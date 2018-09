Hora 14 Málaga (21/09/2018)

No hay resultados

Voz 4 00:44 catorce Málaga Ana Tere Vázquez los concejales del Ayuntamiento de Málaga Francis si Teresa Porras se reafirman en que están estudiando llegara a los tribunales las denuncias de los dos jefes de Urbanismo que los acusan de presionar los para que miren para otro lado ante las irregularidades urbanísticas en villas del Arenal ciudadanos ya trasladado a la Fiscalía otras declaraciones vertidas en esta última comisión de investigación los grupos de izquierda mantienen que van a pedir en el pleno de este mes el cese de ambos concejales vamos con el resto de los titulares de la jornada

Voz 0098 01:19 el Ayuntamiento solicitará a la Junta de Andalucía que la ciudad de Málaga sea declarada zona de gran afluencia turística lo que le permite tener libertad de horario comercial durante la Navidad Semana Santa y verano algo que ha sido rechazado por los sindicatos y los consumos

Voz 0268 01:32 la Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Málaga que remita al Supremo la causa que investiga la senadora y alcaldesa popular de Marbella Ángeles Muñoz que es aforada por un presunto delito de falsedad documental en el acta del pleno que aprobó el plan urbanístico en dos mil diez y el dos mil nueve El Ministerio Público considera que hay pruebas testificales suficientes para que no se vuelve archivar el caso la Policía Local

Voz 0098 01:51 desde la capital malagueña a quinientas Veinticinco mujeres víctimas de violencia machista en un año y medio han detenido a sesenta y cuatro hombres por incumplir las órdenes de alejamiento

Voz 0268 01:59 el vecino de Marbella acusado de quemar a su pareja pasará mañana a disposición judicial la mujer sufrió quemaduras en el treinta por ciento de su cuerpo con utilizada en el Virgen del Rocío de Sevilla el Hospital Regional de Málaga pide la colaboración de los no

Voz 0098 02:10 aquellos que se encuentran en la fase inicial de Alzheimer para participar en un proyecto de investigación europeo que pretende controlar al enfermo a través de la televisión

Voz 0268 02:18 Málaga se mantiene como la provincia andaluza con más agresiones al personal sanitario público sólo en verano se han registrado un total de cuarenta y nueve episodios violentos el sindicato enfermería Satse vuelve a lanzar una campaña de

Voz 0098 02:29 ciencia ficción casi setecientos mil pasajeros han usado este verano el AVE Madrid Málaga lo que supone un incremento de casi un tres por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado cuanto antes

Voz 4 02:38 en Pozuelo despejados y veintiocho grados estas horas en la capital

Voz 7 02:44 hora acató

Voz 4 02:44 en Málaga

Voz 8 02:47 el equipo de gobierno de Francisco de la Torre en el Ayuntamiento de Málaga

Voz 4 02:51 vertido hoy a sus socios de investidura ciudadanos que sin plusvalías no puede haber presupuestos para el año que viene Nieves hacia Celler

Voz 0098 02:59 un grado más la tensión entre el PP y sus socios de Ciudadanos Si el partido naranja ha amagado con no aprobar las ordenanzas fiscales sino se reducen al mínimo legal las plusvalías hoy ha respondido el PP que sin ese impuesto el presupuesto es inviable por el impacto económico que tendría para el Ayuntamiento de Málaga por la cuantía que se recauda con él con la plusvalía uno de los más importantes tras el IVA por tanto el portavoz del PP Economía Carlos Conde ha dicho

Voz 9 03:21 el grupo ciudadano el contrasentido es que saben perfectamente que el impacto es de tal magnitud las cuentas municipales que lo hace totalmente inviable sólo saben perfectamente lo saben perfectamente

Voz 0098 03:35 Conde insiste en que es el Gobierno central el que tiene que legislar para acabar con la plusvalía el Ayuntamiento está esperando a que el Ejecutivo central les compensa los consistorios con otro impuesto ante la pérdida de ingresos que supondría eliminar esa tasa

