Feria (16/08/2018 - Tramo de 19:30 a 20:30)

Voz 0480 00:00 un festival en tres dimensiones es la propuesta de El Cultural peso nuevo evento musical que nace mañana en Almería de él nos hablaba su codirector Diego Barrón que nos invitaba a disfrutar de la transformación musical de una ciudad que hasta el domingo recibirá a más de veinte bandas

Voz 1 00:22 la fiesta empieza este viernes a las ocho de la tarde coincide con la Semana Grande de Almería habrá conciertos gratuitos y el cartel estará formado por artistas y grupos como tal Iván Ferreiro Carlos Agnes osito ni More

Voz 1826 00:34 Ros es uno de los tres Idris escucha a esta hora se asoma a la ventana Marc qué tal buenas tardes qué tal buenas tardes cómo estáis vuelve bien encantados de saludarte de saludaron vosotros ya os organizáis los veranos en función de la agenda de festivales como eso

Voz 0930 00:50 no no son rezamos las pocas vacaciones que tenemos en el de avales que tenemos

Voz 0109 00:54 así que yo voy a aprovechar para quedarme unos días en Almería

Voz 0930 00:56 es un poco locura que es de fijas llevamos veinte años en los escenarios y creo que no hemos hecho más de un mes de vacaciones en todos esos veinte años así que ahora atravesamos para para ir a ciudades como Almería que emulan Tato

Voz 1826 01:08 claro porque te voy a hacer un poco de playa oye pero esto es una excepción lo de aprovechar en la ante sol después de por ejemplo recalar en este festival en el cultural FES de Almería para aprovechar allí conocer razone disfrutar de las vacaciones eso es lo podéis permitir de vez en cuando o no tanto

Voz 0930 01:24 no no pero en ese caso yo me echo un hueco porque a Almería hay cosas como muy muy apetecibles está el temas de John Lennon que sabes que hay compuso una de las canciones las más sorprendentes de la historia del pop que todos estos problemas

Voz 1826 01:40 no te has visto la película Marc

Voz 0930 01:42 claro claro por supuesto por supuesto también un montón de rodajes pues ahí estuvo principal a Keynes Burque etc entonces ya partiendo que contaba digo que el entre la feria la la ella la gastronomía y los sondeos que tengo ahí pues para que su plazo

Voz 1826 02:00 claro ahí nuestros nietos dirán y es que hay tocó también Sidonie tiene un acuerdo yo no sé si no hay tú te acuerdas cuál fue vuestro primer festival

Voz 0930 02:10 Nuestro el festival a verdad a ver si recuerda uno de los peritos que recuerda más pero esto estás preguntando a modo de concurso es que tú lo sabes porque no no no yo no lo sé no lo sé

Voz 2 02:20 no a modo de curiosidad a todos no tengo ni idea

Voz 0930 02:24 yo me acuerdo el primer concurso que perdimos me acordé el segundo confuso que para también perdimos el tercer concurso que ganamos y a partir de aquí empezamos a hacer festivales digamos para hasta el día de hoy

Voz 1826 02:33 sí oye estábamos hablando ahora precisamente de la fuerza de de Instagram vosotros vosotros cuidado mucho mucho las redes no que que os dan que ha supuesto mejor que yo creo que el mundo los grupos eso que llaman los sí hindi etcétera está muy marcados en los últimos años por el de los festivales y también por la vida que tenéis ahí en las redes sociales no

Voz 0930 02:54 sí bueno sí es verdad que lo cuidamos bastante yo te voy a decir que que a nivel del grupo sí que estoy ahí trabajando porque es un trabajo más es más me aparte trabajado que tienes que hacer porque es una herramienta de promoción muy importante a nivel personal somera son más bajo la verdad sea dicha no entró demasiado no estoy conectado mucho tiempo la guerra pero lo que pasa es que que que esto por un lado hemos perdido un poco la mística y el misterio de los grupos de de de no saber lo que hacen hasta sacas sacan el disco ya las total totalmente conectado y postergando todo el rato y toda la gente tiene que saber todo el rato lo que estás haciendo es poco agobia a él pero pero si nos quedamos con esa parte bonita que es la de promoción y compartiera algunas cosas buenas tampoco queremos ser muy pesados pero sí por ejemplo estamos en Almería es vamos a la playa o vamos a cenar algo pues seguir apostemos compartimos pero de una forma relajada sin obsesionarse tampoco

Voz 0480 03:43 marque después de tantos años de tanto rodajes de tantos Stories en la carretera cuando pisa es un festival que están haciendo porque esta es la primera edición de El Cultural os sentís de manera diferente ya no como como como lo vivís

Voz 0930 03:56 es que a nosotros lo que nos gusta es tocar en da igual un festival estará una sala de conciertos normalmente con cuando cuando ante la pregunta que prefiere y salas de conciertos festivales nosotros siempre respondemos lo mismo que es tocar tocar y tocar que que sí que el festival tiene cosas muy bonitas como por ejemplo los suecos que antes citada digo pues estaremos todos nuestros amigos que son Iván Ferreiro Carlos Arnes ir ya Barrioganal sea no que son gente además muy buena y compartir eso con ellos y con y con su público que aparte tienes que como los estar ahí darlo todo para unos no todos van a ser tu público pues es que es estimulante ir pero es que es en salas pues ya sabes que la gente está muy cerca etcétera etcétera

Voz 1826 04:35 Nuestra filosofía Khan es un poco entonces la del Cholo no tocar tocar y volver a tocar partido ha dejado cierta canción

Voz 0930 04:41 claro hombre si tenemos la gran suerte de estar vivos después de veinte años de Igor no profesional y seguir aquí es que tocar nuestro está mucho y es lo que es el secreto para mantener vivo un grupo

Voz 1826 05:09 sí que tiene ya más de un más pero a sus espaldas en esto de los festivales cultural Alpes Sidonie Marc que ya sabéis que os queremos

