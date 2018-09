Carrusel Málaga (23/09/2018 - Tramo de 19:30 a 20:30)

Voz 0645 00:00 bueno pues a quedar reflejado en la antena que que que para él

Voz 1 00:04 Mohamed que maravilla los oyentes nos aportan siempre más información y entretenimiento así tenéis más mensajes eh quedarnos pues mira seis tres seis cero veintitrés cero noventa y nueve aquí estamos escucharte

Voz 0645 00:14 a las siete de la tarde las seis semanas en Canarias la ronda en Carrusel la media hora margine para el partido en el Benito Villamarín buena entrada

Voz 2 00:23 ha comenzado el público así ubicarse en sus asientos asalta ahora mismo calentar el conjunto local el equipo bético desde hace algunos minutos lo está haciendo en la es sobre el verde del Villamarín

Voz 1284 00:34 en una hora y cuarto para el partido de la jornada en el Camp Nou FLA que de momento calma absoluta tanto en el césped como en la grada guardando las noticias con dos onces de los vestuarios respectivos el Barça Girona arranca ocho cuarenta y cinco el derbi del Camp Nou

Voz 0645 00:45 además en primera Villarreal cero Valencia cero Levante dos Sevilla seis esta mañana en segunda Mallorca uno Albacete y Oviedo uno Elche uno tramo final en Gran Canaria Nico

Voz 3 00:56 en la segunda parte escasean las oportunidades era el gran agraria Las Palmas cero Málaga cero

Voz 0645 01:02 Soria Jose A

Voz 4 01:05 gol gol vale vale Leonardo Álvarez

Voz 5 01:07 ah sí

Voz 0684 01:15 la primera ocasión que la llegada deportivo las cuentas en la segunda parte el ICO moda auténtico cazador del área el nueve del conjunto grancanario por bajo bate al guardameta del conjunto del Málaga marca la Unión Deportiva loas el conjunto grancanario Las Palmas uno Mora gasero no

Voz 0645 01:35 Carriedo Numancia cero Almería uno de cómo sigue el partido en Reus Joel el

Voz 1284 01:38 partido abierto en Reus en el Municipal minuto veintinueve de la segunda sigue el empate a uno Reus uno Nástic uno

Voz 0645 01:45 eran veintiocho minutos para el partido del Ramón de Carranza ante el Cádiz y el alcohol con el fútbol internacional queda a menos de una hora para el encuentro de la Juve rival de Liga de Campeones del Valencia se enfrenta al France in one Borja Cuadrado la dan

Voz 7 01:58 si como dicen Gulliver en Lily Bud porque Cristiano Ronaldo se va a enfrentar al equipo más peca

Voz 0645 02:02 muy vaya haber John Oliver no Oliver ha sido muy buena suela roja chico será luz para eso no te traemos para saber darle Borja

Voz 7 02:14 cincuenta y ocho minutos arranca separatismo con Cristiano Ronaldo en el once después de la expulsión de Mestalla una Juve en la que vuelve Paulo diva la al once inicial mana jugar con chefs niegue la portería Cuadrado Kiel IBI Rumania Alexandre en defensa con Pjanic Chani venta en centro del campo diva como enganche y arriba Mario Pancho Kichi Cristiano Ronaldo en cincuenta y ocho minutos una ciudad pequeñita cuarenta y seis mil habitantes arrancará el Juventus

Voz 0645 02:39 más del fútbol internacional Bruno está ganando el Milan

Voz 8 02:42 la pieza entre otras cosas un partidazo de Suso vos asistencias ya del extremo andaluz Milan dos Atalanta uno marcado Higuaín uno de los goles y seguramente el resultado más escandaloso de el fin de semana en fútbol internacional duelo en Suiza lo ha ganado por goleada el John Boys atención al resultado John Boys siete Basilea uno uno es malo Manoli un par de resultados de la tercera jornada

Voz 1704 03:02 Alcobendas XXV Benidorm XXVIII Granollers veintiocho Helvetia Anaitasuna veinticinco en fútbol sala un resultado de la segunda jornada el Natur Peret Segovia cero aspira al Ribera Navarra siete ir por cierto Dani nos llama David González simplemente para recordar que hoy Enrique Castro Quini habría cumplido sesenta y nueve años

Voz 0645 03:20 el recuerdo se quién ocho sesenta y nueve años pronto se fue ya antes de cerrar la la ronda Flagey tenemos onces del Barça en el camino

Voz 3 03:27 once confirmado calentito sale del horno con

Voz 1284 03:29 presencia de fichajes en el equipo titular abrió al Betis

Voz 9 03:32 con más rotaciones de las esperadas cuatro cambios respecto al último partido no juegan y Sergi Roberto ni Coutinho ni Rakitic ni un Tití debutan tres fichajes como titulares en Liga sale el Barça con Ter Stegen en portería sembrado Piqué Len Glez Jordi Alba en defensa Busquets Arthur ya Arturo Vidal en el centro del campo y arriba Leo Messi Luis Suárez Yus manden velé

Voz 0645 03:56 pues bastantes rotaciones sobretodo con los Arturo San en el centro del campo enseguida lo analizamos hasta aquí la ronda

Voz 0645 04:18 intimar preguntas para Axel Torres han Instagram Ernesto

Voz 1704 04:21 sea Juanan Axel te pregunta qué qué opinas de la temporada del Albacete

Voz 0267 04:26 pues los vio un rato ante el Deportivo en la jornada uno me gustaron creo que tiene un buen equipo para estar arriba pero no te puedo decir más lo sea el único partido en el que los vio un poco fue en la jornada uno contra el Deportivo Ivi que esta mañana han ganado en Mallorca no he visto el partido he ido siguiendo el resultado gol lo nada

Voz 3 04:46 lo siento por el Sabadell que ha caído en el descuento ante mala bueno ochenta y ocho y noventa los ánimos