Voz 4 03:47 los concejales del Ayuntamiento de Málaga Francisco Pomares y Teresa Porras han salido hoy a dar su versión tras las denuncias de dos ex jefes de urbanismo de que les presionaron con objeto de que mirase para otro lado ante las irregularidades urbanísticas en villas del Arenal los dos concejales rechazan la mayor se reafirma en que están estudiando llevar esas acusaciones ante los tribunales

Voz 0098 04:10 los ediles de Urbanismo de Cruz de Humilladero han comparecido hoy ante la prensa para defender su actuación en Urbanismo acompañados del coordinador de la Gerencia José cargador tanto Pomares como porras niegan haber cometido irregularidad alguna y acusan a la oposición de dar pábulo a las acusaciones de injerencias por el calendario electoral con la intención de desbancarles a cualquier precio ambos han intentado desprestigiar a los dos ex jefes que los acusaron de presentarlos asegurando que van buscando un beneficio personal tras a ustedes de ambos Teresa Porras además sostiene que no le dijo al ex jefe de infracciones que mirará para otro lado en el caso de debía extra Arenal sino para otros lados en plural porque entendía que sólo se centraron en esa barriada cuando había más infracciones en otras zonas

Voz 10 04:47 yo le dije yo le dije exactamente la palabra es decir usted porque no mira también para allí para allí Ipar allí estaba la derecha para la izquierda y por eso suele puso el ejemplo de dónde está o precisamente porque no mira usted también para allí por qué ese empecinamiento en Villa de Arenal porque infracción urbanística como el reconoce hay en toda la ciudad

Voz 0098 05:14 Pomares por su parte ha vuelto basar su argumento en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que a su juicio avala la actuación de Urbanismo añade que recientemente se ha aprobado en el Ayuntamiento un estudio de detalle en Villa del Arenal que permite legalizar los cubrimiento sobre los espacios de reserva internos de los aparcamientos esto es aprobó con el voto de todas las fuerzas políticas menos Málaga Ahora que se abstuvo algo que a su juicio reafirma la posición de Urbanismo

Voz 11 05:36 quede claro que no ha habido injerencia política que no ha habido bloqueo que no ha habido legalidad de lo que sí ha habido es muy buena gestión cambios de criterio avalados por la Ley Urbanística Andalucía cambios de criterio avalado por los jueces que que sentimos mucho ante la ciudadanía

Voz 9 05:52 que la demanda de dos personas

Voz 11 05:55 por su cuestión el laboral el pulso incidencia económica tengan que perder el tiempo muchísimos grupos políticos muchísimos ustedes en la tramitación de esta cuestión en en en lo que se dice

Voz 0098 06:05 Porras Pomares y ganador se reafirman en que están estudiando ejercer medidas legales tras las acusaciones manifestadas en esa comisión de investigar

Voz 4 06:12 el actual director del CAC Fernando Francés afirma que tiene intención de presentarse al nuevo concurso para gestionar el Centro de Arte Contemporáneo llega a poner en duda que el pliego se atenga a la ley no muy Sánchez

Voz 0268 06:24 gestión cultural y comunicación la empresa actualmente al frente de la gerencia del CAC volverá a presentarse al concurso para mantener al margen es al frente del centro al menos durante los próximos cuatro años Francisco francés quiere optar a seguir dirigiendo el centro como ha hecho desde que éste fue inaugurado por el Ayuntamiento de Málaga

Voz 12 06:40 en principio sí en principio herramientas muy cambiante osea que desde luego lo que no sé si si más de cuatro años probablemente ya te adelanto que gestión cultural y comunicación va a hacer todo lo posible por presentarse al concurso por elaborar

Voz 5 07:00 el mejor proyecto que seamos capaces de elaborar

Voz 0268 07:04 y si es posible el nuevo pliego aún no publicado ha despertado la preocupación de la empresa que estar frente de la gerencia del CAC ha sentado como un jarro de agua fría al director del museo que se muestra reticente con las nuevas condiciones para acceder a concurso por el control del museo además francesa llegaba a decir que supondría traspasar las decisiones al poder político habla de algo que está fuera de lo democrático

