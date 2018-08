Hoy por Hoy Málaga (17/08/2018 - Tramo de 12:20 a 13:20)

Voz 0785 00:00 con Aimar Bretos Pablo González Batista

Voz 0545 00:13 cadena SER Andalucía

Voz 3 00:19 buenas tardes repasa

Voz 0134 00:20 eso por las noticias de Andalucía a esta hora en la SER y comenzamos con información de servicio Adif sigue trabajando para restablecer el tráfico ferroviario entre Sevilla Córdoba y Jaén una fuerte tormenta esta pasada noche a la altura del municipio jiennense de y

Voz 1876 00:35 ha afectado a dos trenes de media distancia que

Voz 0134 00:37 en este recorrido los pasajeros han sido trasladados en autobuses en sucesos la Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de identificar al autor de un tiroteo en el que ha resultado herido un hombre de treinta y dos años es el tercer herido de bala esta semana en el distrito Norte de Granada en Sevilla la Policía Local de Bormujos ha detenido esta mañana al presunto autor del apuñalamiento de un hombre de setenta y dos años el pasado miércoles en esta localidad cuando intentaban quitarle la cartera Se trata según la policía

Voz 0816 01:08 un peligroso ex presidiario también

Voz 0545 01:21 abordaban destino en la comisaría de la Policía de

Voz 0134 01:24 las Infante en Sevilla se encuentran ya a los centros de menores de Carmona y Marchena pendientes de ser reubicados en otros centros de menores de la Comunidad todo esto lo ampliamos en Andalucía Hora catorce a partir de las dos y cinco de las

Voz 0545 04:50 hola qué tal muy buenas tardes y gracias por continuar con nosotros ya se nota los cuerpos los días de feria encaramos la recta final en un fin de semana que promete ser multitudinario en la capital les saludamos desde el pin pie en el corazón de Málaga toda esta semana hemos estado aquí hasta hoy que ya acabamos los especiales de feria pero la fiesta continúa así como siempre les invitamos a que se queden con nosotros y que escuchen el programa que tenemos hoy diseñado para todos ustedes lo primero las playas la situación de las playas hay mucha gente

Voz 11 05:20 que a esta hora cogí el coches dado muchas eso aunque después venga a la feria nuestros amigos del Aula del Mar que nos acompañan todo el verano para darnos esa información detallada Jesús Bellido buenas tardes tan buen Feria o no

Voz 12 05:34 hoy la física lo comido que se puede pero si íbamos a aprovechando los ratito

Voz 0545 05:40 estupendo hoy hay muchas medusas Goyo cómo está la cosa

Voz 12 05:43 mira la cosa está que sin ser preocupante pero es verdad que que seguimos con la tónica en estos días atrás si tenemos un Levante estupendo porque ya sabemos lo que hacen Levante nuestra es hacerlo temperatura el agua del mar está en a más de veintidós grados con lo que el baño súper agradable lo que pasa es que entre ellas la que entre Nerja ahí Benalmádena bueno incluso Mijas Marbella

Voz 1735 06:07 sí podemos encontrar merluza en cierto momento

Voz 12 06:09 Playa tienen creímos no una situación generalizada simplemente que en función de una corriente la marea que sube pues bueno en medusas y sale así por ejemplo pues están viendo hoy en la zona de la Misericordia se han visto también en Torremolinos no da un reporte por la zona de del Rincón pero también tenemos muchos sitios en los que te Marbella de Níger están perfecta así que hoy sobre todo hundió de mirar mucho la la aplicación o no vamos al al minuto

Voz 0545 06:36 cinco medusas Gracia Jesús el lunes en que el lunes sea fiesta que mangas que está local pero nosotros tenemos programa habitual y normal hiciésemos pues de lunes de resaca así que os esperamos buen fin de semana

Voz 13 06:50 igualmente a todo hasta luego Jesús adiós

Voz 0545 06:57 un par de minutos para repasar la actualidad de Málaga que viene marcada por esa investigación por parte de la Policía como una denuncia por abusos a una menor de dieciséis años Nieves Egea buenas tardes

Voz 1876 07:10 buenas tardes así es la Policía Nacional confirma que ha abierto una investigación sobre una presunta agresión sexual a una menor de dieciséis años en Málaga todo a raíz de la denuncia de esta adolescente el pasado miércoles los hechos habrían ocurrido en la capital malagueña pero no en el recinto ferial de Cortijo de Torres la menor acudía

Voz 0545 07:26 poco después al Hospital Materno Infantil acompañada de su

Voz 1876 07:28 Madre el pasado día quince Fue entonces cuando se activó el protocolo habitual en casos de sospecha de agresión sexual que intuye poner el caso en conocimiento de la policía

