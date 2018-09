Hora 25 Málaga (14/09/2018)

Voz 1 00:00 Enrique Aparicio

Voz 2 00:03 muy buenas tardes ya tenemos encima la quinta jornada de Liga en Segunda División para el Málaga Liga Un dos tres mañana a las seis de la tarde la Rosaleda Málaga Córdoba varía novedades en la alineación o mejor dicho en la convocatoria ofrecida por Juan Ramón Muñiz esta mañana después del entrenamiento veinte convocados deberán realizar dotes Cartes no se fía un pelo del Córdoba a pesar de la situación del equipo cordobés y estar en la parte baja de la clasificación y a pesar de la racha triunfal que lleva en Málaga con cinco con cuatro victorias en cuatro partidos vuelve Munir Pau Torres Adrián y Cifu que fueron reservados para el partido frente al Almería de la Copa del Rey vuelven después de haber jugado con la selección de Senegal al igual que en la Liga y Pacheco que ha estado lesionado y por lo tanto ya se encuentra recuperado en la gran novedad es el regreso de Juanpi no jugaba desde el tres de marzo entonces en primera división y el Málaga se enfrentaba al Leganés en esa ocasión jugó veinte minutos así que Juanpi regresa a una convocatoria para partido de Liga se quedan fuera portero Andrés Prieto también sorprendentemente el centrocampista marroquí Boulahrouz al margen de los canteranos e Iván Jaime una posible alineación la formada con por Munir en la portería Cifu Luis Hernández Pau Torres y rica la defensa Adrian N'Diaye por delante Pacheco y Ontiveros en las bandas blanco y Harper como jugadores más adelantados escucho vamos al entrenador Juan Ramón Muñiz que no distingue partidos buenos ni partidos malos

Voz 3 01:25 no tenemos partidos mejores ni partidos peores tenemos partidos e los tres puntos del primera jornada son iguales que los de esta iban a ser iguales que los de la última eh nosotros no tenemos rivales más importantes que otros eh nosotros nuestra dedicación única y exclusivamente nuestro único objetivo a día de hoy es prepararnos para competir y combatir al Cádiz intentar superar al Córdoba Shi'i intentar superarlo el resto no nos preocupa el partido a la semana siguiente no me preocupa en absoluto en en muchas ocasiones cuál es es este estos tres puntos los prepararnos bien seguir sumando no lo tenemos que pensar más allá necesidad rivales directos honor rivales directos no sabemos para Kenny como eh nosotros lo que estamos haciendo es intentar colocarnos para llegar en marzo en habría es decir nuestro objetivo es este hasta marzo abril no hay objetivos es objetivo ahí el objetivo de ganar al Córdoba el sábado no hay ninguno más para mí es tan importante el Córdoba como cualquier otro rival

Voz 2 02:20 eso es lo que decía el entrenador el Córdoba estará enfrente está décimo noveno en posiciones de descenso con dos puntos en cuatro partidos y lo de Muñiz

Voz 3 02:30 mira el Córdoba tuvo una situación particular en verano que el atrasó un poco eh su planificación tuvo unas situaciones que puntualmente a ellos no les ha beneficiado empezó con dudas eh lleva dos o tres partidos ya en las que es un equipo que hace goles porque es uno de los equipos que más goles hace eh empezó encajando goles pero ya no encaja goles eh si lo visteis el último partido contra el Alcorcón

Voz 2 02:55 el Córdoba no estará solo en las gradas de La Rosaleda porque aproximadamente setecientos gordo Besiktas oficialmente que tengamos controlados por la cesión de las entradas del Málaga siete euros a la afición del Córdoba más los que vengan que ya han anunciado un montón de aficionados del Córdoba que se van a presentar por su cuenta para comprar las entradas en taquilla del estadio de La Rosaleda mañana el encuentro a las seis de la T desde desde estaremos en la Cadena Ser con ese Málaga Córdoba buen partido una vez más en Segunda División en el estadio de La Rosaleda el Málaga incorpora a David Lombán un futbolista asturiano defensa central que no tenía equipos encontraba en paro y por este motivo el Málaga podido firmarlo llega al conjunto malaguista después de haber jugado la pasada temporada en el Eibar Juan Ramón Muñiz habla del asunto