Voz 1704 04:54 Ello Mateos te pregunta

Voz 3 04:56 cuál es la rama de la física que más te interesa a Noruega que no no no lo sé desde que estudié en el Instituto física no he vuelto a

Voz 0645 05:07 interesarme por la no utilice las preguntas de la gente en Instagram para meterle caña acción

Voz 1704 05:13 prometo que este pues pues voy a otra que te gusta que te gustaba más en la universidad Axel estudiar en la biblioteca de la cafetería

Voz 3 05:19 o El mousse de la cafetería jugador Cartas a Dios que no jugaba cartas cafetería a tomar café y a hablar con la gente que me gustaba no era mucho de estudiar en la biblioteca estudiaba más en casa que preguntas buenísimas Dani cuál es tu película favorita de Semana Santa de Semana Santa eh yo por ejemplo Rainer retrata muy buena

Voz 1704 05:45 yo Rey de reyes y Hur indica no hay una de Amena

Voz 3 05:47 sí sí sí como pero esa no sé si ya cojín cuando a nadie no se refiera a Santa bueno

Voz 0645 06:04 a ver también tapó también pueden emitir en Semana Santa porque tampoco el porque es que la viejo de Santo ya

Voz 1704 06:10 te pregunta el Ende el dónde te gustaría que se jugaron mundial o que hubiera unos Juegos Olímpicos

Voz 3 06:15 en Islandia donde me gustaría pues no sé en algún sitio así exótico al que no iría si no fuera por un Mundial se pues en la República móvil en la República Checa Salomon ex república soviética de Asia Central

Voz 1284 06:35 la última escolar que me gusta nada mucho ya Hellman de pregunta que dónde te montaría antes en un Fórmula uno o en una moto de Moto GP en ninguna de las dos

Voz 0645 06:45 era un abrazo hasta la próxima bien por ahí Barcelona hasta mañana para que sea a las ocho de la tarde para que arranque el Betis Athletic también de cuarenta y cinco el partido entre el Barça y el Girona está por aquí Benjamín Zarandona hay Roberto Trashorras enseguida al resto de la banda como tenemos a gran sabio dos pensado que hoy Abi nos tenía que hablar de las grandes dinastías del mundo del deporte sabios aviso vídeos seis

Voz 1982 07:13 dinastía fue una serie americana de gran éxito de los años ochenta pero una dinastía deportes Se conoce a todos los grandes dominadores tanto individual como en equipo a lo largo de la historia grandes dinastías del deporte han sido Sebastien Loeb nueve mundiales de rallys seguido Boston Celtics ocho triunfos consecutivos de la NBA Mijail Schumacher siete Mundiales de Fórmula uno Miguel Indurain cinco trenes consecutivo o los cinco Roland Garros consecutivos de Rafa Nadal sin olvidarnos de las cinco Copas de Europa también consecutivas del Real Madrid de Di Stéfano son gestas cada vez más difíciles de igualar o superar esta temporada puede ser la confirmación de otras dinastías Marc Márquez busca su quinto título en Moto GP Luis Hamilton también su quinto mundial en Fórmula uno y el Real Madrid su cuarta Champions consecutiva sencillamente apasionante el deporte nos brinda estos retos tenemos la gran suerte de que deportistas de nuestro país pueden formar parte de este club exclusivo de las dinastías

Voz 11 08:21 ah

Voz 9 08:25 Iker Carrusel deportivo con Dani Garrido Cadena Ser

Voz 0645 12:19 la deshonestidad recuperamos la conexión con con José Carlos bueno nada quedan dieciocho minutos Sevilla Benito Villamarín para el Betis a de margine rojillo llegarán erróneos

Voz 2 12:28 cuando sopla una brisa de aire

Voz 24 12:31 muchas la verdad es que cuando llega una lo agradecemos y de qué manera se va llenando el Benito Villamarín a ver buena entráramos siempre una muy buena entrada aquí se rozan los cincuenta mil algunas veces incluso se supera esa cifra ahí a pesar de la temperatura treinta y siete grados ya que ahora lo cobren la vertical de Heliópolis nosotros la entrada va a ser muy buena en el estadio del Betis calienta el conjunto es también al Athletic a ver cómo

Voz 2 12:56 corresponde el Athletic sobretodo con Yuri ver Chichén fuera de lateral

Voz 3 13:00 azzurro jugando por delante de Balenciaga que pasó

Voz 2 13:02 ha de ser titular indiscutible en las últimas temporadas al ostracismo más absoluto este año con el Toto Berizzo tras la llegada de de Balenziaga en el izquierdo recordamos Williams será el delantero lugar de Aritz Aduriz Muniain al banquillo

Voz 0458 13:18 en Carrusel Rafa Alkorta hay Roberto Trashorras hola Rober de nuevo y Benjamín Zarandona que está para que Benja

Voz 0645 13:23 a vosotros que avisó profesionales hasta hace muy poco

Voz 0458 13:26 con lo tiene mucho más reciente Robert te pregunto por el asunto de la temperatura porque mira hoy se han enzarzado a través de redes sociales y a mí me pareció lamentable sinceramente Javier Tebas si Luis Rubiales con el asunto en las temperaturas diciendo Rubiales que van a intentar recuperar la competencia han diecinueve veinte porque los horarios son muy poco dignos y que temperaturas si demás Rober supongo que llega un momento ahí abajo que cuando la temperatura supera los veintiocho veintinueve treinta grados uno no puede rendir bien dónde está el tope se nota se nota mucho ya se notan

Voz 0351 13:51 bueno en primer lugar no me parece me parece innecesario que que se discuta eso en en Twitter no y dos dos personas tan importantes en el fútbol español el tema la temperatura yo creo que que es fácil solución casi ha jugador sabe que que que cuando juegas a una hora donde donde pega mucho

Voz 0458 14:10 en el pega mucho calor el rendimiento no

Voz 0351 14:12 no puede ser el mismo aparte hay un riesgo grande de de que pueda pasar algo no y al final creo que estas cosas se tienen que solucionar porque luego al final se acaban solucionando cuando realmente pasa algo grave entonces creo que hay que sentarse