Voz 0134 07:36 según fuentes policiales del centro sanitario

Voz 1876 07:39 detenidos dos hombres por robar hasta seis veces en dos meses a un anciano ya amenazar lo en Villanueva del Rosario la víctima de ochenta y tres años estar atemorizada no había denunciado por miedo a represalias los detenidos con numerosos antecedentes penales tienen veintidós y treinta y un años que habían asaltado de forma violenta al anciano de forma reiterada escalando la pared de la vivienda irrumpiendo una puerta para acceder al interior y hoy nos fijamos también en un dato treinta y un años Ésta es la edad media de las personas que alquilan piso de forma compartida en Málaga es decir no sólo se trata de estudiantes universitarios este dato revela que los precios del alquiler los bajos sueldos obligan a muchos jóvenes a compartir piso después de acabar la carrera

Voz 0545 08:17 aunque empiecen a trabajar no en vano María

Voz 1876 08:20 extra los los arrendamientos más caros de toda Andalucía con trescientos dieciséis euros de media por persona por una habitación compartida Carlos Rueda delegado en la zona sur del portal inmobiliario Idealista punto com

Voz 15 08:30 el fenómeno desde el el alquiler de requisó compartido que era un fenómeno de estudiantes hace hace ocho nueve años hoy estamos cierto que es un fenómeno que debido a la imposibilidad de encontrar alquileres mucha provincia y sobre todo por la subida de los precios pues hay mucha gente que se ve obligada a tener que es no poder rendir solo en una casa que irse a compartir vivienda la media el dato por ejemplo en Málaga es de treinta y un años de la persona que había sido una vivienda con lo cual está muy lejos de lo que es el perfilan antiguamente meteríamos teníamos de estudiantes

Voz 1876 09:08 y un apunte más las exportaciones de frutas y verduras de Málaga han supuesto ingresos de más de doscientos millones de euros en los cinco primeros meses del año la cifra es prácticamente la misma que el año pasado sube un uno por ciento a penas entre ha exportado ochenta y cuatro mil toneladas de frutas y hortalizas

Voz 0545 10:32 segundo año consecutivo Protección Civil cero sesenta y uno y el uno uno dos parte que la feria pulseras para evitar el extravío de menores y personas mayores una aplicación en el móvil y un código QR facilitan la localización de los familiares en estos días que llevamos de feria ya prácticamente una semana se han repartido más de quinientas pulseras a menores a menores siete han sido los casos resueltos gracias a este método Carmen Gallardo buenas tardes

Voz 0816 10:57 buenas tardes a los menores y las personas mayores suelen ser más propensos a perderse debido a ello por segundo año consecutivo las autoridades malagueñas trabajan en la difusión de una pulsera que tienen como objetivo facilitar la localización de los familiares y la personal llega perderse Hernán Guido integrante del vuelo del Cuerpo de Protección Civil

Voz 22 11:15 con qué trabajaban menores porque mucha gente los niños a los niños se quedan mirando al voy hice pierde el padre no se dio cuenta también personas mayores muchas personas mayores abuelito que a veces también como niño hace encontraron un amigo o algo así y a lo mejor esa persona mayor tiene algún tipo de enfermedad necesita tener algún un responsable al lado entonces se dio de esta cinta que siempre sobre el año pasado que tuvo un éxito tremendo que es una cinta que tiene un código QR encontramos reses esta era la forma de que una persona se extraía un menor alguna un abuelo mayor a través de esta de esta cinta pueda ser localizado a través de los servicios pertinente que en este caso siempre es ciento doce Policía Local Policía Nacional

Voz 0816 12:15 el funcionamiento de esta iniciativa es bastante sencillo tras conseguir la pulsera es necesario contar con alguna aplicación capaz de leer el código QR una vez leído el teléfono nos abre un formulario con tres campos a rellenar nombre y apellido del tutor más número de contacto esos datos quedan resguardados por la Policía Nacional de tal modo que cuando una persona se pierde y la pulsera se le se indica a los servicios de emergencia el número necesario para contactar con los familiares de la víctima la eficacia del sistema se refleja en historias como la de los siguientes dos hermanos que se perdieron el año pasado en el Cortijo de Torres

Voz 22 12:48 dos niños armonía sean se sabían extraído nos trajeron a la caseta que tenemos en seguir era real tenía la pulsera sea activó el código QR Hipólito automáticamente pudo contactar con la persona que también estaban la Real para decirle que se quedara tranquila que los niños estaban en en la caseta de y ahora que es el es una de las mejores cosas que experimentó todo eh porque a nosotros no simplifica mucho trabajo a los a los masones a los padres da mucha tranquilidad