Voz 4 05:21 nosotros a vosotros que tu placer estar aquí como siempre y que es una gozada como acústica antes tan guays porque tope acordó hoy para arreglar Franklin que nos ha dejado solamente le vamos a quitar alguna canción era el Mercosur el grupo

Voz 1826 05:37 seguro que si un abrazo muy fuerte Marc suerte el cultural que acercará a la buena música a los vecinos todos los festivalero los que quieran acercarse hasta Almería de acercamientos va

Voz 5 06:05 hay donde vengan ondean mes la cual veo a un vi al Cabildo

Voz 2 06:15 porque el presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla nunca deja de sorprendernos y en las últimas horas lo ha vuelto a hacer Sergio lo ha vuelto a cero

Voz 0480 06:22 sí sí lo ha vuelto a hacer una de sus últimas ideas ha convertido en polémica el presidente le ha propuesto a sus ciudadanos y vecinos una especie de macro quedada para hacerse fotos con él

Voz 1826 06:31 no no quiero quedaron para Álvaro López compañero de

Voz 2 06:34 a Santander Álvaro qué tal buenas tardes tenemos un

Voz 0109 06:36 de influencias Roberto ahí lo lleváis esos algunas perder eso seguro oye que consiste

Voz 1826 06:40 de esta esta idea de Revilla la macro quedado a que decía Sergio

Voz 0109 06:43 bueno la verdad es que la polémica que ha que ha formado o que se ha formado por esta invitación por este mensaje a lo estrellas del rock de del presidente está leyendo mucha cola no sólo en Cantabria sino también en en las redes sociales cosas ciertas el presidente es verdad que lo sabéis que tiene un tirón mediático brutal qué cosa más cierta es que ese interés lo despierta fuera de Cantabria porque aquí la verdad es que no sé si el día a día pero es muchísimo menor y eso es lo primero que aprovecha Revilla la Comunidad en la región está hasta arriba en este dieciséis de agosto de turistas nacionales IS en verano cuando lanza ese tuit nos en noviembre en ese en febrero que quien quiera hacerse una foto estará el próximo domingo en su despacho de la sería del Gobierno autonómico para eso para hacerse selfies para firmar algún tipo alguno de sus tantísimos libros para charlar bueno para lo que sea y a partir de ese tuit Roberto viene realmente la polémica por dos partes primero las críticas en las redes sociales que son feroces si os fijáis en la respuesta a ese tuit el setenta por ciento son usuarios que le acusan de populismo de pasar olímpicamente de los lemas que tiene Cantabria que no son pocos por cierto de priorizar sus infinitas intervenciones en la tele y sobre todo de utilizar un edificio público para darse un baño de masas con sus fans crítica esta última que abraza también la oposición y a partir de aquí al día siguiente Revilla rectifica dice que no que en su despacho no les pude atender porque está muy atareado eso sí mantiene el mismo horario bien

Voz 1826 08:00 nueve de la mañana a una de la tarde pero esta vez en la puerta del Gobierno autonómico en el centro de Santander por eso a lo famoso total prefiere que todo se concentra en cuatro horas

Voz 0109 08:08 así que si los animales hoy os venís por aquí

Voz 1826 08:11 este buen tiempo os toméis unas anchoas aguarda isla la cola así por lo demás sí lo que pasa es que no haya Mela o podéis acampar Gil queréis como si fuese un concierto de los Rolling para estar en primera fila tenéis una cita con Miguel Ángel Revilla hay hay un recuerdo bonito Miguel Ángel Jagger Reding ya Álvaro un abrazo muy fuerte muchas gracias chao chao nos atrevemos a pedirle fotos los selfies a nuestros políticos a famosos en qué circunstancias le hemos preguntado a los oyentes de La Ventana

Voz 3 08:41 pues

Voz 1490 08:43 yo co de del de España verdad o de El extranjero con el propio Revilla el mismísimo porque es un personaje la verdad con sí con Revilla

Voz 5 08:54 días

Voz 2 08:57 yo creo que con con Pedro Sánchez a J es bajete con gafas a Singapur

Voz 6 09:03 sin Caffa se sin gafas sí sí sí que sí que es que es muy bajo es el el dios Nasser

Voz 1 09:17 bueno oye pues si te quieres hacer una foto con Pedro Sánchez y encima lleva gafas te queda un selfie muy

Voz 0480 09:22 sólo vamos a ver lo que dice nuestro siguiente oyente

Voz 7 09:27 Quim Gutiérrez me interesa el ex jugador del fisio para la fue grabada sí sí muchísimo y sé que es un poco que tenía cara de me acaba de dar una paliza al fisio pero para decir besas te permite es guapísimo claro no sólo dijo pero

Voz 0480 09:48 hay pocas personas Roberto que se hagan una foto después de pasar por el fisio salgan guapos ya sabemos que Quim Gutiérrez es uno de ellos averías siguiente oyente con quién ha hecho una foto

Voz 1490 09:58 con Anes Víctor Manuel por ejemplo bueno grada si hay que te quedaste contenta con normalmente no suele pedir fotos porque consideró que la espero

Voz 8 10:08 zonas a ver también tienen que tienen un ámbito privado

Voz 1490 10:10 ciudad entonces no sólo molestar a la Junta

Voz 9 10:14 un paso o corría den

Voz 10 10:17 mis fans ordenen treta

Voz 2 10:21 entre tanta gente tú Sergio

Voz 16 11:40 no

Voz 18 12:30 la Ventana

Voz 1673 12:32 Berto Sánchez

Voz 3 12:39 día de Francisco

Voz 2 12:58 procede proceder Pilar de Francisco qué tal buenas tardes

Voz 1490 13:01 buenas tardes de Francis que qué tal está ahí como los me lo estoy pasando la verdad es que bueno

