Feria (16/08/2018 - Tramo de 21:30 a 22:00)

Voz 1 00:00 el recinto se rompió un mito el de que había agua de sobra para todo el mundo el control de los ríos

Voz 1579 00:05 cursos hídricos provocó los primeros conflictos bélicos y con ellos los primeros desplazados Koeman y luego está el petróleo que siempre nos tiene en vilo por una o por otra sustituiría Alcabón como base la economía sostenida por los combustibles fósiles ya ha provocado crisis mundiales por su precio como por ejemplo la en los años setenta el siglo pasado ahora es un factor determinante el cambio climático hemos preguntado a dos expertos sobre cuál va a ser el papel del agua del petróleo en el siglo XXI los economistas Gonzalo de la Cámara Antonio Merino por parte

Voz 2 00:36 vamos con era el Lago es necesaria para atacar

Voz 3 00:39 todo en cantidades ingentes para fabricar un folio de papel se necesitan diez litros noventa y un litros para conseguir quinientos gramos de plástico hasta llegar a obtener un kilo de carne de vaca necesitamos invertir quince mil litros de agua y la agricultura supone el setenta por ciento del gasto de agua mundial además necesitamos beber unos seiscientos sesenta y tres millones de personas no tienen acceso a una fuente mejorada de agua potable y al menos mil cuatrocientos millones en todo el mundo beben agua contaminada teniendo en cuenta que únicamente el dos coma cincuenta y tres por ciento del total de agua existente en el planeta es dulce y unos dos tercios de agua está congelada hablamos de un recurso muy limitado innecesario su de andaba en aumento la ONU alerta de que el cambio climático va a provocar que siete mil millones de personas sufran escasez de agua en dos mil cincuenta el agua es vida por eso su explotación es también fuente de conflictos este recurso está vinculado a la economía la energía la seguridad alimentaria la salud pública o la lucha contra la Ibreza en definitiva el agua es esencial en el desarrollo de la sociedad

Voz 2 01:43 es una de las de los problemas fundamentales que tienen que ver con pues la existencia de algunas series míticas que se incorporan en el imaginario colectivo Ike terminan generando una serie de ideas falaces en gran medida la cantidad de agua disponible en la biosfera centro ahora mismo lo que cambia su estado es decir puesta sólida o está gaseosa o está líquida lo que sí que estamos viendo es que hay una tendencia muy acusada a la disminución de agua potable esto es lo que es relevante que si hay un desafío fundamental a la hora de garantizar que existe suficiente agua potable para todo el mundo y aquí hay una diferencia crucial entre los países menos desarrollados y los países más desarrollados si tuviese que decir cuáles son los grandes desafíos que se plantean a nivel mundial en relación al agua te diría que son fundamentalmente cuatro uno que hace como de envolvente uno para que es para que no entienda a los oyentes de manera sencilla es aquellos lugares donde no hay agua suficiente para garantizar todos los usos todas las demandas que se plantean es decir donde hay poca agua aquí hablamos de escasez no hablamos de de riesgo de sequía lugares donde ocurre todo lo contrario en tienen mucha más agua de la que desearían y entonces estamos ante el problema de las inundaciones un tercer problema tiene que ver con la afectación de la calidad el deterioro progresivo de la calidad de las aguas para cualquier uso hizo un cuarto problema que tiene que ver con el deterioro con la pérdida de diversidad lógica que es mucho más acentuada en los ecosistemas de agua dulce que en cualquier otro tipo de ecosistema terrestre como marino la pérdida de lo que llamamos servicios que nos presta en los ecosistemas y la envolvente cuales la envolvente tiene que ver con el cambio climático es decir la primera afección se produce en el ciclo del agua y entonces nos encontramos con una situación en la cual donde existen sequías ya hoy esta sequías van a hacer más intensas más largas iban a generar impactos mayores donde existe inundaciones inundaciones también van a ser más graves entonces lo que está haciendo el cambio climático básicamente es cambiarnos de escala los problemas pero no generar no una nueva gama de problemas salvo en algunos lugares introdujo factores