Voz 0816 13:22 según nos informan desde Protección Civil aunque las pulseras están repartiendo en Feria una vez que se activan se pueden utilizar durante todo un año

Voz 0545 17:37 las dos treinta y siete minutos del mediodía en directo desde el Pipi enseguida empezamos esta especial de Feria pero antes nuestro diario de feria la historia de en este caso un grupo de amigos que se llaman como se llaman Carmen Gallardo cuéntanos

Voz 36 18:05 los borrico son un grupo de quince amigos que desean que llegue la feria para estar juntos y disfrutarla como se merece para ellos no hay debate entre el día y la noche porque todos prefieren más el ambiente del centro Paul Riera nos lo cuenta como representante del resto

Voz 13 18:22 pues la verdad Moncada siempre vamos con cargo al principio siempre tríptico aporte con mucha gala le debe gente gente que hemos visto colas de gente nueva debe del buen rollo sobre todo buen tramo entre la se que puedo hablar con cualquiera que haya buen trato

Voz 15 18:37 que pasarlo bien

Voz 13 18:39 dos días más festiva la noche que anoche más está cerca de dos coma del concierto pero yo he hablando con los amigos y luego ya más cuando pasa más tiempo a discotequero pero sí es verdad que hay mejoran bien no gustaba

Voz 0816 18:56 estos amigos que tienen en torno a veintisiete años viven la feria como una oportunidad de reencontrarse y recordar viejos tiempos

Voz 13 19:05 sobre todo ya no hay ya con veintisiete años que muchos amigos tan trabajando yo soy trabajan fuera la mayoría trabajan para Freire cuando en vacaciones hay muchos que esto no lo vemos en Feria allí en Navidad es buena

Voz 0816 19:17 a los ricos hay cosas que nunca le faltan en la semana de Feria Ramon Riera otro componente del grupo y hermano de Paul nos lo desvela

Voz 37 19:25 eh tímida también de feria porque siempre viene un amigo Lao otro amigo de otro empiezan habla con una empezar Gamble a otro y al final siempre se pierde alguna Edward acaba encontrando al final de la FAES

Voz 0816 19:36 ahora después de tantos años de experiencia nos aconsejan que el cartón se tome con cuidado porque entrar entra muy bien pero luego se nota y hay que aguantar todos los días

Voz 18 19:58 qué tal buenas tardes amigos para siempre

Voz 0545 20:02 estás adductor humorista malagueño que lleva ya un alegato cuarto de baño Alicatando y cuarto de baño algo muy bien me defino

Voz 18 20:09 con qué completo ERE

Voz 0545 20:13 llevan un año fantástico

Voz 1860 20:16 es una temporadita muy buena muy poco que aquel

Voz 0545 20:19 ahora mismo está aliado con una película que no sé si habían empezado a a rodar hoy está explotando como un poco en preproducción se llama ensayar

Voz 1860 20:27 el buscando localizaciones

Voz 0545 20:29 el venimos de Fernando Colomo rodaje encanto se ruedan en Madrid Barbate Cádiz

Voz 1860 20:35 es cuando me llamaron para darme la noticia dices golfo de mi que haya todo ello decirle

Voz 0545 20:41 a la reunión con iba con la fatiga después de que bien bueno estás ahora en eso la verdad es que la carrera Chucky viendo las películas las series las que Salva Reina ha intervenido desde el año dos mil catorce que es cuando pegar el pelotazo definitivo estos últimos cuatro años ha sido imparable sea un una carrera endiablada sea

Voz 0785 21:02 vive bien

Voz 0545 21:04 o más mientras Madrid ahora mismo

Voz 38 21:07 aquí víctima desvían a

Voz 18 21:12 y me echaron de mi de mi casa gracias real

Voz 1860 21:17 entonces dando buscando pero es que tampoco complicado y cuando estoy en Málaga que estoy todo el tiempo que puedo ahora mismo estoy en casa de mi padre bueno pero vamos si tengo mitad aquí en Málaga buscando alguna mi hay también casa en Madrid por trabajo necesario tienen

Voz 0545 21:30 muchísimo trabajo bueno la televisión te va muy bien allá abajo creo que vais a rodar una cita cada temporada que la sería que te ha dado muchas satisfacciones al hermano y ahora sabuesos la nueva la nueva apuesta de Televisión Española para este verano que también está gustando mucho no

