vale vale acordarse y me acordé de pasamos por si pasamos por Stavanger pero eso no nos podíamos hasta aquí no porque además iba con mi novia y yo no he querido decirlo vaya jugadón de Vinicius Carlos

Voz 0684 22:26 impresionante selva por velocidad Obama ha regateado ha mantenido labor AIA tirado y posteriormente en el rechace no ha sido la vuelta tirar como tú comentabas dan

Voz 2 22:36 sí es un jugador que no está para estar en Segunda B

Voz 15 22:39 no es bueno en esta categoría es muy bueno veremos y cuando el primer equipo que que puedo hacer pero sí

Voz 1 22:44 luego trazas tiene muy buenas seguimos con el seguimos con Bruno y nos pide paso Ximo más mano con protagonista

Voz 0962 22:53 con el deporte Erazo de el del Villarreal aquí desde la zona mixta del Estadio de la Cerámica ya se coloca el auricular así que ya nos atiende directamente Sergio Asenjo el portero del Villarreal que ha sumado un punto que no sé cómo les

Voz 1 23:06 habrá el portero escuchas en joder qué tal portero muy buenas buenas pues chico no sé cómo ha sacado la que tenía delante al siete tíos la sacado ahí el disparo te echo un extraño y has podido sacar abajo pero era complicada

Voz 16 23:18 sí sobre todo porque pensaba que que lo iba a pegar a largo yo creo que él también el entonces bueno cuando veo que el el balón va al corto pues me pilla a contrapié bueno es que la fortuna de

Voz 15 23:26 de poder sacarla portero tú que hablas claro es verdad que el otro día yo creo que no hizo el suficiente para para el dos dos pero bueno al final lo sacó el empate y hoy parece que que cuando estabais con en superioridad nos ha costado ya un poco más no que sí que es la primera parte que puede que haya sido incluso mejores no que el Valencia

Voz 16 23:41 bueno creo que lo hemos intentado de todas maneras posibles hemos entendido por dentro luego sí que es verdad que con la expulsión pues el el Valencia ha cerrado más con la entrada de de Pedraza ahí cambias de El Aaiún pues siempre he intentado tener más profundidad no entraré en defiende bien bueno pues también teníamos mucho cuidado con esas contras que coger en rápida que tienen ellos

Voz 15 24:02 que el año pasado en equipo el míster optaba por el por el rombo ya habéis tenido lesiones yo creo que trascendentes jugadores que son que son importantes y eso está costando un pelín más porque crees que es portero

Voz 16 24:14 hombre como tú has dicho que toda la gente que tenemos para crear juego pues la tenemos en que yo Joy pues bueno ha salido Funes Mori que es usted entrar pero bueno es su partida pero ya lo pero todavía contra el Rangers y bueno ojalá que poco a poco la gente Dieter a entrar en el equipo y el equipo sabemos competir

Voz 15 24:33 un abrazo Sergio estar próxima la salgamos del que le vaya también a Sergio Asenjo con ese eh

Voz 1 24:38 empate a cero definitivo estamos desde del acta en unos minutos saldrá Ximo algo más desde ahí cerramos

Voz 2 24:43 no simplemente esta sabes escuchemos desde aquí está hablando para todos venga de del equipo

Voz 16 24:50 la primera victoria el miércoles contra el Celta Crespo creo que a partir hoy vamos a intentar acallar en casa contra el Celta

Voz 0962 24:58 al Francisco Francis perdona preparado preparado para has preparado para ser titular no bueno sí que está preparado pero no nos lo dice porque lo lleva ya el jefe de prensa

Voz 1 25:09 acá no no no como cómo se lo han llevado la pregunta preparado Helen ha dicho no vienes

Voz 2 25:14 yo he dicho que no muy amable el simpático el jefe de prensa que ha llevado el jugador estaba diciendo que si quería responder pero no lo ha dejado así que ser durísima más responder esa pregunta tan dura que envía se se se era menos mal que no me he preguntado por por Parejo ni por nada complicado es el gracias

Voz 1 25:31 un abrazo a la Villa Pedro Morata que nos trajeron en Villarreal cero Valencia cero acabó el partido en León Carlos II