Voz 1826 13:08 sí ya lo sé que no está pagado podríamos hablar conmigo

Voz 1490 13:11 tú dijiste por ocio me da igual hay placer es que no no cuenta el dinero madrugar en agosto un placer que yo desconocía y que gracias a a estar aquí pues lo disfruto porque me levanto prontito Ximo salgo a la calle no hay nadie en la calle es mía saber la sensación de Ande vos sabes no vea nada de una sensación de poder de autobús para sólo para mí está vacío que puedo tumbar Manresa asientos siquiera

Voz 2 13:38 que ahora lo coges a las seis y media de la mañana de escoger

Voz 1490 13:41 claro tú me pregunto si quieres decir esta ciudad despierta cuando yo lo diga es esa sensación sabes luego no me no me parece ético manchar luego con las zapatillas pero ya saber que podría hacerlo es la sensación de poder seguir quiero por favor te irte poder seguir disfrutando de este sueño déjame arrancar arranca lo que quiera el día aun así hay gente que hace tú lo entiendes no no lo el tiempo fue designado lo entiendo yo corro a cámara lenta como la vi vigilante de Chamberí que soy pero no todo el mundo es como yo hay gente que lo odia es increíble a mí me encanta esa amén lo que no me gusta irme de vacaciones porque lo Si te vas te encuentras cosas desagradables una tras otra como le ocurre al colaborador Nacho García las plagas de medusas

Voz 0109 14:42 como por ejemplo que noticias repetidas o día estuve las plagas de medusas pero hombre todo el mundo odia las plagas de medusas de las e informes sobre

Voz 0760 14:49 me me que me pongas imágenes nuevas de medusas que me estáis poniendo la misma Medusa que tenéis apadrinada ya desde mil novecientos ochenta y cinco cada vez que habláis de plagas de medusas odio que me repetí la misma noticia Curro un poquito yo estoy nadando

Voz 2 15:03 el agua como ver algo blanco por ahí por debajo me vuelvo loco pero me vuelvo loco

Voz 0760 15:07 te ves a alguien va dando chillidos citó de luego te das cuenta de que es una bolsa de supermercado siempre dice el maldita sea si lo hubiera sabido la hubiera

Voz 2 15:15 cogido que son cinco centímetros que te ahorras

Voz 20 15:17 son noticias que se repiten mucho otra noticia de ese repítelo Apocalipsis el fin del mundo ya esté cansada es un poco ya el cuento de la leche

Voz 1826 15:24 desde los mayas sí sí sí Orson Wells ahí

Voz 20 15:27 un montón de gente a la bruja Lola contando el fin del mundo ya cuando llegue moriremos todos pero porque nadie va a prevenirlo nadie se lo cree aunque es verdad que esta tarde escuchado el psicólogo Rafael Rafael Santandreu en La Ventana ir mal dado a él se le creo si dicho así

Voz 21 15:43 yo te digo una cosa Roberto como comunidad yo creo que también así pensaba Stephen Hawking que no tenemos remedio ya que realmente lo del cambio climático no se va a solucionar y acabaremos reventando el planeta con todos dentro

Voz 11 15:58 nosotros porque es agosto y nosotros somos de este talante en los lomos fichar en la radio con todos dentro breve Santandreu que somos sensible

Voz 22 16:12 es alguna buena noticia no sí

Voz 1490 16:16 para compensar dieciséis de agosto cumpleaños de Madonna hemos hablado hace un momentito de Lloll tiene sesenta años es verdad es el peor día para celebrarlo la gente que cumplen verano pues no pilla nadie Katie Perry seguro en la aguas apeado en las fiestas de su pueblo Lady Gaga cortando a José Provencio Cuenca Justin Timberlake con los chiquillos en Mazarrón Puerto

Voz 20 16:36 menos mal menos mal que Madonna te tiene que estar su teléfono ya te Lita porque ha entrado en directo

Voz 1490 16:42 esto

Voz 0480 16:43 ahora todo el mundo hizo que si digo esto yo hago lo otro pero los ochenta yo me ponía un corpiño las medias de rejilla y paso firme Robert

Voz 1490 16:51 si las tetas en punta tiene siempre corpiño

Voz 20 16:53 este hecho

Voz 23 16:56 la Kaká el Whatsapp pero así pero

Voz 0480 17:00 pero fuera a lo mejor me decían algunas abuelos vaya con la porque eran diferentes a vaya con la Madonna algunas se echan más fresca con una nevera pero yo ni caso a sacarte Azorín

Voz 24 17:18 en sí

Voz 2 17:27 ya estamos en el ámbito internacional

Voz 11 17:31 son las Fake News dices dices Donald Trump mientras clava su pupila azul que son las Fake News Si tú me lo preguntas Gestair nimios

Voz 1490 17:40 no todo es que poema me lo que porque que son las ceñido

Voz 25 17:42 será al final se supone son noticias que no son ciertas no haber corríjame si me equivoco Fake News es decir las dieta milagro funcionan y eso podría ser sí sí sí Cristiano Ronaldo es un ciborg experimental infiltrado entre los humanos no por contrato Roberto Sánchez pide a los colaboradores no mirarle a los ojos si él no les mira primero que eso es cierto

Voz 1826 18:04 no no eso es cierto

Voz 2 18:09 ya

Voz 1490 18:09 bueno pues vamos a Donald Trump la Fake News más de trescientos periódicos estadounidenses

Voz 0134 18:15 se han unido hoy por la libertad

Voz 1490 18:17 de prensa han publicado editoriales esta mañana en Hoy por hoy ha hablado Price Segovia ser él es un periodista hispano que cubren las noticias de la Casa Blanca es una labor muy difícil Él se siendo un poco fuera de sitio como me gano en una barbacoa o como alguien que tiene un argumento con matices

Voz 26 18:33 en Twitter digamos que ya el hecho de ser extranjero marca una diferencia en la Casa Blanca nosotros Noone no tenemos derecho de pregunta abierta en el caso de que tengamos que formular una pregunta tenemos

Voz 1673 18:47 comunicar lo primero al departamento de prensa al Departament

Voz 26 18:50 de prensa tiene que autorizarla lamentó que en ese caso no nos da el turno de pregunta