Voz 1860 21:46 sí sí está está teniendo muy buena aceptación a una serie muy familiar de ahí los niños disfrutan mucho viendo el a un perrito

Voz 18 21:53 lo que hablemos fíjate por favor tengo mogollón de mensaje amigo pero como la zona

Voz 0545 22:01 Paco Movistar Plus además no has parado yo no sé si te encuentran más cómodo siempre en la parte más como en la comedia o en el te apetece camisa ir un poquito de ahí que no te encasillen demasiado no sé

Voz 18 22:12 bueno yo me encuentro a gusto trabajando igual donde sea

Voz 1860 22:16 cuando que es de lo que es mi vocación es mi pasión entonces pues bueno si es comedia pues comedia que de hecho está muy con mucho y es muy divertido hacerlo y lo pasé muy bien la gente de con mucho cariño pero sí es cierto que te apetece hacia otra otra serie de papel otros reto

Voz 39 22:32 otra cosa o comedia pero de otro lado sea exactamente por ejemplo sabueso ahora mismo una comedia muy blancas me muy familiar muy muy blanquita para todos los públicos para nada gamberra que bueno si Wylie cambiando un poquito ahí tenía un poco de problema eh porque la gente de repente decía

Voz 6 22:47 llamo obligo

Voz 0545 22:49 a su feo

Voz 18 22:52 pero por favor que que bueno que pueda votar en otros personajes

Voz 0545 22:56 es que claro te terminas encasillado y ahí cuesta trabajillo salida ahí claro porque te enteras conocemos muy bien por José Saramago que las fenomenal claro pero hace total marcado para claro Malaguita tan andaluz verdad agradar a Clarés

Voz 18 23:10 la gente es como que dice que hay que yo tampoco sé hijos de Dios

Voz 0785 23:18 la isla mínima ha hecho muchas cosas y lo que lo que te espera

Voz 18 23:24 esperemos que lo que me espere exactamente recordamos aquí con el compañero de está hablar directamente hay que comenzamos

Voz 1860 23:30 aquí también en Canal Sur en el estudiante una serie que no te queda el guionista de esa ahí de los creadores vamos director productor allí hacíamos acatamos

Voz 0545 23:41 a que tú empezaste tu estudiantes aquí en Málaga arte dramático no yo yo hice Educación Física en Granada idea que tú lo de Arte Dramático te gustaba esto del teatro

Voz 1860 23:51 muy buen pues mira si desde pequeño siempre he hecho cosas muy autora de teatro aficionado siempre ha estado vinculada a grupos aficionados y tal y luego en Granada empecé a trabajar en compañías de calle en compañías de de animación no

Voz 18 24:05 el teatro de calle Teatro infantil sí bueno este trabajo pues me me ha ido qué tal estaba saludando al ese ese trabajo de Granada pues me dio la oportunidad empieza a trabajar como un como profesional de lo que era mi vocación Educación Física también me gustaba mucho pero de hecho fui profesor interino si estuviese dando clase en un colegio bueno yo tenía trabajo bebidas diría por mi padre cuando nadie quería este pedazo delito sea el payaso bendito seas payaso

Voz 0545 24:39 no salva te gusta mucho la feria la dio déjame

Voz 1860 24:42 las ferias me gusta muchísimo la feria usa muchísima feria y me gusta mucho ahora que esta quizás sentara con nosotros me gusta mucho la feria del centro si me parece que es una identidad de la ciudad que no la han copiado en muchos sitios Ike debemos apostó también por ella hay que no sé cómo era sabe que que que que es una cosa durísima que tenemos y que y que yo que he viajado mucho por España cuando voy a los sitios me dices que fantásticos que ya tiene la ciudad abierta a todo el mundo y creo que tenemos una idiosincrasia una feria de espectacular esto

Voz 0545 25:12 vendo oye nada que te irás prontito no trabajaba no tienen vacaciones no vacaciones

Voz 6 25:18 cuando te pagan

Voz 40 25:21 ahora yo yo soy autónomo

Voz 18 25:25 con lo jugaba gracias no sé lo que ella fue vayan de que que nada que te queremos

Voz 0545 25:30 las veces que podamos Promálaga cuando queráis

Voz 1860 25:32 ya sabéis que siempre me acoge con mucho cariño aquí en la SER así que bueno que lo haya visto

Voz 0545 25:37 además Pizarro año como yo sé Pizarro un emocionado empezar esa feria de agosto también en el pueblo Delgado salvan también la Virgen de la Virgen de la Fuensanta sí señor buen alcalde buenas tardes

