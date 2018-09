Hora 14 Málaga (12/09/2018)

Voz 1 00:00 ya ha señalado que es muy grave creer en la inutilidad del Parlamento andaluz au suponer que suele hacer un fraude para

Voz 2 00:06 los peritos de auxilio judicial sólo los parlamentarios los que no se enteran indujo a error al Parlamento es una ley errónea es una ley fraudulenta claro están preparando el terreno para luego llegar a hacer una acusación para mí tan seria como que el Parlamento aprueba una ley fraudulenta o errónea

Voz 3 00:35 algunas nubes en la mitad oriental despejado en el resto temperaturas sin cambios sopla levante flojo en el estrecho es el tipo de información local

Voz 4 00:45 hora catorce Málaga

Voz 2 00:47 Ana Tere Vázquez

Voz 6 00:51 Ciudadanos ha anunciado hoy que trasladarán a la Fiscalía de Málaga las denuncias de los ex jefes municipales de Urbanismo sobre las presiones políticas que recibieron para dejar caducar infracciones según están desvelando en la comisión de investigación no será el único grupo que está dispuesto a tomar una decisión de este calado Málaga Ahora se lo está planteando en Málaga para la gente de momento aunque descarta acudir a los tribunales pedirá responsabilidades políticas vamos con el resto de los titulares de la jornada el grupo municipal socialista ha pedido hoy que el Ayuntamiento de Málaga prohiba la prostitución en todas las vías públicas de la ciudad

Voz 7 01:27 Ciudadanos reclama un plan de limpieza específico para los polígonos industriales de la capital malagueña

Voz 1876 01:32 frente común de sindicatos comerciantes y consumidores para rechazar la propuesta del alcalde de Málaga deliberar el horario comercial de la ciudad

Voz 7 01:39 la coalición de izquierdas Adelante Andalucía encara las próximas elecciones autonómicas en Málaga sin saber quién encabezará su lista Icon mil doscientas propuestas de gobierno

Voz 1876 01:48 médicos malagueños han vuelto hoy a movilizarse para pedir más medios de la Atención Primaria esta mañana se han concentrado ante el centro de salud de Portada Alta

Voz 7 01:56 la Guardia Civil ha logrado salvarle la vida a un inmigrante que acababa de desembarcar de una patera en una playa de Manilva el hombre sufría signos de ahogamiento tuvieron que practicarle la reanimación pulmonar

Voz 1876 02:06 a una nueva borrasca atravesara este fin de semana la provincia de Málaga con precipitaciones que pueden ser atención de cierta intensidad

Voz 6 02:13 de momento cielos nublados de veintiocho grados estas horas en la capital malagueña

Voz 4 02:19 hora catorce Málaga testimonio de los doce jefes de Urbanismo sobre presiones políticas injerencia hace incluso represalias con el fin de que mi

Voz 6 02:28 hacen para otro lado ante determinadas infracciones urbanísticas va a acabar en la Fiscalía los ciudadanos ha anunciado hoy que llevará las denuncias manifestadas en la comisión de investigación de ayer ante el Ministerio Público Málaga para la gente pide además el cese de los concejales Francisco Pomares y Teresa Borrás y del gerente de Urbanismo José cargador Nieves G

Voz 1876 02:49 las graves acusaciones de los dos ex jefes de Urbanismo ayer en la comisión de investigación ha abierto la caja de los truenos en el Ayuntamiento de Málaga testimonios que acusaban directamente a los concejales Pomares y porras y al gerente de Urbanismo de obligarlos a mirar para otro lado para frenar las infracciones en las barriadas de villas del Arenal e incluso de intentar que prevaricar ante una situación de la que según han que informaron al alcalde acusaciones que el grupo municipal de Ciudadanos ha anunciado que llevará ante la Fiscalía Juan casa es el portavoz

Voz 8 03:15 parece extremadamente grave el grupo municipal Ciudadanos como hicimos en la comisión de investigación que también presidió hemos de Limasa llevará todos estos hechos a la Fiscalía y que sea la Fiscalía la que juzgue si se ha cometido un delito de uno y a partir de ahí iremos viendo los acontecimientos pero nos parece de una extrema gravedad especialmente el lo que se habló ayer de Teresa Porras el propio alcalde de nuestra ciudad