Voz 1826 18:57 sí pero es que además el ciborg periodista no sé pero en este caso era el ciborg periodista

Voz 20 19:02 que es bueno hasta la cloud de Estados Unidos pero también está la cara el sueño americano Hollywood luz clamor le está pasando al director de cine español Nacho Vigalondo el está rodando una peli para estado para para Hollywood de hecho él ya estuvo nominado al Oscar a Mejor corto su día a día es lo Amor y lujo no se descubra más

Voz 0109 19:23 ha hecho que es lo más emocionante que ocurrido durante estos últimos siete días de vida hollywoodiense lo más emocionante pues

Voz 1380 19:30 que me deje me dejé el hay paz en un en un coche alquiler Seattle a veces al lado de la de dolor

Voz 27 19:39 mira pues es podido recuperarlo lo tengo aquí he vivido un hecho que se perdió no hay partir cooperan

Voz 2 19:46 una vida si tiene que contarse en pequeñas dosis está la segunda

Voz 1380 19:50 mira te puedo contar después de una reunión muy muy importante en un estudio que no ponerse nada porque estas cosas arruinan volviendo para casa al bajar del taxi de repente me veo que hay como un DNI en un DNI

Voz 27 20:06 eso el coche me agacho acogerlos lo el mío que se me había caído

Voz 0109 20:10 este hecho te parece

Voz 6 20:13 bueno muy afortunado

Voz 1826 20:27 imagínate que lo ves muy condescendiente

Voz 2 20:32 tú te agrada que era tuyo Bono estuvo al fondo del cine al teatro

Voz 1490 20:38 sí porque la actriz Marisa Porcel falleció ayer a los setenta y cuatro años de edad lo anunciaba Antonio Martín en Hora catorce

Voz 1667 20:45 Ramos que ha muerto Marisa Porcel

Voz 6 20:46 no tarde al mediodía el perro del país andino por eso se lastimado al perro

Voz 0109 20:55 he dicho muy conocida como Pepa y en las escenas que protagonizaba junto a Pepe Ruiz Avelino en Escenas de matrimonio tenía setenta y cuatro años

Voz 20 21:03 casi todo el mundo la conoce por matrimoniales son muchas generaciones pero ella es hija Torres llevaba toda la vida actuando pertenece a una de las Familias teatrales más antiguas del país trabajó en la compañía del Teatro María Guerrero del español rodó a las órdenes de Carlos Saura José Luis Cuerda y en los últimos años pues la conocíamos por matrimoniales y escenas de Escenas de matrimonio todos sacramentos yo te tengo que confesar que yo veía mucho matrimoniales

Voz 1826 21:30 así ya primera fase es yo Escenas de matrimonio

Voz 20 21:33 es más modernos y más digo me siempre me saca de esa ventaja pero que quiere ser

Voz 1826 21:39 los jóvenes lo que tiene ser Mahoney placas allá que tenemos

Voz 2 21:41 como otra cosa más un homenaje quizás falla Avelino que tuvo a bien homenajeados aquí en directo hombre ya ya ya te digo cuando no le estás pidiendo ambiente entonces ahora mismo no

Voz 20 22:02 es lo que hace es Avelino me estoy cambiando

Voz 28 22:08 Meca que caducó en el dos mil

Voz 2 22:14 pero caer es Pepa por qué

Voz 20 22:16 ella nunca nombradas besos Pepa porque tienes vía cotilla Avelino rastas una peli melocotón era Pepa

Voz 28 22:24 es limpiar el telesilla así con uno de esos pelos se puede cerrar un pan de molde Avelina

Voz 2 22:34 amenazas

Voz 1490 22:50 además deporte este año algunos partidos de la Liga se jugarán en Unidos si de alega español sí sí sí sí sí eso sí te quiero decir a ver participa Australia en Eurovisión

Voz 2 23:00 si jugamos la final de la Copa de la Supercopa española en Tetuán hasta cómo acogió la noticia

Voz 1490 23:08 pues saber éxtasis no es la palabra saltos de alegría tampoco es la expresión no escuchamos a los oyentes en SER Deportivos

Voz 29 23:16 soy Pascual de San Vicente del Raspeig Alicante me parece mal pero muy mal porque tendría que los partidos de Liga entre aquella España tendrán que jugarse en España tendría jugarse en España

Voz 2 23:30 tú que hay más mensaje pero trocado podría

Voz 30 23:32 no llegar hasta las cuatro hay más temas pero yo quería escuchar en Twitter la verdad es que no habíamos pedido mensajes pero Sonia Lus la gente alejado otro montón Lazo no

Voz 22 23:41 bueno sí ahí la verdad un montón de respuesta así podría decir que el noventa y nueve coma nueve nueve nueve son aficionados al fútbol indignados con este acuerdo

Voz 20 23:51 vaya Face no argumento irrebatible que los partidos de la Liga de España se tienen que jugar Coto muchas contrae no puedes no puedes posible es como la mejor fiesta las de mi pueblo ya está irrebatible bueno he quería además ahora consultar TS ese rumor que en nada

Voz 2 24:08 de Avelino otra vez no nana no

Voz 20 24:11 allá la presencia cobramos e paso el caché que es verdad que es lo que queda el día en la sociedad que quedan la famosa hacen Nueva York era un poco por los oyentes que no sé si no por aquello del partido de Liga porque vamos esto sí que

Voz 2 24:22 sí sí sí sí

Voz 20 24:26 vaya bueno pues lo que es la globalización puede pasar puede pasar por ejemplo un fenómeno que está triunfando en medio mundo es la Casa de las Flores que triunfa tanto en nuestro país cómo estás encantadísima aunque estas ahí encantadísima bueno pues ahora lo acaban

Voz 1490 24:42 suele que pero me estoy enganchando

Voz 2 24:47 es que una de las protagonistas sí sí rematadamente le Llaneza la tienes que es un matiz que no las visto todavía es siempre un paso por detrás de terror Sánchez