Voz 3 03:39 en lo que hablamos de durante estas jornadas anteriores semanas atrás eh la liga es muy larga ahi tenemos que intentar que la plantilla esté en lo más competitiva posible no en esa situación pues teníamos tres futbolistas de primer equipo un futbolista de equipo filial eh que estaba participando y que está participada con nosotros en entrenamientos y en el partido de Copa también lo hizo entonces eh lo que intentamos escuadra esa situación

Voz 2 04:03 bueno pues Juan Ramón Muñiz hablando de Lombán en baloncesto el Unicaja no pudo con el Olympiacos dejó buenas sensaciones en el Trofeo Costa del Sol debutó yp perdió por setenta y siete noventa y cuatro ante el equipo de uno de los mejores jugadores de Europa como es el caso de Vassilis Spanoulis Brian Robert debutó con veinticuatro puntos vistiendo la camiseta del equipo malagueño también debutaron los chavales que dijo Luis Casimiro después del encuentro

Voz 4 04:27 juez positiva algo positiva porque creo que hemos estado dando muy buen nivel tres cuartos

Voz 2 04:36 el Unicaja volverá a jugar mañana frente al Real Madrid a las ocho de la tarde en el pabellón Carlos Cabezas ya

Voz 5 04:40 ella hasta aquí el deporte vamos ahora noticias servicios informativos de la cadena SER Ignacio San Martín buenas tardes

Voz 6 04:47 saludos buenas tardes el equipo de gobierno del Partido Popular en el ayuno

Voz 7 04:50 viento de Málaga anuncia que congelará los impuestos lo cual es para dos mil diecinueve tanto Libby como las plusvalías mantendrán su tipo impositivo en el próximo año tampoco subirá el billete de autobús además el Ayuntamiento incorporará a la recaudación municipal una tasa de recogida de basuras para viviendas con fines turísticos Francisco de la Torre alcalde de Málaga

Voz 8 05:09 fenómeno de la tiendas turísticas eh y que evidentemente

Voz 9 05:12 produce un incremento de los

Voz 8 05:15 en fin la basura que genera esa viene con unas digamos actividades referenciales con esto

Voz 7 05:22 tipo de uso Ciudadanos no descarta retirar su apoyo Francisco de la Torre en el Ayuntamiento de Málaga si se demuestra las injerencias políticas en Urbanismo Juan casa es portavoz de la formación naranja en el Consistorio la ética política

Voz 10 05:34 en cuanto a su aprueben que los hechos son como son Le aseguro que habrá consecuencias políticas

Voz 7 05:38 los partidos de la oposición se muestran convencidos de que De la Torre conocía lo que sucedía en la Gerencia de Urbanismo Daniel Pérez portavoz del PSOE Isabel Torralbo Málaga Ahora Eduardo Zorrilla Málaga para la gente

Voz 10 05:49 sí podemos preguntar según lo que dijo Teresa Domingo que el alcalde era conocedor de todo algo mucho tiene de responsabilidad mucho que esconder de lo que no de lo que no quiere contar no renunciamos a volver a citar al alcalde a declarar la próxima sesión de la comisión de investigación de urbanismo

Voz 7 06:06 desde el equipo de gobierno del PP la estrategias desvirtuar a los ex responsables de urbanismo que denunciaron las injerencias Mario Cortés concejal de Seguridad

Voz 11 06:14 cinco años después dos señores vago una comisión a las que no sé si habrá gusta de prometido algo digo cuentan una cosa que no sé dónde la han sacado

Voz 7 06:25 nueva patera que llega al puerto de Málaga con sesenta y cuatro inmigrantes rescatados este viernes en el mar de Alborán en cuanto el tiempo Málaga en alerta amarilla este fin de semana por tormentas y lluvias que pueden alcanzar los veinte litros por metro cuadrado en una hora un aviso que se va a extender hasta las siete de la tarde de mañana sábado

