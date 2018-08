Hora 14 Málaga (31/08/2018)

Voz 1 00:00 mental curso político a partir de las siete y veinte de la tarde con Fernando Pérez movió La Ventana andaluz

tendremos cielos poco nubosos levante fuerte en el Estrecho con rachas muy fuertes en cuanto a las temperaturas subirán sobretodo en el Valle del Guadalquivir donde se alcanzarán los treinta y ocho grados

Voz 1876 00:40 muy buenas tardes saludos El Partido Popular acaban abrir el curso político hoy en la provincia de Málaga con la presencia del presidente del PP Pablo Casado ha sido en un acto en Álora Casado ha querido dejar claro su apoyo expreso a la dirección del PP andaluz y malagueño ante las próximas elecciones que la comunidad los municipios tienen por delante una forma de cerrar definitivamente el proceso de primarias habida cuenta de que las direcciones en Andalucía y Málaga se volcaron con Soraya Sáenz de Santamaría foto de unidad de frente común de los populares para rearmarse de cara a las nuevas citas con las urnas hay más asuntos de interés van en titulares

Voz 0268 01:15 rescatar in extremis una familia con tres hijos en un incendio de Carretera de Cádiz la familia con niños de tres siete y doce años se quedó atrapada en el cuarto de baño y tuvo que refugiarse la bañera los bomberos los han rescatado con la mañana esta madrugada consiguen preservar la fertilidad de mujeres con casos de cáncer de cuello de útero así de mediante una compleja técnica quirúrgica que ha sido presentada hoy en el Hospital Regional de Málaga El Aaiún también

Voz 1876 01:37 de de la capital malagueña reconoce que fondos buitre

Voz 0268 01:39 intentaron comprar viviendas públicas en la ciudad el Consistorio rechazó esa posibilidad precisamente esta semana la Junta ha aprobado la norma para blindar las vpo de fondos de inverso

Voz 1876 01:48 aunque sí les llaman por teléfono diciéndoles que son técnicos de una compañía multinacional Luis ordenador está infectado por un virus sepan que es una estafa

Voz 0268 01:55 el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Provincial de Málaga ha abierto una investigación a raíz de varias denuncias por supuestos fraudes en el en el que falsos técnicos están instalando con esta causa programas de control remoto en ordenadores de vecino quién apenas tres cuartos de hora comienza la operación retorno

Voz 1876 02:10 las carreteras de Málaga registrarán cerca de setecientos cincuenta mil desplazamientos en los accesos a la capital ciento ochenta mil de largo recorrido Nos encontramos ante uno de los fines de semana de más tráfico de todo el año mucha precaución la DGT recomienda evitar las horas más conflictivas en la carretera que hoy se prevén entre las tres de esta tarde y las once de la noche los puntos más complicados de la red viaria se registrarán en la A7 en su tramo occidental Silva a cabo cepa de explotación del Centro de Gestión de Tráfico de Málaga

Voz 5 02:34 la circulación es efectivamente es muy alta el para zona de Málaga en los entornos de los accesos de está calculando una previsión a setecientos cincuenta mil vehículos que se van a concentrar fundamentalmente en la A siete en la zona este digamos lanzará que viene desde el Málaga en la A siete occidental en la zona desde Marbella y la salida de Málaga pues las tarifas en la cuarenta y cinco eso estaría a los puntos que esperamos mayor intensidad de circulación por lo tanto la capacidad de la de la vía saber un poco más comprometidas donde hay que tener extremar un poco la opción y tener más paciencia porque no en vano los puntos que van a presentar retenciones

Voz 1876 03:14 la operación especial de tráfico por el fin de agosto de estará activa hasta la medianoche del domingo en cuanto al tiempo luce el sol Se registran veintinueve grados en la capital

Voz 1876 03:28 el Partido Popular arranca oficialmente el curso político y lo hace con un acto en Álora donde el presidente del PP Pablo Casado ha querido mostrar específicamente su respaldo al presidente del PP andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla el malagueño Elías Bendodo de cara a las próximas citas electorales Casado ha dicho ser un firme defensor de Andalucía acusaba a la Junta de facilitar una red clientelar ha criticado el impuesto de sucesiones ya mencionado la gestión de Francisco de la Torre alcalde de Málaga que apoyó a Casado frente a Soraya Sáenz de Santamaría pero también se ha referido a Celia Villalobos de la que sacó de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados la semana pasada