Voz 20 25:04 Javier Alonso en Hoy por hoy también la Casa de la sí

Voz 0907 25:07 por es una floristería para bolsillos sin problema propiedad de una familia carne de portada del sitio de Lola

Voz 31 25:13 Familia de la Mora es dueña de este lugar ellos quiénes para la sociedad son perfectos

Voz 0907 25:19 que en realidad nunca lo fue culebrón mexicano con enredos demencial dos y también la serie se atreve a defender el derecho a vivir la sexualidad y la familia de manera libérrima aunque haya problemas para aceptar con la participación de Paco León José María antes ahora María José no es normal en esta país la mayor paz en el mundo es una etiqueta imposible necesita

Voz 1826 25:39 Paco León también en sí sí sí sí sí haciendo de mujer haciendo de mujer que había sido hombre que vuelve a México lo digo porque a ver si voy a estar haciendo Spider ahora

Voz 20 25:49 es un problema que siempre vaya por delante con fue el arresto de verdad que duro se prescriptor siempre tienes que ir

Voz 2 25:56 ante

Voz 5 26:00 dime

Voz 3 26:15 está pensando

Voz 2 26:17 en turismo responsable si tú lo practica bueno primero deberíamos debatir que que tenemos claro abismo responsables no yo creo yo creo que sí yo creo que sí

Voz 1490 26:27 yo no me la juego por si acaso no voy de vacaciones así con no hago nada nada nada mal hoy tengo un poco de emoción ya un poquito más gracias a Belén Kaiser una pero ahí está el país especializada en medio ambiente que esta mañana en Hoy por hoy ha dado pues unos consejos para hacer turismo responsable no entrar en los países ahí como un elefante en cacharrería de de los países de los destinos entonces prepararse muy bien esa información como comentábamos antes hace que no vayas a un sitio que esté sobreexplotados sino que el hijas muy bien dónde ir porque porque

Voz 0134 26:58 es hacer una maleta pensando en la economía

Voz 1490 27:00 circular yo si me llevo botes estos votos semana acabar y los voy a tirar a los retirar los día poder reciclar pues mejor lleva te jabón en pastilla hoy lleva te echan pastilla este tipo de cosas luego también tener en cuenta y esto es muy difícil le yo lo sé la huella del transporte porque no es lo mismo a compartir un vehículo que coger un avión que ir en bicicleta o que ir caminando que ir a sitios donde puedes moverte con el menor impacto de la huella de carbono del transporte no

Voz 1667 27:27 no me des digo yo no hago turismo responsable

Voz 1826 27:29 no soy tan consciente no no no no sabía que era tan

Voz 2 27:32 complicado acabamos y acabamos con música no

Voz 20 27:34 acabamos con música con Aretha Franklin la acá la cantante ha fallecido hoy a los setenta y seis años de edad en Detroit niña prodigio siete años ganadora de dieciocho Grammys era la reina del soul este es nuestro homenaje

Voz 2 27:55 así nos vamos Pilar de Francisco hasta mañana

Voz 1490 27:59 esta mañana a ustedes les esperamos a las cuatro y dice

Voz 2 28:02 cinco

Voz 1826 28:03 que sean felices

Voz 33 28:42 claro

Voz 34 29:01 no

Voz 2 29:30 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 1826 30:24 qué tal buenas tardes en las víctimas de las Ramblas y Cambrils toman la palabra así es su vida un año después mentalmente sido corriendo

Voz 40 30:31 ataques de ansiedad con una furgoneta blanca las sirenas son horribles por la calle intento y tocando la pared voy siempre mirando a todas partes sigo teniendo miedo y ataques de ansiedad constantemente

Voz 1826 30:46 Ana Cortés estaba en las Ramblas hace casi un año las víctimas dicen sentirse olvidados por la Administración utilizadas por los partidos les piden respeto y una tregua en los autos de mayo

Voz 41 30:55 que la clase política haga una tregua pero el diecisiete de agosto tiene que ser un homenaje y un recuerdo para las víctimas de los atentados del diecisiete de agosto

Voz 1826 31:05 edición a la que esa suma dada Colau la alcaldesa ha pronunciado una declaración institucional en nombre del Ayuntamiento de Barcelona el president Quim Torra se ha desplazado a Ripoll la localidad donde se formó la célula del ataque

Voz 2 31:15 querían hacernos daño y lo consiguieron

Voz 6 31:18 pero no consiguieron contagiados como Dios somos y seremos una ciudad de paz

Voz 1 31:24 el camino de la convivencia del también en definitiva de la fraternidad este es un camino que es un pueblo quiere ser pueblo debe hacer junto debe hacer unido el valor más importante que tenemos como pueblo es el de nuestra cohesión

Voz 1826 31:37 para mañana queda el acto central del aniversario en el que coincidirán el Rey Felipe VI los presidentes Pedro Sánchez y Quim Torra Pablo Casado líder del PP señala a los responsables de cualquier ultraje al Rey en esos actos antes incluso de que ese pronto

Voz 2 31:49 esperamos y exigimos al Gobierno al Ayuntamiento de Barcelona ya la Generalitat que no haya ninguna acto que no haya ningún tipo de agresión ni verbal ni de manifestaciones críticas con el jefe del Estado que no se de lo que pasó el año pasado

Voz 1826 32:11 y ahora sin el Partido Popular se muestran dispuestos a reunirse con ACNUR para contrastar las cifras de Pablo Casado las que utiliza cuando habla de inmigración Pablo Morán buenas tardes

Voz 1667 32:20 la Pedro eso del millón de inmigrantes que esperan llegar a Europa Acnur pidió una reunión con PP y Ciudadanos para discutir esas cifras sólo han respondido cuando la representante de la agencia de Naciones Unidas lo ha contado en la SER