Voz 3 14:26 si hay que poner unos horarios un poco aquí

Voz 0351 14:28 espero no sólo en en el fútbol profesionales que estamos viendo a niños cadetes juveniles

Voz 0458 14:34 qué es lo más importante final es lo más importante jugando

Voz 0351 14:37 a las once doce de la mañana y al final pues puede pasar algo muy graves

Voz 20 14:41 el jugador no sólo a Sevilla a mucho valor sino que has jugado en África yo recuerdo un capítulo que tuviste además jugando parte que la Copa de África que que te quedaste cao viaja con golpes de calor golpe de calor llegué físicamente Mali te digo también cuando se juegan la clasificación de la Copa de África en África en general

Voz 25 15:00 y ahí no hay ninguna

Voz 20 15:02 pero eso ahí hace un calor tremendo a las tres de la tarde porque la mayoría de los estadios en África no tiene luces claro cara jugarse a las tres y media de la tarde Camerún por ejemplo con sabia treinta grados Tomás era la época Gustavo Quique Setién con nosotros el partido si no es movilizará que aquello era criminal saque yo era criminal tenía Esquire a hablar ahí de vez en cuando hubo la botella estamos los jugadores saliendo cada dos por tres era porque habían calor que era infernal en Sevilla Betis muchísimos partidos a las cinco la tarde las jornadas antiguamente eran las cinco la tarde según Clemente las cinco la tarde los equipos que venían evidentemente no estaba acostumbrada calor pero lo casas avisaban por él calor de hecho se buscaba el calor nosotros jugamos evidentemente estábamos más acostumbrados pero claro lo que hacíamos y lo que hacen los jugadores era acercarte a la banda el mundo determinada cuando había un córner una falta aprovechar y cogiese el agua y ya está

Voz 0458 15:55 ese partido de calor y tú que tú recuerdas porque tú me has pitado muchísimo a las clásicas siempre

Voz 0514 16:00 muy diferente lo que el esfuerzo físico del árbitro porque no es tan intenso es si haces muchos kilómetros pero a mucho menos ritmo igual que un jugador que tiene mucho Springer cuando realmente te hace falta el aire cuando te falta el aire tú eres un poco más diésel la árbitros más diésel y el jugadores más constante no lo notas lo nota sobre todo pues ese ese calor que te sube y y sobretodo luego a la hora de tomar decisiones que tienes que como un dolor de cabeza que que dices ostras

Voz 20 16:23 y luego es otra cuando Reagan Bush peor cuando Reagan el campo está peor es peor

Voz 0514 16:28 no a los diminutos vida

Voz 20 16:31 sí lo mira ahí es cuando te pega el para qué pues mira ayer se pegó un buen golpe nuestro siguiente protagonista que es bético estamos habla estamos hablando de de Paquito Navarro que ayer se dio un porrazo

Voz 26 16:41 cuando apago el tremendo el mejor jugador de pádel Espanyol llevó hay un golpe en Portugal en el hoy Valery de Portugal sufrió un golpe cuando iba por una bola se chocó contra un panel de cristal que se rompió de una manera un poco aparatosa y le provocó varios cortes sobre todo muy graves en el codo y la rodilla pero ya han dado el alta médica y nos está escuchando Carlos hola Paquito muy buenas

Voz 20 17:03 hola muy buenas bueno lo primero que te has visto que teníamos en la previa del Betis porque tú eres bético vamos tú decías en redes sociales que tienen más puntos que el Betis

Voz 0412 17:11 para decir que sí es verdad es verdad es la verdad que nada muy dentro de lo que cabe de lo bien que se puede estar muy contento porque la verdad que el porrazo fue tremendo nos asustamos todos los muchísimo y bueno hecho no pude ni salir rebotado del cristal porque cae con los pies en el aire y bueno y encima se me cayó una avalancha de cristales y la verdad que fue un susto tremendo pero efectivamente como habéis dicho tengo muchísimos puntos

Voz 20 17:38 eso pero nada grave nada pero pero

Voz 0412 17:41 de no no tengo ningún tendón ningún nervios tocar pero pocas semanas estaré está alegando cante era otra vez

Voz 20 17:48 pero cómo es posible cómo es posible otros que tengáis tantas veces en canchas que están muy preparadas que reviente el cristal de esa forma esta lo tenemos en redes sociales que es que lo pulveriza eso sí todo el que está el enciman como puede pasar

Voz 0412 18:01 sí la verdad que es raro yo no no no sé muy bien el motivo de ese estallido vertical si es verdad que esta es una jugada muy habitual con nosotros en más aprovechamos el cristal para enseguida volver a retomar la consecución mucha gente y la jugada no en este caso cobre nada más tocar el cristal el con el hombro hecha yo oí bueno pues por desgracia me tocó a mí le podía haber tocado a cualquiera

Voz 1623 18:27 y me toco pero bueno no no no

Voz 0412 18:30 la verdad que no busco pulpa me culpables sino recuperarme lo más pronto posible y que esto no vuelva a pasar a su compañero que la verdad es que no se lo deseo a nadie

Voz 0645 18:40 pues nada Paquito que te enviamos un abrazo muy grande si cuando quieras tienes por aquí con Benjamín Zarandona hombre comentó un vertido de aquella que intenta hombre que hacer conocimientos que tiene el Betis por un par de clases de pádel paquetes porque veja al padre pegado mucho y rodilla

Voz 23 18:55 no hay poco para no a Pedro algo bueno poco a poco a poco

Voz 0645 19:05 te digo como el ciclismo es bonito das te lo haces lo haces en dos al campeón del mundo gracias un abrazo y hasta la próxima Un falta gracias Paco Hernández bueno también tenemos el once de Girona en el que con algo

Voz 1284 19:21 cambio aunque se mantiene Adrià esa línea de tres centrales atrás si alguna sorpresa en el once de él

