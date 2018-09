Hora 25 Málaga (31/08/2018)

Voz 2

00:06

señoras y señores muy buenas tardes tarde de mucho ajetreo en las oficinas del estadio de La Rosaleda prácticamente el resto de los clubes de las ligas profesionales del fútbol español también en Italia en varias ligas en la Bundesliga donde se cierra el mercado veraniego de fichajes en el día de hoy a las once cinco entrenó en el caso de la Liga española son las ocho de la tarde y cincuenta y un minutos prácticamente y en el Málaga todavía no han terminado porque acaban de confirmar la presencia del guardameta Pawel quisiese otro fichaje a la plantilla de Juan Ramón Muñiz ex portero lo firma por una temporada con opción a otra en el caso de que el Málaga suba a Primera División y procede del Córdoba hacía así que el polaco que este tiene treinta y cuatro años ha jugado en multitud de equipos y ahora llega a la portería del Málaga Club de Fútbol el Málaga tiene cuatro porteros tiene que sacará a uno entendiendo que será Zeng Gong mañana se cierra el periodo de fichajes en Turquía vamos a ver si pueden sacarlo en el día de hoy sino habría que esperar a mañana sino tendría el Málaga problema porque cuenta con Andrés Prieto con Munir conquiste también con Gone en cuatro porteros para la primera plantilla eso en cuanto a llegadas la más inminente la de las salidas que ése ha sido bueno ya ha sido fotografiado a las oficinas de La Rosaleda será presentada en los próximos días en cuanto a salida Roberto Rosales ha sido ha presentado esta tarde como futbolista del Espanyol firmó con el Málaga una ampliación hasta el año dos mil veinte Este año se ha marchado cedido al conjunto de Barcelona Recio ha viajado esta tarde a Leganés para pasar el reconocimiento médico para terminar de firmar el compromiso Se marcha por dos millones de euros de traspaso y firma por tres temporadas el centrocampista del Málaga que ya es historia en el conjunto blanquiazul Ittihad Winnie que también se va a marchar al es ver danés en una tarde de muchas operaciones donde el Málaga también espera tener libre Mario Vargas bueno bastante dinero para el tope salarial y poder inscribir a los futbolistas que hasta el momento no lo había podido hacer están como fichajes al margen al margen de que se confirmados Munir Pau Torres Boulahrouz Renato Santos Savanovic N'Diaye Pacheco Héctor Blanco con eh al margen del portero lo que quiere decir que son once incorporaciones en este mercado las que hasta el momento ha hecho el Málaga Club de Fútbol va más Harper el Chan los dos chavales de la cantera que también hay que considerarlos a todos los efectos futbolistas de la primera plantilla como el capitán del equipo Federico rica que fue nombrado como capitán por parte del entrenador Juan Ramón