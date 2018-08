Hora 14 Málaga (24/08/2018)

Voz 1359 00:00 capital la Vuelta Ciclista España primera etapa será una contrarreloj de ocho kilómetros por la ciudad que obliga a cortar el tráfico hasta en una treintena de calles los primeros cortes de circulación a partir de las siete de la mañana más de trescientos agentes de la Policía Nacional de la Guardia Civil conforman el dispositivo de control de seguridad los hoteles están al noventa por ciento de su capacidad en serio de sólo contamos con detalle vamos antes con el resto de noticias este viernes en Málaga

Voz 0268 00:29 de seiscientos a mil trescientos euros de media al mes es lo que cobrarán a partir de ahora una camarera de piso en las llamadas que Ellis con el nuevo convenio laboral de hostelería mañana sábado se concentraron a las siete de la tarde en la plaza de la Mercè de Málaga

Voz 0419 00:41 libertad con cargos para el presunto agresor de veto avanzó el juez le acusa de un delito de atentado a la autoridad y otro de maltrato

Voz 0268 00:47 hacia su mujer ofensiva turística para recuperar los mercados alemán y británico ambos han bajado este año en la llegada de viajeros la Junta realizará hasta fines de año una campaña específica de promoción del destino para atraer turistas de ambos países

Voz 0419 01:00 nuevo llamamiento para donar sangre las reservas han bajado en la provincia en esta recta final del mes de agosto y después de la semana de feria

Voz 0268 01:06 aquí en deportes el Málaga se estrena en segunda esta noche en La Rosaleda donde se enfrentará al Alcorcón a partir de las diez de la noche

Voz 1359 01:13 cuánto tiempo se va a mantener sin cambios durante todo el fin de semana cielos despejados temperaturas que alcanzan los treinta grados en la capital mala

Voz 1359 01:27 varado para el arranque mañana sábado de la Vuelta Ciclista España primera etapa sale desde Málaga capital fuerte despliegue de la Policía y de la Guardia Civil mientras que los hoteles de la ciudad están al noventa por ciento de su ocupación la repercusión turística y económica es incalculable Ana Montañez

Voz 0419 01:43 primera etapa que recorrerá el centro de Málaga y que supone una proyección internacional para la ciudad a Francisco de la Torre alcalde de Málaga

Voz 0268 01:49 bueno pues trabajo el año pasó solamente detectó no

Voz 0419 01:52 escuchan ahora sí a Francisco de la Torre alcalde de Málaga vale continuamos con la información un amplio dispositivo de personal donde han colaborado todas las instituciones públicas mañana sábado la primera etapa será en la capital ya el domingo lunes y martes serán etapas que recorrerán la provincia de Málaga escuchan ahora Elías Bendodo presidente de la Diputación

Voz 1556 02:13 igual de importante para la ciudad como para la provincia pocas ediciones de la Vuelta Ciclista España ha tenido cuatro etapas pronto en el mismo territorio no de cuatro etapas de una especial importancia en Málaga se va a poner en valor la Málaga litoral la Málaga cultural a Málaga de museos la marca Marbella el Caminito del Rey una verdad que eso es muy importante bandas

Voz 0419 02:35 uno de estos ciclistas de todos los equipos que forman parte el pelotón el vasco Ion Izagirre ha explicado su predisposición a iniciar este recorrido en Málaga

Voz 4 02:43 a Málaga bonito pues bueno aquí también la presentación en estas reuniones pueblo o no al final es un serio que es una ciudad con historia que que siempre es bonito no todavía no hemos llegado a ver el recorrido completo porque debe estar algunas carreteras en dirección contraria y bueno te el día de la carrera lo veremos si seguro

Voz 1556 02:59 esa preciosa la Policía Nacional que va a contar con

Voz 1359 03:02 doscientos efectivos para velar por la seguridad en Málaga durante la celebración de esta Vuelta a España

Voz 0419 03:07 durante los cuatro días en los que la competición pasarán por la provincia la Policía Nacional de Málaga reforzará con ciento veinte agentes el dispositivo de seguridad permanente que acompaña la vuelta durante todas las etapas la Unidad de Intervención Policial desplegará un perímetro de protección en el primer centenar de metros de la carrera así como en el último kilómetro antes de la línea de meta todo el recorrido estará vallado y contará con pasos controlados para los peatones José Miguel Ruiz IU excusa es el comisario jefe de las Unidades de Intervención Policial a nivel nacional