Voz 9 19:25 Girona no juega Pedro porrón y tampoco Borja García entran Muniesa y Alex García formará el Girona con Bono en portería los tres centrales Alcalá Juanpe Bernardo Aday como carrilero por banda derecha Muniesa por la izquierda en el centro del campo pero Pons Granell y Alex García y arriba Portu y Stuani

Voz 0458 19:44 tú quieras Robert que conoces muy bien esa casa el futbolista de buen toque en esa escuela estabais hoy juega Arthur que yo creo que todo el mundo tiene muchas ganas de verle sobre todo a raíz de las declaraciones de Leo Messi diciendo que en parte le recordaba algo a Xavi son palabra mayores netamente a ver si tenemos ganas Arturo sobre todo desde el principio un partido en casa yo creo que es un fichaje que que puede dar mucho aparte de Leo

Voz 0351 20:07 con sus declaraciones la puesto un poquito más el foco el foco encima hay Se espera mucho de él también se espera de de de Vidal Se espera de Alegret bueno yo creo que son normales las las rotaciones el otro día no no les salieron todo bien que que P Saban Anoeta los tres de arriba lógicamente en los que más por más plano no rotan pero pero vamos a ver Arturo cómo cómo cómo funciona

Voz 0645 20:27 con Roberto Trashorras con Rafa Alkorta con Benjamín Zarandona

Voz 27 20:30 Jordi Martí como Marcos López con Luis Suárez tramo bonito de calles

Voz 0645 20:32 se el diez minutos para este Betis Athletic y nada cincuenta y cinco metros Jean garras para tu

Voz 3 20:36 esa hay que jugar en el Camp Nou hola qué tal cómo estás además bastante contento porque hoy se viene vamos todos Arthur por fin sacamos los zapatos nuevos de la armarios cerrados vamos a disfrutar de la escuela seis meses mi columna de opinión día avales no te condena con lo que tengo en la cabeza como culé Laura escupe lo que tiene que te de música por favor

Voz 0645 21:01 tienes música hayan garajes

Voz 3 21:04 pues no bona tarda buenas tardes sólo una pregunta o es verdad que en la vida hay cosas que sí con evidentes no hace falta discutir las como por ejemplo nadie discute que Pamela Anderson era la mejor vigilante de la playa ni nadie discute que NAC nadie discute que Morgan Freeman fue justo vencedor del Premio Nobel de la Paz o nadie pone en duda que Beethoven era al perro más inteligente para la televisión entonces qué aún discutimos si todos los premios futbolísticos deberían ser o no para Lionel Messi por qué seguimos poniendo en duda que Lionel Messi debería ser al justo vencedor del Balón de Oro de tres Delfín pagos playas de bodas de oro de enterrar Ever del fútbol le de al Play Fútbol con Bruno Alemany mira aquí premio que tenga que ver con pelotas de fútbol porque cuantas exhibiciones necesita ser más Lionel cada vez que Messi no gana un premio al mejor futbolista este mundo es un poquito peor es un mundo más justo no abandonemos a Messi

Voz 20 22:14 nunca lo haría el Barça y visca Richard G

Voz 3 22:20 pues la colonia garras y es fácil

Voz 0645 22:23 el gesto de la firma acabaron los encuentros de la segunda división en en yo el

Voz 0684 22:27 a finales de municipal de Reus se reparten los puntos en el derbi tarraconense ninguno de los dos conjuntos ha podido prever la victoria a su afición final como decían Reus Reus uno Nástic cero

Voz 3 22:40 del partido tanto en Soria José Carlos terminó hoy si la técnica no lo

Voz 28 22:45 a contamos quedaron Almería cero dos había marcado Juan Carlos en el cuarenta y cinco y marcó Chema en la recta final del choque cuando el Numancia estaba jugando con dos extremos de laterales cuatro delanteros en ataque pero como suele pasar tanto balcánica la fuente que al final se rompe pero en sentido contrario gana al Almería tres puntos de oro para los andaluces décimo cuarto

Voz 3 23:02 es consciente que queda decimosexto con seis a lo mejor el partido fíjense fue René el Almería

Voz 0645 23:07 la fosa hasta nada Eneko acaba de ganar

Voz 3 23:09 ya lo victoria para lo Deportiva Las Palmas

Voz 29 23:12 el marcador de un tanto a cero marcaban la segunda mitad de Rafa Mir la verdad que en la segunda parte no daba la sensación que el equipo que primero marcara al final se iba a llevar la victoria y eso fue lo que se produjo a triunfo importante para los de Manolo Jiménez con gol de Rafa Mir primera derrota del Málaga sigue imbatida la Unión Deportiva Las Palmas uno cero para los A más

Voz 0645 23:30 gracias Nicolás siete minutos también para el Cádiz Alcorcón

Voz 20 23:33 vamos a resumir lo más importante es formativo que después estamos con todos los partidos con ese Betis Atlético con el Barcelona es Girona Roberto torrijas

Voz 1827 23:39 pero esa Dani buenas tardes antes que nada vamos a comprobar cómo se circula a esta hora por las carreteras Dirección General de Tráfico Antonio Ayuso buenas tardes

Voz 30 23:46 buenas tardes en Madrid un accidente lados en Torrejón de Ardoz provoca retenciones en sentido la capital dificultades para entrar también en la A uno Lozoyuela El Molar y San Sebastián de los Reyes a tres en Arganda de Rey a cinco Navalcarnero y el A6 en Galapagar Torrelodones la Pozas y El Plantío en Catalunya lo más destacado es en Lleida una alcance lados en Vila grasas sentido Ciudad Condal complican la circulación en Teruel en la Nacional doscientos treinta y dos retenciones en quinto dirección a Zaragoza en Andalucía hay dificultades especialmente en la A49 en Huelin en Huelva en Bollullos Par del Condado Yenín ojos hacia Sevilla

