Hora 14 Málaga (22/08/2018)

Voz 1359 00:39 los juzgados de Málaga terminarán este año con prácticamente diez mil demandas por cláusula suelo completamente desbordados por este tipo de asuntos desde que hace año y medio se pusieron en marcha esos tribunales especializados apenas se han dictado seiscientas sentencias en toda la provincia a este ritmo los tres magistrados dedicados en Málaga a estos asuntos aseguran que tardaron más de una década en resolver lo que tiene actualmente sobre la mesa calculan que necesitan al menos un refuerzo de otros diez jueces jueces más para aliviar el colapso que padecen a día de hoy vamos con el resto de noticias de este miércoles en Málaga

Voz 1876 01:18 los dos heridos graves en el accidente entre un tren y un camión en un paso a nivel en Fuente de Piedra continúan hospitalizados la Guardia Civil intenta averiguar por qué el vehículo cruzó la vía cuando el tren estaba a un kilómetro de distancia

Voz 0419 01:29 es un joven turista alemán que ha estado dos días desaparecido sin comer sin beber y sin abrigo tras perderse en una cueva de la sierra de Mijas los sindicatos de la Policía Nacional calculan que la provincia necesita al menos

Voz 1876 01:40 cuatrocientos agentes más para mantener los servicios TIC garantizar la seguridad ciudadana

Voz 0419 01:44 desarticulada una banda a la que se le imputan una veintena de robos a turistas en áreas de descanso de la provincia de Málaga los cuatro integrantes de la red ya han ingresado

Voz 1359 01:52 prisión en cuanto al tiempo cielos despejados han bajado levemente las temperaturas a esta hora se registran veintinueve grados en la capital malagueña

Voz 1359 02:04 Jesús Sánchez los juzgados en Málaga acumulan este año cerca de C cinco mil nuevas demandas por cláusula suelo y se encaminan a terminar este ejercicio con prácticamente el doble diez mil procedimientos la provincia se mantiene a la cabeza en todo el país en el número de este tipo de casos los tres magistrados dedicados al resolver estos asuntos están aseguran literalmente desbordados y reclaman un refuerzo urgente desde que se pusieran en marcha en la provincia de Málaga estos tres juzgados especializados en cláusula suelo apenas se han dictado algo más de seiscientas sentencias a este ritmo calculan que tardarán una década en resolver lo que actualmente tiene sobre la mesa José María Páez juez decano de Málaga

Voz 5 02:43 en este año dos mil dieciocho pues estamos en una cifra muy elevada también porque se han presentado más de cuatro mil demandas que vemos una proyección a lo largo de todo el año es probable que no hacer quemado las diez mil demanda por este tipo de procedimientos no entonces el personal que tenemos vemos muy difícil afrontar con cierta celeridad pues este tipo de asuntos no y eso esa que se está trabajando creo que a un ritmo muy alto hasta la fecha fechas se han dictado un total de seiscientos veinte sentencias y los jueces que estar encargado de estos asuntos que son tres trabajando al ritmo tardaríamos años todavía en poner al día digamos este tipo de procedimiento

Voz 1359 03:25 los magistrados que calculan que harán falta al menos diez magistrados más en la provincia en Málaga para aliviar la situación de colapso que sufren estos tribunales

Voz 5 03:34 nosotros cuando hablamos de de la puesta en marcha de este plan pues decíamos que era insuficiente tampoco personal no para de esta cantidad de demanda tan ingente cuanto harían falta para la mejor estamos hablando de cada magistrado puede dictar al año ochocientos mil sentencia pues casi harían falta diez magistrados no pero ya ya digo que hablar de mil sentencias al año en mucho decir no hay que dejar de tener en cuenta que cuando se dictan las sentencias también hay que cumplirlas no muchas veces la ejecución de la sentencia pues también exige una actividad importantes porque no siempre se cumplen voluntariamente