Voz 0684 25:38 acabó el partido en el Reino Con la victoria del Real Madrid Castilla por uno a dos no marcó Vinicius pero fue fundamental para provocar el gol del empate del equipo madrileño que llegó de penalti demuestra que está categorías se le queda pequeña al final cultural uno Castilla para los seis mil personas presenciaron el partido en el Reino

Voz 2 25:56 gracias Carlitos esta mañana a la una y media Carrusel Deportivo La Ser

Voz 17 26:11 verdad

Voz 18 26:18 Carrusel deportivo con Dani Garrido

Voz 19 26:21 que las si está dice cinco minutitos más las

Voz 3 26:25 vacaciones dicen unos

Voz 18 30:03 el Deportivo con Dani Garrido siete de la tarde ganar ya la roza Juan

Voz 13 30:11 hora perfecta para probar suerte acerté con tu triples cincuenta céntimos ciento cincuenta euros y si así por la mañana por la noche dos veces al día

Voz 2 30:19 Molina el primero con los onces en el Villamarín mal

Voz 1 30:22 tiene recien salido

Voz 1623 30:23 el horno es Betty rompí con Raúl López en portería Francis lateral derecho Junior lateral izquierdo tres centrales Mandi Bart Tracy delante línea de tres para canales lo Cesc Guardado Joaquín por dentro más adelantado y arriba Tony Sanabria

Voz 7 30:42 en el Athletic estas dos Benito forma con Simone en portería lateral derecho de Marcos lateral izquierdo Balenziaga los primeros minutos para Balenciaga de la temporada centro de la zaga Yeray e Iñigo Martínez en el doble pivote Dani García Beñat banda derecha Susaeta van de Izquierda Yuri Vercher enganche Raúl García

Voz 2 30:59 William

Voz 1 31:01 del partido ocho cuarenta y cinco el de la jornada en el Camp Nou Barcelona Girona más el de las cuatro y cuarto acabó con el Villarreal cero Valencia cero de las doce de la mañana con el Levante dos Ruiz Jay Simon Sevilla seis tres deben Gender Carriço André Silva is Arabia eso en Primera en Segunda Mallorca uno Albacete tres y Oviedo

Voz 2 31:19 uno Elche uno ya la segunda parte marchan Gran Canaria Nico

Voz 31 31:24 todavía no tanto deportiva como al Málaga en el terreno de juego a punto de arrancar la segunda parte recordamos Las Palmas cero Málaga cero Soria José Carlos minuto y veinte segundos de la segunda mitad falta poco al Almería que se marchó alta pero gana el equipo andaluz Numancia cero Almería uno el todo

Voz 1610 31:40 apuntó en el Municipal para empezar este segundo tiempo sigue ganando el Nástic el municipal de Reus Reus cero uno

Voz 1 31:47 queda menos de una hora para el partido en el Ramón de Carranza entre el carecía el Alcorcón e Ignacio De la Varga novedades última hora hola

Voz 1860 31:54 sí qué tal no vuelve a Carrusel dos puntos separan en la tabla Cádiz y Alcorcón con los alfareros por delante de los amarillos pero el Cádiz ojo no ha perdido todavía en casa lleva una victoria en cinco partidos y el Alcorcón Niall el lado fuera ni ha hecho ni siquiera ningún gol como visitante duelo muy igualado hace un calor asfixiante hoy en Cádiz eso sí el césped luce hoy espectacular

Voz 2 32:18 fútbol internacional Bruno acabó el partido en Londres

Voz 32 32:20 el ganó el Arsenal quinta victoria consecutiva gracias a los goles de la caseta o Bamiyán Arsenal dos Ewerthon cero también terminado el clásico en Holanda PSV Eindhoven tres Ajax cero y tenemos en juego un buen partido en Italia de momento al descanso Milan uno Atalanta cero con gol de Higuaín