Voz 4 03:36 hay que hacen digamos eh peligrar el agua es la presión demográfica cada vez somos más pero cada vez nos concentramos más en grandes ciudades son grandes poblaciones viajamos digamos de asistir a otras zonas del planeta ese es un factor también

Voz 2 03:51 yo creo que eso es absolutamente determinante es determinante en el sentido de que para empezar el crecimiento de la población se está produciendo un aquellos lugares que tienen renta per capita más baja donde la pobreza y la desigualdad es más intenso y por otro lado como dices tú no es tanto el crecimiento de la población como el crecimiento de la población urbana que las proyecciones indican que va a ser el crecimiento fundamental de la población en los próximos años sobretodo en economía agentes esto pone una presión en dos sentidos y esto es importante también que ciudadana lo tenga claro el agua no vienen el grifo inicio va por el retrete Ésta es la única conexión que nosotros tenemos con el agua como hábil como ciudadanos habitual pero el agua en el río antes de que hayan llega al grifo y que hacer muchas cosas y una vez que desaparezca de nuestro retretes en aquellos casos en los que tenemos retrete también hay que por muchas cosas las ciudades están poniendo una presión muy importante sobre todo en este segundo aspecto a contaminación básica a la que todo el mundo identifica es la que tiene que ver con nuestra propia materia orgánica pero tenemos otro tipo de adicciones la agricultura que como decía es el principal consumo de agua a nivel global genera una serie de presiones tanto con contaminación puntual como con contaminación difusa que generan problemas por ejemplo la aparición de nitratos de fósforo es decir todo lo que tiene que ver con la utilización de fertilizantes de pesticidas herbicidas además de esto tenemos contaminantes industriales muchos de ellos muy complejos de trata y hay una gama de contaminantes que podríamos decir de nueva generación no en el sentido de que no existieran ya en el sentido de que ahora nos hacemos sensibles a ellos que son especialmente relevantes por ejemplo todo lo que tiene que ver con el agua de lluvia sí que ahora como resultado al cambio climático serán lluvias mucho más torrenciales pues para que nos hagamos una idea la primera agua de lluvia en un área metropolitana de un país desarrollado tiene más contaminantes que todo el agua que nosotros sólo vamos a través de nuestro retretes en un día ir ese tipo de contaminantes son contaminantes atmosféricos metales pesados óxidos de nitrógeno H2 de azufre que aparecen en la depuradora y la depuradora no tiene capacidad para tratar o por ejemplo los llamados contaminantes emergentes en el mundo desarrollado y cada vez más en el mundo menos desarrollado aparecen contaminantes todavía en trazas muy pequeñas que aparentemente todavía no afectan a la salud pública pero terminarán haciéndolo como el ibuprofeno el paracetamol la cocaína la cafeína todo este tipo de contaminantes emergentes nos plantea el doble desafío primero detectarlos porque están en trazas muy pequeñas y segundo de tratarlos de manera adecuada para volver a votar

Voz 4 06:15 el Naciones Unidas hablaba de la necesidad de reciclar uno decirlo de alguna manera las aguas

Voz 5 06:21 sea con Naciones Unidas consideraba que esto es un factor importante para la reutilización del agua tú crees que esa puede ser una vía interesante explorar la reutilización como parte del paradigma que defiende no

Voz 2 06:32 sólo Naciones Unidas sino también la Comisión Europea o u otros organismos internacionales que es esta idea de avanzar hacia lo que llamamos una economía circular claro no es lo mismo reutilizar el agua para recargar un acuífero o para hacer el riego de jardines en una ciudad o para regar un campo de gol que utilizarlo para el consumo humano cada uno de estos usos demanda unos tratamientos cada vez más avanzados entonces si queremos volver a potabilizar como ya se hace en algunos estados del Oeste no americano por ejemplo en Singapur bueno en algunas ciudades de Israel etcétera podemos eh