Voz 1359 04:09 al problema de resolver como decía el juez decano el caso judicialmente hay que sumarle el tiempo de ejecución de la sentencia lo que prolonga bastante más el tiempo de tratamiento para que los demandantes puedan recuperar el dinero de la cláusula suelo que pagaron en su día en su hipoteca los jueces aseguran que muchas entidades bancarias están resistiendo a devolver esas cantidades más asuntos dados de alta a dos de los heridos del accidente de tren ocurrido ayer tarde en un paso a nivel en Fuente de Piedra otros dos continúan su recuperación en concreto han recibido ya el alta médica la mujer de XXXV años embarazada de siete meses y otras chica de veintiuno años que presentaba un traumatismo en un codo y un esguince cervical por otra parte permanecen ingresados en Clínico Universitario de la capital hombre de cuarenta y cuatro años que iba en el camión siniestrado junto con otro joven herido de veintiuno años que presenta heridas en brazos y cabeza la circulación de los trenes que quedó interrumpida en la vía de El siniestro ha quedado ya restablecida completamente a primera hora de la mañana una vez que han concluido los trabajos de retirada del tren del vehículo sin estado de ese camión la Guardia Civil por su parte ya concluida la investigación y ha remitido todos los actos al juzgado que instruye el caso Renfe entre tanto recuerda a los casi noventa pasajeros ese tren afectados por el accidente que tienen tres meses para reclamar son numerosos los viajeros que tras el fuerte impacto sufrieron problemas de cuello espalda algunos han tenido que acudir entre anoche y esta mañana a su centro de salud de momento se desconocen aunque provocó que los dos ocupantes del camión cruzó la vía en un paso a nivel sin barreras cuando el tren estaba a tan sólo un kilómetro de distancia Málaga ahora en el Ayuntamiento de Málaga califica de postureo la campaña contra las agresiones sexuales puesta en marcha por el Consistorio durante esta pasada feria nieve SG

Voz 1876 05:48 esta formación política considera la campaña deficitaria y con escasa difusión con insuficientes puntos Violeta asistencia posibles víctimas sin publicitar en sitios difíciles de ver sin la carpa central comprometida de información y atención a posibles casos de agresiones y abusos sexuales Isabel Torralbo portavoz de Málaga ahora

Voz 6 06:03 consideramos que ha sido más de calado la la alegría porque ya hay una digamos una demanda ciudadana lo hizo muy claro a partir de hecho ocho de marzo como los movimientos feministas reclamaba

Voz 7 06:13 que la instituciones se preocupa de verdad y actuasen en consecuencia con protocolo ajustados irresponsabilidad hay presupuesto ido han hecho pues un poco para parece que hacen algo idealmente insuficiente así como que no se los creen no se en la necesidad de este servicio

Voz 1876 06:31 el equipo de gobierno del PP rechaza las críticas considera que ha sido una buena campaña Raúl Jiménez concejal de Derechos Sociales

Voz 8 06:36 bueno todo lo que sabe usted que con casera postureo creen que hemos hecho un buen trabajo por supuesto nunca será como de momento no ha subsisten en cooperación que fuéramos como permitidos muy por lo tanto una esté en el punto de Fundación violetas en muchas casetas de la ciudad evidentemente cuando uno sube un agresor sexual en ese caso no supera no aguas el punto con la que se llama a la policía pero si tiene alguna duda baja estas casetas de qué es lo que buscábamos pero lo más bello hicimos una campaña contra la sumisión química una campaña que ha tenido repercusión nacional que es una vuelta Campanilla

Voz 1359 07:07 los sindicatos de la Policía Nacional en Málaga calculan que la provincia necesita al menos cuatrocientos agentes más para mantener todos los servicios garantizara la seguridad ciudadana Ana Montañez

Voz 0419 07:18 el Sindicato Unificado de Policías ha vuelto a demandar la actualización del catálogo de los puestos de trabajo en el cuerpo que data de dos mil ocho ante la falta de nuevas promociones que se incorporen a la plantilla los agentes plantea la posibilidad de realizar horas extra de trabajo para cubrir esta carencia la secretaria general del sindicato policial Mariló Valencia ha hecho especial hincapié en la falta de efectivos en los grupos de investigación de la policía

Voz 0098 07:40 señala la necesidad de más policías ex policías en Málaga y provincia para lo que son los grupos de investigación especialización que a pesar de que lo último medio en lo últimos días estamos viendo en los medios de comunicación hechos que están aconteciendo quiero señalar que está todo controlado no vamos a crear ninguna alarma social porque no existe pero sí es cierto que a lo mejor es una forma a un toque de atención para que veamos la necesidad y la importancia que el Gobierno central se de cuenta de que estamos en la Costa del Sol que es una imagen que tenemos que dar al resto del mundo por la importancia del turismo que tenemos aquí tenemos que seguir con estas seguridad que creo que se merecen los malagueños y malagueña de aquí durante la época estival y el resto del año

Voz 0419 08:21 en cuanto inmigración la central sindical se ha sumado a la petición de habilitar un espacio adecuado para atender a las pateras que llegan a la provincia

Voz 1359 08:27 el Partido Popular vuelve a la carga con la falta de sistemas de climatización en los colegios públicos de la provincia de Málaga los populares critican en las escasas inversiones de la Consejería de Educación de la Junta a lo largo de este verano en las aulas malagueños calculan que a este ritmo lo van oír va a hacer falta bastante tiempo para completar ese plan de mejora de los sistemas de climatización Juan Ramón Carmona es el portavoz del PP en Málaga