Voz 2 32:36 el Iberdrola tercera jornada Logroño dos

Voz 1622 32:38 a dos Granadilla tres Valencia cero Málaga cero Betis tres Sevilla dos Sporting de Huelva uno recordamos el Gran Premio de Aragón en Moto3 la victoria de Jorge Martín segundo Betsy aquí en Moto2 la victoria de Brad Wiener por delante de haya banda sevillana en Moto GP la victoria de Marc Márquez segundo Vicioso tercero Iannone cuarto Alex Rins recordamos se cayó Jorge Lorenzo en la primera curva dijo que espera que Marc Márquez vaya disculparse culpa a su futuro compañero de la caída en esa primera curva dice que si les revienta la pierna al menos que le diga algo y que si no se tendrá que pensar el cambiar su forma de pilotar además recordamos un resultado importante del mundo basket femenino en el grupo de España Bélgica setenta y cinco Japón setenta y siete es decir que si España gana a Puerto Rico podría perder hasta por siete puntos de diferencia contra Bélgica el próximo martes Isère primera de grupo y la última Dani nos ponemos de pie Alfonso Cabello campeón del Mundo Paralímpico de ciclismo en pista en la queda en la modalidad de un kilómetro ha sido tercero en el Campeonato de España

Voz 2 33:34 pensamos donde Valencia ha estado a punto de ser oro

Voz 1622 33:36 al final ha sido sobrepasado por Pepe Moreno y Alejandro Martínez pero Alfonso Cabello ciclista paralímpico tercero en el Campeonato de España

Voz 1 34:09 a las siete y cuarto en once minutos primera tanda de oyentes que entrarán por el nueve cero dos catorce sesenta sesenta para dilucidar

Voz 2 34:18 qué gol está buscando hoy Axel Torres el premio es la camiseta del equipo de primera edición de la nada que te de la gana primera segunda tercera equipación Mangado algo corta la talla lo que lo que sea bueno actualidad con la pista no si recordad el número de teléfono el que tenéis que llamar nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta vamos a por la quitaba la quinta pista dice

Voz 6 34:47 el gol lo encajó el habitual portero suplente del equipo que perdió el partido

Voz 2 34:53 no

Voz 33 34:54 el gol lo encajó el habitual titular del equipo que perdió el partido quinta pista quedarían dos titular del equipo que perdió el partido quinta pista quedarían dos

Voz 1 35:06 no bueno la sexta hechos parecen siete minutos

Voz 2 35:09 venga en siete minutos y después la última la podemos hacer

Voz 1 35:11 en la tanda de las siete y cuarto los de

Voz 1622 35:14 los de los de las seis y cuarto son los valientes que a falta de una pista dicen o Levi's bemoles que yo voy a intentar

Voz 1 35:18 lo malo un porrón de gente de yo creo que no vamos a necesitar más hombre simplemente pero bueno sí si el rock

Voz 6 35:24 no necesitamos más tres no no te preocupes

Voz 1 35:27 de tres folios Axel ahí hay turno de sobra

Voz 6 35:29 Dina

Voz 1 35:32 no vamos a resume el pasado esta mañana en la Asamblea del Real Madrid que bueno ha sacado con nota Florentino era lo esperado una Asamblea de socios compromisarios se ha hablado de de nuevo Bernabéu de ese plan ambicioso aprobado sobre Cristiano sobre alguna cuestión más interesante que es lo principal Antón

Voz 0231 35:52 pues mira lo más importante que Florentino Pérez ha conseguido el permiso de los socios para que si es necesario el Real Madrid pueda endeudarse hasta quinientos setenta y cinco millones de euros a devolver en un plazo máximo de treinta y cinco años para hacer la reforma del estadio hoy votaban los compromisarios es decir cuando empezaba la votación para esto del estadio había mil noventa y siete socios compromisarios han dicho que si mil diecisiete han votado en contra cincuenta y siete y se han abstenido veintitrés parece mucho dinero lo ves pero como dicen los compañeros de la revista Panenka el sitio explica con fútbol todo más fácil es lo que ha hecho Florentino Pérez ha cogido el micrófono y le ha explicado con un simil futbolístico a los socios el riesgo de este préstamo lo escuchamos