Voz 6 07:03 avanzar en esa línea pero eso es costoso

Voz 2 07:05 en un esfuerzo fundamental por parte de la sociedad si queremos reutilizar simplemente para utilizarlo en la recarga artificial de acuíferos en el riego de jardines en la limpieza de ciudades no tenemos por qué ser tan exquisitos entre los tratamientos no son tan avanzados yo creo que es un imperativo necesariamente tenemos que avanzar hacia la reutilización de aguas residuales regeneran optar al ciudadano y pedirle al ciudadano cosas tan básicas como que cuando se lavan los dientes cierre el grifo es necesario es imprescindible tiene que ver con una dura con valorar el recurso pero no es menos importante de hecho es bastante más importante avanza en lo que llamamos el reemplazo de activos en la reposición de las redes tanto de abastecimiento como de alcantarillado que están envejeciendo que han superado su vida útil y que por lo tanto comienzan a tener pérdidas muy fuertes hay nuevas tecnologías nos pueden sorprender en los próximos años en precisamente para la mejora en las aguas para la gestión de las aguas tenemos innovaciones que claramente nos van a ir resolviendo muchos problemas en una manera muy notable por ejemplo ahora somos capaces no sólo de obtener agua a partir de la escorrentía superficial del agua que aparecen en los ríos en los lagos en los acuíferos sino que somos capaces de obtener agua desalojando agua Ademar puede de aguas Salobre Hórreo utilizando aguas residuales regenerada ahora bien las tecnologías están disponibles e incluso están disponibles en aquellos lugares más avanzados del planeta por qué no siempre somos capaces de resolver los grandes desafíos de agua pese a que la tecnología exige la gestión de aguas la gestión de conflicto por Lula y la gestión del agua es la gestión de riesgos yo creo que en la medida en que hay una dimensión dimensión cuál de todos estos problemas deberíamos buscar soluciones federales operación a gran escala que nos permitiese enfrentarnos a estos problemas la gestión del agua tiene que ser pública

Voz 4 08:45 o tiene que ser privada eso no afecta digamos cada una una gestión desde el punto de vista del agua

Voz 0978 08:51 el debate público privada es irrelevante con una salvedad siempre y cuando prevalezca el interés general que sea equitativo que Perote

Voz 2 08:59 deja a las familias de renta más baja que sea sostenible y que además sea eficiente es decir que lo haga con el menor esfuerzo posible para la sociedad

Voz 1108 09:10 muy interesantes los argumentos de Gonzalo de la Cámara que es asesor de la Unesco de la Comisión Europea hay de la OCDE y sobre todo de responsable del departamento de agua

Voz 1579 09:20 la Fundación in de y ahora abordamos el futuro del petróleo podemos vivir sin él

Voz 1108 09:26 para responder a esta pregunta contamos con uno de los mayores expertos en España el economista jefe de la multinacional Repsol Antonio Merino pero antes

Voz 4 09:35 sí a Riera nos aporta algunos datos

Voz 7 09:38 en el petróleo el oro negro domina todos los aspectos de nuestra vida ha marcado durante años la economía global desde su capacidad para generar riqueza a las guerras por su dominio los nuevos recursos han puesto en duda su continuidad como energía dominante sin embargo la Agencia Internacional de la Energía estima que la

Voz 3 09:57 demanda de petróleo crecerá un uno coma tres por ciento a lo largo de este año el Acuerdo de París por la lucha contra el cambio climático no ha hecho variar demasiado las previsiones de crecimiento hasta dos mil treinta se sitúan en el cero coma nueve por ciento en los sectores del transporte y la industria petroquímica en los que se concentra ese crecimiento en los próximos veinticinco no se va a duplicar el número de vehículos con avances en la eficiencia y la fabricación de biocombustibles aunque también se refleja una importante caída del PSOE el petróleo en el transporte en favor de la electricidad en dos mil cuarenta bajaría casi un treinta por ciento la participación del vehículo eléctrico pasaría del cero coma tres por ciento en dos mil quince al treinta por ciento en dos mil cuarenta