Voz 42 32:31 esta narrativa no es correcta o siempre hay flujos mixtos te miles de personas que han llegado hasta ahora a España a lo que va el año son veintisiete mil llegadas marítimas que eso no son millones cualquier timo Niza acción de de estas personas nos preocupaba profundamente entre tanto el debate está

Voz 1667 32:51 la subida de impuestos a las grandes fortunas y empresas que propone Podemos un debate que vuelve a marcar la separación entre izquierda y derecha a favor y en contra Adriana Lastra Pablo Casado

Voz 1 33:00 sí

Voz 8 33:00 las grandes riquezas de este país las grandes corporaciones de este país paga menos de lo que deberían ir por lo tanto el Partido Socialista lo que siempre hemos defendido es que haya una senda fiscal justa que las clases medias y trabajadoras de este país no paguen más de lo que ya pagan pero quien sí padre más sean precisamente esas grandes riquezas

Voz 1017 33:17 ya decimos puesto rechazo será foros

Voz 1667 33:20 tal cinco llevan una subida de impuestos como le

Voz 1017 33:23 nada más radical está proponiendo para todos

Voz 1667 33:25 España en Italia Salvini de nuevo en el centro de la polémica su partido la Liga ha publicado fotos del ministro de fiesta la misma noche del hundimiento del puente de Génova Bruselas responde con cifras a la acusación que lanzó Salvini contra Bruselas por este accidente

Voz 0116 33:39 extraerla scouts su mérito sin fin es el momento de aclarar algunas cosas en el periodo dos mil catorce dos mil veinte Italia va a recibir dos mil quinientos millones de euros en fondos de cohesión para inversiones en infraestructuras en este dos mil dieciocho la Comisión aprobó un plan de inversiones para autopistas italianas por un valor de ocho mil quinientos millones de euros que incluyen las autopistas de la zona en Génova escucharemos el

Voz 1667 34:03 el último ataque de Donald Trump a la prensa en respuesta a la campaña en la que se han sumado hoy casi trescientos cincuenta diarios del país explicaremos qué papel han jugado Julio Borges Zapatero en la crisis de Venezuela después de su enfrentamiento hoy en la antena de la SER

Voz 1826 34:17 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco con Jesús Gallego buenas

Voz 0919 34:19 buenas tardes tenemos fútbol en directo está jugando el Sevilla partido de vuelta de la segunda eliminatoria de la previa de la Europa League y buenas noticias desde Lituania al descanso los sevillistas ganan cero tres al Zalgiris ya habían vencido cero uno cero en la ida así que los goles de Nolito y los dos que ha conseguido Sarabia casi casi meten ya al Sevilla en la tercera ronda de esta previa de la Europa League también buenas noticias en el Mundial femenino sub veinte La selección española ha ganado dos

Voz 0109 34:45 es a Nigeria y las chicas España

Voz 0919 34:48 las con los goles de Aitana hay Patri se meten en semifinales del campeonato y fuera del fútbol noticia en Fórmula Uno la escudería Mclaren ha confirmado que Carlos Sainz pilotará el año que viene en Mclaren que deja libre Fernán

Voz 1826 35:00 no los la última ola de calor provoca en nuestro país la muerte de veintitrés personas sólo en Cataluña son datos que aporta la Generalitat las próximas horas van a tener lluvias a la costa vamos con el pronóstico Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 35:12 buenas tardes a esta hora tenemos numerosas tormentas afectando el centro y este de la península la mayoría irán desapareciendo a medida que avance la noche pero algunos chubascos todavía en intensos hasta bien entrada la madrugada entre Aragón y Cataluña más aislados en el resto del Mediterráneo y mañana más tormentas sobre todo a partir de mediodía especial atención en Cataluña más tarde en Baleares de manera más aislada en la Comunidad Valenciana es en estos puntos donde esperamos aguaceros por lluvia torrencial Go de fuertes rachas de viento así como de granizo en el resto del hábitat este también tendremos algunos chubascos pero más aislados y el fin de semana poco a poco irán mejorando con temperaturas más bajas en todo el país

Voz 1826 35:49 pieza Hora Veinticinco Pablo no nos hemos olvidado de ella

Voz 1667 35:51 se ha apagado la luz de la reina del soul canciones como este respeta la convirtieron en Reina sus canciones en referente del feminismo han muerto Aretha Franklin ha muerto en su casa de Detroit después de pasar sus últimos días rodeada de amigos y familiares después de dejar una extensísima lista de éxitos que la convierten ya en referente de la historia de la música Javier Torres

Voz 0907 36:26 la reina del soul defensora de los derechos civiles de los afroamericanos y también de las mujeres a este respecto dicen los críticos de lengua inglesa que una de las mejores canciones del mundo este respecto sale de una voz que sufrió malos tratos de su marido niña prodigio hija de un pastor baptista que también fue su representante su maestro musical como decía hace tres años en la PBS

Voz 43 36:47 bueno pues estuve jazz lava o fornidos de ensueño cuesta Chaves ni

Voz 0109 36:57 voz del alma estadounidense siempre a la espera

Voz 0907 36:59 onza el fondo cantante de un amor que incluso puede ser amargo con una técnica desarmante que le permitió a pesar de varios bajones en su carrera mantenerse casi siete décadas en el negocio poderosa comenzó en el gospel transitó por el rhythm and blues ya está se llegó a meter en las discotecas incluso probó arias de ópera cantó con los mejores músicos para varios presidentes a Obama le hizo llorar primera mujer que ingresó en el Salón de la Fama del rock ha muerto en su casa a los setenta y seis años de edad un día que es justo el mismo en que murió Elvis Presley él acabó sus días en Memphis que es la ciudad en la que nació Aretha considerada por Rolling Stones como la mejor cantante de todos los tiempos

Voz 1667 37:50 Barack Obama también la despedido en redes sociales dice el ex presidente de Estados Unidos que

Voz 0109 37:55 ETA ayudó a definir a América y que su voz en su voz se reflejan todos los matices de nuestra vida los buenos y los malos