Voz 0665 36:38 pero vamos a pensar en cualquier jugador que ustedes piensa lo que va ligado han vendido con una cantidad y ahora valdrá doscientos cincuenta o trescientos salario durante seis años sale más que es eso tiene un riesgo enorme se pueden lesionar romper las piernas llegué eso no no cubriría nadie esto es una cosa sencilla con un interés fijo alguna una cantidad fija al año durante veinte veinticinco treinta lo que podamos obtener eso resulta que cambia el mundo del de esta institución yo les puedo asegurar que si yo he hecho eso cuando vine no lo voy a meter a nadie en ningún lío que no sea el seguir prosperando al seguir mejorando

Voz 15 37:16 desde luego es mucho dinero una remodelación que se puede entender cara en función de otros campos que incluso menos pero que son nuevos y que son de referencia en Europa pero no hay más que verlas las fotografías de cómo quedará en nuevo el nuevo Bernabéu tampoco han necesitado demasiadas explicaciones Florentino Pérez para convencerme datos que nació Antón Meana a gente a los a los asambleístas

Voz 1 37:38 bueno vamos con el segundo de Florentino Pérez atención porque yo era el

Voz 34 37:46 volvemos Miguel Linares Bush los planos por el centro del campo la pica y es que la ampliación de la red en el minuto cinco de la segunda para empatar el derbi Reus uno Nástic cero

Voz 15 38:22 dentro Carrusel y también en Hora catorce Antón hemos escuchado esa declaración muy ya muy clara de Florentino en la que se negaba rotundamente que el Madrid jugaran en Estados Unidos eso ya lo hemos escuchado lo recalcamos seguir que más ha hecho Florentino

Voz 0231 38:33 sí lo recalcamos porque se lo han preguntado los socios los socios del Madrid que estaban en la Asamblea no querían que su club viajara a Estados Unidos a jugar un partido de la Liga por eso Florentino ha sido muy tajante que también ha tenido palabras de cariño a Cristiano Ronaldo

Voz 2 38:46 no heredera según dice el presidente de Don Álvaro

Voz 0231 38:49 me di Stéfano también a Zinedine Zidane porque según Florentino Zizou es el Real Madrid los socios son los dueños del club pero se quejan algunos socios de que les pasen por la cara en cada asamblea que de todos los ingresos del Madrid solamente el seis coma seis por ciento sean los que producen los socios y esto es muy importante evitar Florentino más contundente más duro y más directo cuando habla de los violentos de los ultras que él expulsado del Bernabéu ya ha contado esta historia personal que muchos sabíamos pero que Florentino en público no había explicado

Voz 0665 39:24 acabe con la violencia no sé cuántas veces me pintaron casa y hasta la tumba de mi mujer que no he dicho nunca hasta hoy pero si soy presidente del Madrid

Voz 16 39:36 pero si soy presidente del Madrid yo tengo

Voz 2 39:39 algo que velar por todo eso de que no siete

Voz 0665 39:41 vuelven las asambleas de que no hagan cosas que no se pueden hacer estoy detrás de ellos

Voz 16 39:47 también

Voz 0665 39:49 todo el mundo entienda que este es un club que es modélico en todo dentro y fuera del terreno después

Voz 1 39:55 lo ha contado el presidente de del Madrid

Voz 0665 39:58 yo es verdad Antón que vivió un capítulo

Voz 15 40:00 absolutamente lamentable en a los meses del fallecimiento de la mujer del lamentable fallecimiento de salud de su esposa

Voz 2 40:07 unos desgraciados y pintar

Voz 15 40:10 la tumba amenazando además a la a la familia la la toma de la propia vitrina uno de los capítulos más preciosos que puede vivir una una una persona más indignantes e yo creo que a mí me ayuda Antón del trabajo que ha hecho Florentino para para erradicar esta esta plaga

Voz 0231 40:25 es evidente que cuando uno va contra los violentos y contra los ultras sabe que eso va a tener les alias pero Florentino con eso no ha tenido nunca ningún problema ya no hay ese problema en el Santiago Bernabéu algunos socios le han echado en cara durante la asamblea de hoy que si la grada de animación por ejemplo tiene ventajas económicas o que si viajan gratis a partidos como la final de Kiev el año pasado contra el Liverpool Florentino ha explicado que no de hecho ha querido poner en valor el apoyo de sagrada y que le gustaría que fuera más grande importante que sí que sí que está aprobado por fin la reforma del Bernabéu y que se ponen en Madrid a trabajar para tener el estadio según dicen más moderno del mundo