Voz 0645 24:23 el último en Cantabria tráfico lento

Voz 30 24:26 Cicero en dirección Bilbao gracias Antonio las ON

Voz 1827 24:28 Hess responsables del Aquarius entre ellas Médicos sin Fronteras acaban de pedir a los gobiernos europeos que alguno de ellos le emita una nueva bandera para que pueda seguir navegando ir rescatando a personas en el Mediterráneo Panamá se la retiró o canceló su registro según estas organizaciones ante la presión de Italia

Voz 0931 24:45 era julio verdad la Autoridad Marítima de Panamá ha explicado que cancelaba en el registro de a una acusación de las autoridades italianas que aseguraban que el capitán del Aquarius rechazo a devolver a los migrantes y refugiados auxiliados a sus países de origen las ONG Sos Mediterrani Médicos Sin Fronteras exigen a los gobiernos europeos que le dejen claro a panorama a Panamá que esas acusaciones dicen no tienen ningún fundamento también piden a los países europeos que emitan una nueva bandera para que el Aquarius pueda seguir navegando en un comunicado aseguran que el Gobierno italiano busca que miles de personas vulnerables sigan muriendo en el mar sin testigos presentes que cuenten los muertos

Voz 1827 25:17 si una sentencia que acabamos de conocer la Audiencia Provincial de Albacete ha retirado la pensión alimenticia que recibía de su padre una chica de veinticuatro años a sus veinticuatro años estaba todavía en segundo de Bachillerato llevaba tres cursos seguidos sin aprobar una sola asignatura no es admisible dice el juez que se obligue al padre hacer este sacrificio económico sin que la hija emplee su tiempo Dani en formarse adecuadamente

Voz 20 25:39 a bastantes el bachillerato sin sí

Voz 1827 25:42 era todo claro vale bueno de Robert veinticuatro años en segundo de BUP

Voz 0645 25:45 bueno a las cosas seguían atacando su gran cosa claro

Voz 20 25:50 pasa el dinerito para el Tenerife decirte de tu vive vive de sus aparte estoy que llevamos bastante tarde

Voz 0645 26:02 sobre sobre todo yo he venga comunicado que dijo comunicado de última hora de la Federación Española de Fútbol que en parte se esperaba Antón Meana teniendo en cuenta cómo arrancaban la tarde en

Voz 0231 26:16 SER si Danis vaya tarde llevamos un comunicado oficial de la Real Federación Española de Fútbol después de las palabras de su presidente en redes sociales diciendo que la Federación quiere recuperar la competencia en materia de horarios desde hace unos años la Liga paga un dinero a la Federación para que sea Javier Tebas el que pone los horarios en función a lo que las televisiones dictan pues bien la Real Federación después del tuit de Rubiales mando un comunicado oficial explicando que desde ya están trabajando para recuperar esa competencia para la Federación de cara a la próxima Liga

Voz 20 26:49 bueno veremos qué pasa ahí después en el último tramo de Carrusel deportivo lo analizaremos con con un buen con un buen debate gracias a todos

Voz 0231 26:55 decir Dani que por todas estas cosas lo de Miami lo de las competencias en horarios por todo esto Tebas no quería que ganara Rubiales lo tenía muy controlados si ganaba Larrea todo seguiría estando controlado por Tebas por cosas como ésta se va demostrando el interés que tenía la Liga en que no ganara Luis Rubiales

Voz 20 27:14 es la selección está la Federación de todas formas supongo supongo que sea darán cuenta uno y otro que en parte están haciendo el ridículo porque son máximos representantes de instituciones muy serias y que al final tienen que generar una imagen para el fútbol español que no llega por ninguna de las dos partes Antón diga que tenga razón para gustos los colores pero es que la imagen no es nada bueno no llega por ninguna de las dos partes no es normal

Voz 0231 27:35 arden en redes sociales que se lancen comunicados el domingo por la tarde cuando con todo el respeto del mundo la gente está pensando en la jornada de liga y no en quién va a poner los horarios el año que viene en agosto del año dos mil diecinueve pero es una relación muy mala entre ambos presidentes es verdad que Rubiales intenta acercar un poco a Tebas pero no existe proximidad ir conquistando el tema Miami horarios la ola de calor diferentes temas que opina Tebas por ejemplo sobre cómo hecho a Lopetegui Luis Rubiales estamos dando una imagen muy mal al fútbol español en cualquier evento

Voz 3 28:08 exterior

Voz 20 28:09 esta se Antón del Betis recordemos que Luis Rubiales ha publicado un tuit en el que Bono hablaba de los horarios disparatados hablaba de las altas temperaturas y adjuntaba una imagen de una mujer desmayada en un campo de fútbol

Voz 0458 28:23 te vas la respondido amigo Luis Rubiales mucha demagogia hoy en el Gran Premio de Aragón treinta y tres grados ciento catorce mil personas al sol que tampoco entiendo opinión son los bueno estar pero bueno en fin disfrutando de las carreras sin quejas por cierto este mes de agosto torneo de niños Ever grande de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas con treinta y seis grados no se puede recuperar lo que no es de uno en referencia a lo que dice la Federación de que va a intentar recuperar la competencia en materia de horarios

Voz 27 28:58 lo hablaremos lo importante el fútbol y que el balón Rodri que es lo que nos gusta que bonitos

Voz 1906 29:01 bueno eso inalámbrico en el Villamarín

Voz 24 29:04 a ver tal llamaré encanto

Voz 31 29:26 no la piel de gallina Benjamín Zarandona ahí Juanito

Voz 1623 29:29 bueno siempre es muy bonito del paseo que ahora son creo que es un casi quince mil personas más de lo que me dijo lo de la época Mi había XXXV ni socios XXXV XXXVI más o menos trabajo Robert Se nota eh para mide los de los estadios con mejor ambiente más bonitos campo espectacular donde se vive una fiesta del fútbol y la piel de gallina no sólo Benjamin atónita también con cuantos estáis hoy Roquillos eh

Voz 32 29:53 ahí están los cincuenta y un mil aproximadamente al más viendo el partido este año la primera vez en mucho tiempo que hay lista de espera para hacerse socio del belleza así que imagínate cómo

