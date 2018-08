Hora 14 Málaga (17/08/2018)

Voz 1 00:00 es de once mil setecientos euros

más significativo del pronóstico será la subida de las temperaturas cielos poco nubosos en general con nubes de evolución en la mitad

servicios informativos muy buenas tardes saludos la Feria de Málaga encara su recta final lo hace con el debate completamente abierto sobre el cambio de modelo el alcalde Francisco de la Torre ha respaldado hoy la idea de eliminar parar

Voz 1876 03:19 los próximos las casetas en el centro histórico y dejar que sean los hosteleros los que protagonicen la oferta gastronómica una idea que en principio podría suponer potenciar el Real frente al casco antiguo de la Torre ha hecho un primer balance de la feria en positivo ya acabado diciendo que será la mejor de toda la historia de Málaga enseguida ampliamos este asunto antes les avanzamos otros de interés en titulares

Voz 0419 03:43 la policía investiga una presunta agresión sexual a una menor de bicis se años en Málaga la adolescente fue reconocida del Hospital Materno Infantil el pasado miércoles los altos precios del alquiler obliga a compartir piso a jóvenes aunque ya no sean estudiantes la edad media de las pésimas comparten vivienda está en los treinta y un años la más elevada Andalucía detenidos dos hombres por robar hasta seis veces en dos meses a un anciano y amenazarla en Villanueva del Rosario la víctima de veintitrés años estaba atemorizada no habían denunciado por miedo a represalias la Operación Paso del Estrecho tras

Voz 1876 04:13 corre sin incidentes con un aumento del sesenta y seis por ciento de pasajeros

Voz 0419 04:17 Málaga ha exportado frutas y hortalizas por doscientos doce millones de euros en los primeros cinco meses del año un uno por ciento más que en el año pasado en cuanto al tráfico con

Málaga ha exportado frutas y hortalizas por doscientos doce millones de euros en los primeros cinco meses del año un uno por ciento más que en el año pasado

Voz 1876 04:49 dice que tiene mucho sentido eliminar las casetas del centro histórico durante la feria y que ese espacio lo ocupen los hosteleros el regidor habla de dar un toque ferial al centro para ediciones sucesivas en la idea de reinventar la feria para años próximos tal y como han venido defendiendo días atrás los concejales de Fiestas Seguridad eso sí de la Torre sostiene que esto no supondría desinflar la FERE en el centro declaraciones del primer edil a su paso por el programa especial de Feria de Hoy por hoy de la

Voz 10 05:13 tiene sentido que una sentido y los espacios público más abierto plaza hay tal convertirlo un punto de encuentro entorno a música viva de techo este año está produciendo con el apoyo de San Miguel dando buen buen resultado realmente lo que importa es que la ciudad sea una ciudad abierta acogedora amable no defunciones lo que es normal funcionamiento de todo el año pero que será un toque ferial ferial es una ornamentación unos detalles y la gastronomía una pequeña música de acompañamiento a Doc etcétera eh tú beso y puede ser una solución muy buena

Voz 1876 05:52 sobre el y Massa el regidor se mantienen en sus fechas para otoño la municipalidad

Voz 10 05:57 la modelo debe esta puede estar terminado para este otoño me digas ICO ese ese consenso con los trabajadores y luego peste tener los trámites claros de pasos hoja de ruta jurídica decisión etcétera para poder culminar el proceso siempre los términos de productividad la parte salarial ligada a la productividad elemento esencial para que hay una mejora en los unos los colaboren con sus opiniones se sientan implicados porque la tele de la limpieza de los dos que los que trabajan limpiando de los que al usar la calle deben respetarla

Voz 1876 06:30 eso sí de la Torre ha vuelto a resistirse a decir sobre qué bueno quién será su número dos en la candidatura a pesar de que el presidente del PP Elías Bendodo viene dándolo por hecho desde hace semanas esto decía el regidor

Voz 10 06:40 eso es un tema del Comité Electoral Igor Antón ahí no tengo que para nada

Voz 11 06:44 su parte Elías Bendodo ha cargado las tintas contra Susana Díaz por no acudir a la Feria de Málaga Naomi Sánchez el líder popular ha recordado la ausencia de la presidenta de la Junta Andalucía en una de las semanas más importantes para la ciudad dando a entender que Díaz tiene preferencia por otra ciudades andaluzas Elías Bendodo presidente del PP Málaga

Voz 12 07:01 porque bueno que estar en permanente contacto con los ciudadanos en este caso con los malagueños la feria este año ha ido muy bien cada año va mejor pese a que la presidenta días hace cuatro años quedando visita la feria cada año va mejor y la presidente de la Junta sigue sin venir a la Feria de Málaga la invitamos cada año pero ella prefiere otro municipios luego otra ciudades la policía

Voz 1876 07:25 Nacional confirma que ha abierto una investigación sobre una presunta agresión sexual a una menor de dieciséis años en Málaga todo a raíz de la denuncia de esta adolescente el pasado miércoles los hechos habrían ocurrido en Málaga pero no en el recinto ferial de Cortijo de Torres la menor acudió al Hospital Materno Infantil acompañada de su madre el pasado día quince Fue entonces cuando se activó el protocolo habitual en casos de sospecha de agresión sexual que incluye poner el caso en conocimiento de la Policía precisamente llamamiento contra las agresiones sexuales hacia sindicato Comisiones Obreras aquí en la SER que apuntaban datos sobre el volumen de consultas que se estaban produciendo en los puntos violetas instalados por el Ayuntamiento para denunciar estos casos Fernando Muñoz secretario de Comisiones