Voz 6 10:38 tendencia al mente lo que estamos viendo es los países más poblados y que están en una primera fase industriales industrialización su consumo de petróleo va a seguir aumentando y aunque hay una mayor eficiencia energética en muchos procesos lo que sí vamos a ver es que aumenta pues aproximadamente el setenta por ciento de lo comenta su crecimiento económico de esas zonas del mundo donde va a haber más crecimiento pensemos en la India pensemos en el recto el sudeste asiático también tenemos China que es el gran motor del crecimiento los últimos años incorpora AFIS la porque tiene niveles de población crecientes está en una fase inicial de industrialización si lo sumamos todo lo que tenemos es que tendencia al mente hasta el año dos mil veinte o veinticinco vemos que la demanda de petróleo crece o crecería según las estimaciones por ejemplo de la Agencia Internacional de la Energía en aproximadamente el uno o el uno coma dos por ciento Si vemos lo que está ocurriendo actualmente es decir en estos dos últimos años de precios relativamente bajos vemos que la demanda de crudo que central uno con cuatro uno con cinco por ciento es decir que tendríamos en estos escenarios que estamos dibujando que el precio se moría un poquito al alza que la demanda se moderará estaríamos hablando en torno al uno por ciento

Voz 4 11:52 los países de la mayor parte de los países han comprometido en el acuerdo sobre cambio climático de París a tomar unas medidas ese es un factor supo que muy importante industria del petróleo clave cómo va a influir en esa evolución puro I

Voz 6 12:06 pero déjame que te introduzca que el petróleo del dentro de la matriz de los combustibles fósiles o del del de lo que la matriz de fuentes de energía primaria en torno al treinta por ciento de queda al carbón que es el veinte por ciento y el gas que es también un veinte por ciento Entonces él el acuerdo el cambio climático va a afectar oíamos a los combustibles fósiles porque generan CO2 el toda la energía o la combustión genera CO2 entonces hay que diferenciar cómo va a afectar a unos y a otros esos suele presentarse como un escenario distinto que me puedes llamar escenario París o escenario de de nuevas políticas y entonces lo que tengamos es una caída en el periodo del consumo clarísimamente de petróleo pero solamente en la parte final lo que realmente se modera perdonar mes en el carbón lo que tenemos es que de aquí se haría durante todo el periodo en el agregado pues hablaríamos de que el petróleo pasaría crecer sólo un cero cinco ciento tendríamos crecimiento del uno en vez de un y medio en la primera fase hasta el dos mil veinte luego tendríamos finalmente un una estancamiento pero lo importante es donde estamos todos es que hay un escenario que es el que realmente es él el que debe hemos intentar de alcanzar que la concentración de CO2 y de otra partícula que producen el el calentamiento global pues que esa concentración en no suban y que eso permitiría limitar el calentamiento global en el año dos mil cien en un escenario como éste a dos grados ese escenario que es el escenario cuatrocientos cincuenta Si implicaría una reducción muy fuerte muy fuerte del del consumo de carbón una reducción algo mayor en la última fase de Petro pero un aumento menor de la del

Voz 4 13:46 nuevas pues la industria petrolera que dependen extremo de transporte digamos en en vehículos en coches para entendernos no están teniendo digamos un competidor más importante que es el coche eléctrico vamos está apostando mucho

Voz 6 13:59 el coche eléctrico tras esto también va a influir es indudable que lo que hace es el vehículo eléctrico en momento actual afecta al transporte al transporte por carretera hay afecta en concreto al al a los pasajeros del vehículo digamos en privado

Voz 4 14:14 no

Voz 6 14:15 no está afectando al al transporte de mercancías no está afectando al transporte por avión no están afectando a un transporte por barco y tampoco está afectando por ahora en gran medida a los a lo que serían los los medios de de de transporte en la ciudad de de manera colectiva no es la primera idea es que uno del total del consumo de petróleo el transporte en el vehículo privado por carretera es aproximadamente en el mundo el treinta y siete por ciento en círculos un poquito más de un tercio de esta revolución afectaría a un tercio dos es muy importante siempre tener presente que introducir el vehículo eléctrico significa una reducción de emisiones de CO2 si la electricidad que se genera para que ese vehículo eléctrico funcione se genera produciendo poco CO2 es decir si el proceso por el cual uno genera electricidad es un setenta por ciento con combustibles fósiles realmente el coche eléctrico no ayuda a esa reducción lo que estoy diciendo es tiene que pasar muchos kilómetro para que el vehículo eléctrico compense no hablo económicamente que ya es más caro compensa en términos de CO2 sí sin embargo la materia eléctrica se electrificar se digamos se en Niza completamente entonces el coche eléctrico tendrá una ventaja clarísima en términos de cerdos