Voz 24 30:03 pude aquí es más a la clientela chistes que contar

Voz 0458 30:05 en al niño malo porque está llorando eh

Voz 0645 30:09 son las ocho de la tarde las siete en Canarias la ronda en caros

Voz 0645 30:23 si bien el Betis Athletic que comenzara como no margine con retraso si se varios minutos

Voz 2 30:28 dos porque bueno todavía no se ha producido y el sorteo de campos entre los capitanes no arrancado por supuesto el partido del Villamarín

Voz 0645 30:35 cuarenta y cinco minutos para el derbi catalán en el agua

Voz 1284 30:38 dando el césped esperando que salgan a calentar Barça Girona recordemos en los de Valverde titulares le le torturó Vidal Arthur el Girona mantiene línea tres centrales bodegas así Muniesa en banda izquierda arranca a las nueve menos cuarto

Voz 0645 30:50 definitivos en Primera Liga Santander Levante dos Sevilla seis Villarreal cero Valencia cero en segunda Mallorca uno Albacete Andrés Oviedo

Voz 1704 30:59 uno Elche uno Unión Deportiva Las Palmas uno

Voz 0645 31:01 Málaga cero Numancia cero Almería dos y Reus uno Nástic uno hay fotos ya en Cádiz Ignacio

Voz 33 31:06 hay fútbol el fútbol un minuto de partido ojo que está Dani Romero en el suelo parece que se le ha salido el hombro o el codo va a ser útil ostensibles gestos de dolor del delantero de Cádiz qué mala suerte tiene el chaval minuto uno de partido Cádiz cero Alcorcón cero

Voz 0645 31:22 resultados de la jornada Segunda división B atención

Voz 1704 31:24 con Jorge Escorial primero Valladolid uno Las Palmas cero Fuenlabrada dos Coruxo cero Celta tres Rápido de Bouzas cero Internacional de Madrid tres Pontevedra cero Unión a darme una unionista de Salamanca cero Burgos dos Deportivo fabril uno Navalcarnero dos Atlético de Madrid cuatro Cultural Leonesa uno Real Madrid Castilla dos salmantino dos Guijuelo tres y Ponferradina tres San Sebastián de los Reyes uno en el grupo II jugado allí Real Unión dos Real Oviedo dos Bilbao Athletic tres Guernica cero y Durango uno Izarra dos jugados hoy Sporting dos Real Sociedad dos Tudelano uno leyó a uno victoria cero Racing de Santander dos Gimnástica Torrelavega uno Amorebieta dos cala

Voz 0645 32:02 ahorrados Logroñés cero Langreo cero mirando

Voz 1704 32:05 es uno Barakaldo uno Arenas cero En el Grupo III jugados ayer Conquense cero Barça b3 Egea cero Villarreal dos jugados hoy Peralada dos Atlético Baleares dos Sabadell cero Ontinyent dos Olot cero Valencia Mestalla tres Alcoyano dos Español dos Castellón uno Ebro uno Lleida uno Cornellà uno iba a la luna dos Atlético Levante uno en el descanso ahora mismo Hércules cero Teruel uno y en el grupo cuarto jugado ayer el Sevilla Atlético cero Talavera de la Reina cero jugados soy Atlético Malagueño cero Club Recreativo Granada uno Almería cuatro Don Benito uno Real Murcia uno Ibiza cero ha jugado Borriello Melilla tres Linense uno Jumilla uno Cartagena tres Villanovense cero San Fernando cero Recreativo cero UCAM Murcia uno ahora mismo tenemos en la segunda parte el Atlético San Luqueño uno Marbella cero está contando Paco Hernández porque el Badajoz le está ganando uno cero ha elegido al descanso

Voz 0645 32:57 pero para ayer vas a ver en Extremadura y le mete T uno al Rayo Majadahonda cómo estáis hoy en plena racha a ver llega a la trampa yo a Veintisiete viene todos para el partido ante la Juve Borja

Voz 7 33:09 ambientazo en el Benito estirpe una Juventus que podría repetir la formación de la ofensiva del día del SAS sólo es decir con Mandzukic por la izquierda Cristiano apareciera hay Pablo diva la como falso nueve sin los lesionados que Eyre Douglas Costa en veintisiete minutos para no

Voz 0645 33:23 Honda margine comienza en Sevilla

Voz 2 33:26 hace quince segunditos dotado de centro de campo el Betis arrancó el partido en el Villamarín Betis cero Athletic cero

Voz 0645 33:32 de ahí siete minutos para el segundo del mundo más que femenino España Puerto Rico Marta Casas hola

Voz 34 33:37 mí qué tal muy buenas Carrusel el segundo partido a nuestra selección en el Mundial después de la gran victoria de ayer contra Japón hoy nos toca contra el rival más débil del grupo contra Puerto Rico es un día de pruebas diga para repartir minutos ya del Santiago Martín cerquita de la pista cerquita de las jugadoras novedades ambiente mano las Guan y muy buenas

Voz 1704 33:56 hola Marta Casanova de Carrusel deportivo ambiente de las grandes ocasiones CF que disfruta de su suboficial oportunidad para sacar brillo a la selección española para rebatir viudos en este torneo que casi no da tregua ha llegado hace unos minutos el combinado nacional con Lucas Mondelo al frente el Rey Midas de nuestro baloncesto que aspira a seguir haciendo historia hasta ahora sigue entrando público al Santiago Martín que está disputando el partido entre Francia Grecia España por toda Asia va a colgar el cartel de no hay billetes estará hasta los topes el pabellón del Iberostar Tenerife

Voz 34 34:21 desde las nueve de la noche contra Puerto Rico buscando una victoria que no se acercaría mucho a los cuartos de final

Voz 0645 34:54 arranca mejor la atlética en el Villamarín para la tiene el equipo bético después de falta margine

