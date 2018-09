Hora 14 Málaga (07/09/2018)

No hay resultados

Voz 1280 00:00 madrugada procesión solemne que ya esperan cientos miles de rocieros

Voz 1 00:04 yo he comido sesenta y cinco años con mucha facilidad pero lo único que le pido que el año que viene pueda venía otro

Voz 2 00:11 esto no lo he vivido entonces para mí es muy emocionante

Voz 1280 00:15 la Virgen luce para esta ocasión manto es muy llamativa las bambalinas bordadas de El Paso un detalle con el que se ha querido dar una imagen estética más acorde a la que llevó a principios del siglo XX para su coronación

Voz 3 00:27 urge catorce El tiempo

Voz 4 00:30 cielos despejados en toda Andalucía sopla flojo el viento de poniente temperaturas sin

Voz 1622 00:34 cambios más noticias andaluzas boletines de las cuatro

Voz 4 00:37 a las cinco en la sede de la tarde el para para información local

Voz 3 00:43 catorce Málaga Ana Tere Vázquez

Voz 6 00:48 el Centro Meteorológico zonas de Málaga ha elevado a naranja el nivel de aviso por lluvias fuertes y tormentas mañana en la provincia tres esta medianoche y las ocho de la tarde de mañana sábado se esperan en el Valle del Guadalhorce en la Costa del Sol Occidental y en la capital malagueña lluvias acumuladas de hasta treinta litros por metro cuadrado en tan sólo una hora la borrasca vendrá acompañada de un fuerte desplome de temperaturas vamos con el resto de los titulares de la jornada

Voz 1622 01:16 Juan Marín propondrá esta tarde en el Comité nacional de ciudadanos que se celebra en Málaga romper el pacto de investidura con el Partido Socialista de Andalucía

Voz 0268 01:23 duro enfrentamiento entre el PP y el PSOE a costa de que en el barrio malagueño de Teatinos no cuente tampoco este puso con un instituto algo que llevan esperando diez años

Voz 1622 01:31 nueva agresión a personal sanitario Málaga un paciente de las urgencias del Hospital de la Axarquía golpeó brutalmente anoche un enfermero que perdió la consciencia sufrió lesiones en la mandíbula un brazo y el costado

Voz 0268 01:43 de los malagueños insisten en que la industria sigue diseñando el sector caprino con precios a la baja lo que hace insostenible el mantenimiento de las piernas

Voz 1622 01:50 robo en las tiendas de Apple y Samsung de Marbella los ladrones accedieron a los establecimientos rompiendo un cristal del centro comercial todavía no se ha valorado el botín

Voz 0268 01:58 detenidos tres jóvenes de veinte años acusados de robar otras tantas embarcaciones de recreo atracada en el puerto de Estepona

Voz 1622 02:04 ya arrestado en la barriada malagueña del Torcal un individuo de treinta y nueve años tras ser sorprendido por una patrulla de la Policía Local vendiendo hachís a un adolescente de quince años en cuanto al tiempo de momento López PC

Voz 6 02:16 los Veintisiete graves estas salas de la capital malagueña una borrasca de intensidad atravesará previsiblemente en la provincia de Málaga a partir de esta medianoche José Luis Sánchez Centro Meteorológico Zona

Voz 7 02:30 vengo a cambiar significa Bet privadamente con respecto a hoy no esperamos lluvias e con precipitaciones importantes de intensidad que hay que tomar algunas precauciones puesto que tenemos aviso

Voz 8 02:43 danza bueno te van a parar a las

Voz 7 02:46 Turquía Sol y Guadalhorce desde las cero hasta las veinte horas suponen algunas precipitaciones en una hora de unos treinta litros por metro cuadrado bien el resto de la provincia pues también tenemos avisos pero en este caso y por intensidad dedicamos en en en Antequera Ronda tenemos aviso de precipitaciones acumuladas en una hora de veinte litros por metro cuadrado

Voz 6 03:11 entre los preocupados por este anuncio la Hermandad de la Virgen de la Victoria que tendría que suspender la procesión de la patrona de Málaga de mañana por la tarde Francisco Toledo

