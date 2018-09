Hora 14 Málaga (19/09/2018)

Voz 0648 00:00 el tiempo cielos despejados en casi toda Andalucía salvo chubascos en las sierras orientales temperaturas sin cambios sopla levante en el Estrecho más noticias andaluzas en boletines de las cuatro las cinco de la tarde en la opinión de José Manuel Atencia Paco Giménez Alemán y Manu Sánchez es el tiempo ahora para su información local

Voz 1 00:21 hora catorce Málaga Ana Tere Vázquez

Voz 3 00:27 el Partido Popular Ciudadanos y Partido Socialista se han enzarzado en la competición por hacerse con los méritos para rebajar y congelar los impuestos locales de la caro al año que viene año electoral ciudadanos condiciona su apoyo a las nuevas ordenanzas fiscales a que sean bonificados las plusvalías herencia Partido Socialista se felicita de que finalmente la formación naranja respalde una iniciativa que llevan defendiendo desde hace meses y el equipo de gobierno sigue apelando a la responsabilidad

Voz 4 00:53 todos los grupos para sacar adelante su nuevas cuentas vamos con el resto de los titulares será el Ayuntamiento de Málaga se compromete a tomar medidas contra los casos

Voz 5 01:03 inmobiliario como el denunciado en el edificio de calle la victoria sesenta y dos un bloque en manos de fondos de inversión destinado en gran parte a viviendas turísticas segunda patera que llega apenas unos días en este caso con siete ocupantes la policía sospecha que las mafias puedan están utilizando embarcaciones nodriza para acercarlos a la costa siguen las protestas de los alumnos pendientes del nuevo Instituto de Torre de Benagalbón en Rincón de la Victoria por el lamentable estado en el que se encuentra los barracones provisionales que están usando nueva agresión al personal sanitario en Málaga en esta ocasión se trata de un médico de las urgencias del Hospital Clínico que ha sido insultado y golpeado por un paciente mañana a sus compañeros están convocados a una concentración en el centro sanitario

Voz 4 01:42 en cuanto al tiempo cielos despejados y veintiocho grados a estas horas a la capital malagueña

Voz 1 01:48 hora catorce Málaga

Voz 4 01:52 ciudadano se distancia de su socio de investidura y exija al Partido Popular la rebaja de las plusvalías al mínimo legal para aprobar las ordenanzas municipales de la capital malagueña Naomi Sánchez

Voz 0268 02:02 los impuestos municipales entran en la batalla de cara a las próximas elecciones locales ciudadanos advierte a los populares que sin

Voz 4 02:08 aceptan sus enmiendas no darán el visto bueno para la suerte

Voz 0268 02:11 lanzas lo que en la práctica supondría el bloqueo de los presupuestos del Partido Popular Ciudadanos llevará a pleno una moción para bonificar con el noventa y cinco por ciento todas las plusvalías por herencia en Málaga la formación naranja con esta enmienda pretende que sólo separe un cinco por ciento de plusvalía en los casos de herencia de padres hijos de primera residencia lo que corresponde al mínimo legal Juan casa portavoz de Ciudadanos

Voz 0802 02:31 ellos mismos son los que han cambiado la forma de actuar antes nos llamaban para reunirnos a hablar de las ordenanzas insisto nos hemos enterado por los medios de comunicación cuáles son sus intenciones luego nos ha llegado el documento al igual que el resto de partidos políticos por lo tanto el equipo de gobierno claramente no tiene ninguna intención de negociar con Ciudadanos ni de seguir bajando los impuestos en esta ciudad

Voz 0268 02:57 el edil insta al alcalde de Málaga a seguir el ejemplo de su compañero de partido en el Rincón de la Victoria donde se han suprimido los requisitos de convivencia para las bonificaciones de este impuesto además el portavoz ha sido muy crítico con De la Torre casa afirma que el equipo de gobierno en los últimos meses se niega a negociar conciudadanos las ordenanzas municipales

Voz 6 03:15 pues que dar un paso más allá y eliminar lo que son las plusvalías por herencia paterno filial en caso de primera residencia ya saben ustedes que Ciudadanos ha eliminado de facto el impuesto de sucesiones en Andalucía y creemos que ya es el momento de eliminar este tipo de impuestos tan injustos en una ciudad que como como Málaga es hora de sacarla mal no del bolsillo del contribuyente estamos hablando de un importe que calculamos sin más menos un dos por ciento del presupuesto anual