Voz 2 34:59 falta cometida por Beñat Etxebarria arrancado mejor el Athletic el primer minuto ya ha pisado por lo menos el área de la portería de Pau López ha un que despejó la defensa sin ningún tipo de problemas precisamente el balón está en poder del guardameta bético ahí está el pelotazo largo buscando la divisoria debemos terrenos de juego arriba despejado bien Balenziaga intentaba buscar a Iñaki Williams el balón que se ha marchado directamente fuera recordamos once con que ha salido Betty rojillo el Betis sale con Pablo

Voz 24 35:26 es la puerta Francis lateral derecho júnior por la izquierda ojo que había peligro lo al conjunto ese tienen con tres centrales Divar Training Day por delante canales Lo Celso atención a este futbolista igualado Joaquín y Sanabria arriba despeja la defensa

Voz 2 35:44 del Betis balón que que para Íñigo Martínez dijo que pueda el bacanales de meter mano interviene para quien para nadie buscaba Joaquín ha cortado bien la defensa del conjunto rojiblanco forma el Athletic con Unai Simón en perdería defensa Le cuatro para De Marcos Yeray Íñigo Martínez valenciano en la sala de máquinas y García Beñat Susaeta el enganche Raúl García por la izquierda June divertí Txelis Iñaki Williams en ataque al el Betis de la cueva estábamos mente para canales pegadito al banda derecha le y nueve Checker se pasa canales ojo que traza prácticamente una vertical intente buscar a banda izquierda Valle Gavin llegó partir el Geraldine la pone para su guardameta para despega con pierna derecha tres de la primera de lo hacen en el Villamarín

Voz 0458 36:26 hoy Benja Salid sin eh Javi García evidentemente voy Blanca raro tampoco estaba ahí con muchos jugones se consiguió hacerse con Guardado

Voz 35 36:32 no hoy por dentro si yo creo que va a tomar porque al final guardado ese jugador que lo va a jugar prácticamente todo porque que Europa League Juan Liga llegó a jugar todo seis un fijo y parece que no les va dar descanso de momento lo de mal no ceso seguimos viendo ley seguimos sumando hacia el llegó a jugar bien es un jugador muy bueno como te dije Icon Canalis otro juego entre líneas que yo creo que va bastante vikingo arriba Sanabria

Voz 2 36:56 libro a favor de LB discretas de izquierda Douglas boreal Le queda aquí hay sabe que a punto estuvo de recuperar Francis al final ha despejado la defensa de la

Voz 0458 37:06 tres ya ves como acusado también el rover el el Athletic porque presenta la novedad de Yuri por delante de Miquel de Mikel Balenziaga también con la recuperación de Beñat que es un jugador que en otras temporadas ha sido muy importante pero que el año pasado tampoco tú la temporada no bueno no la tuvo yo creo que todos es verdad entonces en general todo el Athletic yo creo que hemos visto ya desde los primeros minutos como el Atleti va va a apretar bien arriba con Williams y Raúl García yo creo que eso eso incómoda al al Betis que intentará buscar mucho más por dentro pues ha aguardado

Voz 0351 37:36 Lo Celso pero bueno el Athletic salió salió bien no salió apretando arriba y yo creo que es lo que tiene que hacer intentar aguar un poco la la salida del del Betis intentar tener ahora como cómo está teniéndolo

Voz 3 37:46 cuatro de la primera parte Escorial Betis cero

Voz 1704 37:49 Athletic Club cero o no las apuestas aquí en William Hill dos veinte a no se paga la victoria del Betis tres con cuarenta uno se paga la victoria del Athletic y el empate tres con veinte unos que unos cartones en William Hill apuesta en directo y no dejes pasar la oportunidad de mejorar la cuota que tú quieras eso sí una vez al día eso sí siempre con responsabilidad ven William Hill donde están los que apuestan desde mil novecientos treinta el cuadro margine

Voz 2 38:13 y ahí toca el Athletic le cuesta profundizar al conjunto rojiblanco tiene que retrasar el balón para Balenciaga Balenziaga juega para el central para Íñigo Martínez escenario central hacia la derecha para Yeray ayer hay que la juega para Susaeta jugará el peligro es que todos los bueno pero el final ha conseguido hacerse el balón lo que para el Raúl García hacia atrás para Beñat de ya que sigue teniendo aquí su cuadrilla sus adeptos Si

Voz 24 38:34 Beñat dejarlo aquí un recuerdo imborrable y la gente además cada vez que llega le tratan con un cariño tremendo

Voz 2 38:39 teniendo mucha posesión el Athletic pero no llega ahora la portería a las inmediaciones de Pau López de fíjate Iñigo Martínez que tiene que jugar nuevamente hacia atrás para Dani García este nuevamente para Iñigo Martínez de demostrarnos juego parte Izquierda levanta la cabeza por un lado no lo ve claro la buscaré el otro lado encuentra Óscar de Marcos tocando para capitana para Markel Susaeta viene a redefinir Raúl García como tampoco lo ve claro tiene que jugar hacia atrás iba

Voz 24 39:02 multitud de toques en Atleti pero sin hacer daño de tocar

Voz 2 39:04 todo en el centro del campo y en la parcela propia ahora Seller ayer que juega para De Marcos parte derecha para Saeta la deja pasar caseta ojos sólo para Iñaki Williams bella Guerrilla Girls al final anticipado perfectamente Mandi para recuperar ese valor la atómica para quién ha para juniors despeje defectuoso y ese cuya está dentro de lo que hace la juega hacia atrás para Dani García este hacia la izquierda para hay comparación de Valencia como decía que lo puede poner LOCE ya

Voz 36 39:28 tú te trae tu Wi agregó el robótica bueno me está muy agudas gol

Voz 37 39:38 a ver

Voz 2 39:44 el dinero Trinity Valdellán ELA

Voz 36 39:48 del centro es de Balenciaga desde la izquierda remota Raúl García López vuelve remontaron los vecinos lo que sí claro muerto en área Villa que haga ya aquí claro que él es el primero es el retrete es para Williams en en el seis de la primera parte en el Villamarín adelantan los visitantes el te lo tres del Real Betis cero al Athletic el uno