Voz 1876 03:45 en la misma línea se ha manifestado la formación Málaga para la gente Izquierda Unida que además exige toda una cascada de dimisiones Eduardo Zorrilla portavoz de la coalición

Voz 9 03:53 creemos que son hechos tan graves que merecen ser estudiadas y así lo estamos haciendo por si es pertinente presentar denuncia ante la Fiscalía es probable que lo hagamos tan bien en el plano político pediremos

Voz 10 04:08 la dimisión del concejal de Urbanismo señor Pomares del gerente de Urbanismo señor cargador de la concejala del distrito si el seis conoce Humilladero Teresa Porras

Voz 1876 04:22 también ha exigido responsabilidades políticas la portavoz de Málaga Ahora Isabel Torralbo

Voz 8 04:26 son circunstancia muy graves con una responsabilidad política evidente que independientemente de que hubiera Sader haber algún tipo de responsabilidad en el en el ámbito judicial ya por si son para tomar responsabilidades políticas es más también el alcalde tiene que comparecer si os sí porque realmente es el expresidente del Consejo de Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo El máximo responsable que conocía a partir de catorce todo lo que estaba ocurriendo

Voz 1876 04:52 una comisión en la que el alcalde rechazó comparecer en la que delegó en el gerente de Urbanismo José cargador que a su vez acusó a los comparecientes de posible prevaricación activa porque según él se volcaron en los expedientes de villas del Arenal Yves atendieron el resto

Voz 6 05:05 dos de la tarde y veinte minutos el grupo municipal socialista bebido de esta mañana que se prohiba la prostitución en todas las calles de la capital malagueña y que se elabore un plan integral desde el Ayuntamiento para luchar contra esta lacra la respuesta del equipo de gobierno ha sido acusarlos de demagogos ideó

Voz 1876 05:20 porque actualmente la ordenanza de Convivencia de la ciudad de Málaga prohibió las prácticas sexuales el ofrecimiento solicitud negociación de servicios sexuales en la vía pública cuando se lleven a cabo a menos de doscientos metros de colegios parques infantiles viviendas o lugares donde se realicen actividades comerciales o empresariales una ordenanza que recoge sanciones a clientes pero también a las personas que ejercen la prostitución los socialistas han presentado hoy una enmienda a esa ordenanza para que se extienda la prohibición de la prostitución a todas las calles de la ciudad con multas para proxenetas y clientes pero no para las mujeres que la ejercen al considerar que muchas de ellas son víctimas de la trata Daniel Pérez portavoz socialista

Voz 11 05:55 nosotros vamos más allá nosotros queremos que que no no haya ningún tipo de de prostitución en la vía pública cuando hablamos de prostitución hablamos de negociación concertar de hacer pagos nosotros lo entendemos que esto no puede ser también tenemos que decir una cosa no queremos erradicar la prostitución de las calles para que se lleven a zulos nosotros lo que queremos que hice inicie una mesa técnica que pueda redacta un plan integral como tiene Sevilla que luchen contra la prostitución

Voz 1876 06:28 el equipo de gobierno del PP ha rechazado ha rechazado tajantemente la propuesta del PSOE insiste en que el Gobierno central es el que debe legislar sobre la prostitución Raúl Jiménez concejal de Derechos Sociales

Voz 12 06:38 no parece muy osado querer solucionar este problema únicamente prohibiendo la relación doble vía pública cosas que como éxitos como en Sevilla o en no es suficiente hay que dar una solución un problema mucho más complejo a nivel nacional y por supuesto con las asociaciones con las propias prostitutas que son una acabo la grande afectada pero parece un poco demagógico querer y oportunista aprovechar que el día veintitrés de septiembre el día internacional contra la trata simplemente quieres verdad implica Angeles solucionar el problema su proponiendo que no haya relaciones sexuales en la vía pública en todo el término municipal