Voz 41 25:48 de la Torre Francisco encantado de estar como que cariñoso Salva es un factor formidable además siquiera Málaga en colabora con todo en los temas de las toallitas tú bailecito

Voz 40 26:00 ya sé que esa vuelta Mad

Voz 18 26:03 pero desgraciadamente siguen los malagueños tirando las toallitas

Voz 0785 26:07 me llevé ingenuamente que que son

Voz 2 26:12 sí

Voz 18 26:14 no no es así alguna son pega los cincuenta años de que te tiene cincuenta años nos contamina demasiado pronto eso a un contenedor de basura a la bolsa Pablo buena Salva sabéis algo de cuando se podrá estrenar la película puede rodando con Fernando Colomo mira suelen tardar un año con lo cual tienen previsto pues para después del verano del año que viene pero en toda clase tenemos

Voz 0545 26:34 el festival también

Voz 18 26:37 por fechas no sé si va a estar presente pero a lo mejor en las presentaciones está de cinco minutos presentación de proyectos no pero bueno es posible que estemos no se lo damos todo hecho se me escapa Millás si tuviera que aprender me y además darle producirla ya veremos si tienes que cantar una chirigota tenga que canta en el para qué te parece amada de gangas de la no sí sí

Voz 1860 26:57 vamos con la chirigota de Vera Luque que son los que han ganado el concurso de agrupaciones en los últimos años

Voz 18 27:02 que a tres seis Minsky mis y mi chirigota no canto nunca

Voz 0545 27:09 bueno Salva Reina muchísimas veces te dejamos porque a la única idea te dan un homenaje en la caseta de Izquierda Unida IU bueno estás hay preparar durante su discurso de agradecimiento nada en el Cortijo Real si nos vamos al Real

Voz 1860 27:22 sí bueno pues hacen los premios Clavel y han tenido a bien considerar que era vino homenajeado

Voz 0545 27:28 mucha ilusión pues claro es muy merecido además que sigan llegando esos trabajos muchas gracias muchas gracias que no veamos muchas veces Salva Reina Chucky gracias alcalde

Voz 2 27:39 cómo estamos muy bien digo

Voz 18 27:44 de lo primero sido eh

Voz 41 27:46 en cuanto al paso lleva usted la feria pues no lo he contado al acumulaba ayer salvas pero diariamente se supera

Voz 0785 27:56 la mitad de los doce mil úteros a miles eso no tiene mayoría

Voz 2 27:59 estancia

Voz 0785 28:01 pero pero su diario no si diariamente se puede rozar los quince mil eh

Voz 0545 28:08 qué te tengo que decir al resto de los compañeros que lea un aporta Salva para después colgarlo en la web de la Cadena SER eso es así nos enteramos todo lo que estoy haciendo aquí los gestos tuyo eso es que se sepa que estoy estoy más yo soy muy mandona alcalde gesticulando soy muy Valdo

Voz 42 28:26 la bueno e la feria de agosto ya veremos el domingo porque hará mucho de balance no sé si ahora podemos adelantar un poquito eh cómo está yendo tiene algunos datos que facilitarnos no lo sé

Voz 2 28:37 muy bien yo tengo la impresión que es porque vale a de de personas que viven la feria como responsable de casetas o de establecimientos de restauración casetas señor real hasta el uno reclamación a la gente que vive de la feria hablar muy bien de ella no con una impresión muy positiva ese chaval pobrecito de Alicante pasa una feria pasa festín puede pasar en cualquier sitio en cualquier momento y es un tema que tiene que ver con ya veremos porque no tenemos un informe no va a policías y su trabajo es mucho para un tema de salud un tema que tiene que ver con algo de consumo inadecuado de sustanciado sin adecuadas de otra moría eso si fuera así pues habrá que sacar sus conclusiones pedagógicas como hay que tener una conducta en ese sentido pues hay clara y hacen una prevención que tiene veinte estemos insistió mucho en la educación prevención y la educación depende de las instituciones que depende de las autonomías somos los responsables en materia educativa deriva en prevención estas cuestiones del uso de alcohol y droga prematuro muchas veces en tiempo demasiado pronto que los críos crean dependencias que ahora se pueden traducir en eso pero eso da una hipótesis que todavía no sabemos cuando tengamos que habremos pobres

Voz 0545 29:49 está pero ya veremos Málaga se ha implicado también mucho este año contra las agresiones sexuales están ahí los los puntos violetas habilitados en la feria eh que están recibiendo sabemos que están recibiendo muchas consultas pero claro todavía unos puede dar usted algunos datos no yo supongo