Voz 0268 03:52 ya había de respuesta por parte del alcalde de Málaga Francisco de la Torre dice que lamenta sin ávido ese diálogo previo pero que espera que la postre Ciudadanos no sea la de los presupuestos justifica que De la Torre el hecho justifica de la Torre el hecho de que este año por primera vez en la legislatura no se haya negociado las ordenanzas fiscales conciudadanos en que no ha habido cambios que permitan pensar que la formación naranja no los iba a apoyar

Voz 7 04:12 yo espero que

Voz 8 04:14 la duración de Ciudadanos no sea mucho

Voz 7 04:17 la postura de frenar los presupuestos

Voz 8 04:20 y que sea la constructiva

Voz 7 04:23 hoteles no tenía Carlos tome conciencia de que hubiera ningún tipo de planteamiento diferente entendía que lo que se había hablado en las ordenanzas del año pasado esto encajaba porque era mejorarlas no era mantener igual era mejorarlas íbamos más lejos de lo que ya había quedado satisfecho El grupo ciudadano el año pasado

Voz 4 04:42 el alcalde de Málaga Francisco de la Torre considera que no hay razón para cesar a los concejales Francisco Pomares Teresa Porras directamente acusados de presionar a ex jefes de la Gerencia de Urbanismo para que miraban para otro lado ante determinadas infracciones Ana Montañez

Voz 0419 04:57 de la Torre quiere cerrar filas entorno a los dos concejales Pomares y porras los dos ediles de su núcleo duro en este sentido el alcalde hoy ha respaldado absolutamente su labor en la gerencia y ante la pregunta de si él fue consciente de las denuncias injerencias políticas como afirmaron los ex jefes de urbanismo en la comisión de investigación dice el regidor que respondiera en el pleno ordinario del día veintisiete

Voz 7 05:16 ha actuado absolutamente de una manera impecable y correcta dentro de la legalidad hizo tirando una situación difícil de una cierta crisis eh que se creó una actuaciones el Departamento de Disciplina Urbanística entrar valorar ahora liberen su pregunta al en todo caso la comparecencia en el pleno cuando corresponda y que fue absolutamente correcta Atón no hay ninguna ahí

Voz 4 05:40 el Ayuntamiento de Málaga se compromete a tomar medidas contra los casos de acoso inmobiliario como lo denunciado en el edificio de calle la victoria sentidos un bloque en manos de fondos de inversión destinado en gran parte a viviendas turísticas Nieves

Voz 5 05:54 consistorio elaborará un informe detallado sobre los instrumentos jurídicos a su alcance para frenar el acoso inmobiliario pondrá en marcha una campaña informativa de cara a las posibles víctimas de estos casos relacionados en ocasiones con las viviendas turísticas junto al Colegio de Abogados impulsará un servicio de asesoría jurídica gratuita para los afectados la moción sale aprobada hoy por unanimidad a instancias del concejal no adscrito Juanjo Espinosa merced a esa propuesta el equipo de gobierno se compromete también a supervisar en que estamos encuentran número sesenta y dos de calle la victoria concretamente el bloque número

Voz 9 06:22 es Francisco es uno de los inquilinos justo hoy día en que sea debatido su caso en la Comisión de Urbanismo han aparecido los sueños de bloqueo para arreglar el techo del Rayo está viendo donde hay más de un año

Voz 10 06:32 puede que pueda venir hecho todo eh esto es nuevo se hizo un fondo de inversión pero al menos no ya entrada ya me están arreglando el techo que no sé si para hacerse una identidad de cara o algo pero vamos he estado explotando como apartamentos turísticos aquí aquí hemos sufrido muchas penalidades que tenía la gente de cachondeo de despedidas de tal pero carnavales

Voz 5 07:06 Francisco no las tiene todas consigo entre otras cosas porque la vivienda de renta antigua estaba alquilada a su madre que murió y ahora busca una subrogación del alquiler

Voz 4 07:13 sobre la famosa escala de bomberos para que puedan apagar incendios en pisos altos el Ayuntamiento sostiene que llegará en este mes de septiembre un asunto que ha salido esta mañana también a relucir en comisión