Voz 12 07:25 en el plano de lo subjetivo no de mi opinión personal es que es adelantan ideas que tienen que ante las dudas L traspasan las decisiones al poder político por ejemplo a la figura del director municipal de Cultura y eso es un político yo creo que todo lo que tenga que ver con que los políticos gestionen las cuestiones técnicas es un error histórico que yo creo que ya estaba superado desde los primeros momentos de la democracia o desde la dictadura nuestros vía no yo creo que aquí hay intereses bueno que no quiero calificarlos

Voz 4 08:02 más asuntos la Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Málaga que remita al Tribunal Supremo la causa por la que se investiga al alcalde esta popular de Marbella Ángeles Muñoz que es aforada por un presunto delito de falsedad documental en el acta del pleno en el que se aprobó el plan urbanístico en el año dos mil nueve El Ministerio Público ha presentado este recurso de apelar ante la decisión del Juzgado de Instrucción número tres de Marbella devolverá archivar las diligencias señala que tras las últimas testificales los indicios contra la regidora que también es senadora sean acentuado continúa grave en la UCI la vecina de Marbella con quemaduras en el treinta por ciento de su cuerpo después de que su marido la intentar estrangular prendieron fuego a varias zonas de la caseta

Voz 0098 08:43 el presunto agresor de sesenta y tres años sigue detenido en la Comisaría de Marbella donde se les ha suministrado la medicación prescrita ante la enfermedad mental que tiene mañana está previsto que pase a disposición judicial según fuentes cercanas a la investigación la mujer de cincuenta y nueve años sigue grave en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla donde fue evacuada ayer

Voz 4 09:01 la cárcel de Archidona ya acoge a cuatrocientos reclusos y el Centro de Inserción Social el Centro de tercer grado más masificado de España continúa reduciendo su volumen de internos gracias al impulso asegura el Gobierno en implantación de las pulseras telemáticas la subdelegada del Gobierno en Málaga María Gámez ha reconocido esta mañana el trabajo de los funcionarios de prisiones aprovechando que es el día de Instituciones Penitenciarias

Voz 13 09:24 las pulseras telemáticas permiten hoy en día que esa última parte de la condena la puedan cumplir desde parcialmente desde el domicilio con un control telemático para que se respeten los horarios que tienen de salir te entraba pero que permita también haciendo su integración en la familia en la sociedad tiene sus que abandona avanzado muchísimo en el último año hemos pasado de un veinticinco por ciento de la población en el Centro de Inserción Social que tenía pulsera electrónica al cincuenta por ciento si hemos dado un salto que yo creo que es también bueno decirle a la sociedad que somos exacto de controlar pero también de reinsertar las obras del

Voz 4 10:00 CEO de los dólmenes de Antequera están ya al veinticinco por ciento de su ejecución los plazos se están cumpliendo una actuación que supone una inversión de cuatro millones y medio de euros estará lista previsiblemente en el año dos mil veinte Fernando González

Voz 14 10:12 si la reducción del impacto visual del Museo de sitio de los dólmenes fue uno de los requisitos establecidos por la Unesco para la declaración de Patrimonio de la Humanidad ya se ha completado la demolición de la planta superior el consejero andaluz de Cultura Miguel Ángel Vázquez ha visitado esta mañana Antequera para comprobar de primera mano cómo avanzan las obras

Voz 15 10:30 estamos en los plazos que habíamos previsto incluso un poco mejor lo cual es una gran satisfacción la obra avanza estamos dando respuesta con esta obra a los compromisos contraídos con la Unesco y sobre todo al compromiso con el arte con Antequera

Voz 4 10:47 hasta aquí la información más cercana continúan con noticias de España y del mundo en Hora catorce de la Cadena Ser que pasen un buen fin de semana

