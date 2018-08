Hora 14 Málaga (29/08/2018)

Voz 1 00:00 más en ascenso en el interior de Huelva cambios en el resto así hemos llegado a las dos y cuarto siguen escuchando a catorce

Voz 1876 00:45 la Junta apuesta por retomar la idea del Auditorio de Málaga pero el consejero de Cultura matiza quiere que inicia el proyecto desde cero así se lo hará llegar mañana el ministro de Cultura José Guirado al que pedirá también abordar con urgencia de forma definitiva el futuro de la biblioteca del Estado

Voz 0268 01:00 detenida en Estepona una mujer por forzar a su hija de dieciséis años a casarse con estaño Marruecos al parecer la mujer tenía apalabrado el enlace habría sobornado a una autoridad del país

Voz 1876 01:10 sea reabren hoy dos caladeros de marisco de la provincia de Málaga que llevaban cerrados desde finales de julio por la presencia de toxinas

Voz 0268 01:16 la fábrica de Antequera inicien la campaña de mantecados polvorones dulce de Navidad con la intención de superar los cuatro mil setecientas toneladas de producción del año pasado podemos pide a la Consejería de Salud que explique en el Parlamento las verdaderas razones del incremento

Voz 1876 01:30 las agresiones al personal sanitario este verano la formación morada sospecha que el motivo real son los recortes en las plantillas

Voz 1359 01:36 cuánto al tiempo cielos prácticamente despejados temperaturas que han bajado ligeramente ahora mismo se registran veintinueve grados en la capital malagueña Hora catorce Informativos Cadena SER Málaga Jesús Sánchez el Ayuntamiento de Málaga estudia la ampliación de la zona azul en el sector de Trinidad Bailén la concejala de Movilidad Elvira eso dice que se hace a petición de los vecinos está ampliación se estudiará cuando se cumplen apenas cinco meses de la puesta en marcha del SAR en la Trinidad una medida que sigue generando hoy diversidad de opiniones entre vecinos y comerciantes Naomi Sánchez

Voz 0268 02:10 la Trinidad es el último barrio en el que el Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha el aparcamiento en la zona azul en concreto el share se ha establecido en trece calles lo que la convierte la barriada con mayor implantación de estos de estos sistemas sólo por detrás de La Malagueta ahora el Consistorio estudiará ampliar la zona azul la latinidad a varias calles más la concejala de Movilidad Elvira Maeso asegura que han sido López títulos los que han pedido que se analice esta ampliación

Voz 3 02:34 hay una gestión por parte de Egipto de que te judío si la haré movilidad considera que por la tipología de las con ahí eso podía recomendable pues admite un informe favorable eso se enseña a es masa que más hay que yo también que yo también le encanta cuenta cuentos escrita cuando se recibe en lo que hay por parte de escrito se pone en marcha

Voz 0268 02:58 una posible ampliación de la zona azul ha puesto de manifiesto el rechazo de muchos vecinos y trabajadores de la zona

Voz 4 03:04 no al pantalón unas aparta Ipar quienes tanto los partiendo de sesenta de Centauro y te tira que horas y horas y horas dando Huerta yo venía de trababa me tira a una hora y media buscando aparcamiento y al final tiene comete en Miralles por encima de cero

Voz 5 03:18 aquí hay muchas criatura con vehículo padre de familia que tienen que está pagando ahora conjurar me pone la cara porque ellos quieren zona sube aquí en el barrio

Voz 6 03:27 este trabajo también te viene muy mal porque

Voz 1709 03:29 yo la mitad los día tengo que venir andando en autobús

Voz 6 03:32 porque es que donde dejo el coche la verdad es como bien no no hacen

Voz 0268 03:36 no obstante los hay que también están a favor de la zona azul

Voz 7 03:39 la oportunidad aparcar súper cerca del barrio al final se lo tiene que pagar

Voz 0268 03:43 un euro

Voz 7 03:44 a la semana que son cuatro euros al mes así que a mí me encanta

Voz 0268 03:47 yo soy muy fan de la hacer positivamente

Voz 8 03:50 hay más disponibilidad de aparcamiento hay más

Voz 1359 03:53 cambios más Rota hacia la verdad

Voz 9 03:55 que antes no viene bien gracias a que haga iba zona azul la gente puede aparcar ahí no no estaba en doble fila no se quejan

Voz 10 04:02 me cliente porque antes que no había manera de aparcar no encontraban sitio partía de la clientela perdida la venta podré por lo menos está mediando un poquito el tema iraquí pues mira muy contento

Voz 0268 04:12 el Ayuntamiento ha puesto en marcha la zona azul en diecisiete zonas de Malala

Voz 1359 04:16 se reabren hoy dos caladeros de marisco la provincia que llevaban cerrados desde el pasado veintiséis de julio por la presencia de toxinas los pescadores recuerdan que aún quedan siete caladeros clausurados y se lamentan de que han perdido el mes de máximo consumo y mayores precios del marisco Nieves Egea