Voz 5 07:24 los técnicos de bomberos ya vieron el visto bueno la reparación de la escala que se encuentra en Roma ahora buscan un barco para trasladarla a Málaga según el área de seguridad por cierto que sobrecoste inesperado de esta plataforma cuya reparación costará en torno a ciento treinta mil euros treinta mil más de lo previsto porque sistema electrónico quedó obsoleto ha hecho que el equipo de Gobierno tramitará la factura sin expediente lo que supondrá el reparo del interventor en su momento esta escala volea salía a relucir hoy durante un tenso debate la Comisión de Urbanismo en la que los bomberos y la oposición han criticado la falta de material como radiales o motosierras algo que ha rechazado tajantemente el concejal de rama Mario Cortés le contestaba vice portavoz de Ciudadanos Alejandro Carballo por qué no se van a la Fiscalía si estamos

Voz 1704 08:00 poniendo en peligro la seguridad al ciudadano deliberadamente sino no quiero comprar un disco de uno y medio deliberadamente porque no salgan a la Fiscalía me imputan y me meten en la cárcel si soy tan desastre la gestión sino calle enseña trabajen que lo que tienen que hacer el otro día un incendio en una planta doce Murieron los señores de esas casas murieron se demuestra que mienten porque ustedes llegaron a decir aquí que si había un incendio por encima del piso ocho esos señores habían muerto o te dice que no ha muerto nadie

Voz 11 08:33 porque claro tendrá medio hay otro medio

Voz 1704 08:36 sabe que un médico pues es una vida

Voz 11 08:39 puede hacer una traqueotomía con un boli Bic

Voz 7 08:41 qué hacen mamá y a todos

Voz 5 08:44 la Seguridad Social Cortés insiste en que esta plataforma en altura no es el mejor medio para apagar incendios porque apenas cabe las calles es muy lenta por la oscilación que presenta por lo que está más bien destinar asegura a los incendios en AVE siendo

Voz 4 08:54 Ceres y antes de finales de año podrían comenzar las obras del carril bus VAO al Parque Tecnológico para aliviar los atascos que sufren cada mañana los más de dieciocho mil trabajadores de la tecnópolis Ignacio San Martín

Voz 12 09:07 obras de la Junta de Andalucía presupuestadas en unos tres millones de euros supondrían en ampliar un carril más la carretera que da acceso al PTA por donde sólo podrían circular vehículos que transportarán a más de una persona el transporte público así lo han contado en la tertulia de Hoy por hoy Málaga Trinidad Hernández jefa provincial de Tráfico encargada a su vez de implantar el sistema inteligente de transporte que controlará el acceso y la circulación en este carril de alta ocupación

Voz 13 09:30 la Junta de Andalucía que la titular de la vía va a empezar con esta obra de ejecución de un carril Bus VAO nosotros vamos a hacer ya el sistema ITS entonces esto tarda porque son inversiones y hay que planificar lo con mucho tiempo pero yo creo que vamos a ver el inicio de aquí a unos meses

Voz 12 09:47 por su parte el Ayuntamiento de Málaga completará esta infraestructura en la rotonda de acceso al PTA una solución que no será definitiva para una tecnópolis que en unos años podría casi triplicar el número de trabajadores hasta alcanzar los cincuenta mil

Voz 4 09:59 hay un asunto más que destacamos las obras de David Guerrero el niño pintor desaparecido en Málaga en mil novecientos ochenta y siete Se van a exponer por primera vez a partir del viernes en la sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Voz 12 10:11 Se trata de un homenaje a David en el que se expondrán medio centenar de obras de diversos estilos en pastel dibujo óleo en los que se muestran desde reproducciones de comics actores au su obra más famosa la pintura del Cristo de Mena encargada cuando David tenía trece años Antonio llevará es la madre del niño pintor

Voz 14 10:26 claro ese Cristo lo hizo ecos del tema por tema de Semana Santa se lo propusieron pues eso es que él no ve semana era la primera vez porque es un niño con trece Man trece años

Voz 1704 10:38 cero

Voz 14 10:39 a Cristo y escrito ha tenido mucho entonces lo es malo por eso también quería más hincapié que no sólo hacía que muchas personas se creen que lo más que que hacía Cristo que hacía cosas pero no no ya verás que no es sólo algo que sólo hizo eh pero que que el tema pictogramas

Voz 4 10:58 pues hasta aquí la información más cercana continúan con noticias de España del mundo en Hora catorce de la Cadena Ser que pasen una buena tarde

