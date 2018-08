Hora 25 Málaga (24/08/2018)

digo bueno pues la verdad es que durante todos estos años no ha llegado a tener hasta cuatro ofertas de la escudería reculan diferentes años hasta llegar a esta temporada y esta temporada Fernando dice que ha tenido una oferta de Mónaco y otra en agosto pulso antes de que anunciase su retirada justo después de que Daniel Ricardo dijese que dejaba días pero hoy están Horner jefe de Red Bull ha dicho que que no es cierto que no ha hecho ninguna oferta Fernando es masa llegó a decir que quizá en una Titus un pelín chulesca había sido algún mecánico pero que ellos no han hecho ninguna oferta Fernando sin embargo ha dicho que que sí que la oferta ya ha sido clara durante esta temporada y es más ha aludido a vídeos en los que quizás Horner en otras temporadas habla de esas ofertas que lo hizo aunque él hijos me ha dicho que solamente lo han hecho una en el año dos mil siete ahí está la guerra de declaraciones entre unos y otros y que bueno a uno creer a quien crea conveniente

Voz 7

04:27

o es que no las algas llevo pues mira el más rápido de Moto GP ha sido Vicioso por delante de craso Maverick Viñales Márquez y Lorenzo la buena noticia es que la Yamaha aquí por nuestros competitivas así que hay más igualdad la lluvia ha dado tregua para tengo así a los de Moto2 donde el más rápido El día sido de Reuter con crueles Márquez quinto como el mejor de los nuestros que es el mejor que unas y otros árbol mismo con carnet Cinto ICO Martín de Martín que sabe que le va a tocar sufrir de nuevo en esta pista porque les duele también el brazo izquierdo como hace dos semanas en Austria recuerda que allí capaz de subir al podio solo nueve días después de ser intervenido de una fractura de radio aquí el momento anecdóticos del día ha sido cuando Valentino Rossi le han preguntado por la posibilidad de ver a su hermano Luca Marini algún de campeón del mundo ha dicho que me tiene impresionado que lleva tres carreras muy buenas pero es muy pronto para decir es aunque porque no en el futuro que hay hemos preguntado a nosotros si cambiaría son sido décimo título mundial porno de su hermano Luka que ha reído pensado ya ha dicho rotundamente que no no sólo cambiaría está emitiendo no te no