Voz 38 38:07 ocho de hecho

Voz 0109 38:07 una pausa vamos vamos a Barcelona veinticinco venimos chino japonés no se es lo mismo no

Voz 1667 39:08 Pablo Morán un año puede ser tiempo suficiente para que te olviden pero no para que las víctimas puedan olvidar lo que ocurrió en Las Ramblas y Cambrils

Voz 45 39:17 Rubén fue herido gravemente yo íbamos de la mano yo me tira el medio por tirarme al suelo roban por ponerse delante de mí protegerme tal

Voz 46 39:25 con un me dijeron los Mossos me salvó

Voz 45 39:28 la vida

Voz 46 39:29 pero él salió gravemente herido en ese momento paso la furgoneta yo ha venido tiempos no dejarme verle lo que es el culo pero bueno a medio metro escaso a partir de ahí me quedé paralizada la gente volaba como como muñecos rotos había sangre había gente ya muerta me puse a correr aquí todavía a día de hoy estoy corriendo

Voz 2 39:53 mentalmente sino corriendo son Nuria Figueras sí

Voz 1667 39:56 Ana Cortés dos supervivientes que esquivaron a los terroristas hace un año la víspera del primer aniversario de los atentados han querido hablar en público para pedir respeto dicen sentirse utilizados por los partidos y olvidados por la Administración reclaman que al menos mañana todos respetemos su dolor Barcelona Pablo Tallón buenas tardes

Voz 1673 40:15 buenas tardes sí piden que mañana puedan vivir su duelo tranquilamente en las Ramblas lejos de las miradas de curiosos de periodistas o de políticos que sólo van allí

Voz 0109 40:22 dicen hacerse la foto contra ellos contra

Voz 1673 40:25 a los políticos ha cargado duramente las víctimas aseguran que durante el último año se han sentido engañadas agotadas abandonadas en comprendidas hizo lo salvan de estas críticas al Ayuntamiento de Barcelona de hecho ponen deberes a los dirigentes al Gobierno central le exigen que cualquier víctima de terrorismo pueda solicitar ser considerada como tal aunque haya pasado un año de los atentados y lanzan en este mensaje a los representantes de todos los para

Voz 0109 40:49 que la clase política haga una tregua

Voz 41 40:52 que se discutan esta noche hasta las veintitrés cincuenta y nueve y que vencer a discutir el sábado a las cero cero punto cero uno pero el diecisiete de agosto tiene que ser un homenaje y un recuerdo para las víctimas de los atentados del diecisiete de agosto

Voz 1673 41:07 eh Roberto Manrique víctima de Hipercor y uno de los impulsores de una plataforma que ha prestado ayuda psicológica jurídica a los afectados por los atentados del diecisiete de agosto según ha explicado en el último año han atendido a ciento cincuenta personas de las cuales atención

Voz 1667 41:21 una de cada cuatro ha sido incapaz de volver

Voz 1673 41:24 la pisar Las Ramblas e incluso incapaz de pisar de nuevo Barcelona o Cambrils dos de cada tres sigue necesitando ayuda psicológica

Voz 1667 41:30 tremendo los actos institucionales en recuerdo a las dieciséis víctimas de los atentados han comenzado esta misma tarde

Voz 0134 41:37 de Pepita Codina

Voz 2 41:38 haría Corretja Bruno Carmen lo Pardo fastuoso sus nombres la alcaldesa Ada Colau los ha leído uno a uno el de todos

Voz 1667 41:47 las víctimas mortales de los ataques antes de reclamar que mañana sea anillas y sólo ellas las protagonistas de este aniversario Quim Torra por su parte ha estado en Ripoll la localidad de donde procedía la célula que perpetró esos ataques Barcelona Elisenda con él

Voz 1673 42:01 con la aún no ha podido contener las lágrimas al recordar los nombres de los dos niños de tres y siete años que murieron en el ataque terrorista Julian Kaplan Martínez la alcaldesa ha insistido que mañana toca homenajear a las víctimas de los atentados y ha invitado a todo el mundo expresar sus sentimientos

Voz 0134 42:17 encontramos la mejor manera de expresar nuestros sentimientos algunos lo harán volviendo a pasear por la Rambla otros dejarán una flor o encenderán una vela mostremos una vez más que Barcelona es una ciudad abierta y solidaria orgullosa de su diversidad y contraria a la guerra a la violencia

Voz 1673 42:34 Quim Torra en un acto de homenaje a las víctimas y por la convivencia en Ripoll ha insistido que Cataluña sólo se podrá recuperar de los atentados como está encajando esta localidad gerundense

Voz 1 42:45 sí

Voz 38 42:46 todos nos preguntamos cómo

Voz 47 42:47 no fue posible cómo sucedieron aquellos atentados pienso que es muy importante precisamente el acto de Ripoll de hoy porque nos dice exactamente la única vía posible con la que podemos afrontar el futuro que nos proponemos

Voz 1673 43:02 un acto que se ha tenido que suspender por la lluvia tanto la alcaldesa como el president por cierto han querido dar las gracias a los cuerpos de seguridad y emergencias que trabajaron los días de los atentados

Voz 1667 43:12 el acto central será el de mañana a las diez y media de la mañana en plaza Cataluña en Barcelona acto al que asistirá el Rey Felipe VI el presidente Pedro Sánchez y el president Quim Torra del que algunos Pablo Tallón se han desmarcado verdad

Voz 1673 43:25 sí yo antes de este acto institucional del guber va a celebrar una reunión extraordinaria después el presidente Torra leerá sobre las ninguna declaración institucional acompañado por todos los consellers cuando acabe se desplazarán a las Ramblas para participar en una ofrenda floral con la alcaldesa Colau las víctimas después irán hasta plaza Cataluña donde a las diez y media como decías empezará este acto institucional que contará con la presencia del presidente Sánchez de Felipe VI entre otras autoridades precisamente para protestar contra la presencia del monarca allí no estará ni la NC ni la CUP que era una marcha alternativa con los autodenominados cederles Vidal aragoneses diputado antisistema el jefe