Voz 2 30:07 eh cada vez hay más sensibilización más educación más sentido de respeto y de reacción negativa ante cualquier tipo de conducta inadecuada que pueda haber en ese sentido tanto es normal que pueda haber más denuncias pero no no tengo datos para poderes lo compara no yo creo que la sensibilización va también en materia de educación en igualdad respecto a te tema desde el principio es decir entre otras cosas se produzca en términos que el máximo respeto

Voz 43 30:35 sí por lo demás alcalde

Voz 0545 30:38 le dicen los empresarios los hosteleros los hoteleros así en una feria buena

Voz 2 30:43 hasta ahora es así eh no no es tanto una a lo mejor de más gente en Porta eso menos porque si no se convierte en algo incómodo sino de que con la misma gente se pueda tener una foto duración mayor consumo mayor son para actividad económica otras casetas tiene su fin Rivera también benéfica una parte de ella benéfica de todo hay en el conjunto del real de Cortijo de Torres hincapié sabemos que en ese sentido los números que hablan y opinan impresiones muy pues muy positivas les hagan

Voz 0545 31:12 esto cómodos debates estos días de feria por un lado el cambio de fecha que lo proponía el portavoz de Ciudadanos Juan Casa de cambiar la fecha la Feria de Málaga pasar lo aceptó hombre hay habida hemos tenido unos días van a favor otros en contra después aquí también el concejal de de seguridad Mario Cortés y Teresa Porras comentaban también el otro día el el el modelo de la feria del centro no que defendía muy mucho hace un momento salva Salva Reina se modelo que se podía estar agotando que había que reinventar lo para el año que viene la concejala Teresa Porras apuntaba la posibilidad del año que viene quitar las casetas que hay en el centro que sean sólo los hosteleros con sus negocios los que tiren del carro usted está en esa línea también tiene

Voz 2 31:55 mucho sentido que bueno sentido y los espacios público más abierto plaza y tal convertirlo en punto de encuentro en torno a música viva una techo este año está produciendo para con el apoyo de San Miguel que dando buen resultado no realmente lo que importa es que el plácida sea una ciudad abierta acogedora amable no defunciones lo que es normal funcionamiento de todo el año pero que será un toque ferial Enrique feriales una ornamentación unos detalles y la gastronomía una pequeña música de acompañamiento a Doc etcétera eh tú beso y puede ser una solución muy buena de hecho el centro de Málaga cada año es más hermoso más bonito más completo con más potencia en la oferta gastronómica también está ahí cuando su capacidad de ser competitivo de ser atractivo en materia ferial a la muchas veces de esa competencia entre el Real acento yo lo veo como elementos complementarios la gente escoge iba a distribuyendo sus obras de Feria entre una cosa yo trabajo sus días de feria en rasgos ahí otra no y hay horarios de años de noche logicamente de noche más en el Real por razones obvias de que allí no sabes

Voz 0545 33:03 el sabroso ruido de de reajustar un poquito el modelo de centro se fue

Voz 2 33:07 llevaba ya muy natural bien yo no creo tanto las rigideces ayuda las decisiones acertadas que que tomando muy consensuada con todos no y sobre todo donde la palabra calidad el objetivo de calidad de servicio al al público sea

Voz 0545 33:20 lo que pasa es que no sé si que cambiar todo eso quitar las casetas desinfló un poquito la la feria del centro no

Voz 2 33:26 no tiene por qué se hacen las cosas adecuadamente y Sir la el director Ador es que las empresas saben cumplir bien su papel y no digo invadir ellos en los espacios públicos se haga cierta ocupación cediendo ahí él no era sino que esa no es sólo lo que está dentro del local sino fuera del local y eso permite también quedan unos espacios Paral eh pasear para oír música para echar unos bailes inclusive de fin de una manera espontánea María

Voz 0545 33:53 tengo que ir a publicidad me espera momentito como terminamos la entrevista que tenga que están las emisoras de la provincia también conectadas con nosotros al quiera publicidad volvemos

Voz 27 34:08 dar una noche con Still chanza Sabor Miguel Poveda Steven Tyler Miguel Ríos Serrat

Voz 28 34:14 vivo Texas Sara Baras Jorge Blass y muchos más entradas en estar Wright Marbella punto com

Voz 5 34:21 sabéis qué restaurantes abierto en Pedregalejo sí estuve en la tela marinera así se llama así como siempre excelente producto y servicio las sardinas tamaño y sabor perfecto el arroz de Carabineros para chuparse los dedos tiene que dé con las ganas de probar los pescados a la brasa harta te invito a que la amén su la Marinera en Paseo Marítimo Pedregalejo junto a la banca

