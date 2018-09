Hora 25 Málaga (21/09/2018)

No hay resultados

Voz 1 00:00 más tarde mañana después del entrenamiento conoceremos la lista de convocados con qué futbolistas va a contar Juan Ramón Muñiz para el importante encuentro del domingo a las seis de la tarde en el Estadio de Gran Canaria frente a la Unión Deportiva Las Palmas Se acerca el primer gran encuentro de la temporada primero contra segundo Málaga contra Las Palmas duelo de aspirantes está calentando el partido en el buen sentido en tierras insulares con recibimiento especial al auto Bushi el Málaga que quiere seguir con su racha ya saben que ha ganado los cinco partidos que ha jugado hasta el mar viento y es el líder sólido e indiscutible Hicham el futbolista marroquí que ha participado esta mañana en la sesión que ha sido puramente física no así los lesionados Juan Cas Renato Santos mula que están prácticamente a absolutamente descartados para ese partido uno de los pesos pesados del Vestuario Adrián González se refiere como el partido en no como una final es un partido más aunque evidentemente es un encuentro atender otra otra trascendencia porque se va a enfrentar a un rival directo en esa pelea por el ascenso a Primera División en Las Palmas están calentando el encuentro para el Málaga un encuentro más

Voz 1425 01:03 bueno es su forma de enfocar el partido de lo que de lo que ellos quieren Le del partido para nosotros es cierto es un es un partido más porque la jornada seis nadie va a ascender iba a ganar la Liga el domingo obviamente para nosotros eh es un partido tan importante como el de la jornada uno contra contra el Lugo aquí no te estoy mintiendo nuestra mentalidad es la misma además de somos claros después de de las últimas victorias e cuando termina el partido eso queda ahí para nosotros lo más importante es el siguiente entrenamiento para preparar lo que lo que nos viene entonces ahora nos toca centrarnos en este partido que como te he dicho eh va a ser un partido eh bueno igual de complicado porque al final todos los rivales son complicados en la categoría eh pero sabemos que vamos a enfrentarnos a una una plantilla muy completa una plantilla que yo creo que que está confeccionada para intentar estar arriba durante todo el año

Voz 1 02:03 el que la encabeza sobre todo goleador Rubén Castro que lleva seis tantos en cinco partidos el Málaga es primera con quince puntos aventaja en cuatro a la Unión Deportiva Las Palmas que tiene once terceros el Granada también con once cuarto el Mallorca con diez lo que está claro es que es el Málaga gana se pondría a siete del conjunto insular aunque es una cifra que evidentemente no es definitiva

Voz 1425 02:24 no puede ser pero hay más rivales que vienen por detrás y que tienen los mismos puntos que que Las Palmas entonces vamos a darle la importancia que tiene el partido e realmente que obviamente la tiene ahí es un partido que seguramente para para los aficionados sea sea bonito pero no se acaba aquí ya estamos en la jornada en la jornada seis obviamente conseguir los tres puntos en un sitio con tan complicado como como El Gran Canaria pues eh nos pondría en una una posición muchísimo mejor

Voz 1 02:58 se va a enfrentar al equipo más goleador Las Palmas contra el equipo menos goleado el Málaga que ha encajado tan sólo un tanto los cinco partidos un encuentro que tiene muchos alicientes dos técnicos veteranos Muñiz Manolo Jiménez y un partido que por dónde irá

Voz 1425 03:15 los tiros pueblo donde van siempre ya sabéis de competir e hasta el final el partido e supongo que que que que estará abierto con la posibilidad de que de que se lo lleve cualquiera

Voz 1425 03:32 lo que va a ser un partido muy disputado e muy parecido a lo que habéis visto de del nosotros durante durante este tramo de temporada que que llevamos nosotros obviamente creo que no vamos a a cambiar el guión a nuestra forma de hacer las cosas porque es la que no gusta es la que no es la que el va bien

Voz 1 03:49 eso es lo que decía Adrián González en baloncesto el Unicaja va a conocer esta noche a empezar partió a las ocho y media entre Granada y el Betis Si gana el Betis el sería al final el finalista de la Copa Andalucía porque ya lo hizo en el primer partido el domingo a las doce del mediodía en Alhaurín de la Torre

Voz 0460 04:04 Lucía entre el Unicaja y el ganador del partido de hoy a una semana de que empiece la Liga

Voz 1 04:09 y aquí es hora de decirle adiós al deporte Yola las noticias vamos con los servicios informativos de la cadena SER Nieves Egea buenas tardes

Voz 3 04:16 buenas saludos eleva un grado más la tensión entre el PP y su socio de investidura Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga

Voz 1594 04:22 el equipo de gobierno de Francisco de la Torre ha advertido al partido naranja que si elimina la plusvalía como quiere esa formación los presupuestos de dos mil diecinueve serían inviables por el impacto que tendría la bajada de la recaudación que podría rondar los diecinueve millones de euros Carlos Conde portavoz del PP

Voz 4 04:39 ciudadano eh el contrasentido es que saben perfectamente que el impacto es de tal magnitud las cuentas municipales que lo hace totalmente inviable

Voz 5 04:48 sólo saben perfectamente lo sabe perfectamente

Voz 1594 04:51 concejales del Ayuntamiento de Málaga Francisco Pomares Teresa Porras han salido hoy a dar su versión tras las denuncias de dos ex jefes de Urbanismo que dicen que les presionaron con objeto de que mirarán para otro lado ante las irregularidades urbanísticas en villas del Arenal los ediles rechazan la mayor sostienen que no ha habido injerencias se reafirman en que están estudiando llevar esas acusaciones a los tribunales

Voz 6 05:12 quede claro que no ha habido injerencias políticas que no ha habido bloqueo que no ha habido legalidad de lo que sí ha habido es muy buena gestión cambios de criterio avalados por la Ley Urbanística Andalucía cambio de criterio avalado por los jueces

Voz 7 05:24 yo le dije yo lo dije exactamente la palabra es decir usted por qué no mira también para allí bar allí para allí porque ese empecinamiento en Villa de arena

Voz 1594 05:37 el actual director del CAC Fernando Francés afirma que tiene intención de presentarse al nuevo concurso para gestionar el Centro de Arte Contemporáneo llega a poner en duda que el pliego se atenga a y los casos de Alzheimer se han duplicado en una década en la provincia de Málaga a las familias de los enfermos reclaman más medios hoy es el Día Mundial de esta dolencia una jornada que ha sido aprovechada desde la unidad de salud mental del Hospital Regional para pedir la colaboración de enfermos de Alzheimer que voluntariamente quieran participar en un proyecto europeo que pretende utilizar la televisión del enfermo para controlar su medicación darle consejos y un apunte más la Policía Local protege la capital quinientas Veinticinco mujeres víctimas de violencia machista era un año y medio han detenido a sesenta y cuatro hombres por incumplir órdenes de alejamiento