Voz 48 44:00 el estado del Reino de España que como todos saben porque es una condición practicamente pública se ha convertido en los últimos años en un comercial de armas para Arabia Saudí un régimen absolutamente despiadado

Voz 1673 44:14 a pesar de todo fuentes de Moncloa consultadas por la SER aseguran sentirse tranquilas y dan por descontado que no habrá protestas porque dicen no hay voluntad de ello porque nadie va a convertir el acto de mañana en un espectáculo

Voz 1667 44:25 gracias Pablo pues ya escuchan que todavía hay quién

Voz 1673 44:28 eh no respeta esa petición de calma respeto

Voz 1667 44:30 esto en los actos de mañana Pablo Casado ha optado por señalaban los que considerará responsables de cualquier desplante al Rey antes incluso de que se produzcan

Voz 1017 44:38 que mañana también estaremos cerca de nuestro Rey cerca de las víctimas del terrorismo y esperamos exigimos al Gobierno al Ayuntamiento de Barcelona a la Generalitat que no haya ningún acto de ultraje no haya ningún tipo de agresión ni verbal ni de manifestaciones críticas con el jefe del Estado que no se tolere lo que pasó el año pasado de

Voz 1667 45:02 la nociones de casado con el almeriense de fondo el líder del PP se ha ido a Roquetas de Mar para acusar de nuevo al Gobierno de dar bandazos en sus políticas empezando por la inmigración

Voz 1017 45:11 el Partido Socialista está demostrando una política de bandazos al principio decían que él tenga hay que haber papeles para todos y ese fue la primera visita del Aquarius se ha visto que a las pocas semanas con el Open alos cambiaron dieron un bandazo y ahora con una segunda llegada del Aquarius bueno da otro banda porque ni siquiera sabemos adónde van a ir los sesenta días

Voz 1667 45:30 lo ha estado alimentando esa retórica contra el Gobierno con argumentos falsos sobre la inmigración hoy sabemos que ACNUR la agencia de Naciones Unidas para los refugiados solicitó una reunión con él también con el líder de Ciudadanos para contrastar con ellos las cifras reales sobre inmigración las que tiene la agencia las que aportan ellos en las ruedas de prensa reunión que ambos aceptan pero que todavía no se ha producido Adrián Prado

Voz 0019 45:54 la solicitud de esa reunión la hecho la representante de ACNUR en España en un intento de que los líderes políticos sean responsables y busquen el diálogo a la hora de hablar de inmigración

Voz 49 46:02 a nosotros nos preocupa cualquier discurso que se aleja de la realidad cualquier demonización de estas personas nos preocupa profundamente apelamos claramente a la responsabilidad de todos los políticos sea que sea el partido el lógico

Voz 0019 46:18 Francesca Fritz esta mañana en la Ser aseguraba que su petición no ha tenido todavía respuesta fuentes del PP y de Ciudadanos reconocen que la solicitud les ha llegado a través de un correo electrónico este mismo mes de agosto y que si tienen intención de reunirse con ACNUR aunque todavía no han respondido oficialmente en el caso de ciudadanos dicen que la fecha del encuentro está por cerrar teniendo en cuenta la agenda de Albert Rivera que ahora mismo está de vacaciones todo indica a que habrá que esperar a septiembre en el PP aseguran que responderán lo antes posible y muestran su total disposición a mantener un encuentro con la representante de nuestro país de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados

Voz 1667 46:52 el otro asunto que marca la agenda política de este jueves es la negociación sobre el techo de gasto que el Gobierno volverá a someter a votación en el Congreso a la vuelta de vacaciones una negociación que ha reactivado el pulso entre la izquierda y la derecha de nuestro país por algo que en realidad siempre les ha enfrentado que es la subida de impuestos la que propone Podemos para las grandes fortunas y empresas y que el Gobierno está dispuesto a negociar informa Mar Ruiz

Voz 1673 47:16 sí es sólo una parte del rompecabezas económico que el Gobierno necesita consensuar pero es de momento la que parece suscitar más sintonía entre PSOE y Unidos Podemos que paguen más quienes más tienen para corregir desigualdades y financiar el Estado del bienestar sin tocar eso sí la presión fiscal para clases medias y trabajadoras lo defendían hoy en términos muy parecidos la socialista Adriana Lastra el líder de Izquierda Unida Alberto Garzón

Voz 1490 47:39 las grandes riquezas de este país las grandes corporaciones

Voz 8 47:42 de este país paga menos de lo que deberían por lo tanto el Partido Socialista lo que siempre hemos defendido es que haya una senda fiscal justa que las clases medias y trabajadoras de este país no paguen más de lo que ya pagan pero quien sí paguen más sean precisamente esas grandes riquezas

Voz 50 47:57 la grandes empresas de este país pagan un cinco por ciento mientras que la mayor parte de los ciudadanos pues pagamos mucho más por eso nuestra propuesta de subida de impuestos se refiere única y exclusivamente a los que más tienen a las grandes empresas que han eludido impuestos y que si corregimos esto habría más dinero para sanidad pública educación pública

Voz 1673 48:13 el asunto abierto otro previsible frente con PP Ciudadanos que anuncian rechazo rotundo Pablo Casado hablaba hoy de propuesta de izquierda radical

Voz 1017 48:21 vemos intentará que sus votos para la moción de censura se vuelvan a través de una subida de impuestos que afecta a todos los españoles que ya está afectando ya decimos nuestro rechazo será frontal si conllevan una subida de impuestos como la izquierda más radical está proponiendo para todos los españoles

Voz 1673 48:38 tanto populares como ciudadanos empiezan a deslizar la idea de una subida fiscal generalizada obviando que la propuesta sólo afectaría a grandes empresas y grandes fortunas

Voz 0109 48:47 hora veinticinco

Voz 1 50:03 en Hora veinticinco ocho y veinte siete y veinte en Canarias Pablo Morán