Voz 0645 40:30 el júnior veja comete dos errores primero la noticia oye te te puede pasar pero lo otro se conceptos de si tiene Raúl García la espalda tienes que estar más más al loro no

Voz 20 40:38 sin el oro yo creo que el Betis ha salido bueno pues un poquito dormido el Atleti está siendo listo llegó caído hacia adelante arrugar llevaron al Betis a jugar y al final bueno pues se ha encontrado con con este gol que yo creo que es justo merecedor sí el Betis Rober no saliera con la idea de que al final Berizzo te vas te va a meter arriba te te va a presionar te va a obligar vamos parece que no hubiera los primeros cuarenta y cinco

Voz 0458 40:59 vientos ante el Madrid no exactamente aparte lo lo dijo

Voz 0351 41:01 en rueda de prensa no que estaba con la posibilidad de cambiar el sistema para apretar al a los tres centrales del Betis y bueno parece que el Betis la cogido un poquito he dormido como dice como dice Benja el Athletic de Bilbao realmente bien apretando arriba tenía en esa posesión larga porque el Betis es un equipo que que no se siente cómodo cuando está cuando está sin balón y por ahora creo que está siendo mucho mejor era de título

Voz 38 41:25 letargo del Betis inalámbrico arranqué yo de momento si tiene además un problema ahora he con el gol del Betis no no anda fino no marca desde el día del derbi cuidado ahora para levantar esto porque

Voz 24 41:35 le ha exigido mucho en los primeros minutos y efectivamente aletargado y falto de concentración ya lleva uno en contra y la gente calla

Voz 0645 41:42 mira pelota del Atleti

Voz 2 41:45 no llega el jugador del Betis ha protegido bien Íñigo Martínez valona la banda San ganarles del carril de la exposición teórica de lateral derecho el conjunto rojiblanco que ya manda

Voz 24 41:54 por cero uno los dos entrenadores levantados

Voz 2 41:56 en el área técnica es de Marcos presiona muy arriba el Athletic juega para Viñas alguno con el pecho la pega con la pierna derecha el de la Guardia el balón con lo va a recuperar precisamente júnior ahí está jugando por banda izquierda vamos a ver lo que hace la toca en corto pues jugando y encontrando en banda izquierda Joaquín Joaquín normalmente para Joaquín puede jugar ahí está el capital que buen balón la mete dentro del área balón para los besos y Ximo

Voz 1868 42:19 pues

Voz 2 42:20 no llegó al jugador del Betis porque se interpuso atento el guardameta del Athletic

Voz 0458 42:25 Nos trajo aquí en el como la piden dentro de mi otro amigo en Hamid se tira banda izquierda es un slalom fantástico tremendo tremendo Patín está un momento espectacular aparte

Voz 0351 42:35 no son muchos jugadores que que tienen que jugar en casa no Paquirrín Yago Aspas que que ese rendimiento que que tienen tan grande lo lo hacen con sugerente con cuando están a gusto Si da gusto no da gusto la pide juega por dentro por fuera

Voz 0645 42:50 es el emblema del Betis tiene ritmo le da Latre de Marquínez

Voz 2 42:53 juega a Susaeta llegado antes sin ella ha enviado directamente fuera demanda muy cerquita del banderín de córner ataca al Athletic por la banda derecha es Óscar De Marcos el que va a buscar algún compañero desmarcado lápiz dentro de las de Raúl García a la vez de gordo también Markel Susaeta vamos a ver lo que hace el jugador rojiblanco la guapa Raúl García que taconazos sólo jugó taconazo precioso pero estaba el capitán Markel Susaeta en posición antirreglamentaria fuera de juego de la primera cero uno

Voz 3 43:20 por cierto ganando el conjunto rojiblanco

Voz 0458 43:22 tal si está por detrás del balón jugado legal en todo momento

Voz 0645 43:26 cero uno en la XIII que en el Villamarín Miguel sí que hay gente que ha nacido con

Voz 3 44:20 ya en la gama de vehículos comerciales Citröen Ramón la agarrados

Voz 0645 44:26 García para intentar sorprender a polcas todo listo línea abierta con el Villamarín cero uno gana el Athletic pero es que queda media hora sólo para el partido ante el Barça y el Girona Joy con rotaciones

Voz 1284 44:34 es en la sala de máquinas del Barça si es la línea más afectada por esas rotaciones junto a la defensiva lo que está claro es que el tridente arriba no hay quién lo toque funciona la de Messi hilo deben Belén se aguardan los goles de Luis Suárez como decías en la sala de máquinas en la cocina Doble cambio descansa Coutinho descansas Rakitic turno para Arturo Vidal y Arthur junto a Busquets ya hay que ir rodando también en el eje de la defensa inglés teniendo en cuenta que para el partido de Champions en Londres ante el Tottenham será baja Umtiti así que el ex central del Sevilla el Anglet tiene que ir cogiendo ritmo de partidos

Voz 0645 45:06 entre esos de Carrusel deportivo para partido Jordi Martí hola qué tal muy buenas muy buenas a Marcos López hola Marcos porque estamos en Italia Adolfo Suárez Montes Dollé le es ajeno sabe sabe que el Barça lleva seis victorias

Voz 39 45:18 se cabreados que perdió

Voz 0645 45:21 pero ahí debe campeones

Voz 39 45:24 para Europa no si Duran al noventa minutos lo partidos iría a Segunda división pero con muy duro nos veinticinco ganan siempre

Voz 0645 45:32 mira este dato igual Luis no lo sabe Valverde ha ganado esta temporada seis partidos de manera consecutiva si hoy consigue la séptima batirá el récord del Barça del ex sesenta con tal Evaristo con tal de sigue con Luis Suárez Miramón tres hicieron un buen arranque temporada pero luego luego echaron el entrenador Igor Izagirre claros y porque