Voz 4 15:31 estábamos antes hablando de del cambio climático de la contra mí estamos hablando la contaminación de CO2 pero también hay una una digamos una contaminación que el podíamos hablar de local no en qué consiste esta contaminación y cuál es la relación con el metro

Voz 6 15:47 pero bueno la la contaminación local es la que siempre hemos hemos hemos visualizado hablamos de la de la ciudad hablábamos por ejemplo de en en en Londres hablamos de los problemas en la ciudad en en China la contaminación local es la que nos afecta sin tener un componente global realmente Se habla ella porque afecta básicamente a la salud no hay tres fuentes importante de contaminación local dos ligadas al transporte una más ligada al carbón llegar al carbón son básicamente los los dióxido de sulfuro que es de la combustión del carbón y que es la la más preocupante en términos de que genera problema de salud y por eso las centrales de carbón se en Europa están muy alejada de la de la ciudad pero en otros países no industriales tienen problema o porque están todavía acerca de la cerca de las ciudades no hay otra fuente que es la que afecta al transporte y que son los óxidos de nitrógeno el óxido de nitrógeno es una partícula con resultado de la combustión el cuando lo que lo que tenemos en la combustión diésel pues genera esa partícula y eso es un fenómeno de contaminación local le ligado al transporte y en el caso del transporte y bueno pues ahí ya catalizadores que no lo eliminan pero lo reduce muchísimo pero la primera fuente para reducirlo es el consumo por kilómetro recorrido decir por unidad cinética es mucho más bajo con los motores actuales que con los motores hace diez años es la primera solución es conseguir que se renueve el parque móvil y que los automóviles antiguos de de diésel que consumían mucho no circulen la segunda hay dos dos elementos citó varía entre países industriales sino industriales es que tanto los camiones como como los autobuses en algunos países circulan es sin corrección de este de este óxido de nitrógeno en la mayor parte de de Europa por novecientos es obligatorio decir serán elementos para reducir a través de añadir por ejemplo Eurea esa esa formación el de el de los óxido nítrico mítico

Voz 4 17:49 tú me decías que si es posible por el que lo que hemos estado hablando del Acuerdo de París etcétera que baje el consumo general de petróleo atrás peste Se va a haber compensado dentro del industrial por otras demandas no está que están asociadas a la industria petrolera Damien no

Voz 6 18:05 en la industria del refino del petróleo hay una una demanda está muy ligada a utilizar el petróleo en en en otro producto que pueden ser básicamente por entender los la petroquímica ir donde el que el mundo siga creciendo en términos de peso así pasemos de cinco mil quinientos millones en mil millones a nueve mil quinientos millones en dos mil cincuenta grupos son de opinión el asunto de la prisión de Naciones Unidas TIA pensar cuál es el consumo de plásticos y cuál es el consumo de derivados que utilizamos no no solamente plástico es en el sentido de plácidos en de material practicó en sillas en mesas dentro de un automóvil incluso para la industria sanitaria etcétera cedan doce lo que se ve es que hay un un importante crecimiento en ese sector que está muy derivado o muy ligado a el aumento de la renta per capita en los países pues que podemos llamar

Voz 9 19:05 eh

Voz 1 19:09 la evolución del petróleo analizada por Antonio Merino

Voz 10 19:13 uno de los grandes expertos de este mercado en su calidad de

Voz 4 19:16 economista jefe de Repsol

Voz 1579 19:39 están escuchando hora25 los jueves ya saben reservamos esta hora

Voz 4 19:42 a para volver a huir los tres en uno de José María

Voz 1579 19:44 Patiño y hoy estamos hablando de sostenibilidad el turismo de masas se ha convertido también