Voz 1876 04:31 los dos caladeros que si reabren hoy pertenecen a la costa occidental entre Manilva y Estepona concretamente en el primero que se ubica entre Punta estuviera en la sal se podrá pescar charla la concha fina almejas enteras terópodos en la segunda zona de Torrelavega aguada Almansa Se reabre los caladeros para la chifla hilos gas terópodos la medida se adopta tras los últimos análisis que han dado negativo en la presencia de toque minas que obligó a cerrar los nueve caladeros de marisco el pasado veintiséis de julio los pescadores no obstante recuerdan que aún quedan otros siete caladeros por abrir Ikea solicitaba ayudas para tratar de paliar las pérdidas en lo que para ellos es el balón de oxígeno de todo el año el verano al no haber podido faenar justo cuando se consume más marisco ya mayor precio sin inclemencias meteorológicas Carmen Navas patrona mayor de la Cofradía de Pescadores

Voz 11 05:13 bueno que todavía queda mucho caladeros por abrir ahora mismo parece que se va a abrir las ciento uno dado resultado negativo que secundó la atención cuando llegue a nivel la han ido bajando todavía queda muchas zonas cerraba el problema es que el daño ya está hecho que liberamos a Perviy hemos solicitado ayudas pero a día de hoy todavía no sabemos nada claro son muchas embarcaciones son muchas familias que dependen de esas embarcaciones Hay San visto como con el verano aquí en la mar buena que podían haber faena todos los días sin poder captura producto

Voz 1876 05:47 mañana podrían volver a abrirse otros dos caladeros de marisco de Málaga a Nerja son más de cuatrocientas familias las que vivió del sector con ciento veintiséis embarcación

Voz 1359 05:55 la Junta apuesta por retomar la idea del Auditorio de la Música de Málaga pero el consejero de Cultura ha matizado hoy quiere que se inicie el proyecto

Voz 12 06:03 desde cero así eso va a hacer llegar mañana

Voz 1359 06:05 Nuestro de cultural que pedirá también abordar con urgencia el futuro de la biblioteca del Estado Ana Montañez

Voz 0419 06:11 un proyecto el de la biblioteca que lleva años coleando habida cuenta de que ya se han cumplido dos décadas en unas instalaciones provisionales de la avenida de Europa sin que ningún gobierno haya logrado avanzar y que ha supuesto un coste de siete millones de euros a la Administración regional el consejero de Cultura Miguel Ángel Vázquez tiene que ya se han iniciado los estudios arqueológicos que paralizaron el proyecto de obras en el convento de San Agustín que este traslado es una prioridad para la Junta

Voz 0268 06:35 precisamente mañana mantengo un reto

Voz 1709 06:37 en en Madrid con el ministro de Cultura Onda abordaremos todos los asuntos pendientes del Gobierno de la Nación Conan con Andalucía y también la Biblioteca Provincial de Málaga para nosotros es es uno de los temas prioritarios son los reclamamos al Gobierno anterior lo reclamamos también a este Gobierno no hemos cambiado el paso mantenemos la misma tónica entendiendo que Málaga se merece tener una sede fija y estable y definitiva de la Biblioteca Provincial me consta que ha habido ya un impulso por parte del actual Ministerio de Cultura que ya se han dado los pasos para la segunda fase de las prospecciones arqueológicas desde luego se y me consta que el Gobierno de la Nación el ministro de Cultura tienen especial sensibilidad con este tema

Voz 0419 07:21 en cuanto al futuro de la Auditorio de la Música en Málaga Vázquez apuesta por la infraestructura cultural pero defiende que se debe comenzar desde cero justo lo contrario a lo que pide el alcalde Francisco de la Torre dice que no se parta desde cero y que se retome el proyecto existente en el puerto los costes suponían cien millones de euros por eso abre la puerta a la financiación privada

Voz 2 07:39 lo que sí queremos es que no te parta de cero uno porque tenemos suelo dos porque tenemos proyecto

Voz 13 07:44 el proyecto fue objeto de un concurso eh hubo tiempo luego para que el Inaem opinaron sobre las características para que tuviera mejor calidad acústica etcétera yo ese proyecto está ahí

Voz 0419 07:56 el consejero de Cultura dice que está dispuesto a dialogar pero no tomando como base el proyecto existente que asegura ya está enterrado

Voz 1709 08:02 pero creo que el alcalde de Málaga ha resucitado pongo en el auditorio durante seis años que ha gobernado el gobierno del Partido Popular ha permanecido callado vio cómo se sepultada ese proyecto hice disolvía el Consorcio no dijo nada la Junta de Andalucía está dispuesta a hablar pero tenemos que empezar de nuevo porque el proyecto es de Rock in lo enterró el Partido Popular lo enterró el Gobierno de Mariano Rajoy