Voz 0579 04:00 yo soy un firme defensor de Andalucía por supuesto pero sobre todo del Partido Popular de Andalucía aquellos que a veces han venido a dar lecciones de cómo se hace política a esta tierra difícil en la que lleva gobernando un régimen durante cuatro décadas con una red clientelar y administrativa que ha intentado dejarlo sin oxígeno yo siempre les digo porque conozco esta tierra que a pesar de la dificultad lo habéis hecho formidable demente bien aquí se gana lecciones como decía Juanma autonómicas generales aquí se gana elecciones si sin ganando en ayuntamientos diputaciones aquí Paco está haciendo una gestión municipal excelente como la hizo Celia

Voz 1876 04:47 el presidente del PP andaluz el malagueño Juan Manuel Moreno Bonilla correspondía al líder de su partido

Voz 0579 04:52 Pablo te necesitamos necesitamos un presidente que acabe con el Partido Socialista que acabe con la improvisación permanente que acabe con con un gobierno un mal gobierno socialista que está cogiendo el mal camino para toda España necesitamos una persona como tú y estamos convencido Pablo estamos absolutamente convencido todos aquí que Tour encarna Easy representa ese futuro para España Un futuro mejor un futuro de progreso Un futuro ilusión Un futuro

Voz 1876 05:24 una foto de unidad con la que el PP quiere zanjar la división durante el proceso de primarias y afrontar los nuevos sufragios sobre la propuesta de Bruselas de eliminar el cambio horario una de las noticias del día la Junta analiza las repercusiones en el turismo el consejero del ramo aboga por las recomendaciones de Europa de mantener el actual horario el de verano Francisco Javier Fernández consejero de Turismo de la Junta

Voz 0998 05:43 nosotros estamos viendo a ver cómo la afección que podría tener eh hay una ya digo hay una demanda por parte del sector turístico que quería que es armonizar en el horario lo que estamos viendo también cuál porque claro al no haber cambio de hora depende de si lo que se toma como referencia el horario de verano o es el horario de invierno bueno puesto tendrá mayor o menor influencia en en nuestras vacaciones sobre todo en los meses de verano yo creo que si se Thomas deberán habrá menos incidente incidencia será una buena medida pero también no no obligara a cambiar ciertos horario ya tendremos que adaptarnos tampoco es una cosa que al final nos movemos más por los horarios de luz te por los horarios reales de de reloj

Voz 1876 06:29 y a vueltas con las viviendas turísticas Naomi Sánchez

Voz 0268 06:32 el consejero asegura que desde la Junta están dispuestos a abrir una posible negociación con los hosteleros para modificar el modelo de viviendas con finalidad turística aunque considera que lo necesario es una regulación estatal para evitar la competencia desleal con los apartamentos Francisco Fernández consejero de Turismo

Voz 0998 06:47 es una regulación estatal que no es de que armonice au que coordine toda la regulación autonómica sin perder ni un ápice de de la competencia que tenemos cada una de las comunidades sino que también armonice au coordine las posibles responsabilidades posible es competencia que pueden tener cada uno de los Ministerios de la Vivienda con finalidad turística un nuevo modelo qué avenida quedárselo o por lo menos un modelo que tiene una nueva forma de comercialización nosotros lo que tenemos que hacer es que ese modelo no sea ni una competencia desleal para los ya existentes ni sea un refugio de economía sumergida ni sea una forma de fraude fiscal

Voz 0268 07:25 Fernández ha anunciado nuevas ayudas a los municipios del litoral para mantener la sostenibilidad recuperación y accesibilidad de las costas la convocatoria que sea que abre su plazo para los ayuntamientos mañana uno de septiembre cuenta con una financiación de dos coma cuatro millones de euros a ejecutar entre dos mil dieciocho y dos mil diecinueve lo que supone un incremento del quince por ciento con respecto a la convocatoria anterior

Voz 1876 07:45 médicos del Hospital Regional de Málaga han conseguido preservar la fertilidad de una mujer con cáncer de cuello de útero mediante una compleja técnica quirúrgica Se trata de una mujer de treinta y siete años los médicos han conseguido con esta intervención pionera en Málaga extirpar la zona enferma preservar su aparato genital Jesús Jiménez ex director de la Unidad de Gestión Clínica de Obstetricia Ginecología

Voz 6 08:06 las mujeres jóvenes con deseos con deseos no cumplidos hijos no que tienen cáncer de criterios Letta le abre la posibilidad de extirparle una zona enferma la zona que miles el tumor con todas las garantías oncológicas no que les conserva el cuerpo de Lutero para que a posteriori pueda puedan tener una una gestación y así cumplir el deseo reproducido que que la mujer tenga