Voz 14 34:42 Lanjarón nacen las cumbres de Sierra Nevada Parque Nacional declarado Reserva de la Biosfera por eso tiene una pureza única un origen privilegiado que hace de esta agua una grúa móvil muestra tan nuestra irrepetible incómoda Feria bien

Voz 20 34:57 ahora sí ve la feria de la pureza con lanzaron agua oficial del festival

Voz 44 35:03 el de centeno para Míriam que necesita vitaminas para mí era integral que esté volviendo ayer a Carlos que cojo su malagueña de siempre crispar abuelo su preferido el pan Perote

Voz 5 35:12 el hombre más de cuarenta años pensando ente elaborando planes ecológicos y saludables el mimbre pan con sabor de ante

Voz 44 35:19 y esos pastelitos ideales para el café que hoy viene Mis amigas a casa

Voz 45 35:24 Torremolinos responde sabes dónde reciclar los residuos hasta detectado alguna incidencia en tu calle te gustaría notificara al Ayuntamiento un problema en tu barrio encuentra las respuestas el línea verde Torremolinos punto

Voz 0785 35:37 Torremolinos espacio verde

Voz 9 35:39 ahora en Carrefour Carrefour Putin esas el veintitrés de agosto un tres pozos cervezas antes del Detroit esta delitos lleva tres Touch que paga solos

Voz 5 35:48 esta semana de feria es la fábrica por qué feria Muebles La Fábrica abrimos en horario habitual

Voz 6 35:57 te lo puedes

Voz 0785 35:57 perder la fábrica Carrefour a la mera más compra tenemos una oferta que se merece

Voz 24 36:07 sus con reserva media pieza de uno con cuarenta y cinco kilos aproximadamente por catorce con noventa y cinco

Voz 46 36:12 claro sí regalo de veinticuatro latas de XXXIII Centinela

Voz 0785 36:16 otros ex con más comprar

Voz 46 36:19 por qué

Voz 45 36:23 concierto de septiembre en Málaga Auditorio Cortijo de Torres consumió Rayo todos sus grandes éxitos Manolo García concierto veintidós de septiembre la Manolo vio medio vacía puntos habituales

Voz 19 36:42 el Ayuntamiento de Málaga informa con motivo del inicio de la Vuelta Ciclista dos mil dieciocho el sábado veinticinco de agosto se producirán importantes afecciones de tráfico en el recorrido centro histórico Malagueta en el Paseo Salvador Rueda sector Victoria desde las trece treinta horas si sufre una emergencia que implique desplazarse por calles del recorrido de la etapa Gemma el teléfono de policía local cero noventa y dos informes en la web malaga punto eu y en las redes municipales Ayuntamiento de Málaga

Voz 43 37:23 el año que viene

Voz 0545 37:26 más hasta ahí como mascarón de proa antes de que acabe el año estará resuelto de Limasa

Voz 2 37:31 debe estar pero nadie podrá negar que el Barça funcione mejor lo que hicimos mientras Tudela aquí cada día haríamos que funcionara mejoren la eficacia de limpieza el modelo modelos bien haber minado el modelo debe está puede estar término para este otoño

Voz 0545 37:44 para este otoño aunque esté en minoría hay tiene que reunirse con el consensuar todo con la oposición usted cree

Voz 2 37:51 digas ICO es ese consenso con los trabajadores y luego peste tener los trámites claros de pasos hoja de ruta de jurídica decisión etcétera para poder culminar el proceso siempre los términos de productividad eh en parte salarial ligada a la productividad elemento esencial para que haya una mejora en una mejor para que los ciudadanos lo colaboren con sus opiniones se sientan implicados porque la tele de la limpieza de los dos que los que trabajan limpiando es que al usarlo

Voz 0545 38:20 cayó en respeto al alcalde para cuando la lista que va a acompañar a usted en la candidatura

Voz 2 38:27 estamos ahora en Internet está los problemas cuando era gusto

Voz 0545 38:29 ya terminarla la hará usted al partido lo harán conjuntamente

Voz 2 38:33 eso corresponde según los estatutos al comité electoral algo pinares supongo pero eso lo tendrá que ver en su momento eso es más adelante eso es ahora

Voz 0545 38:42 vamos que termina el dos mil dieciocho entonces

Voz 2 38:44 la vez eso será tarea de difícil avanzado alguna medida ahora estamos en lo que estamos cumpliendo el consumo general de Francia Andalucía que todo en visita esta mañana aquí sentado porque vería Curiel me puede ser una situación nueva nueva ubicación del consulado Málaga de de Francia para nosotros muy importante Un país con lo cual tener una relación fluida muy muy potente no importa mucho que tenemos una buena presencia con su