Voz 12 19:51 en un factor de

Voz 1579 19:53 de desequilibrio medioambiental el año pasado esta cifra es muy indicadores se contabilizaron mil doscientos treinta y cinco millones de turistas nos hemos fijado en el fenómeno del vaciado de los centros de las poblaciones que tienen gran atractivo histórico turísticos están convirtiendo de hecho Pedro en parques temáticos enfocados al turismo que a su vez

Voz 1108 20:14 las transforma en ciudades fantasmas como las que musical o los especial allá por los años ochenta acuerdos el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid José María Ezquiaga nos citó Venecia como ejemplo de una de esas ciudades fantasma Se podría hablar por tanto del síndrome Venecia pero también están Santillana del Mar y ciudadela en España a su juicio este fenómeno tiene sus pros y sus

Voz 13 20:46 tres moderadamente esta tendencia es positiva no cabe duda de que los pequeños hoteles la restauración los nuevos negocios suelen suponer un revivir de casco antiguo no la parte negativa es que el casco termine perdiendo completamente su autenticidad no prácticamente se termine convirtiendo en un en algo así como un decorado no aparentemente los inmuebles e manejan Hani ir ofrecen una imagen aparentemente auténtica no ha al visitante no pero en la práctica las funciones que albergaron esos inmuebles se han perdido por completo también la población realmente podíamos decir que desde un punto de vista de funcional del humorista social estaríamos casi ante un escena

Voz 1108 21:31 otro aspecto que incluso los turistas echan en falta es la pérdida de una actividad natural de la población residente en este sentido para Ezquiaga el caso de la colombiana Cartagena de Indias es paradigmático

Voz 13 21:44 dos de los barrios originarios de India es hoy por hoy en han perdido la población primitiva no son tasas muy cuidadas convertidas en hoteles o en residencias de de la jet millonaria internacional no pero hay todavía algunos barrios no donde la población originaria permanece como pongamos Getsemaní no es la sensación que tiene el visitante cuando utiliza esas calles Si visita ese lugar es completamente distinta no es cierto que las áreas identificadas no convertidas de alguna manera no en en un ámbito de de de de lujo para un turismo selectivo no pues se restauran tiene un aspecto magnífico etcétera pero tienen el enorme hándicap de que han perdido la autenticidad nos lo estamos realmente ante una ciudad sino más bien ante un decorado un simulacro no de lo que podía ser una ciudad

Voz 1108 22:42 en el caso de las ciudades pequeñas y medianas estas situaciones asumible pero provoca graves disfunciones en las grandes Ezquiaga propone la regulación de estos apartamentos que se ofrecen en Internet para los turistas y la intervención activa de las autoridades para moderar el precio de la vivienda

Voz 13 22:59 Tica pública que garantice el alquileres moderados una cierta garantía de oferta de de alquiler social no es muy muy muy difícil que el mercado sin más no termine expulsando a a los grupos de menor renta no la otra cuestión que también se puede hacer es regular lo un poco el uso de la ciudad no los cascos antiguos no tienen una capacidad infinita de la acogida de personas no la llegada Ellis el éxito masivo de turismo como poco les está pasando a Barcelona puede terminar siendo contraproducente no no sólo porque una parte de la población residentes Texas esperada no sino porque en muchos casos ese turismo también eh por su necesidad de consumo masivo no de de pues de restauración etcétera termina desplazando a otros usos que son imprescindibles para que pueda haber población presidente no claro que se necesitan restaurantes de comida rápida en los casos antiguos no se necesitan también y con más motivo pues el comercio de proximidad que atiende a la a la Junta reside en plenos

Voz 15 24:08 sí

Voz 14 24:11 P

Voz 16 24:18 bueno esto se acaba

Voz 1579 24:19 no es costumbre terminante entre ser uno con algún apunte musical

Voz 17 24:25 me veo

Voz 18 24:28 con Tom Waits en este caso is it down town de la importancia en centros de las ciudades no damos cuenta cuando somos desalojados por precio por ejemplo de los alquileres están en Estados Unidos como cantaba Atón Huet siguen representando el objetivo el objeto de deseo para una población diseminada