Voz 1876 08:34 en los hospitales malagueños se diagnostica más de medio centenar de casos de cáncer de cuello de útero al año el setenta por ciento de las mujeres a las que se les aplica esta técnica consiguen quedarse embarazadas un incendio en una vivienda de Carretera de Cádiz ha puesto en peligro ha puesto en jaque la vida de una familia con tres hijos esta madrugada la familia quedó atrapada en el cuarto de baño una reja les impedía salir los bomberos han conseguido rescatar los in extremis todos ellos tuvieron que ser trasladados de madrugada al hospital por por inhalación de humo los menores tienen tres siete doce años ya han sido dados de alta la madre de cuarenta años está inconsciente cuando fue rescatada ella y su marido de veintitrés años encuentran leves fue la madre la que se dio cuenta de que el salón estaba ardiendo y la familia se refugió en el cuarto de baño colocaron toallas mojadas en la puerta y se metieron en la bañera los bomberos como decimos los han conseguido rescatar Joaquín Fernández jefe de guardia del Cuerpo de Bomberos

Voz 7 09:22 la señora se ha despertado alarmada por el humo cuando se ha ido son más a lo que el salón Puebla visto que estaba ardiendo ello han inning han intentado escapar pero las llamas lo impedía insana refugiado en el cuarto de baño han cerrado aporta el corto mayor el cuarto de baño tienen una una pequeña ventana que da a un pasillo exterior a la calle aquí pero como estaba con reza no podían salir esa utilizado material de de excarcelación para no poder arranca la rejas ir por ahí se ha podido extraer a a las cinco personas tenían síntomas de intoxicación por inhalación de humo y han sido trasladado a distintos centros sanitarios Materno Infantil y entonces lo lo adulto bueno pues por la ambulancia no esa del servicio y por ambulancias también del cero ese sentido

Voz 1876 10:20 fueron los vecinos los que alertaron del fuego sobre las cinco y veinte de la mañana el bloque se ubica en las barriadas de la luz y el Torcal no ha sido necesario desalojar el edificio pero la vivienda en la que vivía esta familia ha quedado completamente calcinada y lo han perdido todo se sigue investigando el origen de fuego reacción positiva del Ayuntamiento de Málaga era la iniciativa de la Junta de Andalucía de blindar las viviendas públicas de los fondos buitre el Ayuntamiento de la capital revela que varios fondos de inversión precisamente San interesado por las viviendas protegidas en Málaga pero siempre les han cerrado la puerta Francisco Pomares concejal de Urbanismo

Voz 8 10:51 vamos a ese grupo de personas han intentado en su momento venir al minero hablaba como concejal de Vivienda el organismo que eso tuvo como concejal de vivienda pensada interesándose por otro parque público haciendo nada no esa propuesta no que ya había realizado en otros en otros lugares de España no que es comprar compró la la su parque público recordar que el Ayuntamiento de Málaga tiene cerca de dos mil quinientas viviendas propia más otras mil que gestionamos de la Junta tipo la mil quinientas de compra de nuestro parque público para ello gestionarlo no de alguna manera muy bueno pero nuestra siempre es la misma no

Voz 1876 11:28 la peatonalización de la calle Ancha del Carmen en el barrio del Perchel ha suscitado numerosas críticas por parte de los residentes la falta de sombra la ejecución de la obra se llevan los principales reproches el equipo de gobierno insiste en que el proyecto se consensuó con los vecinos hemos ido a esa calle esto Nos han dicho residentes y comerciantes Ana Montañez

Voz 0419 11:44 las obras de peatonalización de la calle Ancha del Carmen se iniciaron a principios de año los vecinos lamentan que el plazo de cuatro meses para la ejecución de las obras que anunció el Ayuntamiento ya sea rebasado agradecen la renovación de la calle pero critican la tardanza acentúa la por la Semana Santa y la salida de la Virgen del Carmen así como el mal acabado de las cera con adoquines dispares es ni velados puntualizan además la falta de árboles que aporten sombra a los viandantes según dice a medio día en la calle se convierte en un desierto escuchen a los vecinos de esta zona del Perchel

Voz 0268 12:16 nada es que por aquí por la tarde porque da sola

Voz 9 12:18 aquí no se puede hasta las nueve la noche pasear

Voz 10 12:22 estás ahora daba muchos Oli bueno solamente hay mobiliario urbano ahí faraón

Voz 0998 12:27 que esto es un desierto

Voz 11 12:30 está alargando debido a al tema de la Semana Santa y la salida de la de la Virgen en otra fecha

Voz 12 12:36 ahí ahí es verdad Camper dio practicamente meses poco Boko hormigón a la calle otra vez despedido

Voz 1876 12:42 los continúan en Hora catorce con noticias de España del mundo que tengan una buena tarde precaución en las carreteras adiós y buen fin de semana