Voz 1 41:04 pues te escuchamos en el tramo final de de Cárcer gracias Antón

Voz 1622 41:07 bueno estoy viendo el partido de Segunda mira el Numancia que está periodo cero uno en casa sepan ahora mismo en William Hill siete con cincuenta que el partido está muy apagado pero es que el empate tres con cuarenta uno Las Palmas Málaga sigue en sus trece cero cero

Voz 2 41:19 que gana en Las Palmas se paga tres con a uno que el Málaga se pagaba cuatro unos es que no hay cosa mejor que apostar indirecto con William Hill no dejar pasar la oportunidad de mejorar la cuota que a uno le dé la gana una vez tan lían William Hill donde apuesta los que apuestan desde mil novecientos treinta y cuatro y siempre con responsabilidad

Voz 1 41:36 bueno Axel pues hay dos equipos Premier que han pinchado esta semana en primero el Chelsea de desarrollo que ha sido casi doy

Voz 2 41:42 el United que que la pifió Liverpool

Voz 6 41:46 lo del United también aluden al final el el Chelsea jugaba hoy en en el campo del Hummer un partido mucha rivalidad entre dos equipos de Londres que en los últimos años han protagonizado enfrentamientos muy tensos sí ha sido un partido duro para el Chelsea de hecho las dos más claras las tuvo el el West Ham increíble que no marcara yermo elenco una de cabeza increíble que Antonio no no anotara una que les sacó Kepa magnífica tuvo alguna también Álvaro Morata realmente para hacer gol cuando ingresó pero el empate creo que fue bastante justo hoy yo no lo consideraría tan tan tropiezo es verdad que es el primer día que no gana el Chelsea y que eso le da al Liverpool el liderato en solitario pero bueno era era un partido difícil un partido en el que ha competido no ha estado brillante pero tampoco era nada sencillo con con lo que proponía el West Ham

Voz 15 42:38 la intervención de Kepa la que hace referencia Axel a Antonio delantero ha sido seguramente la mejor parada de que padres de que está en la promete una intervención de muchísimo mérito de las que verdaderamente sumas un apuntó sí que empieza a justificar aunque esto es muy largo los ochenta millones que pagará en Londres por porel pues para qué

Voz 1 42:54 voy a preguntarle si es mucho más interesante lo que pregunta un porrón de gente a través del está grande Carrusel deportivo

Voz 2 42:59 ejemplo de pregunta quién meterá más goles Axel Benzema con el Madrid o Cristiano con la Juventus Cristiano con la Juventus Bale Gary entiendo

Voz 6 43:10 que no va a jugar siempre con la Juventus

Voz 2 43:12 fíjate que Daimiel dijo que Benzema más de veinticinco en Liga sí pero es que yo veo que Mariano le puede quitar muchos minutos de juego a Benzema Bale Bale mira te preguntan Aníbal es el que es lo más asqueroso que has comido nunca lo asqueroso que he comido nunca pero que sea de comer sí claro imagino gusano así no sé imagino que algo algo algo exótico que no estaría mi estómago preparado pero pero realmente ahora no me viene a la cabeza yo yo es que practicamente todo me gusta

Voz 1 43:50 en aquel reality show de de TVE que es lo más que comer

Voz 15 43:54 sí

Voz 2 43:55 bueno comimos cocodrilo como mimo

Voz 3 43:57 sí pero así lo más así que te puede dar un poco de asco gusanos

Voz 4 44:01 como local

Voz 2 44:03 tenías tanta hambre que al final Luigi comes con lo con la vista dices venga fuera los gusanos tenga para dentro que son un gusano pues si te digo la verdad me metí un montón me me di cuenta de ellos en la boca y no si no no no no puede ser nunca proteína dicen no suena bien y luego lo de la del cocodrilo pues lo típico a qué sabe apoyo es que todos estos todo su apoyo no sé porque todo el mundo dice apoyo estaba bueno a no no está bueno sí yo me he dicho que no sabía apoyo no sé pues si no no era un esto no era un pues cascabel Si patitas