Voz 6 07:13 mientras entidades que trabajan con mujeres que ejercen la prostitución advierten que es están yendo de las calles para meterse en pisos en clubs de alterne Naomi Sánchez

Voz 0268 07:22 las asociaciones comunican que desde hace un años está defendiendo el número de mujeres que practican la prostitución en los polígonos malagueños esto no se debe a un descenso de la prostitución sin aún cambio geográfico del lugar de trabajo de estas mujeres a pisos o bares de alterne esto es consecuencia directa de la ordenanza municipal que prohíbe ejercer la prostitución en la calle según Remedios Trujillo presidenta de mujer emancipada

Voz 13 07:41 quien han enmascarado por ejemplo en la prisión policiaco la Ordenanza Municipal de convivencia entonces cuando hay mucha mucha mucha presión policial por ese tema quedó hasta las multan a ella cuando se ella lo que hacen es un tiempo como retirase iPS pueden ir a otra a trabajar aquí en pisos o se podían ir a otro sitio que no tengan tanta presión policia pero de en el tiempo se que realmente no te puedo decir que que la prostitución realmente hay hay menos chicas que esté en esa es la prostitución sino de que realmente se vamos bien

Voz 0268 08:16 el perfil de las mujeres que ejercen esta práctica es de chicas jóvenes procedentes en su mayoría de Nigeria y que se encuentra en una situación de vulnerabilidad el veintitrés de septiembre tienen lugar el día contra la trata de mujeres

Voz 6 08:26 Metrovacesa ha anunciado hoy una inversión de ciento setenta y cinco millones de euros para levantar tres torres de pisos de lujo en la térmica de Málaga Ana Montáñez

Voz 0419 08:34 se tratará de un complejo residencial compuesto por tres torres de veintiuno plantas que albergarán doscientos veinticinco viviendas con una superficie media de doscientos metros cuadrados se completarán con una serie de servicios comunes como gimnasios zonas K Gastro Bar e incluso espacios de co working además el complejo contará con un edil un edificio de menor tamaño que ofrecerá no veintinueve viviendas de uno y cuatro dormitorios así como una parcela con fines hoteleros y otra escolar que gestionará el propio Ayuntamiento de Málaga la inmobiliaria ha afirmado que el perfil del cliente será de alto nivel adquisitivo extranjero que necesitará estar en Málaga por motivos detrás

Voz 14 09:08 bajo Málaga es una ciudad donde la gente quiere vivir entonces yo creo que aquí tendremos un mix de cliente internacional importante como decía antes que al final o bien porque esta es su zona de descanso iba a vivir aquí unos cuantos meses del año o bien porque es su segunda residencia cuando llegó segunda una residencia no es vacacional que segunda residencia que ve la mitad de la semana aquí la mitad de la semana en Amsterdam eh IES cliente al final es un cliente con poder adquisitivo medio alto Il requiere despacio y por tanto lo corrobora

Voz 6 09:43 empresarios y administraciones locales han pedido a la Junta que lidere una mesa para combatir el problema de las medusas en las playas aunque restan importancia al impacto que ha tenido en el turismo

Voz 7 09:52 sí una sobreexposición del problema más que queja reales de los turistas afirman hoteleros y empresarios de playa pese a las toneladas de medusas recogidas este verano el litoral malagueño mantienen que las quejas han sido mínimas y considera que la fortaleza de la marca turística Costa del Sol no se verá resentida por este problema pese a ello las administraciones muestran su preocupación por el impacto de los enjambres de medusas en las playas en un sector tan sensible como el turismo Rafael Salas turismo

Voz 15 10:17 pero sí está claro es que nosotros somos de sol y playa el sol lo tenemos no solo no nos trae nada más que sol y algunos problemas médicos pero bueno eso siempre está ir a playa Isi Disi la playa hace no Salteras pues hombre si no está alterando la la clave de el asunto no

Voz 16 10:38 yo estoy convencido seguro que es un tema de una gran transversalidad

Voz 6 10:43 hasta aquí la información más cercana continúan con noticias España y del mundo en Hora catorce de la Cadena Ser que pasen una buena tarde