Voz 0268 03:34 el Deportivo permanente

Voz 1556 03:36 que va integrado dentro de la vuelta está en torno al setenta setenta y cinco efectivos pero luego vamos dando apoyo con la misma de la misma unidad de la intervención policial en las ciudades por donde pasamos es competencia del Cuerpo Nacional de Policía caso concreto en Málaga tenemos otros ochenta efectivos más llegamos a ciento cincuenta que durante este fin de semana a mostrar encargado exclusivamente de la Vuelta Ciclista de las tres etapas que se van a desarrollar aquí en la ciudad y la plantilla también aporta pues especialidades como Guías Caninos Subsuelo y Poli días de plantilla o pr de más de unos cincuenta están integrados también en sólo exclusivamente para para la vuelta

Voz 0419 04:11 la primera etapa de la Vuelta comenzará mañana en el Pompidou ya en la provincia el próximo martes veintiocho

Voz 1359 04:16 un total de ciento veinte o veintiocho agentes por su parte de la Guardia Civiles han desplazado hasta Málaga para el dispositivo de seguridad el comandante Rubén Flores es el responsable de la seguridad del tráfico para esta edición

Voz 5 04:27 es un complejo hacer como bien dice usted porque todos los aspectos y desde el punto de vista pues por ejemplo logístico ya sólo desplazar a ciento veintiocho personas con la cantidad de de vehículos que te movemos porfiar en cuenta que un helicóptero son cincuenta y ocho motocicletas y del vehículo de cuatro ruedas como museo pues de una una para que que como pues hay que empezar ya desde desde que hace cuando acaba la la edición anterior asimismo pues también hay que realizarla en la selección de del personal que que viene a está a formar este este dispositivo ir todo ello pues como digo lleva lleva lógicamente pues una una preparación importante

Voz 1359 05:17 sí atención al tráfico a la circulación a partir de esta tarde en la capital

Voz 0419 05:22 les recordamos más de una treintena de calles de la capital veintiocho aparcamientos tanto públicos como privados se verán afectados por cortes y desvíos de tráfico durante la la primera etapa de esta mañana de la de mañana los ciento setenta y seis corredores comenzarán la competición en el Muelle uno una prueba contrarreloj que durará tres horas desde la una y media de la tarde hasta las nueve de la noche el tráfico se cortará en todo el recorrido oficial y calles colindantes especial atención al paseo del Parque por donde no se podrá circular desde las siete de la mañana hasta las once de la noche Elisa Pérez de Siles ex concejala de Deportes

Voz 6 05:51 petición de comprensión no

Voz 7 05:54 eh sobre todo de esa

Voz 6 05:56 generosidad que todos los malagueños tienen que poner a disposición de de un acontecimiento deportivo como este pedir disculpas pues por los perjuicios que se puedan ocasionar con con este dispositivo fundamentalmente bueno pues a los malagueños a todos los visitantes

Voz 0419 06:13 Elisa de los ocho kilómetros el ochenta por ciento estará cubierto con vallas Fernando Escartín es el director técnico de la Vuelta

Voz 8 06:19 el motivo de de de las vallas es la seguridad de la carrera de los ciclistas hay que comentar que los ciclistas pues vas es una contra el low palmos rápido vana sesenta setenta kilómetros por hora van una posición como veis todos con con el manillar de contrarreloj y es muy difícil frenar si se cursa un perro una personal último momento

Voz 0419 06:38 el Ayuntamiento recomienda planear los desplazamientos por el centro histórico con antelación y usar el transporte público si es posible Elvira Maeso concejala de Movilidad

Voz 9 06:46 como ha recomendado la ronda la hiperronda acceso al puerto de porque calle Pacífico también decir que desde el viernes veinticuatro veinticinco en las calles peatonales de calle Larios crecería Cisneros Granada Santa Lucía y la plaza de la Constitución sufrirán de un gran paso de vehículos autorizados para labores de montaje del gran operativo que requiere la Vuelta Ciclista

Voz 0419 07:08 para solicitar cualquier tipo de información puede consultarse la página web del Ayuntamiento o llamar al teléfono municipal cero diez

Voz 1359 07:14 como les venimos contando en las últimas horas en la Cadena SER libertad con cargos para el presunto agresor de Alberto Garzón el líder de Izquierda Unida el juez le acusó de un delito de atentado a la autoridad yo otro de maltrato hace su mujer no podrá acercarse a la pareja a menos de trescientos metros todo ocurrió el pasado miércoles por la noche en Rincón de la Victoria el coordinador federal del partido estaba paseando con su mujer que se encuentra a punto de dar a luz cuando este individuo se les abalanzó insulto al líder de Izquierda Unida acusándole de querer romper España invitó a llevarse a casa a a los inmigrantes que están llegando a las costas en pateras el hombre de unos cincuenta años y en evidente estado de embriaguez fue detenido ayer por la Guardia Civil los agentes ya lo tenían fichado por una trifulca hace apenas unos Yes con un familiar suyo ayer ante el juez admitió los hechos agresión que esta mañana el coordinador regional de esta formación política Antonio Maíllo ha calificado de este modo