Voz 4 24:44 en los suburbios gracias hasta luego

Voz 15 25:24 hora veinticinco

Voz 0978 25:29 cien mil ochocientos tres mil no son sólo cifras son los gastos de notaría gestoría tasación y comisión de apertura que no tenías que pagar reclama los gastos de tu hipoteca pide cita en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro Yeti cuanto que han cobrado de más Arriaga Asociados hagámoslo fácil

Voz 15 25:48 en verano aunque no lo parezca

Voz 9 25:50 la Navidad está hay muchos sitios está en las luces de las verbenas

Voz 19 25:54 en el helado de turrón en todas las bicicletas que trajeron los Reyes en la que pasean por la playa y cómo no en el sorteo de Navidad ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE compra ahora hay setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros y más de novecientos diez mil cupones premiados Sorteo de Navidad de la ONCE nunca sabes dónde puede Tomás

Voz 20 26:18 sé Colita en qué puedo ayudarle buenas

Voz 1108 26:21 llamaba porque quiero instalar una alarma ha sufrido algo

Voz 20 26:23 Rajoy no es que no quiero que me pase lo que mi hermano

Voz 2 26:26 que cuando volví de vacaciones ya habían cambiado la cerradura de su casa

Voz 21 26:29 ya había gente viviendo dentro protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es

Voz 23 26:49 cien punto cuatro ciento dos punto cuatro

Voz 2 26:52 F M Isère malaga punto es

Voz 9 26:55 Málaga está ya en colores

Voz 24 26:57 lunares palmas música y risas nuestra feria llegado Cervezas Victoria lleva noventa años disfrutando la contigo Elena celebrar la con nosotros en la casa ETA el Pipi pictórica en el Real calle Antonio Rodríguez Sánchez módulos veintinueve y treinta nuestra feria celebra con Cervezas Victoria desde mil novecientos veintiocho malagueña

Voz 25 27:20 ni el de agua mil anoche el atardecer de la Feria del Mar de un nítido conciertos actividades infantiles y buen ambiente en la caída de la tarde de el dieciocho de agosto muelle una puerta además

Voz 9 27:39 Alhaurín de la Torre recibirá el veintisiete de agosto de la Vuelta Ciclista a España yo te pierdas la llegada de los mejores ciclistas del mundo sobre las cuatro y media de la tarde en la rotonda de la Vital además ofrecemos muchas actividades complementarias para toda la familia como el parque Volta en el estadio Los Manantiales totalmente gratuito y la vuelta Junio no olvides lunes veintisiete de agosto a las cuatro y media de la tarde Alhaurín es deporte unas rocas ya están aquí ahora en muerto mueble predios con descuentos de hasta el cincuenta por ciento financiado

Voz 26 28:10 son compra ahora hay no pague nada hasta enero de dos mil diecinueve en Málaga Avenida los Veintisiete parque comer

Voz 9 28:16 ya en El Viso

Voz 1432 28:17 arrancan las rebajas en Chateau Dax el último diseño y confort italiano en sus fase de piel sofás relax sofás cama con descuentos de hasta el cincuenta por ciento Además se lo necesitas te lo financiamos gratis con comienzo en octubre ya está en veinte meses sin intereses Celso Fakhet soñadas por fin a tu alcance tu tienda Chateau Dax Málaga está en Parque Comercial Bahía Azul junto a Ikea

Voz 27 28:37 Lang jardín nacen las cumbres de Sierra Nevada Parque Nacional declarado Reserva de la Biosfera por eso tiene una pureza única un origen privilegiado que hace de esta agua en un agua móvil nuestra tan nuestra irrepetible incómoda Feria digo

Voz 1432 28:53 vive la feria hicieron que la pureza con Lanjarón agua oficial del Festival Starlite

Voz 28 28:59 veinte diecinueve dieciocho diecisiete dieciséis