Voz 4 44:38 no ve de nos dieron para comer todo el día no dieron tres lonchas así desde Cocodrilo y las hicimos bueno pero no está crudo

Voz 1 44:46 no le vamos con la banda que son las siete y cuarto

Voz 2 44:49 al igual que preguntaba por lo más que que estuvieron preguntaba lo más sabroso que es lo más rico que has comido nunca me gusta mucho el salmón pero no lo más rico rico que he comido nunca se alza así mire salmos me metí son la así

Voz 1 45:04 este cuarto en punto de la tarde momento de resolver el concurso de Ax estábamos buscando un gol

Voz 6 45:10 un gol muy concreto

Voz 1 45:12 damos la última pista en la metemos con la llamada

Voz 2 45:15 quedarían dos Axel que de las de los valientes lo vamos a llamar Axel sexta pista si la sexta pista

Voz 6 45:22 la dice el gol fue el único tanto del partido llegó en los últimos minutos

Voz 1 45:29 el gol fue el único tanto del partido llegó a los últimos venga primera tanda de llamadas José Manuel desde Barcelona hola José Manuel qué tal a la una semanas Chema para acosar

Voz 6 45:43 que se había asustado con esta pista hemos

Voz 1 45:46 amenaza Rafael Rafael nos llama desde Noruega hombre Ramos al

Voz 1610 45:50 no una chica como se llama la chica cómo me voy a comer

Voz 2 45:57 Rafael ver un poco de Toulouse ahí nosotros te noruego muy pequeño noruego muy pequeña en Stavanger no nuestros John Berger a ver quién estuvo este verano en Bergen yo el año pasado que te crees White que grande que era

Voz 35 46:11 en el hondo estuve hablando con vosotros cuando

Voz 1 46:13 pero así estuve contigo venga está por ahí también Room Diego hola Rocío qué tal desde Barcelona la por posición está Jaime de Madrid hola Jaime

Voz 2 46:24 sí

Voz 1 46:25 o sea que ir Diego la Diego creo que les Almería verdad correcto pues venga gracias a todos por participar el primero José Manuel José Manuel lo tiene claro

Voz 36 46:35 no lo hace con clara para que con esto último a pista que no te vamos a matar

Voz 1 46:37 pero bueno lanza el pronóstico a ver qué pasa yo creía que era el de Messi de falta

Voz 36 46:45 la contra Girona el año pasado bajo la barrera

Voz 2 46:48 Axel

Voz 1 46:49 no es éste o no

Voz 6 46:52 gracias José Manuel Caballero de unos diez además no podía ser este porque hay una pista que dice que después de esa temporada ese ese equipo no agua

Voz 1 47:02 el tu a jugar en el Girona

Voz 6 47:05 este año está jugando en Primera División

Voz 1 47:07 nos confiamos en Rafa Rafael la ve Noruega borrado

Voz 35 47:10 bueno también es también me descolocó la última de esta misma colocado última pista porque yo ellos en un Nàstic Barcelona procedía de las temporadas dos mil seis dos mil siete si estaba porque me había visto también porque bueno es desde entonces jugó jugó en Primera Rubén Pérez marcaron todos los goles

Voz 37 47:33 el portero Rubén Pérez aunque no hubo muchos muchos menos partidos que Bizarri si se podía se podían considerar el portero suplente

Voz 6 47:41 me

Voz 2 47:42 el partido

Voz 35 47:45 eso es que yo estoy terminó uno cinco quiero decir que

Voz 2 47:47 algunos visto mío no no estoy mal no nos está no está mal tirada hasta hasta esta última pista no está mal tirada pero no es ésa no

Voz 1 47:57 un abrazo enorme hablamos gracias Rafa sola promovió Rocío

Voz 38 48:02 pues si os vais a ver cuál es la razón

Voz 15 48:05 esta

Voz 38 48:06 ah el Barça cada uno en la temporada noventa y tres y lo marca ahí Jaime Quesada perfecto

Voz 4 48:27 Rocío eh

Voz 1 48:29 hola te has dicho que momento lo tenía claro hacía un rato así lo habrá inspiración divina