Voz 7 03:19 pues no te más remedio que está un poco a poco preocupado con la meteorología la consultamos anoche y hasta mañana en y no se mueve de las previsiones que hay para para mañana día ocho efectivamente nosotros las alarmando a Victoria pues que no estamos acostumbrados por otro lado a que nuevas nunca o casi nunca pero prácticamente nunca pues tenemos ese ese peligro que puede previamente mañana día ocho yo vernos ni lo que recuerdo de hermano mayoría anterior hacer hermano mayor la Virgen de la Victoria su día ocho de cien tiene ahora que que hay posible que debiera

Voz 6 03:59 el Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos se reúne esta tarde en Málaga donde previsiblemente va a escenificar la ruptura del pacto de investidura con el Partido Socialista de Andalucía

Voz 1622 04:08 sí presidido por Albert Rivera el cónclave analizar el nivel de cumplimiento de un acuerdo que la formación suscribió en Andalucía tras las elecciones autonómicas de marzo de dos mil quince y que permitió que Susana Díaz fuera investida como presidenta de la Junta por el pleno del Parlamento para el presidente del PP andaluz pues sin embargo Se trata en realidad de un teatro pactado por la formación naranja y el PSOE con Málaga como escenario Juan Manuel Moreno

Voz 9 04:30 bueno se trata de que la teatralización alcance su máxima cuota dándole el máximo boato posible no hay por tanto han teatralizada en una plaza importante para ello como Málaga puedo con todo la dirección del partido evidentemente ciudadano quiere que este teatro que han montado lógicamente tenga la máxima escenificación el máximo impacto por eso evidentemente tenemos hoy a la dirección nacional del partido

Voz 1622 04:57 esta tarde está previsto que se haga oficial esa ruptura del pacto en Andalucía

Voz 6 05:01 más de indicadores turísticos que hablan de frenazo en el crecimiento del sector Ana Montáñez

Voz 0419 05:07 la Junta de Andalucía estima que el año turístico cerrará con un crecimiento de entre un uno y un uno coma cinco por ciento frente al once por ciento del año pasado el consejero de Turismo Francisco Javier Fernández ha reconocido que este ha sido un verano de altibajos para el turismo en Andalucía muy marcado por la caída del turismo internacional aún así el consejero se ha mostrado optimista con los datos de agosto todavía por conocer y ha asegurado que se consolidará los resultados del año pasado en ese sector

Voz 10 05:33 en Andalucía teníamos previsto poner una progresión estadística unos resultado han sido menores comportamientos ya digo de julio sobre todo del turismo internacional ha sido más errático pero creo que en agosto por los niveles de ocupación que hemos tenido la cifra que conoceremos a final de este mes serán buena hará ver que el verano se ha recuperado en parte no ha tenido el once por ciento de crecimiento retuviera como el año pasado pero consolidar esa cifra que ya considerábamos buenas el año pasado creo que era un reto y haberla consolidado creo que es una buena noticia para el turismo en Andalucía no nosotros creemos que estaremos entre el uno uno y medio de crecimiento para todo el verano

Voz 0419 06:12 además la Consejería de Turismo junto a la de Agricultura han iniciado hoy en Málaga capital la campaña triste Andalucía para impulsar los productos agroalimentarios de cada provincia en el turismo internacional durante el mes de septiembre se realizarán actividades como desayunos andaluces y catas de aceite vino en seis hoteles de la capital

Voz 6 06:29 el Partido Popular arremete contra la política educativa del Partido Socialista centra sus críticas en las aulas prefabricadas de la barriada malagueña de Teatinos

Voz 1622 06:36 en unas aulas prefabricadas en un distrito masificado y donde el nuevo instituto en construcción no estará operativo hasta junio del próximo año para atender la demanda en la Delegación de Educación solicitó el pasado mes de agosto la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga la licencia oportuna para instalar seis aulas prefabricadas en la Universidad Laboral y poder escolarizar a ciento ochenta alumnos según ha informado este viernes en un comunicado de momento la Administración autonómica no tiene la licencia You ya ha pedido celeridad al Consistorio ante el inminente comienzo del curso demanda casi de respondida por el alcalde de Málaga Francisco de la Torre

Voz 0801 07:10 suena toda la agilidad del mundo a ese tema no lo que sí hay que procurar recortara para educación que muchos Mazo una vez que debe procurar que las aulas prefabricadas dejan de ser necesaria no y abordar las obras necesarias comprendemos las dificultades que tiene la legislación en materia de contratación pero seguía hizo un esfuerzo desde la autonomía más importantes en esta materia es hablando de educación es importante a la instalaciones y materiales que sean más allá que aulas prefabricadas evidentemente pero lo importante es que nuestra educación tenga cero en fracaso escolar