Voz 10 08:07 perece incidente es de una persona descerebrados no que ataca violentamente pero cuyo encendido es profundamente dialéctico hijo

Voz 1359 08:18 más asuntos en Turismo la Junta Andalucía anuncia un plan especial de refuerzo para consolidar y recuperar el turismo alemán y británico en Andalucía y la Costa del Sol durante el último trimestre de este año estos dos mercados internacionales han sufrir un ligero descenso en la llegada de viajeros Naomi Sánchez

Voz 0268 08:36 un descenso provocado por la recuperación de algunos destinos del Mediterráneo especialmente Turquía a lo que se suma según el consejero de Turismo Javier Fernández otros motivos

Voz 1163 08:46 con una depreciación de la libra del cuarenta por ciento con respecto a la libra inglesa yo eso también ha facilitado o abaratado mucho los precios ya hecho que haya un desplazamiento también hacia ese mercado a eso le sumamos que también sean a nivel sobre todo a nivel del Estado se han habido problemas con grandes compañías como Monarch o como Air Berlín que han imposibilitado recuperar la mayoría de lo de la fruta

Voz 0268 09:18 el Plan Especial busca recuperar estos dos mercados internacionales pero sobre todo consolidar este turismo en Andalucía

Voz 1163 09:25 campaña promocional específica en televisión además de prensa digital prensa de viaje y prensa especializada son veinticinco aeropuertos británicos los que conectan directamente con Andalucía ibamos a tener presencia en todas esas ciudades vamos a tener presencia en el Congreso de la Federación de gente viaje turoperadores alemanes de reubicar vamos a tener una presencia mucha importancia a las redes sociales queremos pactar al público joven

Voz 0268 09:54 para ello semana realizar un total de veintiséis acciones lo que supondrá un han una inversión de dos coma tres millones de euros

Voz 1359 10:01 las camareras de piso las conocidas como las que se celebra mañana sábado su jornada su día el veinticinco de agosto diez nacional necesita de estas mujeres trabajadoras lo van a hacer con una concentración a partir de las siete de la tarde en la plaza de la Merced de la capital aseguran que el nuevo convenio de hostelería de Málaga va a ser todo un referente para el resto del país lo explican con un dato muy llamativo ahora mismo una trabajadora Kelly ganaba en torno a seiscientos euros de media al mes limpiando habitaciones de hotel lo que supone practicamente un euro con cuarenta y ocho céntimos por habitación ahora van a pasar a cobrar mil trescientos euros al mes y además es va a reconocer todos los derechos de comidas descanso y horarios es lo que supone el cambio radical una vez que ese convenio laboral incluye que los empleados de las empresas externas contratadas por hoteles cobren lo mismo que el resto de sus compañeros de plantilla Mari Trini Jiménez es la presidenta de las que

Voz 11 10:48 para nosotros es que sea ya ha conseguido que en el convenio de Málaga que se ponga ese punto para que las externa no puedan hacer lo que quieran con con los empleados de los hoteles pues es muy importante porque aquí en Málaga cedidos prácticamente de la hostelería que están haciendo barbaridades que ya no no sólo que no cumplen con los convenios de de la hostelería receptor no sino que además hacen muchas ilegalidades muchísimas es lo que quieren porque tienen a las compañeras amenazadas de que no traten con los sindicatos que no tengan comité que si no es Chamakh ahora te despido que si entonces España en una situación de indefensión total

Voz 1359 11:34 pero la única reivindicación de las que Lis quedan otras aún muchas pendientes esto es lo que ahora piden con esta concentración de mañana

Voz 11 11:40 que no había manera de regularla invocaba que tuviésemos unas enfermedades que no reconocen como profesionales no tenemos ninguna reconocida todavía como profesional percutió tanto en nuestra salud que no podemos llegar a la edad de jubilación es entonces eh aparte también tenemos que no nos reconocen nuestra profesionalidad

Voz 1359 12:00 hay una cosa más llamamiento para donar sangre en la provincia de Málaga la situación no es alarmante pero en agosto después de la semana de feria las reservas están algo más bajas el centro de transfusión sanguínea de Málaga pide que no se olviden las donaciones en esta época del año Isidro Prat es el director del centro

Voz 3 12:15 siempre hacemos un llamamiento cortante y grupos negativo sobre todo al cero cero negativo que los pues universales que sabemos que son las que tenemos que tener siempre en L'Hospitalet por si hay una emergencia para cubrir las urgencias producen hemorragias pero también es cierto que el grupo positivos sobretodo a positivo cero positivo por ser lo más frecuentes en la población son los que más se necesitan

Voz 1359 12:44 hasta aquí el repaso a la actualidad de Málaga y su provincia enseguida alcanzamos las dos y media la tarde sigue la información de España del mundo en Hora catorce en la SER que pasen un buen fin de semana