Voz 0545 39:06 ahí tiene usted claro ya el número dos su número dos en la lista

Voz 2 39:10 es un tema del Comité Electoral vibrato yo ahí no tengo que entrar para nada

Voz 0545 39:13 agradezco muchísimo que hacer como siempre a terminar la Feria de lo mejor que se haya un balance estupendo

Voz 2 39:18 así será yo creo que va a ser la mejor feria de toda la historia el Málaga

Voz 3 39:22 gracias

Voz 0545 45:40 ya estamos de vuelta al aún hay cinco minutos del medio día siguen pasando los invitados por este reservado que tenemos aquí en el pim Pi llevamos toda la semana haciendo aquí el programa hoy sería al último aunque la feria Dinoire hay hay guerra para más para más horas Guerra para el cuerpo me refiero a Fernando Muñoz secretario de UGT y de Comisiones Obreras Ramón Sánchez de UGT buenas tardes por la tarde y gracias gracias por acompañarnos también los sindicatos que todos los años vienen tamiz pasean por la feria les quedan Guerra también a sindicatos sería también ante la de la Fedex seguir dando guerra no sí

Voz 50 46:23 la caseta que tenemos montada en el Real pues son caseta con un marcado carácter reivindicativo los lemas que hay en nuestra caseta de defensa de la mujer de contra la violencia machista pues estamos dando mensajes permanentemente a todo el que entra en la caseta de Comisiones Obreras con vista a sensibilizar también aprovechando la feria sensibilizar que la borrachera que se producen en el Real de las quería no tienen que desinhibida ni tienen que provocaba esa violencia es agresión a los abusos que el el otro día en el instituto en el punto de información al Ayuntamiento

Voz 18 46:58 los puntos de punto violeta decía que

Voz 50 47:01 de mil consultas diarias si es una barbaridad y esta ferias habrá que reconducir la en un momento dado para evitar que no sea la Feria de las discoteca la Feria de la borrachera que provoque este tipo de agresiones contra la mujer eso solo mensaje trasladamos la caseta de cognición nombre de ahí está plagada de color violeta que no que no de otro sentido sino la lucha feminista también incorporada junto con las reivindicaciones el color rojo que mantenemos en la caseta las reivindicaciones laborales que están ahí iba ocho convocamos a todos los colectivos sociales que han compartido lucha contra con nosotros en este último año un acto el próximo domingo a las dos de la tarde una comida para felicitarnos de la lucha que hemos tenido conjunta de esa unidad que hemos mantenido conjunta eh que en ese empuje de la unidad de todo de la Sociedad Malagueña de trabajador y de trabajadora hemos conseguido muchas cosas este año que hay que celebrarlo también a la feria

Voz 0545 47:54 Ramón UGT también tiene su hueco en la feria

Voz 0134 47:57 sí bueno la verdad que la Feria de Málaga tiene una mentira muy importante muy mucho la economía no hemos buscando datos de de hasta qué punto la contratación

Voz 0545 48:10 que no para ahí no para que vio fue hilillos pregunto ya por esto que pasa pero es un tema muy hablado en la en los días de feria la contratación entraría en los puestos de trabajo que da esto cómo anda

Voz 0134 48:22 está todo saldrán a de mes no evidentemente habrá un repunte de la contratación el el tema de turismo de hostelería no pero yo lo responsable que tenemos el sindicato que que están a pie de obra en hostelería en turismo tal lo que sí me comentan que hay mucha contratación fuera de la fuera de la legalidad no hay un porcentaje muy alto me hablan de

Voz 2 48:42 de los ochenta al noventa por ciento no

Voz 0134 48:44 con lo cual no se reflejará en los datos que al final vamos a tener no

Voz 18 48:48 pero bueno bueno

Voz 0134 48:51 lentamente ha habido temas por ejemplo la seguridad en la caseta no creo que sea hablaba según la normativa por tienen que hace vigilante de seguridad no hay muchas de ellas no no no lo tienen porque bueno también se ha negociado y tampoco había el volumen

Voz 0545 49:04 ahí hay por ahí reivindicaciones también de los vigilantes de seguridad profesionales por el intrusismo no que muchas muchas casetas

Voz 0134 49:12 pero se llegó a un acuerdo que le ofreció un acuerdo todas la caseta con con la responsable no en el sentido de bueno de de tener seguridad pero no contando y vigilancia la información que me pasaron lo sé

Voz 50 49:22 según si me permitís una ley espectáculo de Andalucía

Voz 0134 49:25 eh