Voz 4 08:53 a este ritmo al ritmo que ha propuesto la Junta de Andalucía hay Susana Díaz actuar en la provincia en Málaga en el plan de climatización haría falta más de un siglo más de cien años en poder acometer todas las actuaciones para completar al cien por cien de los centros educativos de nuestra provincia por eso consideramos que es una tomadura de pelo este verano es la segunda vez que con parecemos para exigir transparencia y que nos expliquen por qué que han desaprovechado una vez más un verano más para hacer actuaciones en los centros de nuestra provincia

Voz 1359 09:31 pues no climatización no porque infraestructuras ferroviarias y saneamiento de momento para el PSOE de Málaga son las prioridades en la provincia de cara al nuevo curso político

Voz 0419 09:41 el secretario general del partido José Luis Ruiz Espejo ha puesto en valor la necesidad de estimular la inversión en la provincia de Málaga el y el del partido ha asegurado que la formación socialista tendrá como objetivo flexibilizar el techo de gasto de los municipios de manera que los ayuntamientos puedan impulsar mejoras en las comarcas

Voz 9 09:57 los municipios están pidiendo también que se flexibilice el techo de gasto de manera que permita que financiación que tienen hoy disponible el puedan dirigirla a las principales necesidades fundamentalmente sociales y de empleo que tienen en su municipio y hoy por hoy no se puede realizar todo esto tiene que ser sensibles el Congreso y el Senado para que se pueda aprobar de forma definitiva

Voz 0419 10:21 Espejo ha afirmado que su aspiración para Málaga es equiparar la inversión media por habitante en la provincia a la media española

Voz 1359 10:27 el Ayuntamiento de Málaga asegura que el proyecto de rehabilitación de la fuente de Berrocal en el barrio malagueño de El Limonar va a generar practicamente doscientos jornales durante los cuatro meses de restauración Naomi Sánchez

Voz 0545 10:38 las obras adjudicadas a la empresa Brossa tienen un presupuesto de ciento cincuenta mil euros donde se incluyen la construcción de un skate park zonas verdes en torno al complejo monumental para evitar que la fuente seguro a convertir en una pista de patinaje Carlos Conde Concejal del Distrito Málaga Este

Voz 10 10:53 ha sufrido una serie de deterioro deterioro no ya por el propio uso propio mantenimiento que se viene haciendo sino por el hecho de que podemos decirlo así que pues los chavales de la zona que no tienen un espacio adecuado para poder desarrollar sus actividades pues no tenía especialmente lo es Kate no los que van con monopatín pues solían utilizar esta zona de bajada pues para poder a realizar sus acrobacia la realidad es que ese deterioro del mármol pues ha sido más que evidente era ya una actuación contundente

Voz 1876 11:23 los vecinos del Limonar quieran sumar a estas me

Voz 0545 11:25 ahora en la construcción de un espacio cultural Fernando Martín es el presidente de la asociación de vecinos

Voz 11 11:32 es algo magnífico que tenemos por el estado casi aprobado con todos los predicamento favorable pero que todavía no los vemos realiza o que necesitamos impulsarlo para el año que viene quinientos los presupuestos municipales así que yo les diría a Don Carlos da pedirles su ayuda para que ponga la guinda en el pastel acabemos la horas de toda esta zona que sería magnífico para para eliminar

Voz 1359 11:59 ni como les venimos contando la limpieza en Málaga capital ese servicio municipal peor valorados son el barómetro de satisfacción que ha realizado el observatorio de servicios urbanos el director responsable de este Observatorio advierte además que en una ciudad como Málaga tendrá muy difícil mejorar la limpieza con un servicio de Limasa cien por cien municipal Ramiro Uribe su responsable

Voz 6 12:18 pero yo creo que sí cuando lo haga municipal será peor justamente el problema en insisto de esos servicios tanto la recogida de basura como el como la limpieza viaria en los lugares muy turísticos de sobrepoblación en Málaga hay sobrepoblación pero ya la ciudad en sí es una ciudad muy grande por lo tanto lo que hay que tener es una herramienta con mucha capacidad

Voz 1359 12:39 el Ayuntamiento admite la crítica tras ese barómetro a la concejala responsable Limasa Teresa Porras dice que la percepción sobre la limpieza la capital mejorará a finales de año

Voz 12 12:48 no deja de ser una encuesta seguiremos trabajando en mejorar el servicio como lo estamos haciendo y lo demostraremos se yo calculo que para diciembre habrá una cambio en esa perfección velan empiece de la ciudad

Voz 13 13:01 por el esfuerzo que si esto va a ser el Ayuntamiento que es la inversión de dos millones de euros maquinaria que alguna allá por octubre noviembre