Voz 1622 07:45 en el comunicado de la Delegación de Educación también pedía al PP en concreto a su presidente regional que saque la educación de la confrontación política yo precisamente hoy Juan Manuel Moreno ha mantenido un contacto con asociaciones de madres y padres de alumnos de Málaga lo ha hecho acompañado del presidente provincial del PP Elías Bendodo que resumían las conclusiones del encuentro

Voz 11 08:04 los colegios no están preparados muchos de ellos para abordar el próximo día diez el inicio del curso y hoy nos encontramos pido no sorprende que lo preocupante con que el curso escolar empezará en la provincia de Málaga el próximo lunes con muchas deficiencias mucha dejadez y mucha preocupación por parte de los padres

Voz 6 08:25 en pleno debate sobre si la prostitución debe o no ser abolida en España el alcalde de Málaga deriva postura su postura y la enmarca en un contexto nacional Naomi Sánchez

Voz 0268 08:35 el Ayuntamiento de Málaga multó en el último ejercicio a un total de seiscientos treinta y siete prostitutas por ejercer sus servicios en la calle ya un montante de veinti veinticuatro clientes por demandar los Francisco de la Torre ha esquivado concretar su posición ante la prostitución debe ser o no eliminada eso sí insiste en que la ciudad avanzado bastante en el control de esta actividad

Voz 0801 08:55 Málaga no puede tener sobre esta materia a una situación diferente de la que el país tenga es un tema de debate nacional por lo tanto no tiene sentido hacer un debate local donde lo que sí hemos hecho medidas y habrá que estar atento en esta cuestión a que no haya a la calle como digamos presencia a esa oferta digamos de servicios de prostitución o llamarlo así ni demanda tampoco visible todo esto además con distancia respecto al centros escolares etcétera es sentido de la ciudad creo que hemos avanzado

Voz 0268 09:28 el alcalde de Málaga reconoce el malestar de los empresarios de los polígonos industriales la zona de prostitución callejera y recuerda que ha intentado trasladar sin éxito esta actividad

Voz 0801 09:37 no tuvimos la colaboración que esperábamos desde el ámbito autonómico con un espacio cercano al río Guadalhorce pero perfectamente digamos a eh eh adaptable a que pudiera coger esos si me permites servicios que se prestan en la zona del polígono Guadalhorce y que han sido objeto de protesta ahí de queja por parte de los empresarios de los clientes de los propias empresas que están allí

Voz 6 10:01 el grupo municipal socialista ha pedido hoy al equipo de gobierno popular en el Ayuntamiento de Málaga que cumpla con los acuerdos plenarios construya el parque canino de la roca Daniel Pérez portavoz socialista

Voz 12 10:11 nosotros reclamo aquí en este parque de La Roca que no se despilfarra el dinero que no sea una obra como la que está pensión ejecutarse en los próximos días donde se va a hacer un parque infantil no eso va a tener en cuenta la aprobación de la construcción del parque canino aquí hay espacio suficiente para tener un parque infantil y además también para tener un parque canino

Voz 6 10:33 robo en las tiendas de Apple en Marbella los ladrones accedieron a los establecimientos rompiendo un cristal del centro comercial de la Cañada ser cosa de sol José María Martín

Voz 1084 10:44 al parecer los ladrones consiguieron entrar en el centro comercial tras romper un cristal en una de las entradas laterales junto al aparcamiento una vez dentro se dirigieron a las tiendas de Apple y Samsung situadas una frente a la otra rompiendo los cristales en ambas y arrasando con los teléfonos y otros dispositivos de última generación que se encontraban en los expositores Se da la circunstancia de que la tienda Apple de la Cañada es la única de la marca americana en Andalucía y una de las once que abierto en España la investigación está en manos del Cuerpo Nacional de Policía

Voz 6 11:12 nueva agresión a personal sanitario en la provincia un paciente de las urgencias en el hospital de la Sarkía golpeó brutalmente anoche a un enfermero que perdió la consciencia y sufrió lesiones en la mandíbula en un brazo y en el costado hasta aquí la información más cercana continúan con noticias España del mundo en Hora catorce de la Cadena SER

Voz 0877 11:28 que pasen una buena carrera toda la información ahora también el Internet entra en nuestra web ser Málaga punto eh