Voz 13 08:02 con vista sensibilizar también aprovechando la feria sensibilizar que las borracheras que se producen en el Real de la Feria no tienen que desinhibida ni tienen que provocar esa violencia es agresiones los abusos que

Voz 14 08:16 el otro día en el instituto

Voz 13 08:19 bueno el punto de información al Ayuntamiento en los puntos de aquella junto a Violeta decía que más de mil consultas diarias es una barbaridad y esta feria habrá que reconducir la en un momento dado para evitar que no sea la Feria de la discoteca la Feria de la borrachera que provoque este tipo de agresiones contra la mujer

Voz 1876 08:38 la precariedad de los contratos de la feria es otro de los caballos de batalla para las centrales sindicales Ramón Sánchez secretario provincial de UGT

Voz 15 08:45 lo que sí me comentó que hay mucha contratación fuera de la fuera de la legalidad no hay un porcentaje muy alto me hablan de del ochenta al noventa por ciento no con lo cual no se reflejará los datos que al final vamos a tener no pero bueno bueno la evidentemente ha habido temas por ejemplo la seguridad en la caseta no creen que sea hablaba según la normativa pues tienen que se vigilante de seguridad no oí muchas de ellas ponen no no no lo tienen porque bueno también se ha negociado y tampoco había el volumen suavemente

Voz 1876 09:14 también la precariedad está relacionada con el siguiente asunto escuchen este dato treinta y un años es la media de edad de las personas que alquilan un piso de forma compartida en Málaga es decir no sólo se trata de estudiantes universitarios este dato revela que los precios del alquiler los bajos sueldos obligan a muchos jóvenes a compartir piso después de acabar la carrera o aunque empiezan a trabajar no en vano en Málaga registra los arrendamientos más caros de toda Andalucía con trescientos dieciséis euros de media por persona por una habitación en una vivienda compartida un once por ciento más que el año pasado según un informe del portal Idealista punto com que analiza estos precios CT agosto de dos mil diecisiete hasta este mes es la segunda capital española que registra un mayor aumento de los precios en los pisos compartidos Carlos Rueda delegado de la zona sur de Idealista

Voz 16 09:57 el fenómeno desde el el alquiler de pisos compartidos era un fenómeno de estudiantes hace hace ocho nueve años hoy estamos dijo que es un fenómeno que debido a la imposibilidad de encontrar alquileres mucha provincia y sobre todo por la subida de los precios pues hay mucha gente que se ve obligada a tener que es no poder vivir solo en una casa que tener que irse a compartir vivienda la media el dato por ejemplo en Málaga es de treinta y un años que la persona que había que hay que alquila una vivienda con lo cual está muy lejos de lo que es el perfilan antiguamente había teníamos de estudiantes

Voz 1876 10:36 una subida de los precios del alquiler a la que tendrán que enfrentarse estudiantes no estudiantes a la vuelta de las vacaciones aquellos que tengan que buscar piso

Voz 17 10:43 este año no he pasado de paga sabe lo que pagaba a pagar casi cien euros más del tiro plan a si os queréis quedar para siete euros más si no os podéis y luego hemos visto otros piensos pero es que están por las nubes que están por mil seiscientos mil ochocientos euros los pisos para cuatro persona estudiantes que antes pagábamos pues eso doscientos trescientos euros

Voz 18 11:04 el primer año pague pagaba unos ciento setenta este año pago ya doce

Voz 1876 11:10 tanto que están abusando

Voz 19 11:13 yo no lo que quiere a todo el mundo persona que estamos para vi con con muy poco están abusando

Voz 1876 11:21 influyen las viviendas turísticas en la subida del precio del alquiler pero no sólo afirman desde Idealista punto com detenidos dos hombres por robar hasta seis veces en dos meses a un anciano y amenazarle en Villanueva del Rosario la víctima de ochenta y tres años estaba completamente atemorizada no había denunciado por miedo a represalias para terminar como cada día les contamos que hacer en la Feria de Málaga con la agenda que nos trae Anna Montañana

Voz 0419 11:43 hoy la plaza de la Merced estará ambientada con versiones de pop rock desde los cincuenta hasta la actualidad interpretadas por el grupo malagueño Money Maker de cuatro a seis de la tarde también hasta las seis en la plaza de San Pedro Alcántara el grupo Pop FM con música de los ochenta hasta los noventa en el Cortijo de Torres a las cuatro y a las diez de la noche espectáculo pues tres Feria del Sur media hora después en la explanada de la juventud sesión de dj coles castizos en la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla se celebrará la final del duodécimo Certamen de Canción Española Ciudad de Málaga finalmente también a las diez y media Gran Gala de la noche precedido de bailes malagueños flamencos protagonizada por Marta Sánchez

alcanzamos así las dos y media de la tarde y continúan con noticias de España del resto del mundo aquí en la Cadena Ser

Voz 23 13:31 en una ciudad libre de agresiones sexistas que no me apetece sí te digo que te estés quieto si te digo que no tengo ganas si te digo que pares significa no sólo significa que sí quiero Irán libre digresiones sexistas

Voz 24 13:51 sin ha sufrido una agresión sexual acude a uno de los puntos Violeta situados en el Real de la Feria te ayudaremos si ves una agresión sexual pide ayuda al cero noventa y uno Málaga funciona al Ayuntamiento de Málaga con la colaboración del Colegio de