Voz 0419 08:29 al margen de la polémica la Junta anuncia el Primer Ciclo de Conciertos de Cámara Las mañanas del Museo de Málaga organizada por la Orquesta Filarmónica de Málaga a partir del nueve de septiembre el primer domingo de cada mes el patio del Palacio de la Aduana se convertirá en una sala de conciertos que acogerá a músicos andaluces y de otras partes del país entre los participantes encuentra la Orquesta Joven y la barroca Andalucía la Joven Orquesta Nacional de España o la Escuela Reina Sofía Málaga se convierte así en la primera ciudad de España en la que en un espacio museístico con la música y la pintura a modo de matinales musicales

Voz 1359 09:01 pues sin dejar ese Palacio de la Música Auditorio de la Música personalidades del mundo de la cultura se han posicionado hoy a favor de esa construcción

Voz 1876 09:09 sí así ve la tertulia de Hoy por Hoy de la Cadena Ser donde esas personalidades han puesto de manifiesto la necesidad de una nueva infraestructura que sea capaz de albergar grandes espectáculos musicales pero también conciertos de todo tipo desde jazz hasta pop también ha quedado en evidencia que el teatro Cervantes para grandes eventos se ha quedado pequeño escuchamos al barítono Carlos Álvarez Arturo Díez moscovita director de orquesta teatro musical a Silvia Oliveros directora de orquesta sí profesora del Conservatorio Superior de Música y Antonio Lara director de era insostenible víctima

Voz 0319 09:36 la calidad y la cantidad de de actividad musical que se está haciendo en nuestra ciudad nos obliga a buscar un sitio donde la excelencia de ese trabajo pueda ser visualizado ahí oída por la mayor cantidad de gente posible y un auditorio unos daría esa posibilidad entonces posiblemente si hay un momento es ahora para empezar de nuevo

Voz 11 09:59 así que bueno por ejemplo mi caso yo eligiendo de esa producción de Los Miserables musical de los pero es verdad pero palitos que casi minuto turbante no no cabía por una cuestión física sea sin conseguir que vengan otros montajes mayores incluso se ha hablado de jorobado en otro lado

Voz 14 10:18 hay un tema que no se está hablando el tema de la banda de música tenemos una gran banda municipal tenemos en una ciudad con una cultura de banda impresionante El mundo de los certámenes de donde se juntan cuatro-cinco banda y necesita un espacio ese palacio pues también el Auditorio

Voz 15 10:34 es que cuando cedió un espectáculo de gran calidad en el Cervantes resulta capacidad es pequeña pero no los precios son muy alto no sé si tenemos un auditorio para dos mil personas y entonces se hace más asequible el precio porque es hay más espacio

Voz 1876 10:53 el proyecto del Auditorio de Málaga lleva aglutinados casi cinco mil firmas en la plataforma change punto org

Voz 1359 10:58 en las fábricas de Antequera la campaña de mantecados polvorones y dulces de navidad con la intención de superar las cuatro mil setecientas toneladas de producción respecto al año pasado

Voz 16 11:08 todo lo que son producto mantecados de mantecados polvorones Alfaguara todo todo lo que se dice en campaña de Navidad en productos navideños empezamos a lo que le preparar materia prima en todo esto

Voz 1359 11:20 la producción llega a países de todo el mundo se van a vender dulces navideños del interior de Málaga en Singapur y China Panamá Kuwait o Japón

Voz 17 11:28 trabajaba hojaldre hasta

Voz 18 11:31 ah bueno está mazapán relleno de caddie general Sahara por ahí sería de tipo un cito literalmente tengo muchísimas cosas hecho ahora principio en bañan preparamos un pedido para Panamá que son los primeros que mandamos fuera de España en lo que más puede serlo de Panama bueno también así que me particulares pues desde Australia Japón al país europeo no es más cercano desde un poco todo estamos en torno a centros cinco en el kilo por ahí empieza la campaña bueno embarrancó requiriendo más pequeño y a medida que va progresando día puedes equipo va aumentando hasta veinticinco de engrosando

Voz 1359 12:08 el PSOE de Málaga cataloga de crisis interna los cambios en la formación política del Partido Popular que ha llevado a cabo Pablo Casado

Voz 0268 12:14 los cambios en el PP y afectan a Villalobos las a la es caldea de Marbella Ángeles Muñoz ambas ya han estado en la Diputación permanente ya no están en la Diputación Permanente del Congreso y del Senado desde el Partido Socialista consideran que se tratan de problemas internos de la formación que no benefician a los intereses de la ciudadanía Francisco Conejo secretario de Relaciones Internacionales del PSOE

Voz 19 12:33 el Partido Popular en a nivel nacional y a nivel andaluz siguen en esa cuitas internas que han iniciado a raíz de su congreso nacional y este país ya está comunidad autónoma necesita un Partido Popular que se preocupe de los problemas de los ciudadanos

Voz 1359 12:52 hasta aquí el repaso a la actualidad de Málaga y su provincia seguida de las dos y media sigue la información en Hora catorce en la SER toda la información ahora también en internet entra en nuestra web ser Málaga apuntó

